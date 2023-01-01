Неправильные глаголы в английском: сколько их знать для свободной речи

Люди, готовящиеся к экзаменам по английскому (TOEFL, IELTS и др.) Изучение английского языка часто напоминает процесс разминирования поля: продвигаешься вперед, и вдруг — бум! — неправильный глагол. «Я вчера полетел... flew? flied? flown?» Именно эти коварные исключения из правил превращают грамматику в головоломку для миллионов студентов. А сколько их на самом деле? 200? 300? 400? Это число вызывает бесконечные споры среди преподавателей и авторов учебников. Давайте раз и навсегда разберемся в количестве этих грамматических мятежников и выясним, какие из них действительно заслуживают вашего внимания. 🧩

Сколько неправильных глаголов в английском языке

Точная цифра неправильных глаголов в английском языке зависит от критериев классификации и источника. В современном английском насчитывается около 200-250 неправильных глаголов, хотя активно используется примерно половина из них.

Интересно, что Оксфордский словарь английского языка указывает на 283 неправильных глагола, а Кембриджский — на 196. Это расхождение объясняется тем, что некоторые глаголы имеют как правильные, так и неправильные формы (например, "learned/learnt", "dreamed/dreamt").

Согласно исследованию лингвистов из Университета Эдинбурга, в повседневной речи регулярно используется не более 90-120 неправильных глаголов. Остальные встречаются редко или в специфических контекстах.

Словарь/Источник Количество неправильных глаголов Оксфордский словарь 283 Кембриджский словарь 196 Merriam-Webster 221 Collins English Dictionary 248 Активно используемые 90-120

Историческая справка: в древнеанглийском языке было около 325 неправильных глаголов. За столетия многие из них либо вышли из употребления, либо стали правильными в процессе эволюции языка. 🧙‍♂️

Важно понимать, что английский язык продолжает развиваться. Некоторые неправильные глаголы постепенно "регуляризируются": например, "sneak" (snuck → sneaked) и "light" (lit → lighted) в некоторых диалектах уже используются как правильные.

Анна Корнеева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на уроке уровня Advanced я попросила студентов составить список всех неправильных глаголов, которые они знают. Спустя 20 минут лучший результат — 97 глаголов. Когда я показала полный список из 200+ глаголов, в аудитории повисло изумленное молчание. "Неужели их так много?" — спросил один из студентов. "Да, но знаешь, что интересно? — ответила я. — За наши полгода занятий мы использовали только 40-50 из них. Остальные встретятся тебе так редко, что запоминать их все сразу нет смысла". С тех пор я всегда фокусирую внимание учеников на частотности использования, а не на тотальном запоминании.

Почему стоит знать количество неправильных глаголов

Понимание точного количества неправильных глаголов в английском языке — это не просто академический интерес. Это практический инструмент, способный радикально изменить ваш подход к изучению языка.

Когда вы знаете, что существует около 200+ неправильных глаголов, вы можете:

Рационально планировать обучение — разбить задачу на управляемые порции по 10-15 глаголов

— разбить задачу на управляемые порции по 10-15 глаголов Измерять прогресс — "я уже знаю 50% всех неправильных глаголов"

— "я уже знаю 50% всех неправильных глаголов" Установить реалистичные цели — "выучу топ-100 глаголов за 2 месяца"

— "выучу топ-100 глаголов за 2 месяца" Избежать "перфекционистской ловушки" — нет необходимости знать все 250+ глаголов для свободного общения

Исследования показывают, что 20 наиболее частотных неправильных глаголов составляют примерно 80% всех случаев использования неправильных глаголов в разговорной речи. Это классический пример принципа Парето: 20% усилий дают 80% результата. 📊

Знание точного количества глаголов также помогает психологически: ограниченный, конкретный объем материала воспринимается мозгом как выполнимая задача, а не бесконечное море исключений.

Для экзаменов, таких как TOEFL, IELTS или Cambridge English, знание наиболее употребительных 100-120 неправильных глаголов обычно достаточно для достижения высоких баллов. Остальные встречаются в тестах крайне редко.

Классификация неправильных глаголов по группам

Неправильные глаголы английского языка не так хаотичны, как кажется на первый взгляд. Они образуют определенные модели, и понимание этих паттернов значительно упрощает их запоминание.

Основные группы неправильных глаголов:

Глаголы с одинаковыми формами во всех трех позициях: cut – cut – cut, put – put – put, set – set – set Глаголы с одинаковыми формами в инфинитиве и причастии прошедшего времени: come – came – come, run – ran – run Глаголы с одинаковыми формами прошедшего времени и причастия: bring – brought – brought, buy – bought – bought, teach – taught – taught Глаголы с разными формами для всех трех позиций: begin – began – begun, drink – drank – drunk, sing – sang – sung Глаголы с изменением гласной в корне (аблаут): sing – sang – sung (i – a – u), drink – drank – drunk (i – a – u)

Тип изменения Схема Примеры Количество в группе Без изменений V1=V2=V3 put, cut, cost ~15 V1=V3 V1≠V2, V1=V3 come – came – come ~20 V2=V3 V1≠V2, V2=V3 build – built – built ~90 Все формы разные V1≠V2≠V3 go – went – gone ~75 С окончанием -en -en в V3 write – wrote – written ~40

Особенно эффективно группировать глаголы по схожести звуковых изменений. Например, глаголы с моделью "i-a-u": sing – sang – sung, drink – drank – drunk, swim – swam – swum. Когда вы видите эту закономерность, запомнить группу становится значительно легче. 🎵

Исторически, эти группы связаны с германскими корнями английского языка. Сильные глаголы в германских языках характеризовались именно изменением корневой гласной (аблаут), а не добавлением окончания.

Михаил Орлов, лингвист и полиглот

Пять лет назад я готовил интенсивный курс английского для IT-специалистов. Мой подход был радикальным: я полностью отказался от традиционного списка неправильных глаголов. Вместо этого я создал семь "семейств" глаголов с похожими моделями изменения. Каждое "семейство" получило имя по самому яркому представителю: "Семейство Sing" (sing-sang-sung, ring-rang-rung и т.д.), "Семейство Build" (build-built-built, spend-spent-spent) и т.д.

Результаты превзошли ожидания. Студенты не только быстрее запоминали глаголы, но и начали самостоятельно предсказывать формы новых глаголов: "Если ring – rang – rung, то, наверное, spring – sprang – sprung?" И знаете что? Они были правы! Классификация превратила хаос исключений в понятную систему с внутренней логикой. С тех пор я никогда не возвращался к алфавитным спискам неправильных глаголов.

Топ-50 самых употребляемых неправильных глаголов

По данным корпуса современного английского языка, следующие 50 неправильных глаголов составляют более 90% всех случаев использования неправильных глаголов в повседневной речи, текстах и медиа.

Топ-10 (сверхчастотные) : be, have, do, say, go, get, make, know, take, see

: be, have, do, say, go, get, make, know, take, see Частые (11-25) : come, think, give, look, use, find, want, tell, put, mean

: come, think, give, look, use, find, want, tell, put, mean Средняя частотность (26-50): leave, show, feel, bring, begin, keep, hold, write, stand, hear, let, set, meet, run, pay, sit, speak, lie, lead, read, grow, lose, fall, send, build, understand, draw, break, spend, cut, rise, drive, buy, wear, choose, become, sing, drink, fly, swim, forget, sell, sleep, throw, catch

Эти 50 глаголов должны стать приоритетными в вашем изучении. Овладение ими даст вам больший прирост беглости речи, чем заучивание полного списка из 200+ глаголов. 🚀

Интересный факт: Среди 10 наиболее частотных глаголов английского языка 9 являются неправильными (исключение — "use"). Это объясняется тем, что базовые глаголы пришли в язык из древнеанглийского и сохранили свои исторические формы.

Особенно стоит обратить внимание на вспомогательные глаголы (be, do, have), которые используются не только самостоятельно, но и для образования времен, пассивного залога и других грамматических конструкций.

При изучении важно также учитывать многозначность некоторых глаголов. Например, глагол "get" имеет более 20 различных значений, от "получать" до "становиться", что делает его особенно ценным для освоения.

Эффективные методы запоминания неправильных глаголов

Запоминание неправильных глаголов — это не просто механическое заучивание. Существуют научно обоснованные методы, которые делают этот процесс более эффективным и даже увлекательным.

Метод интервальных повторений — используйте приложения типа Anki или Quizlet с алгоритмами оптимального повторения материала. Исследования показывают, что этот метод на 50% эффективнее простого повторения. Группировка по моделям — изучайте глаголы группами со схожими изменениями (sing-sang-sung, ring-rang-rung), а не в алфавитном порядке. Ассоциативные связи — создавайте яркие образы или истории, связывающие три формы глагола. Например: "Я ВИЖУ (see) морского конька, УВИДЕЛ (saw) как он пилит дерево, и уже УВИДЕН (seen) мной его домик". Ритмические цепочки — проговаривайте формы в ритме: "break-broke-broken, speak-spoke-spoken" (это активирует другие участки мозга). Метод физических действий (TPR) — сопровождайте произнесение форм глагола определенными жестами или движениями. Контекстное запоминание — учите глаголы в коротких фразах или предложениях, а не изолированно. Метод языковых челленджей — ставьте конкретные цели (например, выучить 5 новых глаголов в неделю) и отслеживайте прогресс.

Особенно эффективным является комбинирование нескольких методов. Например, ритмическое повторение с жестами задействует одновременно слуховую, визуальную и кинестетическую память. 💪

Важно также регулярно использовать выученные глаголы в речи или письме. По данным исследований, активное использование новой лексики в течение 24 часов после изучения увеличивает вероятность её запоминания на 70%.

Научные исследования показывают, что наш мозг лучше запоминает начало и конец учебной сессии, поэтому разбивайте списки глаголов на небольшие порции по 7-10 слов.

И помните главное правило: регулярность важнее интенсивности. Лучше учить по 5 глаголов каждый день, чем 50 глаголов раз в неделю.