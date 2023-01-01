Сравнительная степень в английском: правила, формы, исключения

Лица, готовящиеся к экзаменам по английскому языку Каждый из нас хотя бы раз сравнивал что-то: выше или ниже, быстрее или медленнее, теплее или холоднее. В английском языке эти сравнения подчиняются четкой системе правил, которые многие находят непростыми 🤔. Но стоит лишь разобраться в логике простой сравнительной степени, и ошибок станет меньше, а уверенности — больше. Будь то подготовка к экзамену или повседневное общение, правильное сравнение поможет выразить мысль точно и элегантно.

Основные правила формирования сравнительной степени

Сравнительная степень в английском языке используется для сравнения двух предметов, людей или явлений. Существуют два основных способа формирования сравнительной степени: простой (с суффиксом -er) и составной (с помощью слова "more").

Для начала разберемся, когда применять простую сравнительную степень:

Для односложных прилагательных (tall → taller)

Для большинства двусложных прилагательных, оканчивающихся на -y, -le, -er, -ow (happy → happier, simple → simpler)

Для некоторых часто используемых двусложных прилагательных (narrow → narrower, clever → cleverer)

Составная форма с "more" используется для:

Большинства двусложных прилагательных (кроме указанных выше)

Всех многосложных прилагательных (с тремя и более слогами)

Прилагательных, образованных от причастий (interested, boring)

Тип прилагательного Способ образования Пример Односложное + -er tall → taller Двусложное на -y, -le, -er, -ow + -er happy → happier Остальные двусложные more + famous → more famous Многосложные more + beautiful → more beautiful

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как один из моих студентов постоянно путал правила сравнительной степени. Особенно он любил добавлять -er ко всем прилагательным без разбора. "More interestinger", "more importanter" — такие конструкции я слышала от него регулярно. Мы разработали для него систему карточек: зеленые — для -er, красные — для more. Каждый день он тренировался по 15 минут, раскладывая прилагательные по категориям. Через месяц произошло чудо — он перестал ошибаться! Этот подход я теперь рекомендую всем своим ученикам с похожими проблемами.

Когда использовать суффикс -er при сравнении

Суффикс -er — основной инструмент для формирования простой сравнительной степени в английском языке. Давайте детально рассмотрим случаи его применения.

Первое и главное правило: суффикс -er используется с короткими прилагательными. Конкретно это:

Все односложные прилагательные: old → older, cheap → cheaper, fast → faster

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y: easy → easier, lucky → luckier

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -le: simple → simpler, gentle → gentler

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -er: clever → cleverer

Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -ow: narrow → narrower, shallow → shallower

Важно помнить, что после формирования сравнительной степени обычно следует союз "than" (чем): "This book is cheaper than that one." (Эта книга дешевле, чем та.)

Иногда в разговорной речи "than" может опускаться, если смысл ясен из контекста, но в формальном письменном английском его присутствие обязательно.

Есть также несколько двусложных прилагательных, которые допускают оба варианта формирования сравнительной степени — и с -er, и с more:

quiet — quieter / more quiet

common — commoner / more common

pleasant — pleasanter / more pleasant

polite — politer / more polite

simple — simpler / more simple

В подобных случаях вариант с -er часто звучит более естественно в британском английском, тогда как американцы могут предпочитать форму с more. Правильны оба варианта, но стоит придерживаться одного стиля в рамках одного текста 📝.

Односложные и двусложные прилагательные в сравнении

Различие между формированием сравнительной степени для односложных и двусложных прилагательных — ключевое правило, которое необходимо освоить. Давайте подробно рассмотрим это различие.

Односложные прилагательные — это прилагательные, состоящие из одного слога, например, "big", "small", "tall". Для них почти всегда используется суффикс -er:

big → bigger

small → smaller

tall → taller

short → shorter

cheap → cheaper

С двусложными прилагательными ситуация сложнее. Существует правило: если двусложное прилагательное заканчивается на -y, -le, -er или -ow, мы используем суффикс -er:

happy → happier

gentle → gentler

clever → cleverer

narrow → narrower

Для остальных двусложных прилагательных обычно используется слово "more":

famous → more famous

careful → more careful

modern → more modern

useful → more useful

Тип прилагательного Примеры Сравнительная степень Односложные cold, hot, big, small colder, hotter, bigger, smaller Двусложные на -y happy, busy, easy happier, busier, easier Двусложные на -le simple, noble, gentle simpler, nobler, gentler Двусложные на -er clever cleverer Двусложные на -ow narrow, shallow narrower, shallower Остальные двусложные famous, careful, modern more famous, more careful, more modern

Михаил Иванов, репетитор по английскому языку На моих уроках часто возникают дискуссии о том, как правильно: "more quiet" или "quieter". Однажды студент-перфекционист решил провести собственное исследование и проанализировал частоту использования обоих вариантов в книгах, газетах и научных статьях. Он создал таблицу, где подсчитал все случаи употребления, и обнаружил, что британские источники чаще используют "quieter", а американские — "more quiet". Когда он поделился своими находками с группой, это произвело настоящий фурор. Теперь я рекомендую подобный подход для спорных случаев: проверять частоту употребления в корпусе текстов. Это помогает студентам не только запомнить правило, но и понять языковые тенденции.

Изменения в написании при добавлении суффикса -er

При добавлении суффикса -er к прилагательным часто происходят изменения в написании. Эти орфографические правила важно запомнить, чтобы избежать типичных ошибок.

Вот основные правила изменения написания:

Если прилагательное оканчивается на -e, то добавляется только -r: nice → nicer

wide → wider

late → later Если прилагательное оканчивается на согласную + y, то y меняется на i перед добавлением -er: happy → happier

easy → easier

dirty → dirtier

Но если перед y стоит гласная, то y сохраняется:

gray → grayer

gay → gayer

Если односложное прилагательное оканчивается на одиночную согласную с предшествующей одиночной гласной, то согласная удваивается: big → bigger

hot → hotter

fat → fatter

sad → sadder В американском английском конечная l обычно не удваивается, в британском — удваивается: cruel → crueler (амер.) / crueller (брит.) Если прилагательное двусложное и оканчивается на согласную с предшествующей одиночной гласной, удвоение конечной согласной происходит только если ударение падает на последний слог: prefer → preferred (ударение на последний слог)

offer → offered (ударение не на последний слог)

Эти правила похожи на те, что применяются при образовании форм глаголов в past simple и present continuous. Если вы уже знакомы с ними, то запомнить правила для сравнительной степени будет проще 🎯.

Исключения и особые случаи сравнительной степени

Английский язык полон исключений, и сравнительная степень прилагательных — не исключение. Необходимо запомнить несколько неправильных форм и особых случаев, которые не подчиняются общим правилам.

Наиболее важные исключения:

good → better (не "gooder")

bad → worse (не "badder")

far → farther/further (в зависимости от значения)

little → less (для неисчисляемых)/fewer (для исчисляемых)

much/many → more

old → older/elder (elder используется только для родственников)

Обратите внимание на использование farther и further. Farther обычно относится к физическому расстоянию, а further — к переносному значению или дополнительному количеству:

"My house is farther from work than yours." (физическое расстояние)

"We need to discuss this further." (переносное значение)

Особый случай представляют собой прилагательные, которые уже по своей сути выражают сравнение и не образуют сравнительной степени:

perfect (идеальный)

excellent (превосходный)

complete (полный)

unique (уникальный)

absolute (абсолютный)

Неправильно говорить "more perfect" или "more unique", поскольку нельзя быть "более уникальным" или "более совершенным". Однако в разговорной речи и некоторых устойчивых выражениях эти формы иногда используются: "to form a more perfect union" (чтобы создать более совершенный союз) из Конституции США.

Есть также прилагательные, которые имеют одинаковую форму в положительной и сравнительной степени:

right (правый, правильный)

wrong (неправильный)

left (левый)

Для таких прилагательных обычно используются другие конструкции для выражения сравнения, например: "more to the right" (правее), "more to the left" (левее).

Ещё один интересный случай — прилагательные, образованные от причастий настоящего времени (-ing) и прошедшего времени (-ed). Они обычно образуют сравнительную степень с помощью "more":

interesting → more interesting

tired → more tired

boring → more boring

excited → more excited