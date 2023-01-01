Модальные глаголы should и shouldn't: правила использования в английском

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для студентов, изучающих английский язык.

Для преподавателей английского языка и методистов.

Для тех, кто готовится к экзаменам, таким как IELTS и TOEFL. Модальные глаголы should и shouldn't — одни из самых полезных инструментов английской грамматики, которые позволяют выражать советы, рекомендации и мнения с особыми оттенками значений. Однако многие изучающие английский язык сталкиваются с трудностями при их использовании, путая контексты и допуская ошибки в конструкциях. Разберём все нюансы применения should и shouldn't, чтобы вы могли уверенно использовать их в разговорной и письменной речи, будь то подготовка к экзаменам IELTS и TOEFL или повседневное общение на английском. 🔍

Основная функция should и shouldn't в английской речи

Модальные глаголы should и shouldn't (сокращение от should not) представляют собой мощный лингвистический инструмент, позволяющий выражать рекомендации, советы, моральные обязательства и вероятность. В отличие от строгих команд или требований, эти модальные глаголы передают более мягкие оттенки ожиданий или предположений.

Марина Петрова, методист по английскому языку Один из моих студентов долго не мог понять разницу между must и should. Он постоянно говорил "You must visit this restaurant" вместо "You should visit this restaurant", что звучало как приказ, а не рекомендация. Мы провели целое занятие, рассматривая ситуации, где should создаёт правильную тональность. После этого студент начал замечать эти нюансы в англоязычных фильмах и сериалах, что существенно улучшило его понимание и использование этого модального глагола в речи.

Should и shouldn't выполняют несколько ключевых функций:

Совет или рекомендация : "You should eat more vegetables" (Тебе следует есть больше овощей)

: "You should eat more vegetables" (Тебе следует есть больше овощей) Ожидание или предположение : "The package should arrive tomorrow" (Посылка должна прийти завтра)

: "The package should arrive tomorrow" (Посылка должна прийти завтра) Моральный долг или обязательство : "People should respect each other" (Люди должны уважать друг друга)

: "People should respect each other" (Люди должны уважать друг друга) Сожаление о прошлых действиях : "I should have called you" (Мне следовало позвонить тебе)

: "I should have called you" (Мне следовало позвонить тебе) Условные предложения: "If you want to improve, you should practice every day" (Если хочешь улучшить навык, тебе следует практиковаться каждый день)

Важно понимать, что should выражает меньшую степень необходимости или обязательства по сравнению с must или have to. Это придаёт высказываниям более рекомендательный характер, оставляя пространство для выбора или альтернатив.

Функция Пример с should Пример с shouldn't Совет You should try this dish. You shouldn't eat fast food every day. Ожидание She should be here by now. The meeting shouldn't last more than an hour. Моральное обязательство We should help others. You shouldn't lie to your friends. Сожаление I should have studied harder. You shouldn't have said that.

Случаи употребления модальных глаголов should/shouldn't

Существует множество ситуаций, где применение should и shouldn't позволяет точно выразить мысль с правильным оттенком значения. Разберём основные случаи употребления этих модальных глаголов, чтобы чётко понимать, когда их использовать. 🧩

Дача совета или рекомендации: "You should drink more water" (Тебе следует пить больше воды)

"You shouldn't work so late" (Тебе не следует работать так поздно) Выражение вероятности или ожидания: "The train should arrive at 5 PM" (Поезд должен прибыть в 5 часов)

"It shouldn't take more than an hour" (Это не должно занять больше часа) Выражение морального долга: "Children should respect their elders" (Дети должны уважать старших)

"We shouldn't judge others without knowing their situation" (Мы не должны судить других, не зная их ситуации) Выражение сожаления о прошлом (should have + past participle): "I should have told you earlier" (Мне следовало сказать тебе раньше)

"You shouldn't have waited for me" (Тебе не следовало ждать меня) В условных предложениях: "If you feel sick, you should see a doctor" (Если ты плохо себя чувствуешь, тебе следует обратиться к врачу) В официальных предложениях и запросах: "I should be grateful if you would reply by Friday" (Я был бы признателен, если бы вы ответили к пятнице)

В британском английском should часто используется после определённых глаголов и выражений, таких как suggest, recommend, propose, insist, demand:

"They suggested that I should apply for the job" (Они предложили, чтобы я подал заявление на работу)

"The doctor recommended that he should rest for a week" (Врач рекомендовал ему отдохнуть неделю)

Алексей Соколов, переводчик-синхронист Во время работы на международной конференции я столкнулся с интересным случаем: американский докладчик использовал конструкцию "I insist that he comes to the meeting", в то время как британский участник сказал "I insist that he should come to the meeting". Это отличный пример того, как британский и американский английский расходятся в использовании should. В британском варианте should часто появляется после глаголов insist, suggest, recommend, а в американском его обычно опускают. Такие нюансы критически важны для переводчиков и могут сильно влиять на восприятие сообщения аудиторией.

Правильное построение предложений с should и shouldn't

Грамматически корректное построение предложений с модальными глаголами should и shouldn't критически важно для ясной коммуникации. Рассмотрим основные правила конструирования таких предложений. ⚙️

Основная структура утвердительных предложений:

Subject + should + base form of the verb + rest of the sentence

Подлежащее + should + глагол в базовой форме + остальная часть предложения

Примеры:

"You should visit that museum" (Тебе следует посетить этот музей)

"We should start earlier tomorrow" (Нам следует начать раньше завтра)

Основная структура отрицательных предложений:

Subject + shouldn't (should not) + base form of the verb + rest of the sentence

Подлежащее + shouldn't (should not) + глагол в базовой форме + остальная часть предложения

Примеры:

"Children shouldn't play with matches" (Детям не следует играть со спичками)

"You should not worry about it" (Тебе не следует беспокоиться об этом)

Структура для выражения сожаления о прошлом:

Subject + should/shouldn't + have + past participle + rest of the sentence

Подлежащее + should/shouldn't + have + причастие прошедшего времени + остальная часть предложения

Примеры:

"I should have studied harder" (Мне следовало учиться усерднее)

"You shouldn't have told him the truth" (Тебе не следовало говорить ему правду)

Временная отнесенность Структура Пример Настоящее/Будущее Subject + should/shouldn't + base verb You should exercise regularly. Прошлое (сожаление) Subject + should/shouldn't + have + past participle I should have called you. Продолженное действие Subject + should/shouldn't + be + present participle You should be studying now. Перфектное продолженное Subject + should/shouldn't + have been + present participle She should have been working on her thesis.

Важно помнить, что после should/shouldn't всегда используется базовая форма глагола (инфинитив без частицы to). Никогда не используйте формы прошедшего времени или причастия после should (кроме конструкции should have + past participle).

Частые ошибки:

❌ "You should to go" (Неправильно: используется to после should)

✅ "You should go" (Правильно)

❌ "She should went" (Неправильно: используется форма прошедшего времени)

✅ "She should go" (Правильно)

❌ "They shouldn't to talk" (Неправильно: используется to после shouldn't)

✅ "They shouldn't talk" (Правильно)

Использование should в вопросах и отрицательной форме

Понимание того, как правильно формировать вопросительные и отрицательные предложения с should, расширяет возможности для более точного выражения мыслей. Рассмотрим особенности построения таких конструкций. ❓

Вопросительные предложения с should

Для формирования вопроса с should используется инверсия — перемещение модального глагола перед подлежащим:

Should + subject + base form of the verb + rest of the sentence?

Should + подлежащее + глагол в базовой форме + остальная часть предложения?

Примеры:

"Should I call him tonight?" (Следует ли мне позвонить ему сегодня вечером?)

"Should we wait for them?" (Следует ли нам подождать их?)

"Should he tell her the truth?" (Следует ли ему сказать ей правду?)

В вопросах о прошлом используется конструкция should have + past participle:

"Should I have told him?" (Следовало ли мне сказать ему?)

"Should they have waited longer?" (Следовало ли им подождать дольше?)

Отрицательные формы should

Существуют две формы отрицания с should:

Полная форма: should not Сокращённая форма: shouldn't

Примеры:

"You should not worry about it" (Тебе не следует беспокоиться об этом)

"She shouldn't spend so much time on social media" (Ей не следует проводить так много времени в социальных сетях)

Для отрицательных предложений о прошлом используется shouldn't have + past participle:

"You shouldn't have told him our secret" (Тебе не следовало рассказывать ему наш секрет)

"They shouldn't have left without saying goodbye" (Им не следовало уходить, не попрощавшись)

Вопросительно-отрицательная форма

Для формирования вопросительно-отрицательной конструкции используется следующий порядок:

Shouldn't + subject + base form of the verb + rest of the sentence?

Shouldn't + подлежащее + глагол в базовой форме + остальная часть предложения?

Примеры:

"Shouldn't we inform them about the change?" (Разве нам не следует сообщить им об изменении?)

"Shouldn't you be at work now?" (Разве тебе не следует быть на работе сейчас?)

В разговорной речи вопросы с shouldn't часто имеют риторический характер и подразумевают, что говорящий считает, что действие должно быть выполнено:

"Shouldn't you apologize to her?" (Разве тебе не следует извиниться перед ней?) — подразумевается, что извиниться необходимо

Специальные вопросы с should

Для формирования специальных вопросов используется вопросительное слово перед should:

Question word + should + subject + base form of the verb + rest of the sentence?

Примеры:

"When should I arrive?" (Когда мне следует прибыть?)

"How should we approach this problem?" (Как нам следует подойти к этой проблеме?)

"What should they do next?" (Что им следует делать дальше?)

Сравнение should с другими модальными глаголами

Для полного понимания нюансов использования should необходимо сравнить его с другими модальными глаголами, выражающими схожие значения. Это поможет выбрать именно тот модальный глагол, который точно передаст необходимый оттенок смысла. 🔄

Should vs. Must

Should выражает рекомендацию или совет, тогда как must указывает на строгую необходимость или обязательство:

"You should exercise regularly" (Тебе следует регулярно заниматься спортом) — рекомендация

"You must exercise regularly" (Ты должен регулярно заниматься спортом) — строгое требование, возможно, от врача

Should vs. Ought to

Ought to имеет практически идентичное значение с should, но звучит более формально и используется реже, особенно в разговорной речи:

"You should respect your parents" (Тебе следует уважать родителей)

"You ought to respect your parents" (Тебе следует уважать родителей) — более формально

Should vs. Would

Would используется для выражения гипотетических ситуаций или условных предложений, тогда как should чаще выражает рекомендации:

"You should go to bed early" (Тебе следует лечь спать рано) — рекомендация

"I would go to bed early if I were you" (Я бы лёг спать рано на твоём месте) — условное предположение

Should vs. Could

Could выражает возможность или способность, в то время как should указывает на рекомендацию или обязательство:

"You should try this approach" (Тебе следует попробовать этот подход) — рекомендация

"You could try this approach" (Ты мог бы попробовать этот подход) — одна из возможностей

Should vs. Need to

Need to выражает необходимость, основанную на обстоятельствах, а should — рекомендацию, часто основанную на моральных соображениях:

"You should call your mother" (Тебе следует позвонить маме) — моральное обязательство

"You need to call your mother" (Тебе нужно позвонить маме) — необходимость, возможно, потому что произошло что-то важное

Should в условных предложениях в сравнении с другими модальными глаголами

В условных предложениях should может использоваться для выражения рекомендаций при определённых условиях, в то время как would часто используется для гипотетических результатов:

"If you feel sick, you should see a doctor" (Если ты плохо себя чувствуешь, тебе следует обратиться к врачу) — рекомендация при условии

"If you felt sick, you would see a doctor" (Если бы ты плохо себя чувствовал, ты бы обратился к врачу) — гипотетическая ситуация

Понимание этих различий помогает более точно выражать свои мысли и избегать недопонимания при коммуникации на английском языке. Правильный выбор модального глагола существенно влияет на то, как ваше сообщение будет воспринято собеседником.