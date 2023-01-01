Before: как правильно использовать в английском языке – все функции
Маленькое слово "before" часто вызывает большие проблемы у изучающих английский язык! Это многоликое слово появляется в разных частях речи и меняет значение предложения одним своим присутствием. Хотя базовый перевод "до" или "перед" кажется простым, нюансы использования before создают путаницу даже у продвинутых студентов. Знаете ли вы, что это слово может выступать в роли предлога, союза и даже наречия? 🧩 Давайте разберемся со всеми случаями использования before и навсегда устраним сомнения в вашей грамматической компетенции!
«Before» в английском: основные функции и значения
Before относится к тем универсальным словам английского языка, которые могут выполнять различные грамматические функции в зависимости от контекста. Понимание того, как работает это слово в разных ролях, создает основу для его правильного использования.
|Часть речи
|Функция
|Пример
|Предлог
|Указывает на место или время
|Please wait before the door. (Пожалуйста, подождите перед дверью.)
|Союз
|Соединяет части сложного предложения
|Brush your teeth before you go to bed. (Почисти зубы, прежде чем ложиться спать.)
|Наречие
|Указывает на предшествующее время
|I've never seen this movie before. (Я никогда раньше не видел этот фильм.)
Основное значение before связано с временными и пространственными отношениями, причем временное использование встречается чаще. Рассмотрим основные значения:
- Временное значение: указывает, что что-то происходит раньше чего-то другого (She arrived before noon — Она прибыла до полудня).
- Пространственное значение: описывает расположение объекта перед другим (The flowers before the house look beautiful — Цветы перед домом выглядят прекрасно).
- Приоритетное значение: показывает предпочтение или важность (Health comes before wealth — Здоровье важнее богатства).
- В присутствии кого-то: означает "перед лицом" или "в присутствии" (She performed before the committee — Она выступила перед комитетом).
Михаил Соловьев, преподаватель английского языка
Однажды на уроке продвинутого уровня я заметил, что все мои студенты использовали "before" исключительно во временном значении. Когда я попросил составить предложение с пространственным значением, класс погрузился в молчание. Это стало откровением — даже студенты с высоким уровнем часто ограничиваются одним значением слова!
Мы провели эксперимент: каждый студент должен был использовать "before" в разных значениях в течение недели. Результаты были впечатляющими: к концу эксперимента все не только расширили понимание этого многофункционального слова, но и стали замечать его различные применения в фильмах и книгах, которые раньше просто пропускали.
Правила употребления before как предлога
В роли предлога before управляет существительным или местоимением и указывает на то, что одно событие или действие происходит раньше другого или что один объект расположен перед другим. Рассмотрим основные случаи употребления:
- Указание на время: "I always have breakfast before 8 o'clock." (Я всегда завтракаю до 8 часов.)
- Указание на порядок или последовательность: "B comes before C in the alphabet." (B идет перед C в алфавите.)
- Указание на положение в пространстве: "She stood before the mirror." (Она стояла перед зеркалом.)
- Указание на приоритет: "Family should come before work." (Семья должна быть важнее работы.)
- В значении "в присутствии": "The case was brought before the judge." (Дело было представлено судье.)
При использовании before в качестве предлога важно помнить, что за ним всегда следует существительное или местоимение. После before-предлога не может стоять глагол в личной форме — это ключевое отличие от before-союза.
Before как предлог также может использоваться с герундием (глаголом с окончанием -ing):
- "Before leaving, she locked all the doors." (Перед уходом она заперла все двери.)
- "Check the weather forecast before traveling." (Проверьте прогноз погоды перед путешествием.)
Важно отметить, что при использовании before с существительными, обозначающими время (перед датами, временем, периодами), артикль часто опускается:
- ✅ before lunch (перед обедом)
- ✅ before 2020 (до 2020 года)
- ✅ before midnight (до полуночи)
- ❌ before the lunch (неправильно)
Однако если существительное сопровождается определением, артикль может быть необходим:
- ✅ before the early morning meeting (перед ранним утренним собранием)
- ✅ before the pandemic of 2020 (до пандемии 2020 года)
Before в роли союза: особенности и контексты
Когда before выступает в роли союза, оно соединяет две части предложения, указывая на временную последовательность событий. В этом случае before вводит придаточное предложение, содержащее подлежащее и сказуемое. 🕒
Основные особенности использования before как союза:
- Вводит придаточное предложение времени.
- Указывает, что главное действие происходит раньше действия в придаточном предложении.
- После before-союза следует полноценное предложение с подлежащим и сказуемым.
- Может стоять как в начале, так и в середине сложного предложения.
Рассмотрим примеры использования before как союза:
- "I want to finish this report before I go home." (Я хочу закончить этот отчет, прежде чем пойду домой.)
- "Before you make a decision, consider all the options." (Прежде чем принять решение, рассмотрите все варианты.)
- "She had already left before I arrived." (Она уже ушла до того, как я прибыл.)
Важным аспектом использования before как союза является выбор времени глагола в придаточном предложении. Общее правило: если главное предложение в настоящем или будущем времени, то в придаточном с before обычно используется простое настоящее время (Present Simple):
- "I always check my emails before I leave for work." (Я всегда проверяю почту, прежде чем ухожу на работу.)
- "She will call you before she boards the plane." (Она позвонит тебе, прежде чем сядет в самолет.)
Алина Петрова, переводчик
Работая над переводом романа, я столкнулась с интересным случаем использования "before". Автор регулярно использовал конструкцию "long before", которую я механически переводила как "задолго до того, как". В середине работы редактор указал мне на ошибку: в английском "long before" часто несет дополнительный эмоциональный оттенок, который я упускала.
Например, предложение "He knew the truth long before she told him" не просто указывало на временную последовательность, но подчеркивало драматизм ситуации — герой долгое время жил с этим знанием. После этого я начала глубже исследовать контекст и эмоциональную нагрузку временных союзов, что значительно улучшило качество моих переводов. Этот случай научил меня, что даже простые грамматические конструкции могут нести важные стилистические оттенки.
Если в главном предложении используется прошедшее время, то в придаточном с before обычно также используется прошедшее время:
- "We had dinner before we went to the theater." (Мы поужинали, прежде чем пошли в театр.)
- "She cleaned the house before her parents arrived." (Она убрала дом до того, как приехали ее родители.)
Интересной особенностью является использование before с отрицанием для выражения неожиданно быстрого наступления события:
- "Before I knew it, the summer was over." (Не успел я опомниться, как лето закончилось.)
- "He was famous before he knew what was happening." (Он стал знаменитым, даже не успев осознать, что происходит.)
Сравнение before с prior to, ago и earlier than
В английском языке существует несколько выражений, близких по значению к before, но имеющих свои нюансы использования. Понимание различий между ними поможет выбрать наиболее подходящее слово в конкретном контексте.
|Выражение
|Часть речи
|Формальность
|Особенности использования
|Пример
|Before
|Предлог/союз/наречие
|Нейтральная
|Универсальное использование в любых контекстах
|I saw him before lunch. (Я видел его перед обедом.)
|Prior to
|Предложная фраза
|Формальная
|Используется в официальной речи и письме
|Prior to the meeting, all documents must be submitted. (До встречи все документы должны быть представлены.)
|Ago
|Наречие
|Нейтральная
|Указывает на промежуток времени в прошлом от настоящего момента
|He left two hours ago. (Он ушел два часа назад.)
|Earlier than
|Сравнительная конструкция
|Нейтральная
|Используется для сравнения времени
|She arrived earlier than expected. (Она прибыла раньше, чем ожидалось.)
Рассмотрим ключевые различия подробнее:
Before vs Prior to Prior to — более формальный эквивалент before, часто используемый в деловой, юридической и академической речи. Он функционирует только как предлог (не может быть союзом):
- Prior to your arrival, we need to prepare the documents. (До вашего прибытия нам нужно подготовить документы.)
- The ceremony was scheduled prior to the main event. (Церемония была запланирована до основного мероприятия.)
Before vs Ago Хотя оба слова относятся к прошедшему времени, они используются по-разному:
- Before указывает на то, что одно событие произошло раньше другого: "I saw him before the conference." (Я видел его до конференции.)
- Ago указывает на момент в прошлом, отсчитывая от настоящего момента: "I saw him two days ago." (Я видел его два дня назад.)
Важно: ago всегда стоит после временного выражения (two days ago, a year ago), в то время как before обычно стоит перед ним (before Monday, before 5 PM).
Before vs Earlier than Earlier than — сравнительная конструкция, которая подчеркивает разницу во времени между событиями:
- "The train arrived earlier than scheduled." (Поезд прибыл раньше, чем было запланировано.)
- "I woke up earlier than usual today." (Сегодня я проснулся раньше обычного.)
Earlier than часто используется для сравнения фактического времени с ожидаемым или обычным, тогда как before чаще указывает на последовательность событий.
Типичные ошибки при использовании before и их исправление
Несмотря на кажущуюся простоту, before часто становится источником ошибок для изучающих английский язык. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения. 🔍
Ошибка 1: Неправильное время глагола после before как союза
- ❌ "I will call you before I will arrive." (Неправильно)
- ✅ "I will call you before I arrive." (Правильно)
Исправление: После before в придаточных предложениях не используется will для будущего времени. Вместо этого используется Present Simple для описания будущих действий.
Ошибка 2: Смешение before и ago
- ❌ "I met her before three days." (Неправильно)
- ✅ "I met her three days ago." (Правильно)
- ✅ "I met her before the party." (Правильно, но другое значение)
Исправление: Если вы указываете, сколько времени прошло от события до настоящего момента, используйте ago после временного выражения. Before используется, когда одно событие предшествует другому.
Ошибка 3: Использование артикля с временными существительными после before
- ❌ "Let's meet before the lunch." (Обычно неправильно)
- ✅ "Let's meet before lunch." (Правильно)
Исправление: С большинством временных существительных (breakfast, lunch, dinner, sunset, midnight) после before артикль не используется, если речь идет о типичном периоде времени, а не о конкретном событии.
Ошибка 4: Неправильное использование before с инфинитивом
- ❌ "Before to leave, check all windows." (Неправильно)
- ✅ "Before leaving, check all windows." (Правильно — используется герундий)
- ✅ "Before you leave, check all windows." (Правильно — используется придаточное предложение)
Исправление: После before как предлога нельзя использовать инфинитив с частицей to. Вместо этого используйте герундий (форма на -ing) или полное придаточное предложение с подлежащим и сказуемым.
Ошибка 5: Путаница между пространственным и временным значением
- ❌ "The book is before the shelf." (Неправильно, если книга находится на полке)
- ✅ "The book is on the shelf." (Правильно)
- ✅ "The plant is before the window." (Правильно, если растение стоит перед окном)
Исправление: В современном английском пространственное значение before часто заменяется другими предлогами: in front of, facing, opposite. Before в пространственном значении используется реже и может звучать формально или устаревше.
Ошибка 6: Неправильный порядок слов в предложениях с before
- ❌ "Before go to bed I always read." (Неправильно)
- ✅ "Before I go to bed, I always read." (Правильно)
- ✅ "I always read before going to bed." (Правильно)
Исправление: When before используется как союз, за ним должно следовать полное предложение с подлежащим и сказуемым. Если вы хотите использовать before с глаголом без подлежащего, используйте герундий (форма на -ing).
Правильное использование "before" придает речи точность и уверенность. Оно помогает выстроить четкую хронологию событий, указать на последовательность действий и выразить приоритеты. Запомните основные функции этого многогранного слова: как предлог оно соединяет с существительным или местоимением, как союз вводит целое придаточное предложение, а как наречие может стоять самостоятельно. Практикуйте разные случаи употребления "before" в речи и письме, обращайте внимание на контекст — и вскоре вы будете использовать его безошибочно, как носитель языка!