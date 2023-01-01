Предлоги места в английском: in, on, next to, under – полное руководство

#Изучение английского  
Для кого эта статья:

  • Студенты и изучающие английский язык, сталкивающиеся с трудностями в использовании предлогов места
  • Преподаватели английского языка, ищущие примеры и советы для объяснения темы

  • Люди, работающие в международной среде, желающие улучшить свою грамматику и навыки общения на английском

    Правильное использование предлогов места — тот самый камень преткновения, о который спотыкаются даже продвинутые студенты английского языка. Казалось бы, что сложного в словах "in", "on", "next to" и "under"? Однако именно эти маленькие слова способны полностью изменить смысл высказывания. Если вы когда-нибудь путали "книга в столе" и "книга на столе", или не могли решить, правильно ли говорить "картина рядом с дверью" — эта статья станет вашим путеводителем в мире английских предлогов места. Разберем каждый из них с конкретными примерами и практическими советами, которые помогут раз и навсегда запомнить правила их использования! 📚

Базовые принципы предлогов места в английском языке

Предлоги места в английском языке — это маленькие слова с огромной силой. Они точно указывают, где находится предмет относительно другого предмета или пространства. Правильное использование этих предлогов критически важно для ясной и точной коммуникации.

Чтобы освоить предлоги места, необходимо понимать пространственные отношения, которые они описывают, и запомнить основные правила их применения. Ключевое правило — предлоги выбираются исходя из физического положения объекта, а не из перевода с родного языка.

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:

Однажды на моем уроке студент-бизнесмен никак не мог запомнить разницу между предлогами места. Каждый раз он говорил "I put documents in the table" вместо "on the table". Я придумала простую ассоциацию: мы взяли стол, положили на него документы и сфотографировали. Затем мы открыли ящик стола, положили документы туда и снова сделали фото.

Эти два изображения мы распечатали и подписали "ON" и "IN". Теперь у студента была визуальная привязка. Он повесил эти фото у себя в офисе, и через две недели сообщил мне, что больше никогда не путает эти предлоги. Именно такие простые, но яркие ассоциации помогают закрепить грамматические правила намного эффективнее, чем заучивание.

Основные предлоги места в английском языке можно систематизировать следующим образом:

Предлог Пространственное отношение Ключевой принцип использования
IN Внутри пространства/контейнера Объект окружен со всех сторон
ON На поверхности Объект соприкасается с поверхностью
NEXT TO Рядом с чем-либо Объекты находятся в непосредственной близости
UNDER Под чем-либо Объект расположен ниже другого объекта

При использовании предлогов места помните о следующих нюансах:

  • Предлоги места всегда указывают на статичное положение объекта (в отличие от предлогов направления)
  • Выбор предлога зависит от контекста — один и тот же объект может требовать разных предлогов в разных ситуациях
  • Некоторые сочетания с предлогами являются устойчивыми выражениями и требуют запоминания
  • Существуют различия в использовании предлогов между британским и американским вариантами английского
Предлог IN: когда объект находится внутри пространства

Предлог IN — один из наиболее часто используемых предлогов места в английском языке. Его основная функция — указать, что объект находится внутри какого-либо пространства или контейнера. Ключевой принцип: объект окружен со всех или большинства сторон.

Правила использования предлога IN:

  • Трехмерные пространства: The toys are in the box. (Игрушки в коробке.)
  • Закрытые помещения: She is in her room. (Она в своей комнате.)
  • Географические места: I live in London. (Я живу в Лондоне.)
  • Жидкости: Put sugar in your tea. (Положи сахар в чай.)
  • Группы и организации: He works in a big company. (Он работает в большой компании.)

Особые случаи использования IN:

  • Определенные периоды времени: in the morning, in June, in 2023, in winter
  • Состояния и условия: in love, in danger, in pain
  • Одежда (когда она полностью окружает часть тела): She was dressed in a beautiful dress. (Она была одета в красивое платье.)

Сергей Васильев, лингвист и разработчик образовательных программ:

Я долго не мог объяснить своему пятилетнему сыну разницу между предлогами "in" и "on". Однажды мы готовили печенье, и я понял, что это идеальная возможность для практического урока. "Смотри, — сказал я, — мука в миске (flour IN the bowl), а печенье НА противне (cookies ON the baking tray)".

Затем мы устроили игру — я называл разные предметы на кухне, а сын должен был положить маленькую игрушку либо В предмет, либо НА предмет, используя правильный предлог. Спустя полчаса такой игры он усвоил разницу настолько хорошо, что начал сам исправлять меня, когда я намеренно делал ошибки. Практическое применение и визуализация — вот ключ к пониманию предлогов места для людей любого возраста.

Типичные ошибки при использовании IN:

  • Путаница между IN и AT с географическими местами: используйте IN с городами и странами, но AT с конкретными адресами
  • Смешение IN и ON при описании положения на поверхности: "The book is in the table" (неверно) vs. "The book is on the table" (верно)
  • Неправильное использование с транспортом: "in the bus" (внутри автобуса как пространства) vs. "on the bus" (как пассажир)

Запомнить правила использования предлога IN поможет визуализация: представьте, что объект окружен со всех сторон — он находится внутри чего-то. 📦

Предлог ON: правила размещения на поверхности

Предлог ON используется для обозначения положения объекта на поверхности другого предмета. Ключевой принцип — контакт с поверхностью и поддержка снизу.

Основные случаи использования предлога ON:

Категория Принцип Примеры
Горизонтальные поверхности Объект лежит на поверхности The book is on the table.<br>The cat is on the bed.
Вертикальные поверхности Объект прикреплен к поверхности The picture is on the wall.<br>The notice is on the door.
Линии и пути Объект находится вдоль линии The shop is on the main street.<br>The house is on the river.
Общественный транспорт Человек как пассажир She is on the bus.<br>They are on the plane.

Особые случаи использования ON:

  • Дни и даты: on Monday, on April 15, on my birthday
  • Электронные устройства: on TV, on the radio, on the phone (когда говорим о работающем устройстве)
  • Часть тела: She has a ring on her finger. (У неё кольцо на пальце.)
  • Состояния и активности: on holiday, on business, on fire

Сравнение использования ON в разных контекстах:

  1. Физическое положение: The cup is on the table. (Чашка на столе.)
  2. Часть сложных предлогов: The shop is on the left. (Магазин слева.)
  3. В составе фразовых глаголов: Put your coat on. (Надень пальто.)

Чтобы отличить случаи использования ON от IN, задайте себе вопрос: "Лежит ли объект на поверхности чего-либо?" Если ответ "да" — скорее всего, нужно использовать ON. 🧩

Предлог NEXT TO: особенности указания соседства

Предлог NEXT TO используется для обозначения положения объекта рядом или в непосредственной близости к другому объекту. Это один из наиболее однозначных и простых в использовании предлогов места, поскольку его функция строго ограничена.

Ключевые принципы использования NEXT TO:

  • Непосредственная близость: объекты находятся рядом, часто соприкасаясь
  • Горизонтальная близость: обычно предполагает расположение объектов на одном уровне
  • Отсутствие других объектов между: предметы должны быть расположены смежно

Примеры использования предлога NEXT TO:

  • The library is next to the post office. (Библиотека находится рядом с почтой.)
  • I want to sit next to you. (Я хочу сидеть рядом с тобой.)
  • Place the knife next to the plate. (Положи нож рядом с тарелкой.)
  • The printer is next to the computer. (Принтер находится рядом с компьютером.)

Предлог NEXT TO часто сравнивают с другими предлогами близости. Важно понимать различия:

  • NEXT TO vs BESIDE: практически взаимозаменяемы, хотя BESIDE иногда звучит более формально
  • NEXT TO vs BY: BY указывает на более общую близость, а NEXT TO — на непосредственное соседство
  • NEXT TO vs NEAR: NEAR означает "поблизости" (может быть некоторое расстояние), а NEXT TO — "вплотную к"

Обратите внимание на распространенные ошибки при использовании NEXT TO:

  1. Использование для обозначения времени: NEXT TO нельзя использовать во временном контексте
  2. Путаница с предлогом NEXT: "The next house" (следующий дом) ≠ "The house next to mine" (дом рядом с моим)
  3. Избыточность: "Sit next to alongside me" — использование обоих предлогов избыточно

Для уверенного использования предлога NEXT TO представляйте два объекта, стоящие бок о бок без посторонних предметов между ними. Этот образ поможет вам правильно применять данный предлог в речи. 🏠 🏢

Предлог UNDER: корректное обозначение положения под чем-либо

Предлог UNDER используется для обозначения положения объекта непосредственно ниже другого объекта. Это вертикальное отношение, противоположное предлогу OVER (над).

Основные случаи использования предлога UNDER:

  • Физическое расположение: The cat is under the table. (Кот под столом.)
  • Покрытие: She hid her face under the blanket. (Она спрятала лицо под одеялом.)
  • Нижняя граница: Children under 12 must be accompanied by an adult. (Дети младше 12 лет должны сопровождаться взрослыми.)
  • Авторитет или контроль: He works under my supervision. (Он работает под моим руководством.)
  • Условия: Under these circumstances, we cannot proceed. (При данных обстоятельствах мы не можем продолжать.)

Сравнение UNDER с похожими предлогами:

  • UNDER vs BELOW: UNDER часто подразумевает прямое вертикальное расположение и возможный контакт, тогда как BELOW указывает на общее положение ниже, возможно без прямого вертикального выравнивания.
  • UNDER vs BENEATH: BENEATH звучит более формально и литературно. Часто используется в более абстрактных или поэтических контекстах.
  • UNDER vs UNDERNEATH: UNDERNEATH подчеркивает положение прямо под чем-то, часто с коннотацией скрытости.

Идиоматические выражения с предлогом UNDER:

  • Under pressure (под давлением)
  • Under control (под контролем)
  • Under consideration (на рассмотрении)
  • Under construction (в процессе строительства)
  • Under the weather (плохо себя чувствовать)
  • Under one's breath (шёпотом, себе под нос)

Для правильного использования предлога UNDER представьте, что один объект вертикально расположен ниже другого объекта. Если между этими двумя объектами можно провести вертикальную линию — скорее всего, вам нужен предлог UNDER. 👇

Когда предлоги места становятся понятными и логичными, английская речь обретает точность и естественность. Предлоги in, on, next to и under — это не просто слова, а ключи к правильному построению пространственных отношений в языке. Регулярно практикуйтесь в их использовании, создавайте собственные визуальные ассоциации и не бойтесь совершать ошибки — они лишь указывают путь к совершенствованию. Помните, что даже носители языка иногда задумываются над выбором правильного предлога, и это совершенно нормально. Главное — постоянная практика и внимание к деталям.

