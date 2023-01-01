Шаблоны английского эссе: структура, связки, примеры – топ гайд

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, готовящиеся к международным экзаменам, таким как IELTS и TOEFL

Преподаватели английского языка и методисты

Учащиеся средних и старших классов, изучающие английский язык и пишущие эссе Каждый, кто сталкивался с необходимостью написать сочинение на английском языке, знает это чувство: чистый лист перед тобой, таймер отсчитывает минуты, а мысли разбегаются. 18 лет преподавательского опыта убедили меня: даже самые талантливые студенты могут "зависнуть" перед пустой страницей. Но существует секрет, о котором знают профессиональные писатели и преподаватели — надежная структура решает 80% проблем с написанием текста. Готовые шаблоны и проверенные фразы-связки станут вашим спасательным кругом при подготовке к IELTS, TOEFL или школьному экзамену. Давайте разберемся, как использовать эти инструменты максимально эффективно! 📝

Что такое структурированное эссе на английском языке?

Структурированное эссе на английском языке — это текст, организованный согласно четким композиционным принципам, которые обеспечивают логичность и убедительность изложения. В отличие от спонтанного потока сознания, структурированное сочинение следует определенной схеме, делающей его понятным для читателя и проверяющего.

Классическая структура англоязычного эссе включает:

Introduction (Введение) — 10-15% от общего объема, где представлена тема и основной тезис

— 10-15% от общего объема, где представлена тема и основной тезис Body (Основная часть) — 70-80% текста, содержащая аргументы и доказательства

— 70-80% текста, содержащая аргументы и доказательства Conclusion (Заключение) — 10-15%, подводящее итог и перефразирующее основную мысль

Важно понимать, что каждый тип сочинения (аргументативное, описательное, сравнительное) имеет свои особенности структуры, но базовый принцип трехчастного деления остается неизменным.

Марина Петрова, методист языковых курсов с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Алиной, которая готовилась к IELTS и постоянно получала низкие баллы за письменную часть. Её тексты были полны интересных мыслей, но экзаменаторы снижали оценки из-за хаотичной организации. Мы начали работать по шаблонам — сначала механически заполняли готовые структуры, затем постепенно адаптировали их под её стиль мышления. Через месяц такой практики Алина написала пробный тест и получила 7.0 за Writing вместо прежних 5.5. Ключевым фактором стало не улучшение словарного запаса или грамматики, а именно четкая организация текста, которая позволила экзаменаторам легко следить за ходом её мыслей.

Четко структурированное эссе обладает рядом преимуществ:

Упрощает процесс написания, превращая его в заполнение готового каркаса

Помогает избежать отклонений от темы

Обеспечивает логические переходы между частями текста

Значительно повышает оценку даже при среднем уровне языка

Экономит время на экзамене (до 25-30% от общего времени)

15 универсальных шаблонов для разных типов сочинений

Предлагаю рассмотреть готовые шаблоны для 5 наиболее распространенных типов английских сочинений, с тремя вариациями для каждого типа. Вы можете адаптировать их под свои потребности, добавляя собственные идеи и примеры. 🖋️

1. Argumentative Essay (Аргументативное эссе)

Шаблон A: "За и против"

Introduction: Представьте тему → Укажите противоположные точки зрения → Сформулируйте свою позицию

Body Paragraph 1: Первый аргумент "за" + подтверждающие детали

Body Paragraph 2: Первый аргумент "против" + опровержение

Body Paragraph 3: Второй аргумент "за" + подтверждающие детали

Conclusion: Повторите свою позицию → Обобщите аргументы → Сделайте финальное утверждение

Шаблон B: "Преимущественно согласен"

Introduction: Представьте вопрос → Укажите свою общую позицию (согласие с оговорками)

Body Paragraph 1: Ваш главный аргумент в поддержку с примерами

Body Paragraph 2: Еще один аргумент в поддержку с примерами

Body Paragraph 3: Ограничения или исключения из вашей поддержки

Conclusion: Подтвердите свою позицию → Суммируйте ключевые аргументы

Шаблон C: "Проблема и решение"

Introduction: Опишите проблему → Укажите ее значимость → Предложите общее направление решения

Body Paragraph 1: Детальный анализ проблемы и ее причины

Body Paragraph 2: Первое возможное решение + его плюсы и минусы

Body Paragraph 3: Второе возможное решение + его плюсы и минусы

Conclusion: Выберите оптимальное решение → Объясните долгосрочный эффект

2. Descriptive Essay (Описательное эссе)

Шаблон A: "Портрет человека"

Introduction: Представьте человека → Укажите его значимость для вас → Обозначьте ключевые характеристики

Body Paragraph 1: Внешний вид и первое впечатление (используйте сенсорные детали)

Body Paragraph 2: Характер и личностные качества (с конкретными примерами)

Body Paragraph 3: Влияние этого человека на вас или окружающих

Conclusion: Обобщите впечатление → Укажите универсальное значение

Шаблон B: "Место или объект"

Introduction: Представьте место/объект → Укажите его особенность → Объясните, почему оно заслуживает описания

Body Paragraph 1: Общее описание через визуальные детали

Body Paragraph 2: Звуки, запахи и тактильные ощущения

Body Paragraph 3: Эмоциональное воздействие или воспоминания, связанные с местом

Conclusion: Свяжите описанные детали с основным впечатлением

Шаблон C: "Событие или процесс"

Introduction: Укажите событие/процесс → Объясните его значимость → Создайте предвкушение

Body Paragraph 1: Хронологическое начало с деталями обстановки

Body Paragraph 2: Развитие события с фокусом на ключевые моменты

Body Paragraph 3: Кульминация и завершение

Conclusion: Отразите влияние события → Сделайте обобщающее наблюдение

Тип эссе Основная цель Ключевые элементы Типичные ошибки Argumentative Убедить читателя Четкий тезис, логические аргументы, опровержение контраргументов Отсутствие четкой позиции, эмоциональные вместо логических доводов Descriptive Создать живую картину Сенсорные детали, яркие образы, эмоциональный подтекст Чрезмерное использование прилагательных, отсутствие фокуса Compare/Contrast Выявить сходства и различия Четкие критерии сравнения, баланс между объектами Простое перечисление без анализа, асимметричное описание Narrative Рассказать историю Хронология, персонажи, конфликт, развязка Отсутствие центральной идеи, избыточные детали Expository Объяснить или информировать Факты, определения, статистика, примеры Субъективные оценки, недостаточная глубина анализа

3. Compare/Contrast Essay (Сравнительное эссе)

Шаблон A: "Блок за блоком"

Introduction: Представьте оба объекта → Укажите цель сравнения → Обозначьте основные критерии

Body Paragraphs 1-2: Полное описание первого объекта по всем критериям

Body Paragraphs 3-4: Полное описание второго объекта по тем же критериям

Conclusion: Суммируйте ключевые различия и сходства → Сделайте вывод о преимуществах или предпочтении

Шаблон B: "Критерий за критерием"

Introduction: Представьте объекты → Укажите их общую категорию → Перечислите критерии сравнения

Body Paragraph 1: Сравнение объектов по первому критерию

Body Paragraph 2: Сравнение объектов по второму критерию

Body Paragraph 3: Сравнение объектов по третьему критерию

Conclusion: Укажите доминирующий объект → Обобщите основания для такого вывода

Шаблон C: "Сходства и различия"

Introduction: Представьте объекты → Укажите их неочевидную связь → Сформулируйте тезис о балансе сходств и различий

Body Paragraph 1: Основные сходства между объектами

Body Paragraph 2: Первое ключевое различие

Body Paragraph 3: Второе ключевое различие

Conclusion: Проанализируйте значимость сходств и различий → Объясните, что они говорят о более широкой категории

4. Narrative Essay (Повествовательное эссе)

Шаблон A: "Линейное повествование"

Introduction: Создайте интригующую зацепку → Представьте главного героя → Намекните на конфликт

Body Paragraph 1: Предыстория и обстоятельства

Body Paragraph 2: Развитие ситуации и нарастание конфликта

Body Paragraph 3: Кульминация и разрешение

Conclusion: Размышления о полученном опыте → Связь с более широкой жизненной перспективой

Шаблон B: "Личный опыт с уроком"

Introduction: Начните с яркого момента или диалога → Представьте контекст → Намекните на изменение или урок

Body Paragraph 1: Исходная ситуация и ваши ожидания

Body Paragraph 2: Поворотный момент или испытание

Body Paragraph 3: Изменение перспективы и новое понимание

Conclusion: Объясните, как этот опыт повлиял на вас долгосрочно

Шаблон C: "Множественные эпизоды"

Introduction: Представьте общую тему, связывающую эпизоды → Укажите их значимость

Body Paragraph 1: Первый эпизод с деталями и эмоциями

Body Paragraph 2: Второй связанный эпизод, показывающий развитие

Body Paragraph 3: Третий эпизод, демонстрирующий кульминацию или разрешение

Conclusion: Объедините значение всех эпизодов → Сформулируйте общий вывод или открытие

5. Expository Essay (Объяснительное эссе)

Шаблон A: "Пошаговый процесс"

Introduction: Представьте процесс → Объясните его важность → Укажите основные этапы

Body Paragraph 1: Первый этап с деталями и объяснениями

Body Paragraph 2: Второй этап с потенциальными трудностями и решениями

Body Paragraph 3: Заключительные этапы и рекомендации

Conclusion: Подчеркните важные моменты → Укажите возможные вариации процесса

Шаблон B: "Определение и классификация"

Introduction: Дайте базовое определение → Укажите происхождение или историю → Намекните на категории

Body Paragraph 1: Детальное определение с ключевыми характеристиками

Body Paragraph 2: Первая категория или тип с примерами

Body Paragraph 3: Вторая категория или тип с примерами

Conclusion: Обобщите значимость понимания этого концепта → Укажите его применение

Шаблон C: "Причина и следствие"

Introduction: Представьте феномен → Укажите его важность → Намекните на причинно-следственную связь

Body Paragraph 1: Исторический контекст или предпосылки

Body Paragraph 2: Основные причины с доказательствами

Body Paragraph 3: Следствия и долгосрочное влияние

Conclusion: Суммируйте причинно-следственную цепочку → Предложите перспективу на будущее

Фразы-клише для каждой части английского эссе

Использование готовых фраз-клише — это не проявление языковой бедности, а признак грамотного подхода к академическому письму. Такие фразы помогают обеспечить плавные переходы между идеями и частями текста, делая его профессиональным и легким для восприятия. 🔄

Для введения (Introduction):

The issue/problem/question of... has generated considerable debate. — Вопрос/проблема... вызвал(а) значительные дебаты.

In recent years, there has been growing interest in... — В последние годы растет интерес к...

The phenomenon of... has attracted the attention of many experts. — Феномен... привлек внимание многих экспертов.

A controversial issue that has been much discussed recently is... — Спорный вопрос, который активно обсуждался в последнее время, это...

This essay will examine/explore/discuss/analyze... — В этом эссе будет рассмотрено/исследовано/обсуждено/проанализировано...

This paper aims to address the question of whether... — Эта работа нацелена на решение вопроса о том, является ли...

Для представления аргументов (Body Paragraphs):

One of the main arguments in favor of... is that... — Один из главных аргументов в пользу... заключается в том, что...

The primary advantage/disadvantage of... appears to be... — Основное преимущество/недостаток... по-видимому, состоит в...

Proponents/Advocates of... claim that... — Сторонники... утверждают, что...

Critics/Opponents of... argue that... — Критики/Противники... доказывают, что...

A significant factor to consider is... — Значимый фактор, который следует учесть, это...

Furthermore, it should be noted that... — Кроме того, следует отметить, что...

Для противопоставления и сравнения:

On the one hand... On the other hand... — С одной стороны... С другой стороны...

While... However... — В то время как... Тем не менее...

Although... Nevertheless... — Хотя... Тем не менее...

Despite the fact that... It remains true that... — Несмотря на то, что... Остается фактом, что...

In contrast to... Similarly... — В отличие от... Аналогичным образом...

Whereas... Conversely... — В то время как... Наоборот...

Для добавления примеров:

For example/instance,... — Например,...

To illustrate this point,... — Чтобы проиллюстрировать этот момент,...

A case in point is... — Наглядным примером является...

This can be seen in the case of... — Это можно увидеть на примере...

Evidence for this comes from... — Доказательство этому приходит из...

According to research conducted by... — Согласно исследованию, проведенному...

Алексей Иванов, преподаватель подготовки к международным экзаменам Когда я только начинал готовить студентов к IELTS, я думал, что главное — научить их сложным грамматическим конструкциям и расширить словарный запас. Но на практике оказалось, что даже студенты с отличным уровнем языка проваливались на письменной части из-за неумения структурировать текст. Переломный момент наступил, когда я создал "банк фраз-связок" для каждого типа абзаца и части эссе. Мы со студентами сначала отрабатывали эти фразы отдельно, а потом встраивали в текст. Результат превзошел ожидания — у группы из 12 человек средний балл за Writing вырос с 5.5 до 6.5 всего за 8 недель интенсивной практики. Сейчас я всегда начинаю подготовку именно с освоения этих шаблонных фраз — они создают каркас, который студент потом наполняет своими идеями.

Для заключения (Conclusion):

To sum up, it is clear that... — Подводя итог, ясно, что...

In conclusion, the evidence suggests that... — В заключение, факты предполагают, что...

Based on the arguments presented, it seems reasonable to conclude that... — На основе представленных аргументов кажется разумным сделать вывод, что...

After considering all aspects of the issue, I believe that... — Рассмотрев все аспекты проблемы, я полагаю, что...

The discussion has highlighted the importance of... — Обсуждение подчеркнуло важность...

The analysis presented suggests that... — Представленный анализ предполагает, что...

Часть эссе Функция фразы Примеры фраз Введение Обозначение темы The question of whether... is a complex and controversial issue.<br>Recent developments in... have raised the question of... Введение Формулировка тезиса This essay argues that...<br>In this paper, I will examine the view that... Основная часть Представление аргумента The main argument in favor of... is...<br>One reason for... is that... Основная часть Противопоставление However, it should also be considered that...<br>On the contrary, some experts believe that... Основная часть Приведение примера For instance, research by... shows that...<br>A clear example can be seen in the case of... Заключение Подведение итогов In light of the evidence presented, it is clear that...<br>The discussion above demonstrates that...

Готовые примеры сочинений с разбором структуры

Рассмотрим полноценные примеры сочинений с детальным разбором их структуры. Эти образцы демонстрируют, как теоретические шаблоны работают на практике. 📋

Пример 1: Argumentative Essay (Opinion Essay для IELTS) Topic: Some people believe that universities should focus more on academic subjects rather than preparing students for employment. To what extent do you agree or disagree?

Introduction: The primary purpose of higher education has become a topic of intense debate in academic circles. While traditionalists argue that universities should prioritize theoretical knowledge and academic research, pragmatists contend that preparing graduates for the job market should take precedence. In my view, while universities must maintain academic rigor, they should also integrate practical skills that enhance graduates' employability, as these approaches are complementary rather than mutually exclusive.

Структурный анализ введения: Начинается с представления темы → Указывает противоположные точки зрения → Завершается четким тезисом автора (частичное согласие)

First Body Paragraph: The fundamental mission of universities has historically been to advance knowledge through research and to cultivate critical thinking. Academic subjects like philosophy, literature, and theoretical physics may not directly translate into job skills, but they develop essential cognitive abilities. For instance, philosophy students learn logical reasoning and ethical analysis, which are valuable in any professional context. These disciplines create well-rounded individuals capable of approaching complex problems from multiple perspectives, something that narrowly focused vocational training cannot achieve.

Структурный анализ 1-го абзаца: Основной аргумент в пользу академического образования → Пояснение важности → Конкретный пример → Связь с тезисом

Second Body Paragraph: Nevertheless, it would be shortsighted to ignore the practical realities graduates face upon entering the job market. Universities that incorporate internship programs, industry projects, and professional skills workshops alongside academic curricula produce graduates who can more seamlessly transition into employment. For example, engineering programs that include industry placements allow students to apply theoretical knowledge in real-world contexts, making them more attractive to employers. This approach does not diminish academic standards but rather contextualizes knowledge within practical frameworks.

Структурный анализ 2-го абзаца: Контрастный аргумент о важности практической подготовки → Конкретные примеры интеграции → Объяснение, как это дополняет академический подход

Third Body Paragraph: The most effective educational model is likely one that balances both approaches. Universities in countries like Germany and Switzerland have demonstrated the success of this dual focus through their emphasis on both theoretical knowledge and applied learning. Students in these systems graduate with both depth of understanding and practical competencies that make them immediately valuable to employers. Moreover, research indicates that graduates from such balanced programs report higher job satisfaction and career advancement, suggesting that neither purely academic nor exclusively vocational approaches are optimal.

Структурный анализ 3-го абзаца: Предложение сбалансированного подхода → Конкретный пример успешной модели → Подкрепление исследованиями → Связь с основным тезисом

Conclusion: While academic subjects remain the cornerstone of university education, integrating employment-oriented skills creates a more complete educational experience. Universities should resist pressure to become mere job training centers, but equally should not isolate themselves in ivory towers disconnected from economic realities. The most valuable higher education simultaneously develops intellectual depth and practical capabilities, preparing graduates not just for their first job, but for lifelong professional evolution in an ever-changing world.

Структурный анализ заключения: Перефразирование тезиса → Обобщение ключевых аргументов → Финальное утверждение с более широкой перспективой

Пример 2: Descriptive Essay Topic: Describe a place that has special meaning to you.

Introduction: Nestled between two weathered oak trees at the edge of my grandparents' property sits a small wooden gazebo that has witnessed three generations of my family's most intimate moments. Overlooking a gentle slope that leads down to a narrow creek, this humble structure might appear unremarkable to passing strangers. Yet for me, this gazebo has become a sanctuary of memories and self-reflection, a place where time seems to move differently than in the rushing world beyond.

Структурный анализ введения: Конкретное описание места → Контраст между внешней простотой и личной значимостью → Намек на эмоциональную ценность

First Body Paragraph: The gazebo itself speaks of craftsmanship from another era. Its hexagonal frame consists of hand-carved cedar posts that have silvered with age, while the shingled roof creates a soothing patter during summer rainstorms. The wooden floor, worn smooth by countless footsteps, bears subtle indentations where the rocking chair has stood for decades. Each spring, wisteria vines climb the latticed sides, their purple blossoms creating a fragrant curtain that filters the afternoon sunlight into a kaleidoscope of dancing shadows.

Структурный анализ 1-го абзаца: Детальное визуальное описание → Использование сенсорных деталей (звук дождя, текстура пола) → Сезонные изменения для создания динамичной картины

Second Body Paragraph: The sensory experience of the gazebo changes with each visit, yet certain constants remain. The persistent hum of cicadas provides a natural soundtrack throughout summer evenings, occasionally punctuated by the distant hooting of an owl. The air carries the earthy scent of moss from the creek below, mingling with the sweet perfume of nearby honeysuckle. On cooler days, the wooden bench retains the warmth of earlier sunshine, offering comfort against the crisp breeze that rustles through the surrounding trees and carries whispers of conversations from years past.

Структурный анализ 2-го абзаца: Фокус на неvisual сенсорные детали → Звуки природы → Запахи → Тактильные ощущения → Элемент времени через "whispers of conversations"

Third Body Paragraph: More than its physical attributes, the gazebo holds the invisible weight of personal history. It was here that my grandfather taught me to whittle wood when I was eight, his patient hands guiding mine as wood shavings collected at our feet. Years later, I sought refuge in this same space after my first heartbreak, the familiar creaking of the floorboards somehow comforting my adolescent grief. The gazebo witnessed my proposal to my wife on a snow-dusted December evening, and later, cradled our newborn daughter as we introduced her to the family tradition of Sunday afternoons spent watching the creek water flow endlessly toward horizons unknown.

Структурный анализ 3-го абзаца: Переход от физического описания к эмоциональному значению → Хронологическое представление важных жизненных моментов → Создание ощущения преемственности через поколения

Conclusion: This modest gazebo, standing resilient against the elements year after year, has become more than a structure of wood and nails. It represents the continuity of family bonds and the passage of time that both changes everything and nothing at all. When life becomes overwhelming, I still return to this sanctuary, knowing that within its embrace, I can momentarily step outside the rush of modern existence and reconnect with both my past and my authentic self. In a world of constant transformation, the gazebo remains my unchanging anchor to what matters most.

Структурный анализ заключения: Метафорическое обобщение значения места → Связь с более широкими жизненными темами (время, семья, аутентичность) → Финальное утверждение о непреходящей ценности

Советы по адаптации шаблонов под конкретные задания

Шаблоны — это не жесткие формы, а гибкие инструменты, которые следует адаптировать под конкретные требования экзамена или учебного задания. Вот несколько стратегий для эффективной кастомизации предложенных структур. 🛠️

1. Анализируйте формулировку задания

Выделите ключевые слова в задании (discuss, compare, evaluate, examine)

Определите, сколько аспектов требуется осветить (для IELTS часто два аспекта)

Проверьте, есть ли временные ограничения или требования к объему

Посмотрите, нужно ли выразить своё мнение или остаться объективным

2. Модифицируйте количество абзацев

При коротком формате (250 слов) можно сократить до 4 абзацев: введение, 2 основных абзаца, заключение

Для длинных академических эссе (1000+ слов) расширьте до 5-7 абзацев, добавляя больше аргументов или контраргументов

Для дискуссионных эссе можно сбалансировать: 1 абзац "за", 1 абзац "против", 1 абзац с вашей позицией

3. Адаптируйте формальность языка

Для академических эссе и IELTS Academic используйте формальный стиль без сокращений и разговорных выражений

Для школьных сочинений допустим более личный тон, особенно в нарративных эссе

Проверьте требования к использованию первого лица ("I think" vs. "It can be argued")

4. Соблюдайте требования к аргументации

Для IELTS и TOEFL необходимы конкретные примеры, а не только теоретические рассуждения

В академических работах часто требуются цитаты и ссылки на исследования

Школьные сочинения могут допускать личный опыт как форму доказательства

5. Учитывайте специфику экзамена

IELTS: Ясная позиция во введении, развитие одной идеи в каждом абзаце, перефразирование ключевых слов из задания

Ясная позиция во введении, развитие одной идеи в каждом абзаце, перефразирование ключевых слов из задания TOEFL: Четкая структура "5-paragraph essay", убедительная аргументация с примерами

Четкая структура "5-paragraph essay", убедительная аргументация с примерами SAT/ACT: Логические переходы между абзацами, разнообразная структура предложений

Логические переходы между абзацами, разнообразная структура предложений Cambridge Exams: Соответствие заданному формату (статья, письмо, отчет, обзор)

6. Практические рекомендации по адаптации

Создайте банк вводных и заключительных фраз для разных типов заданий

Подготовьте несколько вариантов каждого шаблона разной длины

Практикуйте переформулирование одного и того же аргумента в разных стилях

Анализируйте образцовые эссе с высокими баллами и выделяйте их структурные элементы

7. Избегайте распространенных ошибок при использовании шаблонов

Не используйте шаблонные фразы механически, без связи с вашим контентом

Избегайте чрезмерного использования связок (furthermore, moreover, in addition) в одном абзаце

Не игнорируйте специфику задания ради следования шаблону

Помните, что структура должна служить вашим идеям, а не наоборот