Когда добавлять -s или -es к глаголам в Present Simple: правила

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, включая начинающих и продвинутых

Преподаватели английского языка, которые ищут методы объяснения грамматики

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки общения на английском языке Запутались в правилах добавления -s и -es к глаголам в Present Simple? Вы не одиноки! Это одна из тех грамматических тонкостей, которая вызывает трудности даже у продвинутых студентов английского языка. При этом ошибки в этой базовой теме могут выдать вас как неопытного говорящего даже при богатом словарном запасе. Давайте раз и навсегда разберемся, как правильно изменять глаголы в третьем лице единственного числа, чтобы ваша речь звучала естественно и грамотно. 🎯

Основные принципы окончания глаголов в Present Simple

Present Simple (настоящее простое время) – это время, которое используется для описания регулярных действий, фактов, общеизвестных истин и расписаний. Его особенность в том, что только в третьем лице единственного числа (he, she, it) к глаголу добавляется окончание -s или -es.

Рассмотрим базовую структуру предложений в Present Simple:

Лицо/число Утверждение Пример I (я) глагол без изменений I work every day. You (ты/вы) глагол без изменений You speak English well. We (мы) глагол без изменений We live in Moscow. They (они) глагол без изменений They play tennis on Sundays. He (он) глагол + -s/-es He works every day. She (она) глагол + -s/-es She speaks English well. It (оно) глагол + -s/-es It lives in the forest.

Важно помнить, что окончание добавляется только в утвердительных предложениях. В вопросах и отрицаниях используется вспомогательный глагол do/does, а сам смысловой глагол остается в базовой форме:

She works here. (Она работает здесь.) Отрицание: She does not (doesn't) work here. (Она не работает здесь.)

She does not (doesn't) work here. (Она не работает здесь.) Вопрос: Does she work here? (Она работает здесь?)

Мария Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: "Когда я только начинала преподавать, у меня была группа взрослых студентов, которые никак не могли запомнить правило добавления окончаний в третьем лице. Я придумала простую ассоциацию: третье лицо – три буквы S (she, he, it) – требуют S на конце глагола. Эта мнемоническая техника сработала так хорошо, что теперь я использую ее со всеми своими начинающими студентами. Через несколько уроков они автоматически добавляют -s, даже не задумываясь о правиле."

Определив общие принципы, давайте рассмотрим конкретные случаи, когда к глаголу добавляется просто окончание -s, а когда нужно использовать -es. 🔍

Когда добавляется только окончание -s к глаголам

Самое простое правило: большинство глаголов в третьем лице единственного числа (he, she, it) получают только окончание -s. Это базовый вариант, который применяется в большинстве случаев.

К каким именно глаголам добавляется только -s?

К большинству глаголов с обычным окончанием: play → plays, read → reads, sing → sings

К глаголам, оканчивающимся на гласную: see → sees, go → goes (исключение!), do → does (исключение!)

К глаголам, оканчивающимся на согласную + y (кроме шипящих и свистящих): say → says, buy → buys

Примеры использования глаголов с окончанием -s в предложениях:

He reads books every evening. (Он читает книги каждый вечер.)

The cat sleeps on the sofa. (Кошка спит на диване.)

The train arrives at 9 PM. (Поезд прибывает в 9 вечера.)

Глаголы, оканчивающиеся на -y, заслуживают отдельного внимания. Если перед -y стоит согласная буква, то -y меняется на -i, и затем добавляется -es. Но если перед -y стоит гласная, то просто добавляется -s:

study → stud ies (перед y стоит согласная d)

(перед y стоит согласная d) try → tr ies (перед y стоит согласная r)

(перед y стоит согласная r) play → play s (перед y стоит гласная a)

(перед y стоит гласная a) say → says (перед y стоит гласная a)

Антон Викторов, переводчик-синхронист: "Во время моей первой международной конференции я должен был переводить выступление известного спикера. Несмотря на хороший словарный запас, я постоянно спотыкался об элементарные грамматические правила – особенно с окончаниями глаголов. Когда я сказал 'He speak very well' вместо 'He speaks very well', один из слушателей, профессор лингвистики, после выступления подошел ко мне и вежливо указал на ошибку. С тех пор я создал для себя систему: каждый раз, когда я использую местоимения третьего лица (he, she, it), я мысленно представляю букву S, прикрепленную к ним, которая 'перепрыгивает' на глагол. Эта простая визуализация помогла мне избавиться от этой базовой ошибки раз и навсегда."

Правила добавления окончания -es в третьем лице

Окончание -es добавляется к глаголам в определенных фонетических случаях для облегчения произношения. Давайте рассмотрим, когда именно нужно использовать -es вместо простого -s. 🔤

Окончание -es добавляется к глаголам, которые заканчиваются на шипящие и свистящие звуки:

-ch: watch → watches, teach → teaches

-sh: wash → washes, finish → finishes

-ss: kiss → kisses, miss → misses

-x: fix → fixes, mix → mixes

-z: buzz → buzzes, fizz → fizzes

, fizz → fizz -o (в некоторых случаях): go → goes, do → does

Вот почему это происходит с фонетической точки зрения: когда глагол заканчивается на шипящий или свистящий звук, добавление только буквы -s создаст труднопроизносимое сочетание. Добавление -es создает дополнительный слог, что делает произношение более естественным.

Примеры использования глаголов с окончанием -es в предложениях:

She teaches English at a university. (Она преподает английский в университете.)

The snake hisses when it feels threatened. (Змея шипит, когда чувствует угрозу.)

The bee buzzes around the flower. (Пчела жужжит вокруг цветка.)

Обратите внимание на особый случай с глаголами, оканчивающимися на -o. Некоторые из них принимают окончание -es, но это не универсальное правило. Наиболее распространенные примеры – глаголы go (goes) и do (does).

Окончание глагола Правило Исходный глагол Форма 3-го лица -ch + es teach, watch teaches, watches -sh + es wash, brush washes, brushes -ss + es kiss, miss kisses, misses -x + es fix, mix fixes, mixes -z + es buzz, quiz buzzes, quizzes -o + es (некоторые) go, do goes, does согласная + y y → i + es study, cry studies, cries гласная + y + s play, say plays, says

Особые случаи и исключения при изменении глаголов

Как и во многих аспектах английской грамматики, в правилах добавления окончаний к глаголам в Present Simple существуют особые случаи и исключения, которые важно запомнить. 🧩

1. Глаголы, оканчивающиеся на -y после согласной

Если глагол оканчивается на -y, и перед -y стоит согласная буква, то в третьем лице единственного числа -y меняется на -i и добавляется окончание -es:

study → stud ies

cry → cr ies

fly → fl ies

try → tries

Но если перед -y стоит гласная, то просто добавляется -s:

play → play s

say → say s

buy → buys

2. Неправильные глаголы в Present Simple

В английском языке существует несколько глаголов, которые имеют совершенно особые формы в третьем лице единственного числа:

Be (быть): I am, you are, he/she/it is , we are, they are

I have, you have, he/she/it has, we have, they have

I do, you do, he/she/it does, we do, they do

Эти три глагола являются исключениями и требуют запоминания их специальных форм.

3. Модальные глаголы

Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would) не изменяются в третьем лице единственного числа:

swim. (Он умеет плавать.) – Не "He cans swim." She must study. (Она должна учиться.) – Не "She musts study."

4. Глаголы, оканчивающиеся на -o

Большинство глаголов, оканчивающихся на -o, принимают окончание -es в третьем лице единственного числа:

go → go es

do → do es

echo → echoes

5. Составные глаголы (фразовые глаголы)

В фразовых глаголах окончание добавляется к основному глаголу, а не к наречию или предлогу:

give up → he gives up

look after → she looks after

turn on → it turns on

6. Сложные составные существительные, используемые как глаголы

Если составное существительное используется как глагол, окончание добавляется к последней части:

baby-sit → she baby-sit s

proof-read → he proof-reads

Практическое применение правил с распространенными ошибками

Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки при использовании окончаний -s и -es в Present Simple и научимся их избегать. 💡

Ошибка 1: Пропуск окончания в третьем лице единственного числа

Это самая распространенная ошибка, особенно среди начинающих изучать английский язык.

Ошибка 2: Добавление окончания не к тому лицу

Иногда студенты добавляют окончание -s/-es к глаголам во всех лицах, что также является ошибкой.

Ошибка 3: Неправильный выбор между -s и -es

Студенты часто путаются, когда добавлять -s, а когда -es.

Ошибка 4: Неправильное обращение с глаголами, оканчивающимися на -y

Ошибка 5: Добавление окончаний к модальным глаголам

Ошибка 6: Забывание особых форм неправильных глаголов

Практические упражнения для закрепления правил

Вот несколько упражнений, которые помогут вам закрепить правила добавления окончаний -s и -es к глаголам в Present Simple:

Заполните пропуски: He (go) _ to school. She (teach) _ English. It (rain) _ often in autumn. Исправьте ошибки: She speak French. The dog barks loud. They comes from Italy. Составьте предложения с глаголами: watch, study, fix, have, do в третьем лице единственного числа.

Советы для запоминания правил

Создайте карточки с глаголами и их формами в третьем лице.

с глаголами и их формами в третьем лице. Практикуйтесь регулярно – используйте эти формы в речи и письме.

– используйте эти формы в речи и письме. Используйте мнемонические техники – например, "шипящий звук просит больше места, поэтому ему нужно -es, а не просто -s".

– например, "шипящий звук просит больше места, поэтому ему нужно -es, а не просто -s". Читайте вслух – это поможет вам почувствовать правильное произношение и автоматически использовать нужные формы.