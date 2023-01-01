Причастия в английском: руководство к освоению сложной части речи
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на продвинутом уровне
- Преподаватели английского языка, ищущие методы объяснения причастий
Изучающие грамматику английского языка для улучшения письменной и разговорной речи
Причастия в английском языке вызывают трепет даже у продвинутых студентов. Эта коварная часть речи умудряется сочетать свойства и глагола, и прилагательного, проникая во все аспекты грамматики — от времен группы Continuous до сложных конструкций в официальных текстах. Безупречное владение причастиями мгновенно отличает настоящего знатока языка от дилетанта. Открывается вопрос: как взломать код этой грамматической категории и поставить её себе на службу? Давайте расшифруем эту грамматическую загадку вместе. 🔍
Что такое причастие: виды и формы в английском
Причастие (Participle) — это неличная форма глагола, обладающая характеристиками как глагола, так и прилагательного. Английская грамматика различает две основные формы причастия:
- Причастие I (Present Participle) — оканчивается на -ing (reading, walking, speaking)
- Причастие II (Past Participle) — обычно оканчивается на -ed для правильных глаголов (worked, played) и имеет особые формы для неправильных (written, done, spoken)
Причастия функционируют одновременно как верные спутники основных глагольных времен и как самостоятельные единицы, способные образовывать отдельные грамматические конструкции.
|Критерий сравнения
|Причастие I
|Причастие II
|Окончание
|-ing
|-ed (правильные глаголы) или особая форма (неправильные глаголы)
|Активное/пассивное значение
|Обычно активное
|Обычно пассивное
|Временной аспект
|Процесс, происходящий одновременно с главным действием
|Результат или завершенное действие
|Пример использования
|A girl reading a book
|A book written by a famous author
Дмитрий Валентинович, преподаватель английского языка с 12-летним стажем
Однажды на курсах продвинутого уровня я услышал восхитительно неправильное предложение от студента: "The broken vase breaking my heart." Это была попытка сказать "Разбитая ваза разбила мне сердце." Студент не понимал разницы между "broken" (причастие II — уже разбитая ваза) и "breaking" (причастие I — ваза в процессе разбивания). Мы превратили эту ошибку в игру: каждый студент должен был составить фразу, где одно и то же слово используется в обеих причастных формах. Так родился мини-челлендж "The spoken word is speaking volumes" (Сказанное слово говорит о многом) и "The frightened child is frightening to look at" (На испуганного ребенка страшно смотреть). Через неделю никто уже не путал эти формы.
Правила образования причастия I (Present Participle)
Причастие I (Present Participle) образуется довольно просто: к базовой форме глагола добавляется окончание -ing. Однако существуют определенные правила орфографии, о которых нельзя забывать.
Основные принципы образования Причастия I:
- Базовое правило: инфинитив + ing (work → working, play → playing)
- Если глагол оканчивается на -e: удаляем e и добавляем -ing (write → writing, dance → dancing)
- Если односложный глагол оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной: удваиваем конечную согласную и добавляем -ing (sit → sitting, run → running)
- Если глагол оканчивается на -l: в британском английском часто удваивается l (travel → travelling), в американском обычно нет (traveling)
- Если глагол оканчивается на -ie: меняем ie на y и добавляем -ing (lie → lying, die → dying)
Причастие I активно используется в формировании времен группы Continuous и Perfect Continuous, что делает его критически важным для выражения продолжающихся действий: "I am working", "She has been studying".
Также эта форма причастия может выступать в качестве определения и обстоятельства:
- The crying baby needs attention. (определение)
- Walking home, I met an old friend. (обстоятельство)
Причастие II (Past Participle): особенности и создание
Причастие II (Past Participle) представляет больше сложностей в образовании, особенно из-за неправильных глаголов. Для правильных глаголов формула проста: основа глагола + -ed (similar to Simple Past).
Но когда мы говорим о неправильных глаголах, всё становится интереснее — каждый случай требует запоминания. Именно здесь кроется большинство ошибок при использовании причастий. 📚
- Правильные глаголы: play → played, work → worked, talk → talked
- Неправильные глаголы: write → written, speak → spoken, do → done, go → gone
Причастие II используется для образования:
- Perfect Tenses (I have worked, She had finished)
- Passive Voice (The book was written, The window is broken)
- Определений (The written essay, A broken glass)
Марина Сергеевна, методист языковой школы
Моя студентка Алиса никак не могла запомнить неправильные формы Participle II. Мы придумали систему ассоциаций с жизненными ситуациями: "spoken" стало "So Pokemon" (представьте покемона, который может говорить!), "written" превратилось в "Привет, ten!" (представьте, что вы пишете письмо цифре 10). Для "broken" – "Брокер Ken сломал компьютер". Самое удивительное – система сработала! На экзамене IELTS Алиса получила 7.5 за грамматику. Теперь я использую этот метод со всеми студентами, особенно с визуалами, и результаты неизменно радуют.
Функции причастий в предложениях английского языка
Причастия в английском языке выполняют разнообразные синтаксические функции, значительно расширяя выразительные возможности речи. Рассмотрим основные роли причастий в предложениях:
|Функция
|Причастие I
|Причастие II
|Определение
|The running water (Бегущая вода)
|The written letter (Написанное письмо)
|Часть сказуемого
|He is reading a book (Он читает книгу)
|The work has been done (Работа была сделана)
|Обстоятельство
|Walking home, I saw my friend (Идя домой, я увидел друга)
|When asked, he refused to answer (Когда его спросили, он отказался отвечать)
|Часть герундиального оборота
|I remember him talking about it (Я помню, как он говорил об этом)
|I appreciate this being done quickly (Я ценю, что это было сделано быстро)
Особого внимания заслуживают причастные обороты (Participial Constructions), которые позволяют элегантно сжимать информацию в предложении:
- Объектный причастный оборот (Objective Participle Construction): I saw him crossing the street. (Я видел, как он переходил улицу.)
- Субъектный причастный оборот (Subjective Participle Construction): He was seen entering the building. (Видели, как он входил в здание.)
- Независимый причастный оборот (Absolute Participle Construction): Weather permitting, we'll have a picnic tomorrow. (Если погода позволит, завтра у нас будет пикник.)
Именно владение причастными оборотами отличает продвинутого пользователя языка от начинающего, придавая речи элегантность и естественность. 💎
Практическое использование причастий в речи с примерами
Теория без практики мертва. Давайте рассмотрим, как причастия органично вплетаются в живую английскую речь, делая её более насыщенной и точной.
1. Причастие I в повседневной речи:
- "The crying baby kept us awake all night." (Плачущий ребенок не давал нам спать всю ночь.)
- "Looking at the statistics, we need to change our strategy." (Глядя на статистику, нам нужно изменить нашу стратегию.)
- "She sat in the garden, enjoying the sunset." (Она сидела в саду, наслаждаясь закатом.)
2. Причастие II в естественных контекстах:
- "The broken window was replaced yesterday." (Разбитое окно заменили вчера.)
- "Exhausted after the marathon, he fell asleep immediately." (Измотанный после марафона, он моментально заснул.)
- "The translated document contained several errors." (Переведенный документ содержал несколько ошибок.)
3. Причастия в деловой коммуникации:
- "The amended contract will be sent to you shortly." (Исправленный контракт будет отправлен вам в ближайшее время.)
- "Having considered all options, we recommend proceeding with plan B." (Рассмотрев все варианты, мы рекомендуем действовать согласно плану Б.)
- "Given the current market conditions, our forecast remains cautious." (Учитывая текущие рыночные условия, наш прогноз остается осторожным.)
4. Практические рекомендации по использованию причастий:
- Используйте причастные обороты для сокращения длинных предложений: вместо "The man who is standing at the corner is my teacher" лучше сказать "The man standing at the corner is my teacher".
- Помните о временном соотношении действий при использовании причастий: "While cooking dinner, I cut my finger" (одновременные действия), "Having finished my work, I went home" (последовательные действия).
- Избегайте "висячих причастий" (dangling participles): неправильно "Walking down the street, the sun was shining brightly" (кажется, что солнце шло по улице), правильно "Walking down the street, I enjoyed the bright sunshine".
Тренируйтесь использовать причастия в различных контекстах, заменяя придаточные предложения причастными оборотами. Это придаст вашей речи лаконичность и элегантность, характерную для носителей языка. 🌟
Причастия — это языковые мультитулы, которые способны одновременно выражать действие, состояние и атрибуцию. Освоение этой грамматической категории открывает путь к более высокому уровню владения английским языком. Помните: разница между "boring" и "bored", между "terrifying" и "terrified" — это не просто разница в грамматике, это разница в точности выражаемой мысли и способности передать тонкие оттенки значений. Осваивайте причастия постепенно, встраивая их в свою речь с возрастающей сложностью — от простых определений до независимых причастных оборотов. Когда вы наконец поймаете себя на том, что автоматически используете фразы вроде "having said that" или "given the circumstances", знайте: вы уже не просто говорите по-английски — вы мыслите на нём.