Предлоги места в английском: in, on, next to, under – полное руководство

Для кого эта статья:

Студенты и изучающие английский язык, сталкивающиеся с трудностями в использовании предлогов места

Преподаватели английского языка, ищущие примеры и советы для объяснения темы

Люди, работающие в международной среде, желающие улучшить свою грамматику и навыки общения на английском Правильное использование предлогов места — тот самый камень преткновения, о который спотыкаются даже продвинутые студенты английского языка. Казалось бы, что сложного в словах "in", "on", "next to" и "under"? Однако именно эти маленькие слова способны полностью изменить смысл высказывания. Если вы когда-нибудь путали "книга в столе" и "книга на столе", или не могли решить, правильно ли говорить "картина рядом с дверью" — эта статья станет вашим путеводителем в мире английских предлогов места. Разберем каждый из них с конкретными примерами и практическими советами, которые помогут раз и навсегда запомнить правила их использования! 📚

Базовые принципы предлогов места в английском языке

Предлоги места в английском языке — это маленькие слова с огромной силой. Они точно указывают, где находится предмет относительно другого предмета или пространства. Правильное использование этих предлогов критически важно для ясной и точной коммуникации.

Чтобы освоить предлоги места, необходимо понимать пространственные отношения, которые они описывают, и запомнить основные правила их применения. Ключевое правило — предлоги выбираются исходя из физического положения объекта, а не из перевода с родного языка.

Анна Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Однажды на моем уроке студент-бизнесмен никак не мог запомнить разницу между предлогами места. Каждый раз он говорил "I put documents in the table" вместо "on the table". Я придумала простую ассоциацию: мы взяли стол, положили на него документы и сфотографировали. Затем мы открыли ящик стола, положили документы туда и снова сделали фото. Эти два изображения мы распечатали и подписали "ON" и "IN". Теперь у студента была визуальная привязка. Он повесил эти фото у себя в офисе, и через две недели сообщил мне, что больше никогда не путает эти предлоги. Именно такие простые, но яркие ассоциации помогают закрепить грамматические правила намного эффективнее, чем заучивание.

Основные предлоги места в английском языке можно систематизировать следующим образом:

Предлог Пространственное отношение Ключевой принцип использования IN Внутри пространства/контейнера Объект окружен со всех сторон ON На поверхности Объект соприкасается с поверхностью NEXT TO Рядом с чем-либо Объекты находятся в непосредственной близости UNDER Под чем-либо Объект расположен ниже другого объекта

При использовании предлогов места помните о следующих нюансах:

Предлоги места всегда указывают на статичное положение объекта (в отличие от предлогов направления)

Выбор предлога зависит от контекста — один и тот же объект может требовать разных предлогов в разных ситуациях

Некоторые сочетания с предлогами являются устойчивыми выражениями и требуют запоминания

Существуют различия в использовании предлогов между британским и американским вариантами английского

Предлог IN: когда объект находится внутри пространства

Предлог IN — один из наиболее часто используемых предлогов места в английском языке. Его основная функция — указать, что объект находится внутри какого-либо пространства или контейнера. Ключевой принцип: объект окружен со всех или большинства сторон.

Правила использования предлога IN:

The toys are in the box. (Игрушки в коробке.) Закрытые помещения: She is in her room. (Она в своей комнате.)

I live in London. (Я живу в Лондоне.) Жидкости: Put sugar in your tea. (Положи сахар в чай.)

Особые случаи использования IN:

Определенные периоды времени: in the morning, in June, in 2023, in winter

in the morning, in June, in 2023, in winter Состояния и условия: in love, in danger, in pain

in love, in danger, in pain Одежда (когда она полностью окружает часть тела): She was dressed in a beautiful dress. (Она была одета в красивое платье.)

Сергей Васильев, лингвист и разработчик образовательных программ: Я долго не мог объяснить своему пятилетнему сыну разницу между предлогами "in" и "on". Однажды мы готовили печенье, и я понял, что это идеальная возможность для практического урока. "Смотри, — сказал я, — мука в миске (flour IN the bowl), а печенье НА противне (cookies ON the baking tray)". Затем мы устроили игру — я называл разные предметы на кухне, а сын должен был положить маленькую игрушку либо В предмет, либо НА предмет, используя правильный предлог. Спустя полчаса такой игры он усвоил разницу настолько хорошо, что начал сам исправлять меня, когда я намеренно делал ошибки. Практическое применение и визуализация — вот ключ к пониманию предлогов места для людей любого возраста.

Типичные ошибки при использовании IN:

Путаница между IN и AT с географическими местами: используйте IN с городами и странами, но AT с конкретными адресами

Смешение IN и ON при описании положения на поверхности: "The book is in the table" (неверно) vs. "The book is on the table" (верно)

Неправильное использование с транспортом: "in the bus" (внутри автобуса как пространства) vs. "on the bus" (как пассажир)

Запомнить правила использования предлога IN поможет визуализация: представьте, что объект окружен со всех сторон — он находится внутри чего-то. 📦

Предлог ON: правила размещения на поверхности

Предлог ON используется для обозначения положения объекта на поверхности другого предмета. Ключевой принцип — контакт с поверхностью и поддержка снизу.

Основные случаи использования предлога ON:

Категория Принцип Примеры Горизонтальные поверхности Объект лежит на поверхности The book is on the table.<br>The cat is on the bed. Вертикальные поверхности Объект прикреплен к поверхности The picture is on the wall.<br>The notice is on the door. Линии и пути Объект находится вдоль линии The shop is on the main street.<br>The house is on the river. Общественный транспорт Человек как пассажир She is on the bus.<br>They are on the plane.

Особые случаи использования ON:

on Monday, on April 15, on my birthday Электронные устройства: on TV, on the radio, on the phone (когда говорим о работающем устройстве)

She has a ring on her finger. (У неё кольцо на пальце.) Состояния и активности: on holiday, on business, on fire

Сравнение использования ON в разных контекстах:

Физическое положение: The cup is on the table. (Чашка на столе.) Часть сложных предлогов: The shop is on the left. (Магазин слева.) В составе фразовых глаголов: Put your coat on. (Надень пальто.)

Чтобы отличить случаи использования ON от IN, задайте себе вопрос: "Лежит ли объект на поверхности чего-либо?" Если ответ "да" — скорее всего, нужно использовать ON. 🧩

Предлог NEXT TO: особенности указания соседства

Предлог NEXT TO используется для обозначения положения объекта рядом или в непосредственной близости к другому объекту. Это один из наиболее однозначных и простых в использовании предлогов места, поскольку его функция строго ограничена.

Ключевые принципы использования NEXT TO:

Непосредственная близость: объекты находятся рядом, часто соприкасаясь

объекты находятся рядом, часто соприкасаясь Горизонтальная близость: обычно предполагает расположение объектов на одном уровне

обычно предполагает расположение объектов на одном уровне Отсутствие других объектов между: предметы должны быть расположены смежно

Примеры использования предлога NEXT TO:

The library is next to the post office. (Библиотека находится рядом с почтой.)

I want to sit next to you. (Я хочу сидеть рядом с тобой.)

Place the knife next to the plate. (Положи нож рядом с тарелкой.)

The printer is next to the computer. (Принтер находится рядом с компьютером.)

Предлог NEXT TO часто сравнивают с другими предлогами близости. Важно понимать различия:

NEXT TO vs BESIDE: практически взаимозаменяемы, хотя BESIDE иногда звучит более формально

практически взаимозаменяемы, хотя BESIDE иногда звучит более формально NEXT TO vs BY: BY указывает на более общую близость, а NEXT TO — на непосредственное соседство

BY указывает на более общую близость, а NEXT TO — на непосредственное соседство NEXT TO vs NEAR: NEAR означает "поблизости" (может быть некоторое расстояние), а NEXT TO — "вплотную к"

Обратите внимание на распространенные ошибки при использовании NEXT TO:

Использование для обозначения времени: NEXT TO нельзя использовать во временном контексте Путаница с предлогом NEXT: "The next house" (следующий дом) ≠ "The house next to mine" (дом рядом с моим) Избыточность: "Sit next to alongside me" — использование обоих предлогов избыточно

Для уверенного использования предлога NEXT TO представляйте два объекта, стоящие бок о бок без посторонних предметов между ними. Этот образ поможет вам правильно применять данный предлог в речи. 🏠 🏢

Предлог UNDER: корректное обозначение положения под чем-либо

Предлог UNDER используется для обозначения положения объекта непосредственно ниже другого объекта. Это вертикальное отношение, противоположное предлогу OVER (над).

Основные случаи использования предлога UNDER:

The cat is under the table. (Кот под столом.) Покрытие: She hid her face under the blanket. (Она спрятала лицо под одеялом.)

Children under 12 must be accompanied by an adult. (Дети младше 12 лет должны сопровождаться взрослыми.) Авторитет или контроль: He works under my supervision. (Он работает под моим руководством.)

Сравнение UNDER с похожими предлогами:

UNDER vs BELOW: UNDER часто подразумевает прямое вертикальное расположение и возможный контакт, тогда как BELOW указывает на общее положение ниже, возможно без прямого вертикального выравнивания.

UNDER часто подразумевает прямое вертикальное расположение и возможный контакт, тогда как BELOW указывает на общее положение ниже, возможно без прямого вертикального выравнивания. UNDER vs BENEATH: BENEATH звучит более формально и литературно. Часто используется в более абстрактных или поэтических контекстах.

BENEATH звучит более формально и литературно. Часто используется в более абстрактных или поэтических контекстах. UNDER vs UNDERNEATH: UNDERNEATH подчеркивает положение прямо под чем-то, часто с коннотацией скрытости.

Идиоматические выражения с предлогом UNDER:

Under pressure (под давлением)

Under control (под контролем)

Under consideration (на рассмотрении)

Under construction (в процессе строительства)

Under the weather (плохо себя чувствовать)

Under one's breath (шёпотом, себе под нос)

Для правильного использования предлога UNDER представьте, что один объект вертикально расположен ниже другого объекта. Если между этими двумя объектами можно провести вертикальную линию — скорее всего, вам нужен предлог UNDER. 👇