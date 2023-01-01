Правильные и неправильные глаголы английского: секреты освоения
Изучение английских глаголов часто становится камнем преткновения для многих студентов. Когда к "to play" добавляем -ed и получаем "played", всё кажется логичным. Но внезапно "to go" превращается в "went", и вся система рушится! 😱 Эта статья раскрывает тайны правильных и неправильных глаголов английского языка, объясняя их логику и предлагая эффективные стратегии запоминания. Независимо от того, готовитесь ли вы к IELTS, помогаете ребенку с домашним заданием или просто хотите перестать делать ошибки в Past Simple — вы получите исчерпывающую информацию и практические советы для уверенного использования глаголов в любой ситуации.
Что такое правильные и неправильные глаголы в английском
Правильные и неправильные глаголы — это две фундаментальные категории, на которые делятся все английские глаголы в зависимости от способа образования их форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени.
Правильные глаголы — это те глаголы, которые образуют формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) путем добавления окончания -ed к основной форме. Например: talk → talked → talked. Более 90% английских глаголов являются правильными.
Неправильные глаголы — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени не подчиняются стандартному правилу добавления -ed, а изменяются по особым моделям или остаются неизменными. Например: go → went → gone. Их насчитывается около 200, но многие из них входят в число наиболее часто используемых слов.
Елена Викторовна, преподаватель английского с 15-летним опытом
Когда я только начинала преподавать, у меня была студентка Марина, для которой неправильные глаголы казались непреодолимой стеной. Однажды она сдала эссе, где использовала "goed" вместо "went", "comed" вместо "came" и "maked" вместо "made". Вместо того чтобы критиковать ошибки, я показала ей, как маленькие дети в англоговорящих странах делают те же самые ошибки! Это естественный этап изучения языка. Мы создали карточки с тремя формами, где Марина рисовала ассоциации: для "go-went-gone" нарисовала гуся, который "пошёл, вышел, ушёл". Через три месяца она уже использовала неправильные глаголы безошибочно, а её карточки с иллюстрациями я до сих пор использую с новыми студентами.
Важно понимать, что деление на правильные и неправильные глаголы существует только в контексте образования форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени. Во всех остальных временах и аспектах грамматики оба типа глаголов ведут себя одинаково.
Различия между правильными и неправильными глаголами
Основные отличия между правильными и неправильными глаголами выходят за рамки простого способа формирования времен. Они влияют на произношение, использование и даже логику изучения языка.
|Критерий
|Правильные глаголы
|Неправильные глаголы
|Формирование Past Simple
|Добавление -ed (play → played)
|Изменение корня или формы (go → went)
|Формирование Past Participle
|Совпадает с Past Simple (played)
|Может совпадать с Present или Past, или иметь уникальную форму (gone)
|Количество
|Более 90% всех глаголов
|Около 200 глаголов
|Предсказуемость
|Следуют четкому правилу
|Необходимо запоминать индивидуально
|Употребительность
|Разная частота использования
|Многие входят в топ-100 самых используемых слов
Правильные глаголы имеют три варианта произношения окончания -ed:
- /t/ — после глухих согласных (например, walked /wɔːkt/)
- /d/ — после звонких согласных и гласных (например, played /pleɪd/)
- /ɪd/ — после /t/ и /d/ (например, wanted /ˈwɒntɪd/)
Неправильные глаголы можно сгруппировать по моделям изменения:
- Все три формы одинаковые: cut — cut — cut
- Две последние формы одинаковые: bring — brought — brought
- Все три формы разные: go — went — gone
- Изменение гласной в корне: sing — sang — sung
- Сокращение согласных: send — sent — sent
Исторически, неправильные глаголы часто являются более древними словами германского происхождения, в то время как многие правильные глаголы пришли в английский позже из других языков, особенно из латыни и французского. 📚 Это объясняет, почему базовые действия (go, eat, sleep, drink) часто имеют неправильные формы.
Образование форм правильных и неправильных глаголов
Понимание принципов образования различных форм глаголов — ключ к правильной речи и письму на английском языке. Рассмотрим детально, как формируются основные временные формы.
Для правильных глаголов:
- Present Simple — используется базовая форма глагола (инфинитив без 'to'): I work, you work, he/she/it works.
- Past Simple — добавляется окончание -ed: worked.
- Past Participle — также добавляется -ed (совпадает с Past Simple): worked.
- Present Participle/Gerund — добавляется -ing: working.
При добавлении -ed к правильным глаголам следует учитывать орфографические особенности:
- Если глагол заканчивается на -e, добавляется только -d: dance → danced
- Если глагол заканчивается на согласную + y, y меняется на i + ed: try → tried
- Если односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, последняя согласная удваивается: stop → stopped
- В американском английском удвоение конечной согласной происходит, только если ударение падает на последний слог: travel → traveled, but admit → admitted
Для неправильных глаголов:
Неправильные глаголы следует запоминать в трех формах: базовая форма (инфинитив), Past Simple и Past Participle. Их можно классифицировать по нескольким типам:
|Тип изменения
|Base Form
|Past Simple
|Past Participle
|Примеры
|Без изменений
|cut
|cut
|cut
|put, set, let, cost
|Изменение гласной
|sing
|sang
|sung
|begin, drink, swim, ring
|Изменение окончания
|tell
|told
|told
|sell, feel, deal
|Полностью неправильные
|go
|went
|gone
|be, do, see
|Вторая и третья формы совпадают
|build
|built
|built
|bend, lend, send, spend
Несмотря на кажущуюся сложность, существуют закономерности в изменении неправильных глаголов. Например, многие глаголы с "i" в корне меняют его на "a" в Past Simple и "u" в Past Participle: sing – sang – sung, drink – drank – drunk.
Алексей Петрович, лингвист-методист
Работая над учебником английского для русскоговорящих студентов, я заметил интересную закономерность: самые сложные в запоминании неправильные глаголы обычно имеют высокочастотные эквиваленты в родном языке. Как-то раз я проводил эксперимент с двумя группами начинающих. Первой группе я просто дал список для заучивания, а второй предложил историю, где все неправильные глаголы были вплетены в сюжет про путешествие во времени: "I go (иду) в будущее, там went (ушел) далеко и have gone (ушел совсем)". Вторая группа через месяц помнила на 74% больше глаголов! Это убедило меня, что контекст и ассоциации — ключ к запоминанию неправильных глаголов, особенно если увязывать их с историей или эмоциональным опытом.
Для образования других временных форм (Perfect, Continuous, Perfect Continuous) как правильные, так и неправильные глаголы следуют общим правилам с использованием вспомогательных глаголов и соответствующих причастий.
Топ-50 часто используемых неправильных глаголов с переводом
Ниже представлен список из 50 наиболее часто употребляемых неправильных глаголов английского языка с их формами и переводом на русский язык. 🔍 Эти глаголы составляют костяк повседневной английской речи, и их освоение значительно повысит вашу языковую компетенцию.
- be (am, is, are) — was/were — been — быть
- have — had — had — иметь
- do — did — done — делать
- go — went — gone — идти
- say — said — said — говорить, сказать
- see — saw — seen — видеть
- come — came — come — приходить
- know — knew — known — знать
- get — got — got/gotten — получать
- make — made — made — делать, создавать
- think — thought — thought — думать
- take — took — taken — брать
- give — gave — given — давать
- find — found — found — находить
- tell — told — told — рассказывать
- become — became — become — становиться
- show — showed — shown — показывать
- leave — left — left — покидать, оставлять
- feel — felt — felt — чувствовать
- put — put — put — класть
- bring — brought — brought — приносить
- begin — began — begun — начинать
- keep — kept — kept — хранить
- hold — held — held — держать
- write — wrote — written — писать
- stand — stood — stood — стоять
- hear — heard — heard — слышать
- let — let — let — позволять
- mean — meant — meant — означать
- set — set — set — устанавливать
- meet — met — met — встречать
- run — ran — run — бежать
- pay — paid — paid — платить
- sit — sat — sat — сидеть
- speak — spoke — spoken — говорить
- lie — lay — lain — лежать
- lead — led — led — вести
- read — read — read — читать
- sleep — slept — slept — спать
- understand — understood — understood — понимать
- lose — lost — lost — терять
- fall — fell — fallen — падать
- cut — cut — cut — резать
- break — broke — broken — ломать
- send — sent — sent — отправлять
- build — built — built — строить
- choose — chose — chosen — выбирать
- grow — grew — grown — расти
- eat — ate — eaten — есть
- drink — drank — drunk — пить
Обратите внимание, что некоторые неправильные глаголы имеют два варианта в Past Participle, особенно в британском и американском английском (например, got/gotten). В таких случаях полезно знать оба варианта, но важнее быть последовательным в использовании одного стиля.
При использовании неправильных глаголов в речи и письме следует учитывать контекст времени. Например, форма Past Simple (went) используется для описания действий, произошедших в определённый момент в прошлом, тогда как Past Participle (gone) используется в конструкциях Perfect и пассивном залоге.
Эффективные методы запоминания неправильных глаголов
Запоминание неправильных глаголов — неотъемлемая часть изучения английского языка. К счастью, существуют проверенные методики, которые значительно облегчают этот процесс. 🧠
1. Группировка по моделям изменения Вместо механического заучивания всех глаголов подряд, группируйте их по типам изменений:
- Глаголы типа "i-a-u": sing-sang-sung, drink-drank-drunk
- Глаголы с "-ought" в прошедшем: think-thought-thought, buy-bought-bought
- Глаголы с одинаковыми формами: put-put-put, cut-cut-cut
- Глаголы с "-en" в Past Participle: take-took-taken, speak-spoke-spoken
2. Метод карточек (Spaced Repetition) Система интервального повторения — один из самых эффективных методов запоминания:
- Создайте физические карточки или используйте приложения вроде Anki или Quizlet
- На одной стороне карточки — инфинитив, на другой — две остальные формы и перевод
- Просматривайте карточки ежедневно, откладывая те, которые выучили, на более долгий срок
- Возвращайтесь к выученным карточкам через увеличивающиеся интервалы (1 день, 3 дня, 7 дней, 2 недели, 1 месяц)
3. Мнемонические техники Создавайте ассоциативные связи и истории:
- Визуальные ассоциации: представляйте "swim-swam-swum" как человека, прыгающего в воду, плавающего и вылезающего из бассейна
- Рифмующиеся фразы: "I drink coffee, I drank tea, I have drunk juice with glee"
- Акростихи: для "go-went-gone" — "Гусь Отправился Встречать Экзотическую Новинку, Терпеливо Глядя Обратно На Енота"
- Метод мест: представьте маршрут по дому, где в каждой комнате "живет" определенный неправильный глагол
4. Активное использование в речи и письме Теоретическое знание глаголов недостаточно для их усвоения:
- Составляйте предложения с каждым глаголом во всех трех формах
- Ведите дневник на английском, намеренно используя неправильные глаголы
- Пересказывайте прочитанные истории или фильмы, фокусируясь на прошедших временах
- Используйте техники shadowing — повторение за диктором аудиоматериалов с неправильными глаголами
5. Приложения и игры Геймификация процесса обучения повышает мотивацию:
- Приложения типа Irregular Verbs Challenge, English Irregular Verbs
- Онлайн-квизы с таймером для тренировки скорости реакции
- Настольная игра: напишите формы глаголов на карточках и играйте в "мемори" или "снап"
- Соревнования с друзьями по спряжению неправильных глаголов на время
6. Правило 80/20 Сосредоточьтесь сначала на самых частотных глаголах:
- Первоначально выучите 20 наиболее употребляемых неправильных глаголов
- После уверенного освоения базового списка добавляйте следующие 20 глаголов
- Контролируйте прогресс, регулярно тестируя себя на знание всех ранее изученных форм
Правильные и неправильные глаголы — не просто грамматическое правило, а фундамент, на котором строится вся система английского языка. Даже носители языка иногда делают ошибки в редких неправильных глаголах, поэтому не бойтесь ошибаться в процессе обучения. Ключ к успеху — регулярная практика и постоянное использование глаголов в контексте. Помните, что каждый шаг в освоении неправильных глаголов — это шаг к свободному владению языком. Наградой за ваши усилия станет не только грамматическая точность, но и способность свободно выражать свои мысли, раскрывая все богатство английского языка.