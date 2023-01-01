logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Предлог to в английском: функции, правила и типичные ошибки
Перейти

Предлог to в английском: функции, правила и типичные ошибки

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты, изучающие английский язык на промежуточном и продвинутом уровнях.
  • Преподаватели английского языка, ищущие материал для обучения грамматике.

  • Люди, планирующие использовать английский в профессиональной или международной среде.

    Предлог «to» – один из самых универсальных и одновременно запутанных элементов английской грамматики, вызывающий головную боль даже у продвинутых студентов. Этот маленький, двухбуквенный предлог выполняет множество функций: маркирует инфинитив, указывает направление, обозначает цель действия и входит в десятки идиоматических выражений. Неправильное употребление «to» мгновенно выдаёт неносителя языка, но систематизированное понимание его правил откроет вам дверь к беглому, уверенному английскому. Давайте разберемся, как укротить это грамматическое чудовище и превратить его в своего верного союзника! 🔍

Предлог «to» в английском: основные функции и правила

Предлог «to» – настоящий грамматический многостаночник в английском языке. Он выполняет несколько ключевых функций, которые необходимо различать для грамотной речи и письма.

Базовые функции предлога «to» можно разделить на следующие категории:

  • Маркер инфинитива глагола (to write, to speak)
  • Указатель направления движения (go to school)
  • Обозначение получателя или адресата (give it to me)
  • Выражение временного предела (five to six)
  • Указание на сравнение (prefer tea to coffee)
  • Обозначение цели или намерения (I came to help)

Особенность предлога «to» в том, что его употребление сильно зависит от контекста. Рассмотрим, как «to» работает в разных ситуациях:

Функция Пример Объяснение
Направление I'm going to London. Указывает конечный пункт движения
Получатель She gave the book to Mark. Указывает на того, кто получает что-либо
Время It's quarter to nine. Показывает время до следующего часа
Соотношение The ratio of boys to girls is 3:2. Устанавливает пропорцию между понятиями
Предел The temperature dropped to zero. Указывает на достижение определенной точки

Елена Кузнецова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:

Помню случай с моей студенткой Ириной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Она прекрасно знала профессиональную лексику, но постоянно путалась в предлогах, особенно с «to». Во время нашей подготовки мы создали специальную систему карточек, где на одной стороне были предложения с пропущенным предлогом, а на другой – правильный вариант с объяснением.

После двух недель ежедневной практики произошло то, что я называю "грамматическим щелчком" – Ирина внезапно начала безошибочно использовать «to» в разных контекстах. На собеседовании рекрутер даже отметил её правильную и уверенную речь. Секрет был прост: вместо заучивания абстрактных правил мы систематизировали использование «to» по функциям и тренировали их в контексте реальных профессиональных ситуаций.

Стоит отметить, что предлог «to» часто конкурирует с другими предлогами, особенно с «for». Сравните:

  • I bought a present to my mother (некорректно) – I bought a present for my mother (корректно)
  • I gave a present to my mother (корректно) – I gave a present for my mother (некорректно)

Эта разница показывает, насколько важно понимать не только сами правила, но и логику языка. При покупке действие не направлено непосредственно на человека, а при передаче подарка – направлено. 🎁

Инфинитив с «to»: когда и как правильно использовать

Инфинитив с частицей «to» представляет собой базовую, словарную форму глагола (to read, to write, to speak). Это одна из самых распространённых конструкций с «to» в английском языке, но она может вызывать сложности из-за множества нюансов употребления.

Основные случаи, когда используется инфинитив с «to»:

  • После большинства глаголов: I want to travel.
  • После многих прилагательных: It's difficult to explain.
  • Для выражения цели: I came here to study.
  • В конструкции "too... to": She's too young to drive.
  • В конструкции "enough... to": He's old enough to understand.

Особого внимания заслуживают ситуации, когда после одних глаголов требуется инфинитив с «to», а после других – герундий (глагольная форма с окончанием -ing).

Глаголы + to-инфинитив Глаголы + герундий Глаголы + оба варианта
agree, arrange, decide, hope, learn, offer, plan, promise, refuse admit, avoid, consider, deny, enjoy, finish, mind, suggest begin, continue, hate, like, love, prefer, start
She agreed to help us. He enjoys playing tennis. I started to work / started working at 8.

Существует категория глаголов, после которых используется инфинитив без «to» (bare infinitive). К ним относятся модальные глаголы (can, must, should) и глаголы восприятия (see, hear, feel):

  • I can swim. (не "can to swim")
  • You must go. (не "must to go")
  • I saw him enter the building. (не "saw him to enter")

Отдельный случай представляет "split infinitive" — конструкция, когда между «to» и глаголом вставляется наречие. Хотя традиционно это считалось ошибкой, в современном английском такое употребление допустимо и иногда даже предпочтительно:

  • To boldly go where no man has gone before. 🚀
  • She decided to carefully examine all the evidence.

Инфинитивные конструкции могут также выполнять различные синтаксические роли в предложении:

  • Подлежащее: To learn a language requires patience.
  • Дополнение: She wants to travel abroad.
  • Определение: He has a tendency to exaggerate.
  • Обстоятельство цели: I came here to study.

Важно помнить, что в некоторых случаях «to» может быть частью фразового глагола, а не маркером инфинитива: I'm looking forward to meeting you (здесь "to" — предлог, а не часть инфинитива).

Предлог «to» для обозначения направления и цели

Одно из основных значений предлога «to» — указание на направление движения или действия, а также обозначение цели. Эти функции тесно связаны между собой и составляют значительную часть случаев употребления «to» в повседневной речи.

Андрей Соколов, переводчик и лингвист:

Работая с клиентами-бизнесменами, я часто наблюдаю, как неправильное использование предлога «to» в контексте направления может привести к курьезам и даже недоразумениям в деловой коммуникации.

Один из моих клиентов, руководитель IT-компании, в переписке с американскими партнерами написал: "We will deliver the software in your office next week" (Мы доставим программное обеспечение в ваш офис на следующей неделе). Американцы были в недоумении — ожидали ли от них предоставления офисного пространства для разработки?

Правильный вариант должен был звучать так: "We will deliver the software to your office next week". Маленький предлог «to» полностью меняет смысл, указывая на направление передачи, а не местонахождение. После этого случая мы провели специальный тренинг по использованию предлогов направления для всех сотрудников компании, работающих с международными партнерами.

Предлог «to» для обозначения направления используется в следующих случаях:

  • Физическое перемещение: I'm going to the store. / She drove to Chicago.
  • Передача от одного лица к другому: Give this report to the manager. / I sent a letter to my grandmother.
  • Изменение состояния: The temperature rose to 30 degrees. / His attitude changed from hostile to friendly.

Для обозначения цели предлог «to» употребляется в следующих контекстах:

  • Цель действия: I went to the library to study.
  • Назначение предмета: This is the key to success.
  • В конструкции "in order to": In order to pass the exam, you need to study hard.

Важно отметить, что предлог «to» может указывать не только на физическое, но и на метафорическое направление:

  • She's devoted to her career.
  • They're committed to environmental protection.
  • He's addicted to social media.

При обозначении направления «to» часто противопоставляется другим предлогам:

  • To vs. From: I'm going to the park (направление к цели) vs. I'm coming from the park (направление от исходной точки).
  • To vs. At: I'm going to school (процесс движения) vs. I'm at school (местонахождение).
  • To vs. Towards: He walked to the door (достиг цели) vs. He walked towards the door (направление движения, но без указания на достижение цели).

Особенно важно помнить о разнице между «to» и «for» при обозначении цели:

  • This book is for you to read. (книга предназначена для вас)
  • I gave this book to you. (направление передачи)

В разговорной речи предлог «to» может опускаться в некоторых контекстах, особенно с глаголами движения и некоторыми наречиями места:

  • Let's go [to] home. (некорректно, с "home" предлог не используется)
  • She went [to] upstairs. (некорректно, с "upstairs" предлог не используется)

Понимание этих нюансов поможет вам точнее выражать мысли и избегать типичных ошибок, связанных с использованием предлога «to» в контексте направления и цели. 🎯

Устойчивые выражения и фразы с предлогом «to»

Английский язык богат устойчивыми выражениями с предлогом «to», которые не всегда подчиняются общим правилам и требуют запоминания. Владение такими выражениями значительно повышает естественность вашей речи и помогает звучать более аутентично.

Наиболее распространенные фразовые глаголы с предлогом «to»:

  • Look forward to — с нетерпением ждать чего-либо: I'm looking forward to meeting you.
  • Get down to — приступить к чему-либо: Let's get down to business.
  • Come to — прийти в сознание: She fainted but came to quickly.
  • See to — позаботиться о чём-либо: I'll see to the arrangements for the meeting.
  • Take to — пристраститься к чему-либо: He's really taken to playing the guitar.
  • Stick to — придерживаться чего-либо: You should stick to your original plan.
  • Own up to — признаться в чем-либо: He finally owned up to breaking the vase.

Идиоматические выражения с «to»:

  • To the point — по существу: His comments were brief but to the point.
  • To date — на сегодняшний день: To date, we have received 50 applications.
  • To the best of my knowledge — насколько мне известно: To the best of my knowledge, he has never been to Japan.
  • To a fault — чрезмерно: She is generous to a fault.
  • To no avail — безрезультатно: We tried to contact him, but to no avail.
  • To the contrary — наоборот: I didn't say I disliked the film; to the contrary, I enjoyed it very much.

Устойчивые словосочетания с прилагательными и «to»:

  • Allergic to: I'm allergic to cats.
  • Accustomed to: She's accustomed to working late.
  • Addicted to: He's addicted to playing video games.
  • Married to: She's been married to him for ten years.
  • Similar to: His style is similar to Hemingway's.
  • Contrary to: Contrary to popular belief, coffee doesn't dehydrate you.
  • Equal to: She's equal to the challenge.
  • Immune to: He seems immune to criticism.

Важно отметить, что многие из этих выражений требуют после «to» использования герундия (формы глагола с окончанием -ing), а не инфинитива:

  • I'm looking forward to seeing you. (не "to see")
  • She's accustomed to waking up early. (не "to wake")
  • He admitted to stealing the money. (не "to steal")

Существуют также устойчивые сравнительные конструкции с «to»:

  • Prefer A to B: I prefer tea to coffee.
  • Superior to: His skills are superior to mine.
  • Inferior to: This model is inferior to the latest version.
  • Junior to: She is junior to me in the company hierarchy.
  • Senior to: The professor is senior to his colleagues.

Многие устойчивые выражения с «to» связаны с реакциями и отношениями:

  • React to: How did he react to the news?
  • Respond to: She didn't respond to my email.
  • Object to: I strongly object to your proposal.
  • Contribute to: Everyone should contribute to the discussion.
  • Subscribe to: I subscribe to that opinion.
  • Refer to: He was referring to your earlier comment.

Запоминание этих выражений требует практики и регулярного использования. Полезно создавать собственные примеры и использовать их в разных контекстах. Также эффективно группировать выражения по темам или смысловым категориям. 📚

Частые ошибки при употреблении «to» в английском языке

Несмотря на кажущуюся простоту, предлог «to» становится источником многочисленных ошибок даже для продвинутых изучающих английский язык. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их избежать.

  1. Путаница между «to» как предлогом и «to» как частью инфинитива
  • Неправильно: I'm looking forward to see you.
  • Правильно: I'm looking forward to seeing you.

Здесь "looking forward to" — фразовый глагол, где "to" является предлогом, поэтому после него должен следовать герундий (глагольная форма с -ing), а не инфинитив.

  1. Неправильное использование инфинитива без «to» (bare infinitive)
  • Неправильно: She must to go.
  • Правильно: She must go.

После модальных глаголов (can, could, must, should, will, would, may, might) используется инфинитив без "to".

  1. Путаница между «to» и другими предлогами
  • Неправильно: I explained him the problem.

  • Правильно: I explained the problem to him.

  • Неправильно: I bought a gift to my brother.
  • Правильно: I bought a gift for my brother.
  1. Избыточное использование «to»
  • Неправильно: I went to home.

  • Правильно: I went home.

  • Неправильно: She came to here.
  • Правильно: She came here.

С некоторыми наречиями места (home, here, there, upstairs, downstairs) предлог "to" не используется после глаголов движения.

  1. Неправильный порядок слов в вопросах с инфинитивом
  • Неправильно: Do you know where to buy tickets?
  • Правильно: Do you know where to buy tickets?

В этом случае ошибки нет, но многие учащиеся ошибочно считают, что нужно говорить "where to to buy".

  1. Путаница с герундием и инфинитивом после определенных глаголов
  • Неправильно: I enjoy to dance.

  • Правильно: I enjoy dancing.

  • Неправильно: I decided going to the party.
  • Правильно: I decided to go to the party.
  1. Неправильное использование «to» в сравнительных конструкциях
  • Неправильно: He prefers coffee than tea.
  • Правильно: He prefers coffee to tea.
  1. Ошибки при использовании «to» для обозначения времени
  • Неправильно: The meeting is scheduled from 2 until 4.
  • Правильно: The meeting is scheduled from 2 to 4.
  1. Неправильное использование в идиоматических выражениях
  • Неправильно: It's difficult for me to understand.
  • Правильно: It's difficult for me to understand.

Здесь ошибки нет, но учащиеся часто ошибочно используют "to me" вместо "for me" в подобных конструкциях.

  1. Путаница с инфинитивом цели
  • Неправильно: I went to the store for buying some bread.
  • Правильно: I went to the store to buy some bread.

Для избежания этих ошибок полезно:

  • Создать личный список глаголов, требующих определенных конструкций (to-инфинитив, герундий).
  • Регулярно практиковать использование «to» в разных контекстах.
  • Обращать внимание на устойчивые выражения и идиомы с «to» в аутентичных текстах.
  • Анализировать свои ошибки и создавать собственную систему для их предотвращения. 🧩

Освоение предлога «to» — это не просто заучивание правил, а приобретение языкового чутья и интуиции. Правильное использование этого маленького, но мощного предлога сразу поднимает ваш английский на новый уровень. Регулярная практика, внимание к деталям и систематизированный подход помогут вам превратить один из самых проблемных элементов английской грамматики в своё преимущество. Используйте разобранные правила и примеры как опору, но помните, что настоящее мастерство приходит через постоянное применение знаний в живой речи и письме. Так что не бойтесь ошибаться — каждая ошибка приближает вас к свободному владению языком!

Загрузка...