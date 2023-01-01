Как играючи выучить английские предлоги с детьми: проверенные методы

Для кого эта статья:

Родители третьеклассников, желающие помочь своим детям в освоении английского языка

Педагоги, преподаватели английского языка начальных классов

Разработчики образовательных методик и материалов для детей младшего возраста Освоение английских предлогов для третьеклассников часто превращается в настоящий вызов для родителей и педагогов. Маленькие слова вроде "in", "on" или "under" вызывают непропорционально большие трудности у детей 8-9 лет! 🧩 Когда ребенок путает "The cat is under the table" с "The cat is on the table", это не просто ошибка — это полностью меняет смысл высказывания. Многолетний опыт работы с младшими школьниками показывает: традиционное заучивание правил малоэффективно, зато игровые методики творят чудеса. В этой статье вы найдете проверенные инструменты, которые превратят изучение английских предлогов из скучной обязанности в увлекательное приключение.

Какие предлоги изучают в английском языке в 3 классе

Учебная программа 3 класса фокусируется на базовых предлогах, которые необходимы для построения первых осмысленных предложений на английском языке. В этом возрасте дети осваивают около 15-20 основных предлогов, разделенных на несколько категорий.

Важно понимать, что третьеклассники только начинают формировать представление о системе предлогов, поэтому материал должен подаваться постепенно, с постоянным повторением и в контексте практического использования.

Категория предлогов Основные предлоги Примеры использования Предлоги места in, on, under, behind, in front of, next to, between The book is on the table. Предлоги времени at, in, on We have breakfast at 8 o'clock. Предлоги направления to, from, up, down I go to school every day. Другие базовые предлоги with, for, of, about This present is for you.

В 3 классе ученики должны не только узнавать эти предлоги, но и правильно использовать их в речи и письме. Особенно важно научиться различать похожие по значению предлоги и понимать контекст их употребления.

Марина Петровна, учитель английского языка начальных классов За 12 лет преподавания я заметила одну закономерность: дети, которые путаются в предлогах, часто просто не видят практического применения этих знаний. Помню случай с Антоном, учеником 3 класса, который никак не мог запомнить разницу между "in" и "on". Мы перепробовали все стандартные упражнения — безрезультатно. Однажды на уроке я принесла небольшую коробку с игрушками и попросила Антона описать, где находится каждая игрушка. "The car is IN the box", "The teddy bear is ON the box" — с восторгом говорил он, перемещая предметы. Через 15 минут такой практики он усвоил больше, чем за несколько недель теоретических объяснений! С тех пор я всегда использую наглядные материалы и превращаю изучение предлогов в игру.

Важно помнить, что в 3 классе не требуется знание всех сложных случаев употребления предлогов или исключений из правил. На этом этапе фокус должен быть на базовых конструкциях и их правильном использовании в повседневных ситуациях.

Основные предлоги места для детей 8-9 лет

Предлоги места — самая наглядная и потому наиболее понятная для третьеклассников группа. Они позволяют описывать положение предметов относительно друг друга, что делает их идеальными для демонстрации с помощью реальных объектов. 📦

Для детей 8-9 лет рекомендуется освоение следующих базовых предлогов места:

in — внутри, в (The toy is in the box — Игрушка в коробке)

— внутри, в (The toy is in the box — Игрушка в коробке) on — на поверхности (The book is on the table — Книга на столе)

— на поверхности (The book is on the table — Книга на столе) under — под (The cat is under the chair — Кот под стулом)

— под (The cat is under the chair — Кот под стулом) above — над (The lamp is above the table — Лампа над столом)

— над (The lamp is above the table — Лампа над столом) behind — за, позади (The ball is behind the sofa — Мяч за диваном)

— за, позади (The ball is behind the sofa — Мяч за диваном) in front of — перед (The dog is in front of the house — Собака перед домом)

— перед (The dog is in front of the house — Собака перед домом) next to / beside — рядом с (The girl is next to her mom — Девочка рядом с мамой)

— рядом с (The girl is next to her mom — Девочка рядом с мамой) between — между (The flower is between two books — Цветок между двумя книгами)

Ключ к успешному освоению предлогов места — визуализация и физические действия. Детям необходимо не просто услышать или прочитать предлоги, но и увидеть их применение, а затем самостоятельно использовать в ситуациях, имеющих для них смысл.

При обучении предлогам места эффективно работает метод контрастов. Покажите ребенку разницу: "The pencil is ON the book" и сразу же "Now the pencil is UNDER the book". Такой подход помогает сформировать четкое понимание значения каждого предлога.

Екатерина Иванова, разработчик образовательных методик На одном из семинаров по методике преподавания английского языка младшим школьникам я представила результаты исследования, которое мы проводили в течение учебного года. Мы разделили 60 учеников 3-х классов на две группы: одна изучала предлоги по традиционной методике (объяснение + упражнения), вторая — с использованием интерактивных карт и "предложных охот". Дети из второй группы не только показали результат на 42% лучше при итоговом тестировании, но и, что особенно ценно, сохранили эти знания спустя 3 месяца летних каникул. Ключевым фактором стало то, что мы превратили класс в настоящую "предложную лабораторию": дети перемещали предметы, создавали и фотографировали ситуации с предлогами, затем составляли свои книги-инструкции для других. Когда 8-летний Миша объяснял своему однокласснику: "Смотри, если ты МЕЖДУ Аней и Сашей, значит ты BETWEEN", — я поняла, что наш метод работает идеально.

Для закрепления знаний о предлогах места полезно использовать "предложные песенки" и рифмовки, которые дети с удовольствием повторяют и запоминают. Например: "The cat is on the mat, the dog is in the box, the bird is under the roof, and the mouse is behind the clock."

Предлоги времени в программе начальной школы

В отличие от предлогов места, которые можно легко продемонстрировать, предлоги времени представляют для третьеклассников определенную сложность из-за своей абстрактности. 🕒 Однако они не менее важны, поскольку без них невозможно рассказать о распорядке дня или планах на будущее.

В программе начальной школы для 3 класса выделяют три основных предлога времени, каждый из которых имеет свои особенности употребления:

Предлог Используется с Примеры Визуализация для запоминания at Конкретное время, праздники at 3 o'clock, at noon, at night, at Christmas Представьте стрелку, указывающую на конкретную точку на часах in Месяцы, времена года, годы, части дня in May, in summer, in 2023, in the morning Представьте календарь с выделенным месяцем или годом on Дни недели, даты on Monday, on the 5th of September Представьте листок календаря с конкретной датой

Для третьеклассников важно не перегружать информацией о многочисленных исключениях, которые существуют в употреблении предлогов времени. Достаточно сфокусироваться на базовых правилах и наиболее частотных выражениях.

Эффективные способы запоминания предлогов времени для учеников 3 класса:

Использование тематических картинок с часами (at), календарями (on) и временами года (in)

Создание личного расписания дня на английском с правильными предлогами

Разучивание песенок о временах года и днях недели с акцентом на предлоги

Игры с карточками "Когда это происходит?" (When does it happen?)

Важно регулярно повторять предлоги времени в контексте повседневных ситуаций: "When do you go to school?" — "I go to school at 8 o'clock on Monday", "When is your birthday?" — "My birthday is in June".

Третьеклассникам также полезно узнать о предлогах длительности, таких как "for" (на протяжении какого-то времени) и "since" (с какого-то момента), но на базовом уровне, без углубления в сложные грамматические конструкции.

Игровые методики для запоминания английских предлогов

Игра — наиболее естественный способ обучения для детей 8-9 лет. Когда ученик вовлечен эмоционально и физически, информация усваивается глубже и сохраняется дольше. 🎮 Ниже представлены эффективные игровые методики, которые превращают изучение предлогов из скучной необходимости в увлекательный процесс.

1. "Предложный командир" (Preposition Commander) Суть игры: ведущий (учитель или ученик) дает команды с использованием предлогов, которые остальные должны выполнять. Примеры команд:

Put your pencil on the notebook

Stand behind your chair

Put your hands under the table

Jump in front of the door

Эта игра особенно эффективна для закрепления предлогов места, так как задействует тактильную память и движение.

2. "Предложное лото" (Preposition Bingo) Необходимо подготовить карточки с изображениями предметов в разных пространственных отношениях. Ведущий называет предложения с предлогами (например, "The cat is under the table"), а игроки отмечают соответствующие картинки на своих карточках.

3. "Где спрятано сокровище?" (Where is the treasure?) Один ученик прячет "сокровище" (маленький предмет) в классе, а затем дает подсказки с использованием предлогов: "The treasure is behind the blue book", "It is under something red". Другие ученики должны найти предмет, используя эти подсказки.

4. "Времяходы" (Time Travelers) Игра для запоминания предлогов времени. Ученики получают карточки с различными временными периодами (at 5 o'clock, in summer, on Sunday). Учитель описывает ситуацию: "We are going to the zoo...", а ученики должны поднять подходящую карточку и сформировать полное предложение: "We are going to the zoo on Sunday".

5. "Предложный твистер" (Preposition Twister) Адаптация известной игры Твистер, где вместо цветов используются предлоги. На полу размещаются картинки с предлогами, а ведущий дает команды: "Right hand on 'in'", "Left foot on 'under'". Эта игра идеально подходит для активных детей и помогает запомнить предлоги через физическую активность.

6. Цифровые игры и приложения Современные технологии предлагают множество интерактивных приложений для изучения предлогов:

Preposition Master — игра, где нужно помочь персонажу правильно разместить предметы

Learn English with Duolingo — имеет специальные уроки по предлогам

Fun English for Kids — включает мини-игры на запоминание предлогов

Важно помнить, что наиболее эффективное обучение происходит при комбинировании различных игровых подходов и регулярном повторении материала. Игры должны быть короткими (10-15 минут), но проводиться часто, что обеспечивает постоянное подкрепление выученного материала.

Упражнения и карточки с предлогами для домашних занятий

Регулярные домашние занятия необходимы для закрепления знаний о предлогах, полученных в школе. Ниже представлены эффективные упражнения и материалы, которые родители и репетиторы могут использовать для домашней практики с третьеклассниками. 📝

1. Предложные раскраски Создайте или скачайте раскраски с инструкциями на английском, включающими предлоги:

Color the cat under the table brown

The ball in the box should be red

Make the bird on the tree yellow

Этот тип заданий развивает не только знание предлогов, но и навык следования инструкциям на английском языке.

2. Карточки "Найди ошибку" Подготовьте карточки с изображениями и предложениями к ним, некоторые из которых содержат ошибки в употреблении предлогов. Например, картинка кота на диване и предложение "The cat is in the sofa". Ребенок должен найти ошибку и исправить ее.

3. Предложный дневник Предложите ребенку вести дневник на английском языке, описывая свой день с использованием предлогов:

I wake up at 7 o'clock.

My breakfast is on the table.

I go to school in the morning.

Дневник можно оформить как книжку с иллюстрациями, что сделает процесс более увлекательным.

4. Создание предложных карт Помогите ребенку создать "карту сокровищ" своей комнаты или дома, используя предлоги для описания расположения предметов:

The teddy bear is on the bed.

The book is under the pillow.

The secret note is behind the picture.

Затем предложите другому члену семьи найти предметы, следуя этим подсказкам.

5. Предложные цепочки Начните предложение с предлогом, например: "In the morning I brush my teeth." Ребенок должен продолжить, начиная свое предложение с последнего слова предыдущего: "Teeth are in my mouth." И так далее, создавая цепочку предложений с предлогами.

6. Карточки для самостоятельной работы Создайте набор карточек трех типов:

Заполни пропуск: "The cat is _ the box." (с картинкой-подсказкой)

"The cat is the box." (с картинкой-подсказкой) Выбери правильный предлог: "The bird is (in/on/under) the tree."

"The bird is (in/on/under) the tree." Составь предложение: картинка + слова в разбросанном порядке, включая предлоги

7. Предложные песенки для домашнего разучивания Найдите или создайте простые песенки с предлогами, которые ребенок может слушать и подпевать дома. Многократное повторение в музыкальной форме значительно улучшает запоминание.

Для эффективности домашних занятий важно соблюдать несколько принципов:

Регулярность — лучше 10 минут каждый день, чем час раз в неделю

Разнообразие — чередуйте типы упражнений

Позитивный настрой — создавайте атмосферу игры, а не обязанности

Связь с повседневной жизнью — используйте предлоги в бытовых ситуациях

Помните, что домашние занятия должны дополнять, а не дублировать школьную программу, фокусируясь на практическом применении полученных знаний в комфортной обстановке.