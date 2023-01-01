Как написать идеальное эссе на ЕГЭ по английскому: структура и клише

Для кого эта статья:

Ученики, готовящиеся к ЕГЭ по английскому языку

Преподаватели английского языка и методы подготовки

Родители студентов, интересующиеся процессом подготовки к экзамену Успешное эссе на ЕГЭ по английскому языку — это не творчество "в свободном полёте", а строгое следование определённой структуре и критериям. Как преподаватель с 12-летним опытом подготовки к ЕГЭ, наблюдаю: ученики, освоившие шаблон написания эссе, получают на 5-7 баллов больше даже при идентичном словарном запасе. Разберём актуальную структуру эссе для ЕГЭ-2025, практические приёмы аргументации и клише, которые помогут превратить ваше письменное высказывание из хаотичного текста в стройную композицию, соответствующую всем требованиям экзамена. 📝

Обновленный шаблон эссе ЕГЭ по английскому языку

Формат эссе в ЕГЭ по английскому языку претерпел изменения в 2022 году и продолжает оставаться актуальным для экзамена 2025 года. Теперь вместо сочинения с элементами рассуждения "Ваше мнение" требуется написать аргументированное эссе с элементами рассуждения по предложенной проблеме.

Объем эссе должен составлять 200-250 слов. Превышение допустимо в пределах 10% (до 275 слов), а вот недобор слов приведет к потере баллов. Время, рекомендуемое на написание эссе, — 60 минут.

Елена Сергеевна, методист курсов подготовки к ЕГЭ Многие ученики приходят ко мне с запросом "научите писать эссе красиво". Первое, что я делаю — развеиваю этот миф. На ЕГЭ не нужно писать "красиво" или "творчески". Нужно писать структурированно и по шаблону. Помню случай с Максимом, который писал эссе объёмом в 350 слов с множеством метафор и сложных конструкций. После перехода на строгий шаблон в 220-240 слов его результат вырос с 6 до 13 баллов. Причём писать стало намного легче! Эксперты ЕГЭ ценят ясность изложения и чёткую структуру больше, чем литературные изыски.

Обновленный шаблон эссе для ЕГЭ-2025 включает 5 основных частей:

Введение (40-50 слов) — формулировка проблемы своими словами

Мнение автора (30-40 слов) — ваша позиция по проблеме + 1-2 тезиса

Аргументы в поддержку (50-60 слов) — раскрытие и обоснование тезисов

Противоположная точка зрения и контраргумент (40-50 слов) — изложение альтернативной позиции и ее опровержение

Заключение (30-40 слов) — итог размышления, подтверждение вашей позиции

Важно: введение и заключение не должны быть идентичны друг другу. В заключении нужно перефразировать ваше мнение, а не просто повторить его.

Часть эссе Рекомендуемый объем (слова) Процент от общего объема Введение 40-50 ~20% Мнение автора 30-40 ~15% Аргументы 50-60 ~25% Противоположная точка зрения 40-50 ~20% Заключение 30-40 ~15% Всего 200-250 100%

Распределение объема слов между частями эссе поможет сбалансировать текст и уложиться в требуемый формат. 🖋️

Структура эссе ЕГЭ с готовыми речевыми клише

Использование готовых речевых клише — эффективный инструмент для создания грамотной структуры эссе и демонстрации высокого уровня владения английским языком. Рассмотрим каждый раздел эссе с примерами полезных выражений.

1. Введение (Introduction)

Цель введения — сформулировать проблему, представленную в задании, своими словами. Избегайте копирования фраз из задания.

Nowadays, the issue of ... is widely discussed.

There is no doubt that ... has become a controversial issue.

Recently there has been much debate about whether...

People often disagree when it comes to the question of...

The problem of ... has always been a subject of heated discussions.

2. Мнение автора (Your opinion)

Чётко сформулируйте свою позицию и предложите 1-2 тезиса, которые планируете раскрыть в основной части.

In my opinion, ... / I believe that ... / From my point of view, ...

I strongly believe that ... for several reasons.

Personally, I am convinced that ... because ... and ...

I would argue that ... is beneficial/harmful because...

I am inclined to believe that ... as it offers numerous advantages.

3. Аргументация (Arguments and examples)

Firstly, ... / To begin with, ... / My first point is that...

For example, ... / For instance, ... / To illustrate this point, ...

Furthermore, ... / Moreover, ... / In addition, ...

Research has shown that ... / According to recent studies, ...

A clear example of this can be seen in the case of...

4. Противоположная точка зрения и контраргумент (Opposing viewpoint and counter-argument)

However, some people believe that... / On the other hand, there are those who argue that...

Opponents of this view claim that... / It is often argued that...

While this argument seems reasonable, I cannot agree because...

Although this view has some merit, it overlooks the fact that...

This argument fails to consider that... / I disagree with this view because...

5. Заключение (Conclusion)

To sum up, ... / All things considered, ...

For the reasons mentioned above, I firmly believe that...

After analyzing both perspectives, it becomes clear that...

The evidence suggests that ... is the most reasonable approach.

Taking everything into account, I maintain that...

Важно помнить, что использование клише — это инструмент, а не цель. Не перегружайте текст шаблонными фразами. 2-3 клише на параграф будет достаточно для демонстрации владения языком. 💼

Пошаговое построение аргументации в эссе ЕГЭ

Качественная аргументация — основа успешного эссе. Именно в ней проявляется ваше умение мыслить критически и логически на английском языке.

Антон Дмитриевич, преподаватель английского языка Работая с выпускниками, я столкнулся с интересным парадоксом: многие ученики могут блестяще аргументировать свою позицию в устной дискуссии, но на бумаге их доводы выглядят неубедительно. Так было с Анной, которая получала "тройки" за эссе, несмотря на отличное владение языком. Мы разработали с ней систему PEEL для структурирования каждого аргумента. Через месяц её оценки выросли до "отличных", а на пробном ЕГЭ она набрала 13 баллов из 14 за письменную часть. Секрет успеха — не в расширении словарного запаса, а в чёткой структуре каждого абзаца и логических переходах между ними.

Для построения убедительной аргументации рекомендую использовать метод PEEL:

P (Point) — изложите ваш тезис или аргумент

E (Evidence) — приведите доказательства: факты, статистику, примеры

E (Explain) — объясните, как доказательства подтверждают ваш тезис

L (Link) — свяжите аргумент с основной идеей эссе или переходите к следующему аргументу

Рассмотрим примеры построения аргументации по типичным темам ЕГЭ:

Компонент PEEL Пример 1: "Технологии в образовании" Пример 2: "Проблема загрязнения окружающей среды" Point Firstly, digital technologies make education more accessible to people from different backgrounds. To begin with, reducing plastic usage can significantly decrease marine pollution. Evidence For instance, online courses allow students from remote areas to access quality education without relocating, and people with disabilities can study at their own pace. According to recent research, over 8 million tons of plastic waste enter our oceans annually, causing the death of millions of marine animals. Explain This means that modern technology bridges the gap between privileged and underprivileged students, creating equal opportunities for all. This demonstrates that our daily choices regarding plastic consumption directly impact marine ecosystems and biodiversity. Link Moreover, apart from accessibility, technology also enhances the learning experience itself. Furthermore, apart from marine life protection, reducing plastic waste also benefits human health.

Для усиления аргументации используйте:

Конкретные примеры — вместо общих фраз приводите конкретные ситуации Числовые данные — статистика и цифры делают аргумент весомее Причинно-следственные связи — показывайте, как одно явление влияет на другое Сравнения и аналогии — помогают прояснить сложные идеи Экспертные мнения — ссылки на исследования или мнения специалистов

При построении контраргумента важно:

Честно представить противоположную точку зрения

Признать ее частичную обоснованность (если возможно)

Логично объяснить, почему ваша позиция более убедительна

Избегать полного отрицания альтернативной позиции

Например: "While some argue that technology distracts students from learning, this view ignores the fact that proper implementation of digital tools enhances engagement and develops essential 21st-century skills that traditional methods cannot provide." 🎯

Критерии оценивания письменного высказывания

Понимание критериев оценивания — ключ к целенаправленной подготовке и уверенному написанию эссе. В ЕГЭ-2025 письменное высказывание с элементами рассуждения оценивается по пяти критериям с максимальным баллом 14.

Критерий 1: Решение коммуникативной задачи (максимум 3 балла)

Раскрытие всех аспектов, указанных в задании

Соответствие объему (200-250 слов)

Стилевое оформление (нейтральный стиль)

Наличие и обоснование своего мнения

Представление противоположной точки зрения и контраргумента

Критерий 2: Организация текста (максимум 3 балла)

Логичность изложения

Деление текста на абзацы

Использование средств логической связи

Соблюдение формата (введение, основная часть, заключение)

Критерий 3: Лексика (максимум 3 балла)

Словарный запас, соответствующий высокому уровню

Разнообразие лексических единиц

Правильное словоупотребление

Отсутствие нарушений сочетаемости слов

Критерий 4: Грамматика (максимум 3 балла)

Использование разнообразных грамматических структур

Правильное употребление видо-временных форм

Корректное построение предложений различных типов

Минимальное количество грамматических ошибок

Критерий 5: Орфография и пунктуация (максимум 2 балла)

Соблюдение правил орфографии

Корректное использование знаков препинания

Правильное написание слов

Важно: если объем эссе менее 180 слов, работа оценивается в 0 баллов. При превышении объема (более 275 слов) проверке подлежат только 250 слов. ⚠️

Для наглядности сведем критерии в таблицу с указанием типичных ошибок и способов их избежать:

Критерий Максимальный балл Типичные ошибки Как избежать Решение коммуникативной задачи 3 Неполное раскрытие аспектов; отсутствие противоположного мнения Использовать шаблон с чек-листом всех аспектов Организация текста 3 Нелогичные переходы; отсутствие абзацев Использовать средства логической связи; планировать структуру Лексика 3 Повторы слов; неправильная сочетаемость Составить список синонимов; учить устойчивые словосочетания Грамматика 3 Однотипные конструкции; ошибки в порядке слов Использовать сложные предложения разных типов Орфография и пунктуация 2 Опечатки; неправильное использование запятых Перечитывать текст; выучить основные правила пунктуации

Типичные ошибки и способы их избежать

Даже хорошо подготовленные ученики могут терять баллы из-за определённых распространённых ошибок. Рассмотрим основные проблемы и методы их преодоления.

1. Ошибки в структуре и организации текста

Ошибка: Отсутствие чёткого разделения на абзацы Решение: Планируйте 5 абзацев: введение, мнение, аргументы, противоположное мнение, заключение

Ошибка: Слишком короткие или слишком длинные абзацы Решение: Стремитесь к балансу — каждый абзац должен содержать 2-4 предложения

Ошибка: Отсутствие логической связи между предложениями и абзацами Решение: Используйте разнообразные связующие слова (moreover, furthermore, in addition, however, nevertheless, therefore, consequently)

2. Содержательные ошибки

Ошибка: Копирование формулировки задания во введении Решение: Перефразируйте проблему своими словами, используйте синонимы

Ошибка: Неубедительная аргументация, основанная на личных предпочтениях Решение: Подкрепляйте аргументы фактами, примерами, логическими связями

Ошибка: Игнорирование или слабое представление противоположной точки зрения Решение: Честно представьте альтернативную позицию и сформулируйте убедительный контраргумент

3. Языковые ошибки

Ошибка: Чрезмерное использование простых предложений Решение: Включайте сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с союзами (although, since, as, while, if)

Ошибка: Повторение одних и тех же слов Решение: Подготовьте список синонимов для часто используемых слов (important, good, bad, problem, think)

Ошибка: Неправильное использование артиклей и предлогов Решение: Составьте список типичных конструкций с предлогами и практикуйте их употребление

4. Технические ошибки

Ошибка: Неправильный подсчёт слов Решение: Учитывайте, что в английском языке артикли, предлоги и вспомогательные глаголы — отдельные слова

Ошибка: Отсутствие времени на проверку Решение: Оставляйте 5-7 минут в конце на вычитывание текста

Ошибка: Неразборчивый почерк Решение: Пишите аккуратно и разборчиво; выделяйте абзацы отступами

Помните: простой совет "практикуйтесь больше" работает только если вы практикуетесь правильно. Регулярно пишите пробные эссе и получайте обратную связь от преподавателя или используйте критерии оценивания для самопроверки. 📚