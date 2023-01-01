Предлоги on, at и in в английском языке: основные правила и примеры

Корректное использование предлогов on, at и in отличает человека, свободно владеющего английским, от начинающего ученика. Эти три маленьких слова вызывают непропорционально большие трудности у изучающих язык, создавая препятствия даже для тех, кто давно освоил сложные грамматические конструкции. Разница между "I'll see you at Monday" (неверно) и "I'll see you on Monday" (верно) может показаться незначительной, но именно такие детали формируют языковую компетенцию и влияют на то, как вас воспринимают носители языка. Пришло время раз и навсегда разобраться с этими предлогами и превратить слабое место в ваше преимущество. 🔍

Предлоги on, at, in: общая классификация и роль в языке

Предлоги on, at и in относятся к базовым элементам английской грамматики, выполняющим функцию связи между словами в предложении. Их правильное употребление критически важно для передачи точного смысла высказывания, особенно когда речь идет о пространственных и временных отношениях.

Данные предлоги имеют следующие основные сферы применения:

Указание на местоположение (пространственные отношения)

(пространственные отношения) Обозначение времени (временные отношения)

(временные отношения) Идиоматические выражения (устойчивые словосочетания)

Понимание контекста — ключевой фактор при выборе правильного предлога. В английском языке, в отличие от русского, где падежные окончания часто определяют отношения между словами, предлоги выполняют основную роль в установлении связей в предложении.

Предлог Базовая пространственная концепция Базовая временная концепция in внутри чего-либо, в пределах объекта период времени, месяцы, годы, сезоны on на поверхности, в контакте с поверхностью дни недели, даты, конкретные дни at конкретная точка, местоположение точное время, праздники

Частота ошибок с этими предлогами объясняется несколькими факторами:

Отсутствие прямых эквивалентов в родном языке учащегося

Многозначность каждого предлога в разных контекстах

Наличие идиоматических выражений, где выбор предлога не следует логическим правилам

Разница в концептуализации пространства и времени в разных языках

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды ко мне на курс пришла студентка Мария, программист с продвинутым уровнем английского. Она свободно общалась на технические темы, но постоянно делала ошибки с предлогами. В первый день она сказала: "I'll be at the office in Monday at 9:00." Это типичная ошибка русскоговорящих студентов — переносить логику родного языка на английский. Мы начали с визуализации: in — это когда объект внутри контейнера, on — на поверхности, at — в конкретной точке. Через три недели интенсивной практики Мария заметила, что её коллеги-англичане стали меньше переспрашивать во время видеоконференций. А через два месяца она получила повышение, частично благодаря улучшенной коммуникации с международной командой.

Правила употребления предлога in в английском языке

Предлог in — один из наиболее часто используемых предлогов, который применяется для обозначения нахождения внутри чего-либо или указания на период времени. Рассмотрим детально основные случаи его употребления.

Пространственные отношения (место):

Нахождение внутри замкнутого пространства : in the room (в комнате), in the box (в коробке), in the car (в машине)

: in the room (в комнате), in the box (в коробке), in the car (в машине) Нахождение в пределах географического объекта : in London (в Лондоне), in France (во Франции), in the United States (в Соединенных Штатах)

: in London (в Лондоне), in France (во Франции), in the United States (в Соединенных Штатах) Нахождение в пределах района или части города: in the city center (в центре города), in the downtown (в деловом центре города)

Временные отношения (время):

Месяцы : in January (в январе), in February (в феврале)

: in January (в январе), in February (в феврале) Годы : in 2023 (в 2023 году), in the 1990s (в 1990-х)

: in 2023 (в 2023 году), in the 1990s (в 1990-х) Сезоны : in summer (летом), in winter (зимой)

: in summer (летом), in winter (зимой) Части дня : in the morning (утром), in the evening (вечером), но не с night!

: in the morning (утром), in the evening (вечером), но не с night! Периоды времени: in an hour (через час), in a week (через неделю)

Особые случаи и идиоматические выражения:

Указание на язык : in English (на английском), in Russian (на русском)

: in English (на английском), in Russian (на русском) Состояние или форма : in love (влюблен), in pain (в боли), in danger (в опасности)

: in love (влюблен), in pain (в боли), in danger (в опасности) Одежда : dressed in black (одетый в черное)

: dressed in black (одетый в черное) Средство или способ: written in ink (написано чернилами), pay in cash (платить наличными)

Следует обратить внимание на различия между родным языком и английским. Например, в русском мы говорим "на картинке", а в английском — "in the picture". Такие различия требуют особого внимания и практики.

Частые ошибки при использовании in:

Использование in вместо on с днями недели: ❌ in Monday — ✅ on Monday

Смешение in и at при указании на место: ❌ in the airport — ✅ at the airport

Неверное использование с night: ❌ in the night — ✅ at night (но: in the night [when something happened])

Предлог at: когда и как использовать правильно

Предлог at в английском языке имеет более точечный, конкретный характер по сравнению с in и on. Он указывает на определенную позицию или момент, чем и обусловлена специфика его употребления в различных контекстах.

Пространственные отношения (место):

Конкретная позиция или точка : at the door (у двери), at the window (у окна), at the corner (на углу)

: at the door (у двери), at the window (у окна), at the corner (на углу) Адреса и местоположения : at 10 Downing Street (по адресу Даунинг-стрит, 10), at the station (на станции)

: at 10 Downing Street (по адресу Даунинг-стрит, 10), at the station (на станции) Мероприятия и места общественного пользования : at a concert (на концерте), at the movies (в кино), at a party (на вечеринке)

: at a concert (на концерте), at the movies (в кино), at a party (на вечеринке) Учреждения с точки зрения деятельности, а не здания: at school (в школе — как процесс обучения), at university (в университете — как процесс обучения)

Временные отношения (время):

Точное время : at 5 o'clock (в 5 часов), at noon (в полдень), at midnight (в полночь)

: at 5 o'clock (в 5 часов), at noon (в полдень), at midnight (в полночь) Праздники и особые периоды : at Christmas (на Рождество), at Easter (на Пасху)

: at Christmas (на Рождество), at Easter (на Пасху) Указание на возраст : at the age of 25 (в возрасте 25 лет)

: at the age of 25 (в возрасте 25 лет) Определенный период: at that moment (в тот момент), at the same time (в то же время)

Особые случаи и идиоматические выражения:

Скорость : at a speed of 100 km/h (со скоростью 100 км/ч)

: at a speed of 100 km/h (со скоростью 100 км/ч) Цена/стоимость : at a price of $50 (по цене 50 долларов)

: at a price of $50 (по цене 50 долларов) Деятельность : at work (на работе), at play (в игре), at lunch (за обедом)

: at work (на работе), at play (в игре), at lunch (за обедом) Направление: look at (смотреть на), point at (указывать на)

Распространенные ошибки при использовании at:

Неправильно Правильно Комментарий at 2019 in 2019 С годами используется in at Monday on Monday С днями недели используется on at the kitchen in the kitchen Кухня — замкнутое пространство, требует in at home town in home town С городами и населенными пунктами используется in

Екатерина Соколова, переводчик и консультант по межкультурной коммуникации В начале карьеры я работала с крупной британской компанией и постоянно делала ошибки в email-переписке, употребляя at и on неправильно. Помню ситуацию, когда написала клиенту "We'll deliver the documents at Friday" вместо "on Friday", и он ответил с уточняющим вопросом о времени доставки, думая, что я имела в виду конкретное время в пятницу. После этого случая я разработала для себя систему визуальных ассоциаций: at — точка на карте (где я нахожусь прямо сейчас), on — поверхность календаря с выделенными днями недели, in — погружение в контейнер времени (месяц, год). С тех пор я всегда мысленно обращаюсь к этим образам перед использованием предлогов, и количество ошибок сократилось до минимума. Мои клиенты отметили, что моя письменная коммуникация стала заметно профессиональнее. 📝

Особенности предлога on: основные случаи применения

Предлог on в английском языке обозначает контакт с поверхностью и имеет ряд специфических применений как в пространственных, так и во временных контекстах. Понимание нюансов его использования существенно повышает точность речи.

Пространственные отношения (место):

Нахождение на поверхности : on the table (на столе), on the floor (на полу), on the wall (на стене)

: on the table (на столе), on the floor (на полу), on the wall (на стене) Нахождение на линии : on the border (на границе), on the coast (на побережье), on the road (на дороге)

: on the border (на границе), on the coast (на побережье), on the road (на дороге) Общественный транспорт : on the bus (в автобусе), on the train (в поезде), on a plane (в самолете)

: on the bus (в автобусе), on the train (в поезде), on a plane (в самолете) Электронные устройства и платформы: on TV (по телевизору), on the radio (по радио), on the Internet (в интернете)

Временные отношения (время):

Дни недели : on Monday (в понедельник), on Tuesday (во вторник)

: on Monday (в понедельник), on Tuesday (во вторник) Даты : on May 5th (5 мая), on the 15th of December (15 декабря)

: on May 5th (5 мая), on the 15th of December (15 декабря) Особые дни : on my birthday (в мой день рождения), on New Year's Eve (в канун Нового года)

: on my birthday (в мой день рождения), on New Year's Eve (в канун Нового года) Части конкретного дня: on Tuesday morning (во вторник утром), on Friday evening (в пятницу вечером)

Особые случаи и идиоматические выражения:

Состояние или условие : on fire (в огне), on holiday (в отпуске), on a diet (на диете)

: on fire (в огне), on holiday (в отпуске), on a diet (на диете) Основание для чего-либо : on purpose (нарочно), on time (вовремя), on average (в среднем)

: on purpose (нарочно), on time (вовремя), on average (в среднем) Тема или предмет : a book on physics (книга по физике), a lecture on art (лекция по искусству)

: a book on physics (книга по физике), a lecture on art (лекция по искусству) Средства связи: on the phone (по телефону), on Skype (по Скайпу)

Предлог on имеет множество нюансов употребления, которые могут казаться нелогичными для изучающих язык. Важно обращать внимание на следующие моменты:

В английском языке мы находимся "on a street" (на улице), а не "in a street"

Мы говорим "on the left/right" (слева/справа), а не "at the left/right"

Выражение "on time" означает "вовремя", а "in time" — "заблаговременно"

Правильно говорить "on foot" (пешком), а не "by foot"

Типичные ошибки при использовании on часто связаны с влиянием родного языка и механическим переводом предлогов:

❌ in the bus — ✅ on the bus (несмотря на то, что мы находимся "внутри" автобуса)

❌ at Friday — ✅ on Friday (с днями недели всегда используется on)

❌ on university — ✅ at university/in university (в зависимости от контекста)

❌ on the shop — ✅ in the shop/at the shop (в зависимости от контекста)

Сравнение предлогов on, at, in: таблица с примерами

Для наглядного сравнения и лучшего понимания различий между предлогами on, at и in предлагаю рассмотреть комплексную таблицу с примерами в разных контекстах.

Контекст in on at Время (общее) in the morning<br>in 2023<br>in summer<br>in the 20th century on Monday<br>on Christmas Day<br>on the 5th of May<br>on Monday morning at 3 o'clock<br>at noon<br>at midnight<br>at that moment Местоположение in the room<br>in London<br>in the box<br>in the car on the table<br>on the wall<br>on the bus<br>on the 5th floor at home<br>at the station<br>at the entrance<br>at the corner Учреждения in the hospital (как пациент)<br>in the office (внутри офиса)<br>in the library (внутри здания) on campus<br>on the school grounds<br>on site at school (как процесс)<br>at the office (как место работы)<br>at the library (как место посещения) Идиоматические выражения in debt<br>in trouble<br>in love<br>in advance on fire<br>on holiday<br>on purpose<br>on time at risk<br>at work<br>at a glance<br>at peace

Для более глубокого понимания различий между этими предлогами полезно рассмотреть случаи, когда одно и то же слово может использоваться с разными предлогами, изменяя значение:

in the street (в пределах улицы) vs. on the street (на проезжей части)

(в пределах улицы) vs. (на проезжей части) in school (внутри здания школы) vs. at school (в школе как институции)

(внутри здания школы) vs. (в школе как институции) in time (заблаговременно) vs. on time (точно в срок)

(заблаговременно) vs. (точно в срок) in the end (в конце концов) vs. at the end (в конкретном конце чего-либо)

Овладение правильным использованием предлогов требует систематической практики и внимания к контексту. Рекомендуется:

Изучать предлоги не изолированно, а в контексте фраз и предложений

Обращать внимание на предлоги при чтении и аудировании

Составлять собственные примеры с проблемными комбинациями

Использовать методы визуализации для запоминания правил

Практиковать регулярное повторение сложных случаев употребления

Примечательно, что даже носители языка иногда расходятся во мнениях относительно использования предлогов в определенных контекстах. Это связано с региональными различиями и эволюцией языка. Например, в британском и американском вариантах английского могут быть различия: "in the team" (британский) vs. "on the team" (американский).