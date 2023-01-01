Когда добавлять -s или -es к глаголам в Present Simple: правила#Лингвистика и текст
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык, включая начинающих и продвинутых
- Преподаватели английского языка, которые ищут методы объяснения грамматики
Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке
Запутались в правилах добавления -s и -es к глаголам в Present Simple? Вы не одиноки! Это одна из тех грамматических тонкостей, которая вызывает трудности даже у продвинутых студентов английского языка. При этом ошибки в этой базовой теме могут выдать вас как неопытного говорящего даже при богатом словарном запасе. Давайте раз и навсегда разберемся, как правильно изменять глаголы в третьем лице единственного числа, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🎯
Основные принципы окончания глаголов в Present Simple
Present Simple (настоящее простое время) – это время, которое используется для описания регулярных действий, фактов, общеизвестных истин и расписаний. Его особенность в том, что только в третьем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s или -es.
Рассмотрим базовую структуру предложений в Present Simple:
|Лицо/число
|Утверждение
|Пример
|I (я)
|глагол без изменений
|I work every day.
|You (ты/вы)
|глагол без изменений
|You speak English well.
|We (мы)
|глагол без изменений
|We live in Moscow.
|They (они)
|глагол без изменений
|They play tennis on Sundays.
|He (он)
|глагол + -s/-es
|He works every day.
|She (она)
|глагол + -s/-es
|She speaks English well.
|It (оно)
|глагол + -s/-es
|It lives in the forest.
Важно помнить, что окончание добавляется только в утвердительных предложениях. В вопросах и отрицаниях используется вспомогательный глагол do/does, а сам смысловой глагол остается в базовой форме:
- Утверждение: She works here. (Она работает здесь.)
- Отрицание: She does not (doesn't) work here. (Она не работает здесь.)
- Вопрос: Does she work here? (Она работает здесь?)
Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: "Когда я только начинала преподавать, у меня была группа взрослых студентов, которые никак не могли запомнить правило добавления окончаний в третьем лице. Я придумала простую ассоциацию: третье лицо – три буквы S (she, he, it) – требуют S на конце глагола. Эта мнемоническая техника сработала так хорошо, что теперь я использую ее со всеми своими начинающими студентами. Через несколько уроков они автоматически добавляют -s, даже не задумываясь о правиле."
Определив общие принципы, давайте рассмотрим конкретные случаи, когда к глаголу добавляется просто окончание -s, а когда нужно использовать -es. 🔍
Когда добавляется только окончание -s к глаголам
Самое простое правило: большинство глаголов в третьем лице единственного числа (he, she, it) получают только окончание -s. Это базовый вариант, который применяется в большинстве случаев.
К каким именно глаголам добавляется только -s?
- К большинству глаголов с обычным окончанием: play → plays, read → reads, sing → sings
- К глаголам, оканчивающимся на гласную: see → sees, go → goes (исключение!), do → does (исключение!)
- К глаголам, оканчивающимся на согласную + y (кроме шипящих и свистящих): say → says, buy → buys
Примеры использования глаголов с окончанием -s в предложениях:
- He reads books every evening. (Он читает книги каждый вечер.)
- She plays tennis on weekends. (Она играет в теннис по выходным.)
- The cat sleeps on the sofa. (Кошка спит на диване.)
- My father works in a bank. (Мой отец работает в банке.)
- The train arrives at 9 PM. (Поезд прибывает в 9 вечера.)
Глаголы, оканчивающиеся на -y, заслуживают отдельного внимания. Если перед -y стоит согласная буква, то -y меняется на -i, и затем добавляется -es. Но если перед -y стоит гласная, то просто добавляется -s:
- study → studies (перед y стоит согласная d)
- try → tries (перед y стоит согласная r)
- play → plays (перед y стоит гласная a)
- say → says (перед y стоит гласная a)
Антон Викторов, переводчик-синхронист: "Во время моей первой международной конференции я должен был переводить выступление известного спикера. Несмотря на хороший словарный запас, я постоянно спотыкался об элементарные грамматические правила – особенно с окончаниями глаголов. Когда я сказал 'He speak very well' вместо 'He speaks very well', один из слушателей, профессор лингвистики, после выступления подошел ко мне и вежливо указал на ошибку. С тех пор я создал для себя систему: каждый раз, когда я использую местоимения третьего лица (he, she, it), я мысленно представляю букву S, прикрепленную к ним, которая 'перепрыгивает' на глагол. Эта простая визуализация помогла мне избавиться от этой базовой ошибки раз и навсегда."
Правила добавления окончания -es в третьем лице
Окончание -es добавляется к глаголам в определенных фонетических случаях для облегчения произношения. Давайте рассмотрим, когда именно нужно использовать -es вместо простого -s. 🔤
Окончание -es добавляется к глаголам, которые заканчиваются на шипящие и свистящие звуки:
- -ch: watch → watches, teach → teaches
- -sh: wash → washes, finish → finishes
- -ss: kiss → kisses, miss → misses
- -x: fix → fixes, mix → mixes
- -z: buzz → buzzes, fizz → fizzes
- -o (в некоторых случаях): go → goes, do → does
Вот почему это происходит с фонетической точки зрения: когда глагол заканчивается на шипящий или свистящий звук, добавление только буквы -s создаст труднопроизносимое сочетание. Добавление -es создает дополнительный слог, что делает произношение более естественным.
Примеры использования глаголов с окончанием -es в предложениях:
- She teaches English at a university. (Она преподает английский в университете.)
- He washes his car every Sunday. (Он моет свою машину каждое воскресенье.)
- The snake hisses when it feels threatened. (Змея шипит, когда чувствует угрозу.)
- My sister fixes computers for a living. (Моя сестра ремонтирует компьютеры на жизнь.)
- The bee buzzes around the flower. (Пчела жужжит вокруг цветка.)
Обратите внимание на особый случай с глаголами, оканчивающимися на -o. Некоторые из них принимают окончание -es, но это не универсальное правило. Наиболее распространенные примеры – глаголы go (goes) и do (does).
|Окончание глагола
|Правило
|Исходный глагол
|Форма 3-го лица
|-ch
|+ es
|teach, watch
|teaches, watches
|-sh
|+ es
|wash, brush
|washes, brushes
|-ss
|+ es
|kiss, miss
|kisses, misses
|-x
|+ es
|fix, mix
|fixes, mixes
|-z
|+ es
|buzz, quiz
|buzzes, quizzes
|-o
|+ es (некоторые)
|go, do
|goes, does
|согласная + y
|y → i + es
|study, cry
|studies, cries
|гласная + y
|+ s
|play, say
|plays, says
Особые случаи и исключения при изменении глаголов
Как и во многих аспектах английской грамматики, в правилах добавления окончаний к глаголам в Present Simple существуют особые случаи и исключения, которые важно запомнить. 🧩
1. Глаголы, оканчивающиеся на -y после согласной
Если глагол оканчивается на -y, и перед -y стоит согласная буква, то в третьем лице единственного числа -y меняется на -i и добавляется окончание -es:
- study → studies
- cry → cries
- fly → flies
- try → tries
Но если перед -y стоит гласная, то просто добавляется -s:
- play → plays
- say → says
- buy → buys
2. Неправильные глаголы в Present Simple
В английском языке существует несколько глаголов, которые имеют совершенно особые формы в третьем лице единственного числа:
- Be (быть): I am, you are, he/she/it is, we are, they are
- Have (иметь): I have, you have, he/she/it has, we have, they have
- Do (делать): I do, you do, he/she/it does, we do, they do
Эти три глагола являются исключениями и требуют запоминания их специальных форм.
3. Модальные глаголы
Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would) не изменяются в третьем лице единственного числа:
- He can swim. (Он умеет плавать.) – Не "He cans swim."
- She must study. (Она должна учиться.) – Не "She musts study."
- It may rain. (Может пойти дождь.) – Не "It mays rain."
4. Глаголы, оканчивающиеся на -o
Большинство глаголов, оканчивающихся на -o, принимают окончание -es в третьем лице единственного числа:
- go → goes
- do → does
- echo → echoes
5. Составные глаголы (фразовые глаголы)
В фразовых глаголах окончание добавляется к основному глаголу, а не к наречию или предлогу:
- give up → he gives up (не "gives up")
- look after → she looks after (не "looks after")
- turn on → it turns on (не "turns on")
6. Сложные составные существительные, используемые как глаголы
Если составное существительное используется как глагол, окончание добавляется к последней части:
- baby-sit → she baby-sits
- proof-read → he proof-reads
Практическое применение правил с распространенными ошибками
Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки при использовании окончаний -s и -es в Present Simple и научимся их избегать. 💡
Ошибка 1: Пропуск окончания в третьем лице единственного числа
Это самая распространенная ошибка, особенно среди начинающих изучать английский язык.
- ❌ He work in a bank. → ✓ He works in a bank.
- ❌ She speak English. → ✓ She speaks English.
- ❌ The dog eat meat. → ✓ The dog eats meat.
Ошибка 2: Добавление окончания не к тому лицу
Иногда студенты добавляют окончание -s/-es к глаголам во всех лицах, что также является ошибкой.
- ❌ I works every day. → ✓ I work every day.
- ❌ We plays football. → ✓ We play football.
- ❌ They comes from Spain. → ✓ They come from Spain.
Ошибка 3: Неправильный выбор между -s и -es
Студенты часто путаются, когда добавлять -s, а когда -es.
- ❌ He teachs English. → ✓ He teaches English.
- ❌ She fixs computers. → ✓ She fixes computers.
- ❌ It gos fast. → ✓ It goes fast.
Ошибка 4: Неправильное обращение с глаголами, оканчивающимися на -y
- ❌ He studys history. → ✓ He studies history.
- ❌ She trys her best. → ✓ She tries her best.
- ❌ The baby crys a lot. → ✓ The baby cries a lot.
Ошибка 5: Добавление окончаний к модальным глаголам
- ❌ He cans swim. → ✓ He can swim.
- ❌ She musts go. → ✓ She must go.
- ❌ It mays happen. → ✓ It may happen.
Ошибка 6: Забывание особых форм неправильных глаголов
- ❌ She haves a car. → ✓ She has a car.
- ❌ He dos his homework. → ✓ He does his homework.
Практические упражнения для закрепления правил
Вот несколько упражнений, которые помогут вам закрепить правила добавления окончаний -s и -es к глаголам в Present Simple:
- Заполните пропуски: He (go) _ to school. She (teach) _ English. It (rain) _ often in autumn.
- Исправьте ошибки: She speak French. The dog barks loud. They comes from Italy.
- Составьте предложения с глаголами: watch, study, fix, have, do в третьем лице единственного числа.
Советы для запоминания правил
- Создайте карточки с глаголами и их формами в третьем лице.
- Практикуйтесь регулярно – используйте эти формы в речи и письме.
- Используйте мнемонические техники – например, "шипящий звук просит больше места, поэтому ему нужно -es, а не просто -s".
- Читайте вслух – это поможет вам почувствовать правильное произношение и автоматически использовать нужные формы.
Правила добавления окончаний -s и -es к глаголам в Present Simple – это тот фундамент, на котором строится правильная английская речь. Освоив эти базовые принципы и регулярно практикуясь, вы значительно улучшите свой английский и избавитесь от элементарных ошибок, которые могут выдать даже тех, кто хорошо владеет языком. Помните, что грамматическая точность так же важна, как и богатый словарный запас – именно их сочетание создает образ уверенного и компетентного пользователя английского языка.