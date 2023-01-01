5 простых правил превосходной степени прилагательных в английском

Для кого эта статья:

Ученики и студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского, ищущие методы объяснения грамматики

Люди, готовящиеся к языковым экзаменам и желающие улучшить свои знания английской грамматики Вы когда-нибудь запутывались в том, как сказать "самый красивый" или "наиболее интересный" на английском? Множество учеников теряются в правилах образования превосходной степени прилагательных, но на самом деле всё гораздо проще, чем кажется! 🚀 Превосходная степень — это один из тех грамматических аспектов, который можно освоить за один вечер с правильным подходом. Давайте разберём пять простых правил, которые помогут вам раз и навсегда запомнить, как превращать обычные прилагательные в "самые-самые", и научимся применять эти знания на практике.

Что такое превосходная степень и когда её применять

Превосходная степень (superlative degree) в английском языке используется, когда мы хотим подчеркнуть, что предмет или человек обладает качеством в высшей степени среди всех в определённой группе. Это эквивалент русских выражений с приставкой "наи-" или словами "самый", "наиболее".

Когда применяется превосходная степень:

Для выделения предмета или человека, обладающего качеством в наивысшей степени из всех рассматриваемых: Mount Everest is the highest mountain in the world (Эверест — самая высокая гора в мире).

(Эверест — самая высокая гора в мире). При сравнении трех и более объектов: She is the smartest student in our class (Она самая умная ученица в нашем классе).

(Она самая умная ученица в нашем классе). Для описания предельного качества в определённом контексте: This is the best movie I've ever seen (Это лучший фильм, который я когда-либо видел).

Ольга Семенова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Машей. Во время подготовки к международному экзамену она никак не могла разобраться с превосходной степенью. "Почему иногда мы добавляем -est, а иногда используем most?" — постоянно спрашивала она. Я предложила ей представить английские прилагательные в виде спортсменов на олимпиаде. Короткие слова (до двух слогов) — это спринтеры, они быстрые и компактные, поэтому просто добавляют к себе окончание -est, как медаль (tall → tallest). А длинные прилагательные — это марафонцы, им нужен помощник "most", чтобы добраться до финиша (beautiful → most beautiful). Эта аналогия так понравилась Маше, что она не только запомнила правило, но и получила высший балл на экзамене!

Важно понимать разницу между сравнительной и превосходной степенью. Сравнительная степень (comparative degree) используется для сравнения двух объектов, а превосходная — для выделения одного объекта из трёх или более.

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень tall (высокий) taller (выше) the tallest (самый высокий) beautiful (красивый) more beautiful (более красивый) the most beautiful (самый красивый) good (хороший) better (лучше) the best (самый лучший)

Теперь, когда мы понимаем суть превосходной степени, давайте разберёмся с правилами её образования! 📚

Основные правила образования превосходной степени

Существует пять основных правил образования превосходной степени прилагательных в английском языке. Разберем их по порядку — от простого к сложному.

🔹 Правило 1: Короткие прилагательные (один слог)

К односложным прилагательным добавляем окончание -est и определённый артикль the:

tall → the tallest (высокий → самый высокий)

small → the smallest (маленький → самый маленький)

cold → the coldest (холодный → самый холодный)

🔹 Правило 2: Короткие прилагательные, оканчивающиеся на -e

К односложным прилагательным, оканчивающимся на -e, добавляем только -st и артикль the:

nice → the nicest (милый → самый милый)

large → the largest (большой → самый большой)

wise → the wisest (мудрый → самый мудрый)

🔹 Правило 3: Короткие прилагательные с одной гласной и согласной на конце

Если односложное прилагательное содержит одну гласную и заканчивается на одну согласную, то согласная удваивается перед добавлением -est:

big → the biggest (большой → самый большой)

hot → the hottest (горячий → самый горячий)

thin → the thinnest (тонкий → самый тонкий)

🔹 Правило 4: Двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -y

В прилагательных, оканчивающихся на -y, буква y меняется на i перед добавлением -est:

happy → the happiest (счастливый → самый счастливый)

funny → the funniest (смешной → самый смешной)

busy → the busiest (занятый → самый занятый)

🔹 Правило 5: Длинные прилагательные (два и более слога)

Для длинных прилагательных (большинство двусложных и все с тремя и более слогами) используется конструкция "the most + прилагательное":

beautiful → the most beautiful (красивый → самый красивый)

interesting → the most interesting (интересный → самый интересный)

difficult → the most difficult (сложный → самый сложный)

Помните, что перед превосходной степенью всегда ставится определённый артикль the. Это логично, ведь мы говорим о конкретном, единственном в своем роде предмете или явлении среди всех остальных.

Особые случаи и исключения в превосходной степени

Как и в любом правиле, в английской грамматике есть исключения и особые случаи, о которых нужно знать. 🧩

Неправильные прилагательные

Некоторые часто используемые прилагательные образуют сравнительную и превосходную степени не по правилам:

Положительная Сравнительная Превосходная good/well (хороший/хорошо) better (лучше) the best (самый лучший) bad (плохой) worse (хуже) the worst (самый плохой) little (маленький) less (меньше) the least (наименьший) much/many (много) more (больше) the most (больше всего) far (далёкий) farther/further (более далёкий) the farthest/furthest (самый далёкий) old (старый) older/elder (старше) the oldest/eldest (самый старый)

Двусложные прилагательные с особенностями

Некоторые двусложные прилагательные могут образовывать превосходную степень как с помощью -est, так и с помощью most. Выбор зависит от диалекта английского и личных предпочтений говорящего:

clever → the cleverest / the most clever (самый умный)

simple → the simplest / the most simple (самый простой)

common → the commonest / the most common (самый обычный)

Абсолютные прилагательные

Некоторые прилагательные теоретически не должны иметь степеней сравнения, так как описывают абсолютные качества. Однако в разговорной речи такие формы встречаются:

perfect (идеальный) → the most perfect (наиболее идеальный)

unique (уникальный) → the most unique (самый уникальный)

complete (полный) → the most complete (наиболее полный)

Михаил Воронов, переводчик и редактор учебных материалов Однажды я работал с группой бизнесменов, готовящихся к международным переговорам. Один из них, Александр, постоянно путался в исключениях превосходной степени и говорил "the goodest deal" вместо "the best deal". Когда мы разобрали это на занятии, другие ученики тоже признались, что запутались в неправильных формах. Я предложил им ментальную картинку: представьте, что эти слова настолько важны в языке, что создали собственные правила. Good, bad, far — это как VIP-персоны, у которых свои особые "костюмы" для превосходной степени. Александр рассмеялся и сказал: "Теперь я запомню, что 'good' слишком хорош, чтобы следовать обычным правилам". После этого он и вся группа больше не путались в исключениях. На следующих переговорах Александр безупречно использовал "the best offer", и сделка была успешно заключена!

Использование less и least

Для образования отрицательной превосходной степени (наименее...) используется конструкция "the least + прилагательное":

interesting → the least interesting (наименее интересный)

expensive → the least expensive (наименее дорогой)

Важно помнить, что "the least expensive" не обязательно означает "the cheapest" (самый дешевый) — это может означать просто "наименее дорогой" из группы дорогих предметов.

Легкие мнемонические приемы для запоминания правил

Запоминание правил превосходной степени можно превратить в увлекательный процесс с помощью мнемотехник и ассоциаций. 🧠

1. Правило "Короткий — длинный"

Представьте, что короткие прилагательные — это спринтеры, которым достаточно маленького суффикса -est, чтобы стать "самыми-самыми". А длинные прилагательные — это марафонцы, которым нужен помощник "most", чтобы добраться до финиша.

Короткие (спринтеры): tall → the tallest

tall → the tallest Длинные (марафонцы): beautiful → the most beautiful

2. Мнемоническое стихотворение для неправильных форм

Для запоминания самых распространенных исключений можно использовать стихотворение:

Good, better, best, Bad, worse, worst, Little, less, least, Much, more, most — Remember them all, And you'll never be lost!

3. Техника "Визуализации слогов"

Произносите слово вслух, отхлопывая каждый слог. Если хлопнули один раз — используйте -est, если два или больше — используйте most.

SMART (1 хлопок) → the smartest

CLE-VER (2 хлопка) → the most clever/the cleverest

BE-AU-TI-FUL (4 хлопка) → the most beautiful

4. Метод "Особых случаев"

Создайте историю для запоминания особых правил. Например:

"Если слово заканчивается на букву Y, она начинает плакать I-I-I, когда получает окончание -EST" (happy → happiest)

"Если в слове одна гласная и одна согласная на конце, то согласная так рада стать 'самой-самой', что появляется дважды" (big → biggest)

5. Ассоциации с родным языком

Найдите параллели с русским языком, где это возможно:

"The best" звучит похоже на русское "бест" в слове "бестселлер" — лучший продающийся товар

"The worst" можно ассоциировать с "ворст" — как будто это "колбаса" самого плохого качества

Важно выбрать те мнемонические приемы, которые лучше всего работают лично для вас. Кому-то помогают визуальные ассоциации, кому-то — рифмы или движения. Экспериментируйте и найдите свой идеальный метод запоминания! ✨

Практикум: упражнения на закрепление материала

Теория без практики — лишь половина успеха. Давайте закрепим полученные знания с помощью разнообразных упражнений. 📝

Упражнение 1: Образуйте превосходную степень от следующих прилагательных

small — _ beautiful — _ good — _ happy — _ interesting — _ big — _ famous — _ bad — _ clever — _ far — _

Ответы: 1. the smallest 2. the most beautiful 3. the best 4. the happiest 5. the most interesting 6. the biggest 7. the most famous 8. the worst 9. the cleverest/the most clever 10. the farthest/furthest

Упражнение 2: Заполните пропуски, используя превосходную степень прилагательных в скобках

Mount Everest is _ mountain in the world. (high) This is _ book I have ever read. (good) Who is _ student in your class? (smart) Summer is _ season of the year. (hot) That was _ day of my life. (bad)

Ответы: 1. the highest 2. the best 3. the smartest 4. the hottest 5. the worst

Упражнение 3: Исправьте ошибки в предложениях

This is most interesting film I've ever seen. She is the beautifulest girl in the school. He is the goodest player in our team. This is the more difficult task. They are the happyer people I know.

Правильные варианты: 1. This is the most interesting film I've ever seen. 2. She is the most beautiful girl in the school. 3. He is the best player in our team. 4. This is the most difficult task. 5. They are the happiest people I know.

Упражнение 4: Переведите предложения на английский язык

Это самый дорогой отель в городе. Моя бабушка — самый мудрый человек, которого я знаю. Какой самый длинный день в году? Это был наименее интересный фильм из всех, что я видел. Кто самый молодой ученик в классе?

Возможные переводы: 1. This is the most expensive hotel in the city. 2. My grandmother is the wisest person I know. 3. What is the longest day of the year? 4. It was the least interesting movie I have ever seen. 5. Who is the youngest student in the class?

Упражнение 5: Составьте предложения, используя превосходную степень

Составьте 5 предложений о вашем городе, используя следующие прилагательные в превосходной степени:

beautiful

old

good

interesting

popular

Примеры: 1. The Central Park is the most beautiful place in our city. 2. The Historical Museum is the oldest building here. 3. Our local restaurant serves the best pizza in town. 4. The Science Center is the most interesting attraction for children. 5. The Summer Festival is the most popular event of the year.

Регулярная практика — ключ к успеху! Старайтесь использовать превосходную степень прилагательных в повседневной речи и письме, чтобы закрепить правила. Вы можете описывать свои предпочтения, сравнивать места, людей или вещи — возможностей для практики бесконечное множество! 🌟