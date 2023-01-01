Предлоги времени в английском языке: at, in, on – как не ошибиться

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык на всех уровнях, включая начинающих и продвинутых
  • Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для обучения и объяснения грамматики

  • Люди, готовящиеся к международным экзаменам, таким как IELTS или TOEFL, и желающие улучшить свою грамотность в английском

    Предлоги времени в английском — один из тех камней преткновения, о который спотыкаются даже продвинутые студенты. Почему мы говорим "in the morning", но "at night"? Или "on Monday", но "in January"? Эти маленькие слова — at, in, on, for, during — часто становятся источником серьезных ошибок, мешающих эффективной коммуникации. Независимо от вашего уровня английского, точное использование предлогов времени мгновенно выделяет вас как грамотного собеседника. Давайте разберемся с этими хитрыми словечками раз и навсегда! 🕒

Основные предлоги времени в английском языке: at, in, on

Предлоги at, in и on составляют основную тройку предлогов времени в английском языке. Каждый из них имеет свою зону ответственности и используется в определенных временных контекстах.

Предлог at используется, когда мы говорим о:

  • Конкретном времени: at 5 o'clock, at noon, at midnight
  • Определенных периодах суток: at night, at dawn, at sunset
  • Праздниках как о моменте: at Christmas, at Easter (когда подразумевается сам момент праздника)

Предлог in применяется для обозначения:

  • Месяцев: in January, in December
  • Времён года: in summer, in winter
  • Годов и столетий: in 2023, in the 21st century
  • Частей суток: in the morning, in the afternoon, in the evening
  • Периодов времени: in an hour (через час)

Предлог on используется с:

  • Днями недели: on Monday, on Friday
  • Датами: on May 10th, on the 15th of April
  • Особыми днями: on my birthday, on Christmas Day
  • Конкретными днями с уточнением: on a cold morning, on a sunny afternoon
At In On
Точное время (at 6:30) Месяцы (in March) Дни недели (on Monday)
Ночь (at night) Времена года (in autumn) Даты (on April 1st)
Праздники как момент (at Christmas) Годы/века (in 1999) Праздничные дни (on New Year's Day)
Полдень/полночь (at noon/midnight) Части дня (in the morning) Дни с описанием (on a rainy day)

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне на курс пришёл Алексей, успешный IT-специалист, которому предстояло выступление на международной конференции. Он бегло говорил на английском, но постоянно путался в предлогах времени. "Я встретился с клиентами on morning", "Презентация начнётся in Monday" — такие ошибки встречались в его речи регулярно.

Мы придумали систему визуальных ассоциаций: представляли at как точку на часах, in как нахождение внутри большого периода времени (месяца, года), а on как точку на календаре. Через три недели занятий Алексей провёл презентацию безупречно. Когда иностранные коллеги спросили, где он так хорошо выучил язык, он ответил: "I've been studying English since childhood, but I mastered prepositions of time only in the last month" — и ни разу не ошибся в предлогах! 🎯

Правила использования предлогов at, in, on для указания времени

Теперь рассмотрим более детально правила использования основных предлогов времени и их особенности в различных контекстах.

Предлог AT

Предлог at обычно указывает на очень конкретный момент времени:

  • Точное время на часах: I have a meeting at 3 PM. (У меня встреча в 3 часа дня.)
  • Время приема пищи: We usually have dinner at 7 o'clock. (Мы обычно ужинаем в 7 часов.)
  • Выходные, когда они рассматриваются как точка во времени: Let's meet at the weekend. (Давайте встретимся на выходных.)

Интересная особенность: с словом "night" используется именно at (at night), в то время как с другими частями суток — in (in the morning/afternoon/evening).

Предлог IN

Предлог in обозначает нахождение внутри более продолжительного периода:

  • Периоды дня: I like to read in the evening. (Я люблю читать вечером.)
  • Будущее время: I'll call you in an hour. (Я позвоню тебе через час.)
  • Периоды жизни: In my childhood, I used to swim a lot. (В детстве я много плавал.)
  • Десятилетия: Rock music was popular in the 1970s. (Рок-музыка была популярна в 1970-х.)

Предлог ON

Предлог on связан с конкретными датами и днями:

  • Конкретные дни с уточнениями: I always feel energetic on sunny mornings. (Я всегда чувствую себя энергичным в солнечные утра.)
  • Определённые даты праздников: On Valentine's Day, restaurants are usually full. (В День святого Валентина рестораны обычно заполнены.)
  • Особые события: The concert was canceled on the opening night. (Концерт отменили в день открытия.)
Правило Пример Перевод
At + точное время The train arrives at 8:45. Поезд прибывает в 8:45.
In + месяц/сезон/год I was born in 1990. Я родился в 1990 году.
On + день недели/дата The meeting is on Tuesday. Встреча во вторник.
In + утро/день/вечер Let's go for a walk in the evening. Давай прогуляемся вечером.
At + ночь/полдень/полночь I can't sleep at night. Я не могу спать ночью.

Предлоги для обозначения длительности: for, during, since, until

Кроме предлогов, указывающих на конкретное время или периоды, в английском языке есть специальные предлоги для обозначения продолжительности действий или событий.

FOR — используется, когда нужно указать продолжительность времени:

  • I've been waiting for two hours. (Я жду два часа.)
  • She's been living in Paris for five years. (Она живёт в Париже пять лет.)
  • We stayed there for the weekend. (Мы оставались там на выходные.)

For обычно отвечает на вопрос "как долго?" и указывает на период времени от начала до конца.

DURING — используется, когда действие происходит в течение определённого периода, мероприятия или события:

  • I fell asleep during the movie. (Я заснул во время фильма.)
  • She made several important discoveries during her research. (Она сделала несколько важных открытий во время своего исследования.)
  • During the summer, we often go to the beach. (Летом мы часто ходим на пляж.)

During подчеркивает, что действие происходит внутри какого-то временного отрезка, но не обязательно на протяжении всего периода.

SINCE — используется для обозначения начальной точки действия, которое продолжается до настоящего момента:

  • I have been studying English since 2010. (Я изучаю английский с 2010 года.)
  • She hasn't eaten anything since breakfast. (Она ничего не ела с завтрака.)
  • We've known each other since childhood. (Мы знаем друг друга с детства.)

Since почти всегда используется с совершенными временами (Present Perfect, Present Perfect Continuous).

UNTIL/TILL — указывает на конечную точку действия или события:

  • The store is open until 10 PM. (Магазин открыт до 10 вечера.)
  • I'll wait for you till tomorrow. (Я буду ждать тебя до завтра.)
  • She worked until midnight to finish the project. (Она работала до полуночи, чтобы закончить проект.)

Важно отметить, что until и till взаимозаменяемы, хотя till считается более неформальным вариантом.

BY — указывает на крайний срок, к которому что-то будет завершено:

  • I'll finish this report by Friday. (Я закончу этот отчёт к пятнице.)
  • The renovation should be completed by the end of the month. (Ремонт должен быть завершен к концу месяца.)

Максим Петров, координатор программ подготовки к международным экзаменам

Я готовил группу студентов к IELTS и заметил, что почти все они путались между for и since. Студенты постоянно говорили: "I've been living here since five years" вместо "for five years" или "I've known him for 2019" вместо "since 2019".

Чтобы решить эту проблему, мы создали мнемонический прием. For связывали с цифрой 4, которая похожа на F, и запоминали, что после for всегда идёт число (for 5 minutes, for 2 weeks). А since ассоциировали со словом "start" (тоже на S) — "с начала чего-то" (since Monday, since 2015).

Когда один из студентов, Артём, сдал IELTS на 8.0 по грамматике, он признался: "Каждый раз, выбирая между for и since, я вспоминал вашу букву F и число 4. Это спасло меня минимум от пяти ошибок на экзамене!" 📚

Особые случаи применения предлогов времени в английском

В английском языке есть ряд особых случаев и идиоматических выражений с предлогами времени, которые не подчиняются общим правилам или имеют специфическое применение. 🧩

Отсутствие предлога

Некоторые временные выражения используются без предлога:

  • Выражения с next/last/this/every: I'll see you next week. (не on next week)
  • С tomorrow, yesterday, today: I'll finish it tomorrow. (не on tomorrow)
  • С tonight: She's coming tonight. (не at tonight)
  • При указании времени после слова last: I saw him last Monday. (не on last Monday)

Идиоматические выражения с предлогами времени

  • At the moment — в данный момент
  • At the same time — в то же время, одновременно
  • At once — сразу, немедленно
  • At times — иногда, временами
  • In time (вовремя) vs. On time (точно по расписанию)
  • In advance — заранее
  • On occasion — иногда, время от времени
  • For the time being — пока, на данный момент
  • For good — навсегда
  • For ages — очень долго

Сложные случаи с выбором между at, in и on

Есть ситуации, когда выбор предлога может быть неоднозначным или зависеть от контекста:

  • At/On the weekend: В британском английском чаще говорят "at the weekend", в американском — "on the weekend".
  • In/On the morning/afternoon/evening: Если указывается конкретный день, используется "on" (on Monday morning), если общее упоминание — "in" (in the morning).
  • In/At Christmas/Easter: "At Christmas" означает время вокруг Рождества, "in Christmas" — внутри рождественского периода.
  • On/In time: "On time" — точно по расписанию, "in time" — с запасом времени, вовремя.

Предлоги в выражениях с датами и временем суток

  • At the age of 25 — в возрасте 25 лет
  • In the early/mid/late 1990s — в начале/середине/конце 1990-х
  • On the dot — ровно (о времени): Let's meet at 8 o'clock on the dot.
  • At dawn/dusk — на рассвете/закате
  • In the beginning/end — в начале/конце
  • On the eve of — накануне

Предлоги в выражениях о будущем и прошлом

  • In advance — заранее: Book tickets in advance.
  • In the future — в будущем
  • In the past — в прошлом
  • In (a number of) years' time — через (несколько) лет
  • For now — пока, на данный момент
  • From now on — отныне, впредь
  • Up to now/until now — до настоящего времени

Частые ошибки при использовании предлогов времени

Даже опытные студенты регулярно допускают ошибки при использовании предлогов времени в английском языке. Разберём наиболее распространённые из них и способы их избежать. ⚠️

1. Путаница между at, in и on

  • ❌ I have a meeting in Monday.
  • ✅ I have a meeting on Monday.
  • ❌ She was born on 1995.
  • ✅ She was born in 1995.
  • ❌ Let's meet on 5 o'clock.
  • ✅ Let's meet at 5 o'clock.

Помните основное правило: at — для точного времени, in — для более длительных периодов, on — для дней и дат.

2. Неправильное использование for и since

  • ❌ I've lived here since ten years.
  • ✅ I've lived here for ten years.
  • ❌ She's been studying English for 2015.
  • ✅ She's been studying English since 2015.

For используется с периодом времени, since — с начальным моментом времени.

3. Добавление предлогов там, где они не нужны

  • ❌ I'll see you on next Monday.
  • ✅ I'll see you next Monday.
  • ❌ She arrived on yesterday.
  • ✅ She arrived yesterday.
  • ❌ We met at last night.
  • ✅ We met last night.

4. Ошибки с during и for

  • For the meeting, everyone was quiet.
  • During the meeting, everyone was quiet.
  • ❌ I lived in Paris during 10 years.
  • ✅ I lived in Paris for 10 years.

5. Неправильное использование by и until

  • ❌ The shop is open by 9 PM.
  • ✅ The shop is open until 9 PM.
  • ❌ Please finish this task until Friday.
  • ✅ Please finish this task by Friday.

By указывает на крайний срок выполнения (к пятнице), until — на продолжение действия до определённого момента (до 9 вечера).

6. Ошибки в идиоматических выражениях

  • ❌ The train arrived in time. (если имеется в виду "по расписанию")
  • ✅ The train arrived on time.
  • ❌ Let's meet on the weekend. (в британском английском)
  • ✅ Let's meet at the weekend.

7. Путаница с предлогами в выражениях о будущем

  • ❌ I'll call you at three days.
  • ✅ I'll call you in three days.
  • ❌ The movie starts in 8 PM.
  • ✅ The movie starts at 8 PM.

8. Ошибки с "на прошлой/следующей неделе"

  • ❌ I met her on the last week.
  • ✅ I met her last week.
  • ❌ We'll do it in the next month.
  • ✅ We'll do it next month.

Запомните: после next/last/this/every предлог не ставится!

Предлоги времени в английском языке, несмотря на свою кажущуюся сложность, подчиняются логичным правилам. Освоив базовые принципы — at для точного времени, in для периодов, on для дней и дат — вы уже избежите большинства ошибок. Добавьте к этому понимание разницы между for и since, правильное использование during, until и by, и ваша речь станет заметно грамотнее. Помните, что регулярная практика с осознанным применением правил — самый эффективный способ добиться автоматизма в использовании предлогов времени. И главное — не бойтесь ошибаться, ведь каждая ошибка приближает вас к совершенству в английском языке! 🌟

