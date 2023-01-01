Past Participle в английском языке: полное руководство и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для студентов и изучающих английский язык, стремящихся улучшить свои грамматические навыки.

Для преподавателей английского, которые ищут способы объяснения сложных грамматических тем своим студентам.

Для профессионалов, работающих с английским языком (переводчиков, редакторов), которым необходимо знание грамматики для точного выполнения своих обязанностей. Вы когда-нибудь замечали, как один и тот же глагол меняет форму в разных контекстах английской речи? "I have written", "The letter was written", "Written instructions are clear" — везде мелькает загадочное "written". Это и есть причастие прошедшего времени (Past Participle) — многофункциональная форма глагола, которую многие изучающие английский язык считают камнем преткновения. Однако овладение этой формой открывает доступ к сложным временам, пассивному залогу и элегантным конструкциям, позволяющим говорить как носитель языка. Давайте разберем все тонкости этой грамматической формы, чтобы вы могли использовать её уверенно и безошибочно. 🔍

Что такое причастие прошедшего времени (Past Participle)

Причастие прошедшего времени (Past Participle) — это неличная форма глагола, которая выполняет функции как глагола, так и прилагательного. В отличие от личных форм, причастие не может самостоятельно выступать сказуемым в предложении.

Past Participle используется в нескольких ключевых ситуациях:

Как часть составных времен (Perfect Tenses): I have written a letter.

a letter. В конструкциях пассивного залога: The letter was written yesterday.

yesterday. В качестве определения: The broken vase lay on the floor.

vase lay on the floor. В составных конструкциях: Given the circumstances, we had to leave.

Причастие прошедшего времени отличается от простого прошедшего времени (Past Simple) тем, что не может самостоятельно функционировать как глагол-сказуемое и всегда нуждается в сопутствующих элементах для образования.finished высказывания.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Когда я только начинала преподавать английский, одна студентка постоянно путала Past Simple и Past Participle. В предложении "I have went to London" она использовала форму прошедшего времени вместо причастия. Я придумала мнемонический прием: представить, что причастия прошедшего времени — это "трансформеры" глаголов, которые могут выполнять разные функции, в то время как простое прошедшее время — это "одиночки", способные действовать только в одной роли. Мы создали карточки с формами глаголов, где Past Participle изображался как робот с несколькими инструментами, а Past Simple — как робот с одним инструментом. Через несколько занятий ошибки исчезли, а метафора "трансформеров" стала популярной среди всех моих студентов.

Интересно отметить, что происхождение термина "participle" идет от латинского слова "participium", что означает "участие" или "разделение". Это точно отражает двойственную природу причастия, которое разделяет свойства как глагола, так и прилагательного. 🧠

Образование Past Participle: правила для всех типов глаголов

Образование причастия прошедшего времени зависит от типа глагола. В английском языке существует два основных типа глаголов: правильные и неправильные.

Тип глагола Правило образования Примеры Правильные глаголы Инфинитив + окончание -ed work → worked, play → played, listen → listened Неправильные глаголы Особые формы (третья колонка в таблице неправильных глаголов) write → written, go → gone, see → seen

Для правильных глаголов существуют некоторые особенности добавления окончания -ed:

Если глагол оканчивается на -e, то добавляется только -d: like → liked, live → lived

Если глагол оканчивается на согласную + y, то y меняется на i и добавляется -ed: carry → carried, try → tried

Если односложный глагол оканчивается на согласную, которой предшествует краткий гласный звук, то конечная согласная удваивается: stop → stopped, plan → planned

Неправильные глаголы необходимо запоминать. Вот некоторые из наиболее употребительных:

be → been

break → broken

bring → brought

buy → bought

come → come

do → done

eat → eaten

feel → felt

find → found

get → got/gotten (в американском варианте)

Интересная закономерность: некоторые неправильные глаголы образуют Past Participle путем изменения корневого гласного звука (drink → drunk, sing → sung), другие добавляют -en к форме инфинитива или измененному корню (break → broken, take → taken). 📚

Использование Past Participle в временных формах английского

Причастие прошедшего времени является ключевым компонентом перфектных времен в английском языке. Оно всегда используется в сочетании с вспомогательным глаголом have в соответствующей форме.

Временная форма Структура Пример Present Perfect have/has + Past Participle I have written a book. Past Perfect had + Past Participle She had already left when I arrived. Future Perfect will have + Past Participle They will have completed the project by next month. Present Perfect Continuous have/has been + Present Participle I have been working on this for hours. Past Perfect Continuous had been + Present Participle He had been studying before the test.

В перфектных временах Past Participle указывает на завершенность действия или его результат к определенному моменту времени. Рассмотрим несколько случаев использования:

Present Perfect описывает действие, которое произошло в неопределенный момент в прошлом или имеет связь с настоящим: I've broken my glasses.

описывает действие, которое произошло в неопределенный момент в прошлом или имеет связь с настоящим: I've my glasses. Past Perfect указывает на действие, которое произошло до определенного момента в прошлом: By the time I arrived, she had already gone .

указывает на действие, которое произошло до определенного момента в прошлом: By the time I arrived, she had already . Future Perfect описывает действие, которое завершится к определенному моменту в будущем: By next year, I will have graduated from university.

Важно отметить, что в непрерывных формах перфекта (Perfect Continuous) причастие прошедшего времени глагола 'be' (been) сочетается с причастием настоящего времени (Present Participle) основного глагола для выражения продолжительности действия. 🕰️

Михаил Сергеев, технический переводчик

Работая над переводом технической документации для международной компании, я столкнулся с необходимостью точно передавать статус процессов и событий. Клиент возвращал документы с пометками "неясна последовательность действий". Проблема была в некорректном использовании времен.

Я разработал систему маркировки, где для уже завершенных процессов (требующих Past Participle в перфектных формах) использовал зеленые стикеры, а для текущих — желтые. При переводе фразы "The system has detected an error" я сразу видел, что здесь нужно использовать причастие прошедшего времени (detected).

Постепенно я начал "думать на перфектах", понимая, что если действие имеет результат в настоящем — это сигнал к использованию Past Participle. Когда клиент отметил "значительное улучшение точности переводов", я понял, что система работает. Теперь я мгновенно определяю, когда нужно использовать причастие прошедшего времени в сложных временных формах.

Past Participle в пассивном залоге и конструкциях

Причастие прошедшего времени является фундаментальным элементом пассивного залога. В отличие от активного залога, где подлежащее выполняет действие, в пассивном залоге подлежащее испытывает действие на себе.

Структура пассивного залога выглядит следующим образом:

be (в соответствующем времени) + Past Participle

Примеры использования Past Participle в пассивном залоге в разных временах:

Present Simple Passive : The house is cleaned every week.

: The house is every week. Past Simple Passive : The letter was delivered yesterday.

: The letter was yesterday. Future Simple Passive : The report will be completed by Monday.

: The report will be by Monday. Present Perfect Passive : The task has been finished .

: The task has been . Past Perfect Passive: The book had been published before he became famous.

Помимо пассивного залога, причастие прошедшего времени используется в различных конструкциях:

1. Причастие в роли определения: Past Participle может функционировать как прилагательное, описывая состояние предмета, возникшее в результате действия:

The broken window was replaced.

window was replaced. He showed me his completed project.

2. Причастные обороты: Past Participle может вводить обстоятельственные обороты:

Given the circumstances, we decided to postpone the meeting.

the circumstances, we decided to postpone the meeting. Seen from this perspective, the problem seems less complicated.

3. Перфектный инфинитив: В сочетании с частицей 'to' и вспомогательным глаголом 'have' образует перфектный инфинитив:

I'm happy to have finished this task.

this task. She claims to have seen the incident.

Эти конструкции с причастием прошедшего времени делают речь более ёмкой и выразительной, позволяя избежать громоздких придаточных предложений. ⚙️

Особые случаи и частые ошибки при употреблении причастий

При использовании причастий прошедшего времени существует ряд особых случаев и распространенных ошибок, которых следует избегать.

Особые случаи употребления Past Participle:

Причастия с измененным значением: некоторые причастия приобретают новое значение, отличное от глагола: interested (заинтересованный) vs. interesting (интересный)

некоторые причастия приобретают новое значение, отличное от глагола: interested (заинтересованный) vs. interesting (интересный) Сложные причастия: well-known, newly-built, hand-made

well-known, newly-built, hand-made Причастия, используемые только в определенных контекстах: drunk (как причастие), drunken (только как прилагательное)

Типичные ошибки при использовании Past Participle:

Путаница между Past Simple и Past Participle: "I have went gone to the store." (правильно: gone)

"I have gone to the store." (правильно: gone) Неправильное образование форм неправильных глаголов: "She has teached taught English for years." (правильно: taught)

"She has taught English for years." (правильно: taught) Использование -ing формы вместо причастия прошедшего времени: "The window was breaking broken by the storm." (правильно: broken)

"The window was broken by the storm." (правильно: broken) Ошибки в пассивных конструкциях: "This book wrote was written by a famous author." (правильно: was written)

Советы для избежания ошибок:

Создайте персональный словарь неправильных глаголов с тремя формами.

Тренируйтесь в контексте: составляйте предложения в Perfect Tenses и Passive Voice.

Используйте мнемонические приемы для запоминания неправильных форм.

При сомнении проверяйте глагол в словаре или справочнике.

Регулярно повторяйте формы наиболее употребительных неправильных глаголов.

Особое внимание стоит уделить глаголам, которые имеют одинаковые формы инфинитива и причастия прошедшего времени, например: put → put → put, cut → cut → cut. Также сложности вызывают глаголы с двумя допустимыми формами причастия, такие как burn → burnt/burned, dream → dreamt/dreamed. 🧩