Предлоги времени в английском языке: at, in, on – как не ошибиться#Изучение английского
Предлоги времени в английском — один из тех камней преткновения, о который спотыкаются даже продвинутые студенты. Почему мы говорим "in the morning", но "at night"? Или "on Monday", но "in January"? Эти маленькие слова — at, in, on, for, during — часто становятся источником серьезных ошибок, мешающих эффективной коммуникации. Независимо от вашего уровня английского, точное использование предлогов времени мгновенно выделяет вас как грамотного собеседника. Давайте разберемся с этими хитрыми словечками раз и навсегда! 🕒
Основные предлоги времени в английском языке: at, in, on
Предлоги at, in и on составляют основную тройку предлогов времени в английском языке. Каждый из них имеет свою зону ответственности и используется в определенных временных контекстах.
Предлог at используется, когда мы говорим о:
- Конкретном времени: at 5 o'clock, at noon, at midnight
- Определенных периодах суток: at night, at dawn, at sunset
- Праздниках как о моменте: at Christmas, at Easter (когда подразумевается сам момент праздника)
Предлог in применяется для обозначения:
- Месяцев: in January, in December
- Времён года: in summer, in winter
- Годов и столетий: in 2023, in the 21st century
- Частей суток: in the morning, in the afternoon, in the evening
- Периодов времени: in an hour (через час)
Предлог on используется с:
- Днями недели: on Monday, on Friday
- Датами: on May 10th, on the 15th of April
- Особыми днями: on my birthday, on Christmas Day
- Конкретными днями с уточнением: on a cold morning, on a sunny afternoon
|At
|In
|On
|Точное время (at 6:30)
|Месяцы (in March)
|Дни недели (on Monday)
|Ночь (at night)
|Времена года (in autumn)
|Даты (on April 1st)
|Праздники как момент (at Christmas)
|Годы/века (in 1999)
|Праздничные дни (on New Year's Day)
|Полдень/полночь (at noon/midnight)
|Части дня (in the morning)
|Дни с описанием (on a rainy day)
Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды ко мне на курс пришёл Алексей, успешный IT-специалист, которому предстояло выступление на международной конференции. Он бегло говорил на английском, но постоянно путался в предлогах времени. "Я встретился с клиентами on morning", "Презентация начнётся in Monday" — такие ошибки встречались в его речи регулярно.
Мы придумали систему визуальных ассоциаций: представляли at как точку на часах, in как нахождение внутри большого периода времени (месяца, года), а on как точку на календаре. Через три недели занятий Алексей провёл презентацию безупречно. Когда иностранные коллеги спросили, где он так хорошо выучил язык, он ответил: "I've been studying English since childhood, but I mastered prepositions of time only in the last month" — и ни разу не ошибся в предлогах! 🎯
Правила использования предлогов at, in, on для указания времени
Теперь рассмотрим более детально правила использования основных предлогов времени и их особенности в различных контекстах.
Предлог AT
Предлог at обычно указывает на очень конкретный момент времени:
- Точное время на часах: I have a meeting at 3 PM. (У меня встреча в 3 часа дня.)
- Время приема пищи: We usually have dinner at 7 o'clock. (Мы обычно ужинаем в 7 часов.)
- Выходные, когда они рассматриваются как точка во времени: Let's meet at the weekend. (Давайте встретимся на выходных.)
Интересная особенность: с словом "night" используется именно at (at night), в то время как с другими частями суток — in (in the morning/afternoon/evening).
Предлог IN
Предлог in обозначает нахождение внутри более продолжительного периода:
- Периоды дня: I like to read in the evening. (Я люблю читать вечером.)
- Будущее время: I'll call you in an hour. (Я позвоню тебе через час.)
- Периоды жизни: In my childhood, I used to swim a lot. (В детстве я много плавал.)
- Десятилетия: Rock music was popular in the 1970s. (Рок-музыка была популярна в 1970-х.)
Предлог ON
Предлог on связан с конкретными датами и днями:
- Конкретные дни с уточнениями: I always feel energetic on sunny mornings. (Я всегда чувствую себя энергичным в солнечные утра.)
- Определённые даты праздников: On Valentine's Day, restaurants are usually full. (В День святого Валентина рестораны обычно заполнены.)
- Особые события: The concert was canceled on the opening night. (Концерт отменили в день открытия.)
|Правило
|Пример
|Перевод
|At + точное время
|The train arrives at 8:45.
|Поезд прибывает в 8:45.
|In + месяц/сезон/год
|I was born in 1990.
|Я родился в 1990 году.
|On + день недели/дата
|The meeting is on Tuesday.
|Встреча во вторник.
|In + утро/день/вечер
|Let's go for a walk in the evening.
|Давай прогуляемся вечером.
|At + ночь/полдень/полночь
|I can't sleep at night.
|Я не могу спать ночью.
Предлоги для обозначения длительности: for, during, since, until
Кроме предлогов, указывающих на конкретное время или периоды, в английском языке есть специальные предлоги для обозначения продолжительности действий или событий.
FOR — используется, когда нужно указать продолжительность времени:
- I've been waiting for two hours. (Я жду два часа.)
- She's been living in Paris for five years. (Она живёт в Париже пять лет.)
- We stayed there for the weekend. (Мы оставались там на выходные.)
For обычно отвечает на вопрос "как долго?" и указывает на период времени от начала до конца.
DURING — используется, когда действие происходит в течение определённого периода, мероприятия или события:
- I fell asleep during the movie. (Я заснул во время фильма.)
- She made several important discoveries during her research. (Она сделала несколько важных открытий во время своего исследования.)
- During the summer, we often go to the beach. (Летом мы часто ходим на пляж.)
During подчеркивает, что действие происходит внутри какого-то временного отрезка, но не обязательно на протяжении всего периода.
SINCE — используется для обозначения начальной точки действия, которое продолжается до настоящего момента:
- I have been studying English since 2010. (Я изучаю английский с 2010 года.)
- She hasn't eaten anything since breakfast. (Она ничего не ела с завтрака.)
- We've known each other since childhood. (Мы знаем друг друга с детства.)
Since почти всегда используется с совершенными временами (Present Perfect, Present Perfect Continuous).
UNTIL/TILL — указывает на конечную точку действия или события:
- The store is open until 10 PM. (Магазин открыт до 10 вечера.)
- I'll wait for you till tomorrow. (Я буду ждать тебя до завтра.)
- She worked until midnight to finish the project. (Она работала до полуночи, чтобы закончить проект.)
Важно отметить, что until и till взаимозаменяемы, хотя till считается более неформальным вариантом.
BY — указывает на крайний срок, к которому что-то будет завершено:
- I'll finish this report by Friday. (Я закончу этот отчёт к пятнице.)
- The renovation should be completed by the end of the month. (Ремонт должен быть завершен к концу месяца.)
Максим Петров, координатор программ подготовки к международным экзаменам
Я готовил группу студентов к IELTS и заметил, что почти все они путались между for и since. Студенты постоянно говорили: "I've been living here since five years" вместо "for five years" или "I've known him for 2019" вместо "since 2019".
Чтобы решить эту проблему, мы создали мнемонический прием. For связывали с цифрой 4, которая похожа на F, и запоминали, что после for всегда идёт число (for 5 minutes, for 2 weeks). А since ассоциировали со словом "start" (тоже на S) — "с начала чего-то" (since Monday, since 2015).
Когда один из студентов, Артём, сдал IELTS на 8.0 по грамматике, он признался: "Каждый раз, выбирая между for и since, я вспоминал вашу букву F и число 4. Это спасло меня минимум от пяти ошибок на экзамене!" 📚
Особые случаи применения предлогов времени в английском
В английском языке есть ряд особых случаев и идиоматических выражений с предлогами времени, которые не подчиняются общим правилам или имеют специфическое применение. 🧩
Отсутствие предлога
Некоторые временные выражения используются без предлога:
- Выражения с next/last/this/every: I'll see you next week. (не on next week)
- С tomorrow, yesterday, today: I'll finish it tomorrow. (не on tomorrow)
- С tonight: She's coming tonight. (не at tonight)
- При указании времени после слова last: I saw him last Monday. (не on last Monday)
Идиоматические выражения с предлогами времени
- At the moment — в данный момент
- At the same time — в то же время, одновременно
- At once — сразу, немедленно
- At times — иногда, временами
- In time (вовремя) vs. On time (точно по расписанию)
- In advance — заранее
- On occasion — иногда, время от времени
- For the time being — пока, на данный момент
- For good — навсегда
- For ages — очень долго
Сложные случаи с выбором между at, in и on
Есть ситуации, когда выбор предлога может быть неоднозначным или зависеть от контекста:
- At/On the weekend: В британском английском чаще говорят "at the weekend", в американском — "on the weekend".
- In/On the morning/afternoon/evening: Если указывается конкретный день, используется "on" (on Monday morning), если общее упоминание — "in" (in the morning).
- In/At Christmas/Easter: "At Christmas" означает время вокруг Рождества, "in Christmas" — внутри рождественского периода.
- On/In time: "On time" — точно по расписанию, "in time" — с запасом времени, вовремя.
Предлоги в выражениях с датами и временем суток
- At the age of 25 — в возрасте 25 лет
- In the early/mid/late 1990s — в начале/середине/конце 1990-х
- On the dot — ровно (о времени): Let's meet at 8 o'clock on the dot.
- At dawn/dusk — на рассвете/закате
- In the beginning/end — в начале/конце
- On the eve of — накануне
Предлоги в выражениях о будущем и прошлом
- In advance — заранее: Book tickets in advance.
- In the future — в будущем
- In the past — в прошлом
- In (a number of) years' time — через (несколько) лет
- For now — пока, на данный момент
- From now on — отныне, впредь
- Up to now/until now — до настоящего времени
Частые ошибки при использовании предлогов времени
Даже опытные студенты регулярно допускают ошибки при использовании предлогов времени в английском языке. Разберём наиболее распространённые из них и способы их избежать. ⚠️
1. Путаница между at, in и on
- ❌ I have a meeting in Monday.
- ✅ I have a meeting on Monday.
- ❌ She was born on 1995.
- ✅ She was born in 1995.
- ❌ Let's meet on 5 o'clock.
- ✅ Let's meet at 5 o'clock.
Помните основное правило: at — для точного времени, in — для более длительных периодов, on — для дней и дат.
2. Неправильное использование for и since
- ❌ I've lived here since ten years.
- ✅ I've lived here for ten years.
- ❌ She's been studying English for 2015.
- ✅ She's been studying English since 2015.
For используется с периодом времени, since — с начальным моментом времени.
3. Добавление предлогов там, где они не нужны
- ❌ I'll see you on next Monday.
- ✅ I'll see you next Monday.
- ❌ She arrived on yesterday.
- ✅ She arrived yesterday.
- ❌ We met at last night.
- ✅ We met last night.
4. Ошибки с during и for
- ❌ For the meeting, everyone was quiet.
- ✅ During the meeting, everyone was quiet.
- ❌ I lived in Paris during 10 years.
- ✅ I lived in Paris for 10 years.
5. Неправильное использование by и until
- ❌ The shop is open by 9 PM.
- ✅ The shop is open until 9 PM.
- ❌ Please finish this task until Friday.
- ✅ Please finish this task by Friday.
By указывает на крайний срок выполнения (к пятнице), until — на продолжение действия до определённого момента (до 9 вечера).
6. Ошибки в идиоматических выражениях
- ❌ The train arrived in time. (если имеется в виду "по расписанию")
- ✅ The train arrived on time.
- ❌ Let's meet on the weekend. (в британском английском)
- ✅ Let's meet at the weekend.
7. Путаница с предлогами в выражениях о будущем
- ❌ I'll call you at three days.
- ✅ I'll call you in three days.
- ❌ The movie starts in 8 PM.
- ✅ The movie starts at 8 PM.
8. Ошибки с "на прошлой/следующей неделе"
- ❌ I met her on the last week.
- ✅ I met her last week.
- ❌ We'll do it in the next month.
- ✅ We'll do it next month.
Запомните: после next/last/this/every предлог не ставится!
Предлоги времени в английском языке, несмотря на свою кажущуюся сложность, подчиняются логичным правилам. Освоив базовые принципы — at для точного времени, in для периодов, on для дней и дат — вы уже избежите большинства ошибок. Добавьте к этому понимание разницы между for и since, правильное использование during, until и by, и ваша речь станет заметно грамотнее. Помните, что регулярная практика с осознанным применением правил — самый эффективный способ добиться автоматизма в использовании предлогов времени. И главное — не бойтесь ошибаться, ведь каждая ошибка приближает вас к совершенству в английском языке! 🌟