Was и were: правила использования глагола to be в прошедшем времени#Изучение английского
Was и were — те кирпичики английской грамматики, которые мастерски соединяют настоящее с прошлым. Многие студенты, от новичков до продвинутых, спотыкаются об эти две формы глагола "to be", словно о невидимый порог. Когда использовать was? Когда правильно выбрать were? Какие исключения подстерегают нас в условных предложениях? Правильное понимание этих базовых элементов открывает дверь к свободному выражению мыслей о прошлом — будь то простой разговор или сложное академическое эссе. Давайте разберемся в этих правилах раз и навсегда! 🔍
Was и were: основа прошедшего времени глагола to be
Глагол "to be" — один из самых фундаментальных глаголов английского языка. В прошедшем времени (Past Simple) он принимает две формы: was и were. Это единственный глагол в английском, который имеет две различные формы в прошедшем времени в зависимости от лица и числа.
В настоящем времени глагол "to be" имеет три формы: am, is, are. При переходе в прошедшее время происходит следующая трансформация:
|Настоящее время (Present Simple)
|Прошедшее время (Past Simple)
|I am
|I was
|He/She/It is
|He/She/It was
|You/We/They are
|You/We/They were
Формы was и were не зависят от типа предложения (утвердительное, отрицательное или вопросительное) — они меняются только в зависимости от подлежащего.
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню своего первого взрослого студента, Михаила, директора крупной компании. Он приходил на занятия после работы и часто был утомлен. Однажды я заметила, что он постоянно путает was и were в рассказах о деловых поездках.
Я предложила ему простое мнемоническое правило: "Was звучит как 'воз' — один, а were — как 'вэа' — много". Мы связали "воз" с единственным числом (один воз), а "вэа" с множественным (много вещей, которые "wear" — носят).
Через месяц Михаил признался, что теперь в голове автоматически возникает образ телеги с сеном (воз) или шкафа с одеждой (wear), когда он использует was/were. Его ошибки сократились на 90%. Иногда самые простые ассоциации работают лучше сложных грамматических правил, особенно для занятого человека.
Важно понимать, что was и were — это не просто разные формы прошедшего времени, но и ключевые элементы для построения других грамматических конструкций, включая:
- Past Continuous (was/were + V-ing)
- Past Perfect Continuous (had been + V-ing)
- Passive Voice в прошедшем времени (was/were + V3)
- Условные предложения второго и третьего типа
Овладение правильным использованием was и were создает прочную основу для построения более сложных временных форм и конструкций. 📚
Правила согласования was и were с подлежащими
Главное правило использования was и were основано на согласовании с подлежащим. Давайте разберем его подробно.
Was используется с:
- Первым лицом единственного числа (I): I was at the meeting yesterday.
- Третьим лицом единственного числа (he, she, it): She was happy. He was tired. It was raining.
- Единичными существительными: The cat was sleeping. The book was interesting.
- Неисчисляемыми существительными: The water was cold. The information was useful.
Were используется с:
- Вторым лицом (you) в любом числе: You were right all along.
- Первым и третьим лицом множественного числа (we, they): We were at the party. They were late.
- Существительными во множественном числе: The students were studying. The dogs were barking.
При использовании коллективных существительных (team, family, government, committee и т.д.) выбор между was и were зависит от того, рассматриваем ли мы группу как единое целое или как отдельных индивидуумов:
|Как единое целое (британский и американский английский)
|Как группа индивидуумов (чаще в британском английском)
|The team was successful in the championship.
|The team were arguing among themselves.
|The family was on vacation.
|The family were all dressed in blue.
|The government was elected last year.
|The government were divided on the issue.
Особые случаи согласования:
- С существительными, оканчивающимися на -s, но являющимися единственным числом, используется was: Physics was my favorite subject. The news was shocking.
- С конструкцией "there is/are" в прошедшем времени: There was a book on the table. There were many people at the concert.
- С местоимением "none" можно использовать как was, так и were в зависимости от контекста: None of the cake was eaten. None of the students were present.
Для сложных подлежащих, соединенных союзами, существуют следующие правила:
- Если подлежащие соединены союзом "and", обычно используется were: John and Mary were at the cinema.
- Если подлежащие представляют собой единое понятие, может использоваться was: Bread and butter was all we had for dinner.
- Если подлежащие соединены союзами "or", "nor", "either...or", "neither...nor", глагол согласуется с ближайшим подлежащим: Either the teacher or the students were wrong. Neither the students nor the teacher was present.
Правильное согласование was и were с подлежащими — один из тех навыков, который сразу выдает уровень владения английским языком. Это основа грамотной речи и письма. 🧩
Употребление was и were в разных типах предложений
Was и were функционируют по-разному в зависимости от типа предложения. Рассмотрим основные варианты употребления в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
В утвердительных предложениях: Здесь структура предельно проста: подлежащее + was/were + дополнение/обстоятельство.
- I was at home. (Я был дома.)
- She was happy. (Она была счастлива.)
- They were late for class. (Они опоздали на занятие.)
- The meeting was productive. (Встреча была продуктивной.)
В отрицательных предложениях: Для образования отрицания добавляется частица "not" после was/were. В разговорной речи часто используются сокращения wasn't и weren't.
- I was not (wasn't) ready. (Я не был готов.)
- He was not (wasn't) at the office. (Его не было в офисе.)
- We were not (weren't) invited. (Нас не пригласили.)
- The children were not (weren't) tired. (Дети не устали.)
В вопросительных предложениях: Для образования вопросов was/were ставится перед подлежащим.
- Was I right? (Я был прав?)
- Was she at the meeting? (Она была на встрече?)
- Were they friends? (Они были друзьями?)
- Were the results satisfactory? (Результаты были удовлетворительными?)
В специальных вопросах: При образовании специальных вопросов вопросительное слово ставится на первое место, затем следует was/were.
- Where was the conference held? (Где проводилась конференция?)
- Why was she absent? (Почему она отсутствовала?)
- How were the problems solved? (Как были решены проблемы?)
- What was your impression? (Каково было твое впечатление?)
В кратких ответах: Was/were используются в кратких ответах на общие вопросы.
- "Were you at the party?" – "Yes, I was." / "No, I wasn't."
- "Was he sick?" – "Yes, he was." / "No, he wasn't."
- "Were they late?" – "Yes, they were." / "No, they weren't."
При построении разделительных вопросов (tag questions) важно соблюдать согласование:
- I was right, wasn't I? (Я был прав, не так ли?)
- She was beautiful, wasn't she? (Она была красивой, не так ли?)
- They were late, weren't they? (Они опоздали, не так ли?)
В косвенной речи также сохраняется правильное использование was/were:
- Прямая речь: "I am tired." (Я устал.) → Косвенная речь: He said (that) he was tired. (Он сказал, что устал.)
- Прямая речь: "We are ready." (Мы готовы.) → Косвенная речь: They said (that) they were ready. (Они сказали, что готовы.)
Игорь Соколов, переводчик и составитель учебных материалов
На одном из моих курсов продвинутого английского был интересный случай. Студентка Анна, которая прекрасно знала правила использования was/were, постоянно делала ошибки в речи.
После занятия я попросил ее прочитать вслух несколько предложений с was/were. Обнаружилась интересная закономерность: в медленной, обдуманной речи она не делала ошибок, но как только темп ускорялся, появлялись неправильные формы.
Мы разработали упражнение: я записал 50 коротких предложений с was/were, и она слушала их каждый день по дороге на работу, повторяя вслух. Через три недели ее мозг начал автоматически использовать правильные формы даже в быстрой речи.
Этот опыт показал мне, что для многих русскоговорящих студентов проблема не в понимании правил, а в их автоматизации. Регулярная практика слуховой и речевой "гимнастики" с was/were творит чудеса даже на продвинутом уровне.
Важно помнить, что в различных типах предложений меняется только позиция was/were, но согласование с подлежащим по-прежнему сохраняется. Эта стабильность правил делает освоение was/were доступным даже для начинающих изучать английский язык. 🗣️
Особые случаи использования was и were
Помимо основных правил, существуют особые случаи, где was и were используются по специальным правилам или приобретают дополнительные значения. Эти нюансы часто вызывают затруднения даже у продвинутых студентов.
1. Условные предложения второго типа (Conditional II)
В условных предложениях второго типа (нереальная ситуация в настоящем/будущем) после if традиционно используется were для всех лиц и чисел:
- If I were rich, I would buy a yacht. (Если бы я был богат, я бы купил яхту.)
- If she were here, she would help us. (Если бы она была здесь, она бы нам помогла.)
Однако в современном английском часто допускается использование was с первым и третьим лицом единственного числа, особенно в разговорной речи:
- If I was rich, I would buy a yacht. (Менее формально, но широко используется)
- If he was here, he would help us. (Менее формально)
В формальном письменном английском все же рекомендуется придерживаться традиционного правила и использовать were со всеми лицами.
2. Конструкция "I wish/If only"
В конструкциях, выражающих нереальные желания о настоящем, после "I wish" и "If only" также традиционно используется were для всех лиц:
- I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.)
- If only she were more patient! (Если бы только она была более терпеливой!)
Как и в условных предложениях, в разговорном языке допустимо использование was:
- I wish I was taller. (Менее формально)
- If only he was here! (Менее формально)
3. "As if/as though" (как будто/как если бы)
После выражений "as if" и "as though", описывающих нереальное сравнение, традиционно используется were:
- He talks as if he were an expert. (Он говорит так, как будто он эксперт.)
- She looked at me as though I were a stranger. (Она посмотрела на меня, как будто я был незнакомцем.)
4. Конструкция "It's (high) time"
После выражения "It's (high) time" (самое время) используется past simple или were + инфинитив без to:
- It's high time we were leaving. (Самое время нам уходить.)
- It's time you were in bed. (Тебе пора спать.)
5. "Would rather" с другим подлежащим
После "would rather" (предпочел бы), когда речь идет о действиях другого лица, используется прошедшее время:
- I would rather you were more careful. (Я бы предпочел, чтобы ты был более осторожен.)
- She would rather we were not involved. (Она бы предпочла, чтобы мы не участвовали.)
6. Конструкция "Suppose/Supposing"
В гипотетических ситуациях после "suppose/supposing" может использоваться were:
- Suppose we were to leave early? (Предположим, мы уйдем рано?)
- Supposing she were to refuse our offer? (Предположим, она откажется от нашего предложения?)
7. Использование "were to" для гипотетических ситуаций в будущем
Конструкция "were to + инфинитив" часто используется для описания маловероятных или гипотетических ситуаций в будущем:
- If the president were to resign, there would be new elections. (Если бы президент подал в отставку, были бы новые выборы.)
- Were she to discover the truth, she would be devastated. (Если бы она узнала правду, она была бы опустошена.)
Эти особые случаи использования was и were демонстрируют гибкость и выразительность английской грамматики. Владение этими нюансами позволяет выражать тонкие оттенки значения и является признаком высокого уровня владения языком. 🔄
Частые ошибки и способы запомнить правила was/were
Даже опытные изучающие английский язык иногда допускают ошибки в использовании was и were. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и эффективные стратегии для их предотвращения.
Типичные ошибки при использовании was/were:
- Неправильное согласование с подлежащим: "The children was playing" вместо "The children were playing".
- Игнорирование правил для условных предложений: "If I was you" вместо формального "If I were you".
- Ошибки с коллективными существительными: "The team were winning" в американском английском вместо "The team was winning".
- Проблемы с there was/were: "There was many people" вместо "There were many people".
- Сложности с подлежащими, соединенными союзами: "Neither John nor his friends was present" вместо "Neither John nor his friends were present".
Эффективные способы запоминания правил:
Мнемонические приемы:
- "WAS = I, He, She, It" (первые буквы образуют W-A-S-I)
- "WERE goes with YOU, WE, THEY" (W-E-R-E содержит WE)
- "If the subject is plural, it werks with were" (намеренная ошибка для запоминания: plural — were — werks)
Визуализация и ассоциации:
- Представьте was как одинокую точку (для единственного числа), а were как несколько точек (для множественного числа)
- Ассоциируйте was с цифрой 1, а were с цифрами 2 и более
Ритмические шаблоны:
- "I was, he was, she was, it was; we were, you were, they were" — повторяйте как речевку или положите на простую мелодию
Таблицы и схемы:
|Правильно
|Неправильно
|Почему
|I was tired.
|I were tired.
|I всегда требует was
|They were happy.
|They was happy.
|They всегда требует were
|The dog was barking.
|The dog were barking.
|Единственное число требует was
|The dogs were barking.
|The dogs was barking.
|Множественное число требует were
|If I were you... (формально)
|If I was you... (неформально)
|В условных предложениях второго типа формально используется were
Практические упражнения:
- Заполнение пропусков: "Yesterday I at home, but my parents at work."
- Исправление ошибок: "The children was playing in the garden." → "The children were playing in the garden."
- Трансформация предложений: Превратите настоящее время в прошедшее: "She is happy." → "She was happy."
Регулярные мини-тесты:
- Проводите самопроверку ежедневно, используя 5-10 предложений с was/were
- Записывайте результаты и отслеживайте прогресс
Контекстуальное обучение:
- Читайте тексты на английском, выделяя все случаи использования was/were
- Слушайте аудио и повторяйте предложения с was/were
- Составляйте собственные истории в прошедшем времени
Языковые игры:
- "Was/Were бинго": создайте карточки с подлежащими и отмечайте правильную форму
- "Цепочка предложений": каждый участник добавляет предложение с was/were к истории
- "Правда или ложь": составляйте правдивые и ложные утверждения о прошлом, используя was/were
Использование технологий:
- Установите приложения для изучения грамматики с упражнениями на was/were
- Создайте карточки в приложениях для интервального повторения
- Используйте онлайн-квизы для регулярной практики
Стратегия исключений:
- Сначала выучите основные правила до автоматизма
- Затем добавляйте исключения и особые случаи постепенно
- Группируйте исключения по типам для облегчения запоминания
Помните, что мастерство приходит с практикой. Регулярное использование was и were в речи и письме, особенно в контекстуализированных ситуациях, — ключ к преодолению типичных ошибок. 🏆
Правильное использование was и were — один из тех навыков, который мгновенно поднимает уровень вашего английского языка в глазах собеседников. Эти две маленькие формы глагола "to be" открывают огромные возможности для точного выражения мыслей о прошлом. Помните о базовом правиле согласования с подлежащим, учитывайте особые случаи в условных предложениях, и практикуйте употребление was/were в разных типах предложений. Грамматика — это не свод сухих правил, а инструмент для более точного и эффективного общения. Овладев was и were, вы сделаете важный шаг к свободному и уверенному владению английским языком.