Used to в английском: отличия, применение и типичные ошибки

Люди, интересующиеся грамматикой и языковыми нюансами Ох, эта коварная конструкция used to! Сколько раз мои студенты путались, пытаясь разобраться, когда использовать used to do, а когда be used to doing. Эта грамматическая особенность английского языка кажется простой на первый взгляд, но скрывает немало подводных камней. Давайте раз и навсегда разберемся с правилами использования used to, чтобы вы могли уверенно применять эту конструкцию в речи и на письме без малейших сомнений. 🧠

Грамматическая конструкция used to: базовые правила

Конструкция used to относится к прошедшему времени и используется для описания регулярных действий или состояний, которые были характерны в прошлом, но не актуальны в настоящем. По сути, это способ рассказать о привычках и ситуациях, которые изменились со временем.

Основная формула использования used to проста:

Subject + used to + инфинитив без частицы to

Например:

I used to play tennis every weekend. (Раньше я играл в теннис каждые выходные.)

She used to have long hair. (Раньше у неё были длинные волосы.)

They used to live in Paris. (Раньше они жили в Париже.)

Важно понимать, что used to всегда указывает на завершенность этих действий или состояний. Когда мы говорим "I used to smoke", это подразумевает, что сейчас человек больше не курит.

Что описывает used to Примеры Регулярные действия в прошлом He used to run every morning. Состояния в прошлом This building used to be a factory. Привычки в прошлом I used to bite my nails. Предпочтения в прошлом She used to like classical music.

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Мариной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Она прекрасно знала грамматику, но постоянно допускала одну и ту же ошибку — говорила "I use to work" вместо "I used to work", опуская -d в прошедшем времени. На решающем интервью её спросили о предыдущем опыте работы, и она, волнуясь, начала: "I use to work in a similar position...". К счастью, она тут же поймала себя на ошибке, исправилась и в итоге получила работу. Позже она призналась, что именно этот момент самоисправления показал интервьюеру её внимательность и способность быстро реагировать. Так что даже ошибки с used to иногда могут сработать в вашу пользу! 😉

Утверждения, отрицания и вопросы с used to

Освоив базовое правило, давайте разберемся, как формировать различные типы предложений с used to. 🔍

Утвердительные предложения формируются по стандартной схеме, которую мы уже рассмотрели:

Subject + used to + инфинитив

We used to go camping every summer. (Раньше мы ездили в походы каждое лето.)

Отрицательные предложения могут образовываться двумя способами:

Subject + didn't use to + инфинитив Subject + never used to + инфинитив

Примеры:

I didn't use to like coffee. (Раньше я не любил кофе.)

She never used to be interested in politics. (Раньше она никогда не интересовалась политикой.)

Обратите внимание, что в первом варианте с didn't мы пишем "use" без -d, поскольку вспомогательный глагол did уже указывает на прошедшее время.

Вопросительные предложения формируются с помощью вспомогательного глагола did:

Did + subject + use to + инфинитив?

Did you use to play any musical instruments? (Ты раньше играл на музыкальных инструментах?)

What did you use to do on weekends? (Что ты обычно делал по выходным раньше?)

Тип предложения Формула Пример Утвердительное Subject + used to + инфинитив I used to believe in Santa Claus. Отрицательное (вариант 1) Subject + didn't use to + инфинитив I didn't use to like spicy food. Отрицательное (вариант 2) Subject + never used to + инфинитив I never used to wake up early. Вопросительное Did + subject + use to + инфинитив? Did he use to work here? Вопрос со словом-вопросом Question word + did + subject + use to + инфинитив Where did you use to live?

Разница между used to и be/get used to

Здесь мы подходим к наиболее запутанной части — разнице между used to и be/get used to. Эти конструкции выглядят похоже, но имеют совершенно разные значения и правила использования. 🤔

Used to + инфинитив — описывает привычки или состояния в прошлом, которых уже нет в настоящем.

I used to smoke. (Раньше я курил, но сейчас не курю.)

Be used to + герундий/существительное — означает "быть привыкшим к чему-то" и может использоваться в любом времени. После этой конструкции всегда следует герундий (глагол с -ing) или существительное.

I am used to waking up early. (Я привык рано вставать — сейчас.)

She was used to the noise. (Она была привычна к шуму — в прошлом.)

They will be used to living here soon. (Они скоро привыкнут жить здесь — в будущем.)

Get used to + герундий/существительное — означает "привыкать к чему-то" и также может использоваться в любом времени.

I am getting used to the new schedule. (Я привыкаю к новому расписанию.)

He got used to driving on the left side. (Он привык водить по левой стороне.)

You will get used to the climate eventually. (В конечном итоге ты привыкнешь к климату.)

Ключевые различия:

Used to + инфинитив всегда относится к прошлому. Be/get used to + герундий/существительное может относиться к любому времени. После used to следует инфинитив без to (used to work). После be/get used to следует герундий или существительное (used to working/the weather).

Михаил Сергеев, методист языковых курсов На одном из моих продвинутых занятий студент по имени Алексей, работающий в международной IT-компании, поделился забавной историей. На совещании с американскими коллегами он хотел сказать, что раньше работал с подобной технологией, но вместо "I used to work with this technology" сказал "I am used to working with this technology". Разница оказалась существенной: вместо "я раньше работал с этой технологией, но сейчас нет" он сказал "я привык работать с этой технологией (и сейчас работаю)". В результате ему поручили возглавить проект, хотя его опыт был минимальным и давним. Когда он попытался объясниться, что имел в виду used to, а не be used to, его американский менеджер лишь улыбнулся и сказал: "Too late, you're already in charge!" Эта история наглядно показывает, насколько важно понимать разницу между этими конструкциями в реальной коммуникации. И да, Алексей справился с проектом, хотя пришлось многому научиться заново. 💻

Типичные случаи употребления used to в речи

Чтобы лучше понять, когда применять конструкцию used to, рассмотрим наиболее типичные ситуации ее использования в речи. 📝

1. Описание детства и юности

Говоря о своем детстве или юности, мы часто используем used to, чтобы подчеркнуть, как сильно изменились наши привычки и обстоятельства:

I used to collect stamps when I was a child. (В детстве я собирал марки.)

We used to play in the streets until dark. (Раньше мы играли на улицах до темноты.)

She used to be afraid of dogs. (Раньше она боялась собак.)

2. Описание бывших отношений

Used to удобен для рассказа о бывших отношениях или людях, с которыми мы больше не поддерживаем связь:

I used to date a guy from Spain. (Раньше я встречалась с парнем из Испании.)

We used to be best friends in college. (В колледже мы были лучшими друзьями.)

They used to live next door to my parents. (Раньше они жили по соседству с моими родителями.)

3. Рассказ о бывшей работе или учебе

Для описания прежнего опыта работы или учебы:

I used to work for a publishing company. (Раньше я работал в издательской компании.)

She used to teach at a primary school. (Раньше она преподавала в начальной школе.)

They used to study together at university. (В университете они учились вместе.)

4. Описание изменившихся привычек

Когда мы хотим подчеркнуть, что наши привычки или предпочтения изменились:

I used to drink coffee, but now I prefer tea. (Раньше я пил кофе, но теперь предпочитаю чай.)

He used to smoke a pack a day. (Раньше он выкуривал пачку в день.)

We used to eat out every weekend. (Раньше мы каждые выходные ели вне дома.)

5. Описание изменений в месте жительства

Для рассказа о местах, где мы жили раньше:

I used to live in a small village. (Раньше я жил в маленькой деревне.)

This area used to be all fields. (Раньше на этом месте были сплошные поля.)

There used to be a cinema on this corner. (На этом углу раньше был кинотеатр.)

Частые ошибки при использовании used to и их исправление

Даже опытные изучающие английский язык допускают ошибки с конструкцией used to. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

Ошибка #1: Пропуск -d в утвердительных предложениях

Неправильно: I use to play football. Правильно: I used to play football.

В утвердительных предложениях всегда используйте форму used to, а не use to. Буква -d указывает на прошедшее время.

Ошибка #2: Добавление -d в отрицательных предложениях с did

Неправильно: I didn't used to like jazz. Правильно: I didn't use to like jazz.

В отрицательных предложениях с did вспомогательный глагол уже указывает на прошедшее время, поэтому used становится use.

Ошибка #3: Смешивание used to и be used to

Неправильно: I used to driving on the left side. Правильно: I am used to driving on the left side. или I used to drive on the left side.

Помните, что после used to всегда следует инфинитив без to, а после be used to — герундий или существительное.

Ошибка #4: Использование used to для недавних изменений

Неправильно: I used to have breakfast an hour ago. (Подразумевается: "Я завтракал час назад") Правильно: I had breakfast an hour ago.

Used to описывает длительные, повторяющиеся действия в прошлом, а не единичные недавние события.

Ошибка #5: Использование would вместо used to для состояний

Неправильно: I would be taller when I was younger. (Для состояния) Правильно: I used to be taller when I was younger.

Хотя would может заменять used to для описания повторяющихся действий в прошлом, его нельзя использовать для описания состояний — только used to подходит в этом случае.

Ошибка #6: Неправильное произношение

Многие произносят used to как /juːzd tuː/, но правильное произношение ближе к /juːs tuː/ — буква d часто не произносится четко в быстрой речи.

Ошибка #7: Использование used to с глаголами, описывающими мгновенные действия

Неправильно: I used to find my keys yesterday. (Подразумевается: "Я нашел ключи вчера") Правильно: I found my keys yesterday.

Used to не используется с глаголами, описывающими мгновенные, одноразовые действия.