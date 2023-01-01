Прошедшие формы глагола give в английском: gave и given – разбор

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Путаетесь в формах прошедшего времени глагола give? Не одни вы! Наблюдая за студентами на экзаменах, я часто вижу, как они теряют баллы из-за неправильного использования gave и given. А ведь именно этот глагол входит в топ-50 самых употребляемых английских глаголов! 🎯 Эта статья поможет раз и навсегда разобраться с прошедшими формами give, чтобы вы уверенно строили предложения в любом времени и контексте. Покажу не только правила, но и приведу примеры из реальной речи, которые помогут закрепить материал без зубрежки.

Что такое прошедшее время глагола give в английском

Глагол give (давать) относится к неправильным глаголам в английском языке. Это означает, что его формы в прошедшем времени образуются не по стандартному правилу добавления окончания -ed, а имеют особые формы. Для глагола give существует две основные формы прошедшего времени: gave (простое прошедшее время) и given (причастие прошедшего времени).

Понимание этих форм критически важно для построения грамматически правильных предложений в английском языке, особенно когда речь идет о действиях в прошлом. Неправильное использование форм может полностью изменить смысл высказывания или сделать его непонятным для собеседника.

Базовая форма (инфинитив) Простое прошедшее время Причастие прошедшего времени give [gɪv] gave [geɪv] given [ˈgɪvn]

Эти формы используются в различных временных конструкциях английского языка:

Gave используется самостоятельно в Past Simple (простом прошедшем времени)

используется самостоятельно в Past Simple (простом прошедшем времени) Given используется в сочетании с вспомогательными глаголами have/has/had для образования Perfect Tenses (совершенных времен) и в пассивном залоге с глаголами be/was/were

Михаил Петров, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды ко мне пришла студентка Ольга, которая не могла понять, почему преподаватель постоянно исправляет её, когда она говорит "I have gave". Она была уверена, что использует прошедшее время правильно. Я объяснил ей различие между gave и given на примере русского языка: "Представь, что gave — это просто 'дал', а given — это 'данный/отданный'. Когда ты говоришь 'я имею дал', это звучит странно, верно? Правильно будет 'я имею данный/отданный' — I have given". Этот простой пример помог ей раз и навсегда разграничить использование двух форм. Теперь она легко строит предложения типа "I gave her a book yesterday" и "I have given her many books over the years".

Формы прошедшего времени глагола give: gave и given

Как я уже упомянул, глагол give имеет две формы прошедшего времени: gave и given. Давайте рассмотрим их более детально, чтобы понять разницу в их использовании и контекстах употребления.

Gave [geɪv] — это вторая форма глагола give, которая используется в простом прошедшем времени (Past Simple). Она указывает на действие, которое произошло в определенный момент в прошлом и уже завершилось.

Примеры:

He gave me a book for my birthday last year. — Он дал мне книгу на день рождения в прошлом году.

Given [ˈgɪvn] — это третья форма глагола give, причастие прошедшего времени (Past Participle). Эта форма никогда не используется самостоятельно, а только в сочетании с вспомогательными глаголами для образования совершенных времен или пассивного залога.

Примеры:

I have given him my answer already. — Я уже дал ему свой ответ.

Важно отметить, что форма given также может использоваться как прилагательное со значением "данный, указанный" или как предлог со значением "учитывая, принимая во внимание".

The given information was insufficient. — Данной информации было недостаточно.

Спряжение give в прошедшем времени (Past Simple)

В Past Simple глагол give имеет одну форму для всех лиц и чисел — gave. Это значительно упрощает использование данного времени по сравнению с русским языком, где формы прошедшего времени изменяются по родам и числам.

Лицо Единственное число Множественное число 1-е (I/We) I gave We gave 2-е (You) You gave You gave 3-е (He/She/It/They) He gave<br>She gave<br>It gave They gave

Для образования отрицательной формы в Past Simple используется вспомогательный глагол did not (didn't) + инфинитив глагола give:

I did not give (I didn't give) — Я не дал/не давал

You did not give (You didn't give) — Ты не дал/не давал

He/She/It did not give (He/She/It didn't give) — Он/Она/Оно не дал(а)/не давал(а)

We did not give (We didn't give) — Мы не дали/не давали

You did not give (You didn't give) — Вы не дали/не давали

They did not give (They didn't give) — Они не дали/не давали

Для образования вопросительной формы также используется вспомогательный глагол did, который ставится перед подлежащим:

Did I give? — Дал ли я?

Did you give? — Дал ли ты?

Did he/she/it give? — Дал(а) ли он/она/оно?

Did we give? — Дали ли мы?

Did you give? — Дали ли вы?

Did they give? — Дали ли они?

Обратите внимание, что в отрицательных и вопросительных формах используется базовая форма глагола give (а не gave), поскольку значение прошедшего времени уже передается вспомогательным глаголом did. Это одна из самых распространенных ошибок среди изучающих английский язык. 🔍

Использование gave и given в составных временах

Понимание того, как правильно использовать формы gave и given в различных временах — ключ к грамотной английской речи. Давайте рассмотрим, в каких временных конструкциях используется каждая из этих форм.

Использование формы gave:

Форма gave используется исключительно в Past Simple (простом прошедшем времени):

I gave her my phone number last week. — Я дал ей свой номер телефона на прошлой неделе.

Использование формы given:

Форма given используется в следующих временных конструкциях:

Present Perfect (настоящее совершенное) — have/has + given: I have given you all the information you need. — Я предоставил тебе всю необходимую информацию.

Анна Соколова, методист по английскому языку Работая с группой бизнесменов, готовящихся к международным переговорам, я столкнулась с интересным случаем. Один из руководителей постоянно говорил "I have gave feedback to my partners", что звучало непрофессионально и могло подорвать его авторитет на встречах. Мы разработали систему "светофора" для его речи: красный — "I gave" (только для Past Simple), желтый — "I have given" (для Present Perfect), зеленый — "I give" (для Present Simple). Это визуальное представление помогло ему быстро исправить ошибку. Через месяц тренировок он безошибочно использовал правильные формы глагола give во всех временах, что заметно повысило уровень его деловых коммуникаций. Часто проблема не в незнании грамматики, а в автоматизации её применения в живой речи.

Практические примеры с глаголом give в прошлом времени

Лучший способ освоить использование прошедших форм глагола give — это увидеть их в действии в различных контекстах. Я собрал практические примеры с разнообразными значениями этого многогранного глагола. 📚

Примеры с gave в Past Simple:

Значение "дарить, передавать что-то": My grandmother gave me this watch when I graduated. — Моя бабушка подарила мне эти часы, когда я окончил учебу.

Примеры с given в составных временах:

Present Perfect: I have given up trying to convince him. — Я оставил попытки убедить его.

Идиомы и фразовые глаголы с give в прошедшем времени:

give in (уступать, сдаваться): After hours of negotiation, they finally gave in to our demands. — После нескольких часов переговоров они наконец уступили нашим требованиям.

Обратите внимание, что во всех фразовых глаголах в Past Simple используется форма gave, а не given. Это важно помнить при построении предложений. 🔔