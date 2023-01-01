Used to в английском: отличия, применение и типичные ошибки#Изучение английского
Ох, эта коварная конструкция used to! Сколько раз мои студенты путались, пытаясь разобраться, когда использовать used to do, а когда be used to doing. Эта грамматическая особенность английского языка кажется простой на первый взгляд, но скрывает немало подводных камней. Давайте раз и навсегда разберемся с правилами использования used to, чтобы вы могли уверенно применять эту конструкцию в речи и на письме без малейших сомнений. 🧠
Грамматическая конструкция used to: базовые правила
Конструкция used to относится к прошедшему времени и используется для описания регулярных действий или состояний, которые были характерны в прошлом, но не актуальны в настоящем. По сути, это способ рассказать о привычках и ситуациях, которые изменились со временем.
Основная формула использования used to проста:
Subject + used to + инфинитив без частицы to
Например:
- I used to play tennis every weekend. (Раньше я играл в теннис каждые выходные.)
- She used to have long hair. (Раньше у неё были длинные волосы.)
- They used to live in Paris. (Раньше они жили в Париже.)
Важно понимать, что used to всегда указывает на завершенность этих действий или состояний. Когда мы говорим "I used to smoke", это подразумевает, что сейчас человек больше не курит.
|Что описывает used to
|Примеры
|Регулярные действия в прошлом
|He used to run every morning.
|Состояния в прошлом
|This building used to be a factory.
|Привычки в прошлом
|I used to bite my nails.
|Предпочтения в прошлом
|She used to like classical music.
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Помню случай с моей ученицей Мариной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Она прекрасно знала грамматику, но постоянно допускала одну и ту же ошибку — говорила "I use to work" вместо "I used to work", опуская -d в прошедшем времени.
На решающем интервью её спросили о предыдущем опыте работы, и она, волнуясь, начала: "I use to work in a similar position...". К счастью, она тут же поймала себя на ошибке, исправилась и в итоге получила работу. Позже она призналась, что именно этот момент самоисправления показал интервьюеру её внимательность и способность быстро реагировать. Так что даже ошибки с used to иногда могут сработать в вашу пользу! 😉
Утверждения, отрицания и вопросы с used to
Освоив базовое правило, давайте разберемся, как формировать различные типы предложений с used to. 🔍
Утвердительные предложения формируются по стандартной схеме, которую мы уже рассмотрели:
- Subject + used to + инфинитив
- We used to go camping every summer. (Раньше мы ездили в походы каждое лето.)
Отрицательные предложения могут образовываться двумя способами:
- Subject + didn't use to + инфинитив
- Subject + never used to + инфинитив
Примеры:
- I didn't use to like coffee. (Раньше я не любил кофе.)
- She never used to be interested in politics. (Раньше она никогда не интересовалась политикой.)
Обратите внимание, что в первом варианте с didn't мы пишем "use" без -d, поскольку вспомогательный глагол did уже указывает на прошедшее время.
Вопросительные предложения формируются с помощью вспомогательного глагола did:
- Did + subject + use to + инфинитив?
- Did you use to play any musical instruments? (Ты раньше играл на музыкальных инструментах?)
- What did you use to do on weekends? (Что ты обычно делал по выходным раньше?)
|Тип предложения
|Формула
|Пример
|Утвердительное
|Subject + used to + инфинитив
|I used to believe in Santa Claus.
|Отрицательное (вариант 1)
|Subject + didn't use to + инфинитив
|I didn't use to like spicy food.
|Отрицательное (вариант 2)
|Subject + never used to + инфинитив
|I never used to wake up early.
|Вопросительное
|Did + subject + use to + инфинитив?
|Did he use to work here?
|Вопрос со словом-вопросом
|Question word + did + subject + use to + инфинитив
|Where did you use to live?
Разница между used to и be/get used to
Здесь мы подходим к наиболее запутанной части — разнице между used to и be/get used to. Эти конструкции выглядят похоже, но имеют совершенно разные значения и правила использования. 🤔
Used to + инфинитив — описывает привычки или состояния в прошлом, которых уже нет в настоящем.
- I used to smoke. (Раньше я курил, но сейчас не курю.)
Be used to + герундий/существительное — означает "быть привыкшим к чему-то" и может использоваться в любом времени. После этой конструкции всегда следует герундий (глагол с -ing) или существительное.
- I am used to waking up early. (Я привык рано вставать — сейчас.)
- She was used to the noise. (Она была привычна к шуму — в прошлом.)
- They will be used to living here soon. (Они скоро привыкнут жить здесь — в будущем.)
Get used to + герундий/существительное — означает "привыкать к чему-то" и также может использоваться в любом времени.
- I am getting used to the new schedule. (Я привыкаю к новому расписанию.)
- He got used to driving on the left side. (Он привык водить по левой стороне.)
- You will get used to the climate eventually. (В конечном итоге ты привыкнешь к климату.)
Ключевые различия:
- Used to + инфинитив всегда относится к прошлому.
- Be/get used to + герундий/существительное может относиться к любому времени.
- После used to следует инфинитив без to (used to work).
- После be/get used to следует герундий или существительное (used to working/the weather).
Михаил Сергеев, методист языковых курсов
На одном из моих продвинутых занятий студент по имени Алексей, работающий в международной IT-компании, поделился забавной историей. На совещании с американскими коллегами он хотел сказать, что раньше работал с подобной технологией, но вместо "I used to work with this technology" сказал "I am used to working with this technology".
Разница оказалась существенной: вместо "я раньше работал с этой технологией, но сейчас нет" он сказал "я привык работать с этой технологией (и сейчас работаю)". В результате ему поручили возглавить проект, хотя его опыт был минимальным и давним. Когда он попытался объясниться, что имел в виду used to, а не be used to, его американский менеджер лишь улыбнулся и сказал: "Too late, you're already in charge!"
Эта история наглядно показывает, насколько важно понимать разницу между этими конструкциями в реальной коммуникации. И да, Алексей справился с проектом, хотя пришлось многому научиться заново. 💻
Типичные случаи употребления used to в речи
Чтобы лучше понять, когда применять конструкцию used to, рассмотрим наиболее типичные ситуации ее использования в речи. 📝
1. Описание детства и юности
Говоря о своем детстве или юности, мы часто используем used to, чтобы подчеркнуть, как сильно изменились наши привычки и обстоятельства:
- I used to collect stamps when I was a child. (В детстве я собирал марки.)
- We used to play in the streets until dark. (Раньше мы играли на улицах до темноты.)
- She used to be afraid of dogs. (Раньше она боялась собак.)
2. Описание бывших отношений
Used to удобен для рассказа о бывших отношениях или людях, с которыми мы больше не поддерживаем связь:
- I used to date a guy from Spain. (Раньше я встречалась с парнем из Испании.)
- We used to be best friends in college. (В колледже мы были лучшими друзьями.)
- They used to live next door to my parents. (Раньше они жили по соседству с моими родителями.)
3. Рассказ о бывшей работе или учебе
Для описания прежнего опыта работы или учебы:
- I used to work for a publishing company. (Раньше я работал в издательской компании.)
- She used to teach at a primary school. (Раньше она преподавала в начальной школе.)
- They used to study together at university. (В университете они учились вместе.)
4. Описание изменившихся привычек
Когда мы хотим подчеркнуть, что наши привычки или предпочтения изменились:
- I used to drink coffee, but now I prefer tea. (Раньше я пил кофе, но теперь предпочитаю чай.)
- He used to smoke a pack a day. (Раньше он выкуривал пачку в день.)
- We used to eat out every weekend. (Раньше мы каждые выходные ели вне дома.)
5. Описание изменений в месте жительства
Для рассказа о местах, где мы жили раньше:
- I used to live in a small village. (Раньше я жил в маленькой деревне.)
- This area used to be all fields. (Раньше на этом месте были сплошные поля.)
- There used to be a cinema on this corner. (На этом углу раньше был кинотеатр.)
Частые ошибки при использовании used to и их исправление
Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки с конструкцией used to. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. ⚠️
Ошибка #1: Пропуск -d в утвердительных предложениях
Неправильно: I use to play football. Правильно: I used to play football.
В утвердительных предложениях всегда используйте форму used to, а не use to. Буква -d указывает на прошедшее время.
Ошибка #2: Добавление -d в отрицательных предложениях с did
Неправильно: I didn't used to like jazz. Правильно: I didn't use to like jazz.
В отрицательных предложениях с did вспомогательный глагол уже указывает на прошедшее время, поэтому used становится use.
Ошибка #3: Смешивание used to и be used to
Неправильно: I used to driving on the left side. Правильно: I am used to driving on the left side. или I used to drive on the left side.
Помните, что после used to всегда следует инфинитив без to, а после be used to — герундий или существительное.
Ошибка #4: Использование used to для недавних изменений
Неправильно: I used to have breakfast an hour ago. (Подразумевается: "Я завтракал час назад") Правильно: I had breakfast an hour ago.
Used to описывает длительные, повторяющиеся действия в прошлом, а не единичные недавние события.
Ошибка #5: Использование would вместо used to для состояний
Неправильно: I would be taller when I was younger. (Для состояния) Правильно: I used to be taller when I was younger.
Хотя would может заменять used to для описания повторяющихся действий в прошлом, его нельзя использовать для описания состояний — только used to подходит в этом случае.
Ошибка #6: Неправильное произношение
Многие произносят used to как /juːzd tuː/, но правильное произношение ближе к /juːs tuː/ — буква d часто не произносится четко в быстрой речи.
Ошибка #7: Использование used to с глаголами, описывающими мгновенные действия
Неправильно: I used to find my keys yesterday. (Подразумевается: "Я нашел ключи вчера") Правильно: I found my keys yesterday.
Used to не используется с глаголами, описывающими мгновенные, одноразовые действия.
Итак, мы разобрались с многогранной конструкцией used to и её отличиями от be/get used to. Теперь вы знаете, что used to + инфинитив всегда относится к прошлым привычкам, которых больше нет, а be used to + герундий говорит о том, к чему мы привыкли в любом временном контексте. Помните о правильном формировании отрицаний и вопросов, избегайте типичных ошибок, и вскоре употребление этих конструкций станет для вас такой же естественной привычкой, как утренний кофе. Практика — единственный путь к свободному владению этими и другими грамматическими явлениями. Так что применяйте полученные знания в речи, и результат не заставит себя ждать! 🚀