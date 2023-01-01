Скелет по-английски: термины для медиков и студентов
Для кого эта статья:
- Студенты медицинских вузов
- Практикующие врачи и медицинские работники
Исследователи и участники международных медицинских конференций
Знание анатомических терминов скелета на английском языке — ключевой навык для любого медика, работающего с международными исследованиями или готовящегося к экзаменам по анатомии. Многим студентам-медикам кажется, что выучить все латинские названия уже достаточно сложно, но в профессиональном мире всё чаще требуется свободное владение английской терминологией. Путаница в терминах может стоить не только баллов на экзамене, но и профессиональной репутации. Давайте разберемся в английских названиях костной системы человека и создадим надежную терминологическую базу для дальнейшего профессионального роста. 🦴📚
Анатомические системы скелета человека на английском
Скелет человека (Human skeleton) — сложная система, состоящая из 206 костей у взрослого человека. Эта структура обеспечивает опору тела, защиту внутренних органов и возможность движения. Для удобства изучения скелет традиционно разделяют на две основные системы.
Андрей Викторович, профессор анатомии
На втором курсе медицинского университета ко мне пришла студентка в слезах. Она готовилась к международной конференции и обнаружила, что не может свободно читать англоязычные статьи по своей теме, связанной с патологиями позвоночника. "Я знаю все термины на латыни, но запутываюсь в английских названиях", — призналась она. Мы разработали систему карточек с основными анатомическими терминами на трех языках: русском, латинском и английском. Через месяц она не только успешно выступила на конференции, но и была отмечена за точность терминологии в ответах на вопросы зарубежных коллег. Этот случай показал мне, насколько важно параллельное изучение анатомической терминологии на разных языках с самого начала образовательного пути.
В анатомии скелет человека делится на две основные части:
- Осевой скелет (Axial skeleton) — включает кости, расположенные по средней линии тела: череп, позвоночник, грудную клетку. Эта часть скелета составляет около 80 костей.
- Добавочный скелет (Appendicular skeleton) — включает кости конечностей и их пояса (плечевой и тазовый). Составляет около 126 костей.
|Система скелета (рус.)
|Английский термин
|Основные компоненты
|Количество костей
|Осевой скелет
|Axial skeleton
|Skull, Vertebral column, Thoracic cage
|80
|Добавочный скелет
|Appendicular skeleton
|Upper limbs, Lower limbs, Shoulder girdle, Pelvic girdle
|126
По типу развития и структуре кости делятся на несколько категорий:
- Длинные кости (Long bones) — например, плечевая кость (Humerus) или бедренная кость (Femur).
- Короткие кости (Short bones) — например, кости запястья (Carpal bones).
- Плоские кости (Flat bones) — например, лопатка (Scapula) или кости черепа (Cranial bones).
- Неправильные кости (Irregular bones) — например, позвонки (Vertebrae).
- Сесамовидные кости (Sesamoid bones) — например, надколенник (Patella).
Каждая кость имеет определенные анатомические структуры, которые также важно знать на английском языке:
- Диафиз (Diaphysis) — тело длинной кости.
- Эпифиз (Epiphysis) — концевая часть длинной кости.
- Метафиз (Metaphysis) — переходная зона между диафизом и эпифизом.
- Надкостница (Periosteum) — соединительнотканная оболочка кости.
- Костномозговая полость (Medullary cavity) — полость внутри диафиза.
Осевой скелет: термины костей черепа и позвоночника
Осевой скелет (Axial skeleton) формирует центральную ось тела и включает череп, позвоночник и грудную клетку. Эти структуры защищают жизненно важные органы и обеспечивают опору тела. 🧠🦴
Череп (Skull) состоит из двух основных частей:
- Мозговой череп (Cranium/Braincase) — защищает головной мозг и состоит из 8 костей:
- Лобная кость (Frontal bone)
- Теменные кости (Parietal bones) — 2 шт.
- Височные кости (Temporal bones) — 2 шт.
- Затылочная кость (Occipital bone)
- Клиновидная кость (Sphenoid bone)
Решетчатая кость (Ethmoid bone)
- Лицевой череп (Facial skeleton) — формирует лицо и состоит из 14 костей:
- Верхнечелюстные кости (Maxillae) — 2 шт.
- Нижняя челюсть (Mandible) — единственная подвижная кость черепа.
- Скуловые кости (Zygomatic bones) — 2 шт.
- Носовые кости (Nasal bones) — 2 шт.
- Слезные кости (Lacrimal bones) — 2 шт.
- Небные кости (Palatine bones) — 2 шт.
- Нижние носовые раковины (Inferior nasal conchae) — 2 шт.
- Сошник (Vomer) — 1 шт.
Позвоночник (Vertebral column/Spine) состоит из 33-34 позвонков, которые разделены на 5 отделов:
- Шейный отдел (Cervical spine) — 7 позвонков (С1-С7)
- Первый шейный позвонок — Атлант (Atlas)
Второй шейный позвонок — Осевой позвонок (Axis)
- Грудной отдел (Thoracic spine) — 12 позвонков (T1-T12)
- Поясничный отдел (Lumbar spine) — 5 позвонков (L1-L5)
- Крестцовый отдел (Sacral spine) — 5 сросшихся позвонков, образующих крестец (Sacrum)
- Копчиковый отдел (Coccygeal spine) — 4-5 сросшихся позвонков, образующих копчик (Coccyx)
Грудная клетка (Thoracic cage) включает:
- Грудина (Sternum), состоящая из:
- Рукоятка грудины (Manubrium sterni)
- Тело грудины (Body of sternum)
Мечевидный отросток (Xiphoid process)
- Ребра (Ribs) — 12 пар:
- Истинные ребра (True ribs) — первые 7 пар, прикрепляются непосредственно к грудине.
- Ложные ребра (False ribs) — 8-10 пары, прикрепляются к хрящу вышележащих рёбер.
- Колеблющиеся ребра (Floating ribs) — 11-12 пары, не прикрепляются к грудине.
Основные кости верхних конечностей с транскрипцией
Верхние конечности (Upper limbs) — сложная структура, обеспечивающая широкий диапазон движений для выполнения тонких манипуляций. Знание точных английских терминов с правильным произношением особенно важно при обсуждении травм и операций на этих часто повреждаемых частях скелета. 💪🦴
Верхняя конечность состоит из плечевого пояса и свободной части верхней конечности.
|Русский термин
|Английский термин
|Транскрипция
|Примечания
|Плечевой пояс (Shoulder girdle)
|Ключица
|Clavicle
|[ˈklævɪkl]
|S-образная кость, соединяющая грудину и лопатку
|Лопатка
|Scapula
|[ˈskæpjʊlə]
|Плоская треугольная кость на задней поверхности грудной клетки
|Свободная верхняя конечность (Free upper limb)
|Плечевая кость
|Humerus
|[ˈhjuːmərəs]
|Самая длинная и крупная кость верхней конечности
|Лучевая кость
|Radius
|[ˈreɪdiəs]
|Расположена на боковой стороне предплечья (со стороны большого пальца)
|Локтевая кость
|Ulna
|[ˈʌlnə]
|Расположена на медиальной стороне предплечья
Запястье (Wrist/Carpus) состоит из восьми костей (Carpal bones) [ˈkɑːrpl], расположенных в два ряда:
- Проксимальный ряд (от большого пальца к мизинцу):
- Ладьевидная кость (Scaphoid) [ˈskæfɔɪd]
- Полулунная кость (Lunate) [ˈluːneɪt]
- Трёхгранная кость (Triquetrum) [traɪˈkwetrəm]
Гороховидная кость (Pisiform) [ˈpɪsɪfɔːrm]
- Дистальный ряд (от большого пальца к мизинцу):
- Кость-трапеция (Trapezium) [trəˈpiːziəm]
- Трапециевидная кость (Trapezoid) [ˈtræpɪzɔɪd]
- Головчатая кость (Capitate) [ˈkæpɪteɪt]
- Крючковидная кость (Hamate) [ˈhæmeɪt]
Мария Сергеевна, хирург-травматолог
Мне запомнился случай с молодым врачом-стажёром, который присутствовал на операции по восстановлению ладьевидной кости запястья. Когда американский профессор, проводивший мастер-класс, спросил его о названиях окружающих структур на английском, стажёр запутался в терминах "scaphoid" и "navicular" (устаревший термин для той же кости). Это создало неловкую паузу и замешательство в операционной. После этого случая я ввела практику "анатомического английского завтрака" в нашем отделении — раз в неделю мы завтракаем вместе и обсуждаем клинические случаи исключительно на английском языке, уделяя особое внимание анатомической терминологии. За год такой практики уровень владения профессиональным английским у наших молодых специалистов значительно вырос.
Пястные кости (Metacarpal bones) [ˌmetəˈkɑːrpl] — пять длинных костей ладони, пронумерованных от большого пальца (I) до мизинца (V).
Фаланги пальцев (Phalanges) [fəˈlændʒiːz] — кости пальцев кисти:
- Проксимальные фаланги (Proximal phalanges) — первые фаланги от пясти, всего 5
- Средние фаланги (Middle phalanges) — средние фаланги, всего 4 (кроме большого пальца)
- Дистальные фаланги (Distal phalanges) — концевые фаланги, всего 5
Большой палец (Thumb) имеет только две фаланги: проксимальную и дистальную.
При описании верхних конечностей часто используют следующие анатомические термины:
- Акромиальный отросток лопатки (Acromion) [əˈkrəʊmiən] — выступ лопатки, образующий плечевой сустав
- Клювовидный отросток (Coracoid process) [ˈkɒrəkɔɪd ˈprəʊses] — загнутый выступ лопатки
- Локтевой отросток (Olecranon) [əˈlekrənən] — задний выступ локтевой кости
- Шиловидный отросток (Styloid process) [ˈstaɪlɔɪd ˈprəʊses] — заострённые отростки на дистальных концах лучевой и локтевой костей
Термины костей нижних конечностей и таза по-английски
Нижние конечности (Lower limbs) несут на себе вес всего тела и обеспечивают его передвижение. Знание правильной терминологии этой области особенно важно при описании ортопедических проблем и травм. 🦵🦴
Нижняя конечность состоит из тазового пояса и свободной части нижней конечности.
Тазовый пояс (Pelvic girdle) образован тремя костями, которые у взрослого человека срастаются в единую тазовую кость:
- Подвздошная кость (Ilium) — верхняя широкая часть тазовой кости
- Лобковая кость (Pubis) — передняя нижняя часть
- Седалищная кость (Ischium) — задняя нижняя часть
Две тазовые кости вместе с крестцом и копчиком образуют таз (Pelvis).
Основные элементы тазовой кости:
- Вертлужная впадина (Acetabulum) — глубокая полусферическая ямка на внешней поверхности, где соединяется с бедренной костью
- Подвздошный гребень (Iliac crest) — верхний изогнутый край подвздошной кости
- Лобковый симфиз (Pubic symphysis) — соединение между двумя лобковыми костями спереди
- Седалищный бугор (Ischial tuberosity) — утолщение на седалищной кости, на котором мы сидим
- Запирательное отверстие (Obturator foramen) — крупное отверстие между ветвями лобковой и седалищной костей
Свободная нижняя конечность (Free lower limb) включает:
- Бедренная кость (Femur) — самая длинная и прочная кость в теле человека
- Головка бедренной кости (Femoral head) — шаровидная верхняя часть, входящая в вертлужную впадину
- Шейка бедренной кости (Femoral neck) — суженная часть между головкой и телом кости
- Большой вертел (Greater trochanter) — крупный костный выступ в верхней боковой части
- Малый вертел (Lesser trochanter) — небольшой выступ на внутренней стороне кости
Мыщелки бедренной кости (Femoral condyles) — округлые выступы на нижнем конце, участвуют в образовании коленного сустава
Надколенник (Patella) — плоская треугольная сесамовидная кость в сухожилии четырехглавой мышцы бедра.
- Большеберцовая кость (Tibia) — крупная медиально расположенная кость голени
Медиальная лодыжка (Medial malleolus) — выступ на внутренней стороне нижнего конца
- Малоберцовая кость (Fibula) — тонкая латерально расположенная кость голени
- Латеральная лодыжка (Lateral malleolus) — выступ на внешней стороне нижнего конца
Стопа (Foot) состоит из трех отделов:
Предплюсна (Tarsus) — 7 костей:
- Таранная кость (Talus) — соединяется с костями голени
- Пяточная кость (Calcaneus) — самая крупная кость стопы, образует пятку
- Ладьевидная кость (Navicular)
- Кубовидная кость (Cuboid)
- Медиальная клиновидная кость (Medial cuneiform)
- Промежуточная клиновидная кость (Intermediate cuneiform)
- Латеральная клиновидная кость (Lateral cuneiform)
Плюсна (Metatarsus) — 5 плюсневых костей (Metatarsal bones), пронумерованных от большого пальца (I) до мизинца (V).
Фаланги пальцев (Phalanges) — 14 костей:
- Проксимальные фаланги (Proximal phalanges) — 5 костей
- Средние фаланги (Middle phalanges) — 4 кости (кроме большого пальца)
- Дистальные фаланги (Distal phalanges) — 5 костей
Соединения костей: суставы и связки на медицинском английском
Соединения костей (Articulations или Joints) — структуры, обеспечивающие как стабильность скелета, так и его подвижность. Знание терминологии соединений особенно важно при описании травматических повреждений и дегенеративных изменений суставов. 🔄🦴
По степени подвижности соединения костей делятся на три группы:
- Синартрозы (Synarthroses) — неподвижные соединения
- Синостоз (Synostosis) — костное сращение
- Синхондроз (Synchondrosis) — хрящевое соединение
- Синдесмоз (Syndesmosis) — фиброзное соединение
- Шов (Suture) — особый вид соединения костей черепа
Вколачивание (Gomphosis) — соединение зуба с челюстью
- Амфиартрозы (Amphiarthroses) — полуподвижные соединения
Симфиз (Symphysis) — хрящевое полуподвижное соединение
Диартрозы (Diarthroses) — подвижные соединения, или истинные суставы (Synovial joints)
Структура сустава (Joint structure):
- Суставная капсула (Joint capsule):
- Фиброзная оболочка (Fibrous membrane) — наружный слой
Синовиальная оболочка (Synovial membrane) — внутренний слой
- Суставная полость (Joint cavity) — пространство между суставными поверхностями
- Синовиальная жидкость (Synovial fluid) — жидкость в полости сустава
- Суставные поверхности (Articular surfaces) — покрыты суставным хрящом (Articular cartilage)
- Связки (Ligaments) — соединительнотканные тяжи, укрепляющие сустав
- Дополнительные элементы:
- Суставные губы (Labrum) — хрящевые ободки, углубляющие суставную впадину
- Суставные мениски (Menisci) — хрящевые прокладки между суставными поверхностями
- Суставные сумки (Bursae) — мешочки с синовиальной жидкостью, уменьшающие трение
- Внутрисуставные связки (Intraarticular ligaments)
По форме суставные поверхности и типу движений суставы делятся на:
- Плоские суставы (Plane joints) — позволяют скольжение в ограниченных направлениях (например, между костями запястья)
- Шаровидные суставы (Ball-and-socket joints) — движения во всех плоскостях и вокруг всех осей (например, тазобедренный сустав)
- Эллипсовидные суставы (Ellipsoid joints) — движения вокруг двух осей (например, лучезапястный сустав)
- Седловидные суставы (Saddle joints) — движения вокруг двух осей (например, запястно-пястный сустав большого пальца)
- Блоковидные суставы (Hinge joints) — движения вокруг одной оси (например, локтевой сустав)
- Цилиндрические суставы (Pivot joints) — вращательные движения вокруг одной оси (например, атланто-осевой сустав)
Важнейшие суставы человеческого тела:
- Височно-нижнечелюстной сустав (Temporomandibular joint, TMJ)
- Атланто-затылочный сустав (Atlanto-occipital joint)
- Атланто-осевой сустав (Atlanto-axial joint)
- Плечевой сустав (Shoulder joint/Glenohumeral joint)
Локтевой сустав (Elbow joint) — комплекс из трех суставов:
- Плечелоктевой (Humeroulnar)
- Плечелучевой (Humeroradial)
- Проксимальный лучелоктевой (Proximal radioulnar)
- Лучезапястный сустав (Wrist joint)
- Тазобедренный сустав (Hip joint)
- Коленный сустав (Knee joint) — содержит медиальный (Medial meniscus) и латеральный (Lateral meniscus) мениски, а также крестообразные связки (Cruciate ligaments)
- Голеностопный сустав (Ankle joint)
Владение анатомической терминологией на английском языке — не просто академическое упражнение, а необходимый навык для профессионального роста в медицине. Анатомический словарь скелета человека служит фундаментом для дальнейшего освоения клинической и хирургической терминологии. Специалист, свободно оперирующий этими терминами, получает доступ к мировой медицинской литературе, возможность участвовать в международных конференциях и работать в глобальной научной среде. Начните с базовых терминов, создайте собственную систему заучивания и практикуйте их использование регулярно — и вскоре эта терминология станет естественной частью вашего профессионального языка.