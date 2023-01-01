Предлоги времени в английском языке: at, in, on – как не ошибиться

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на всех уровнях, включая начинающих и продвинутых

Преподаватели английского языка, ищущие ресурсы для обучения и объяснения грамматики

Люди, готовящиеся к международным экзаменам, таким как IELTS или TOEFL, и желающие улучшить свою грамотность в английском Предлоги времени в английском — один из тех камней преткновения, о который спотыкаются даже продвинутые студенты. Почему мы говорим "in the morning", но "at night"? Или "on Monday", но "in January"? Эти маленькие слова — at, in, on, for, during — часто становятся источником серьезных ошибок, мешающих эффективной коммуникации. Независимо от вашего уровня английского, точное использование предлогов времени мгновенно выделяет вас как грамотного собеседника. Давайте разберемся с этими хитрыми словечками раз и навсегда! 🕒

Основные предлоги времени в английском языке: at, in, on

Предлоги at, in и on составляют основную тройку предлогов времени в английском языке. Каждый из них имеет свою зону ответственности и используется в определенных временных контекстах.

Предлог at используется, когда мы говорим о:

Конкретном времени: at 5 o'clock, at noon, at midnight

Определенных периодах суток: at night, at dawn, at sunset

Праздниках как о моменте: at Christmas, at Easter (когда подразумевается сам момент праздника)

Предлог in применяется для обозначения:

Месяцев: in January, in December

Времён года: in summer, in winter

Годов и столетий: in 2023, in the 21st century

Частей суток: in the morning, in the afternoon, in the evening

Периодов времени: in an hour (через час)

Предлог on используется с:

Днями недели: on Monday, on Friday

Датами: on May 10th, on the 15th of April

Особыми днями: on my birthday, on Christmas Day

Конкретными днями с уточнением: on a cold morning, on a sunny afternoon

At In On Точное время (at 6:30) Месяцы (in March) Дни недели (on Monday) Ночь (at night) Времена года (in autumn) Даты (on April 1st) Праздники как момент (at Christmas) Годы/века (in 1999) Праздничные дни (on New Year's Day) Полдень/полночь (at noon/midnight) Части дня (in the morning) Дни с описанием (on a rainy day)

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курс пришёл Алексей, успешный IT-специалист, которому предстояло выступление на международной конференции. Он бегло говорил на английском, но постоянно путался в предлогах времени. "Я встретился с клиентами on morning", "Презентация начнётся in Monday" — такие ошибки встречались в его речи регулярно. Мы придумали систему визуальных ассоциаций: представляли at как точку на часах, in как нахождение внутри большого периода времени (месяца, года), а on как точку на календаре. Через три недели занятий Алексей провёл презентацию безупречно. Когда иностранные коллеги спросили, где он так хорошо выучил язык, он ответил: "I've been studying English since childhood, but I mastered prepositions of time only in the last month" — и ни разу не ошибся в предлогах! 🎯

Правила использования предлогов at, in, on для указания времени

Теперь рассмотрим более детально правила использования основных предлогов времени и их особенности в различных контекстах.

Предлог AT

Предлог at обычно указывает на очень конкретный момент времени:

Точное время на часах: I have a meeting at 3 PM. (У меня встреча в 3 часа дня.)

Время приема пищи: We usually have dinner at 7 o'clock. (Мы обычно ужинаем в 7 часов.)

Выходные, когда они рассматриваются как точка во времени: Let's meet at the weekend. (Давайте встретимся на выходных.)

Интересная особенность: с словом "night" используется именно at (at night), в то время как с другими частями суток — in (in the morning/afternoon/evening).

Предлог IN

Предлог in обозначает нахождение внутри более продолжительного периода:

Периоды дня: I like to read in the evening. (Я люблю читать вечером.)

Будущее время: I'll call you in an hour. (Я позвоню тебе через час.)

Периоды жизни: In my childhood, I used to swim a lot. (В детстве я много плавал.)

Десятилетия: Rock music was popular in the 1970s. (Рок-музыка была популярна в 1970-х.)

Предлог ON

Предлог on связан с конкретными датами и днями:

Конкретные дни с уточнениями: I always feel energetic on sunny mornings. (Я всегда чувствую себя энергичным в солнечные утра.)

Определённые даты праздников: On Valentine's Day, restaurants are usually full. (В День святого Валентина рестораны обычно заполнены.)

Особые события: The concert was canceled on the opening night. (Концерт отменили в день открытия.)

Правило Пример Перевод At + точное время The train arrives at 8:45. Поезд прибывает в 8:45. In + месяц/сезон/год I was born in 1990. Я родился в 1990 году. On + день недели/дата The meeting is on Tuesday. Встреча во вторник. In + утро/день/вечер Let's go for a walk in the evening. Давай прогуляемся вечером. At + ночь/полдень/полночь I can't sleep at night. Я не могу спать ночью.

Предлоги для обозначения длительности: for, during, since, until

Кроме предлогов, указывающих на конкретное время или периоды, в английском языке есть специальные предлоги для обозначения продолжительности действий или событий.

FOR — используется, когда нужно указать продолжительность времени:

I've been waiting for two hours. (Я жду два часа.)

She's been living in Paris for five years. (Она живёт в Париже пять лет.)

We stayed there for the weekend. (Мы оставались там на выходные.)

For обычно отвечает на вопрос "как долго?" и указывает на период времени от начала до конца.

DURING — используется, когда действие происходит в течение определённого периода, мероприятия или события:

I fell asleep during the movie. (Я заснул во время фильма.)

She made several important discoveries during her research. (Она сделала несколько важных открытий во время своего исследования.)

During the summer, we often go to the beach. (Летом мы часто ходим на пляж.)

During подчеркивает, что действие происходит внутри какого-то временного отрезка, но не обязательно на протяжении всего периода.

SINCE — используется для обозначения начальной точки действия, которое продолжается до настоящего момента:

I have been studying English since 2010. (Я изучаю английский с 2010 года.)

She hasn't eaten anything since breakfast. (Она ничего не ела с завтрака.)

We've known each other since childhood. (Мы знаем друг друга с детства.)

Since почти всегда используется с совершенными временами (Present Perfect, Present Perfect Continuous).

UNTIL/TILL — указывает на конечную точку действия или события:

The store is open until 10 PM. (Магазин открыт до 10 вечера.)

I'll wait for you till tomorrow. (Я буду ждать тебя до завтра.)

She worked until midnight to finish the project. (Она работала до полуночи, чтобы закончить проект.)

Важно отметить, что until и till взаимозаменяемы, хотя till считается более неформальным вариантом.

BY — указывает на крайний срок, к которому что-то будет завершено:

I'll finish this report by Friday. (Я закончу этот отчёт к пятнице.)

The renovation should be completed by the end of the month. (Ремонт должен быть завершен к концу месяца.)

Максим Петров, координатор программ подготовки к международным экзаменам Я готовил группу студентов к IELTS и заметил, что почти все они путались между for и since. Студенты постоянно говорили: "I've been living here since five years" вместо "for five years" или "I've known him for 2019" вместо "since 2019". Чтобы решить эту проблему, мы создали мнемонический прием. For связывали с цифрой 4, которая похожа на F, и запоминали, что после for всегда идёт число (for 5 minutes, for 2 weeks). А since ассоциировали со словом "start" (тоже на S) — "с начала чего-то" (since Monday, since 2015). Когда один из студентов, Артём, сдал IELTS на 8.0 по грамматике, он признался: "Каждый раз, выбирая между for и since, я вспоминал вашу букву F и число 4. Это спасло меня минимум от пяти ошибок на экзамене!" 📚

Особые случаи применения предлогов времени в английском

В английском языке есть ряд особых случаев и идиоматических выражений с предлогами времени, которые не подчиняются общим правилам или имеют специфическое применение. 🧩

Отсутствие предлога

Некоторые временные выражения используются без предлога:

Выражения с next/last/this/every: I'll see you next week. (не on next week)

С tomorrow, yesterday, today: I'll finish it tomorrow. (не on tomorrow)

С tonight: She's coming tonight. (не at tonight)

При указании времени после слова last: I saw him last Monday. (не on last Monday)

Идиоматические выражения с предлогами времени

At the moment — в данный момент

At the same time — в то же время, одновременно

At once — сразу, немедленно

At times — иногда, временами

In time (вовремя) vs. On time (точно по расписанию)

In advance — заранее

On occasion — иногда, время от времени

For the time being — пока, на данный момент

For good — навсегда

For ages — очень долго

Сложные случаи с выбором между at, in и on

Есть ситуации, когда выбор предлога может быть неоднозначным или зависеть от контекста:

At/On the weekend : В британском английском чаще говорят "at the weekend", в американском — "on the weekend".

: В британском английском чаще говорят "at the weekend", в американском — "on the weekend". In/On the morning/afternoon/evening : Если указывается конкретный день, используется "on" (on Monday morning), если общее упоминание — "in" (in the morning).

: Если указывается конкретный день, используется "on" (on Monday morning), если общее упоминание — "in" (in the morning). In/At Christmas/Easter : "At Christmas" означает время вокруг Рождества, "in Christmas" — внутри рождественского периода.

: "At Christmas" означает время вокруг Рождества, "in Christmas" — внутри рождественского периода. On/In time: "On time" — точно по расписанию, "in time" — с запасом времени, вовремя.

Предлоги в выражениях с датами и временем суток

At the age of 25 — в возрасте 25 лет

In the early/mid/late 1990s — в начале/середине/конце 1990-х

On the dot — ровно (о времени): Let's meet at 8 o'clock on the dot.

At dawn/dusk — на рассвете/закате

In the beginning/end — в начале/конце

On the eve of — накануне

Предлоги в выражениях о будущем и прошлом

In advance — заранее: Book tickets in advance.

In the future — в будущем

In the past — в прошлом

In (a number of) years' time — через (несколько) лет

For now — пока, на данный момент

From now on — отныне, впредь

Up to now/until now — до настоящего времени

Частые ошибки при использовании предлогов времени

Даже опытные студенты регулярно допускают ошибки при использовании предлогов времени в английском языке. Разберём наиболее распространённые из них и способы их избежать. ⚠️

1. Путаница между at, in и on

❌ I have a meeting in Monday.

✅ I have a meeting on Monday.

❌ She was born on 1995.

✅ She was born in 1995.

❌ Let's meet on 5 o'clock.

✅ Let's meet at 5 o'clock.

Помните основное правило: at — для точного времени, in — для более длительных периодов, on — для дней и дат.

2. Неправильное использование for и since

❌ I've lived here since ten years.

✅ I've lived here for ten years.

❌ She's been studying English for 2015.

✅ She's been studying English since 2015.

For используется с периодом времени, since — с начальным моментом времени.

3. Добавление предлогов там, где они не нужны

❌ I'll see you on next Monday.

✅ I'll see you next Monday.

❌ She arrived on yesterday.

✅ She arrived yesterday.

❌ We met at last night.

✅ We met last night.

4. Ошибки с during и for

❌ For the meeting, everyone was quiet.

✅ During the meeting, everyone was quiet.

❌ I lived in Paris during 10 years.

✅ I lived in Paris for 10 years.

5. Неправильное использование by и until

❌ The shop is open by 9 PM.

✅ The shop is open until 9 PM.

❌ Please finish this task until Friday.

✅ Please finish this task by Friday.

By указывает на крайний срок выполнения (к пятнице), until — на продолжение действия до определённого момента (до 9 вечера).

6. Ошибки в идиоматических выражениях

❌ The train arrived in time. (если имеется в виду "по расписанию")

✅ The train arrived on time.

❌ Let's meet on the weekend. (в британском английском)

✅ Let's meet at the weekend.

7. Путаница с предлогами в выражениях о будущем

❌ I'll call you at three days.

✅ I'll call you in three days.

❌ The movie starts in 8 PM.

✅ The movie starts at 8 PM.

8. Ошибки с "на прошлой/следующей неделе"

❌ I met her on the last week.

✅ I met her last week.

❌ We'll do it in the next month.

✅ We'll do it next month.

Запомните: после next/last/this/every предлог не ставится!