Грамматика I wish: особенности, времена и примеры использования

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки общения на английском языке Вы когда-нибудь мечтали свободно выражать сожаления или несбыточные желания на английском? Конструкция "I wish" — тот самый грамматический инструмент, который позволяет делать это элегантно и точно. Многие студенты ошибочно полагают, что достаточно просто перевести слово "wish" как "желаю" и использовать его как в родном языке. Однако эта грамматическая структура имеет свои особенности и нюансы, которые стоит изучить, чтобы не только правильно формулировать мысли, но и звучать естественно для носителей языка. Давайте разберемся во всех тонкостях этого правила и научимся применять его безупречно! 🌟

Что такое конструкция I wish в английском языке

Конструкция "I wish" в английском языке — это грамматическая структура, используемая для выражения желаний, сожалений и гипотетических ситуаций, которые отличаются от реальности. По сути, мы говорим о том, что нам хотелось бы изменить, но что невозможно или маловероятно.

В отличие от простого выражения желания с помощью глагола "want", конструкция "I wish" имеет более глубокое значение, указывая на несоответствие между желаемым и действительным. Именно поэтому после "I wish" мы используем специфические времена, отличающиеся от тех, которые использовали бы при описании реальных событий.

Алексей Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню, как на одном из первых уроков со студентами среднего уровня я попросил их рассказать о своих мечтах и сожалениях. Мария, бухгалтер с аналитическим складом ума, составила предложение: "I wish I can travel more often". Технически она выразила желание, но грамматически это было неверно. Я объяснил группе, что с "I wish" мы используем не "can", а "could", поскольку говорим о желаемом, но недоступном в данный момент состоянии. Мария быстро исправилась: "I wish I could travel more often" (Жаль, что я не могу путешествовать чаще). Этот случай показывает типичную ошибку: студенты пытаются буквально перевести свои мысли с родного языка, не учитывая грамматические особенности английской конструкции "I wish".

Основные варианты использования конструкции "I wish" можно разделить на три категории:

Сожаление о настоящем: когда мы хотим, чтобы что-то в текущей реальности было иначе

когда мы хотим, чтобы что-то в текущей реальности было иначе Сожаление о прошлом: когда мы хотели бы изменить что-то, что уже произошло

когда мы хотели бы изменить что-то, что уже произошло Желание о будущем: когда мы выражаем надежду на изменения, которые маловероятны

Важно понимать, что "I wish" всегда сигнализирует о нереальности или малой вероятности описываемой ситуации. Если желание осуществимо и вполне реально, то используются другие конструкции, например "I hope" (Я надеюсь) или "I would like" (Я бы хотел).

Тип выражения Конструкция Когда используется Пример Реальное желание I hope/I want Для выражения надежд и желаний, которые могут сбыться I hope it won't rain tomorrow. Нереальное желание I wish Для выражения желаний, противоречащих реальности I wish it wasn't raining now. Сожаление о прошлом I wish Для выражения сожалений о том, что произошло или не произошло I wish I had studied harder.

I wish для выражения сожалений о настоящем

Когда мы используем конструкцию "I wish" для выражения сожалений о настоящем, мы по сути говорим: "Жаль, что сейчас что-то не так, как мне хотелось бы". Это один из самых частых случаев применения данной грамматической структуры. 🤔

Для выражения сожаления о настоящем используется следующая формула:

I wish + подлежащее + глагол в Past Simple

Важно отметить, что хотя мы используем прошедшее время (Past Simple), мы говорим о ситуации в настоящем. Это ключевой момент в понимании английских условных наклонений — прошедшее время здесь указывает не на время действия, а на его нереальность.

I wish I had more free time. (Жаль, что у меня нет больше свободного времени.)

more free time. (Жаль, что у меня нет больше свободного времени.) She wishes she knew the answer. (Жаль, что она не знает ответ.)

the answer. (Жаль, что она не знает ответ.) We wish it wasn't/weren't so cold today. (Жаль, что сегодня так холодно.)

so cold today. (Жаль, что сегодня так холодно.) He wishes he lived closer to his work. (Жаль, что он не живет ближе к работе.)

Особый случай представляет собой использование глагола "to be" в данной конструкции. В формальной речи после "I wish" для всех лиц используется форма "were" вместо "was":

I wish I were taller. (Жаль, что я не выше.)

taller. (Жаль, что я не выше.) He wishes he were more patient. (Жаль, что он не более терпеливый.)

Однако в разговорной речи часто можно услышать "was" для первого и третьего лица единственного числа:

I wish I was at the beach right now. (Жаль, что я сейчас не на пляже.)

at the beach right now. (Жаль, что я сейчас не на пляже.) She wishes she was more confident. (Жаль, что она не более уверенная в себе.)

Для выражения сожаления о настоящем с использованием модальных глаголов также используются их формы прошедшего времени:

I wish I could speak Chinese. (Жаль, что я не могу говорить по-китайски.)

speak Chinese. (Жаль, что я не могу говорить по-китайски.) They wish they didn't have to work on weekends. (Жаль, что им приходится работать по выходным.)

Важно помнить, что "I wish" для настоящего всегда выражает сожаление о текущей ситуации, которая противоречит нашим желаниям.

Использование I wish при сожалении о прошлом

Когда мы хотим выразить сожаление о чём-то, что произошло (или не произошло) в прошлом, мы используем конструкцию "I wish" с Past Perfect. Это помогает передать мысль "Если бы только я сделал/не сделал что-то в прошлом..." 😔

Для выражения сожаления о прошлом используется формула:

I wish + подлежащее + глагол в Past Perfect

В отличие от сожаления о настоящем, где используется Past Simple, здесь мы сдвигаемся ещё дальше в прошлое, используя Past Perfect (had + 3-я форма глагола):

I wish I had studied harder for the exam. (Жаль, что я не учился усерднее к экзамену.)

harder for the exam. (Жаль, что я не учился усерднее к экзамену.) She wishes she hadn't said those words. (Жаль, что она сказала те слова.)

those words. (Жаль, что она сказала те слова.) They wish they had bought that house when they had the chance. (Жаль, что они не купили тот дом, когда у них была возможность.)

that house when they had the chance. (Жаль, что они не купили тот дом, когда у них была возможность.) He wishes he had taken that job offer. (Жаль, что он не принял то предложение о работе.)

Ситуация в прошлом Сожаление с "I wish" Значение Я не пошёл на вечеринку I wish I had gone to the party Сожаление о том, что не пошёл Я сказал что-то грубое I wish I hadn't said that rude thing Сожаление о том, что сказал Я не изучал английский раньше I wish I had started learning English earlier Сожаление о том, что не начал раньше Я потратил все деньги I wish I hadn't spent all my money Сожаление о трате денег

Эта конструкция особенно полезна, когда мы размышляем о прошлых решениях и их последствиях. Она позволяет выразить своё отношение к прошлым событиям, которые уже нельзя изменить.

Мария Соколова, переводчик и методист Работая с бизнес-клиентом из IT-сферы, я столкнулась с интересным случаем неправильного использования "I wish". Во время подготовки к важным переговорам с американскими партнёрами мой клиент Дмитрий постоянно говорил: "I wish I prepare better for this meeting". Он пытался выразить сожаление о том, что не подготовился должным образом, но грамматически фраза была неверной. Мы разобрали, что для выражения сожаления о прошлом нужно использовать Past Perfect: "I wish I had prepared better for this meeting". На следующих переговорах произошла небольшая заминка, и Дмитрий, не растерявшись, сказал: "I wish I had anticipated this question, but let me think for a moment". Партнёры оценили и его честность, и грамматически правильную речь. После встречи Дмитрий признался, что понимание разницы между "I wish I prepare" и "I wish I had prepared" помогло ему чувствовать себя увереннее в англоязычной среде.

Отрицательные формы в конструкции с "I wish" для прошлого образуются с помощью "hadn't" + 3-я форма глагола:

I wish I hadn't missed that opportunity. (Жаль, что я упустил эту возможность.)

that opportunity. (Жаль, что я упустил эту возможность.) We wish we hadn't wasted so much time. (Жаль, что мы потратили так много времени впустую.)

Важно понимать, что использование Past Perfect после "I wish" всегда указывает на то, что мы говорим о действии в прошлом, которое мы хотели бы изменить, но не можем.

I wish для описания желаний о будущем

Хотя конструкция "I wish" чаще всего ассоциируется с сожалениями о настоящем или прошлом, она также может использоваться для выражения желаний о будущем, которые маловероятны или нереальны. При этом мы выражаем надежду на изменения, понимая их малую вероятность. 🌈

Для выражения желаний о будущем с помощью "I wish" используются две основные формулы:

1. I wish + подлежащее + would + инфинитив без "to"

Эта конструкция используется, когда:

Мы хотим, чтобы что-то изменилось в будущем

Мы выражаем раздражение текущей ситуацией

Говорим о действиях других людей или явлений, на которые мы не имеем прямого влияния

Примеры:

I wish it would stop raining. (Хотелось бы, чтобы дождь прекратился.)

raining. (Хотелось бы, чтобы дождь прекратился.) She wishes her boss would give her more responsibility. (Она хотела бы, чтобы начальник давал ей больше ответственности.)

her more responsibility. (Она хотела бы, чтобы начальник давал ей больше ответственности.) I wish the bus would come soon. (Хотелось бы, чтобы автобус скоро пришёл.)

2. I wish + подлежащее + could + инфинитив без "to"

Эта конструкция используется, когда:

Мы говорим о способности что-то сделать в будущем

Выражаем желание иметь возможность совершить действие

Примеры:

I wish I could visit Japan next year. (Хотелось бы посетить Японию в следующем году.)

Japan next year. (Хотелось бы посетить Японию в следующем году.) She wishes she could afford a new car. (Ей хотелось бы иметь возможность позволить себе новую машину.)

a new car. (Ей хотелось бы иметь возможность позволить себе новую машину.) They wish they could find a solution to this problem. (Им хотелось бы найти решение этой проблемы.)

Важно отметить, что конструкция "would" редко используется, когда подлежащее в главной и придаточной частях одинаково. Например, обычно не говорят "I wish I would stop smoking", а используют "I wish I could stop smoking".

Однако эта конструкция идеально подходит для выражения желаний о действиях других людей:

I wish he would stop talking so loudly. (Хотелось бы, чтобы он перестал говорить так громко.)

talking so loudly. (Хотелось бы, чтобы он перестал говорить так громко.) We wish they would visit us more often. (Хотелось бы, чтобы они навещали нас чаще.)

Использование "I wish" для будущего всегда подразумевает, что желаемое событие маловероятно, но всё же возможно, в отличие от сожалений о прошлом, которые невозможно изменить.

Практическое применение правила I wish в речи

Теоретические знания о конструкции "I wish" важны, но настоящее мастерство приходит с практикой. Давайте рассмотрим, как эффективно использовать это правило в повседневной речи, избегая типичных ошибок и звуча естественно для носителей языка. 💪

Прежде всего, важно помнить контекст использования "I wish". Эта конструкция всегда указывает на контраст между желаемым и действительным. Рассмотрим наиболее распространённые ситуации, в которых эта конструкция будет уместна:

Выражение неудовлетворённости текущей ситуацией: "I wish my apartment were bigger." (Жаль, что моя квартира не больше.)

"I wish my apartment were bigger." (Жаль, что моя квартира не больше.) Выражение сожаления о прошлых действиях: "I wish I had saved more money." (Жаль, что я не сэкономил больше денег.)

"I wish I had saved more money." (Жаль, что я не сэкономил больше денег.) Выражение желания изменить поведение других людей: "I wish you would listen to me more carefully." (Хотелось бы, чтобы ты слушал меня внимательнее.)

"I wish you would listen to me more carefully." (Хотелось бы, чтобы ты слушал меня внимательнее.) Выражение мечты или фантазии: "I wish I could fly." (Хотелось бы уметь летать.)

Типичные ошибки при использовании "I wish" и способы их избежать:

Типичная ошибка Правильный вариант Объяснение I wish I am rich I wish I were rich После "I wish" используем Past Simple для настоящего I wish I will visit Paris I wish I could visit Paris Для будущего используем could или would, а не will I wish I studied yesterday I wish I had studied yesterday Для прошлого используем Past Perfect I wish you would came I wish you would come После would используется инфинитив без to

Советы по эффективному использованию "I wish" в разговорной речи:

Практикуйте в контексте. Вместо заучивания отдельных предложений, создавайте мини-диалоги, где естественным образом возникает необходимость использовать "I wish". Используйте речевые клише. Некоторые выражения с "I wish" стали устойчивыми: "I wish you luck" (Желаю тебе удачи), "I wish you all the best" (Желаю тебе всего наилучшего). Обращайте внимание на интонацию. Предложения с "I wish" часто произносятся с нотками сожаления или мечтательности. Комбинируйте с другими условными конструкциями. "I wish" часто используется вместе с условными предложениями второго и третьего типов. Используйте в письменной речи. Практикуйтесь, описывая свои мечты, сожаления и желания в личном дневнике или письмах.

Полезные выражения с "I wish" для различных ситуаций:

"I wish things were different" (Жаль, что всё не иначе) — универсальное выражение сожаления о текущей ситуации.

"I wish I knew" (Жаль, что я не знаю) — часто используется как ответ на вопрос, на который у вас нет ответа.

"I wish you were here" (Жаль, что тебя здесь нет) — классическое выражение для выражения тоски по кому-то.

"I wish I could help" (Жаль, что я не могу помочь) — вежливый способ отказа в помощи.

"I wish you wouldn't do that" (Хотелось бы, чтобы ты этого не делал) — вежливая просьба прекратить делать что-то раздражающее.

Регулярная практика использования конструкции "I wish" в различных временных контекстах значительно улучшит вашу способность выражать сложные эмоции и мысли на английском языке, делая вашу речь более нюансированной и естественной.