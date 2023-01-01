Before: как правильно использовать в английском языке – все функции

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на различных уровнях

Преподаватели английского языка

Переводчики и профессионалы, работающие с текстами на английском языке Маленькое слово "before" часто вызывает большие проблемы у изучающих английский язык! Это многоликое слово появляется в разных частях речи и меняет значение предложения одним своим присутствием. Хотя базовый перевод "до" или "перед" кажется простым, нюансы использования before создают путаницу даже у продвинутых студентов. Знаете ли вы, что это слово может выступать в роли предлога, союза и даже наречия? 🧩 Давайте разберемся со всеми случаями использования before и навсегда устраним сомнения в вашей грамматической компетенции!

«Before» в английском: основные функции и значения

Before относится к тем универсальным словам английского языка, которые могут выполнять различные грамматические функции в зависимости от контекста. Понимание того, как работает это слово в разных ролях, создает основу для его правильного использования.

Часть речи Функция Пример Предлог Указывает на место или время Please wait before the door. (Пожалуйста, подождите перед дверью.) Союз Соединяет части сложного предложения Brush your teeth before you go to bed. (Почисти зубы, прежде чем ложиться спать.) Наречие Указывает на предшествующее время I've never seen this movie before. (Я никогда раньше не видел этот фильм.)

Основное значение before связано с временными и пространственными отношениями, причем временное использование встречается чаще. Рассмотрим основные значения:

Временное значение: указывает, что что-то происходит раньше чего-то другого (She arrived before noon — Она прибыла до полудня).

указывает, что что-то происходит раньше чего-то другого (She arrived before noon — Она прибыла до полудня). Пространственное значение: описывает расположение объекта перед другим (The flowers before the house look beautiful — Цветы перед домом выглядят прекрасно).

описывает расположение объекта перед другим (The flowers before the house look beautiful — Цветы перед домом выглядят прекрасно). Приоритетное значение: показывает предпочтение или важность (Health comes before wealth — Здоровье важнее богатства).

показывает предпочтение или важность (Health comes before wealth — Здоровье важнее богатства). В присутствии кого-то: означает "перед лицом" или "в присутствии" (She performed before the committee — Она выступила перед комитетом).

Михаил Соловьев, преподаватель английского языка Однажды на уроке продвинутого уровня я заметил, что все мои студенты использовали "before" исключительно во временном значении. Когда я попросил составить предложение с пространственным значением, класс погрузился в молчание. Это стало откровением — даже студенты с высоким уровнем часто ограничиваются одним значением слова! Мы провели эксперимент: каждый студент должен был использовать "before" в разных значениях в течение недели. Результаты были впечатляющими: к концу эксперимента все не только расширили понимание этого многофункционального слова, но и стали замечать его различные применения в фильмах и книгах, которые раньше просто пропускали.

Правила употребления before как предлога

В роли предлога before управляет существительным или местоимением и указывает на то, что одно событие или действие происходит раньше другого или что один объект расположен перед другим. Рассмотрим основные случаи употребления:

Указание на время: "I always have breakfast before 8 o'clock." (Я всегда завтракаю до 8 часов.) Указание на порядок или последовательность: "B comes before C in the alphabet." (B идет перед C в алфавите.) Указание на положение в пространстве: "She stood before the mirror." (Она стояла перед зеркалом.) Указание на приоритет: "Family should come before work." (Семья должна быть важнее работы.) В значении "в присутствии": "The case was brought before the judge." (Дело было представлено судье.)

При использовании before в качестве предлога важно помнить, что за ним всегда следует существительное или местоимение. После before-предлога не может стоять глагол в личной форме — это ключевое отличие от before-союза.

Before как предлог также может использоваться с герундием (глаголом с окончанием -ing):

"Before leaving, she locked all the doors." (Перед уходом она заперла все двери.)

"Check the weather forecast before traveling." (Проверьте прогноз погоды перед путешествием.)

Важно отметить, что при использовании before с существительными, обозначающими время (перед датами, временем, периодами), артикль часто опускается:

✅ before lunch (перед обедом)

✅ before 2020 (до 2020 года)

✅ before midnight (до полуночи)

❌ before the lunch (неправильно)

Однако если существительное сопровождается определением, артикль может быть необходим:

✅ before the early morning meeting (перед ранним утренним собранием)

✅ before the pandemic of 2020 (до пандемии 2020 года)

Before в роли союза: особенности и контексты

Когда before выступает в роли союза, оно соединяет две части предложения, указывая на временную последовательность событий. В этом случае before вводит придаточное предложение, содержащее подлежащее и сказуемое. 🕒

Основные особенности использования before как союза:

Вводит придаточное предложение времени.

Указывает, что главное действие происходит раньше действия в придаточном предложении.

После before-союза следует полноценное предложение с подлежащим и сказуемым.

Может стоять как в начале, так и в середине сложного предложения.

Рассмотрим примеры использования before как союза:

"I want to finish this report before I go home." (Я хочу закончить этот отчет, прежде чем пойду домой.)

"Before you make a decision, consider all the options." (Прежде чем принять решение, рассмотрите все варианты.)

"She had already left before I arrived." (Она уже ушла до того, как я прибыл.)

Важным аспектом использования before как союза является выбор времени глагола в придаточном предложении. Общее правило: если главное предложение в настоящем или будущем времени, то в придаточном с before обычно используется простое настоящее время (Present Simple):

"I always check my emails before I leave for work." (Я всегда проверяю почту, прежде чем ухожу на работу.)

"She will call you before she boards the plane." (Она позвонит тебе, прежде чем сядет в самолет.)

Алина Петрова, переводчик Работая над переводом романа, я столкнулась с интересным случаем использования "before". Автор регулярно использовал конструкцию "long before", которую я механически переводила как "задолго до того, как". В середине работы редактор указал мне на ошибку: в английском "long before" часто несет дополнительный эмоциональный оттенок, который я упускала. Например, предложение "He knew the truth long before she told him" не просто указывало на временную последовательность, но подчеркивало драматизм ситуации — герой долгое время жил с этим знанием. После этого я начала глубже исследовать контекст и эмоциональную нагрузку временных союзов, что значительно улучшило качество моих переводов. Этот случай научил меня, что даже простые грамматические конструкции могут нести важные стилистические оттенки.

Если в главном предложении используется прошедшее время, то в придаточном с before обычно также используется прошедшее время:

"We had dinner before we went to the theater." (Мы поужинали, прежде чем пошли в театр.)

"She cleaned the house before her parents arrived." (Она убрала дом до того, как приехали ее родители.)

Интересной особенностью является использование before с отрицанием для выражения неожиданно быстрого наступления события:

"Before I knew it, the summer was over." (Не успел я опомниться, как лето закончилось.)

"He was famous before he knew what was happening." (Он стал знаменитым, даже не успев осознать, что происходит.)

Сравнение before с prior to, ago и earlier than

В английском языке существует несколько выражений, близких по значению к before, но имеющих свои нюансы использования. Понимание различий между ними поможет выбрать наиболее подходящее слово в конкретном контексте.

Выражение Часть речи Формальность Особенности использования Пример Before Предлог/союз/наречие Нейтральная Универсальное использование в любых контекстах I saw him before lunch. (Я видел его перед обедом.) Prior to Предложная фраза Формальная Используется в официальной речи и письме Prior to the meeting, all documents must be submitted. (До встречи все документы должны быть представлены.) Ago Наречие Нейтральная Указывает на промежуток времени в прошлом от настоящего момента He left two hours ago. (Он ушел два часа назад.) Earlier than Сравнительная конструкция Нейтральная Используется для сравнения времени She arrived earlier than expected. (Она прибыла раньше, чем ожидалось.)

Рассмотрим ключевые различия подробнее:

Before vs Prior to Prior to — более формальный эквивалент before, часто используемый в деловой, юридической и академической речи. Он функционирует только как предлог (не может быть союзом):

Prior to your arrival, we need to prepare the documents. (До вашего прибытия нам нужно подготовить документы.)

The ceremony was scheduled prior to the main event. (Церемония была запланирована до основного мероприятия.)

Before vs Ago Хотя оба слова относятся к прошедшему времени, они используются по-разному:

Before указывает на то, что одно событие произошло раньше другого: "I saw him before the conference." (Я видел его до конференции.)

Ago указывает на момент в прошлом, отсчитывая от настоящего момента: "I saw him two days ago." (Я видел его два дня назад.)

Важно: ago всегда стоит после временного выражения (two days ago, a year ago), в то время как before обычно стоит перед ним (before Monday, before 5 PM).

Before vs Earlier than Earlier than — сравнительная конструкция, которая подчеркивает разницу во времени между событиями:

"The train arrived earlier than scheduled." (Поезд прибыл раньше, чем было запланировано.)

"I woke up earlier than usual today." (Сегодня я проснулся раньше обычного.)

Earlier than часто используется для сравнения фактического времени с ожидаемым или обычным, тогда как before чаще указывает на последовательность событий.

Типичные ошибки при использовании before и их исправление

Несмотря на кажущуюся простоту, before часто становится источником ошибок для изучающих английский язык. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения. 🔍

Ошибка 1: Неправильное время глагола после before как союза

❌ "I will call you before I will arrive." (Неправильно)

✅ "I will call you before I arrive." (Правильно)

Исправление: После before в придаточных предложениях не используется will для будущего времени. Вместо этого используется Present Simple для описания будущих действий.

Ошибка 2: Смешение before и ago

❌ "I met her before three days." (Неправильно)

✅ "I met her three days ago." (Правильно)

✅ "I met her before the party." (Правильно, но другое значение)

Исправление: Если вы указываете, сколько времени прошло от события до настоящего момента, используйте ago после временного выражения. Before используется, когда одно событие предшествует другому.

Ошибка 3: Использование артикля с временными существительными после before

❌ "Let's meet before the lunch." (Обычно неправильно)

✅ "Let's meet before lunch." (Правильно)

Исправление: С большинством временных существительных (breakfast, lunch, dinner, sunset, midnight) после before артикль не используется, если речь идет о типичном периоде времени, а не о конкретном событии.

Ошибка 4: Неправильное использование before с инфинитивом

❌ "Before to leave, check all windows." (Неправильно)

✅ "Before leaving, check all windows." (Правильно — используется герундий)

✅ "Before you leave, check all windows." (Правильно — используется придаточное предложение)

Исправление: После before как предлога нельзя использовать инфинитив с частицей to. Вместо этого используйте герундий (форма на -ing) или полное придаточное предложение с подлежащим и сказуемым.

Ошибка 5: Путаница между пространственным и временным значением

❌ "The book is before the shelf." (Неправильно, если книга находится на полке)

✅ "The book is on the shelf." (Правильно)

✅ "The plant is before the window." (Правильно, если растение стоит перед окном)

Исправление: В современном английском пространственное значение before часто заменяется другими предлогами: in front of, facing, opposite. Before в пространственном значении используется реже и может звучать формально или устаревше.

Ошибка 6: Неправильный порядок слов в предложениях с before

❌ "Before go to bed I always read." (Неправильно)

✅ "Before I go to bed, I always read." (Правильно)

✅ "I always read before going to bed." (Правильно)

Исправление: When before используется как союз, за ним должно следовать полное предложение с подлежащим и сказуемым. Если вы хотите использовать before с глаголом без подлежащего, используйте герундий (форма на -ing).