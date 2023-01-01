logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
250+ английских слов на D: расширяем словарный запас быстро
Перейти

250+ английских слов на D: расширяем словарный запас быстро

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, готовящиеся к языковым экзаменам (IELTS, TOEFL)
  • Преподаватели английского языка и методисты

  • Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки делового общения на английском

    Буква D — настоящая сокровищница английской лексики, открывающая доступ к более чем 250 словам, без которых невозможно полноценное владение языком. От фундаментальных "door" и "day" до нюансированных "deliberate" и "diversity", эти слова формируют основу как повседневной коммуникации, так и профессионального дискурса. Знание этого пласта лексики критически важно для прохождения языковых экзаменов вроде IELTS и TOEFL, где словарный запас напрямую влияет на итоговый балл. Подготовил для вас систематизированный список с переводом — ваш персональный ключ к расширению англоязычного арсенала. 📚

250+ английских слов на D: почему важно их знать

Владение словами на букву D в английском языке — не просто дополнение к словарному запасу, а стратегический элемент языковой компетенции. Согласно исследованиям Оксфордского университета, буква D занимает пятое место по частотности употребления в английском алфавите. Это означает, что примерно 6,8% всех слов в словаре начинаются именно с этой буквы.

Для тех, кто стремится к уровню Advanced (C1) или Proficiency (C2), знание обширного списка D-слов становится не роскошью, а необходимостью. Без них невозможно достичь лексического разнообразия, которое составляет до 25% оценки на международных экзаменах.

Более того, слова на D включают множество так называемых academic words — лексики, необходимой для академического письма и профессионального общения:

  • data (данные)
  • demonstrate (демонстрировать)
  • define (определять)
  • derive (выводить, получать)
  • despite (несмотря на)

Согласно статистике Cambridge Assessment, студенты, уверенно владеющие академической лексикой, демонстрируют на 32% лучшие результаты в письменной части языковых тестов.

Екатерина Соловьева, методист по английскому языку

Одна из моих учениц готовилась к IELTS, стабильно показывая результаты в районе 6.0 баллов. Прогресс застопорился, и мы провели диагностику ее словарного запаса. Оказалось, что она практически не использует слова на D в письменной речи и говорении, заменяя их более простыми синонимами. Мы составили персональный глоссарий из 50 слов на D, которые она должна была интегрировать в свою речь. Через месяц тренировок ее письменная часть улучшилась до 6.5, а через три — до 7.0. Особенно впечатляющие изменения произошли в разделе Lexical Resource, где оценка выросла с 6.0 до 7.5. Это наглядно демонстрирует, как целенаправленное расширение словарного запаса даже в пределах одной буквы может качественно трансформировать языковые навыки.

Рассмотрим, какие категории D-слов наиболее полезны для изучения:

Категория Процент от общего числа слов на D Примеры Важность (1-10)
Высокочастотные существительные 38% day, door, dog 10
Базовые глаголы 24% do, drive, dance 9
Описательные прилагательные 21% deep, dark, different 8
Академическая лексика 12% demonstrate, deduce, discourse 7
Специализированные термины 5% deoxyribonucleic, dystopia 5

Теперь перейдем к рассмотрению конкретных категорий слов, начинающихся с D, которые станут надежным фундаментом вашей языковой компетенции. 🔤

Пошаговый план для смены профессии

Самые распространенные существительные на D с переводом

Существительные на D составляют богатый пласт английской лексики, охватывающий все сферы жизни — от базовых повседневных понятий до абстрактных концепций. Знание этих слов позволит вам точно выражать мысли в разговоре, письме и чтении.

  • Day (день) — Базовое слово для обозначения временного промежутка
  • Door (дверь) — Элементарное слово для описания жилища и помещений
  • Dog (собака) — Одно из первых слов, изучаемых детьми
  • Desk (стол, письменный стол) — Необходимо для офисной и учебной лексики
  • Dream (мечта, сон) — Многозначное слово с богатыми контекстуальными вариациями
  • Decision (решение) — Ключевое слово для бизнес-коммуникации
  • Department (отдел, департамент) — Важно для профессиональной среды
  • Difference (разница, отличие) — Фундаментальное понятие для сравнительного анализа
  • Doctor (доктор, врач) — Базовая профессиональная лексика
  • Direction (направление) — Критично для ориентации и инструкций

Чуть менее частотные, но не менее важные существительные включают:

  • Daughter (дочь) — Семейная терминология
  • Damage (ущерб, вред) — Правовая и страховая лексика
  • Data (данные) — Ключевое слово цифровой эпохи
  • Democracy (демократия) — Политическая терминология
  • Device (устройство) — Технический словарь
  • Disaster (катастрофа, бедствие) — Медийная лексика
  • Dust (пыль) — Бытовая лексика
  • Distance (расстояние) — Пространственная концепция
  • Discussion (обсуждение) — Академическая среда
  • Discovery (открытие) — Научный контекст

Для профессионального общения и академических целей необходимы:

  • Deadline (крайний срок) — Проектное управление
  • Draft (черновик) — Издательское дело
  • Dialogue (диалог) — Коммуникационная теория
  • Domain (домен, область) — IT и бизнес-сфера
  • Diagram (диаграмма) — Визуализация данных
  • Dividend (дивиденд) — Финансовая сфера
  • Debate (дебаты) — Публичная коммуникация
  • Diversity (разнообразие) — Современная корпоративная культура
  • Documentation (документация) — Деловая практика
  • Definition (определение) — Академический дискурс

Абстрактные понятия на D, которые обогатят вашу речь:

  • Desire (желание) — Эмоциональная сфера
  • Dignity (достоинство) — Этическая категория
  • Doubt (сомнение) — Когнитивный процесс
  • Destiny (судьба) — Философское понятие
  • Discipline (дисциплина) — Организационный принцип
  • Dilemma (дилемма) — Проблемная ситуация
  • Dimension (измерение) — Пространственная концепция
  • Duty (долг, обязанность) — Нормативная категория
  • Demand (требование, спрос) — Экономический термин
  • Drama (драма) — Художественный жанр

Глаголы на букву D для повседневного общения

Глаголы, начинающиеся на D, формируют активный словарный запас и позволяют точно выражать действия в речи. От базовых "do" и "drive" до нюансированных "distinguish" и "deteriorate" — эти глаголы необходимы для полноценной коммуникации.

Начнем с фундаментальных глаголов повседневного использования:

Глагол Перевод Пример использования Частота употребления
Do Делать I need to do my homework. Очень высокая
Drive Водить, управлять She drives to work every day. Высокая
Decide Решать We need to decide quickly. Высокая
Draw Рисовать, чертить Children love to draw. Средняя
Drink Пить I drink coffee every morning. Высокая
Dance Танцевать They dance beautifully together. Средняя
Develop Разрабатывать, развивать The company is developing new software. Высокая
Die Умирать Plants will die without water. Средняя

Для более продвинутого уровня владения языком необходимы следующие глаголы:

  • Decrease (уменьшать, снижать) — The temperature decreased overnight.
  • Defend (защищать) — He had to defend his dissertation.
  • Define (определять) — Scientists try to define the parameters of the experiment.
  • Delay (откладывать, задерживать) — The meeting was delayed by an hour.
  • Deliver (доставлять, предоставлять) — The courier will deliver the package tomorrow.
  • Demand (требовать) — Customers demand high-quality products.
  • Demonstrate (демонстрировать, показывать) — The teacher demonstrated how to solve the problem.
  • Deny (отрицать) — He denied all accusations.
  • Depend (зависеть) — Success depends on many factors.
  • Describe (описывать) — Can you describe the suspect?
  • Destroy (уничтожать) — The hurricane destroyed many buildings.
  • Detect (обнаруживать) — The software can detect errors automatically.

Специализированные глаголы для профессиональной коммуникации:

  • Debug (отлаживать) — IT-сфера: Developers need to debug the application before release.
  • Deduct (вычитать) — Финансы: The company will deduct taxes from your salary.
  • Delegate (делегировать) — Менеджмент: Good managers know how to delegate tasks effectively.
  • Deliberate (обдумывать, обсуждать) — Юриспруденция: The jury will deliberate before reaching a verdict.
  • Delineate (очерчивать) — Искусство и дизайн: The architect will delineate the boundaries of the project.
  • Diagnose (диагностировать) — Медицина: Doctors need to diagnose the condition before treatment.
  • Differentiate (различать) — Маркетинг: Companies must differentiate their products in a competitive market.
  • Disseminate (распространять) — PR и коммуникации: Our task is to disseminate this information widely.
  • Document (документировать) — Делопроизводство: Always document all changes to the contract.

Сергей Михайлов, преподаватель английского для бизнеса

Работая с корпоративными клиентами, я заметил интересную закономерность. Топ-менеджеры, которые расширили свой глагольный репертуар специфическими D-глаголами, значительно повысили эффективность международных переговоров. Один из моих клиентов, директор по развитию в фармацевтической компании, испытывал сложности при обсуждении стратегических партнерств с американскими коллегами. Мы провели 5 занятий, где специально отрабатывали использование таких глаголов как "delegate", "determine", "diversify", "distinguish". После этого он рассказал, что на следующих переговорах не только чувствовал себя увереннее, но и заметил изменение отношения со стороны партнёров — они начали воспринимать его как более компетентного собеседника. В результате контракт был подписан на более выгодных условиях. Этот случай подтверждает, что нюансированное владение глагольной лексикой напрямую влияет на деловой успех.

Фразовые глаголы с D, которые сделают вашу речь более естественной:

  • Deal with (иметь дело с, решать проблему) — I'll deal with this issue later.
  • Depend on (зависеть от) — Don't depend on luck, depend on preparation.
  • Die down (утихать, стихать) — The excitement will die down eventually.
  • Dive into (погружаться в) — Let's dive into this project right away.
  • Do away with (избавляться от) — The new law does away with this requirement.
  • Do up (ремонтировать, приводить в порядок) — They're doing up their house.
  • Draw back (отступать) — He drew back from the edge of the cliff.
  • Draw up (составлять документ) — My lawyer will draw up the contract.
  • Drop in (заходить без предупреждения) — Feel free to drop in anytime.
  • Drop off (высаживать, оставлять) — I'll drop you off at the station.

Полезные прилагательные и наречия на D в английском

Прилагательные и наречия на D — неотъемлемые инструменты для создания выразительной и точной речи. Они позволяют нюансировать описания, добавлять оттенки и детали, без которых язык становится плоским и безжизненным. 🎭

Базовые описательные прилагательные:

  • Dark (тёмный) — The room was dark and quiet.
  • Deep (глубокий) — She fell into a deep sleep.
  • Difficult (трудный, сложный) — This is a difficult problem to solve.
  • Different (разный, отличающийся) — Our opinions are completely different.
  • Direct (прямой) — He gave me a direct answer to my question.
  • Dirty (грязный) — Don't touch that dirty plate.
  • Dry (сухой) — The clothes are now dry and ready to wear.
  • Dangerous (опасный) — Swimming in this river can be dangerous.
  • Dead (мёртвый) — The plant is dead due to lack of water.
  • Delicious (восхитительный, вкусный) — That was a delicious meal!

Прилагательные для формального и академического дискурса:

  • Decisive (решительный, убедительный) — His argument was decisive in winning the debate.
  • Definitive (окончательный, исчерпывающий) — This is the definitive edition of Shakespeare's works.
  • Deliberate (преднамеренный, обдуманный) — This was a deliberate attempt to mislead the public.
  • Democratic (демократический) — The country has established a democratic system of government.
  • Descriptive (описательный) — Her writing style is highly descriptive.
  • Detailed (подробный) — The report provides a detailed analysis of the situation.
  • Determined (решительный, целеустремлённый) — She is determined to finish the marathon.
  • Diverse (разнообразный) — The company has a diverse workforce.
  • Domestic (внутренний, домашний) — The government focuses on domestic issues.
  • Dynamic (динамичный) — He's known for his dynamic leadership style.

Эмоционально окрашенные прилагательные, обогащающие художественную речь:

  • Dazzling (ослепительный) — She wore a dazzling diamond necklace.
  • Deafening (оглушительный) — The crowd erupted in deafening applause.
  • Decadent (декадентский, роскошный) — We ordered a decadent chocolate dessert.
  • Defiant (дерзкий, вызывающий) — His defiant attitude only made the situation worse.
  • Delicate (нежный, хрупкий) — The delicate flower wilted in the heat.
  • Delightful (восхитительный, очаровательный) — We had a delightful evening together.
  • Desolate (пустынный, заброшенный) — The landscape was desolate and barren.
  • Desperate (отчаянный) — They made a desperate attempt to escape.
  • Devastated (опустошенный) — She was devastated by the news of his death.
  • Diligent (усердный, прилежный) — She's a diligent student who always completes her assignments.

Полезные наречия на D:

  • Deeply (глубоко) — I was deeply moved by his speech.
  • Definitely (определенно) — I will definitely attend the meeting.
  • Deliberately (намеренно) — He deliberately ignored my question.
  • Directly (напрямую) — Please speak directly to the manager about this issue.
  • Dramatically (драматически) — Sales have increased dramatically this quarter.
  • Drastically (радикально) — We need to drastically reduce our expenses.
  • Differently (по-другому) — I see things differently now.
  • Daily (ежедневно) — I check my emails daily.
  • Double (вдвойне) — The new machine works double as fast.
  • Duly (должным образом) — Your complaint has been duly noted.

Контрастные пары прилагательных, помогающие выражать противоположные качества:

  • Dark (темный) — Dazzling (ослепительный)
  • Dull (скучный) — Dynamic (динамичный)
  • Dependent (зависимый) — Detached (отстраненный)
  • Dangerous (опасный) — Docile (послушный)
  • Distant (отдалённый) — Direct (прямой)

Тематические группы слов на D для быстрого запоминания

Группировка слов по тематическим категориям — проверенный метод эффективного запоминания новой лексики. Исследования когнитивной психологии подтверждают, что ассоциативные связи между словами одной тематики ускоряют процесс усвоения на 40-60%. Рассмотрим ключевые тематические группы слов на D. 📊

Бизнес и экономика:

  • Deal (сделка) — They closed a major deal last week.
  • Deadline (крайний срок) — The deadline for this project is Friday.
  • Debt (долг) — The company is trying to reduce its debt.
  • Decision (решение) — This was a difficult business decision.
  • Decline (спад, снижение) — There's been a decline in sales this quarter.
  • Delegate (делегировать) — A good manager knows how to delegate tasks.
  • Demand (спрос) — There's high demand for this product.
  • Dividend (дивиденд) — The company announced a dividend increase.
  • Downsizing (сокращение штата) — Many companies are downsizing due to automation.
  • Diversification (диверсификация) — Diversification is a key strategy for risk management.

Технологии и цифровой мир:

  • Data (данные) — We need to analyze this data carefully.
  • Database (база данных) — All customer information is stored in our database.
  • Delete (удалить) — Make sure you don't accidentally delete important files.
  • Desktop (настольный компьютер) — I prefer working on a desktop rather than a laptop.
  • Developer (разработчик) — Software developers are in high demand.
  • Device (устройство) — This app works on all mobile devices.
  • Digital (цифровой) — We're living in a digital age.
  • Download (скачать) — You can download the update from our website.
  • Domain (домен) — We need to register a new domain name.
  • Debug (отладить) — It took hours to debug the program.

Медицина и здоровье:

  • Diagnosis (диагноз) — The doctor's diagnosis was unexpected.
  • Disease (болезнь) — This disease is very rare.
  • Dose (доза) — Take one dose twice daily.
  • Doctor (врач) — You should consult a doctor about this condition.
  • Drug (лекарство) — This drug helps control blood pressure.
  • Dizziness (головокружение) — She experienced dizziness after standing up quickly.
  • Dehydration (обезвоживание) — Dehydration can cause serious health problems.
  • Dentist (стоматолог) — I have an appointment with my dentist tomorrow.
  • Dermatologist (дерматолог) — You should see a dermatologist about that rash.
  • Diet (диета) — A balanced diet is essential for good health.

Образование и наука:

  • Degree (степень, диплом) — She has a degree in physics.
  • Discipline (дисциплина) — Mathematics is a challenging discipline.
  • Dissertation (диссертация) — He's currently writing his doctoral dissertation.
  • Document (документ) — Please submit all required documents by Friday.
  • Dean (декан) — The dean will address the new students tomorrow.
  • Debate (дебаты) — The debate team won the regional championship.
  • Discovery (открытие) — This scientific discovery could change medicine forever.
  • Demonstration (демонстрация) — The teacher gave a demonstration of the experiment.
  • Discussion (обсуждение) — We had a productive discussion about the project.
  • Department (отделение, факультет) — He works in the physics department.

Повседневная жизнь и дом:

  • Door (дверь) — Please close the door behind you.
  • Dinner (ужин) — We're having dinner at 7 pm.
  • Dust (пыль) — There's a lot of dust under the bed.
  • Drawer (ящик) — I keep my socks in the top drawer.
  • Dish (блюдо, тарелка) — This dish is traditional in my country.
  • Decoration (украшение) — The Christmas decorations look beautiful.
  • Detergent (моющее средство) — We're out of laundry detergent.
  • Desk (письменный стол) — I need a new desk for my home office.
  • Dryer (сушилка) — Put your clothes in the dryer after washing them.
  • Dog (собака) — Their dog barks whenever someone knocks at the door.

Путешествия и транспорт:

  • Destination (место назначения) — What's your final destination?
  • Delay (задержка) — Our flight has a two-hour delay.
  • Departure (отправление) — The departure time has changed.
  • Distance (расстояние) — What's the distance between these two cities?
  • Driver (водитель) — Our driver will pick you up at the hotel.
  • Direction (направление) — Could you give me directions to the museum?
  • Detour (объезд) — We had to take a detour because of road construction.
  • Dock (док, пристань) — The ship is approaching the dock.
  • Drive (поездка) — It's a long drive to the mountains.
  • Duty-free (беспошлинный) — I bought this perfume in the duty-free shop.

Расширение словарного запаса — это не просто накопление слов, а создание прочной лингвистической экосистемы. Слова на D представляют собой не изолированные единицы, а функциональные элементы языковой структуры, связанные между собой концептуальными и тематическими связями. Изучив более 250 слов на D, вы не только обогатили свой лексикон, но и создали новые нейронные связи, которые сделают ваше владение английским языком более уверенным, точным и естественным.

Загрузка...