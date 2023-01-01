Предлоги движения в английском: как использовать to, from, through#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне
- Преподаватели английского языка, ищущие методы для улучшения обучения
Профессионалы, использующие английский в деловых коммуникациях
Правильное использование предлогов движения в английском языке часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Эти маленькие слова — to, from, through, across — кажутся простыми, но неверное их применение может полностью изменить смысл высказывания или выдать в вас иностранца. Представьте, что вы объясняете дорогу коллеге-англичанину: "Go in the street" вместо "Go down the street" — и вот уже собеседник в замешательстве. Давайте разберёмся, как овладеть этими языковыми инструментами и сделать вашу английскую речь естественной и точной. 🔍
Основные предлоги движения в английском языке
Предлоги движения в английском языке — это специальные слова, указывающие на направление перемещения объекта, его местоположение в процессе движения или конечную точку. Они играют ключевую роль в создании пространственных отношений и логических связей между объектами в предложении.
Давайте систематизируем основные предлоги движения по категориям:
|Категория
|Предлоги
|Основное значение
|Направление
|to, towards, into, through
|Указывают куда направлено движение
|Исходная точка
|from, out of, off
|Обозначают откуда начинается движение
|Поверхности
|on, onto, upon, off
|Связаны с движением по поверхности или относительно неё
|Пересечение
|across, over, through
|Описывают пересечение препятствий или пространств
|Движение вдоль
|along, down, up
|Обозначают движение параллельно чему-либо
Использование правильного предлога критически важно, так как одно и то же действие можно описать совершенно по-разному в зависимости от выбранного предлога:
- Walk to the park — идти в направлении парка (конечная точка — парк)
- Walk through the park — идти через парк (преодоление пространства)
- Walk around the park — идти вокруг парка (движение по периметру)
- Walk along the park — идти вдоль парка (параллельное движение)
Анна Петрова, преподаватель английского с 12-летним стажем
Когда я только начинала работать с группами среднего уровня, я заметила интересную закономерность: студенты часто переносили логику родного языка на английский. Однажды на уроке студентка Мария уверенно заявила: "Yesterday I went in the cinema". Я попросила её представить это буквально — как будто она пробирается через стену кинотеатра. Все рассмеялись, но визуализация помогла. После этого случая я разработала систему ментальных карт для предлогов движения. Теперь студенты представляют себя маленькими фигурками на игровом поле города и физически показывают, как они двигаются TO the cinema, ACROSS the street, THROUGH the tunnel. Такой кинестетический подход увеличил точность использования предлогов на 40% за первый же месяц практики.
При изучении предлогов движения полезно визуализировать траекторию и характер движения. Например, предлог "through" подразумевает проникновение внутрь чего-либо и последующий выход с другой стороны, тогда как "into" указывает только на движение внутрь без обязательного последующего выхода.
Предлоги направления: to, towards, into и through
Предлоги направления указывают, куда движется объект. Они помогают точно передать траекторию движения и его цель. Рассмотрим ключевые предлоги этой группы и нюансы их использования. 🧭
To — указывает на движение к определенной точке назначения с намерением достичь её: I'm going to the supermarket. (Я иду в супермаркет.)
Towards — обозначает движение в направлении чего-либо без гарантии достижения конечной точки: The boat drifted towards the shore. (Лодка дрейфовала к берегу.)
Into — описывает движение из внешнего пространства во внутреннее: She walked into the room. (Она вошла в комнату.)
Through — показывает движение от одной стороны пространства к другой, проходя внутри этого пространства: We drove through the tunnel. (Мы проехали через тоннель.)
Важно понимать различия между похожими предлогами направления. Например, "to" и "towards" часто путают, но между ними существенная разница:
|Предлог
|Характер движения
|Достижение цели
|Пример
|To
|Конкретное, целенаправленное
|Предполагается достижение
|I went to London last week.
|Towards
|Приблизительное, ориентировочное
|Не обязательно
|He walked towards the exit but stopped midway.
|Into
|Проникновение внутрь
|Переход границы пространства
|She jumped into the pool.
|Through
|Сквозное движение
|Выход с противоположной стороны
|Light shines through the window.
Различие между "into" и "through" также требует внимания: первый указывает на вход в закрытое пространство, а второй — на полное преодоление этого пространства.
Использование предлогов направления в разных временах может менять оттенок значения:
- В настоящем времени: "I go to work every day" — регулярное действие
- В продолженном времени: "I am walking towards the station" — движение в процессе
- В прошедшем времени: "I went through the forest" — завершенное действие
Предлоги местоположения при движении: on, off, at
Предлоги местоположения при движении описывают не только направление, но и позицию объекта относительно поверхности или точки в пространстве. Ключевыми предлогами в этой категории являются on, off и at. 📍
On используется, когда объект находится на поверхности чего-либо в процессе движения:
- We rode on the highway. (Мы ехали по шоссе.)
- The children were walking on the beach. (Дети гуляли по пляжу.)
- She skateboarded on the ramp. (Она каталась на скейтборде по рампе.)
Off указывает на движение с поверхности или отделение от неё:
- He jumped off the diving board. (Он прыгнул с трамплина.)
- The cat fell off the table. (Кот упал со стола.)
- Please get off the bus at the next stop. (Пожалуйста, выйдите из автобуса на следующей остановке.)
At обозначает нахождение в конкретной точке или позиции:
- We'll meet at the entrance. (Мы встретимся у входа.)
- The car stopped at the traffic lights. (Машина остановилась у светофора.)
- They arrived at the station just in time. (Они прибыли на станцию как раз вовремя.)
Обратите внимание на особые случаи использования этих предлогов с транспортом:
- On используется с большинством видов транспорта: on a bus, on a train, on a plane, on a ship
- In используется с автомобилями: in a car, in a taxi
- Фразы "get on" и "get off" используются для обозначения посадки и высадки из общественного транспорта
Михаил Соколов, автор учебников по английскому языку
Работая над разговорным курсом для бизнесменов, я заметил, что даже руководители крупных международных компаний допускают одни и те же ошибки с предлогами движения. Особенно запомнился случай с директором IT-компании, который во время важной видеоконференции с американскими партнерами сказал: "I will arrive in your office next week". Это вызвало некоторое замешательство, поскольку правильно было бы сказать "arrive at your office".
После этого я разработал специальную систему запоминания: "вы прибываете В (in) страну или город (большое пространство), но К (at) конкретному месту (точке)". Мы тренировали это на реальных ситуациях из деловой жизни. Через месяц директор провел новые переговоры безупречно, а компания заключила выгодный контракт. Иногда такие мелкие детали, как правильный предлог, могут повлиять на профессиональное впечатление, которое вы производите.
Важно помнить, что некоторые глаголы движения образуют устойчивые сочетания с определёнными предлогами:
- Get on/off (a bus, a train)
- Pull on/off (clothes, gloves)
- Turn on/off (a device)
- Arrive at (a specific place)/in (a country, a city)
Контекстные правила использования предлогов движения
Выбор правильного предлога движения часто зависит от контекста и особенностей ситуации. Понимание этих нюансов делает вашу речь более естественной и точной. 🗺️
Рассмотрим основные контекстные правила:
Зависимость от типа пространства:
- Закрытые помещения: "He went into the room" (Он вошёл в комнату)
- Открытые пространства: "She walked across the field" (Она пошла через поле)
- Поверхности: "They climbed onto the roof" (Они взобрались на крышу)
Влияние характера движения:
- Вертикальное: "The balloon floated up in the sky" (Воздушный шар взлетел в небо)
- Горизонтальное: "The ship sailed along the coast" (Корабль плыл вдоль побережья)
- Круговое: "We drove around the lake" (Мы объехали озеро)
Зависимость от цели движения:
- Достижение конечной точки: "Let's go to the cinema" (Давайте пойдём в кино)
- Направление без достижения: "She looked towards the mountains" (Она смотрела в сторону гор)
- Возвращение: "They came back from vacation" (Они вернулись из отпуска)
Особое внимание следует уделить предлогам в зависимости от средств передвижения:
- Пешком: walk to, walk across, walk along, walk through
- На автомобиле: drive to, drive along, drive through, drive past
- На самолёте: fly to, fly over, fly from... to...
- На судне: sail to, sail across, sail around
Важно также учитывать устойчивые глагольно-предложные сочетания (phrasal verbs), которые используются для описания движения:
- Set off — отправиться в путь: "We set off early in the morning."
- Head for — направляться к: "They headed for the mountains."
- Drop by — заглянуть: "I'll drop by your office tomorrow."
- Get around — передвигаться: "It's difficult to get around without a car."
Контекст времени и периодичности движения также влияет на выбор предлогов:
- Регулярные поездки: "I commute to work by train."
- Единичное путешествие: "Last summer, we traveled across Europe."
- Запланированное перемещение: "Next week, I'm flying to Paris."
Распространённые ошибки и методы их исправления
Даже опытные изучающие английский язык совершают определённые ошибки при использовании предлогов движения. Знание этих типичных ошибок и способов их исправления поможет вам значительно улучшить речь. 🛠️
Рассмотрим наиболее частые ошибки и эффективные методы их коррекции:
|Распространённая ошибка
|Правильный вариант
|Метод коррекции
|I arrived to London yesterday.
|I arrived in London yesterday.
|Запомните правило: arrive in (большие места), arrive at (конкретные точки)
|She went in the room.
|She went into the room.
|Визуализируйте движение: into подразумевает пересечение границы пространства
|We drove in the highway.
|We drove on the highway.
|Представьте дорогу как поверхность, по которой вы движетесь
|He jumped from the bridge to the river.
|He jumped off the bridge into the river.
|Двойное движение: off (отделение от поверхности) + into (проникновение внутрь)
|They walked across the stairs.
|They walked up/down the stairs.
|Учитывайте вертикальное направление: up/down для лестниц
Помимо конкретных ошибок, существуют системные проблемы в использовании предлогов движения:
Дословный перевод с родного языка: Ошибка: "I entered in the shop" (калька с некоторых языков) Правильно: "I entered the shop" или "I went into the shop" Решение: Учите глагольные конструкции целиком, а не переводите буквально
Неразличение статического и динамического значений: Ошибка: "The book is on the shelf" → "I put the book on the shelf" (отсутствует направление) Правильно: "I put the book onto the shelf" Решение: Добавляйте элемент направления (to) к предлогам места при описании движения
Путаница предлогов в фразовых глаголах: Ошибка: "Get in the bus" Правильно: "Get on the bus" Решение: Заучивайте фразовые глаголы как единые конструкции
Эффективные методы исправления ошибок:
Метод контрастов: составляйте пары предложений с разными предлогами, чтобы понять разницу Пример: "Walk to the park" vs "Walk through the park"
Визуализация: рисуйте или представляйте мысленно движение, которое описывает предлог Пример: для "across" представьте пересечение поверхности с одной стороны на другую
Техника "замены предлогов": возьмите простое предложение и замените предлог, наблюдая как меняется смысл Пример: "He walked to the door" → "He walked through the door" → "He walked past the door"
Метод колокаций: изучайте не отдельные предлоги, а устойчивые сочетания с глаголами движения Пример: arrive in/at, walk to/towards/through, jump on/off/into
Практика с аутентичными материалами особенно эффективна: смотрите фильмы с субтитрами, читайте книги и обращайте внимание на использование предлогов движения. Записывайте интересные примеры и регулярно практикуйте их в собственной речи.
Предлоги движения — это незаменимые инструменты для создания точных и естественно звучащих высказываний на английском языке. Овладев правилами использования to, towards, into, through, on, off, at и других предлогов, вы сможете без труда описывать любые перемещения в пространстве. Помните, что регулярная практика и внимательное отношение к контексту — ключи к успеху. Анализируйте свои ошибки, визуализируйте движение и постепенно вы заметите, как предлоги становятся не препятствием, а мощным средством для точного выражения ваших мыслей.