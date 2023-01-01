Одежда на английском: 150+ слов с транскрипцией для шопинга

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык

Путешественники, планирующие поездки в англоязычные страны

Люди, заинтересованные в моде и шопинге в международном контексте Владение словарём по теме «Одежда» — ключевой навык для уверенного общения на английском языке. Представьте: вы заходите в зарубежный магазин, а продавец спрашивает, какой размер джемпера вам нужен. Или вы описываете подозреваемого полицейскому, но не можете назвать элементы его гардероба. Неловко? Определённо! В этой статье мы собрали более 150 английских слов по теме одежды с транскрипцией и практическими советами по их запоминанию. Словарный запас, который точно пригодится в путешествиях, на шопинге и в повседневном общении с иностранцами 👔👗👠

Словарь одежды на английском: зачем и как учить

Лексика по теме «Одежда» входит в базовый словарный минимум любого изучающего английский язык. Эти слова используются в повседневной жизни, в путешествиях, на собеседованиях и деловых встречах.

Представьте ситуацию: вы прилетели в англоязычную страну, а ваш багаж потерялся. Как описать сотруднику авиакомпании содержимое чемодана? Или вы хотите сделать комплимент наряду коллеги — какие слова использовать? Знание лексики по теме «Одежда» выручит в этих и многих других ситуациях.

Анастасия Морозова, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне на курс пришла студентка Ирина, которая собиралась переехать в Лондон. Она владела английским на уровне B1, но её словарный запас по бытовым темам был весьма ограничен. Когда мы начали отрабатывать ситуации шопинга, выяснилось, что Ирина не знает названий базовых предметов гардероба. Мы разработали систему: каждый день она фотографировала свой наряд и описывала его на английском. За месяц она выучила более 100 слов по теме и начала свободно использовать их в речи. Когда Ирина приехала в Лондон, она смогла без проблем объяснить продавцу, что ищет блейзер определённого фасона с накладными карманами. Продавец даже поинтересовался, где она так хорошо выучила английский!

Для эффективного изучения тематической лексики рекомендую придерживаться следующего алгоритма:

Группировка слов по смысловым категориям (повседневная одежда, верхняя одежда, обувь, аксессуары) Использование мнемонических приемов для запоминания сложных слов Регулярная практика в реальных ситуациях или их имитации Создание ассоциативных связей между словами и визуальными образами Повторение с постепенно увеличивающимися интервалами

Статистика показывает, что для свободного общения на повседневные темы достаточно знать около 100-150 слов из тематической группы. Именно такой объем мы и рассмотрим в этой статье.

Преимущества изучения тематической лексики Как это работает Системность знаний Мозг лучше запоминает информацию, сгруппированную по темам Практическая польза Слова по теме "Одежда" используются ежедневно Быстрое расширение словарного запаса За 1-2 недели можно выучить 100+ новых слов Повышение уверенности в общении Знание специфической лексики снижает языковой барьер

Повседневная одежда: список с транскрипцией и переводом

Начнем с самых употребительных слов, обозначающих предметы повседневной одежды. Это базовая лексика, которая пригодится при описании внешнего вида, шопинге и обычных бытовых разговорах. 👚👖

Верхняя часть гардероба:

T-shirt [ˈtiː ʃɜːrt] — футболка

Shirt [ʃɜːrt] — рубашка

Blouse [blaʊz] — блузка

Sweater [ˈswetər] — свитер

Cardigan [ˈkɑːrdɪɡən] — кардиган

Hoodie [ˈhʊdi] — худи, толстовка с капюшоном

Tank top [tæŋk tɒp] — майка

Turtleneck [ˈtɜːrtlnek] — водолазка

Vest [vest] — жилет

Polo shirt [ˈpoʊloʊ ʃɜːrt] — рубашка-поло

Sweatshirt [ˈswetʃɜːrt] — толстовка, свитшот

Blazer [ˈbleɪzər] — блейзер

Tunic [ˈtuːnɪk] — туника

Нижняя часть гардероба:

Jeans [dʒiːnz] — джинсы

Trousers [ˈtraʊzərz] — брюки

Pants [pænts] — штаны (в американском варианте)

Shorts [ʃɔːrts] — шорты

Skirt [skɜːrt] — юбка

Leggings [ˈleɡɪŋz] — леггинсы

Sweatpants [ˈswetpænts] — спортивные штаны

Culottes [kuːˈlɒts] — кюлоты

Chinos [ˈtʃiːnoʊz] — чиносы

Capri pants [kəˈpriː pænts] — капри

Joggers [ˈdʒɒɡərz] — джоггеры

Платья и комбинезоны:

Dress [dres] — платье

Sundress [ˈsʌndres] — сарафан

Jumpsuit [ˈdʒʌmpsuːt] — комбинезон

Romper [ˈrɒmpər] — комбинезон с шортами

Dungarees [ˌdʌŋɡəˈriːz] — комбинезон с нагрудником

Gown [ɡaʊn] — вечернее платье, мантия

Cocktail dress [ˈkɒkteɪl dres] — коктейльное платье

Нижнее белье:

Underwear [ˈʌndərweər] — нижнее белье

Bra [brɑː] — бюстгальтер

Panties [ˈpæntiz] — трусики (женские)

Boxers [ˈbɒksərz] — боксеры (мужские трусы)

Briefs [briːfs] — трусы-слипы

Lingerie [ˌlɑːnʒəˈreɪ] — женское белье

Undershirt [ˈʌndərʃɜːrt] — майка (нательная)

Stockings [ˈstɒkɪŋz] — чулки

Tights [taɪts] — колготки

Socks [sɒks] — носки

Михаил Соколов, переводчик-синхронист Работая на модном показе в Милане, я столкнулся с необходимостью переводить беседу российского дизайнера с британским байером. Дизайнер активно использовал термины "кардиган", "тренч", "оксфорды", полагая, что по-английски они звучат так же. Но вот загвоздка: хотя многие термины действительно звучат похоже (cardigan, trench coat, oxfords), есть немало "ложных друзей переводчика". Например, он назвал пиджак "пиджаком" на английский манер, что вызвало недоумение у собеседника. Мне пришлось объяснить, что нужно использовать слово "jacket" или "blazer". Этот случай показал, насколько важно знать точную лексику, даже если вам кажется, что слова похожи на родной язык. После этого я составил для дизайнера специальный словарь модной лексики, который он выучил к следующей встрече.

Верхняя одежда и обувь на английском языке

Знание названий верхней одежды и обуви особенно важно во время путешествий в страны с переменчивым климатом. Эта лексика поможет вам грамотно описать свой образ или найти нужную вещь в магазине. 🧥👢

Верхняя одежда:

Coat [koʊt] — пальто

Jacket [ˈdʒækɪt] — куртка

Raincoat [ˈreɪnkoʊt] — дождевик

Trench coat [trentʃ koʊt] — тренч

Parka [ˈpɑːrkə] — парка

Down jacket [daʊn ˈdʒækɪt] — пуховик

Windbreaker [ˈwɪndbreɪkər] — ветровка

Fur coat [fɜːr koʊt] — шуба

Cape [keɪp] — накидка, плащ

Poncho [ˈpɒntʃəʊ] — пончо

Duffel coat [ˈdʌfl koʊt] — дафлкот

Pea coat [piː koʊt] — бушлат

Overcoat [ˈoʊvərkoʊt] — пальто

Bomber jacket [ˈbɒmər ˈdʒækɪt] — куртка-бомбер

Leather jacket [ˈleðər ˈdʒækɪt] — кожаная куртка

Shearling coat [ˈʃɪərlɪŋ koʊt] — дубленка

Обувь:

Shoes [ʃuːz] — туфли

Boots [buːts] — ботинки, сапоги

Sneakers [ˈsniːkərz] — кроссовки

Trainers [ˈtreɪnərz] — кроссовки (брит.)

Sandals [ˈsændlz] — сандалии

Flip-flops [ˈflɪpflɒps] — шлепанцы

High heels [haɪ hiːlz] — туфли на высоком каблуке

Loafers [ˈloʊfərz] — лоферы

Moccasins [ˈmɒkəsɪnz] — мокасины

Oxfords [ˈɒksfərdz] — оксфорды

Brogues [broʊɡz] — броги

Ankle boots [ˈæŋkl buːts] — ботильоны

Chelsea boots [ˈtʃelsi buːts] — челси

Wellies/Wellington boots [ˈweliz/ˈwelɪŋtən buːts] — резиновые сапоги

Uggs [ʌɡz] — угги

Slippers [ˈslɪpərz] — тапочки

Clogs [klɒɡz] — клоги, сабо

Espadrilles [ˌespəˈdriːlz] — эспадрильи

Ballet flats [ˈbæleɪ flæts] — балетки

Сезонная и специальная одежда:

Swimsuit [ˈswɪmsuːt] — купальник

Swimming trunks [ˈswɪmɪŋ trʌŋks] — плавки

Bikini [bɪˈkiːni] — бикини

Wetsuit [ˈwetsuːt] — гидрокостюм

Ski suit [skiː suːt] — лыжный костюм

Tracksuit [ˈtræksuːt] — спортивный костюм

Uniform [ˈjuːnɪfɔːrm] — форма, униформа

Bathrobe [ˈbɑːθroʊb] — халат

Pajamas/Pyjamas [pəˈdʒɑːməz] — пижама

Nightgown [ˈnaɪtɡaʊn] — ночная рубашка

Тип обуви Английское название Особенности Когда носить Оксфорды Oxfords [ˈɒksfərdz] Закрытая шнуровка, элегантный вид Деловые встречи, официальные мероприятия Дерби Derby shoes [ˈdɑːrbi ʃuːz] Открытая шнуровка, универсальны Офис, повседневная носка Лоферы Loafers [ˈloʊfərz] Без шнуровки, часто с пряжкой Кэжуал, смарт-кэжуал Челси Chelsea boots [ˈtʃelsi buːts] Эластичные вставки по бокам Универсальны, подходят к большинству образов Кроссовки Sneakers/Trainers [ˈsniːkərz/ˈtreɪnərz] Спортивный дизайн, комфортные Спорт, повседневность, кэжуал

Аксессуары и украшения: английские слова с примерами

Аксессуары дополняют образ и часто становятся ключевыми элементами стиля. Знание их названий на английском поможет точно выразить свои предпочтения или описать увиденный образ. 👜🧣💍

Головные уборы:

Hat [hæt] — шляпа

Cap [kæp] — кепка

Beanie [ˈbiːni] — шапка-бини

Beret [bəˈreɪ] — берет

Fedora [fɪˈdɔːrə] — федора

Headband [ˈhedbænd] — повязка на голову

Baseball cap [ˈbeɪsbɔːl kæp] — бейсболка

Panama hat [ˈpænəmɑː hæt] — панама

Visor [ˈvaɪzər] — козырек

Сумки и рюкзаки:

Bag [bæɡ] — сумка

Handbag [ˈhændbæɡ] — дамская сумочка

Backpack [ˈbækpæk] — рюкзак

Tote bag [toʊt bæɡ] — сумка-тоут

Clutch [klʌtʃ] — клатч

Purse [pɜːrs] — кошелек (амер.) или женская сумочка (брит.)

Wallet [ˈwɒlɪt] — бумажник

Briefcase [ˈbriːfkeɪs] — портфель

Satchel [ˈsætʃəl] — сумка через плечо

Messenger bag [ˈmesɪndʒər bæɡ] — сумка-мессенджер

Шарфы и перчатки:

Scarf [skɑːrf] — шарф

Gloves [ɡlʌvz] — перчатки

Mittens [ˈmɪtnz] — варежки

Snood [snuːd] — шарф-хомут

Muffler [ˈmʌflər] — кашне

Neckerchief [ˈnekərtʃɪf] — шейный платок

Украшения:

Jewelry/Jewellery [ˈdʒuːəlri] — ювелирные украшения

Necklace [ˈnekləs] — ожерелье

Earrings [ˈɪərɪŋz] — серьги

Ring [rɪŋ] — кольцо

Bracelet [ˈbreɪslət] — браслет

Watch [wɒtʃ] — часы (наручные)

Brooch [broʊtʃ] — брошь

Pendant [ˈpendənt] — подвеска

Locket [ˈlɒkɪt] — медальон

Choker [ˈtʃoʊkər] — чокер

Cufflinks [ˈkʌflɪŋks] — запонки

Tiara [tiˈɑːrə] — тиара

Anklet [ˈæŋklət] — браслет на щиколотку

Прочие аксессуары:

Belt [belt] — ремень

Tie [taɪ] — галстук

Bow tie [boʊ taɪ] — галстук-бабочка

Suspenders [səˈspendərz] — подтяжки

Handkerchief [ˈhæŋkərtʃɪf] — носовой платок

Pocket square [ˈpɒkɪt skweər] — платок в нагрудный карман

Sunglasses [ˈsʌnɡlɑːsɪz] — солнцезащитные очки

Umbrella [ʌmˈbrelə] — зонт

Glasses [ˈɡlɑːsɪz] — очки

Hair clip [heər klɪp] — заколка для волос

Hairpin [ˈheərpɪn] — шпилька для волос

Примеры использования в предложениях:

She wore a gold necklace with a small pendant . — Она носила золотое ожерелье с маленьким кулоном.

with a small . — Она носила золотое ожерелье с маленьким кулоном. I need to buy a new backpack for my trip. — Мне нужно купить новый рюкзак для поездки.

for my trip. — Мне нужно купить новый рюкзак для поездки. He always wears a bow tie to formal events. — Он всегда надевает галстук-бабочку на официальные мероприятия.

to formal events. — Он всегда надевает галстук-бабочку на официальные мероприятия. In winter, I can't go outside without gloves and a warm scarf . — Зимой я не могу выйти на улицу без перчаток и теплого шарфа.

and a warm . — Зимой я не могу выйти на улицу без перчаток и теплого шарфа. She keeps her keys in a small clutch when she goes out. — Когда она выходит, она держит ключи в маленьком клатче.

Практические способы запоминания слов по теме "Одежда"

Выучить более 150 слов по теме "Одежда" может показаться сложной задачей, но с правильным подходом этот процесс станет эффективным и даже увлекательным. 🧠📝

1. Метод ассоциаций

Создавайте яркие ассоциации между английскими словами и их значениями:

Cardigan [ˈkɑːrdɪɡən] — представьте кардиологов, которые носят только кардиганы

[ˈkɑːrdɪɡən] — представьте кардиологов, которые носят только кардиганы Loafers [ˈloʊfərz] — созвучно с "лоферами" (бездельниками): в таких туфлях удобно бездельничать

[ˈloʊfərz] — созвучно с "лоферами" (бездельниками): в таких туфлях удобно бездельничать Turtleneck [ˈtɜːrtlnek] — буквально "шея черепахи", что напоминает о форме воротника

2. Визуализация и маркировка

Наклейте стикеры с английскими названиями на предметы одежды в своем гардеробе. Каждый раз, надевая вещь, вы будете видеть и запоминать слово. Также полезно:

Создать доску в Pinterest с подписанными на английском предметами одежды

Фотографировать свои наряды и подписывать детали на английском

Просматривать онлайн-каталоги англоязычных магазинов одежды

3. Активное использование в речи

Включайте новые слова в повседневные разговоры и письменную речь:

Описывайте свой наряд на английском каждое утро (вслух или в дневнике)

Обсуждайте одежду знаменитостей или персонажей фильмов с друзьями, изучающими английский

Составляйте списки покупок на английском языке

4. Метод карточек и интервального повторения

Создайте карточки (физические или в приложениях типа Anki или Quizlet):

На одной стороне — английское слово с транскрипцией

На другой — перевод и картинка

Используйте систему интервального повторения: слова, которые вы уже хорошо запомнили, повторяйте реже, а те, что даются с трудом — чаще.

5. Тематические игры и упражнения

Модный показ — устройте с друзьями "показ мод", где каждый должен описать свой наряд на английском

— устройте с друзьями "показ мод", где каждый должен описать свой наряд на английском Категории — игра, где нужно назвать как можно больше предметов одежды на определенную букву

— игра, где нужно назвать как можно больше предметов одежды на определенную букву Словесная цепочка — каждое новое слово начинается с последней буквы предыдущего (coat — tie — earrings...)

6. Погружение в языковую среду

Смотрите англоязычные шоу и видео, связанные с модой:

Модные влоги (haul videos, outfit of the day)

Обзоры показов мод на YouTube

Сериалы о моде и шопинге с субтитрами

7. Мобильные приложения

Используйте специальные приложения для изучения тематической лексики:

Memrise — предлагает готовые наборы слов по темам

— предлагает готовые наборы слов по темам Duolingo — включает уроки по теме "Одежда"

— включает уроки по теме "Одежда" Drops — визуальное изучение слов, включая одежду

8. Метод "одевалки"

Нарисуйте фигуру человека (или найдите готовое изображение) и подписывайте на английском все предметы одежды, которые на нем "надеты". Можно использовать онлайн-сервисы для создания виртуальных манекенов.

9. Диктанты-рисунки

Попросите друга описать на английском одежду, а вы попытайтесь нарисовать описанное. Затем сверьте результат с тем, что имел в виду собеседник.

10. Ведение модного блокнота

Заведите тетрадь или блокнот, куда будете записывать новые слова по теме "Одежда", группируя их по категориям и дополняя примерами использования и зарисовками.