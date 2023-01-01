Past Simple: кирпичик английской речи для разговора о прошлом#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты и начинающие изучающие английский язык
- Преподаватели английского, ищущие ресурс для объяснения Past Simple
Люди, желающие улучшить свои навыки разговорного английского и грамматики
Past Simple — тот самый «кирпичик», без которого невозможно построить уверенную английскую речь. Вы наверняка замечали, как часто в разговоре приходится обращаться к событиям прошлого: «Вчера я смотрел интересный фильм», «В прошлом году я путешествовал по Европе», «Она не пришла на встречу». Для всех этих ситуаций англичане используют именно Past Simple! Если вы путаетесь в неправильных глаголах, забываете добавить -ed или теряетесь при формировании вопроса — эта статья поможет раз и навсегда разобраться со всеми нюансами этого времени. 🕰️
Что такое Past Simple и когда его использовать
Past Simple (или Simple Past) — это время, которое описывает действия, произошедшие и завершившиеся в прошлом. Это самое базовое прошедшее время в английском языке, которое используется в повседневной речи чаще других прошедших времён.
Когда именно нужно применять Past Simple? Давайте разберёмся в основных случаях:
- Однократные действия в прошлом: She visited her grandmother yesterday. (Она навестила свою бабушку вчера.)
- Повторяющиеся действия в прошлом: We played tennis every weekend last summer. (Мы играли в теннис каждые выходные прошлым летом.)
- Последовательность действий в прошлом: I woke up, brushed my teeth, and went to work. (Я проснулся, почистил зубы и пошёл на работу.)
- Длительный период в прошлом: He lived in London for 10 years. (Он жил в Лондоне 10 лет.)
Past Simple часто сопровождается такими маркерами времени как:
|Конкретное время
|Периоды
|Маркеры завершённости
|yesterday (вчера)
|last week/month/year (на прошлой неделе/в прошлом месяце/году)
|ago (тому назад)
|the day before yesterday (позавчера)
|in 1995, in December (в 1995, в декабре)
|when (когда)
|that night (той ночью)
|during the war (во время войны)
|then (затем)
Мария Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне пришла студентка Аня, которая постоянно путала времена в разговоре. "I am went to the cinema yesterday", "She have saw this movie" — такие ошибки были для неё нормой. Мы начали с самого важного — Past Simple. Я предложила ей простую аналогию: "Представь, что Past Simple — это коробка с надписью 'Завершённое прошлое'. Если действие полностью закончилось в прошлом, клади его в эту коробку".
Через две недели регулярных упражнений произошёл настоящий прорыв. Аня начала не только правильно использовать время в речи, но и интуитивно понимать контекст. Когда на собеседовании её спросили "Where did you study?", она без запинки ответила полным предложением в Past Simple. Позже она рассказала, что именно этот момент придал ей уверенности и помог получить работу в международной компании.
Как образовать Past Simple: правила для правильных глаголов
Правильные глаголы в Past Simple образуются достаточно просто — к базовой форме глагола (инфинитиву без частицы to) добавляется окончание -ed. Однако есть несколько особенностей правописания, которые необходимо учитывать. 📝
Основные правила добавления окончания -ed:
- Обычное добавление -ed: work → worked (работать → работал), play → played (играть → играл)
- Если глагол заканчивается на -e: просто добавляем -d: live → lived (жить → жил), dance → danced (танцевать → танцевал)
- Если глагол заканчивается на согласную + y: меняем y на i и добавляем -ed: study → studied (изучать → изучал), try → tried (пробовать → пробовал)
- Если глагол заканчивается на гласную + y: просто добавляем -ed: play → played (играть → играл), enjoy → enjoyed (наслаждаться → наслаждался)
- Если односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной: удваиваем последнюю согласную и добавляем -ed: stop → stopped (останавливать → остановил), plan → planned (планировать → планировал)
Обратите внимание на произношение окончания -ed:
|Произношение
|Когда используется
|Примеры
|[t]
|После глухих согласных p, k, s, sh, ch, f, x
|worked [wɜːkt], stopped [stɒpt], washed [wɒʃt]
|[d]
|После гласных и звонких согласных b, g, v, z, j, l, m, n, r
|played [pleɪd], lived [lɪvd], opened [ˈəʊpənd]
|[ɪd]
|После t и d
|wanted [ˈwɒntɪd], ended [ˈendɪd], needed [ˈniːdɪd]
Примеры предложений с правильными глаголами в Past Simple:
- She walked to school yesterday. (Она вчера пошла в школу пешком.)
- We watched a movie last night. (Мы смотрели фильм вчера вечером.)
- They arrived at the airport two hours ago. (Они прибыли в аэропорт два часа назад.)
- I studied for the exam all weekend. (Я готовился к экзамену все выходные.)
- She stopped the car when she saw the red light. (Она остановила машину, когда увидела красный свет.)
Неправильные глаголы в Past Simple: особенности и списки
Неправильные глаголы — это те самые "камни преткновения", которые часто вызывают затруднения у изучающих английский. В отличие от правильных глаголов, они не подчиняются общему правилу добавления -ed, а имеют свои уникальные формы прошедшего времени. 🧩
Неправильные глаголы необходимо просто запомнить. Обычно их формы указываются в таком порядке: базовая форма (Infinitive) — прошедшее время (Past Simple) — причастие прошедшего времени (Past Participle).
Вот наиболее часто используемые неправильные глаголы в английском языке:
- be (быть) → was/were → been
- begin (начинать) → began → begun
- break (ломать) → broke → broken
- bring (приносить) → brought → brought
- buy (покупать) → bought → bought
- come (приходить) → came → come
- do (делать) → did → done
- drink (пить) → drank → drunk
- eat (есть) → ate → eaten
- find (находить) → found → found
- get (получать) → got → got/gotten
- give (давать) → gave → given
- go (идти) → went → gone
- have (иметь) → had → had
- know (знать) → knew → known
- make (делать) → made → made
- read (читать) → read [red] → read [red]
- see (видеть) → saw → seen
- speak (говорить) → spoke → spoken
- take (брать) → took → taken
- write (писать) → wrote → written
Можно заметить некоторые закономерности в образовании форм неправильных глаголов:
- Одинаковые формы во всех трёх случаях: cut → cut → cut, put → put → put
- Одинаковые формы в Past Simple и Past Participle: bring → brought → brought, buy → bought → bought
- Изменение гласной в корне: begin → began → begun, sing → sang → sung
- Полное изменение формы: go → went → gone, be → was/were → been
Андрей Петров, лингвист-методист
Когда я только начинал преподавать английский язык, ко мне обратился Михаил, директор IT-компании. Ему предстояло выступление перед иностранными партнёрами, и он путался в формах прошедшего времени: "Yesterday I speaked about our project", "Last month we thinked about this solution".
Мы разработали систему, которую я назвал "Островки неправильных глаголов". Михаил составил карточки с тремя формами часто используемых им глаголов и развесил их по всему офису. "Speak-spoke-spoken" висело над кофемашиной, "think-thought-thought" — над рабочим столом, "make-made-made" — на двери переговорной. Каждый раз, проходя мимо карточки, он проговаривал все три формы вслух.
Через три недели Михаил звонил мне из аэропорта: "Андрей, я только что закончил презентацию. Я говорил целый час, и ни разу не ошибся в Past Simple! Партнеры даже спросили, где я так хорошо выучил английский". Теперь эту систему "островков" используют все сотрудники его компании.
Построение вопросов и отрицаний в прошедшем времени
Одно из главных отличий Past Simple от Present Simple заключается в использовании вспомогательного глагола did для формирования вопросов и отрицаний. Это значительно упрощает грамматику, так как основной глагол всегда остаётся в базовой форме (без окончания -ed и без изменения формы неправильного глагола). 🔄
Утвердительные предложения:
- You worked hard yesterday. (Ты вчера усердно работал.)
- She went to Paris last summer. (Она ездила в Париж прошлым летом.)
Отрицательные предложения: Для образования отрицания в Past Simple используется формула: подлежащее + did not (didn't) + базовая форма глагола
- You did not work (didn't work) hard yesterday. (Ты вчера не работал усердно.)
- She did not go (didn't go) to Paris last summer. (Она не ездила в Париж прошлым летом.)
Вопросительные предложения: Для образования вопроса в Past Simple используется формула: did + подлежащее + базовая форма глагола
- Did you work hard yesterday? (Ты вчера усердно работал?)
- Did she go to Paris last summer? (Она ездила в Париж прошлым летом?)
Специальные вопросы: В специальных вопросах вопросительное слово ставится перед вспомогательным глаголом did:
- Where did you work yesterday? (Где ты работал вчера?)
- When did she go to Paris? (Когда она ездила в Париж?)
- Why did they leave so early? (Почему они ушли так рано?)
- How did he solve this problem? (Как он решил эту проблему?)
Важное исключение: глагол to be (was/were)
Глагол to be (was/were) в Past Simple не требует вспомогательного глагола did для образования вопросов и отрицаний:
Утвердительные предложения:
- I was at home. (Я был дома.)
- You were right. (Ты был прав.)
Отрицательные предложения:
- I was not (wasn't) at home. (Я не был дома.)
- You were not (weren't) right. (Ты не был прав.)
Вопросительные предложения:
- Was I at home? (Я был дома?)
- Were you right? (Ты был прав?)
Практикум: упражнения на закрепление Past Simple
Теория без практики бесполезна, особенно в изучении языка. Предлагаю вам серию упражнений, которые помогут закрепить правила использования Past Simple и довести навык до автоматизма. 💪
Упражнение 1: Поставьте глаголы в скобках в форму Past Simple
- Last night I ___ (watch) a new TV series.
- We ___ (visit) our grandparents last weekend.
- She ___ (not/go) to school yesterday because she was ill.
- ___ you ___ (enjoy) the party?
- They ___ (buy) a new car two weeks ago.
Ответы: 1. watched, 2. visited, 3. did not go (didn't go), 4. Did, enjoy, 5. bought
Упражнение 2: Составьте вопросы в Past Simple
- you / where / last summer / go?
- what / she / for breakfast / have?
- why / they / not come / to the meeting?
- when / he / start / his new job?
- how / you / learn / about this event?
Ответы:
- Where did you go last summer?
- What did she have for breakfast?
- Why did they not come (didn't they come) to the meeting?
- When did he start his new job?
- How did you learn about this event?
Упражнение 3: Исправьте ошибки в предложениях
- I goed to the cinema yesterday.
- She didn't went to Paris.
- Did they played tennis last week?
- We not visited our friends.
- He readed this book last month.
Правильные варианты:
- I went to the cinema yesterday.
- She didn't go to Paris.
- Did they play tennis last week?
- We did not (didn't) visit our friends.
- He read this book last month.
Упражнение 4: Составьте предложения в Past Simple из данных слов
- we / have / a wonderful time / at the party
- she / find / the missing keys / under the sofa
- the film / not / begin / on time
- where / you / be / yesterday evening
- they / speak / French / during the meeting
Ответы:
- We had a wonderful time at the party.
- She found the missing keys under the sofa.
- The film did not (didn't) begin on time.
- Where were you yesterday evening?
- They spoke French during the meeting.
Упражнение 5: Переведите предложения на английский язык, используя Past Simple
- Она не видела этот фильм раньше.
- Когда ты вернулся домой вчера?
- Мы ходили в музей на прошлой неделе.
- Он не знал ответа на этот вопрос.
- Ты был на концерте в прошлую субботу?
Ответы:
- She did not (didn't) see this film before.
- When did you return home yesterday?
- We went to the museum last week.
- He did not (didn't) know the answer to this question.
- Were you at the concert last Saturday?
Past Simple — это не просто грамматическая конструкция, а инструмент, который открывает двери к свободному общению на английском языке. Как только вы освоите правила формирования утверждений, отрицаний и вопросов, а также запомните основные неправильные глаголы, вы почувствуете, насколько легче стало рассказывать о событиях прошлого. Регулярная практика с использованием предложенных упражнений поможет довести навык до автоматизма. А помните: даже носители языка когда-то учили правила Past Simple — так что каждая ваша ошибка это просто шаг на пути к совершенству! 🌟