Past Simple: кирпичик английской речи для разговора о прошлом

Люди, желающие улучшить свои навыки разговорного английского и грамматики Past Simple — тот самый «кирпичик», без которого невозможно построить уверенную английскую речь. Вы наверняка замечали, как часто в разговоре приходится обращаться к событиям прошлого: «Вчера я смотрел интересный фильм», «В прошлом году я путешествовал по Европе», «Она не пришла на встречу». Для всех этих ситуаций англичане используют именно Past Simple! Если вы путаетесь в неправильных глаголах, забываете добавить -ed или теряетесь при формировании вопроса — эта статья поможет раз и навсегда разобраться со всеми нюансами этого времени. 🕰️

Что такое Past Simple и когда его использовать

Past Simple (или Simple Past) — это время, которое описывает действия, произошедшие и завершившиеся в прошлом. Это самое базовое прошедшее время в английском языке, которое используется в повседневной речи чаще других прошедших времён.

Когда именно нужно применять Past Simple? Давайте разберёмся в основных случаях:

Однократные действия в прошлом : She visited her grandmother yesterday. (Она навестила свою бабушку вчера.)

: She her grandmother yesterday. (Она навестила свою бабушку вчера.) Повторяющиеся действия в прошлом : We played tennis every weekend last summer. (Мы играли в теннис каждые выходные прошлым летом.)

: We tennis every weekend last summer. (Мы играли в теннис каждые выходные прошлым летом.) Последовательность действий в прошлом : I woke up , brushed my teeth, and went to work. (Я проснулся, почистил зубы и пошёл на работу.)

: I , my teeth, and to work. (Я проснулся, почистил зубы и пошёл на работу.) Длительный период в прошлом: He lived in London for 10 years. (Он жил в Лондоне 10 лет.)

Past Simple часто сопровождается такими маркерами времени как:

Конкретное время Периоды Маркеры завершённости yesterday (вчера) last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/году) ago (тому назад) the day before yesterday (позавчера) in 1995, in December (в 1995, в декабре) when (когда) that night (той ночью) during the war (во время войны) then (затем)

Мария Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне пришла студентка Аня, которая постоянно путала времена в разговоре. "I am went to the cinema yesterday", "She have saw this movie" — такие ошибки были для неё нормой. Мы начали с самого важного — Past Simple. Я предложила ей простую аналогию: "Представь, что Past Simple — это коробка с надписью 'Завершённое прошлое'. Если действие полностью закончилось в прошлом, клади его в эту коробку". Через две недели регулярных упражнений произошёл настоящий прорыв. Аня начала не только правильно использовать время в речи, но и интуитивно понимать контекст. Когда на собеседовании её спросили "Where did you study?", она без запинки ответила полным предложением в Past Simple. Позже она рассказала, что именно этот момент придал ей уверенности и помог получить работу в международной компании.

Как образовать Past Simple: правила для правильных глаголов

Правильные глаголы в Past Simple образуются достаточно просто — к базовой форме глагола (инфинитиву без частицы to) добавляется окончание -ed. Однако есть несколько особенностей правописания, которые необходимо учитывать. 📝

Основные правила добавления окончания -ed:

Обычное добавление -ed: work → worked (работать → работал), play → played (играть → играл) Если глагол заканчивается на -e: просто добавляем -d: live → lived (жить → жил), dance → danced (танцевать → танцевал) Если глагол заканчивается на согласную + y: меняем y на i и добавляем -ed: study → studied (изучать → изучал), try → tried (пробовать → пробовал) Если глагол заканчивается на гласную + y: просто добавляем -ed: play → played (играть → играл), enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался) Если односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной: удваиваем последнюю согласную и добавляем -ed: stop → stopped (останавливать → остановил), plan → planned (планировать → планировал)

Обратите внимание на произношение окончания -ed:

Произношение Когда используется Примеры [t] После глухих согласных p, k, s, sh, ch, f, x worked [wɜːkt], stopped [stɒpt], washed [wɒʃt] [d] После гласных и звонких согласных b, g, v, z, j, l, m, n, r played [pleɪd], lived [lɪvd], opened [ˈəʊpənd] [ɪd] После t и d wanted [ˈwɒntɪd], ended [ˈendɪd], needed [ˈniːdɪd]

Примеры предложений с правильными глаголами в Past Simple:

She walked to school yesterday. (Она вчера пошла в школу пешком.)

They arrived at the airport two hours ago. (Они прибыли в аэропорт два часа назад.)

She stopped the car when she saw the red light. (Она остановила машину, когда увидела красный свет.)

Неправильные глаголы в Past Simple: особенности и списки

Неправильные глаголы — это те самые "камни преткновения", которые часто вызывают затруднения у изучающих английский. В отличие от правильных глаголов, они не подчиняются общему правилу добавления -ed, а имеют свои уникальные формы прошедшего времени. 🧩

Неправильные глаголы необходимо просто запомнить. Обычно их формы указываются в таком порядке: базовая форма (Infinitive) — прошедшее время (Past Simple) — причастие прошедшего времени (Past Participle).

Вот наиболее часто используемые неправильные глаголы в английском языке:

be (быть) → was/were → been

begin (начинать) → began → begun

break (ломать) → broke → broken

bring (приносить) → brought → brought

buy (покупать) → bought → bought

come (приходить) → came → come

do (делать) → did → done

drink (пить) → drank → drunk

eat (есть) → ate → eaten

find (находить) → found → found

get (получать) → got → got/gotten

give (давать) → gave → given

go (идти) → went → gone

have (иметь) → had → had

know (знать) → knew → known

make (делать) → made → made

read (читать) → read [red] → read [red]

see (видеть) → saw → seen

speak (говорить) → spoke → spoken

take (брать) → took → taken

write (писать) → wrote → written

Можно заметить некоторые закономерности в образовании форм неправильных глаголов:

Одинаковые формы во всех трёх случаях: cut → cut → cut, put → put → put Одинаковые формы в Past Simple и Past Participle: bring → brought → brought, buy → bought → bought Изменение гласной в корне: begin → began → begun, sing → sang → sung Полное изменение формы: go → went → gone, be → was/were → been

Андрей Петров, лингвист-методист Когда я только начинал преподавать английский язык, ко мне обратился Михаил, директор IT-компании. Ему предстояло выступление перед иностранными партнёрами, и он путался в формах прошедшего времени: "Yesterday I speaked about our project", "Last month we thinked about this solution". Мы разработали систему, которую я назвал "Островки неправильных глаголов". Михаил составил карточки с тремя формами часто используемых им глаголов и развесил их по всему офису. "Speak-spoke-spoken" висело над кофемашиной, "think-thought-thought" — над рабочим столом, "make-made-made" — на двери переговорной. Каждый раз, проходя мимо карточки, он проговаривал все три формы вслух. Через три недели Михаил звонил мне из аэропорта: "Андрей, я только что закончил презентацию. Я говорил целый час, и ни разу не ошибся в Past Simple! Партнеры даже спросили, где я так хорошо выучил английский". Теперь эту систему "островков" используют все сотрудники его компании.

Построение вопросов и отрицаний в прошедшем времени

Одно из главных отличий Past Simple от Present Simple заключается в использовании вспомогательного глагола did для формирования вопросов и отрицаний. Это значительно упрощает грамматику, так как основной глагол всегда остаётся в базовой форме (без окончания -ed и без изменения формы неправильного глагола). 🔄

Утвердительные предложения:

You worked hard yesterday. (Ты вчера усердно работал.)

Отрицательные предложения: Для образования отрицания в Past Simple используется формула: подлежащее + did not (didn't) + базовая форма глагола

You did not work (didn't work) hard yesterday. (Ты вчера не работал усердно.)

Вопросительные предложения: Для образования вопроса в Past Simple используется формула: did + подлежащее + базовая форма глагола

Did you work hard yesterday? (Ты вчера усердно работал?)

Специальные вопросы: В специальных вопросах вопросительное слово ставится перед вспомогательным глаголом did:

Where did you work yesterday? (Где ты работал вчера?)

Важное исключение: глагол to be (was/were)

Глагол to be (was/were) в Past Simple не требует вспомогательного глагола did для образования вопросов и отрицаний:

Утвердительные предложения:

I was at home. (Я был дома.)

Отрицательные предложения:

I was not (wasn't) at home. (Я не был дома.)

Вопросительные предложения:

Was I at home? (Я был дома?)

Практикум: упражнения на закрепление Past Simple

Теория без практики бесполезна, особенно в изучении языка. Предлагаю вам серию упражнений, которые помогут закрепить правила использования Past Simple и довести навык до автоматизма. 💪

Упражнение 1: Поставьте глаголы в скобках в форму Past Simple

Last night I ___ (watch) a new TV series. We ___ (visit) our grandparents last weekend. She ___ (not/go) to school yesterday because she was ill. ___ you ___ (enjoy) the party? They ___ (buy) a new car two weeks ago.

Ответы: 1. watched, 2. visited, 3. did not go (didn't go), 4. Did, enjoy, 5. bought

Упражнение 2: Составьте вопросы в Past Simple

you / where / last summer / go? what / she / for breakfast / have? why / they / not come / to the meeting? when / he / start / his new job? how / you / learn / about this event?

Ответы:

Where did you go last summer? What did she have for breakfast? Why did they not come (didn't they come) to the meeting? When did he start his new job? How did you learn about this event?

Упражнение 3: Исправьте ошибки в предложениях

I goed to the cinema yesterday. She didn't went to Paris. Did they played tennis last week? We not visited our friends. He readed this book last month.

Правильные варианты:

I went to the cinema yesterday. She didn't go to Paris. Did they play tennis last week? We did not (didn't) visit our friends. He read this book last month.

Упражнение 4: Составьте предложения в Past Simple из данных слов

we / have / a wonderful time / at the party she / find / the missing keys / under the sofa the film / not / begin / on time where / you / be / yesterday evening they / speak / French / during the meeting

Ответы:

We had a wonderful time at the party. She found the missing keys under the sofa. The film did not (didn't) begin on time. Where were you yesterday evening? They spoke French during the meeting.

Упражнение 5: Переведите предложения на английский язык, используя Past Simple

Она не видела этот фильм раньше. Когда ты вернулся домой вчера? Мы ходили в музей на прошлой неделе. Он не знал ответа на этот вопрос. Ты был на концерте в прошлую субботу?

Ответы:

She did not (didn't) see this film before. When did you return home yesterday? We went to the museum last week. He did not (didn't) know the answer to this question. Were you at the concert last Saturday?