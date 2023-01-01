Was и were в английском языке: когда и как правильно использовать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на начальном и среднем уровнях

Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения грамматики

Путешествие в мир прошедшего времени английского языка начинается с маленьких, но мощных слов "was" и "were". Эти формы глагола "to be" — фундамент для построения грамотной речи, без которого невозможно выразить события прошлого. Однако именно здесь многие студенты спотыкаются, путаясь в правилах употребления. Даже опытные переводчики иногда задумываются: "I was" или "I were"? Разобравшись в тонкостях этих грамматических форм, вы сделаете огромный шаг к свободному владению английским языком — и никогда больше не будете сомневаться, какую форму выбрать в разговоре или на экзамене. 🔍

Was и were в английском языке: правила использования

Глагол "to be" считается одним из самых неправильных и одновременно важных в английской грамматике. В прошедшем времени он принимает две формы: was и were. Ошибки в использовании этих форм мгновенно выдают неопытного говорящего, поэтому их правильное употребление — ключевой навык в освоении английского языка.

Базовое правило распределения форм выглядит так:

Was используется с местоимениями I, he, she, it и существительными в единственном числе.

используется с местоимениями I, he, she, it и существительными в единственном числе. Were используется с местоимениями you, we, they и существительными во множественном числе.

Чтобы лучше запомнить правило, можно представить его в виде формулы: если подлежащее — одно лицо или предмет, используем was; если подлежащих несколько — were. Исключением является местоимение you, которое всегда требует формы were, независимо от того, обращаемся мы к одному человеку или группе людей.

Важно понимать, что формы was/were используются как для образования простого прошедшего времени (Past Simple), так и для создания других грамматических конструкций, включая длительные времена (Past Continuous) и условные предложения (Conditional Sentences).

Елена Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На моих занятиях я всегда прошу студентов представить, что was — это форма для "одиночек" (I, he, she, it), а were — для "компаний" (we, they). Был случай с моей ученицей Марией, которая постоянно путала эти формы на протяжении нескольких месяцев. Однажды я дала ей задание: неделю записывать в специальный блокнот по 5 предложений с was и 5 с were каждый день. После этого упражнения её ошибки практически исчезли. Иногда самые простые практики дают невероятные результаты!

Спряжение глагола to be в прошедшем времени

Для полного понимания использования глагола "to be" в прошедшем времени полезно увидеть его спряжение в систематизированном виде. Это поможет выработать автоматизм при выборе правильной формы в речи.

Лицо Единственное число Множественное число 1-е лицо I was We were 2-е лицо You were You were 3-е лицо He/She/It was They were

В отрицательной форме к was и were добавляется частица not, которая в разговорной речи часто сокращается:

was not = wasn't

were not = weren't

Вопросительные формы образуются путём инверсии — перестановки глагола на первое место перед подлежащим:

Was I at home yesterday? (Я был дома вчера?)

Were they ready for the exam? (Они были готовы к экзамену?)

Интересный факт: глагол "to be" — единственный в английском языке, который имеет отдельные формы для всех лиц и чисел в прошедшем времени. Большинство других глаголов имеют одинаковую форму для всех лиц в Past Simple. Например: I played, you played, he played и т.д.

Когда использовать was, а когда were: основные правила

Разграничение между was и were основывается на лице и числе подлежащего. Давайте рассмотрим ключевые правила с практическими примерами для каждого случая. 🧩

Правило 1: Используйте was с подлежащими в единственном числе

I was tired after the long journey. (Я устал после долгого путешествия.)

She was happy to see her old friend. (Она была рада видеть своего старого друга.)

The dog was sleeping under the table. (Собака спала под столом.)

My father was a great teacher. (Мой отец был отличным учителем.)

Правило 2: Используйте were с подлежащими во множественном числе

We were discussing the project all night. (Мы обсуждали проект всю ночь.)

They were surprised by the news. (Они были удивлены новостями.)

The books were on the shelf. (Книги были на полке.)

My parents were very strict. (Мои родители были очень строгими.)

Правило 3: Местоимение you всегда требует were

You were right about that restaurant. (Ты был прав насчет того ресторана.) — обращение к одному человеку.

You were all invited to the party. (Вы все были приглашены на вечеринку.) — обращение к группе людей.

Запомнить эти правила поможет простая ассоциация: was (единственное число) содержит букву "а" как в слове "один" (а = alone), тогда как were (множественное число) содержит "е" как в "несколько" (е = everybody). 📚

Практические примеры предложений с was и were

Практика — лучший способ закрепить теоретические знания. Рассмотрим различные контексты использования was и were в реальных предложениях, которые могут встретиться в повседневной речи или текстах.

Анатолий Дмитриев, переводчик художественной литературы Когда я начинал переводить свой первый серьезный роман с английского на русский, постоянно сталкивался с необходимостью правильно интерпретировать нюансы прошедшего времени. Особенно запомнился эпизод, где автор использовал конструкцию "If I were you..." в диалоге персонажей. На русский это переводится как "Если бы я был на твоем месте...", но для понимания оригинального текста критически важно осознавать: автор использовал сослагательное наклонение с were (не was), что указывает на гипотетическую, нереальную ситуацию. Это придает высказыванию особый оттенок условности, который необходимо сохранить при переводе. С тех пор я всегда обращаю особое внимание на эти маленькие, но значимые детали грамматики.

Для удобства восприятия разделим примеры на тематические группы:

Контекст Примеры с was Примеры с were Описание людей He was tall and handsome. (Он был высоким и красивым.) They were excellent musicians. (Они были отличными музыкантами.) Местонахождение The cat was in the garden. (Кот был в саду.) We were at the cinema last night. (Вчера вечером мы были в кино.) Эмоции и состояния She was angry about the mistake. (Она была сердита из-за ошибки.) You were very patient with the children. (Ты был очень терпелив с детьми.) Погода It was rainy yesterday. (Вчера было дождливо.) The days were hot last summer. (Дни были жаркими прошлым летом.)

Дополнительные примеры использования в разных типах предложений:

Утвердительные предложения:

I was excited about the trip. (Я был взволнован поездкой.)

The tests were very difficult. (Тесты были очень сложными.)

Отрицательные предложения:

She wasn't interested in politics. (Она не интересовалась политикой.)

We weren't ready for such changes. (Мы не были готовы к таким изменениям.)

Вопросительные предложения:

Was the film interesting? (Фильм был интересным?)

Were your parents strict? (Твои родители были строгими?)

Вопросительно-отрицательные предложения:

Wasn't he at the meeting? (Разве его не было на собрании?)

Weren't they informed about the changes? (Разве их не информировали об изменениях?)

Использование этих форм в естественной речи требует практики. Рекомендуется регулярно составлять собственные предложения с was и were, чтобы выработать автоматизм. Особенно полезно практиковаться в переключении между разными типами предложений — утвердительными, отрицательными и вопросительными. 🖋️

Особые случаи и исключения в употреблении was и were

Помимо стандартных правил использования was и were, существует несколько особых случаев, которые требуют дополнительного внимания. Знание этих исключений поможет избежать типичных ошибок и говорить на более продвинутом уровне. 🎯

1. Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood)

В условных предложениях второго типа (Conditional II), описывающих нереальные или маловероятные ситуации в настоящем или будущем, традиционно используется were для всех лиц и чисел:

If I were rich, I would travel around the world. (Если бы я был богатым, я бы путешествовал по всему миру.)

She acts as if she were the boss. (Она ведет себя так, как будто она босс.)

I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.)

В современном английском, особенно в разговорной речи, можно встретить использование was в подобных конструкциях с I, he, she, it, но в формальной и академической речи предпочтительнее использовать were.

2. Устойчивые выражения с were

Некоторые устойчивые выражения всегда используют форму were:

If I were you... (На твоем месте я бы...)

As it were (так сказать, как бы)

If need were (если бы возникла необходимость)

3. Согласование с собирательными существительными

Собирательные существительные (family, team, government, committee и т.д.) могут использоваться как с was, так и с were в зависимости от контекста:

The team was successful last season. (Команда была успешной в прошлом сезоне.) — команда рассматривается как единое целое.

The team were arguing among themselves. (Члены команды спорили между собой.) — акцент на отдельных членах команды.

Британский и американский английский иногда различаются в этом аспекте: британцы чаще используют множественное число с собирательными существительными, тогда как американцы предпочитают единственное число.

4. Конструкции there was/there were

При использовании конструкции "there + to be" форма глагола зависит от числа существительного, следующего после глагола:

There was a book on the table. (На столе была книга.) — единственное число.

There were several books on the table. (На столе было несколько книг.) — множественное число.

Распространенной ошибкой является использование there was с существительными во множественном числе, например: "There was many people" (неправильно) вместо "There were many people" (правильно).

5. Выражения с none, neither, either

С этими словами возможны обе формы в зависимости от контекста:

None of the students was/were prepared. (Никто из студентов не был готов.)

Neither of them was/were interested. (Ни один из них не был заинтересован.)

Форма was подчеркивает индивидуальность каждого объекта, а were указывает на их рассмотрение как группы.

Понимание этих особых случаев требует времени и практики. Регулярное чтение англоязычной литературы, просмотр фильмов с субтитрами и выполнение упражнений на эти исключения постепенно сформируют у вас интуитивное понимание правильного использования was и were даже в сложных случаях. 📖