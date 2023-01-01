Глагол do в английском: 5 функций для идеальной грамматики

Запутались в использовании маленького, но могучего глагола "do"? Вы не одиноки! 🤔 Этот трёхбуквенный глагол — настоящий швейцарский нож английской грамматики. От построения вопросов до выражения эмоционального акцента, мастерство использования "do" отличает начинающего от продвинутого говорящего. Пять ключевых функций этого глагола не только обогатят вашу речь, но и помогут избежать неловких ошибок, которые мгновенно выдают неносителя языка. Готовы наконец разобраться с этим грамматическим хамелеоном раз и навсегда?

Глагол do в английском: роль и основные правила

Глагол "do" — один из самых функциональных элементов английской грамматики. Он может выступать в роли вспомогательного и смыслового глагола, создавать эмфазу и участвовать в образовании идиоматических выражений. Понимание его различных функций критически важно для овладения английским языком.

Прежде всего, давайте рассмотрим основные формы глагола "do":

Do — базовая форма для настоящего времени (I/you/we/they do)

— базовая форма для настоящего времени (I/you/we/they do) Does — форма третьего лица единственного числа для настоящего времени (he/she/it does)

— форма третьего лица единственного числа для настоящего времени (he/she/it does) Did — форма прошедшего времени (I/you/he/she/it/we/they did)

— форма прошедшего времени (I/you/he/she/it/we/they did) Done — причастие прошедшего времени (have/has/had done)

— причастие прошедшего времени (have/has/had done) Doing — причастие настоящего времени / герундий

Когда говорим о базовых правилах использования "do", важно учитывать временную форму предложения. В Present Simple "do/does" используется для вопросов и отрицаний, в Past Simple эту роль выполняет "did".

Время Утвердительное Вопросительное Отрицательное Present Simple I play tennis. Do you play tennis? I don't play tennis. Present Simple (3 л.ед.ч) She plays tennis. Does she play tennis? She doesn't play tennis. Past Simple We played tennis. Did you play tennis? We didn't play tennis.

Важно помнить, что "do" не используется в вопросах и отрицаниях с модальными глаголами (can, must, should) и с глаголами "to be" и "to have" в определённых случаях:

She is not happy. (Не "She doesn't be happy")

not happy. (Не "She doesn't be happy") Can you swim? (Не "Do you can swim?")

you swim? (Не "Do you can swim?") I have no time. / I don't have time. (Оба варианта возможны в современном английском)

Анна Петрова, преподаватель английского языка высшей категории

Когда я только начинала преподавать, один из моих студентов постоянно путался с употреблением "do". Он говорил фразы вроде "She do not likes coffee" или "Does she can drive?". Я решила разработать визуальную схему, где глагол "do" был представлен как универсальный инструмент с разными насадками. Мы назвали его "грамматическим швейцарским ножом". Для вопросов — одна насадка, для отрицаний — другая, для эмфазы — третья. Через месяц студент не только избавился от ошибок, но и стал объяснять использование "do" другим студентам в группе. Иногда метафора работает лучше любых правил!

Вспомогательная функция do в вопросах и отрицаниях

Основная вспомогательная роль глагола "do" — помогать в образовании вопросительных и отрицательных предложений в Present Simple и Past Simple. Без него построить грамматически корректные конструкции в этих случаях невозможно.

В вопросительных предложениях "do" ставится перед подлежащим:

Do you like jazz? — Тебе нравится джаз?

Does your brother work here? — Твой брат работает здесь?

Did they arrive yesterday? — Они прибыли вчера?

В отрицательных предложениях "do" сочетается с отрицательной частицей "not":

I do not (don't) understand this rule. — Я не понимаю это правило.

She does not (doesn't) speak French. — Она не говорит по-французски.

They did not (didn't) call me. — Они мне не звонили.

При использовании "do" как вспомогательного глагола, основной глагол всегда остаётся в базовой форме без окончаний:

❌ Does she speaks German? ✓ Does she speak German?

German? ✓ Does she speak German? ❌ He doesn't understands me. ✓ He doesn't understand me.

me. ✓ He doesn't understand me. ❌ Did you saw that movie? ✓ Did you see that movie?

"Do" также используется в кратких ответах, чтобы избежать повторения всего предложения:

"Do you play chess?" — "Yes, I do." / "No, I don't."

"Does Mary know about the party?" — "Yes, she does." / "No, she doesn't."

Вспомогательная функция "do" также проявляется в разделительных вопросах (tag questions):

You like pizza, don't you? — Ты любишь пиццу, не так ли?

She works hard, doesn't she? — Она усердно работает, не так ли?

They didn't call, did they? — Они не звонили, не так ли?

Do как смысловой глагол: значения и употребление

Помимо вспомогательной функции, "do" часто выступает как полнозначный глагол со своим собственным лексическим значением. В этом качестве он передаёт широкий спектр действий и создаёт множество идиоматических выражений.

Основные значения глагола "do" как смыслового:

Выполнять действие или задание: I need to do my homework. (Мне нужно сделать домашнее задание.)

I need to do my homework. (Мне нужно сделать домашнее задание.) Заниматься чем-то: What do you do in your free time? (Чем ты занимаешься в свободное время?)

What do you do in your free time? (Чем ты занимаешься в свободное время?) Решать проблему: Something must be done about this issue. (С этой проблемой надо что-то делать.)

Something must be done about this issue. (С этой проблемой надо что-то делать.) Подходить/быть достаточным: This will do for now. (Пока этого достаточно.)

Когда "do" используется как смысловой глагол, он подчиняется всем правилам образования времён, включая добавление окончания -s в третьем лице единственного числа настоящего времени:

I do the dishes every evening. — Я мою посуду каждый вечер.

She does yoga three times a week. — Она занимается йогой три раза в неделю.

They did their best to help. — Они сделали всё возможное, чтобы помочь.

Идиоматическое выражение с "do" Значение Пример употребления do one's best Делать всё возможное I'm doing my best to finish on time. do someone a favor Оказать услугу Could you do me a favor and hold this? do business Вести дела, бизнес We do business with companies worldwide. do without Обходиться без чего-то I can do without sugar in my coffee. do up Застёгивать, ремонтировать She did up her coat as it was cold.

Также "do" часто используется с существительными для описания действий, где в русском языке мы бы использовали специфический глагол:

do the shopping — делать покупки

do the dishes — мыть посуду

do homework — делать домашнюю работу

do research — проводить исследование

do exercise — заниматься спортом

В разговорной речи "do" часто заменяет другие глаголы, чтобы избежать повторения:

"Have you finished the report?" — "I'll do it tonight." (Вместо "I'll finish it tonight.")

Эмфатическое применение глагола do для выразительности

Одна из самых интересных функций глагола "do" — его эмфатическое использование для придания высказыванию дополнительной выразительности или противопоставления. Эта функция позволяет подчеркнуть истинность утверждения, выразить удивление или несогласие с предыдущим высказыванием. 🔍

Для создания эмфазы "do" помещается перед основным глаголом в утвердительных предложениях и обычно произносится с ударением:

I do understand your concern. — Я действительно понимаю вашу обеспокоенность.

understand your concern. — Я действительно понимаю вашу обеспокоенность. She does look beautiful today. — Она и правда выглядит сегодня прекрасно.

look beautiful today. — Она и правда выглядит сегодня прекрасно. We did try to call you. — Мы действительно пытались вам позвонить.

Эмфатическое "do" часто используется в следующих ситуациях:

Для противопоставления утверждения отрицанию: "You don't like jazz." — "I do like jazz!"

"You don't like jazz." — "I like jazz!" Для убеждения собеседника: "Trust me, I do know what I'm talking about."

"Trust me, I know what I'm talking about." Для выражения удивления: "You do look different with your new haircut!"

"You look different with your new haircut!" В вежливых просьбах и приглашениях: "Do sit down." / "Do try some of this cake."

Сергей Васильев, переводчик-синхронист

Однажды на международной конференции произошёл случай, который идеально иллюстрирует важность понимания эмфатического "do". Российский спикер, говоривший по-английски, пытался убедить партнёров в серьёзности своих намерений фразой: "We want to collaborate." Но американский представитель оставался скептичным. Я тихо посоветовал спикеру изменить фразу на "We DO want to collaborate", с выраженным ударением на "do". Эффект был мгновенным! Интонационное ударение и правильное эмфатическое использование "do" полностью изменили восприятие. Американский партнёр улыбнулся, кивнул и сказал: "Now I believe you." Иногда один правильно употреблённый вспомогательный глагол может сделать больше для международных отношений, чем десятки документов!

В императивных предложениях эмфатическое "do" придаёт высказыванию оттенок настойчивой просьбы или поощрения:

Do be careful! — Будь осторожен! (более настойчиво)

be careful! — Будь осторожен! (более настойчиво) Do let me know if you need help. — Обязательно сообщи, если тебе понадобится помощь.

В отрицательных императивах эмфатическое "do" усиливает запрет или предостережение:

Do not forget your passport! — Не забудь свой паспорт! (подчёркивает важность)

not forget your passport! — Не забудь свой паспорт! (подчёркивает важность) Do not touch that button under any circumstances. — Ни в коем случае не трогай эту кнопку.

Умелое использование эмфатического "do" делает речь более выразительной, эмоционально насыщенной и аутентичной. Это один из тех нюансов, которые отличают продвинутый уровень владения языком от среднего. 💯

Как избежать типичных ошибок с глаголом do

Даже продвинутые изучающие английский язык иногда совершают ошибки при использовании глагола "do". Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их предотвращения. 🚫

1. Неправильное использование форм основного глагола после "do"

❌ Does she goes to school? ✓ Does she go to school?

to school? ✓ Does she go to school? ❌ He doesn't wants to come. ✓ He doesn't want to come.

to come. ✓ He doesn't want to come. ❌ Did you went there? ✓ Did you go there?

Правило: После форм "do/does/did" основной глагол всегда используется в базовой форме (без окончаний).

2. Двойное отрицание

❌ I don't know nothing . ✓ I don't know anything. / I know nothing.

. ✓ I don't know anything. / I know nothing. ❌ She doesn't have no money. ✓ She doesn't have any money. / She has no money.

Правило: В английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание не используется.

3. Неправильное использование "do" с модальными глаголами и глаголом "to be"

❌ Do you can swim? ✓ Can you swim?

you can swim? ✓ Can you swim? ❌ Do she is a doctor? ✓ Is she a doctor?

she is a doctor? ✓ Is she a doctor? ❌ They don't are ready. ✓ They aren't ready.

Правило: "Do" не используется с модальными глаголами (can, must, should) и глаголом "to be" для образования вопросов и отрицаний.

4. Неверное использование "do" с глаголом "have"

С глаголом "have" ситуация неоднозначна и зависит от контекста и варианта английского:

В значении "обладать" в британском английском часто не требует "do": Have you any money? / I haven't any books.

В американском английском и современном британском обычно используется с "do": Do you have any money? / I don't have any books.

В значении действий (have lunch, have a shower) всегда используется с "do": Does she have breakfast early? / I didn't have a bath yesterday.

5. Пропуск "do" в вопросах и отрицаниях

❌ You like coffee? ✓ Do you like coffee?

coffee? ✓ Do you like coffee? ❌ Why you went there? ✓ Why did you go there?

there? ✓ Why did you go there? ❌ I not understand . ✓ I don't understand.

Правило: В общих вопросах и отрицаниях в Present Simple и Past Simple использование "do" обязательно.

Для закрепления правильных привычек использования "do", практикуйте следующие подходы:

Регулярно выполняйте трансформационные упражнения (преобразование утверждений в вопросы и отрицания)

Создавайте мнемонические правила для сложных случаев

Слушайте аутентичную речь, обращая внимание на использование "do"

Записывайте свою речь и анализируйте на предмет ошибок

Практикуйте использование эмфатического "do" в ролевых играх и диалогах