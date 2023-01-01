Правильные и неправильные глаголы английского: секреты освоения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык.

Родители, помогающие своим детям с изучением английского.

Подготовка к экзаменам, таким как IELTS. Изучение английских глаголов часто становится камнем преткновения для многих студентов. Когда к "to play" добавляем -ed и получаем "played", всё кажется логичным. Но внезапно "to go" превращается в "went", и вся система рушится! 😱 Эта статья раскрывает тайны правильных и неправильных глаголов английского языка, объясняя их логику и предлагая эффективные стратегии запоминания. Независимо от того, готовитесь ли вы к IELTS, помогаете ребенку с домашним заданием или просто хотите перестать делать ошибки в Past Simple — вы получите исчерпывающую информацию и практические советы для уверенного использования глаголов в любой ситуации.

Что такое правильные и неправильные глаголы в английском

Правильные и неправильные глаголы — это две фундаментальные категории, на которые делятся все английские глаголы в зависимости от способа образования их форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени.

Правильные глаголы — это те глаголы, которые образуют формы прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) путем добавления окончания -ed к основной форме. Например: talk → talked → talked. Более 90% английских глаголов являются правильными.

Неправильные глаголы — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени не подчиняются стандартному правилу добавления -ed, а изменяются по особым моделям или остаются неизменными. Например: go → went → gone. Их насчитывается около 200, но многие из них входят в число наиболее часто используемых слов.

Елена Викторовна, преподаватель английского с 15-летним опытом Когда я только начинала преподавать, у меня была студентка Марина, для которой неправильные глаголы казались непреодолимой стеной. Однажды она сдала эссе, где использовала "goed" вместо "went", "comed" вместо "came" и "maked" вместо "made". Вместо того чтобы критиковать ошибки, я показала ей, как маленькие дети в англоговорящих странах делают те же самые ошибки! Это естественный этап изучения языка. Мы создали карточки с тремя формами, где Марина рисовала ассоциации: для "go-went-gone" нарисовала гуся, который "пошёл, вышел, ушёл". Через три месяца она уже использовала неправильные глаголы безошибочно, а её карточки с иллюстрациями я до сих пор использую с новыми студентами. Важно понимать, что деление на правильные и неправильные глаголы существует только в контексте образования форм прошедшего времени и причастия прошедшего времени. Во всех остальных временах и аспектах грамматики оба типа глаголов ведут себя одинаково.

Различия между правильными и неправильными глаголами

Основные отличия между правильными и неправильными глаголами выходят за рамки простого способа формирования времен. Они влияют на произношение, использование и даже логику изучения языка.

Критерий Правильные глаголы Неправильные глаголы Формирование Past Simple Добавление -ed (play → played) Изменение корня или формы (go → went) Формирование Past Participle Совпадает с Past Simple (played) Может совпадать с Present или Past, или иметь уникальную форму (gone) Количество Более 90% всех глаголов Около 200 глаголов Предсказуемость Следуют четкому правилу Необходимо запоминать индивидуально Употребительность Разная частота использования Многие входят в топ-100 самых используемых слов

Правильные глаголы имеют три варианта произношения окончания -ed:

/t/ — после глухих согласных (например, walked /wɔːkt/)

/d/ — после звонких согласных и гласных (например, played /pleɪd/)

/ɪd/ — после /t/ и /d/ (например, wanted /ˈwɒntɪd/)

Неправильные глаголы можно сгруппировать по моделям изменения:

Все три формы одинаковые: cut — cut — cut

Две последние формы одинаковые: bring — brought — brought

Все три формы разные: go — went — gone

Изменение гласной в корне: sing — sang — sung

Сокращение согласных: send — sent — sent

Исторически, неправильные глаголы часто являются более древними словами германского происхождения, в то время как многие правильные глаголы пришли в английский позже из других языков, особенно из латыни и французского. 📚 Это объясняет, почему базовые действия (go, eat, sleep, drink) часто имеют неправильные формы.

Образование форм правильных и неправильных глаголов

Понимание принципов образования различных форм глаголов — ключ к правильной речи и письму на английском языке. Рассмотрим детально, как формируются основные временные формы.

Для правильных глаголов:

Present Simple — используется базовая форма глагола (инфинитив без 'to'): I work, you work, he/she/it works. Past Simple — добавляется окончание -ed: worked. Past Participle — также добавляется -ed (совпадает с Past Simple): worked. Present Participle/Gerund — добавляется -ing: working.

При добавлении -ed к правильным глаголам следует учитывать орфографические особенности:

Если глагол заканчивается на -e, добавляется только -d: dance → danced

Если глагол заканчивается на согласную + y, y меняется на i + ed: try → tried

Если односложный глагол заканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, последняя согласная удваивается: stop → stopped

В американском английском удвоение конечной согласной происходит, только если ударение падает на последний слог: travel → traveled, but admit → admitted

Для неправильных глаголов:

Неправильные глаголы следует запоминать в трех формах: базовая форма (инфинитив), Past Simple и Past Participle. Их можно классифицировать по нескольким типам:

Тип изменения Base Form Past Simple Past Participle Примеры Без изменений cut cut cut put, set, let, cost Изменение гласной sing sang sung begin, drink, swim, ring Изменение окончания tell told told sell, feel, deal Полностью неправильные go went gone be, do, see Вторая и третья формы совпадают build built built bend, lend, send, spend

Несмотря на кажущуюся сложность, существуют закономерности в изменении неправильных глаголов. Например, многие глаголы с "i" в корне меняют его на "a" в Past Simple и "u" в Past Participle: sing – sang – sung, drink – drank – drunk.

Алексей Петрович, лингвист-методист Работая над учебником английского для русскоговорящих студентов, я заметил интересную закономерность: самые сложные в запоминании неправильные глаголы обычно имеют высокочастотные эквиваленты в родном языке. Как-то раз я проводил эксперимент с двумя группами начинающих. Первой группе я просто дал список для заучивания, а второй предложил историю, где все неправильные глаголы были вплетены в сюжет про путешествие во времени: "I go (иду) в будущее, там went (ушел) далеко и have gone (ушел совсем)". Вторая группа через месяц помнила на 74% больше глаголов! Это убедило меня, что контекст и ассоциации — ключ к запоминанию неправильных глаголов, особенно если увязывать их с историей или эмоциональным опытом.

Для образования других временных форм (Perfect, Continuous, Perfect Continuous) как правильные, так и неправильные глаголы следуют общим правилам с использованием вспомогательных глаголов и соответствующих причастий.

Топ-50 часто используемых неправильных глаголов с переводом

Ниже представлен список из 50 наиболее часто употребляемых неправильных глаголов английского языка с их формами и переводом на русский язык. 🔍 Эти глаголы составляют костяк повседневной английской речи, и их освоение значительно повысит вашу языковую компетенцию.

be (am, is, are) — was/were — been — быть have — had — had — иметь do — did — done — делать go — went — gone — идти say — said — said — говорить, сказать see — saw — seen — видеть come — came — come — приходить know — knew — known — знать get — got — got/gotten — получать make — made — made — делать, создавать think — thought — thought — думать take — took — taken — брать give — gave — given — давать find — found — found — находить tell — told — told — рассказывать become — became — become — становиться show — showed — shown — показывать leave — left — left — покидать, оставлять feel — felt — felt — чувствовать put — put — put — класть bring — brought — brought — приносить begin — began — begun — начинать keep — kept — kept — хранить hold — held — held — держать write — wrote — written — писать stand — stood — stood — стоять hear — heard — heard — слышать let — let — let — позволять mean — meant — meant — означать set — set — set — устанавливать meet — met — met — встречать run — ran — run — бежать pay — paid — paid — платить sit — sat — sat — сидеть speak — spoke — spoken — говорить lie — lay — lain — лежать lead — led — led — вести read — read — read — читать sleep — slept — slept — спать understand — understood — understood — понимать lose — lost — lost — терять fall — fell — fallen — падать cut — cut — cut — резать break — broke — broken — ломать send — sent — sent — отправлять build — built — built — строить choose — chose — chosen — выбирать grow — grew — grown — расти eat — ate — eaten — есть drink — drank — drunk — пить

Обратите внимание, что некоторые неправильные глаголы имеют два варианта в Past Participle, особенно в британском и американском английском (например, got/gotten). В таких случаях полезно знать оба варианта, но важнее быть последовательным в использовании одного стиля.

При использовании неправильных глаголов в речи и письме следует учитывать контекст времени. Например, форма Past Simple (went) используется для описания действий, произошедших в определённый момент в прошлом, тогда как Past Participle (gone) используется в конструкциях Perfect и пассивном залоге.

Эффективные методы запоминания неправильных глаголов

Запоминание неправильных глаголов — неотъемлемая часть изучения английского языка. К счастью, существуют проверенные методики, которые значительно облегчают этот процесс. 🧠

1. Группировка по моделям изменения Вместо механического заучивания всех глаголов подряд, группируйте их по типам изменений:

Глаголы типа "i-a-u": sing-sang-sung, drink-drank-drunk

Глаголы с "-ought" в прошедшем: think-thought-thought, buy-bought-bought

Глаголы с одинаковыми формами: put-put-put, cut-cut-cut

Глаголы с "-en" в Past Participle: take-took-taken, speak-spoke-spoken

2. Метод карточек (Spaced Repetition) Система интервального повторения — один из самых эффективных методов запоминания:

Создайте физические карточки или используйте приложения вроде Anki или Quizlet

На одной стороне карточки — инфинитив, на другой — две остальные формы и перевод

Просматривайте карточки ежедневно, откладывая те, которые выучили, на более долгий срок

Возвращайтесь к выученным карточкам через увеличивающиеся интервалы (1 день, 3 дня, 7 дней, 2 недели, 1 месяц)

3. Мнемонические техники Создавайте ассоциативные связи и истории:

Визуальные ассоциации: представляйте "swim-swam-swum" как человека, прыгающего в воду, плавающего и вылезающего из бассейна

Рифмующиеся фразы: "I drink coffee, I drank tea, I have drunk juice with glee"

Акростихи: для "go-went-gone" — "Гусь Отправился Встречать Экзотическую Новинку, Терпеливо Глядя Обратно На Енота"

Метод мест: представьте маршрут по дому, где в каждой комнате "живет" определенный неправильный глагол

4. Активное использование в речи и письме Теоретическое знание глаголов недостаточно для их усвоения:

Составляйте предложения с каждым глаголом во всех трех формах

Ведите дневник на английском, намеренно используя неправильные глаголы

Пересказывайте прочитанные истории или фильмы, фокусируясь на прошедших временах

Используйте техники shadowing — повторение за диктором аудиоматериалов с неправильными глаголами

5. Приложения и игры Геймификация процесса обучения повышает мотивацию:

Приложения типа Irregular Verbs Challenge, English Irregular Verbs

Онлайн-квизы с таймером для тренировки скорости реакции

Настольная игра: напишите формы глаголов на карточках и играйте в "мемори" или "снап"

Соревнования с друзьями по спряжению неправильных глаголов на время

6. Правило 80/20 Сосредоточьтесь сначала на самых частотных глаголах:

Первоначально выучите 20 наиболее употребляемых неправильных глаголов

После уверенного освоения базового списка добавляйте следующие 20 глаголов

Контролируйте прогресс, регулярно тестируя себя на знание всех ранее изученных форм