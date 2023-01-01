Модальные глаголы can и could: отличия, правила, примеры

Запутались в дебрях английской грамматики и не понимаете, когда использовать can, а когда could? Вы не одиноки! Эта пара модальных глаголов регулярно вызывает головную боль у изучающих английский язык всех уровней. Но представьте: вы уверенно строите предложения, легко переключаетесь между формальным и неформальным общением, и больше никогда не краснеете из-за неправильно выбранного модального глагола. Давайте разберем все нюансы, чтобы вы наконец-то покорили эту грамматическую вершину! 🎯

Модальные глаголы can и could: основные функции

Модальные глаголы can и could – одни из самых употребительных в английском языке. Они помогают выразить способность, возможность, вероятность, просьбу и предложение. Давайте детально разберем их функции.

Функция Can Could Способность I can swim. (Я умею плавать.) I could swim when I was a child. (Я умел плавать в детстве.) Возможность You can buy tickets online. (Вы можете купить билеты онлайн.) You could try another website. (Вы могли бы попробовать другой сайт.) Разрешение Can I open the window? (Можно открыть окно?) Could I borrow your pen? (Можно одолжить вашу ручку?) Вероятность It can be cold in London. (В Лондоне может быть холодно.) It could rain tomorrow. (Завтра может пойти дождь.) Предложение I can help you move. (Я могу помочь тебе с переездом.) I could drive you to the airport. (Я мог бы отвезти тебя в аэропорт.)

Важно понимать, что модальные глаголы никогда не изменяются по лицам и числам. Это означает, что форма глагола остается одинаковой независимо от подлежащего:

I can speak English. (Я могу говорить по-английски.)

He can speak English. (Он может говорить по-английски.)

They can speak English. (Они могут говорить по-английски.)

Еще одна особенность: после модальных глаголов всегда следует инфинитив без частицы "to":

✅ I can dance. (Я умею танцевать.)

❌ I can to dance.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с одной из моих учениц, Марией. Она готовилась к собеседованию в международной компании и очень нервничала из-за своего английского. Особенно ее беспокоили модальные глаголы. На одном из наших занятий мы специально проработали разницу между can и could в контексте деловой коммуникации. На собеседовании ей задали вопрос: "Can you tell us about your experience in marketing?" Мария не только рассказала о своем опыте, но и уверенно использовала could в гипотетических ситуациях: "If hired, I could implement new strategies that would increase engagement by 30%". После собеседования HR-менеджер отметил не только ее профессиональные навыки, но и "confident English with appropriate level of formality". Мария получила работу и позже призналась, что понимание разницы между can и could помогло ей звучать более профессионально и уверенно.

Различия между can и could: время, контекст, оттенки

Основные различия между can и could можно разделить на три категории: время, контекст и смысловые оттенки. 🕰️

Временной аспект:

Can относится к настоящему времени: "I can speak French." (Я могу говорить по-французски.)

относится к настоящему времени: "I can speak French." (Я могу говорить по-французски.) Could часто используется для прошедшего времени: "I could speak French when I lived in Paris." (Я мог говорить по-французски, когда жил в Париже.)

Контекстуальные различия:

Can выражает фактическую возможность или способность: "I can swim across this river." (Я могу переплыть эту реку.)

выражает фактическую возможность или способность: "I can swim across this river." (Я могу переплыть эту реку.) Could часто описывает гипотетическую ситуацию: "I could swim across this river if it wasn't so cold." (Я мог бы переплыть эту реку, если бы она не была такой холодной.)

Смысловые оттенки:

Can звучит более прямо и уверенно: "Can you help me?" (Можешь помочь мне?)

звучит более прямо и уверенно: "Can you help me?" (Можешь помочь мне?) Could добавляет нотку вежливости, неуверенности или условности: "Could you help me?" (Не могли бы вы помочь мне?)

Также важно понимать, что could может выражать не только прошедшее время от can, но и условное наклонение:

"When I was younger, I could run faster." (Когда я был моложе, я мог бегать быстрее.) — прошедшее время

"I could help you if I had more time." (Я мог бы помочь тебе, если бы у меня было больше времени.) — условное наклонение

Интересный нюанс: в отрицательных предложениях разница между can't и couldn't может сигнализировать о разной степени уверенности:

"He can't be at home now." (Он не может быть дома сейчас.) — говорящий почти уверен

"He couldn't be at home now." (Он вряд ли дома сейчас.) — говорящий выражает предположение

Грамматические правила использования can и could

Для того чтобы правильно использовать модальные глаголы can и could, необходимо понимать их грамматические особенности. Давайте рассмотрим основные правила построения предложений с этими глаголами. 📝

Утвердительные предложения:

Подлежащее + can/could + инфинитив без "to" + остальная часть предложения

I can speak three languages. (Я могу говорить на трех языках.)

She could play piano when she was five. (Она умела играть на пианино, когда ей было пять лет.)

Отрицательные предложения:

Подлежащее + cannot (can't)/could not (couldn't) + инфинитив без "to" + остальная часть предложения

They cannot (can't) solve this problem. (Они не могут решить эту проблему.)

We could not (couldn't) find the keys yesterday. (Мы не могли найти ключи вчера.)

Вопросительные предложения:

Can/Could + подлежащее + инфинитив без "to" + остальная часть предложения + ?

Can you swim? (Ты умеешь плавать?)

Could they finish the project on time? (Могли ли они закончить проект вовремя?)

Краткие ответы:

Yes, подлежащее + can/could. / No, подлежащее + cannot (can't)/could not (couldn't).

Can you drive? — Yes, I can. / No, I can't. (Ты умеешь водить? — Да, умею. / Нет, не умею.)

Could she speak Spanish? — Yes, she could. / No, she couldn't. (Она умела говорить по-испански? — Да, умела. / Нет, не умела.)

Важно помнить, что после can и could не используются другие модальные глаголы. Это грамматически неверно:

❌ I can must go.

❌ She could will finish it.

Для выражения сложных модальных конструкций используйте сочетание модального глагола с be able to:

✅ I will be able to help you tomorrow. (Я смогу помочь тебе завтра.)

✅ She might be able to solve this problem. (Возможно, она сможет решить эту проблему.)

Форма Утвердительная Отрицательная Вопросительная Present I can swim. I can't/cannot swim. Can I swim? Past I could swim. I couldn't/could not swim. Could I swim? Future I will be able to swim. I won't be able to swim. Will I be able to swim? Perfect I have been able to swim. I haven't been able to swim. Have I been able to swim?

Can и could для выражения вежливости и формальности

Один из важнейших аспектов использования can и could — их роль в выражении различной степени вежливости и формальности. Правильный выбор между этими модальными глаголами может значительно влиять на тон вашей речи. 🎩

Уровни вежливости:

Can — нейтральный или неформальный тон, подходит для повседневного общения с друзьями, семьей, коллегами:

— нейтральный или неформальный тон, подходит для повседневного общения с друзьями, семьей, коллегами: Can you pass me the salt? (Можешь передать мне соль?)

Can I borrow your pen? (Можно одолжить твою ручку?)

Could — более вежливый, формальный тон, уместен при общении с малознакомыми людьми, в деловой среде, с клиентами:

— более вежливый, формальный тон, уместен при общении с малознакомыми людьми, в деловой среде, с клиентами: Could you pass me the salt, please? (Не могли бы вы передать мне соль, пожалуйста?)

Could I borrow your pen, please? (Не мог бы я одолжить вашу ручку, пожалуйста?)

Формальные и деловые ситуации:

В формальном контексте использование could демонстрирует уважение к собеседнику и создает профессиональную атмосферу:

Could we schedule a meeting for next week? (Не могли бы мы запланировать встречу на следующую неделю?)

Could you send me the report by Friday? (Не могли бы вы отправить мне отчет до пятницы?)

I was wondering if you could provide more details. (Я хотел бы узнать, не могли бы вы предоставить больше деталей.)

Смягчение просьб и предложений:

Could отлично подходит для смягчения просьб или предложений, делая их менее навязчивыми:

Could you possibly help me with this task? (Не могли бы вы, возможно, помочь мне с этой задачей?)

I could give you a lift if you'd like. (Я мог бы подвезти вас, если хотите.)

Could I make a suggestion? (Можно мне внести предложение?)

Отказ и критика:

Could также помогает смягчить отказ или критику:

I'm afraid I couldn't accept your offer. (Боюсь, я не смог бы принять ваше предложение.)

You could try a different approach next time. (Вы могли бы попробовать другой подход в следующий раз.)

Михаил Соколов, бизнес-консультант по международным коммуникациям Работая с российской IT-компанией, которая выходила на англоязычный рынок, я столкнулся с интересным культурным конфликтом. Технический директор Антон, блестящий специалист, постоянно использовал прямолинейные конструкции с "can" в переписке с зарубежными партнерами: "Can you send the documents today?" или "Can we have a call now?" Американские и британские клиенты начали жаловаться на "грубость" и "авторитарность" в общении. Когда я объяснил Антону разницу между "can you" и "could you" в контексте деловой переписки, он был искренне удивлен. "Но я же просто спрашиваю, могут ли они это сделать!" — недоумевал он. Мы провели тренинг для всей команды, где обсудили культурные нюансы. После того как сотрудники начали использовать "Could you possibly..." и "I was wondering if you could...", тон коммуникации изменился. Через месяц один из британских партнеров отметил: "Your team has become so much more pleasant to work with recently!" Этот случай отлично иллюстрирует, как маленькая грамматическая деталь может существенно влиять на восприятие вас как профессионала на международной арене.

Практическое применение: когда выбирать can, а когда could

Теоретические знания — отличное начало, но настоящее мастерство приходит с практикой. Давайте разберем конкретные ситуации, в которых правильный выбор между can и could имеет решающее значение. 🔍

Выбирайте can, когда:

Говорите о реальных способностях в настоящем: I can speak three languages. (Я могу говорить на трех языках.)

I can speak three languages. (Я могу говорить на трех языках.) Описываете что-то, что возможно в принципе: Elephants can live up to 70 years. (Слоны могут жить до 70 лет.)

Elephants can live up to 70 years. (Слоны могут жить до 70 лет.) Просите разрешения неформально: Can I use your phone? (Можно воспользоваться твоим телефоном?)

Can I use your phone? (Можно воспользоваться твоим телефоном?) Предлагаете помощь прямо: I can help you with your homework. (Я могу помочь тебе с домашним заданием.)

I can help you with your homework. (Я могу помочь тебе с домашним заданием.) Выражаете недоверие или удивление: Can this be true? (Неужели это правда?)

Выбирайте could, когда:

Описываете способности в прошлом: I could run very fast when I was young. (Я мог бегать очень быстро, когда был молодым.)

I could run very fast when I was young. (Я мог бегать очень быстро, когда был молодым.) Говорите о гипотетических ситуациях: We could go to Italy for vacation if we save enough money. (Мы могли бы поехать в Италию на каникулы, если накопим достаточно денег.)

We could go to Italy for vacation if we save enough money. (Мы могли бы поехать в Италию на каникулы, если накопим достаточно денег.) Делаете вежливую просьбу: Could you please close the window? (Не могли бы вы, пожалуйста, закрыть окно?)

Could you please close the window? (Не могли бы вы, пожалуйста, закрыть окно?) Выражаете возможность с оттенком сомнения: This could be the solution to our problem. (Это могло бы быть решением нашей проблемы.)

This could be the solution to our problem. (Это могло бы быть решением нашей проблемы.) Даёте вежливый совет или предложение: You could try meditating to reduce stress. (Вы могли бы попробовать медитацию для снижения стресса.)

Практические советы для запоминания:

Мысленно заменяйте can на "могу/умею сейчас", а could на "мог раньше" или "мог бы гипотетически". Обращайте внимание на контекст: если говорите о нереальных или воображаемых ситуациях, скорее всего, нужен could. В деловой переписке предпочитайте could для просьб и предложений — это звучит профессиональнее. При обучении вставляйте слова "definitely" (для can) или "hypothetically" (для could) перед глаголом, чтобы проверить, подходит ли он по смыслу.

Упражнение для самопроверки:

Выберите правильный модальный глагол в следующих предложениях:

She _ speak Japanese fluently now. (can/could) _ you help me with these bags, please? (более вежливо) (can/could) When I lived in France, I _ speak French very well. (can/could) If I had more time, I _ learn to play the guitar. (can/could) _ you swim? (простой вопрос о способности) (can/could)

Ответы: 1. can, 2. could, 3. could, 4. could, 5. can