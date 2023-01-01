Типы сказуемых в английском языке: ключ к грамотной речи

Люди, желающие улучшить свою речь в деловой переписке или общении с иностранцами Сказуемое — это грамматический элемент, без которого не построить ни одного английского предложения. Увы, многие начинающие допускают ошибки именно в сказуемых, что делает речь неуклюжей или вовсе непонятной. Независимо от того, готовитесь ли вы к экзаменам, планируете деловую переписку или просто хотите непринужденно общаться с иностранцами, правильное использование сказуемых — ваш ключ к грамматической безупречности. Разберём этот фундаментальный аспект английской грамматики так, чтобы любой новичок мог уверенно применять полученные знания. 🔍

Что такое сказуемое в английском языке

Сказуемое — ядро английского предложения, обозначающее действие или состояние подлежащего. В отличие от русского языка, где сказуемое может отсутствовать ("Я домой"), в английском предложении сказуемое обязательно. Это грамматический стержень, вокруг которого строится вся конструкция высказывания.

Функции сказуемого в английском языке:

Указывает на действие или состояние подлежащего

Определяет время события (Present, Past, Future)

Выражает модальность (возможность, необходимость, желательность)

Устанавливает связь между подлежащим и дополнением/обстоятельством

В английском языке выделяют три основных типа сказуемых:

Тип сказуемого Состав Пример Простое Один смысловой глагол She reads books. Составное именное Глагол-связка + именная часть He is happy. Составное глагольное Вспомогательный/модальный глагол + смысловой глагол They can swim.

Понимание различий между этими типами сказуемых — основа грамотной английской речи. Разбираясь в их структуре и назначении, вы делаете первый шаг к овладению языком на более высоком уровне. 🧩

Елена Петрова, преподаватель английского языка Мой ученик Антон постоянно терялся в английских конструкциях. Когда я спросила, почему он пишет "I teacher" вместо "I am a teacher", он ответил: "В русском же можно сказать 'Я учитель' без глагола!" Тогда я нарисовала ему аналогию с мостом: в русском предложении подлежащее и дополнение могут стоять рядом, а в английском между ними обязательно нужен "мост" — сказуемое. После этого сравнения Антон перестал пропускать глаголы-связки и быстро освоил базовые конструкции со сказуемыми.

Простое сказуемое в английском: базовые конструкции

Простое сказуемое в английском языке — это основной смысловой глагол в личной форме, который может стоять самостоятельно. Этот тип сказуемого передает главную информацию о действии подлежащего и формирует временную отнесенность всего высказывания. 📝

Особенности простого сказуемого:

Состоит из одного смыслового глагола

Может принимать разные временные формы

Согласуется с подлежащим в лице и числе

При вопросе и отрицании в Present и Past Simple требует вспомогательного глагола do/does/did

Формы простого сказуемого различаются в зависимости от времени:

Время Утверждение Отрицание Вопрос Present Simple I work I don't work Do I work? Past Simple I worked I didn't work Did I work? Future Simple I will work I won't work Will I work? Present Continuous I am working I am not working Am I working?

Простое сказуемое чаще всего используется для выражения:

Регулярных действий (I go to the gym twice a week)

Фактов и истин (Water boils at 100°C)

Однократных действий в прошлом (I visited Paris last summer)

Запланированных действий в будущем (The train arrives at 7 PM)

При образовании вопросительных и отрицательных форм в Present и Past Simple необходимо использовать вспомогательный глагол do/does/did. Например: She reads books (утверждение) → She doesn't read books (отрицание) → Does she read books? (вопрос).

Распознать простое сказуемое можно по отсутствию вспомогательных глаголов в утвердительных предложениях (кроме будущего времени, где используется will) и характерным окончаниям (-s для 3-го лица единственного числа в Present Simple, -ed для правильных глаголов в Past Simple). 🔑

Составное именное сказуемое: be и другие глаголы-связки

Составное именное сказуемое описывает качества, состояния или характеристики подлежащего, а не его действия. Этот тип сказуемого содержит два ключевых элемента: глагол-связку и именную часть. Глагол-связка сам по себе не несет основной смысловой нагрузки, а служит грамматическим связующим звеном. 🔄

Структура составного именного сказуемого:

Глагол-связка (link verb) + именная часть (predicative)

Именная часть может быть выражена существительным, прилагательным, числительным, местоимением или фразой

Основные глаголы-связки в английском языке:

be (am, is, are, was, were, been) — быть, являться

(am, is, are, was, were, been) — быть, являться become , get , grow , turn — становиться

, , , — становиться seem , appear , look — казаться, выглядеть

, , — казаться, выглядеть feel , taste , smell , sound — ощущаться, иметь вкус/запах/звучание

, , , — ощущаться, иметь вкус/запах/звучание remain, stay, keep — оставаться

Рассмотрим примеры именной части составного сказуемого:

Существительное: He is a doctor . (Он врач.)

. (Он врач.) Прилагательное: The coffee tastes bitter . (Кофе горький на вкус.)

. (Кофе горький на вкус.) Местоимение: The book is mine . (Эта книга моя.)

. (Эта книга моя.) Числительное: She was first in the competition. (Она была первой на соревновании.)

in the competition. (Она была первой на соревновании.) Предложная фраза: The cat is under the table. (Кошка под столом.)

Особенности составных именных сказуемых:

Глагол-связка согласуется с подлежащим в лице и числе

Именная часть может отвечать на вопросы "какой?", "кто?", "что?", "где?"

В отличие от русского языка, глагол-связка в английском обязательна во всех временах

Михаил Соколов, лингвист-методист Моя студентка Ирина никак не могла запомнить, когда использовать глагол to be. На одном из занятий она спросила: "Почему англичане не могут просто сказать 'I happy' вместо 'I am happy'?" Я предложил ей мысленный эксперимент: представить русский язык, где мы бы всегда говорили "Я есть счастливый" вместо "Я счастливый". Когда она начала применять эту логику, конструкции с глаголами-связками стали для неё естественными. Через месяц Ирина уже безошибочно использовала составные именные сказуемые во всех временах. Иногда простая аналогия работает лучше любых грамматических правил.

Составное глагольное сказуемое: модальность и фазы

Составное глагольное сказуемое — сложная конструкция, содержащая два глагольных компонента. Первый компонент выражает модальность (возможность, необходимость, желание) или фазу действия (начало, продолжение, окончание), а второй является основным смысловым глаголом, показывающим конкретное действие. 🔄

Составное глагольное сказуемое делится на два основных типа:

Модальное составное глагольное сказуемое (modal + infinitive)

(modal + infinitive) Фазовое составное глагольное сказуемое (phase verb + infinitive/gerund)

Модальное составное глагольное сказуемое включает модальный глагол и инфинитив смыслового глагола. Модальные глаголы выражают отношение к действию:

can/could — способность, возможность (She can speak three languages)

— способность, возможность (She three languages) may/might — вероятность, разрешение (It might rain tomorrow)

— вероятность, разрешение (It tomorrow) must — необходимость, обязанность (You must follow the rules)

— необходимость, обязанность (You the rules) should/ought to — совет, моральная обязанность (We should start early)

— совет, моральная обязанность (We early) will/would — намерение, привычное действие (I will help you)

— намерение, привычное действие (I you) have to — вынужденная необходимость (They have to work late)

— вынужденная необходимость (They late) need to — потребность (You need to practice more)

Фазовое составное глагольное сказуемое содержит глагол, указывающий на фазу действия, и смысловой глагол в форме инфинитива или герундия:

begin/start + to do/doing — начать делать что-то (She began to write a novel)

+ to do/doing — начать делать что-то (She a novel) continue + to do/doing — продолжать делать что-то (They continue working despite difficulties)

+ to do/doing — продолжать делать что-то (They despite difficulties) stop + doing — прекратить делать что-то (He stopped smoking last year)

+ doing — прекратить делать что-то (He last year) finish/end + doing — закончить делать что-то (We finished preparing dinner)

Помимо модальных и фазовых глаголов, в составных глагольных сказуемых могут использоваться глаголы, выражающие:

Намерение: plan to, intend to, mean to (I plan to visit my parents)

plan to, intend to, mean to (I my parents) Желание: want to, wish to, desire to (They want to travel abroad)

want to, wish to, desire to (They abroad) Попытку: try to, attempt to (She tried to solve the problem)

try to, attempt to (She the problem) Боязнь: be afraid to, hesitate to (He is afraid to swim in deep water)

Ключевые особенности составного глагольного сказуемого:

Первый глагол принимает грамматические показатели времени и согласуется с подлежащим

Второй глагол (смысловой) всегда стоит в инфинитиве или герундии

Между двумя глаголами может стоять частица to (зависит от первого глагола)

Некоторые глаголы могут требовать как инфинитива, так и герундия с разницей в значении

При изучении составных глагольных сказуемых важно запоминать, какие глаголы требуют после себя инфинитива с частицей to, без частицы to или герундия. Это один из ключевых моментов грамматики английского языка. 🔑

Практикум: как определить и правильно использовать сказуемое

Корректное определение и использование сказуемых в английском языке требует последовательного анализа предложения и понимания контекста. Предлагаю алгоритм, который поможет вам безошибочно работать со сказуемыми. 📋

Алгоритм определения типа сказуемого:

Найдите подлежащее в предложении (кто? что?) Определите, какие глаголы относятся к этому подлежащему Проанализируйте структуру глагольной группы: Один глагол в личной форме → простое сказуемое

Глагол-связка + существительное/прилагательное → составное именное

Модальный/фазовый глагол + инфинитив/герундий → составное глагольное

Рассмотрим несколько примеров:

Предложение Тип сказуемого Объяснение She reads books. Простое Один глагол (reads) в личной форме The sky is blue. Составное именное Глагол-связка (is) + прилагательное (blue) We must finish the project. Составное глагольное Модальный глагол (must) + инфинитив (finish) They started working yesterday. Составное глагольное Фазовый глагол (started) + герундий (working) The book became popular. Составное именное Глагол-связка (became) + прилагательное (popular)

Типичные ошибки при работе со сказуемыми и способы их избежать:

❌ Пропуск глагола-связки: "She beautiful" → ✅ "She is beautiful"

❌ Неправильный порядок слов в вопросе: "Where you are going?" → ✅ "Where are you going?"

❌ Двойное отрицание: "I don't know nothing" → ✅ "I don't know anything"

❌ Неверное согласование: "She don't like coffee" → ✅ "She doesn't like coffee"

❌ Путаница с герундием и инфинитивом: "I enjoy to swim" → ✅ "I enjoy swimming"

Практические упражнения для закрепления:

Определите тип сказуемого в предложении: The children are playing in the garden.

This cake tastes amazing.

He wants to become a pilot. Преобразуйте простое сказуемое в составное глагольное: I swim every morning. → I like to swim every morning.

She reads books. → She started reading books. Составьте предложения с разными типами сказуемых, используя слова: "student", "become", "study", "hard".

При изучении сказуемых рекомендуется регулярно практиковаться в их определении и использовании. Чтение англоязычных текстов с анализом встречающихся типов сказуемых, выполнение письменных упражнений и составление собственных предложений значительно ускорят процесс освоения этой темы. 💯