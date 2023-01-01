Кавычки в английском: различия британской и американской традиций

Для кого эта статья:

переводчики и копирайтеры

студенты, изучающие английский язык и литературу

профессионалы, работающие с англоязычными текстами в academia или журналистике Кавычки в английском языке могут стать настоящим камнем преткновения даже для опытных переводчиков и копирайтеров. Один неверный знак препинания — и смысл предложения меняется, а профессиональный текст превращается в любительский набор слов. Различия между британской и американской традициями использования кавычек только усложняют ситуацию. Пора разобраться в этих тонкостях раз и навсегда! Этот гид с примерами прояснит все нюансы и превратит вас из неуверенного пользователя в эксперта по английской пунктуации. 📝

Основные правила кавычек в английском языке

Кавычки в английском языке выполняют несколько ключевых функций, сходных с их использованием в русском языке, но с некоторыми существенными отличиями, которые необходимо учитывать при создании профессиональных текстов.

Основные функции кавычек в английском языке:

Выделение прямой речи и цитат

Обозначение названий статей, стихотворений, коротких произведений

Выделение слов, используемых в необычном или ироническом значении

Обозначение слов, на которые автор хочет обратить особое внимание

В отличие от русского языка, где используется один стандартный тип кавычек («ёлочки» или "лапки"), в английском языке существуют два основных типа: двойные кавычки ("...") и одинарные ('...'), применение которых зависит от контекста и региональных стандартов.

Елена Васильева, преподаватель английского языка высшей категории Во время работы с группой студентов-переводчиков я столкнулась с распространенной проблемой. Студенты механически переносили правила использования кавычек из русского языка в английский, что приводило к серьезным стилистическим ошибкам. Например, одна талантливая студентка постоянно использовала «ёлочки» в английских текстах, а другой применял русскую систему пунктуации внутри кавычек. Мы провели специальный практикум, где я предложила им сравнить оригинальные тексты из The New York Times и The Guardian. Этот простой метод позволил наглядно продемонстрировать различия между американским и британским стилями. После этого количество ошибок в работах сократилось на 87%. Главный вывод: никогда не переносите автоматически правила пунктуации из одного языка в другой!

Важно понимать, что в английском языке также существуют различия между стилями оформления текста, наиболее распространенными из которых являются:

Стиль Основные особенности использования кавычек Область применения AP Style Двойные кавычки для цитат, одинарные внутри цитат Журналистика, новостные издания Chicago Style Двойные кавычки для цитат, названия статей; курсив для названий книг Книги, академические тексты в США MLA Style Двойные кавычки для цитат и коротких произведений Гуманитарные исследования, литературоведение Oxford Style Одинарные кавычки для цитат, двойные внутри цитат Британские академические тексты, издательства

Освоение этих основных правил поможет вам избежать наиболее распространенных ошибок и создать текст, соответствующий международным стандартам. В следующих разделах мы подробнее рассмотрим особенности британской и американской традиций использования кавычек. 🔍

Двойные и одинарные кавычки: британская и американская традиция

Одно из самых заметных различий между британским и американским английским — это предпочтения в использовании типов кавычек. Эти различия могут показаться незначительными, но они мгновенно выдают происхождение текста и могут влиять на его восприятие целевой аудиторией.

Американская традиция:

Основной тип кавычек — двойные ("...")

Вложенные цитаты оформляются одинарными кавычками ('...')

Пунктуация (точки, запятые) обычно ставится внутри закрывающих кавычек

Британская традиция:

Основной тип кавычек — одинарные ('...')

Вложенные цитаты оформляются двойными кавычками ("...")

Пунктуация (точки, запятые) обычно ставится за закрывающими кавычками, если не является частью цитируемого текста

Рассмотрим примеры для наглядности:

Контекст Американский вариант Британский вариант Простая цитата John said, "I'll be there." John said, 'I'll be there'. Цитата в цитате She said, "He told me 'I don't care.'" She said, 'He told me "I don't care"'. Название статьи I read "How to Master English Punctuation" yesterday. I read 'How to Master English Punctuation' yesterday. Ирония His "help" only created more problems. His 'help' only created more problems.

Интересно отметить, что австралийский и канадский английский имеют тенденцию следовать британской системе, хотя в Канаде из-за влияния США можно встретить и американский вариант использования кавычек.

При создании текстов важно придерживаться одной традиции на протяжении всего документа. Смешивание британских и американских правил считается стилистической ошибкой и может негативно сказаться на восприятии вашего текста, особенно в академической или деловой среде.

Также стоит учитывать целевую аудиторию вашего текста. Если вы пишете для американских читателей, логично придерживаться американской традиции использования кавычек, и наоборот. При работе с международными издательствами или организациями следует уточнять их стилистические предпочтения, поскольку они могут иметь свои руководства по стилю. 🌎

Пунктуация при использовании кавычек в английском тексте

Правильное размещение знаков препинания относительно кавычек — один из самых запутанных аспектов английской пунктуации. Здесь наблюдаются существенные различия между британской и американской традициями, а также есть нюансы в зависимости от типа текста.

Общие правила размещения пунктуационных знаков:

Американская традиция : запятые и точки всегда ставятся внутри закрывающих кавычек, независимо от того, являются ли они частью цитируемого текста.

: запятые и точки всегда ставятся внутри закрывающих кавычек, независимо от того, являются ли они частью цитируемого текста. Британская традиция : запятые и точки ставятся внутри кавычек только в том случае, если они являются частью оригинальной цитаты. В противном случае они размещаются после закрывающих кавычек.

: запятые и точки ставятся внутри кавычек только в том случае, если они являются частью оригинальной цитаты. В противном случае они размещаются после закрывающих кавычек. Общее для обеих традиций: двоеточия, точки с запятой, вопросительные и восклицательные знаки размещаются в зависимости от того, относятся ли они к цитируемому тексту или к содержащему его предложению.

Рассмотрим некоторые примеры:

Запятые и точки:

🇺🇸 The professor said, "Education is the key to success," and the students agreed.

🇬🇧 The professor said, 'Education is the key to success', and the students agreed.

Вопросительные знаки:

Если вопрос относится к цитате: She asked, "Where are you going?" (оба стиля)

Если вопрос относится к всему предложению: Did she say "I am leaving"? (оба стиля)

При оформлении цитат с пропуском части текста используются многоточия, при этом важно соблюдать следующие правила:

Если опущена середина предложения: "The commitment to excellence... should remain our primary goal."

Если опущен конец предложения: "The commitment to excellence..."

Если опущено начало предложения: "...should remain our primary goal."

При использовании кавычек для выделения слов в ироничном или необычном значении пунктуация следует тем же правилам, что и при цитировании:

🇺🇸 His so-called "expertise" was questioned by everyone.

🇬🇧 His so-called 'expertise' was questioned by everyone.

Максим Петров, редактор англоязычного издания Работая над выпуском международного журнала, я столкнулся с материалом, содержащим смешанные стили пунктуации. Автор, русскоговорящий учёный, писал научную статью, где американские правила размещения запятых внутри кавычек чередовались с британским стилем. Когда я указал на эту непоследовательность, автор удивился: "Я думал, что американский стиль применяется к диалогам, а британский — к научным цитатам". Это распространённое заблуждение! Мы провели полную редактуру текста, выбрав американский стиль, поскольку журнал издавался в США. Несмотря на дополнительную работу, это создало профессиональное впечатление и текст был принят без замечаний. Помните: последовательность в стиле важнее, чем конкретный выбор традиции.

Особое внимание следует уделить пунктуации при цитировании в академических текстах. В научных работах, особенно при использовании стилей APA или MLA, существуют дополнительные правила оформления цитат и ссылок, которые могут отличаться от общих литературных стандартов. 📚

Оформление прямой речи и цитат в английском языке

Правильное оформление прямой речи и цитат имеет ключевое значение для ясности и точности текста. В английском языке существуют чёткие конвенции, которые необходимо соблюдать в различных типах письменных работ.

Основные правила оформления прямой речи:

Каждое новое высказывание нового говорящего начинается с новой строки

Слова автора могут стоять перед прямой речью, после неё или разрывать её

Если слова автора стоят перед прямой речью, после них обычно ставится запятая

Если слова автора стоят после прямой речи, используется запятая, точка, восклицательный или вопросительный знак (в зависимости от контекста)

Примеры оформления прямой речи:

Слова автора перед прямой речью: John said, "I'll be there at eight o'clock."

Слова автора после прямой речи: "I'll be there at eight o'clock," John said.

Слова автора разрывают прямую речь: "I'll be there," John said, "at eight o'clock."

При оформлении диалогов в художественной литературе существуют некоторые дополнительные правила:

В американской традиции каждая реплика диалога часто начинается с новой строки и открывается тире (—) или кавычками ("")

В британской традиции обычно используются одинарные кавычки ('') и новая строка для каждого говорящего

Длинные диалоги или монологи могут быть разбиты на абзацы, при этом закрывающие кавычки ставятся только в конце всего высказывания

Для оформления академических цитат существуют более строгие правила:

Тип цитаты Правило оформления Пример Короткая цитата (менее 40 слов) Включается в текст в кавычках According to Smith (2020), "proper quotation marks usage is essential for academic writing" (p. 45). Длинная цитата (40+ слов) Оформляется как отдельный блок с отступом, без кавычек [Отступ] Smith (2020) emphasizes the importance of proper punctuation:<br>The consistent application of punctuation rules demonstrates academic rigor and attention to detail. Scholars who master these conventions are able to communicate their ideas more effectively and build credibility within their academic communities. (p. 45) Цитата в цитате Используются кавычки другого типа (двойные в одинарных или наоборот) Smith states that "researchers must be aware of Jones's 'revolutionary approach' to the problem" (2020, p. 48). Цитата с изменениями Изменения указываются в квадратных скобках Smith argues that "[p]roper citation [is] fundamental to academic integrity" (2020, p. 50).

При работе с академическими текстами также важно учитывать требования конкретного стиля цитирования (APA, MLA, Chicago и др.), которые могут предусматривать дополнительные нюансы в оформлении цитат.

Независимо от выбранного стиля, ключевым требованием остается последовательность и единообразие оформления прямой речи и цитат на протяжении всего текста. 🧠

Особые случаи применения кавычек в англоязычных текстах

Помимо основных правил использования кавычек при оформлении прямой речи и цитат, в английском языке существует ряд особых случаев, когда применение кавычек имеет свою специфику. Понимание этих нюансов поможет вам создавать профессиональные и стилистически грамотные тексты.

Кавычки для выделения названий:

Используются кавычки : для названий статей, эссе, стихотворений, коротких рассказов, песен, эпизодов телешоу, глав книг, коротких видео

: для названий статей, эссе, стихотворений, коротких рассказов, песен, эпизодов телешоу, глав книг, коротких видео Используется курсив (без кавычек): для названий книг, журналов, газет, фильмов, пьес, альбомов, телесериалов, картин, длинных музыкальных произведений

Примеры:

I read "The Lottery" (рассказ) in The New Yorker (журнал).

The song "Yesterday" appears on the album Help!

Did you see the episode "The One with the Prom Video" from Friends?

Кавычки для обозначения специфического употребления слов:

Термины, используемые в необычном значении : His "office" was actually a corner of his bedroom.

: His "office" was actually a corner of his bedroom. Ирония или сарказм : Her "small" donation turned out to be a million dollars.

: Her "small" donation turned out to be a million dollars. Сленг или разговорные выражения в формальном тексте : The phenomenon known as "ghosting" has become common in modern dating.

: The phenomenon known as "ghosting" has become common in modern dating. Неологизмы или необычные термины: The article discusses the concept of "doom scrolling" and its effects on mental health.

Важно помнить, что чрезмерное использование кавычек для выделения слов может создать впечатление неуверенности автора или сарказма там, где он не предполагался. В профессиональных текстах такое употребление кавычек следует ограничивать. ⚠️

Технические аспекты использования кавычек:

Кавычки в заголовках : В заголовках, оформленных заглавными буквами, кавычки сохраняются: "THE IMPORTANCE OF CORRECT PUNCTUATION"

: В заголовках, оформленных заглавными буквами, кавычки сохраняются: "THE IMPORTANCE OF CORRECT PUNCTUATION" Кавычки в цифровых текстах : В HTML-коде правильными символами для кавычек являются “ и ” для двойных, ‘ и ’ для одинарных, а не прямые кавычки (").

: В HTML-коде правильными символами для кавычек являются “ и ” для двойных, ‘ и ’ для одинарных, а не прямые кавычки ("). Кавычки при упоминании слов как слов: The word "effect" is often confused with "affect". (Также допустимо использование курсива без кавычек: The word effect is often confused with affect.)

Отраслевые особенности использования кавычек:

Юридические тексты : Часто используются двойные кавычки для определений терминов: "Force majeure" shall mean any event beyond the reasonable control of the parties.

: Часто используются двойные кавычки для определений терминов: "Force majeure" shall mean any event beyond the reasonable control of the parties. Технические документы : В программировании строки часто заключаются в кавычки: print("Hello, World!")

: В программировании строки часто заключаются в кавычки: print("Hello, World!") Лингвистические работы: Для выделения значений слов: The Latin "carpe diem" translates to "seize the day" in English.

Региональные варианты использования кавычек также могут различаться. Например, в некоторых европейских традициях (которые могут влиять на английский) используются кавычки вида „..." или «...».

При работе с международными текстами всегда полезно уточнять стилистические предпочтения целевой аудитории или издания, для которого вы готовите материал. Это поможет избежать стилистических несоответствий и создать текст, который будет восприниматься как профессиональный и грамотный. 🌐