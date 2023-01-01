Научитесь использовать Present Progressive Passive в английском

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, использующие английский в своей работе Грамматические конструкции с пассивным залогом часто вызывают головную боль у изучающих английский язык. Особенно сложным кажется Present Progressive Passive — время, которое нечасто встречается в учебниках, но регулярно используется в реальной речи. Разберём эту конструкцию так, чтобы любой студент мог уверенно её применять. Без сложных терминов, с понятными примерами и практическими упражнениями — вы быстро поймёте, как работает Present Progressive Passive, и сможете использовать его в своей речи и на экзаменах. 🔍

Что такое Present Progressive Passive: формула и смысл

Present Progressive Passive — это грамматическая конструкция, которая описывает действие, происходящее в настоящий момент, при этом подлежащее не выполняет действие, а подвергается ему. Проще говоря, кто-то или что-то сейчас делает что-то с нашим подлежащим. 📝

Формула Present Progressive Passive выглядит так:

Subject + am/is/are + being + Past Participle (V3) + (by + agent)

Например:

The house is being painted. (Дом сейчас красят.)

The report is being written by John. (Отчёт сейчас пишется Джоном.)

New security measures are being implemented. (Новые меры безопасности сейчас внедряются.)

Чтобы лучше понять разницу между активным и пассивным залогом в Present Progressive, рассмотрим сравнительную таблицу:

Активный залог (Active Voice) Пассивный залог (Passive Voice) They are building a bridge. A bridge is being built. The chef is preparing dinner. Dinner is being prepared (by the chef). Someone is cleaning the room. The room is being cleaned. Engineers are testing the system. The system is being tested (by engineers).

Главный смысл пассивного залога в том, что фокус смещается с деятеля на объект действия. Иногда мы даже можем не указывать, кто выполняет действие, если это неизвестно или неважно.

Елена Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним опытом: Помню случай с группой бизнесменов, готовившихся к международной конференции. Один из них, директор производственного предприятия, никак не мог уловить суть пассивного залога. Я попросила его рассказать о процессах на его заводе. Он начал: "Рабочие собирают детали, инженеры проверяют качество, менеджеры отправляют товар клиентам..." Я перевела его рассказ на английский, используя пассивные конструкции: "The parts are being assembled, the quality is being checked, the products are being shipped to customers." Его глаза вдруг загорелись: "Точно! Ведь когда я показываю завод инвесторам, меня интересует процесс, а не конкретные исполнители!" С тех пор он легко использовал Present Progressive Passive в своих презентациях, делая акцент на процессах, а не на людях.

Когда и зачем используется Present Progressive Passive

Present Progressive Passive применяется в определенных ситуациях, когда важно подчеркнуть, что действие происходит прямо сейчас, но при этом фокус внимания направлен на объект, а не на исполнителя действия. 🕒

Основные случаи использования:

Когда объект действия важнее, чем исполнитель: "The new policy is being implemented." (Новая политика сейчас внедряется.)

"The new policy is being implemented." (Новая политика сейчас внедряется.) Когда исполнитель неизвестен или неважен: "My car is being repaired." (Мою машину сейчас ремонтируют.)

"My car is being repaired." (Мою машину сейчас ремонтируют.) Когда нужно подчеркнуть процесс: "The data is being analyzed as we speak." (Данные анализируются прямо сейчас, пока мы говорим.)

"The data is being analyzed as we speak." (Данные анализируются прямо сейчас, пока мы говорим.) В официальных сообщениях и новостях: "The situation is being monitored by authorities." (Ситуация отслеживается властями.)

В разговорной речи Present Progressive Passive используется реже, чем в письменной, но понимать его необходимо. Эта конструкция особенно распространена в следующих сферах:

Деловая коммуникация и отчёты

Научные статьи и исследования

Новостные сводки

Описание рабочих процессов

Технические инструкции

Сравним ситуации, когда лучше использовать активный или пассивный залог:

Ситуация Активный залог Пассивный залог Известен и важен исполнитель John is writing a report. Не рекомендуется Исполнитель неизвестен Someone is cleaning the room. The room is being cleaned. Фокус на процессе, а не исполнителе Не рекомендуется The project is being developed. Официальное уведомление We are conducting an investigation. An investigation is being conducted.

Алексей Петров, переводчик технической документации: Работая над переводом инструкции по установке промышленного оборудования, я столкнулся с интересной ситуацией. Мой клиент, крупный производитель, постоянно отправлял документацию на доработку, хотя с грамматической точки зрения всё было корректно. После нескольких итераций я понял проблему: я использовал активный залог, тогда как техническая документация требует пассивного. Вместо "The operator adjusts the settings" (Оператор регулирует настройки) я переформулировал на "The settings are being adjusted according to the specifications" (Настройки регулируются в соответствии со спецификациями). Такой подход позволил сфокусироваться на самом процессе, а не на исполнителе, что критически важно для технических инструкций. После этого изменения клиент полностью одобрил перевод. Это наглядно показало, как правильное применение пассивного залога может влиять на профессиональное восприятие текста.

Правила образования Present Progressive Passive

Образование Present Progressive Passive может показаться сложным на первый взгляд, но если разбить процесс на шаги, всё становится гораздо понятнее. 🧩

Основная формула: Subject + am/is/are + being + Past Participle (V3)

Пошаговая инструкция по образованию:

Определите подлежащее (Subject) — то, что подвергается действию. Выберите подходящую форму вспомогательного глагола to be (am/is/are): am — для I (я)

is — для he, she, it (он, она, оно) и единственного числа

are — для you, we, they (ты/вы, мы, они) и множественного числа Добавьте being — неизменяемая часть для образования продолженного пассивного залога. Добавьте Past Participle (третья форма глагола). Для правильных глаголов это обычно основа + ed (worked, played). Для неправильных глаголов нужно знать третью форму (written, taken, done). При необходимости добавьте by + agent, если важно указать исполнителя действия.

Примеры образования Present Progressive Passive от разных глаголов:

To write (писать) : The letter is being written by Mary. (Письмо сейчас пишется Мэри.)

: The letter is being written by Mary. (Письмо сейчас пишется Мэри.) To build (строить) : A new hospital is being built in our city. (Новая больница строится в нашем городе.)

: A new hospital is being built in our city. (Новая больница строится в нашем городе.) To discuss (обсуждать) : The proposal is being discussed at the meeting. (Предложение обсуждается на собрании.)

: The proposal is being discussed at the meeting. (Предложение обсуждается на собрании.) To examine (исследовать) : The patient is being examined by the doctor. (Пациента осматривает врач.)

: The patient is being examined by the doctor. (Пациента осматривает врач.) To prepare (готовить): Dinner is being prepared by the chef. (Ужин готовится шеф-поваром.)

Отрицательные предложения формируются путем добавления not после am/is/are:

The document is not being translated. (Документ сейчас не переводится.)

The children are not being supervised. (За детьми сейчас не наблюдают.)

Вопросительные предложения формируются путем инверсии подлежащего и вспомогательного глагола:

Is the document being translated? (Переводится ли сейчас документ?)

Are the children being supervised? (Наблюдают ли сейчас за детьми?)

Распространённые ошибки в Present Progressive Passive

Даже опытные студенты иногда допускают ошибки при использовании Present Progressive Passive. Рассмотрим наиболее типичные из них, чтобы вы могли их избежать. ⚠️

Пропуск слова "being" Ошибка: The house is painted now.

Правильно: The house is being painted now. Пропуск слова "being" превращает предложение в Present Simple Passive, что меняет смысл: из "дом сейчас красят" получается "дом покрашен" (уже завершенное действие). Неправильный порядок слов Ошибка: The house being is painted.

Правильно: The house is being painted. "Being" всегда следует после вспомогательного глагола (am/is/are). Неправильная форма основного глагола Ошибка: The report is being write.

Правильно: The report is being written. В пассивном залоге всегда используется третья форма глагола (Past Participle). Использование неверного вспомогательного глагола Ошибка: The documents are being prepared. (если документ один)

Правильно: The document is being prepared. Выбор am/is/are зависит от числа подлежащего. Путаница с предлогом "by" Ошибка: The cake is being baked with the chef.

Правильно: The cake is being baked by the chef. Для указания исполнителя действия в пассивном залоге всегда используется предлог "by". Использование пассива с непереходными глаголами Ошибка: The mountain is being arrived by the tourists.

Правильно: The tourists are arriving at the mountain. Непереходные глаголы (arrive, happen, sleep и т.д.) не могут использоваться в пассивном залоге. Неуместное использование пассивного залога Ошибка: The book is being read by me. (слишком формально для разговорной речи)

Естественнее: I am reading the book. Пассивный залог лучше использовать, когда объект действия важнее, чем исполнитель.

Упражнения на закрепление Passive Voice в настоящем

Чтобы уверенно использовать Present Progressive Passive, необходимо регулярно практиковаться. Предлагаю несколько упражнений разного уровня сложности. 🏋️‍♂️

Упражнение 1: Преобразуйте предложения из активного в пассивный залог.

They are repairing my car now. → ____ The chef is cooking dinner at the moment. → ____ Workers are constructing a new bridge. → ____ She is writing an important email. → ____ Scientists are conducting an interesting experiment. → ____

Упражнение 2: Заполните пропуски, используя Present Progressive Passive от глаголов в скобках.

The windows ____ (clean) right now. A new song ____ (record) by the band in the studio. The project ____ (discuss) at the meeting. The patients ____ (examine) by the doctors. I can't use my computer потому что it ____ (update).

Упражнение 3: Исправьте ошибки в предложениях.

The document being is translated now. The road is repair by workers. The film are being shown in the cinema. The house is building in the neighborhood. The cakes is being bake in the oven.

Упражнение 4: Напишите вопросы в Present Progressive Passive.

____ the office (clean) now? ____ English (speak) in this meeting? ____ your car (repair) at the moment? ____ these photos (take) by a professional photographer? ____ we (record) right now?

Упражнение 5: Переведите предложения на английский язык, используя Present Progressive Passive.

Сейчас готовится ужин. Этот вопрос обсуждается на собрании. Мой дом сейчас ремонтируется опытными рабочими. Новый закон обсуждается в парламенте. Меня сейчас фотографируют, поэтому я не могу говорить.

Ответы к упражнениям:

Упражнение 1:

My car is being repaired now. Dinner is being cooked by the chef at the moment. A new bridge is being constructed by workers. An important email is being written by her. An interesting experiment is being conducted by scientists.

Упражнение 2:

The windows are being cleaned right now. A new song is being recorded by the band in the studio. The project is being discussed at the meeting. The patients are being examined by the doctors. I can't use my computer потому что it is being updated.