Don't и Doesn't в английском: правила и примеры использования

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки грамматики в английском языке Неправильное использование don't и doesn't — одна из самых распространенных ошибок среди изучающих английский. 😬 Даже продвинутые студенты порой спотыкаются об эти коварные отрицательные формы глаголов. Почему? Потому что они подчиняются строгим правилам согласования с лицами и числами, которые интуитивно не очевидны. Но не беспокойтесь — этот гайд раскроет все нюансы употребления don't и doesn't, поможет избавиться от типичных ошибок и даст вам практические инструменты для совершенствования английской речи.

Основные правила использования don't и doesn't

Отрицательные формы глаголов — фундаментальная часть английского языка, без которой невозможно построить полноценную коммуникацию. Главное правило здесь предельно четкое: формы don't и doesn't используются для построения отрицательных предложений в настоящем простом времени (Present Simple).

Вот базовая структура отрицательных предложений:

Don't используется с местоимениями I, you, we, they и существительными во множественном числе

используется с местоимениями и существительными во множественном числе Doesn't используется с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе

После отрицательной формы глагола всегда следует инфинитив без частицы "to". Например:

Утвердительная форма Отрицательная форма I play tennis. I don't play tennis. She works hard. She doesn't work hard. They speak English. They don't speak English. The dog sleeps all day. The dog doesn't sleep all day.

Обратите внимание, что при использовании doesn't основной глагол теряет окончание -s или -es, которое обычно присутствует в третьем лице единственного числа. Это происходит потому, что вспомогательный глагол (does) уже содержит это окончание. 📝

Алексей Романов, преподаватель английского языка с 12-летним стажем Часто слышу от учеников: "Почему я постоянно путаюсь с don't и doesn't? Это же так просто!" Но дело не в простоте правила, а в автоматизме. Помню Марину, бизнес-аналитика, которая стабильно говорила "she don't understand" даже на продвинутом уровне. Решение нашлось неожиданно: мы создали список из 20 предложений с she/he/it, которые она записывала на диктофон каждое утро. Через три недели ошибки исчезли. Мозг наконец "переключился" на правильный шаблон. Иногда самые простые правила требуют не понимания, а многократного повторения для формирования речевого навыка.

Когда применять don't: лица и числа глаголов

Разберёмся детально, когда именно следует использовать форму don't. Это сокращение от "do not", и применяется оно в строго определенных случаях.

Don't используется с:

Первым лицом единственного числа: I don't understand this rule.

understand this rule. Вторым лицом единственного и множественного числа: You don't need to worry about it.

need to worry about it. Первым лицом множественного числа: We don't have enough time.

have enough time. Третьим лицом множественного числа: They don't live here anymore.

live here anymore. Существительными во множественном числе: Dogs don't like chocolate. / These books don't belong to me.

Стоит отметить, что в разговорной речи don't часто используется во всех лицах и числах, но это считается грамматически неправильным. В формальном английском необходимо строго соблюдать правила согласования. 🧐

Давайте рассмотрим примеры употребления don't в различных контекстах:

Ситуация Пример Пояснение Отрицание привычного действия I don't drink coffee. Первое лицо ед. числа Отрицание способности We don't know how to solve this problem. Первое лицо мн. числа Отрицание факта You don't have enough money. Второе лицо Отрицание действия группы The students don't attend lectures regularly. Существительное во мн. числе

Важно помнить, что don't также используется в вопросительно-отрицательных конструкциях:

Don't you like chocolate? (Разве ты не любишь шоколад?)

Don't they understand the consequences? (Разве они не понимают последствий?)

Doesn't в английском языке: правила и особенности

Форма doesn't — это сокращение от "does not" и используется исключительно с подлежащими в третьем лице единственного числа. Это один из тех случаев, когда английская грамматика требует особой внимательности.

Doesn't применяется с:

Третьим лицом единственного числа (he, she, it): He doesn't agree with me. / She doesn't want to go there. / It doesn't work.

agree with me. / want to go there. / work. Существительными в единственном числе: The car doesn't start. / My friend doesn't speak German.

start. / speak German. Неисчисляемыми существительными: The water doesn't taste good. / Time doesn't wait for anyone.

Ключевое правило: когда вы используете doesn't, основной глагол всегда стоит в базовой форме без окончания -s или -es. Это важно, поскольку окончание уже присутствует в вспомогательном глаголе (does). 🔍

Екатерина Васильева, методист языкового центра У меня был интересный случай с группой инженеров, готовивших презентацию на международной конференции. Один из них, талантливый программист Сергей, постоянно допускал ошибку: "The system don't respond correctly". Я предложила ему простой мнемонический прием: представлять, что между he/she/it и глаголом всегда должна быть буква "s" — либо в окончании глагола (works), либо в отрицательной форме (doesn't). Мы даже визуализировали это на схеме. Во время презентации Сергей безупречно использовал правильные формы, а потом признался, что в критический момент просто представлял эту схему. Иногда визуальные ассоциации работают эффективнее, чем заучивание правил.

Рассмотрим типичные ситуации, когда применяется doesn't:

Отрицание факта: The Earth doesn't revolve around Mars.

Отрицание привычки: My brother doesn't smoke.

Отрицание способности: She doesn't understand Chinese.

Отрицание состояния: The TV doesn't work anymore.

Doesn't также используется в вопросительно-отрицательных конструкциях с третьим лицом единственного числа:

Doesn't he know about the meeting? (Разве он не знает о встрече?)

Doesn't it seem strange to you? (Разве это не кажется тебе странным?)

Типичные ошибки при использовании don't и doesn't

Даже продвинутые изучающие английский язык нередко допускают ошибки при использовании don't и doesn't. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их избежать. 🚫

Ошибка №1: Использование don't с местоимениями he, she, it

❌ She don't understand me.

✅ She doesn't understand me.

Это, пожалуй, самая частая ошибка, особенно в разговорной речи. Она возникает из-за влияния разговорного английского (где такие формы иногда используются в диалектах) или из-за недостаточной автоматизации навыка.

Ошибка №2: Сохранение окончания -s/-es у основного глагола при использовании doesn't

❌ He doesn't likes sports.

✅ He doesn't like sports.

Эта ошибка происходит из-за смешения правил: студенты помнят, что глагол в третьем лице единственного числа должен иметь окончание -s/-es, но забывают, что в отрицательной форме это окончание переносится на вспомогательный глагол.

Ошибка №3: Неправильное согласование с существительными

❌ The books doesn't contain useful information.

✅ The books don't contain useful information.

Здесь проблема в невнимательности к числу существительного. Plural nouns (существительные во множественном числе) требуют формы don't.

Ошибка №4: Путаница с неисчисляемыми существительными

❌ The water don't taste good.

✅ The water doesn't taste good.

Неисчисляемые существительные (uncountable nouns) рассматриваются как единственное число и требуют формы doesn't.

Ошибка №5: Неправильное использование с коллективными существительными

❌ The team don't play well together. (британский английский — допустимо)

✅ The team doesn't play well together. (американский английский — правильно)

Это особый случай: в британском английском с коллективными существительными (team, family, government, committee и т.д.) допустимо использование глаголов во множественном числе, если акцент делается на отдельных членах группы. В американском английском предпочтительно согласование по единственному числу.

Практические упражнения для закрепления материала

Теория без практики бесполезна. Давайте закрепим полученные знания с помощью упражнений разного уровня сложности. 📚

Упражнение 1: Заполните пропуски, используя don't или doesn't

They _ live in London anymore. She _ enjoy horror movies. The cat _ want to go outside. I _ understand this math problem. We _ have enough time to finish the project. My parents _ speak English. This machine _ work properly. You _ need to bring your passport. The children _ like vegetables. John _ play basketball on Mondays.

Упражнение 2: Исправьте ошибки в следующих предложениях

The dog don't bark at night. My sister doesn't goes to college. They doesn't know the answer. The water don't boil at 50 degrees Celsius. He don't want to participate in the competition.

Упражнение 3: Преобразуйте утвердительные предложения в отрицательные

She works in a bank. They visit their grandmother every weekend. The movie starts at 7 PM. We understand the problem. The shops open on Sundays.

Упражнение 4: Составьте предложения из данных слов, используя don't или doesn't

my brother / like / seafood I / enjoy / classical music the students / attend / all lectures this website / provide / accurate information we / need / additional resources

Упражнение 5: Задание повышенной сложности — Трансформируйте текст

Прочитайте текст и переделайте его, заменив все утверждения на отрицания, используя don't или doesn't:

"John works as a teacher. He teaches mathematics at a high school. His students love his classes. They always do their homework. The school provides all necessary materials. John lives near the school. He drives to work every day. His wife works there too. They eat lunch together. Their children study at the same school. The family spends weekends at home."

Ответы к упражнению 1:

don't doesn't doesn't don't don't don't doesn't don't don't doesn't