Топ-50 англоязычных сокращений: от LOL до GOAT – ваш гид

Для кого эта статья:

Для людей, которые общаются на английском языке в цифровом пространстве (частные пользователи, профессионалы, геймеры).

Для тех, кто хочет улучшить свои навыки в понимании и использовании английских сокращений в переписке.

Для специалистов, работающих в международных компаниях или командах, сталкивающихся с акронимами в бизнес-коммуникации. Погружение в мир англоязычных сокращений напоминает изучение нового языка внутри языка. Вы открываете переписку с иностранным коллегой и видите загадочное "IMO this project needs ASAP attention, BTW". Или друг из США пишет вам "LOL, ROFL! TTY tmrw, TTYL" – и вы в замешательстве. Эти краткие комбинации букв превратились в универсальный код цифрового общения, которым владеют миллионы. Владеете ли им вы? Этот гид раскроет секреты самых популярных англоязычных сокращений и научит вас свободно ориентироваться в любых онлайн-переписках – от деловых писем до игровых чатов. 🔍

Топ-50 английских сокращений для переписок

Умение расшифровывать и использовать английские сокращения в переписке — это своеобразная входная карта в мир современного цифрового общения. Независимо от того, общаетесь ли вы с друзьями, коллегами или случайными знакомыми в интернете, знание этих сокращений экономит время и помогает поддерживать динамику беседы.

Чтобы упростить навигацию, я разделил 50 самых востребованных сокращений на категории, начиная с базовых, без которых не обходится ни одна неформальная беседа:

Сокращение Расшифровка Значение Пример использования LOL Laughing Out Loud Громко смеюсь That meme was so funny, LOL! OMG Oh My God О боже мой OMG, I can't believe you did that! BTW By The Way Кстати BTW, I saw your friend yesterday. ASAP As Soon As Possible Как можно скорее Please send me the report ASAP. IDK I Don't Know Я не знаю IDK what happened to the document. BRB Be Right Back Скоро вернусь BRB, someone's at the door. IMO In My Opinion По моему мнению IMO, this design looks better. TTYL Talk To You Later Поговорим позже I need to go now, TTYL! FYI For Your Information К вашему сведению FYI, the meeting has been moved to 3PM. TBH To Be Honest Честно говоря TBH, I didn't like the movie.

Отдельного внимания заслуживают сокращения, связанные с выражением эмоций и реакций — они придают тексту живость и близки к эмодзи по своей функции:

ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха

SMH (Shaking My Head) — качаю головой (в неодобрении)

(Shaking My Head) — качаю головой (в неодобрении) ILY (I Love You) — я люблю тебя

XOXO (Hugs and Kisses) — обнимаю и целую

(Hugs and Kisses) — обнимаю и целую TMI (Too Much Information) — слишком много информации

Для повседневного общения крайне полезны временные маркеры:

RN (Right Now) — прямо сейчас

ETA (Estimated Time of Arrival) — ориентировочное время прибытия

(Estimated Time of Arrival) — ориентировочное время прибытия TBA (To Be Announced) — будет объявлено позднее

B4 (Before) — до, перед

(Before) — до, перед 2day (Today) — сегодня

(Today) — сегодня 2morrow/tmrw (Tomorrow) — завтра

Особый пласт составляют сокращения, выражающие согласие или несогласие:

IKR (I Know, Right?) — я знаю, верно?

ICYMI (In Case You Missed It) — если вы пропустили

(In Case You Missed It) — если вы пропустили AFAIK (As Far As I Know) — насколько мне известно

IMHO (In My Humble Opinion) — по моему скромному мнению

(In My Humble Opinion) — по моему скромному мнению TBF (To Be Fair) — если быть честным

Сокращения для обозначения статуса коммуникации не менее важны:

AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры

NP (No Problem) — без проблем

(No Problem) — без проблем OFC (Of Course) — конечно

PLZ/PLS (Please) — пожалуйста

(Please) — пожалуйста THX/TY (Thanks/Thank You) — спасибо

Для онлайн-общения характерны также сокращения, обозначающие действия:

HMU (Hit Me Up) — свяжись со мной

DM (Direct Message) — личное сообщение

(Direct Message) — личное сообщение PM (Private Message) — личное сообщение

BFF (Best Friends Forever) — лучшие друзья навсегда

(Best Friends Forever) — лучшие друзья навсегда CU (See You) — увидимся

Эти 50 сокращений — лишь вершина айсберга, но владение ими уже значительно облегчит ваше взаимодействие в англоязычной цифровой среде. 🚀

Акронимы для мессенджеров: от BTW до TTYL

Максим Петров, языковой консультант по коммуникациям Недавно я работал с клиенткой Еленой, руководителем международного отдела крупной IT-компании. Она пожаловалась, что постоянно чувствует себя "не в теме" при общении в корпоративном чате: "Мои американские коллеги используют какой-то шифр из букв. Я понимаю каждое второе сообщение, а на остальные приходится переспрашивать". Мы начали с простого упражнения: я попросил Елену записывать все непонятные сокращения в течение недели. Результат превзошёл ожидания – получился список из 37 акронимов! Мы разобрали их значения и контекст использования. Через месяц Елена сообщила: "Это волшебство! Теперь я понимаю 95% переписки без словаря и даже сама начала использовать некоторые сокращения. Коллеги заметили и оценили мой прогресс". Интересно, что наибольшую сложность у Елены вызвали не деловые сокращения, а именно повседневные "BTW", "TBH" и "AFAIK" – они казались ей слишком неформальными для рабочей среды. Однако именно эти акронимы создают тон непринужденного профессионального общения, который так ценится в международных командах.

Мессенджеры стали основным каналом коммуникации, где скорость и лаконичность превалируют над формальностью. Именно здесь наиболее востребованы акронимы, которые порой составляют до 30% всего текста сообщений. Рассмотрим ключевые категории сокращений, используемых в мессенджерах.

Акронимы для начала и завершения разговора задают тон всей беседе:

HYD (How You Doing?) — как дела?

(What You Doing?) — что делаешь? SUP (What's Up?) — как дела?/что происходит?

(What You Doing?) — что делаешь? SUP (What's Up?) — как дела?/что происходит?

(Talk To You Later) — поговорим позже GTG (Got To Go) — мне нужно идти

(Talk To You Later) — поговорим позже GTG (Got To Go) — мне нужно идти

(Got To Go) — мне нужно идти G2G (Got To Go) — мне нужно идти

Для выражения отношения к информации в мессенджерах часто используются:

IMO/IMHO (In My Opinion/In My Humble Opinion) — по моему (скромному) мнению

(For What It's Worth) — если это имеет значение/на мой взгляд FWIW (For What It's Worth) — если это имеет значение/на мой взгляд TBF (To Be Fair) — если честно

(For What It's Worth) — если это имеет значение/на мой взгляд TBF (To Be Fair) — если честно

(To Be Fair) — если честно TBH (To Be Honest) — честно говоря

Особое место занимают информационные акронимы — они помогают контекстуализировать сообщение:

FYI (For Your Information) — к вашему сведению

(For Your Information) — к вашему сведению BTW (By The Way) — кстати

(By The Way) — кстати ICYMI (In Case You Missed It) — если вы пропустили

(In Case You Missed It) — если вы пропустили AFAIK (As Far As I Know) — насколько я знаю

(As Far As I Know) — насколько я знаю TIL (Today I Learned) — сегодня я узнал

В реактивных сокращениях отражается эмоциональный отклик на сообщения собеседника:

IKR (I Know, Right?) — я знаю, да?

(If I Remember Correctly) — если я правильно помню IDC (I Don't Care) — мне всё равно

(If I Remember Correctly) — если я правильно помню IDC (I Don't Care) — мне всё равно

(I Don't Care) — мне всё равно IDGAF (I Don't Give A F***) — мне наплевать

Для обозначения статуса доступности используются:

AFK (Away From Keyboard) — отошёл от компьютера

(Away From Keyboard) — отошёл от компьютера BRB (Be Right Back) — сейчас вернусь

(Be Right Back) — сейчас вернусь OTP (On The Phone) — говорю по телефону

(Be Right Back) — сейчас вернусь OTP (On The Phone) — говорю по телефону

Важное дополнение к этому набору — сокращения, которые помогают смягчить тон сообщений или выразить эмоциональный подтекст:

JK (Just Kidding) — просто шучу

(Just Kidding) — просто шучу NVM (Never Mind) — неважно/забудь

(Never Mind) — неважно/забудь NSFW (Not Safe For Work) — не открывать на работе

(Never Mind) — неважно/забудь NSFW (Not Safe For Work) — не открывать на работе

Примечательно, что некоторые сокращения существуют в нескольких вариантах. Например, "спасибо" может быть сокращено как "THX", "TY" или "TYSM" (Thank You So Much). Эта вариативность отражает естественную эволюцию языка в цифровой среде и региональные различия в онлайн-диалектах. 🌐

Современные английские сокращения в деловой среде

Деловая коммуникация традиционно считается более формальной, однако с распространением удалённой работы и мессенджеров границы стираются. Сегодня даже в корпоративной переписке можно встретить акронимы, которые ещё десять лет назад считались неуместными в бизнес-контексте.

Профессиональная среда выработала собственный набор сокращений, которые помогают оптимизировать рабочие процессы и ускорить передачу информации без потери содержательности.

Категория Сокращение Расшифровка Контекст использования Управление временем EOD End Of Day Дедлайны: "Please send the report by EOD" EOW End Of Week Планирование: "We'll review the progress EOW" EOM End Of Month Отчётность: "Budget overview due EOM" ASAP As Soon As Possible Срочные запросы: "Need your feedback ASAP" ETA Estimated Time of Arrival/Completion Проектные сроки: "What's the ETA on this task?" Организация коммуникации FYI For Your Information Информирование: "FYI, the client approved our proposal" OOO Out Of Office Отсутствие: "I'll be OOO next week" WFH Working From Home Удалённая работа: "WFH today due to delivery" TL;DR Too Long; Didn't Read Резюме длинного текста: "TL;DR: Project approved" PFA Please Find Attached Вложения в письме: "PFA the latest version of the contract" Подтверждения и согласования ACK Acknowledged Подтверждение получения: "ACK, will handle this" TBD To Be Determined Отложенные решения: "Meeting place is TBD" TBC To Be Confirmed Требующее подтверждения: "Schedule is TBC" WRT With Respect To Уточнение предмета обсуждения: "WRT your proposal..." RSVP Répondez S'il Vous Plaît Требующее ответа: "RSVP by Friday"

Отдельно стоит выделить сокращения, относящиеся к бизнес-процессам и документообороту:

RFP (Request For Proposal) — запрос предложения

(Request For Proposal) — запрос предложения SOW (Statement Of Work) — техническое задание

(Statement Of Work) — техническое задание EOQ (End Of Quarter) — конец квартала

(Statement Of Work) — техническое задание EOQ (End Of Quarter) — конец квартала

(Year Over Year) — год к году (сравнение) KPI (Key Performance Indicators) — ключевые показатели эффективности

(End Of Quarter) — конец квартала YOY (Year Over Year) — год к году (сравнение)

Проектный менеджмент создал собственный пласт сокращений:

POC (Proof Of Concept) — подтверждение концепции

(Proof Of Concept) — подтверждение концепции MVP (Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособный продукт

(Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособный продукт UAT (User Acceptance Testing) — тестирование пользователями

(Minimum Viable Product) — минимально жизнеспособный продукт UAT (User Acceptance Testing) — тестирование пользователями

(Quality Assurance) — контроль качества PM (Project Manager) — менеджер проекта

Любопытно, что часть деловых сокращений мигрировала из формальных документов в повседневную коммуникацию. Например, P.S. (Post Scriptum) уже давно используется в личной переписке, а многие изначально деловые аббревиатуры вроде FAQ (Frequently Asked Questions) стали общеупотребительными.

Важно понимать, что использование сокращений в деловой среде должно соответствовать корпоративной культуре и иерархии. Обращаясь к руководителю высшего звена, лучше минимизировать использование сокращений или расшифровывать их при первом упоминании. 📊

Интернет-сленг в соцсетях: что означают эти буквы?

Анна Сергеева, преподаватель английского языка в диджитал-среде С группой взрослых студентов мы проводили эксперимент по погружению в англоязычную среду социальных сетей. Александр, 42-летний финансист, рассказывал, как впервые столкнулся с непонятными комбинациями букв в комментариях под фотографиями его сына в социальной сети. "Сначала я подумал, что это какой-то шифр или случайный набор символов. Особенно меня озадачило 'ISTG', когда сын прислал мне фото с дайвинга. Я даже в Гугл вбил эти буквы, но не сразу понял, как это связано с фотографией. Оказалось, сын таким образом выражал свой восторг – 'I Swear To God' (клянусь богом)". После нашего интенсивного курса по интернет-сленгу Александр не только научился расшифровывать сокращения, но и сам стал их использовать. Однажды он оставил комментарий "GOAT" под фото успешной презентации сына, и тот был в восторге, что отец оценил его как "Greatest Of All Time" – величайшего из всех. Этот случай показателен: знание сетевого сленга – это не просто техническая компетенция, а инструмент межпоколенческой коммуникации и способ оставаться на одной волне с молодым поколением.

Социальные сети создали собственный диалект с характерными для него сокращениями, которые нередко мигрируют между платформами, меняя значение или оттенки смысла. Понимание этого слоя интернет-языка особенно важно для тех, кто активно взаимодействует с англоязычной аудиторией онлайн.

Для лучшего понимания разделим сокращения в соцсетях по функциональным группам. Начнём с тех, которые связаны с реакцией на контент:

TFW (That Feeling When) — то чувство, когда

(That Feeling When) — то чувство, когда MFW (My Face When) — моё лицо, когда

(My Face When) — моё лицо, когда MRW (My Reaction When) — моя реакция, когда

(My Reaction When) — моя реакция, когда ICYMI (In Case You Missed It) — если вы пропустили

(In Case You Missed It) — если вы пропустили FOMO (Fear Of Missing Out) — страх упустить что-то важное

Отдельную категорию составляют оценочные сокращения, выражающие отношение к посту или событию:

GOAT (Greatest Of All Time) — величайший всех времён

(Greatest Of All Time) — величайший всех времён ISTG (I Swear To God) — клянусь богом

(I Swear To God) — клянусь богом FTW (For The Win) — для победы/это лучшее

(I Swear To God) — клянусь богом FTW (For The Win) — для победы/это лучшее

(In Real Life) — в реальной жизни TIL (Today I Learned) — сегодня я узнал

В сфере взаимодействия с платформами и контентом используются следующие сокращения:

DM (Direct Message) — личное сообщение

(Direct Message) — личное сообщение RT (Retweet) — ретвит, перепост в Twitter

(Retweet) — ретвит, перепост в Twitter IYKYK (If You Know, You Know) — если знаешь, то понимаешь

(Retweet) — ретвит, перепост в Twitter IYKYK (If You Know, You Know) — если знаешь, то понимаешь

(Shaking My Head) — качаю головой (в неодобрении) FBF (Flashback Friday) — пятничный флешбэк (публикация старых фото по пятницам)

(Flashback Friday) — пятничный флешбэк (публикация старых фото по пятницам) TBT (Throwback Thursday) — ностальгический четверг (публикация старых фото по четвергам)

Для выражения эмоций и состояний особенно характерны:

AF (As F***) — очень, крайне (усилительная частица)

MOOD — настроение, эмоциональное состояние, с которым пользователь себя идентифицирует

— настроение, эмоциональное состояние, с которым пользователь себя идентифицирует SAME — то же самое (выражение солидарности)

— то же самое (выражение солидарности) TFP (Thanks For Posting) — спасибо за публикацию

(Thanks For Posting) — спасибо за публикацию IMY (I Miss You) — я скучаю по тебе

В комментариях к шуткам и мемам часто встречаются:

LMAO (Laughing My A** Off) — смеюсь до упаду

(Laughing My A** Off) — смеюсь до упаду LMFAO (Laughing My F***ing A** Off) — смеюсь до чертиков

(Laughing My F Off) — смеюсь до чертиков ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха

(Laughing My F***ing A** Off) — смеюсь до чертиков ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха

(I Don't F***ing Know) — понятия не имею NGL (Not Gonna Lie) — не буду врать

Контекстные сокращения зависят от ситуации использования:

HBD (Happy Birthday) — с днём рождения

(Good Game) — хорошая игра (часто используется иронично) NBD (No Big Deal) — ничего особенного

(Good Game) — хорошая игра (часто используется иронично) NBD (No Big Deal) — ничего особенного

(No Big Deal) — ничего особенного HMU (Hit Me Up) — свяжись со мной

(Hit Me Up) — свяжись со мной TY (Thank You) — спасибо

Интересно, что многие сокращения в соцсетях возникли как хештеги и только потом перекочевали в обычную речь. Например, #TBT (Throwback Thursday) или #MCM (Man Crush Monday) изначально были маркерами для определённого типа контента, а затем стали использоваться самостоятельно.

Важно понимать, что интернет-сленг постоянно эволюционирует, и то, что было популярно год назад, может утратить актуальность или даже приобрести негативный оттенок. Поэтому рекомендуется регулярно обновлять свои знания в этой области, особенно если вы активно взаимодействуете с молодежной аудиторией. 🔄

Расшифровка популярных аббревиатур из игровых чатов

Игровые чаты сформировали особую экосистему сокращений, которая развивалась параллельно с эволюцией онлайн-игр. Здесь акронимы выполняют не только коммуникативную, но и практическую функцию — они позволяют обмениваться важной информацией в условиях интенсивного геймплея, когда каждая секунда на счету.

Универсальные игровые сокращения применимы практически в любом многопользовательском проекте:

AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры

(Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры GG (Good Game) — хорошая игра (часто используется в конце матча)

(Good Game) — хорошая игра (часто используется в конце матча) GJ (Good Job) — хорошая работа

(Good Job) — хорошая работа WP (Well Played) — хорошо сыграно

(Well Played) — хорошо сыграно BG (Bad Game) — плохая игра

(Bad Game) — плохая игра

(Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры BRB (Be Right Back) — сейчас вернусь

(Be Right Back) — сейчас вернусь GL HF (Good Luck, Have Fun) — удачи, весёлой игры (приветствие в начале матча)

(Be Right Back) — сейчас вернусь GL HF (Good Luck, Have Fun) — удачи, весёлой игры (приветствие в начале матча)

(Overpowered) — слишком мощный, требующий баланса NERF — ослабление персонажа/предмета разработчиками

Для командной координации и стратегического общения используются:

AOE (Area Of Effect) — область действия навыка/заклинания

(Area Of Effect) — область действия навыка/заклинания DOT (Damage Over Time) — урон с течением времени

(Damage Over Time) — урон с течением времени CC (Crowd Control) — контроль толпы, ограничение движения противников

(Damage Over Time) — урон с течением времени CC (Crowd Control) — контроль толпы, ограничение движения противников

(Cooldown) — время перезарядки навыка DPS (Damage Per Second) — урон в секунду

(Damage Per Second) — урон в секунду KS (Kill Steal) — кража убийства

(Kill Steal) — кража убийства LFG (Looking For Group) — ищу группу

(Cooldown) — время перезарядки навыка DPS (Damage Per Second) — урон в секунду

(Looking For More) — ищем ещё игроков PUG (Pick-Up Group) — случайная группа

(Kill Steal) — кража убийства LFG (Looking For Group) — ищу группу

Для статусных обозначений в игровом сообществе характерны:

NOOB/NEWB (Newbie) — новичок

(Newbie) — новичок

(Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры BRB (Be Right Back) — сейчас вернусь

(Be Right Back) — сейчас вернусь AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры

(Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры BRB (Be Right Back) — сейчас вернусь

(Be Right Back) — сейчас вернусь BIO — отлучиться по естественным нуждам

— отлучиться по естественным нуждам PRO (Professional) — профессиональный игрок

(Professional) — профессиональный игрок PvP (Player versus Player) — игрок против игрока

(Player versus Player) — игрок против игрока PvE (Player versus Environment) — игрок против окружения

Важно понимать, что многие игры имеют свой специфический словарь сокращений. Например, в MOBA-играх (Multiplayer Online Battle Arena) вроде Dota 2 или League of Legends используются такие термины как:

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) — многопользовательская онлайн боевая арена

(Multiplayer Online Battle Arena) — многопользовательская онлайн боевая арена MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) — массовая многопользовательская онлайн-игра

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) — массовая многопользовательская онлайн-игра FPS (First-Person Shooter) — шутер от первого лица

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) — массовая многопользовательская онлайн-игра FPS (First-Person Shooter) — шутер от первого лица

В контексте эмоциональной коммуникации в играх встречаются:

ROFL (Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха

(Rolling On Floor Laughing) — катаюсь по полу от смеха IMBA (Imbalanced) — несбалансированный

(Imbalanced) — несбалансированный NP (No Problem) — без проблем

(Imbalanced) — несбалансированный NP (No Problem) — без проблем

(Thank You) — спасибо YOLO (You Only Live Once) — живёшь только раз (часто используется перед рискованным манёвром)

Технические аспекты игрового процесса также имеют свои сокращения:

FPS (Frames Per Second) — кадры в секунду

(Frames Per Second) — кадры в секунду PING — задержка соединения

— задержка соединения LAG — задержка, "подвисание" игры

(Disconnect) — отключение от сервера AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры

(Disconnect) — отключение от сервера AFK (Away From Keyboard) — отошёл от клавиатуры

Примечательно, что многие геймерские сокращения перешли в повседневное общение даже среди тех, кто не играет в видеоигры. Например, "AFK" и "OP" можно встретить в обычных беседах или социальных сетях, что демонстрирует влияние игровой культуры на язык в целом. 🎮