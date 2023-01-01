Причастия в английском: руководство к освоению сложной части речи

Изучающие грамматику английского языка для улучшения письменной и разговорной речи Причастия в английском языке вызывают трепет даже у продвинутых студентов. Эта коварная часть речи умудряется сочетать свойства и глагола, и прилагательного, проникая во все аспекты грамматики — от времен группы Continuous до сложных конструкций в официальных текстах. Безупречное владение причастиями мгновенно отличает настоящего знатока языка от дилетанта. Открывается вопрос: как взломать код этой грамматической категории и поставить её себе на службу? Давайте расшифруем эту грамматическую загадку вместе. 🔍

Что такое причастие: виды и формы в английском

Причастие (Participle) — это неличная форма глагола, обладающая характеристиками как глагола, так и прилагательного. Английская грамматика различает две основные формы причастия:

Причастие I (Present Participle) — оканчивается на -ing (reading, walking, speaking) Причастие II (Past Participle) — обычно оканчивается на -ed для правильных глаголов (worked, played) и имеет особые формы для неправильных (written, done, spoken)

Причастия функционируют одновременно как верные спутники основных глагольных времен и как самостоятельные единицы, способные образовывать отдельные грамматические конструкции.

Критерий сравнения Причастие I Причастие II Окончание -ing -ed (правильные глаголы) или особая форма (неправильные глаголы) Активное/пассивное значение Обычно активное Обычно пассивное Временной аспект Процесс, происходящий одновременно с главным действием Результат или завершенное действие Пример использования A girl reading a book A book written by a famous author

Дмитрий Валентинович, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Однажды на курсах продвинутого уровня я услышал восхитительно неправильное предложение от студента: "The broken vase breaking my heart." Это была попытка сказать "Разбитая ваза разбила мне сердце." Студент не понимал разницы между "broken" (причастие II — уже разбитая ваза) и "breaking" (причастие I — ваза в процессе разбивания). Мы превратили эту ошибку в игру: каждый студент должен был составить фразу, где одно и то же слово используется в обеих причастных формах. Так родился мини-челлендж "The spoken word is speaking volumes" (Сказанное слово говорит о многом) и "The frightened child is frightening to look at" (На испуганного ребенка страшно смотреть). Через неделю никто уже не путал эти формы.

Правила образования причастия I (Present Participle)

Причастие I (Present Participle) образуется довольно просто: к базовой форме глагола добавляется окончание -ing. Однако существуют определенные правила орфографии, о которых нельзя забывать.

Основные принципы образования Причастия I:

Базовое правило: инфинитив + ing (work → working, play → playing)

инфинитив + ing (work → working, play → playing) Если глагол оканчивается на -e: удаляем e и добавляем -ing (write → writing, dance → dancing)

удаляем e и добавляем -ing (write → writing, dance → dancing) Если односложный глагол оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной: удваиваем конечную согласную и добавляем -ing (sit → sitting, run → running)

удваиваем конечную согласную и добавляем -ing (sit → sitting, run → running) Если глагол оканчивается на -l: в британском английском часто удваивается l (travel → travelling), в американском обычно нет (traveling)

в британском английском часто удваивается l (travel → travelling), в американском обычно нет (traveling) Если глагол оканчивается на -ie: меняем ie на y и добавляем -ing (lie → lying, die → dying)

Причастие I активно используется в формировании времен группы Continuous и Perfect Continuous, что делает его критически важным для выражения продолжающихся действий: "I am working", "She has been studying".

Также эта форма причастия может выступать в качестве определения и обстоятельства:

The crying baby needs attention. (определение)

baby needs attention. (определение) Walking home, I met an old friend. (обстоятельство)

Причастие II (Past Participle): особенности и создание

Причастие II (Past Participle) представляет больше сложностей в образовании, особенно из-за неправильных глаголов. Для правильных глаголов формула проста: основа глагола + -ed (similar to Simple Past).

Но когда мы говорим о неправильных глаголах, всё становится интереснее — каждый случай требует запоминания. Именно здесь кроется большинство ошибок при использовании причастий. 📚

Правильные глаголы: play → played, work → worked, talk → talked

play → played, work → worked, talk → talked Неправильные глаголы: write → written, speak → spoken, do → done, go → gone

Причастие II используется для образования:

Perfect Tenses (I have worked, She had finished) Passive Voice (The book was written, The window is broken) Определений (The written essay, A broken glass)

Марина Сергеевна, методист языковой школы Моя студентка Алиса никак не могла запомнить неправильные формы Participle II. Мы придумали систему ассоциаций с жизненными ситуациями: "spoken" стало "So Pokemon" (представьте покемона, который может говорить!), "written" превратилось в "Привет, ten!" (представьте, что вы пишете письмо цифре 10). Для "broken" – "Брокер Ken сломал компьютер". Самое удивительное – система сработала! На экзамене IELTS Алиса получила 7.5 за грамматику. Теперь я использую этот метод со всеми студентами, особенно с визуалами, и результаты неизменно радуют.

Функции причастий в предложениях английского языка

Причастия в английском языке выполняют разнообразные синтаксические функции, значительно расширяя выразительные возможности речи. Рассмотрим основные роли причастий в предложениях:

Функция Причастие I Причастие II Определение The running water (Бегущая вода) The written letter (Написанное письмо) Часть сказуемого He is reading a book (Он читает книгу) The work has been done (Работа была сделана) Обстоятельство Walking home, I saw my friend (Идя домой, я увидел друга) When asked, he refused to answer (Когда его спросили, он отказался отвечать) Часть герундиального оборота I remember him talking about it (Я помню, как он говорил об этом) I appreciate this being done quickly (Я ценю, что это было сделано быстро)

Особого внимания заслуживают причастные обороты (Participial Constructions), которые позволяют элегантно сжимать информацию в предложении:

Объектный причастный оборот (Objective Participle Construction): I saw him crossing the street. (Я видел, как он переходил улицу.)

I saw him crossing the street. (Я видел, как он переходил улицу.) Субъектный причастный оборот (Subjective Participle Construction): He was seen entering the building. (Видели, как он входил в здание.)

He was seen entering the building. (Видели, как он входил в здание.) Независимый причастный оборот (Absolute Participle Construction): Weather permitting, we'll have a picnic tomorrow. (Если погода позволит, завтра у нас будет пикник.)

Именно владение причастными оборотами отличает продвинутого пользователя языка от начинающего, придавая речи элегантность и естественность. 💎

Практическое использование причастий в речи с примерами

Теория без практики мертва. Давайте рассмотрим, как причастия органично вплетаются в живую английскую речь, делая её более насыщенной и точной.

1. Причастие I в повседневной речи:

"The crying baby kept us awake all night." (Плачущий ребенок не давал нам спать всю ночь.)

"Looking at the statistics, we need to change our strategy." (Глядя на статистику, нам нужно изменить нашу стратегию.)

"She sat in the garden, enjoying the sunset." (Она сидела в саду, наслаждаясь закатом.)

2. Причастие II в естественных контекстах:

"The broken window was replaced yesterday." (Разбитое окно заменили вчера.)

"Exhausted after the marathon, he fell asleep immediately." (Измотанный после марафона, он моментально заснул.)

"The translated document contained several errors." (Переведенный документ содержал несколько ошибок.)

3. Причастия в деловой коммуникации:

"The amended contract will be sent to you shortly." (Исправленный контракт будет отправлен вам в ближайшее время.)

"Having considered all options, we recommend proceeding with plan B." (Рассмотрев все варианты, мы рекомендуем действовать согласно плану Б.)

"Given the current market conditions, our forecast remains cautious." (Учитывая текущие рыночные условия, наш прогноз остается осторожным.)

4. Практические рекомендации по использованию причастий:

Используйте причастные обороты для сокращения длинных предложений: вместо "The man who is standing at the corner is my teacher" лучше сказать "The man standing at the corner is my teacher".

Помните о временном соотношении действий при использовании причастий: "While cooking dinner, I cut my finger" (одновременные действия), "Having finished my work, I went home" (последовательные действия).

Избегайте "висячих причастий" (dangling participles): неправильно "Walking down the street, the sun was shining brightly" (кажется, что солнце шло по улице), правильно "Walking down the street, I enjoyed the bright sunshine".

Тренируйтесь использовать причастия в различных контекстах, заменяя придаточные предложения причастными оборотами. Это придаст вашей речи лаконичность и элегантность, характерную для носителей языка. 🌟