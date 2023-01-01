Предлог to в английском: функции, правила и типичные ошибки
Предлог «to» – один из самых универсальных и одновременно запутанных элементов английской грамматики, вызывающий головную боль даже у продвинутых студентов. Этот маленький, двухбуквенный предлог выполняет множество функций: маркирует инфинитив, указывает направление, обозначает цель действия и входит в десятки идиоматических выражений. Неправильное употребление «to» мгновенно выдаёт неносителя языка, но систематизированное понимание его правил откроет вам дверь к беглому, уверенному английскому. Давайте разберемся, как укротить это грамматическое чудовище и превратить его в своего верного союзника! 🔍
Предлог «to» в английском: основные функции и правила
Предлог «to» – настоящий грамматический многостаночник в английском языке. Он выполняет несколько ключевых функций, которые необходимо различать для грамотной речи и письма.
Базовые функции предлога «to» можно разделить на следующие категории:
- Маркер инфинитива глагола (to write, to speak)
- Указатель направления движения (go to school)
- Обозначение получателя или адресата (give it to me)
- Выражение временного предела (five to six)
- Указание на сравнение (prefer tea to coffee)
- Обозначение цели или намерения (I came to help)
Особенность предлога «to» в том, что его употребление сильно зависит от контекста. Рассмотрим, как «to» работает в разных ситуациях:
|Функция
|Пример
|Объяснение
|Направление
|I'm going to London.
|Указывает конечный пункт движения
|Получатель
|She gave the book to Mark.
|Указывает на того, кто получает что-либо
|Время
|It's quarter to nine.
|Показывает время до следующего часа
|Соотношение
|The ratio of boys to girls is 3:2.
|Устанавливает пропорцию между понятиями
|Предел
|The temperature dropped to zero.
|Указывает на достижение определенной точки
Елена Кузнецова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Помню случай с моей студенткой Ириной, которая готовилась к собеседованию в международной компании. Она прекрасно знала профессиональную лексику, но постоянно путалась в предлогах, особенно с «to». Во время нашей подготовки мы создали специальную систему карточек, где на одной стороне были предложения с пропущенным предлогом, а на другой – правильный вариант с объяснением.
После двух недель ежедневной практики произошло то, что я называю "грамматическим щелчком" – Ирина внезапно начала безошибочно использовать «to» в разных контекстах. На собеседовании рекрутер даже отметил её правильную и уверенную речь. Секрет был прост: вместо заучивания абстрактных правил мы систематизировали использование «to» по функциям и тренировали их в контексте реальных профессиональных ситуаций.
Стоит отметить, что предлог «to» часто конкурирует с другими предлогами, особенно с «for». Сравните:
- I bought a present to my mother (некорректно) – I bought a present for my mother (корректно)
- I gave a present to my mother (корректно) – I gave a present for my mother (некорректно)
Эта разница показывает, насколько важно понимать не только сами правила, но и логику языка. При покупке действие не направлено непосредственно на человека, а при передаче подарка – направлено. 🎁
Инфинитив с «to»: когда и как правильно использовать
Инфинитив с частицей «to» представляет собой базовую, словарную форму глагола (to read, to write, to speak). Это одна из самых распространённых конструкций с «to» в английском языке, но она может вызывать сложности из-за множества нюансов употребления.
Основные случаи, когда используется инфинитив с «to»:
- После большинства глаголов: I want to travel.
- После многих прилагательных: It's difficult to explain.
- Для выражения цели: I came here to study.
- В конструкции "too... to": She's too young to drive.
- В конструкции "enough... to": He's old enough to understand.
Особого внимания заслуживают ситуации, когда после одних глаголов требуется инфинитив с «to», а после других – герундий (глагольная форма с окончанием -ing).
|Глаголы + to-инфинитив
|Глаголы + герундий
|Глаголы + оба варианта
|agree, arrange, decide, hope, learn, offer, plan, promise, refuse
|admit, avoid, consider, deny, enjoy, finish, mind, suggest
|begin, continue, hate, like, love, prefer, start
|She agreed to help us.
|He enjoys playing tennis.
|I started to work / started working at 8.
Существует категория глаголов, после которых используется инфинитив без «to» (bare infinitive). К ним относятся модальные глаголы (can, must, should) и глаголы восприятия (see, hear, feel):
- I can swim. (не "can to swim")
- You must go. (не "must to go")
- I saw him enter the building. (не "saw him to enter")
Отдельный случай представляет "split infinitive" — конструкция, когда между «to» и глаголом вставляется наречие. Хотя традиционно это считалось ошибкой, в современном английском такое употребление допустимо и иногда даже предпочтительно:
- To boldly go where no man has gone before. 🚀
- She decided to carefully examine all the evidence.
Инфинитивные конструкции могут также выполнять различные синтаксические роли в предложении:
- Подлежащее: To learn a language requires patience.
- Дополнение: She wants to travel abroad.
- Определение: He has a tendency to exaggerate.
- Обстоятельство цели: I came here to study.
Важно помнить, что в некоторых случаях «to» может быть частью фразового глагола, а не маркером инфинитива: I'm looking forward to meeting you (здесь "to" — предлог, а не часть инфинитива).
Предлог «to» для обозначения направления и цели
Одно из основных значений предлога «to» — указание на направление движения или действия, а также обозначение цели. Эти функции тесно связаны между собой и составляют значительную часть случаев употребления «to» в повседневной речи.
Андрей Соколов, переводчик и лингвист:
Работая с клиентами-бизнесменами, я часто наблюдаю, как неправильное использование предлога «to» в контексте направления может привести к курьезам и даже недоразумениям в деловой коммуникации.
Один из моих клиентов, руководитель IT-компании, в переписке с американскими партнерами написал: "We will deliver the software in your office next week" (Мы доставим программное обеспечение в ваш офис на следующей неделе). Американцы были в недоумении — ожидали ли от них предоставления офисного пространства для разработки?
Правильный вариант должен был звучать так: "We will deliver the software to your office next week". Маленький предлог «to» полностью меняет смысл, указывая на направление передачи, а не местонахождение. После этого случая мы провели специальный тренинг по использованию предлогов направления для всех сотрудников компании, работающих с международными партнерами.
Предлог «to» для обозначения направления используется в следующих случаях:
- Физическое перемещение: I'm going to the store. / She drove to Chicago.
- Передача от одного лица к другому: Give this report to the manager. / I sent a letter to my grandmother.
- Изменение состояния: The temperature rose to 30 degrees. / His attitude changed from hostile to friendly.
Для обозначения цели предлог «to» употребляется в следующих контекстах:
- Цель действия: I went to the library to study.
- Назначение предмета: This is the key to success.
- В конструкции "in order to": In order to pass the exam, you need to study hard.
Важно отметить, что предлог «to» может указывать не только на физическое, но и на метафорическое направление:
- She's devoted to her career.
- They're committed to environmental protection.
- He's addicted to social media.
При обозначении направления «to» часто противопоставляется другим предлогам:
- To vs. From: I'm going to the park (направление к цели) vs. I'm coming from the park (направление от исходной точки).
- To vs. At: I'm going to school (процесс движения) vs. I'm at school (местонахождение).
- To vs. Towards: He walked to the door (достиг цели) vs. He walked towards the door (направление движения, но без указания на достижение цели).
Особенно важно помнить о разнице между «to» и «for» при обозначении цели:
- This book is for you to read. (книга предназначена для вас)
- I gave this book to you. (направление передачи)
В разговорной речи предлог «to» может опускаться в некоторых контекстах, особенно с глаголами движения и некоторыми наречиями места:
- Let's go [to] home. (некорректно, с "home" предлог не используется)
- She went [to] upstairs. (некорректно, с "upstairs" предлог не используется)
Понимание этих нюансов поможет вам точнее выражать мысли и избегать типичных ошибок, связанных с использованием предлога «to» в контексте направления и цели. 🎯
Устойчивые выражения и фразы с предлогом «to»
Английский язык богат устойчивыми выражениями с предлогом «to», которые не всегда подчиняются общим правилам и требуют запоминания. Владение такими выражениями значительно повышает естественность вашей речи и помогает звучать более аутентично.
Наиболее распространенные фразовые глаголы с предлогом «to»:
- Look forward to — с нетерпением ждать чего-либо: I'm looking forward to meeting you.
- Get down to — приступить к чему-либо: Let's get down to business.
- Come to — прийти в сознание: She fainted but came to quickly.
- See to — позаботиться о чём-либо: I'll see to the arrangements for the meeting.
- Take to — пристраститься к чему-либо: He's really taken to playing the guitar.
- Stick to — придерживаться чего-либо: You should stick to your original plan.
- Own up to — признаться в чем-либо: He finally owned up to breaking the vase.
Идиоматические выражения с «to»:
- To the point — по существу: His comments were brief but to the point.
- To date — на сегодняшний день: To date, we have received 50 applications.
- To the best of my knowledge — насколько мне известно: To the best of my knowledge, he has never been to Japan.
- To a fault — чрезмерно: She is generous to a fault.
- To no avail — безрезультатно: We tried to contact him, but to no avail.
- To the contrary — наоборот: I didn't say I disliked the film; to the contrary, I enjoyed it very much.
Устойчивые словосочетания с прилагательными и «to»:
- Allergic to: I'm allergic to cats.
- Accustomed to: She's accustomed to working late.
- Addicted to: He's addicted to playing video games.
- Married to: She's been married to him for ten years.
- Similar to: His style is similar to Hemingway's.
- Contrary to: Contrary to popular belief, coffee doesn't dehydrate you.
- Equal to: She's equal to the challenge.
- Immune to: He seems immune to criticism.
Важно отметить, что многие из этих выражений требуют после «to» использования герундия (формы глагола с окончанием -ing), а не инфинитива:
- I'm looking forward to seeing you. (не "to see")
- She's accustomed to waking up early. (не "to wake")
- He admitted to stealing the money. (не "to steal")
Существуют также устойчивые сравнительные конструкции с «to»:
- Prefer A to B: I prefer tea to coffee.
- Superior to: His skills are superior to mine.
- Inferior to: This model is inferior to the latest version.
- Junior to: She is junior to me in the company hierarchy.
- Senior to: The professor is senior to his colleagues.
Многие устойчивые выражения с «to» связаны с реакциями и отношениями:
- React to: How did he react to the news?
- Respond to: She didn't respond to my email.
- Object to: I strongly object to your proposal.
- Contribute to: Everyone should contribute to the discussion.
- Subscribe to: I subscribe to that opinion.
- Refer to: He was referring to your earlier comment.
Запоминание этих выражений требует практики и регулярного использования. Полезно создавать собственные примеры и использовать их в разных контекстах. Также эффективно группировать выражения по темам или смысловым категориям. 📚
Частые ошибки при употреблении «to» в английском языке
Несмотря на кажущуюся простоту, предлог «to» становится источником многочисленных ошибок даже для продвинутых изучающих английский язык. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их избежать.
- Путаница между «to» как предлогом и «to» как частью инфинитива
- Неправильно: I'm looking forward to see you.
- Правильно: I'm looking forward to seeing you.
Здесь "looking forward to" — фразовый глагол, где "to" является предлогом, поэтому после него должен следовать герундий (глагольная форма с -ing), а не инфинитив.
- Неправильное использование инфинитива без «to» (bare infinitive)
- Неправильно: She must to go.
- Правильно: She must go.
После модальных глаголов (can, could, must, should, will, would, may, might) используется инфинитив без "to".
- Путаница между «to» и другими предлогами
- Неправильно: I explained him the problem.
Правильно: I explained the problem to him.
- Неправильно: I bought a gift to my brother.
- Правильно: I bought a gift for my brother.
- Избыточное использование «to»
- Неправильно: I went to home.
Правильно: I went home.
- Неправильно: She came to here.
- Правильно: She came here.
С некоторыми наречиями места (home, here, there, upstairs, downstairs) предлог "to" не используется после глаголов движения.
- Неправильный порядок слов в вопросах с инфинитивом
- Неправильно: Do you know where to buy tickets?
- Правильно: Do you know where to buy tickets?
В этом случае ошибки нет, но многие учащиеся ошибочно считают, что нужно говорить "where to to buy".
- Путаница с герундием и инфинитивом после определенных глаголов
- Неправильно: I enjoy to dance.
Правильно: I enjoy dancing.
- Неправильно: I decided going to the party.
- Правильно: I decided to go to the party.
- Неправильное использование «to» в сравнительных конструкциях
- Неправильно: He prefers coffee than tea.
- Правильно: He prefers coffee to tea.
- Ошибки при использовании «to» для обозначения времени
- Неправильно: The meeting is scheduled from 2 until 4.
- Правильно: The meeting is scheduled from 2 to 4.
- Неправильное использование в идиоматических выражениях
- Неправильно: It's difficult for me to understand.
- Правильно: It's difficult for me to understand.
Здесь ошибки нет, но учащиеся часто ошибочно используют "to me" вместо "for me" в подобных конструкциях.
- Путаница с инфинитивом цели
- Неправильно: I went to the store for buying some bread.
- Правильно: I went to the store to buy some bread.
Для избежания этих ошибок полезно:
- Создать личный список глаголов, требующих определенных конструкций (to-инфинитив, герундий).
- Регулярно практиковать использование «to» в разных контекстах.
- Обращать внимание на устойчивые выражения и идиомы с «to» в аутентичных текстах.
- Анализировать свои ошибки и создавать собственную систему для их предотвращения. 🧩
Освоение предлога «to» — это не просто заучивание правил, а приобретение языкового чутья и интуиции. Правильное использование этого маленького, но мощного предлога сразу поднимает ваш английский на новый уровень. Регулярная практика, внимание к деталям и систематизированный подход помогут вам превратить один из самых проблемных элементов английской грамматики в своё преимущество. Используйте разобранные правила и примеры как опору, но помните, что настоящее мастерство приходит через постоянное применение знаний в живой речи и письме. Так что не бойтесь ошибаться — каждая ошибка приближает вас к свободному владению языком!