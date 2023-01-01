Скелет по-английски: термины для медиков и студентов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты медицинских вузов

Практикующие врачи и медицинские работники

Студенты медицинских вузов, практикующие врачи и медицинские работники, исследователи и участники международных медицинских конференций. Знание анатомических терминов скелета на английском языке — ключевой навык для любого медика, работающего с международными исследованиями или готовящегося к экзаменам по анатомии. Многим студентам-медикам кажется, что выучить все латинские названия уже достаточно сложно, но в профессиональном мире всё чаще требуется свободное владение английской терминологией. Путаница в терминах может стоить не только баллов на экзамене, но и профессиональной репутации. Давайте разберемся в английских названиях костной системы человека и создадим надежную терминологическую базу для дальнейшего профессионального роста. 🦴📚

Анатомические системы скелета человека на английском

Скелет человека (Human skeleton) — сложная система, состоящая из 206 костей у взрослого человека. Эта структура обеспечивает опору тела, защиту внутренних органов и возможность движения. Для удобства изучения скелет традиционно разделяют на две основные системы.

Андрей Викторович, профессор анатомии

На втором курсе медицинского университета ко мне пришла студентка в слезах. Она готовилась к международной конференции и обнаружила, что не может свободно читать англоязычные статьи по своей теме, связанной с патологиями позвоночника. "Я знаю все термины на латыни, но запутываюсь в английских названиях", — призналась она. Мы разработали систему карточек с основными анатомическими терминами на трех языках: русском, латинском и английском. Через месяц она не только успешно выступила на конференции, но и была отмечена за точность терминологии в ответах на вопросы зарубежных коллег. Этот случай показал мне, насколько важно параллельное изучение анатомической терминологии на разных языках с самого начала образовательного пути.

В анатомии скелет человека делится на две основные части:

Осевой скелет (Axial skeleton) — включает кости, расположенные по средней линии тела: череп, позвоночник, грудную клетку. Эта часть скелета составляет около 80 костей.

Добавочный скелет (Appendicular skeleton) — включает кости конечностей и их пояса (плечевой и тазовый). Составляет около 126 костей.

Система скелета (рус.) Английский термин Основные компоненты Количество костей Осевой скелет Axial skeleton Skull, Vertebral column, Thoracic cage 80 Добавочный скелет Appendicular skeleton Upper limbs, Lower limbs, Shoulder girdle, Pelvic girdle 126

По типу развития и структуре кости делятся на несколько категорий:

Длинные кости (Long bones) — например, плечевая кость (Humerus) или бедренная кость (Femur).

Короткие кости (Short bones) — например, кости запястья (Carpal bones).

Плоские кости (Flat bones) — например, лопатка (Scapula) или кости черепа (Cranial bones).

Неправильные кости (Irregular bones) — например, позвонки (Vertebrae).

Сесамовидные кости (Sesamoid bones) — например, надколенник (Patella).

Каждая кость имеет определенные анатомические структуры, которые также важно знать на английском языке:

Диафиз (Diaphysis) — тело длинной кости.

Эпифиз (Epiphysis) — концевая часть длинной кости.

Метафиз (Metaphysis) — переходная зона между диафизом и эпифизом.

Надкостница (Periosteum) — соединительнотканная оболочка кости.

Костномозговая полость (Medullary cavity) — полость внутри диафиза.

Осевой скелет: термины костей черепа и позвоночника

Осевой скелет (Axial skeleton) формирует центральную ось тела и включает череп, позвоночник и грудную клетку. Эти структуры защищают жизненно важные органы и обеспечивают опору тела. 🧠🦴

Череп (Skull) состоит из двух основных частей:

Мозговой череп (Cranium/Braincase) — защищает головной мозг и состоит из 8 костей:

Лобная кость (Frontal bone)

Теменные кости (Parietal bones) — 2 шт.

Височные кости (Temporal bones) — 2 шт.

Затылочная кость (Occipital bone)

Клиновидная кость (Sphenoid bone)

Решетчатая кость (Ethmoid bone)

Лицевой череп (Facial skeleton) — формирует лицо и состоит из 14 костей:

(Facial skeleton) — формирует лицо и состоит из 14 костей: Верхнечелюстные кости (Maxillae) — 2 шт.

Нижняя челюсть (Mandible) — единственная подвижная кость черепа.

Скуловые кости (Zygomatic bones) — 2 шт.

Носовые кости (Nasal bones) — 2 шт.

Слезные кости (Lacrimal bones) — 2 шт.

Небные кости (Palatine bones) — 2 шт.

Нижние носовые раковины (Inferior nasal conchae) — 2 шт.

Сошник (Vomer) — 1 шт.

Позвоночник (Vertebral column/Spine) состоит из 33-34 позвонков, которые разделены на 5 отделов:

Шейный отдел (Cervical spine) — 7 позвонков (С1-С7)

Первый шейный позвонок — Атлант (Atlas)

Второй шейный позвонок — Осевой позвонок (Axis)

Грудной отдел (Thoracic spine) — 12 позвонков (T1-T12)

Поясничный отдел (Lumbar spine) — 5 позвонков (L1-L5)

Крестцовый отдел (Sacral spine) — 5 сросшихся позвонков, образующих крестец (Sacrum)

Копчиковый отдел (Coccygeal spine) — 4-5 сросшихся позвонков, образующих копчик (Coccyx)

Грудная клетка (Thoracic cage) включает:

Грудина (Sternum), состоящая из:

Рукоятка грудины (Manubrium sterni)

Тело грудины (Body of sternum)

Мечевидный отросток (Xiphoid process)

Ребра (Ribs) — 12 пар:

(Ribs) — 12 пар: Истинные ребра (True ribs) — первые 7 пар, прикрепляются непосредственно к грудине.

Ложные ребра (False ribs) — 8-10 пары, прикрепляются к хрящу вышележащих рёбер.

Колеблющиеся ребра (Floating ribs) — 11-12 пары, не прикрепляются к грудине.

Основные кости верхних конечностей с транскрипцией

Верхние конечности (Upper limbs) — сложная структура, обеспечивающая широкий диапазон движений для выполнения тонких манипуляций. Знание точных английских терминов с правильным произношением особенно важно при обсуждении травм и операций на этих часто повреждаемых частях скелета. 💪🦴

Верхняя конечность состоит из плечевого пояса и свободной части верхней конечности.

Русский термин Английский термин Транскрипция Примечания Плечевой пояс (Shoulder girdle) Ключица Clavicle [ˈklævɪkl] S-образная кость, соединяющая грудину и лопатку Лопатка Scapula [ˈskæpjʊlə] Плоская треугольная кость на задней поверхности грудной клетки Свободная верхняя конечность (Free upper limb) Плечевая кость Humerus [ˈhjuːmərəs] Самая длинная и крупная кость верхней конечности Лучевая кость Radius [ˈreɪdiəs] Расположена на боковой стороне предплечья (со стороны большого пальца) Локтевая кость Ulna [ˈʌlnə] Расположена на медиальной стороне предплечья

Запястье (Wrist/Carpus) состоит из восьми костей (Carpal bones) [ˈkɑːrpl], расположенных в два ряда:

Проксимальный ряд (от большого пальца к мизинцу):

(от большого пальца к мизинцу): Ладьевидная кость (Scaphoid) [ˈskæfɔɪd]

Полулунная кость (Lunate) [ˈluːneɪt]

Трёхгранная кость (Triquetrum) [traɪˈkwetrəm]

Гороховидная кость (Pisiform) [ˈpɪsɪfɔːrm]

Дистальный ряд (от большого пальца к мизинцу):

(от большого пальца к мизинцу): Кость-трапеция (Trapezium) [trəˈpiːziəm]

Трапециевидная кость (Trapezoid) [ˈtræpɪzɔɪd]

Головчатая кость (Capitate) [ˈkæpɪteɪt]

Крючковидная кость (Hamate) [ˈhæmeɪt]

Мария Сергеевна, хирург-травматолог

Мне запомнился случай с молодым врачом-стажёром, который присутствовал на операции по восстановлению ладьевидной кости запястья. Когда американский профессор, проводивший мастер-класс, спросил его о названиях окружающих структур на английском, стажёр запутался в терминах "scaphoid" и "navicular" (устаревший термин для той же кости). Это создало неловкую паузу и замешательство в операционной. После этого случая я ввела практику "анатомического английского завтрака" в нашем отделении — раз в неделю мы завтракаем вместе и обсуждаем клинические случаи исключительно на английском языке, уделяя особое внимание анатомической терминологии. За год такой практики уровень владения профессиональным английским у наших молодых специалистов значительно вырос.

Пястные кости (Metacarpal bones) [ˌmetəˈkɑːrpl] — пять длинных костей ладони, пронумерованных от большого пальца (I) до мизинца (V).

Фаланги пальцев (Phalanges) [fəˈlændʒiːz] — кости пальцев кисти:

Проксимальные фаланги (Proximal phalanges) — первые фаланги от пясти, всего 5

(Proximal phalanges) — первые фаланги от пясти, всего 5 Средние фаланги (Middle phalanges) — средние фаланги, всего 4 (кроме большого пальца)

(Middle phalanges) — средние фаланги, всего 4 (кроме большого пальца) Дистальные фаланги (Distal phalanges) — концевые фаланги, всего 5

Большой палец (Thumb) имеет только две фаланги: проксимальную и дистальную.

При описании верхних конечностей часто используют следующие анатомические термины:

Акромиальный отросток лопатки (Acromion) [əˈkrəʊmiən] — выступ лопатки, образующий плечевой сустав

Клювовидный отросток (Coracoid process) [ˈkɒrəkɔɪd ˈprəʊses] — загнутый выступ лопатки

Локтевой отросток (Olecranon) [əˈlekrənən] — задний выступ локтевой кости

Шиловидный отросток (Styloid process) [ˈstaɪlɔɪd ˈprəʊses] — заострённые отростки на дистальных концах лучевой и локтевой костей

Термины костей нижних конечностей и таза по-английски

Нижние конечности (Lower limbs) несут на себе вес всего тела и обеспечивают его передвижение. Знание правильной терминологии этой области особенно важно при описании ортопедических проблем и травм. 🦵🦴

Нижняя конечность состоит из тазового пояса и свободной части нижней конечности.

Тазовый пояс (Pelvic girdle) образован тремя костями, которые у взрослого человека срастаются в единую тазовую кость:

Подвздошная кость (Ilium) — верхняя широкая часть тазовой кости

Лобковая кость (Pubis) — передняя нижняя часть

Седалищная кость (Ischium) — задняя нижняя часть

Две тазовые кости вместе с крестцом и копчиком образуют таз (Pelvis).

Основные элементы тазовой кости:

Вертлужная впадина (Acetabulum) — глубокая полусферическая ямка на внешней поверхности, где соединяется с бедренной костью

Подвздошный гребень (Iliac crest) — верхний изогнутый край подвздошной кости

Лобковый симфиз (Pubic symphysis) — соединение между двумя лобковыми костями спереди

Седалищный бугор (Ischial tuberosity) — утолщение на седалищной кости, на котором мы сидим

Запирательное отверстие (Obturator foramen) — крупное отверстие между ветвями лобковой и седалищной костей

Свободная нижняя конечность (Free lower limb) включает:

Бедренная кость (Femur) — самая длинная и прочная кость в теле человека

Головка бедренной кости (Femoral head) — шаровидная верхняя часть, входящая в вертлужную впадину

Шейка бедренной кости (Femoral neck) — суженная часть между головкой и телом кости

Большой вертел (Greater trochanter) — крупный костный выступ в верхней боковой части

Малый вертел (Lesser trochanter) — небольшой выступ на внутренней стороне кости

Мыщелки бедренной кости (Femoral condyles) — округлые выступы на нижнем конце, участвуют в образовании коленного сустава

Надколенник (Patella) — плоская треугольная сесамовидная кость в сухожилии четырехглавой мышцы бедра.

Большеберцовая кость (Tibia) — крупная медиально расположенная кость голени

Медиальная лодыжка (Medial malleolus) — выступ на внутренней стороне нижнего конца

Малоберцовая кость (Fibula) — тонкая латерально расположенная кость голени

Латеральная лодыжка (Lateral malleolus) — выступ на внешней стороне нижнего конца

Стопа (Foot) состоит из трех отделов:

Предплюсна (Tarsus) — 7 костей: Таранная кость (Talus) — соединяется с костями голени

Пяточная кость (Calcaneus) — самая крупная кость стопы, образует пятку

Ладьевидная кость (Navicular)

Кубовидная кость (Cuboid)

Медиальная клиновидная кость (Medial cuneiform)

Промежуточная клиновидная кость (Intermediate cuneiform)

(Intermediate cuneiform) Латеральная клиновидная кость (Lateral cuneiform) Плюсна (Metatarsus) — 5 плюсневых костей (Metatarsal bones), пронумерованных от большого пальца (I) до мизинца (V). Фаланги пальцев (Phalanges) — 14 костей: Проксимальные фаланги (Proximal phalanges) — 5 костей

(Proximal phalanges) — 5 костей Средние фаланги (Middle phalanges) — 4 кости (кроме большого пальца)

(Middle phalanges) — 4 кости (кроме большого пальца) Дистальные фаланги (Distal phalanges) — 5 костей

Соединения костей: суставы и связки на медицинском английском

Соединения костей (Articulations или Joints) — структуры, обеспечивающие как стабильность скелета, так и его подвижность. Знание терминологии соединений особенно важно при описании травматических повреждений и дегенеративных изменений суставов. 🔄🦴

По степени подвижности соединения костей делятся на три группы:

Синартрозы (Synarthroses) — неподвижные соединения

Синостоз (Synostosis) — костное сращение

Синхондроз (Synchondrosis) — хрящевое соединение

Синдесмоз (Syndesmosis) — фиброзное соединение

Шов (Suture) — особый вид соединения костей черепа

Вколачивание (Gomphosis) — соединение зуба с челюстью

Амфиартрозы (Amphiarthroses) — полуподвижные соединения

Симфиз (Symphysis) — хрящевое полуподвижное соединение

Диартрозы (Diarthroses) — подвижные соединения, или истинные суставы (Synovial joints)

Структура сустава (Joint structure):

Суставная капсула (Joint capsule):

Фиброзная оболочка (Fibrous membrane) — наружный слой

Синовиальная оболочка (Synovial membrane) — внутренний слой

Суставная полость (Joint cavity) — пространство между суставными поверхностями

Синовиальная жидкость (Synovial fluid) — жидкость в полости сустава

Суставные поверхности (Articular surfaces) — покрыты суставным хрящом (Articular cartilage)

Связки (Ligaments) — соединительнотканные тяжи, укрепляющие сустав

(Ligaments) — соединительнотканные тяжи, укрепляющие сустав Дополнительные элементы:

Суставные губы (Labrum) — хрящевые ободки, углубляющие суставную впадину

Суставные мениски (Menisci) — хрящевые прокладки между суставными поверхностями

Суставные сумки (Bursae) — мешочки с синовиальной жидкостью, уменьшающие трение

Внутрисуставные связки (Intraarticular ligaments)

По форме суставные поверхности и типу движений суставы делятся на:

Плоские суставы (Plane joints) — позволяют скольжение в ограниченных направлениях (например, между костями запястья)

Шаровидные суставы (Ball-and-socket joints) — движения во всех плоскостях и вокруг всех осей (например, тазобедренный сустав)

Эллипсовидные суставы (Ellipsoid joints) — движения вокруг двух осей (например, лучезапястный сустав)

Седловидные суставы (Saddle joints) — движения вокруг двух осей (например, запястно-пястный сустав большого пальца)

Блоковидные суставы (Hinge joints) — движения вокруг одной оси (например, локтевой сустав)

Цилиндрические суставы (Pivot joints) — вращательные движения вокруг одной оси (например, атланто-осевой сустав)

Важнейшие суставы человеческого тела:

Височно-нижнечелюстной сустав (Temporomandibular joint, TMJ) Атланто-затылочный сустав (Atlanto-occipital joint) Атланто-осевой сустав (Atlanto-axial joint) Плечевой сустав (Shoulder joint/Glenohumeral joint) Локтевой сустав (Elbow joint) — комплекс из трех суставов: Плечелоктевой (Humeroulnar)

Плечелучевой (Humeroradial)

Проксимальный лучелоктевой (Proximal radioulnar) Лучезапястный сустав (Wrist joint) Тазобедренный сустав (Hip joint) Коленный сустав (Knee joint) — содержит медиальный (Medial meniscus) и латеральный (Lateral meniscus) мениски, а также крестообразные связки (Cruciate ligaments) Голеностопный сустав (Ankle joint)