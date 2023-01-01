Сравнительная степень в английском: правила, формы, исключения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и учащиеся, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка, работающие с учениками
Лица, готовящиеся к экзаменам по английскому языку
Каждый из нас хотя бы раз сравнивал что-то: выше или ниже, быстрее или медленнее, теплее или холоднее. В английском языке эти сравнения подчиняются четкой системе правил, которые многие находят непростыми 🤔. Но стоит лишь разобраться в логике простой сравнительной степени, и ошибок станет меньше, а уверенности — больше. Будь то подготовка к экзамену или повседневное общение, правильное сравнение поможет выразить мысль точно и элегантно.
Основные правила формирования сравнительной степени
Сравнительная степень в английском языке используется для сравнения двух предметов, людей или явлений. Существуют два основных способа формирования сравнительной степени: простой (с суффиксом -er) и составной (с помощью слова "more").
Для начала разберемся, когда применять простую сравнительную степень:
- Для односложных прилагательных (tall → taller)
- Для большинства двусложных прилагательных, оканчивающихся на -y, -le, -er, -ow (happy → happier, simple → simpler)
- Для некоторых часто используемых двусложных прилагательных (narrow → narrower, clever → cleverer)
Составная форма с "more" используется для:
- Большинства двусложных прилагательных (кроме указанных выше)
- Всех многосложных прилагательных (с тремя и более слогами)
- Прилагательных, образованных от причастий (interested, boring)
|Тип прилагательного
|Способ образования
|Пример
|Односложное
|+ -er
|tall → taller
|Двусложное на -y, -le, -er, -ow
|+ -er
|happy → happier
|Остальные двусложные
|more +
|famous → more famous
|Многосложные
|more +
|beautiful → more beautiful
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню, как один из моих студентов постоянно путал правила сравнительной степени. Особенно он любил добавлять -er ко всем прилагательным без разбора. "More interestinger", "more importanter" — такие конструкции я слышала от него регулярно. Мы разработали для него систему карточек: зеленые — для -er, красные — для more. Каждый день он тренировался по 15 минут, раскладывая прилагательные по категориям. Через месяц произошло чудо — он перестал ошибаться! Этот подход я теперь рекомендую всем своим ученикам с похожими проблемами.
Когда использовать суффикс -er при сравнении
Суффикс -er — основной инструмент для формирования простой сравнительной степени в английском языке. Давайте детально рассмотрим случаи его применения.
Первое и главное правило: суффикс -er используется с короткими прилагательными. Конкретно это:
- Все односложные прилагательные: old → older, cheap → cheaper, fast → faster
- Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y: easy → easier, lucky → luckier
- Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -le: simple → simpler, gentle → gentler
- Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -er: clever → cleverer
- Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -ow: narrow → narrower, shallow → shallower
Важно помнить, что после формирования сравнительной степени обычно следует союз "than" (чем): "This book is cheaper than that one." (Эта книга дешевле, чем та.)
Иногда в разговорной речи "than" может опускаться, если смысл ясен из контекста, но в формальном письменном английском его присутствие обязательно.
Есть также несколько двусложных прилагательных, которые допускают оба варианта формирования сравнительной степени — и с -er, и с more:
- quiet — quieter / more quiet
- common — commoner / more common
- pleasant — pleasanter / more pleasant
- polite — politer / more polite
- simple — simpler / more simple
В подобных случаях вариант с -er часто звучит более естественно в британском английском, тогда как американцы могут предпочитать форму с more. Правильны оба варианта, но стоит придерживаться одного стиля в рамках одного текста 📝.
Односложные и двусложные прилагательные в сравнении
Различие между формированием сравнительной степени для односложных и двусложных прилагательных — ключевое правило, которое необходимо освоить. Давайте подробно рассмотрим это различие.
Односложные прилагательные — это прилагательные, состоящие из одного слога, например, "big", "small", "tall". Для них почти всегда используется суффикс -er:
- big → bigger
- small → smaller
- tall → taller
- short → shorter
- cheap → cheaper
С двусложными прилагательными ситуация сложнее. Существует правило: если двусложное прилагательное заканчивается на -y, -le, -er или -ow, мы используем суффикс -er:
- happy → happier
- gentle → gentler
- clever → cleverer
- narrow → narrower
Для остальных двусложных прилагательных обычно используется слово "more":
- famous → more famous
- careful → more careful
- modern → more modern
- useful → more useful
|Тип прилагательного
|Примеры
|Сравнительная степень
|Односложные
|cold, hot, big, small
|colder, hotter, bigger, smaller
|Двусложные на -y
|happy, busy, easy
|happier, busier, easier
|Двусложные на -le
|simple, noble, gentle
|simpler, nobler, gentler
|Двусложные на -er
|clever
|cleverer
|Двусложные на -ow
|narrow, shallow
|narrower, shallower
|Остальные двусложные
|famous, careful, modern
|more famous, more careful, more modern
Михаил Иванов, репетитор по английскому языку
На моих уроках часто возникают дискуссии о том, как правильно: "more quiet" или "quieter". Однажды студент-перфекционист решил провести собственное исследование и проанализировал частоту использования обоих вариантов в книгах, газетах и научных статьях. Он создал таблицу, где подсчитал все случаи употребления, и обнаружил, что британские источники чаще используют "quieter", а американские — "more quiet". Когда он поделился своими находками с группой, это произвело настоящий фурор. Теперь я рекомендую подобный подход для спорных случаев: проверять частоту употребления в корпусе текстов. Это помогает студентам не только запомнить правило, но и понять языковые тенденции.
Изменения в написании при добавлении суффикса -er
При добавлении суффикса -er к прилагательным часто происходят изменения в написании. Эти орфографические правила важно запомнить, чтобы избежать типичных ошибок.
Вот основные правила изменения написания:
Если прилагательное оканчивается на -e, то добавляется только -r:
- nice → nicer
- wide → wider
- late → later
Если прилагательное оканчивается на согласную + y, то y меняется на i перед добавлением -er:
- happy → happier
- easy → easier
- dirty → dirtier
Но если перед y стоит гласная, то y сохраняется:
- gray → grayer
- gay → gayer
Если односложное прилагательное оканчивается на одиночную согласную с предшествующей одиночной гласной, то согласная удваивается:
- big → bigger
- hot → hotter
- fat → fatter
- sad → sadder
В американском английском конечная l обычно не удваивается, в британском — удваивается:
- cruel → crueler (амер.) / crueller (брит.)
Если прилагательное двусложное и оканчивается на согласную с предшествующей одиночной гласной, удвоение конечной согласной происходит только если ударение падает на последний слог:
- prefer → preferred (ударение на последний слог)
- offer → offered (ударение не на последний слог)
Эти правила похожи на те, что применяются при образовании форм глаголов в past simple и present continuous. Если вы уже знакомы с ними, то запомнить правила для сравнительной степени будет проще 🎯.
Исключения и особые случаи сравнительной степени
Английский язык полон исключений, и сравнительная степень прилагательных — не исключение. Необходимо запомнить несколько неправильных форм и особых случаев, которые не подчиняются общим правилам.
Наиболее важные исключения:
- good → better (не "gooder")
- bad → worse (не "badder")
- far → farther/further (в зависимости от значения)
- little → less (для неисчисляемых)/fewer (для исчисляемых)
- much/many → more
- old → older/elder (elder используется только для родственников)
Обратите внимание на использование farther и further. Farther обычно относится к физическому расстоянию, а further — к переносному значению или дополнительному количеству:
- "My house is farther from work than yours." (физическое расстояние)
- "We need to discuss this further." (переносное значение)
Особый случай представляют собой прилагательные, которые уже по своей сути выражают сравнение и не образуют сравнительной степени:
- perfect (идеальный)
- excellent (превосходный)
- complete (полный)
- unique (уникальный)
- absolute (абсолютный)
Неправильно говорить "more perfect" или "more unique", поскольку нельзя быть "более уникальным" или "более совершенным". Однако в разговорной речи и некоторых устойчивых выражениях эти формы иногда используются: "to form a more perfect union" (чтобы создать более совершенный союз) из Конституции США.
Есть также прилагательные, которые имеют одинаковую форму в положительной и сравнительной степени:
- right (правый, правильный)
- wrong (неправильный)
- left (левый)
Для таких прилагательных обычно используются другие конструкции для выражения сравнения, например: "more to the right" (правее), "more to the left" (левее).
Ещё один интересный случай — прилагательные, образованные от причастий настоящего времени (-ing) и прошедшего времени (-ed). Они обычно образуют сравнительную степень с помощью "more":
- interesting → more interesting
- tired → more tired
- boring → more boring
- excited → more excited
Простая сравнительная степень в английском языке подчиняется логичной системе правил с небольшим количеством исключений, которые требуют запоминания. Освоение этих правил дает возможность точно выражать сравнения и избегать типичных ошибок. Главное — регулярная практика и внимание к деталям. Постепенно формирование сравнительных степеней станет интуитивным процессом, и вы будете использовать их без лишних раздумий, как это делают носители языка.