Предлоги движения в английском: как использовать to, from, through

Профессионалы, использующие английский в деловых коммуникациях Правильное использование предлогов движения в английском языке часто становится камнем преткновения даже для продвинутых студентов. Эти маленькие слова — to, from, through, across — кажутся простыми, но неверное их применение может полностью изменить смысл высказывания или выдать в вас иностранца. Представьте, что вы объясняете дорогу коллеге-англичанину: "Go in the street" вместо "Go down the street" — и вот уже собеседник в замешательстве. Давайте разберёмся, как овладеть этими языковыми инструментами и сделать вашу английскую речь естественной и точной. 🔍

Основные предлоги движения в английском языке

Предлоги движения в английском языке — это специальные слова, указывающие на направление перемещения объекта, его местоположение в процессе движения или конечную точку. Они играют ключевую роль в создании пространственных отношений и логических связей между объектами в предложении.

Давайте систематизируем основные предлоги движения по категориям:

Категория Предлоги Основное значение Направление to, towards, into, through Указывают куда направлено движение Исходная точка from, out of, off Обозначают откуда начинается движение Поверхности on, onto, upon, off Связаны с движением по поверхности или относительно неё Пересечение across, over, through Описывают пересечение препятствий или пространств Движение вдоль along, down, up Обозначают движение параллельно чему-либо

Использование правильного предлога критически важно, так как одно и то же действие можно описать совершенно по-разному в зависимости от выбранного предлога:

Walk to the park — идти в направлении парка (конечная точка — парк)

— идти в направлении парка (конечная точка — парк) Walk through the park — идти через парк (преодоление пространства)

— идти через парк (преодоление пространства) Walk around the park — идти вокруг парка (движение по периметру)

— идти вокруг парка (движение по периметру) Walk along the park — идти вдоль парка (параллельное движение)

Анна Петрова, преподаватель английского с 12-летним стажем

Когда я только начинала работать с группами среднего уровня, я заметила интересную закономерность: студенты часто переносили логику родного языка на английский. Однажды на уроке студентка Мария уверенно заявила: "Yesterday I went in the cinema". Я попросила её представить это буквально — как будто она пробирается через стену кинотеатра. Все рассмеялись, но визуализация помогла. После этого случая я разработала систему ментальных карт для предлогов движения. Теперь студенты представляют себя маленькими фигурками на игровом поле города и физически показывают, как они двигаются TO the cinema, ACROSS the street, THROUGH the tunnel. Такой кинестетический подход увеличил точность использования предлогов на 40% за первый же месяц практики.

При изучении предлогов движения полезно визуализировать траекторию и характер движения. Например, предлог "through" подразумевает проникновение внутрь чего-либо и последующий выход с другой стороны, тогда как "into" указывает только на движение внутрь без обязательного последующего выхода.

Предлоги направления: to, towards, into и through

Предлоги направления указывают, куда движется объект. Они помогают точно передать траекторию движения и его цель. Рассмотрим ключевые предлоги этой группы и нюансы их использования. 🧭

To — указывает на движение к определенной точке назначения с намерением достичь её: I'm going to the supermarket. (Я иду в супермаркет.)

Towards — обозначает движение в направлении чего-либо без гарантии достижения конечной точки: The boat drifted towards the shore. (Лодка дрейфовала к берегу.)

Into — описывает движение из внешнего пространства во внутреннее: She walked into the room. (Она вошла в комнату.)

Through — показывает движение от одной стороны пространства к другой, проходя внутри этого пространства: We drove through the tunnel. (Мы проехали через тоннель.)

Важно понимать различия между похожими предлогами направления. Например, "to" и "towards" часто путают, но между ними существенная разница:

Предлог Характер движения Достижение цели Пример To Конкретное, целенаправленное Предполагается достижение I went to London last week. Towards Приблизительное, ориентировочное Не обязательно He walked towards the exit but stopped midway. Into Проникновение внутрь Переход границы пространства She jumped into the pool. Through Сквозное движение Выход с противоположной стороны Light shines through the window.

Различие между "into" и "through" также требует внимания: первый указывает на вход в закрытое пространство, а второй — на полное преодоление этого пространства.

Использование предлогов направления в разных временах может менять оттенок значения:

В настоящем времени: "I go to work every day" — регулярное действие

В продолженном времени: "I am walking towards the station" — движение в процессе

В прошедшем времени: "I went through the forest" — завершенное действие

Предлоги местоположения при движении: on, off, at

Предлоги местоположения при движении описывают не только направление, но и позицию объекта относительно поверхности или точки в пространстве. Ключевыми предлогами в этой категории являются on, off и at. 📍

On используется, когда объект находится на поверхности чего-либо в процессе движения:

We rode on the highway. (Мы ехали по шоссе.)

The children were walking on the beach. (Дети гуляли по пляжу.)

She skateboarded on the ramp. (Она каталась на скейтборде по рампе.)

Off указывает на движение с поверхности или отделение от неё:

He jumped off the diving board. (Он прыгнул с трамплина.)

The cat fell off the table. (Кот упал со стола.)

Please get off the bus at the next stop. (Пожалуйста, выйдите из автобуса на следующей остановке.)

At обозначает нахождение в конкретной точке или позиции:

We'll meet at the entrance. (Мы встретимся у входа.)

The car stopped at the traffic lights. (Машина остановилась у светофора.)

They arrived at the station just in time. (Они прибыли на станцию как раз вовремя.)

Обратите внимание на особые случаи использования этих предлогов с транспортом:

On используется с большинством видов транспорта: on a bus, on a train, on a plane, on a ship

используется с большинством видов транспорта: on a bus, on a train, on a plane, on a ship In используется с автомобилями: in a car, in a taxi

используется с автомобилями: in a car, in a taxi Фразы "get on" и "get off" используются для обозначения посадки и высадки из общественного транспорта

Михаил Соколов, автор учебников по английскому языку

Работая над разговорным курсом для бизнесменов, я заметил, что даже руководители крупных международных компаний допускают одни и те же ошибки с предлогами движения. Особенно запомнился случай с директором IT-компании, который во время важной видеоконференции с американскими партнерами сказал: "I will arrive in your office next week". Это вызвало некоторое замешательство, поскольку правильно было бы сказать "arrive at your office". После этого я разработал специальную систему запоминания: "вы прибываете В (in) страну или город (большое пространство), но К (at) конкретному месту (точке)". Мы тренировали это на реальных ситуациях из деловой жизни. Через месяц директор провел новые переговоры безупречно, а компания заключила выгодный контракт. Иногда такие мелкие детали, как правильный предлог, могут повлиять на профессиональное впечатление, которое вы производите.

Важно помнить, что некоторые глаголы движения образуют устойчивые сочетания с определёнными предлогами:

Get on/off (a bus, a train)

Pull on/off (clothes, gloves)

Turn on/off (a device)

Arrive at (a specific place)/in (a country, a city)

Контекстные правила использования предлогов движения

Выбор правильного предлога движения часто зависит от контекста и особенностей ситуации. Понимание этих нюансов делает вашу речь более естественной и точной. 🗺️

Рассмотрим основные контекстные правила:

Зависимость от типа пространства: Закрытые помещения: "He went into the room" (Он вошёл в комнату)

Открытые пространства: "She walked across the field" (Она пошла через поле)

Поверхности: "They climbed onto the roof" (Они взобрались на крышу) Влияние характера движения: Вертикальное: "The balloon floated up in the sky" (Воздушный шар взлетел в небо)

Горизонтальное: "The ship sailed along the coast" (Корабль плыл вдоль побережья)

Круговое: "We drove around the lake" (Мы объехали озеро) Зависимость от цели движения: Достижение конечной точки: "Let's go to the cinema" (Давайте пойдём в кино)

Направление без достижения: "She looked towards the mountains" (Она смотрела в сторону гор)

Возвращение: "They came back from vacation" (Они вернулись из отпуска)

Особое внимание следует уделить предлогам в зависимости от средств передвижения:

Пешком : walk to, walk across, walk along, walk through

: walk to, walk across, walk along, walk through На автомобиле : drive to, drive along, drive through, drive past

: drive to, drive along, drive through, drive past На самолёте : fly to, fly over, fly from... to...

: fly to, fly over, fly from... to... На судне: sail to, sail across, sail around

Важно также учитывать устойчивые глагольно-предложные сочетания (phrasal verbs), которые используются для описания движения:

Set off — отправиться в путь: "We set off early in the morning."

— отправиться в путь: "We set off early in the morning." Head for — направляться к: "They headed for the mountains."

— направляться к: "They headed for the mountains." Drop by — заглянуть: "I'll drop by your office tomorrow."

— заглянуть: "I'll drop by your office tomorrow." Get around — передвигаться: "It's difficult to get around without a car."

Контекст времени и периодичности движения также влияет на выбор предлогов:

Регулярные поездки : "I commute to work by train."

: "I commute to work by train." Единичное путешествие : "Last summer, we traveled across Europe."

: "Last summer, we traveled across Europe." Запланированное перемещение: "Next week, I'm flying to Paris."

Распространённые ошибки и методы их исправления

Даже опытные изучающие английский язык совершают определённые ошибки при использовании предлогов движения. Знание этих типичных ошибок и способов их исправления поможет вам значительно улучшить речь. 🛠️

Рассмотрим наиболее частые ошибки и эффективные методы их коррекции:

Распространённая ошибка Правильный вариант Метод коррекции I arrived to London yesterday. I arrived in London yesterday. Запомните правило: arrive in (большие места), arrive at (конкретные точки) She went in the room. She went into the room. Визуализируйте движение: into подразумевает пересечение границы пространства We drove in the highway. We drove on the highway. Представьте дорогу как поверхность, по которой вы движетесь He jumped from the bridge to the river. He jumped off the bridge into the river. Двойное движение: off (отделение от поверхности) + into (проникновение внутрь) They walked across the stairs. They walked up/down the stairs. Учитывайте вертикальное направление: up/down для лестниц

Помимо конкретных ошибок, существуют системные проблемы в использовании предлогов движения:

Дословный перевод с родного языка: Ошибка: "I entered in the shop" (калька с некоторых языков) Правильно: "I entered the shop" или "I went into the shop" Решение: Учите глагольные конструкции целиком, а не переводите буквально Неразличение статического и динамического значений: Ошибка: "The book is on the shelf" → "I put the book on the shelf" (отсутствует направление) Правильно: "I put the book onto the shelf" Решение: Добавляйте элемент направления (to) к предлогам места при описании движения Путаница предлогов в фразовых глаголах: Ошибка: "Get in the bus" Правильно: "Get on the bus" Решение: Заучивайте фразовые глаголы как единые конструкции

Эффективные методы исправления ошибок:

Метод контрастов : составляйте пары предложений с разными предлогами, чтобы понять разницу Пример: "Walk to the park" vs "Walk through the park"

Визуализация : рисуйте или представляйте мысленно движение, которое описывает предлог Пример: для "across" представьте пересечение поверхности с одной стороны на другую

Техника "замены предлогов" : возьмите простое предложение и замените предлог, наблюдая как меняется смысл Пример: "He walked to the door" → "He walked through the door" → "He walked past the door"

Метод колокаций: изучайте не отдельные предлоги, а устойчивые сочетания с глаголами движения Пример: arrive in/at, walk to/towards/through, jump on/off/into

Практика с аутентичными материалами особенно эффективна: смотрите фильмы с субтитрами, читайте книги и обращайте внимание на использование предлогов движения. Записывайте интересные примеры и регулярно практикуйте их в собственной речи.