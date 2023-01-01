Топ-50 англоязычных сокращений: от LOL до GOAT – ваш гид#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Для людей, которые общаются на английском языке в цифровом пространстве (частные пользователи, профессионалы, геймеры).
- Для тех, кто хочет улучшить свои навыки в понимании и использовании английских сокращений в переписке.
Для специалистов, работающих в международных компаниях или командах, сталкивающихся с акронимами в бизнес-коммуникации.
Погружение в мир англоязычных сокращений напоминает изучение нового языка внутри языка. Вы открываете переписку с иностранным коллегой и видите загадочное "IMO this project needs ASAP attention, BTW". Или друг из США пишет вам "LOL, ROFL! TTY tmrw, TTYL" – и вы в замешательстве. Эти краткие комбинации букв превратились в универсальный код цифрового общения, которым владеют миллионы. Владеете ли им вы? Этот гид раскроет секреты самых популярных англоязычных сокращений и научит вас свободно ориентироваться в любых онлайн-переписках – от деловых писем до игровых чатов. 🔍
Топ-50 английских сокращений для переписок
Умение расшифровывать и использовать английские сокращения в переписке — это своеобразная входная карта в мир современного цифрового общения. Независимо от того, общаетесь ли вы с друзьями, коллегами или случайными знакомыми в интернете, знание этих сокращений экономит время и помогает поддерживать динамику беседы.
Чтобы упростить навигацию, я разделил 50 самых востребованных сокращений на категории, начиная с базовых, без которых не обходится ни одна неформальная беседа:
|Сокращение
|Расшифровка
|Значение
|Пример использования
|LOL
|Laughing Out Loud
|Громко смеюсь
|That meme was so funny, LOL!
|OMG
|Oh My God
|О боже мой
|OMG, I can't believe you did that!
|BTW
|By The Way
|Кстати
|BTW, I saw your friend yesterday.
|ASAP
|As Soon As Possible
|Как можно скорее
|Please send me the report ASAP.
|IDK
|I Don't Know
|Я не знаю
|IDK what happened to the document.
|BRB
|Be Right Back
|Скоро вернусь
|BRB, someone's at the door.
|IMO
|In My Opinion
|По моему мнению
|IMO, this design looks better.
|TTYL
|Talk To You Later
|Поговорим позже
|I need to go now, TTYL!
|FYI
|For Your Information
|К вашему сведению
|FYI, the meeting has been moved to 3PM.
|TBH
|To Be Honest
|Честно говоря
|TBH, I didn't like the movie.
Отдельного внимания заслуживают сокращения, связанные с выражением эмоций и реакций — они придают тексту живость и близки к эмодзи по своей функции:
- ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха
- SMH (Shaking My Head) — качаю головой (в неодобрении)
- ILY (I Love You) — я люблю тебя
- XOXO (Hugs and Kisses) — обнимаю и целую
- TMI (Too Much Information) — слишком много информации
Для повседневного общения крайне полезны временные маркеры:
- RN (Right Now) — прямо сейчас
- ETA (Estimated Time of Arrival) — ориентировочное время прибытия
- TBA (To Be Announced) — будет объявлено позднее
- B4 (Before) — до, перед
- 2day (Today) — сегодня
- 2morrow/tmrw (Tomorrow) — завтра
Особый пласт составляют сокращения, выражающие согласие или несогласие:
- IKR (I Know, Right?) — я знаю, верно?
- ICYMI (In Case You Missed It) — если вы пропустили
- AFAIK (As Far As I Know) — насколько мне известно
- IMHO (In My Humble Opinion) — по моему скромному мнению
- TBF (To Be Fair) — если быть честным
Сокращения для обозначения статуса коммуникации не менее важны:
- AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры
- NP (No Problem) — без проблем
- OFC (Of Course) — конечно
- PLZ/PLS (Please) — пожалуйста
- THX/TY (Thanks/Thank You) — спасибо
Для онлайн-общения характерны также сокращения, обозначающие действия:
- HMU (Hit Me Up) — свяжись со мной
- DM (Direct Message) — личное сообщение
- PM (Private Message) — личное сообщение
- BFF (Best Friends Forever) — лучшие друзья навсегда
- CU (See You) — увидимся
Эти 50 сокращений — лишь вершина айсберга, но владение ими уже значительно облегчит ваше взаимодействие в англоязычной цифровой среде. 🚀
Акронимы для мессенджеров: от BTW до TTYL
Максим Петров, языковой консультант по коммуникациям
Недавно я работал с клиенткой Еленой, руководителем международного отдела крупной IT-компании. Она пожаловалась, что постоянно чувствует себя "не в теме" при общении в корпоративном чате: "Мои американские коллеги используют какой-то шифр из букв. Я понимаю каждое второе сообщение, а на остальные приходится переспрашивать".
Мы начали с простого упражнения: я попросил Елену записывать все непонятные сокращения в течение недели. Результат превзошёл ожидания – получился список из 37 акронимов! Мы разобрали их значения и контекст использования. Через месяц Елена сообщила: "Это волшебство! Теперь я понимаю 95% переписки без словаря и даже сама начала использовать некоторые сокращения. Коллеги заметили и оценили мой прогресс".
Интересно, что наибольшую сложность у Елены вызвали не деловые сокращения, а именно повседневные "BTW", "TBH" и "AFAIK" – они казались ей слишком неформальными для рабочей среды. Однако именно эти акронимы создают тон непринужденного профессионального общения, который так ценится в международных командах.
Мессенджеры стали основным каналом коммуникации, где скорость и лаконичность превалируют над формальностью. Именно здесь наиболее востребованы акронимы, которые порой составляют до 30% всего текста сообщений. Рассмотрим ключевые категории сокращений, используемых в мессенджерах.
Акронимы для начала и завершения разговора задают тон всей беседе:
- HYD (How You Doing?) — как дела?
- WYD (What You Doing?) — что делаешь?
- SUP (What's Up?) — как дела?/что происходит?
- TTYL (Talk To You Later) — поговорим позже
- GTG (Got To Go) — мне нужно идти
- G2G (Got To Go) — мне нужно идти
Для выражения отношения к информации в мессенджерах часто используются:
- IMO/IMHO (In My Opinion/In My Humble Opinion) — по моему (скромному) мнению
- FWIW (For What It's Worth) — если это имеет значение/на мой взгляд
- TBF (To Be Fair) — если честно
- TBH (To Be Honest) — честно говоря
Особое место занимают информационные акронимы — они помогают контекстуализировать сообщение:
- FYI (For Your Information) — к вашему сведению
- BTW (By The Way) — кстати
- ICYMI (In Case You Missed It) — если вы пропустили
- AFAIK (As Far As I Know) — насколько я знаю
- TIL (Today I Learned) — сегодня я узнал
В реактивных сокращениях отражается эмоциональный отклик на сообщения собеседника:
- IKR (I Know, Right?) — я знаю, да?
- IIRC (If I Remember Correctly) — если я правильно помню
- IDC (I Don't Care) — мне всё равно
- IDGAF (I Don't Give A F***) — мне наплевать
Для обозначения статуса доступности используются:
- AFK (Away From Keyboard) — отошёл от компьютера
- BRB (Be Right Back) — сейчас вернусь
- OTP (On The Phone) — говорю по телефону
- BBL (Be Back Later) — вернусь позже
Важное дополнение к этому набору — сокращения, которые помогают смягчить тон сообщений или выразить эмоциональный подтекст:
- JK (Just Kidding) — просто шучу
- NVM (Never Mind) — неважно/забудь
- NSFW (Not Safe For Work) — не открывать на работе
- TMI (Too Much Information) — слишком много информации
Примечательно, что некоторые сокращения существуют в нескольких вариантах. Например, "спасибо" может быть сокращено как "THX", "TY" или "TYSM" (Thank You So Much). Эта вариативность отражает естественную эволюцию языка в цифровой среде и региональные различия в онлайн-диалектах. 🌐
Современные английские сокращения в деловой среде
Деловая коммуникация традиционно считается более формальной, однако с распространением удалённой работы и мессенджеров границы стираются. Сегодня даже в корпоративной переписке можно встретить акронимы, которые ещё десять лет назад считались неуместными в бизнес-контексте.
Профессиональная среда выработала собственный набор сокращений, которые помогают оптимизировать рабочие процессы и ускорить передачу информации без потери содержательности.
|Категория
|Сокращение
|Расшифровка
|Контекст использования
|Управление временем
|EOD
|End Of Day
|Дедлайны: "Please send the report by EOD"
|EOW
|End Of Week
|Планирование: "We'll review the progress EOW"
|EOM
|End Of Month
|Отчётность: "Budget overview due EOM"
|ASAP
|As Soon As Possible
|Срочные запросы: "Need your feedback ASAP"
|ETA
|Estimated Time of Arrival/Completion
|Проектные сроки: "What's the ETA on this task?"
|Организация коммуникации
|FYI
|For Your Information
|Информирование: "FYI, the client approved our proposal"
|OOO
|Out Of Office
|Отсутствие: "I'll be OOO next week"
|WFH
|Working From Home
|Удалённая работа: "WFH today due to delivery"
|TL;DR
|Too Long; Didn't Read
|Резюме длинного текста: "TL;DR: Project approved"
|PFA
|Please Find Attached
|Вложения в письме: "PFA the latest version of the contract"
|Подтверждения и согласования
|ACK
|Acknowledged
|Подтверждение получения: "ACK, will handle this"
|TBD
|To Be Determined
|Отложенные решения: "Meeting place is TBD"
|TBC
|To Be Confirmed
|Требующее подтверждения: "Schedule is TBC"
|WRT
|With Respect To
|Уточнение предмета обсуждения: "WRT your proposal..."
|RSVP
|Répondez S'il Vous Plaît
|Требующее ответа: "RSVP by Friday"
Отдельно стоит выделить сокращения, относящиеся к бизнес-процессам и документообороту:
- RFP (Request For Proposal) — запрос предложения
- SOW (Statement Of Work) — техническое задание
- EOQ (End Of Quarter) — конец квартала
- YOY (Year Over Year) — год к году (сравнение)
- KPI (Key Performance Indicators) — ключевые показатели эффективности
- ROI (Return On Investment) — возврат инвестиций
Проектный менеджмент создал собственный пласт сокращений:
- POC (Proof Of Concept) — подтверждение концепции
- MVP (Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособный продукт
- UAT (User Acceptance Testing) — тестирование пользователями
- QA (Quality Assurance) — контроль качества
- PM (Project Manager) — менеджер проекта
Любопытно, что часть деловых сокращений мигрировала из формальных документов в повседневную коммуникацию. Например, P.S. (Post Scriptum) уже давно используется в личной переписке, а многие изначально деловые аббревиатуры вроде FAQ (Frequently Asked Questions) стали общеупотребительными.
Важно понимать, что использование сокращений в деловой среде должно соответствовать корпоративной культуре и иерархии. Обращаясь к руководителю высшего звена, лучше минимизировать использование сокращений или расшифровывать их при первом упоминании. 📊
Интернет-сленг в соцсетях: что означают эти буквы?
Анна Сергеева, преподаватель английского языка в диджитал-среде
С группой взрослых студентов мы проводили эксперимент по погружению в англоязычную среду социальных сетей. Александр, 42-летний финансист, рассказывал, как впервые столкнулся с непонятными комбинациями букв в комментариях под фотографиями его сына в социальной сети.
"Сначала я подумал, что это какой-то шифр или случайный набор символов. Особенно меня озадачило 'ISTG', когда сын прислал мне фото с дайвинга. Я даже в Гугл вбил эти буквы, но не сразу понял, как это связано с фотографией. Оказалось, сын таким образом выражал свой восторг – 'I Swear To God' (клянусь богом)".
После нашего интенсивного курса по интернет-сленгу Александр не только научился расшифровывать сокращения, но и сам стал их использовать. Однажды он оставил комментарий "GOAT" под фото успешной презентации сына, и тот был в восторге, что отец оценил его как "Greatest Of All Time" – величайшего из всех.
Этот случай показателен: знание сетевого сленга – это не просто техническая компетенция, а инструмент межпоколенческой коммуникации и способ оставаться на одной волне с молодым поколением.
Социальные сети создали собственный диалект с характерными для него сокращениями, которые нередко мигрируют между платформами, меняя значение или оттенки смысла. Понимание этого слоя интернет-языка особенно важно для тех, кто активно взаимодействует с англоязычной аудиторией онлайн.
Для лучшего понимания разделим сокращения в соцсетях по функциональным группам. Начнём с тех, которые связаны с реакцией на контент:
- TFW (That Feeling When) — то чувство, когда
- MFW (My Face When) — моё лицо, когда
- MRW (My Reaction When) — моя реакция, когда
- ICYMI (In Case You Missed It) — если вы пропустили
- FOMO (Fear Of Missing Out) — страх упустить что-то важное
Отдельную категорию составляют оценочные сокращения, выражающие отношение к посту или событию:
- GOAT (Greatest Of All Time) — величайший всех времён
- ISTG (I Swear To God) — клянусь богом
- FTW (For The Win) — для победы/это лучшее
- IRL (In Real Life) — в реальной жизни
- TIL (Today I Learned) — сегодня я узнал
В сфере взаимодействия с платформами и контентом используются следующие сокращения:
- DM (Direct Message) — личное сообщение
- RT (Retweet) — ретвит, перепост в Twitter
- IYKYK (If You Know, You Know) — если знаешь, то понимаешь
- SMH (Shaking My Head) — качаю головой (в неодобрении)
- FBF (Flashback Friday) — пятничный флешбэк (публикация старых фото по пятницам)
- TBT (Throwback Thursday) — ностальгический четверг (публикация старых фото по четвергам)
Для выражения эмоций и состояний особенно характерны:
- AF (As F***) — очень, крайне (усилительная частица)
- MOOD — настроение, эмоциональное состояние, с которым пользователь себя идентифицирует
- SAME — то же самое (выражение солидарности)
- TFP (Thanks For Posting) — спасибо за публикацию
- IMY (I Miss You) — я скучаю по тебе
В комментариях к шуткам и мемам часто встречаются:
- LMAO (Laughing My A** Off) — смеюсь до упаду
- LMFAO (Laughing My F*ing A Off) — смеюсь до чертиков
- ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха
- IDFK (I Don't F***ing Know) — понятия не имею
- NGL (Not Gonna Lie) — не буду врать
Контекстные сокращения зависят от ситуации использования:
- HBD (Happy Birthday) — с днём рождения
- GG (Good Game) — хорошая игра (часто используется иронично)
- NBD (No Big Deal) — ничего особенного
- HMU (Hit Me Up) — свяжись со мной
- TY (Thank You) — спасибо
Интересно, что многие сокращения в соцсетях возникли как хештеги и только потом перекочевали в обычную речь. Например, #TBT (Throwback Thursday) или #MCM (Man Crush Monday) изначально были маркерами для определённого типа контента, а затем стали использоваться самостоятельно.
Важно понимать, что интернет-сленг постоянно эволюционирует, и то, что было популярно год назад, может утратить актуальность или даже приобрести негативный оттенок. Поэтому рекомендуется регулярно обновлять свои знания в этой области, особенно если вы активно взаимодействуете с молодежной аудиторией. 🔄
Расшифровка популярных аббревиатур из игровых чатов
Игровые чаты сформировали особую экосистему сокращений, которая развивалась параллельно с эволюцией онлайн-игр. Здесь акронимы выполняют не только коммуникативную, но и практическую функцию — они позволяют обмениваться важной информацией в условиях интенсивного геймплея, когда каждая секунда на счету.
Универсальные игровые сокращения применимы практически в любом многопользовательском проекте:
- AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры
- GG (Good Game) — хорошая игра (часто используется в конце матча)
- GJ (Good Job) — хорошая работа
- WP (Well Played) — хорошо сыграно
- BG (Bad Game) — плохая игра
- BRB (Be Right Back) — сейчас вернусь
- GL HF (Good Luck, Have Fun) — удачи, весёлой игры (приветствие в начале матча)
- OP (Overpowered) — слишком мощный, требующий баланса
- NERF — ослабление персонажа/предмета разработчиками
Для командной координации и стратегического общения используются:
- AOE (Area Of Effect) — область действия навыка/заклинания
- DOT (Damage Over Time) — урон с течением времени
- CC (Crowd Control) — контроль толпы, ограничение движения противников
- CD (Cooldown) — время перезарядки навыка
- DPS (Damage Per Second) — урон в секунду
- KS (Kill Steal) — кража убийства
- LFG (Looking For Group) — ищу группу
- LFM (Looking For More) — ищем ещё игроков
- PUG (Pick-Up Group) — случайная группа
- OOM (Out Of Mana) — нет маны
Для статусных обозначений в игровом сообществе характерны:
- NOOB/NEWB (Newbie) — новичок
- BIO — отлучиться по естественным нуждам
- PRO (Professional) — профессиональный игрок
- PvP (Player versus Player) — игрок против игрока
- PvE (Player versus Environment) — игрок против окружения
Важно понимать, что многие игры имеют свой специфический словарь сокращений. Например, в MOBA-играх (Multiplayer Online Battle Arena) вроде Dota 2 или League of Legends используются такие термины как:
- MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) — многопользовательская онлайн боевая арена
- MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) — массовая многопользовательская онлайн-игра
- FPS (First-Person Shooter) — шутер от первого лица
- RTS (Real-Time Strategy) — стратегия в реальном времени
В контексте эмоциональной коммуникации в играх встречаются:
- ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха
- IMBA (Imbalanced) — несбалансированный
- NP (No Problem) — без проблем
- TY (Thank You) — спасибо
- YOLO (You Only Live Once) — живёшь только раз (часто используется перед рискованным манёвром)
Технические аспекты игрового процесса также имеют свои сокращения:
- FPS (Frames Per Second) — кадры в секунду
- PING — задержка соединения
- LAG — задержка, "подвисание" игры
- DC (Disconnect) — отключение от сервера
- AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры
Примечательно, что многие геймерские сокращения перешли в повседневное общение даже среди тех, кто не играет в видеоигры. Например, "AFK" и "OP" можно встретить в обычных беседах или социальных сетях, что демонстрирует влияние игровой культуры на язык в целом. 🎮
Овладение языком сокращений — это не просто вопрос эффективности коммуникации, но и способ культурной интеграции в цифровую среду. Зная основные акронимы из всех рассмотренных сфер, вы сможете легко ориентироваться в любом типе англоязычного онлайн-общения: от деловых переписок до игровых чатов. Важно понимать, что этот язык постоянно эволюционирует, поэтому стоит следить за новыми трендами и обновлять свой словарный запас. Современные сокращения — это не просто способ сэкономить время при наборе текста, это живая часть языковой культуры, которая отражает темп, ценности и особенности цифровой коммуникации XXI века.