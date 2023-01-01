logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Когда добавлять -s или -es к глаголам в Present Simple: правила
Перейти

#Лингвистика и текст  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык, включая начинающих и продвинутых
  • Преподаватели английского языка, которые ищут методы объяснения грамматики

  • Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке

    Запутались в правилах добавления -s и -es к глаголам в Present Simple? Вы не одиноки! Это одна из тех грамматических тонкостей, которая вызывает трудности даже у продвинутых студентов английского языка. При этом ошибки в этой базовой теме могут выдать вас как неопытного говорящего даже при богатом словарном запасе. Давайте раз и навсегда разберемся, как правильно изменять глаголы в третьем лице единственного числа, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🎯

Основные принципы окончания глаголов в Present Simple

Present Simple (настоящее простое время) – это время, которое используется для описания регулярных действий, фактов, общеизвестных истин и расписаний. Его особенность в том, что только в третьем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s или -es.

Рассмотрим базовую структуру предложений в Present Simple:

Лицо/число Утверждение Пример
I (я) глагол без изменений I work every day.
You (ты/вы) глагол без изменений You speak English well.
We (мы) глагол без изменений We live in Moscow.
They (они) глагол без изменений They play tennis on Sundays.
He (он) глагол + -s/-es He works every day.
She (она) глагол + -s/-es She speaks English well.
It (оно) глагол + -s/-es It lives in the forest.

Важно помнить, что окончание добавляется только в утвердительных предложениях. В вопросах и отрицаниях используется вспомогательный глагол do/does, а сам смысловой глагол остается в базовой форме:

  • Утверждение: She works here. (Она работает здесь.)
  • Отрицание: She does not (doesn't) work here. (Она не работает здесь.)
  • Вопрос: Does she work here? (Она работает здесь?)

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: "Когда я только начинала преподавать, у меня была группа взрослых студентов, которые никак не могли запомнить правило добавления окончаний в третьем лице. Я придумала простую ассоциацию: третье лицо – три буквы S (she, he, it) – требуют S на конце глагола. Эта мнемоническая техника сработала так хорошо, что теперь я использую ее со всеми своими начинающими студентами. Через несколько уроков они автоматически добавляют -s, даже не задумываясь о правиле."

Определив общие принципы, давайте рассмотрим конкретные случаи, когда к глаголу добавляется просто окончание -s, а когда нужно использовать -es. 🔍

Когда добавляется только окончание -s к глаголам

Самое простое правило: большинство глаголов в третьем лице единственного числа (he, she, it) получают только окончание -s. Это базовый вариант, который применяется в большинстве случаев.

К каким именно глаголам добавляется только -s?

  • К большинству глаголов с обычным окончанием: play → plays, read → reads, sing → sings
  • К глаголам, оканчивающимся на гласную: see → sees, go → goes (исключение!), do → does (исключение!)
  • К глаголам, оканчивающимся на согласную + y (кроме шипящих и свистящих): say → says, buy → buys

Примеры использования глаголов с окончанием -s в предложениях:

  • He reads books every evening. (Он читает книги каждый вечер.)
  • She plays tennis on weekends. (Она играет в теннис по выходным.)
  • The cat sleeps on the sofa. (Кошка спит на диване.)
  • My father works in a bank. (Мой отец работает в банке.)
  • The train arrives at 9 PM. (Поезд прибывает в 9 вечера.)

Глаголы, оканчивающиеся на -y, заслуживают отдельного внимания. Если перед -y стоит согласная буква, то -y меняется на -i, и затем добавляется -es. Но если перед -y стоит гласная, то просто добавляется -s:

  • study → studies (перед y стоит согласная d)
  • try → tries (перед y стоит согласная r)
  • play → plays (перед y стоит гласная a)
  • say → says (перед y стоит гласная a)

Антон Викторов, переводчик-синхронист: "Во время моей первой международной конференции я должен был переводить выступление известного спикера. Несмотря на хороший словарный запас, я постоянно спотыкался об элементарные грамматические правила – особенно с окончаниями глаголов. Когда я сказал 'He speak very well' вместо 'He speaks very well', один из слушателей, профессор лингвистики, после выступления подошел ко мне и вежливо указал на ошибку. С тех пор я создал для себя систему: каждый раз, когда я использую местоимения третьего лица (he, she, it), я мысленно представляю букву S, прикрепленную к ним, которая 'перепрыгивает' на глагол. Эта простая визуализация помогла мне избавиться от этой базовой ошибки раз и навсегда."

Правила добавления окончания -es в третьем лице

Окончание -es добавляется к глаголам в определенных фонетических случаях для облегчения произношения. Давайте рассмотрим, когда именно нужно использовать -es вместо простого -s. 🔤

Окончание -es добавляется к глаголам, которые заканчиваются на шипящие и свистящие звуки:

  • -ch: watch → watches, teach → teaches
  • -sh: wash → washes, finish → finishes
  • -ss: kiss → kisses, miss → misses
  • -x: fix → fixes, mix → mixes
  • -z: buzz → buzzes, fizz → fizzes
  • -o (в некоторых случаях): go → goes, do → does

Вот почему это происходит с фонетической точки зрения: когда глагол заканчивается на шипящий или свистящий звук, добавление только буквы -s создаст труднопроизносимое сочетание. Добавление -es создает дополнительный слог, что делает произношение более естественным.

Примеры использования глаголов с окончанием -es в предложениях:

  • She teaches English at a university. (Она преподает английский в университете.)
  • He washes his car every Sunday. (Он моет свою машину каждое воскресенье.)
  • The snake hisses when it feels threatened. (Змея шипит, когда чувствует угрозу.)
  • My sister fixes computers for a living. (Моя сестра ремонтирует компьютеры на жизнь.)
  • The bee buzzes around the flower. (Пчела жужжит вокруг цветка.)

Обратите внимание на особый случай с глаголами, оканчивающимися на -o. Некоторые из них принимают окончание -es, но это не универсальное правило. Наиболее распространенные примеры – глаголы go (goes) и do (does).

Окончание глагола Правило Исходный глагол Форма 3-го лица
-ch + es teach, watch teaches, watches
-sh + es wash, brush washes, brushes
-ss + es kiss, miss kisses, misses
-x + es fix, mix fixes, mixes
-z + es buzz, quiz buzzes, quizzes
-o + es (некоторые) go, do goes, does
согласная + y y → i + es study, cry studies, cries
гласная + y + s play, say plays, says

Особые случаи и исключения при изменении глаголов

Как и во многих аспектах английской грамматики, в правилах добавления окончаний к глаголам в Present Simple существуют особые случаи и исключения, которые важно запомнить. 🧩

1. Глаголы, оканчивающиеся на -y после согласной

Если глагол оканчивается на -y, и перед -y стоит согласная буква, то в третьем лице единственного числа -y меняется на -i и добавляется окончание -es:

  • study → studies
  • cry → cries
  • fly → flies
  • try → tries

Но если перед -y стоит гласная, то просто добавляется -s:

  • play → plays
  • say → says
  • buy → buys

2. Неправильные глаголы в Present Simple

В английском языке существует несколько глаголов, которые имеют совершенно особые формы в третьем лице единственного числа:

  • Be (быть): I am, you are, he/she/it is, we are, they are
  • Have (иметь): I have, you have, he/she/it has, we have, they have
  • Do (делать): I do, you do, he/she/it does, we do, they do

Эти три глагола являются исключениями и требуют запоминания их специальных форм.

3. Модальные глаголы

Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would) не изменяются в третьем лице единственного числа:

  • He can swim. (Он умеет плавать.) – Не "He cans swim."
  • She must study. (Она должна учиться.) – Не "She musts study."
  • It may rain. (Может пойти дождь.) – Не "It mays rain."

4. Глаголы, оканчивающиеся на -o

Большинство глаголов, оканчивающихся на -o, принимают окончание -es в третьем лице единственного числа:

  • go → goes
  • do → does
  • echo → echoes

5. Составные глаголы (фразовые глаголы)

В фразовых глаголах окончание добавляется к основному глаголу, а не к наречию или предлогу:

  • give up → he gives up (не "gives up")
  • look after → she looks after (не "looks after")
  • turn on → it turns on (не "turns on")

6. Сложные составные существительные, используемые как глаголы

Если составное существительное используется как глагол, окончание добавляется к последней части:

  • baby-sit → she baby-sits
  • proof-read → he proof-reads

Практическое применение правил с распространенными ошибками

Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки при использовании окончаний -s и -es в Present Simple и научимся их избегать. 💡

Ошибка 1: Пропуск окончания в третьем лице единственного числа

Это самая распространенная ошибка, особенно среди начинающих изучать английский язык.

  • ❌ He work in a bank. → ✓ He works in a bank.
  • ❌ She speak English. → ✓ She speaks English.
  • ❌ The dog eat meat. → ✓ The dog eats meat.

Ошибка 2: Добавление окончания не к тому лицу

Иногда студенты добавляют окончание -s/-es к глаголам во всех лицах, что также является ошибкой.

  • ❌ I works every day. → ✓ I work every day.
  • ❌ We plays football. → ✓ We play football.
  • ❌ They comes from Spain. → ✓ They come from Spain.

Ошибка 3: Неправильный выбор между -s и -es

Студенты часто путаются, когда добавлять -s, а когда -es.

  • ❌ He teachs English. → ✓ He teaches English.
  • ❌ She fixs computers. → ✓ She fixes computers.
  • ❌ It gos fast. → ✓ It goes fast.

Ошибка 4: Неправильное обращение с глаголами, оканчивающимися на -y

  • ❌ He studys history. → ✓ He studies history.
  • ❌ She trys her best. → ✓ She tries her best.
  • ❌ The baby crys a lot. → ✓ The baby cries a lot.

Ошибка 5: Добавление окончаний к модальным глаголам

  • ❌ He cans swim. → ✓ He can swim.
  • ❌ She musts go. → ✓ She must go.
  • ❌ It mays happen. → ✓ It may happen.

Ошибка 6: Забывание особых форм неправильных глаголов

  • ❌ She haves a car. → ✓ She has a car.
  • ❌ He dos his homework. → ✓ He does his homework.

Практические упражнения для закрепления правил

Вот несколько упражнений, которые помогут вам закрепить правила добавления окончаний -s и -es к глаголам в Present Simple:

  1. Заполните пропуски: He (go) _ to school. She (teach) _ English. It (rain) _ often in autumn.
  2. Исправьте ошибки: She speak French. The dog barks loud. They comes from Italy.
  3. Составьте предложения с глаголами: watch, study, fix, have, do в третьем лице единственного числа.

Советы для запоминания правил

  • Создайте карточки с глаголами и их формами в третьем лице.
  • Практикуйтесь регулярно – используйте эти формы в речи и письме.
  • Используйте мнемонические техники – например, "шипящий звук просит больше места, поэтому ему нужно -es, а не просто -s".
  • Читайте вслух – это поможет вам почувствовать правильное произношение и автоматически использовать нужные формы.

Правила добавления окончаний -s и -es к глаголам в Present Simple – это тот фундамент, на котором строится правильная английская речь. Освоив эти базовые принципы и регулярно практикуясь, вы значительно улучшите свой английский и избавитесь от элементарных ошибок, которые могут выдать даже тех, кто хорошо владеет языком. Помните, что грамматическая точность так же важна, как и богатый словарный запас – именно их сочетание создает образ уверенного и компетентного пользователя английского языка.

Загрузка...