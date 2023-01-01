Was и were: правила использования глагола to be в прошедшем времени

Все желающие улучшить свои навыки в использовании глагола "to be" в прошедшем времени Was и were — те кирпичики английской грамматики, которые мастерски соединяют настоящее с прошлым. Многие студенты, от новичков до продвинутых, спотыкаются об эти две формы глагола "to be", словно о невидимый порог. Когда использовать was? Когда правильно выбрать were? Какие исключения подстерегают нас в условных предложениях? Правильное понимание этих базовых элементов открывает дверь к свободному выражению мыслей о прошлом — будь то простой разговор или сложное академическое эссе. Давайте разберемся в этих правилах раз и навсегда! 🔍

Was и were: основа прошедшего времени глагола to be

Глагол "to be" — один из самых фундаментальных глаголов английского языка. В прошедшем времени (Past Simple) он принимает две формы: was и were. Это единственный глагол в английском, который имеет две различные формы в прошедшем времени в зависимости от лица и числа.

В настоящем времени глагол "to be" имеет три формы: am, is, are. При переходе в прошедшее время происходит следующая трансформация:

Настоящее время (Present Simple) Прошедшее время (Past Simple) I am I was He/She/It is He/She/It was You/We/They are You/We/They were

Формы was и were не зависят от типа предложения (утвердительное, отрицательное или вопросительное) — они меняются только в зависимости от подлежащего.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню своего первого взрослого студента, Михаила, директора крупной компании. Он приходил на занятия после работы и часто был утомлен. Однажды я заметила, что он постоянно путает was и were в рассказах о деловых поездках. Я предложила ему простое мнемоническое правило: "Was звучит как 'воз' — один, а were — как 'вэа' — много". Мы связали "воз" с единственным числом (один воз), а "вэа" с множественным (много вещей, которые "wear" — носят). Через месяц Михаил признался, что теперь в голове автоматически возникает образ телеги с сеном (воз) или шкафа с одеждой (wear), когда он использует was/were. Его ошибки сократились на 90%. Иногда самые простые ассоциации работают лучше сложных грамматических правил, особенно для занятого человека.

Важно понимать, что was и were — это не просто разные формы прошедшего времени, но и ключевые элементы для построения других грамматических конструкций, включая:

Past Continuous (was/were + V-ing)

Past Perfect Continuous (had been + V-ing)

Passive Voice в прошедшем времени (was/were + V3)

Условные предложения второго и третьего типа

Овладение правильным использованием was и were создает прочную основу для построения более сложных временных форм и конструкций. 📚

Правила согласования was и were с подлежащими

Главное правило использования was и were основано на согласовании с подлежащим. Давайте разберем его подробно.

Was используется с:

Первым лицом единственного числа (I): I was at the meeting yesterday.

Третьим лицом единственного числа (he, she, it): She was happy. He was tired. It was raining.

Единичными существительными: The cat was sleeping. The book was interesting.

Неисчисляемыми существительными: The water was cold. The information was useful.

Were используется с:

Вторым лицом (you) в любом числе: You were right all along.

Первым и третьим лицом множественного числа (we, they): We were at the party. They were late.

Существительными во множественном числе: The students were studying. The dogs were barking.

При использовании коллективных существительных (team, family, government, committee и т.д.) выбор между was и were зависит от того, рассматриваем ли мы группу как единое целое или как отдельных индивидуумов:

Как единое целое (британский и американский английский) Как группа индивидуумов (чаще в британском английском) The team was successful in the championship. The team were arguing among themselves. The family was on vacation. The family were all dressed in blue. The government was elected last year. The government were divided on the issue.

Особые случаи согласования:

С существительными, оканчивающимися на -s, но являющимися единственным числом, используется was: Physics was my favorite subject. The news was shocking.

С конструкцией "there is/are" в прошедшем времени: There was a book on the table. There were many people at the concert.

С местоимением "none" можно использовать как was, так и were в зависимости от контекста: None of the cake was eaten. None of the students were present.

Для сложных подлежащих, соединенных союзами, существуют следующие правила:

Если подлежащие соединены союзом "and", обычно используется were: John and Mary were at the cinema.

Если подлежащие представляют собой единое понятие, может использоваться was: Bread and butter was all we had for dinner.

Если подлежащие соединены союзами "or", "nor", "either...or", "neither...nor", глагол согласуется с ближайшим подлежащим: Either the teacher or the students were wrong. Neither the students nor the teacher was present.

Правильное согласование was и were с подлежащими — один из тех навыков, который сразу выдает уровень владения английским языком. Это основа грамотной речи и письма. 🧩

Употребление was и were в разных типах предложений

Was и were функционируют по-разному в зависимости от типа предложения. Рассмотрим основные варианты употребления в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.

В утвердительных предложениях: Здесь структура предельно проста: подлежащее + was/were + дополнение/обстоятельство.

I was at home. (Я был дома.)

She was happy. (Она была счастлива.)

They were late for class. (Они опоздали на занятие.)

The meeting was productive. (Встреча была продуктивной.)

В отрицательных предложениях: Для образования отрицания добавляется частица "not" после was/were. В разговорной речи часто используются сокращения wasn't и weren't.

I was not (wasn't) ready. (Я не был готов.)

He was not (wasn't) at the office. (Его не было в офисе.)

We were not (weren't) invited. (Нас не пригласили.)

The children were not (weren't) tired. (Дети не устали.)

В вопросительных предложениях: Для образования вопросов was/were ставится перед подлежащим.

Was I right? (Я был прав?)

Was she at the meeting? (Она была на встрече?)

Were they friends? (Они были друзьями?)

Were the results satisfactory? (Результаты были удовлетворительными?)

В специальных вопросах: При образовании специальных вопросов вопросительное слово ставится на первое место, затем следует was/were.

Where was the conference held? (Где проводилась конференция?)

Why was she absent? (Почему она отсутствовала?)

How were the problems solved? (Как были решены проблемы?)

What was your impression? (Каково было твое впечатление?)

В кратких ответах: Was/were используются в кратких ответах на общие вопросы.

"Were you at the party?" – "Yes, I was." / "No, I wasn't."

"Was he sick?" – "Yes, he was." / "No, he wasn't."

"Were they late?" – "Yes, they were." / "No, they weren't."

При построении разделительных вопросов (tag questions) важно соблюдать согласование:

I was right, wasn't I? (Я был прав, не так ли?)

She was beautiful, wasn't she? (Она была красивой, не так ли?)

They were late, weren't they? (Они опоздали, не так ли?)

В косвенной речи также сохраняется правильное использование was/were:

Прямая речь: "I am tired." (Я устал.) → Косвенная речь: He said (that) he was tired. (Он сказал, что устал.)

Прямая речь: "We are ready." (Мы готовы.) → Косвенная речь: They said (that) they were ready. (Они сказали, что готовы.)

Игорь Соколов, переводчик и составитель учебных материалов На одном из моих курсов продвинутого английского был интересный случай. Студентка Анна, которая прекрасно знала правила использования was/were, постоянно делала ошибки в речи. После занятия я попросил ее прочитать вслух несколько предложений с was/were. Обнаружилась интересная закономерность: в медленной, обдуманной речи она не делала ошибок, но как только темп ускорялся, появлялись неправильные формы. Мы разработали упражнение: я записал 50 коротких предложений с was/were, и она слушала их каждый день по дороге на работу, повторяя вслух. Через три недели ее мозг начал автоматически использовать правильные формы даже в быстрой речи. Этот опыт показал мне, что для многих русскоговорящих студентов проблема не в понимании правил, а в их автоматизации. Регулярная практика слуховой и речевой "гимнастики" с was/were творит чудеса даже на продвинутом уровне.

Важно помнить, что в различных типах предложений меняется только позиция was/were, но согласование с подлежащим по-прежнему сохраняется. Эта стабильность правил делает освоение was/were доступным даже для начинающих изучать английский язык. 🗣️

Особые случаи использования was и were

Помимо основных правил, существуют особые случаи, где was и were используются по специальным правилам или приобретают дополнительные значения. Эти нюансы часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов.

1. Условные предложения второго типа (Conditional II)

В условных предложениях второго типа (нереальная ситуация в настоящем/будущем) после if традиционно используется were для всех лиц и чисел:

If I were rich, I would buy a yacht. (Если бы я был богат, я бы купил яхту.)

If she were here, she would help us. (Если бы она была здесь, она бы нам помогла.)

Однако в современном английском часто допускается использование was с первым и третьим лицом единственного числа, особенно в разговорной речи:

If I was rich, I would buy a yacht. (Менее формально, но широко используется)

If he was here, he would help us. (Менее формально)

В формальном письменном английском все же рекомендуется придерживаться традиционного правила и использовать were со всеми лицами.

2. Конструкция "I wish/If only"

В конструкциях, выражающих нереальные желания о настоящем, после "I wish" и "If only" также традиционно используется were для всех лиц:

I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.)

If only she were more patient! (Если бы только она была более терпеливой!)

Как и в условных предложениях, в разговорном языке допустимо использование was:

I wish I was taller. (Менее формально)

If only he was here! (Менее формально)

3. "As if/as though" (как будто/как если бы)

После выражений "as if" и "as though", описывающих нереальное сравнение, традиционно используется were:

He talks as if he were an expert. (Он говорит так, как будто он эксперт.)

She looked at me as though I were a stranger. (Она посмотрела на меня, как будто я был незнакомцем.)

4. Конструкция "It's (high) time"

После выражения "It's (high) time" (самое время) используется past simple или were + инфинитив без to:

It's high time we were leaving. (Самое время нам уходить.)

It's time you were in bed. (Тебе пора спать.)

5. "Would rather" с другим подлежащим

После "would rather" (предпочел бы), когда речь идет о действиях другого лица, используется прошедшее время:

I would rather you were more careful. (Я бы предпочел, чтобы ты был более осторожен.)

She would rather we were not involved. (Она бы предпочла, чтобы мы не участвовали.)

6. Конструкция "Suppose/Supposing"

В гипотетических ситуациях после "suppose/supposing" может использоваться were:

Suppose we were to leave early? (Предположим, мы уйдем рано?)

Supposing she were to refuse our offer? (Предположим, она откажется от нашего предложения?)

7. Использование "were to" для гипотетических ситуаций в будущем

Конструкция "were to + инфинитив" часто используется для описания маловероятных или гипотетических ситуаций в будущем:

If the president were to resign, there would be new elections. (Если бы президент подал в отставку, были бы новые выборы.)

Were she to discover the truth, she would be devastated. (Если бы она узнала правду, она была бы опустошена.)

Эти особые случаи использования was и were демонстрируют гибкость и выразительность английской грамматики. Владение этими нюансами позволяет выражать тонкие оттенки значения и является признаком высокого уровня владения языком. 🔄

Частые ошибки и способы запомнить правила was/were

Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки в использовании was и were. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и эффективные стратегии для их предотвращения.

Типичные ошибки при использовании was/were:

Неправильное согласование с подлежащим: "The children was playing" вместо "The children were playing". Игнорирование правил для условных предложений: "If I was you" вместо формального "If I were you". Ошибки с коллективными существительными: "The team were winning" в американском английском вместо "The team was winning". Проблемы с there was/were: "There was many people" вместо "There were many people". Сложности с подлежащими, соединенными союзами: "Neither John nor his friends was present" вместо "Neither John nor his friends were present".

Эффективные способы запоминания правил:

Мнемонические приемы: "WAS = I, He, She, It" (первые буквы образуют W-A-S-I)

"WERE goes with YOU, WE, THEY" (W-E-R-E содержит WE)

"If the subject is plural, it werks with were" (намеренная ошибка для запоминания: plural — were — werks) Визуализация и ассоциации: Представьте was как одинокую точку (для единственного числа), а were как несколько точек (для множественного числа)

Ассоциируйте was с цифрой 1, а were с цифрами 2 и более Ритмические шаблоны: "I was, he was, she was, it was; we were, you were, they were" — повторяйте как речевку или положите на простую мелодию Таблицы и схемы:

Правильно Неправильно Почему I was tired. I were tired. I всегда требует was They were happy. They was happy. They всегда требует were The dog was barking. The dog were barking. Единственное число требует was The dogs were barking. The dogs was barking. Множественное число требует were If I were you... (формально) If I was you... (неформально) В условных предложениях второго типа формально используется were

Практические упражнения: Заполнение пропусков : "Yesterday I at home, but my parents at work."

: "Yesterday I at work." Исправление ошибок : "The children was playing in the garden." → "The children were playing in the garden."

: "The children was playing in the garden." → "The children were playing in the garden." Трансформация предложений: Превратите настоящее время в прошедшее: "She is happy." → "She was happy." Регулярные мини-тесты: Проводите самопроверку ежедневно, используя 5-10 предложений с was/were

Записывайте результаты и отслеживайте прогресс Контекстуальное обучение: Читайте тексты на английском, выделяя все случаи использования was/were

Слушайте аудио и повторяйте предложения с was/were

Составляйте собственные истории в прошедшем времени Языковые игры: "Was/Were бинго": создайте карточки с подлежащими и отмечайте правильную форму

"Цепочка предложений": каждый участник добавляет предложение с was/were к истории

"Правда или ложь": составляйте правдивые и ложные утверждения о прошлом, используя was/were Использование технологий: Установите приложения для изучения грамматики с упражнениями на was/were

Создайте карточки в приложениях для интервального повторения

Используйте онлайн-квизы для регулярной практики Стратегия исключений: Сначала выучите основные правила до автоматизма

Затем добавляйте исключения и особые случаи постепенно

Группируйте исключения по типам для облегчения запоминания

Помните, что мастерство приходит с практикой. Регулярное использование was и were в речи и письме, особенно в контекстуализированных ситуациях, — ключ к преодолению типичных ошибок. 🏆