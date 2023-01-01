Правила чтения по-английски: как помочь второкласснику без стресса

Методисты и специалисты по раннему развитию детей Освоение чтения на английском языке во втором классе — это тот фундамент, который определит, полюбит ли ваш ребёнок иностранный язык или станет его избегать. Родители часто сталкиваются с проблемой: как объяснить малышу, что буква "a" может читаться по-разному в словах "cat", "cake" и "car"? В отличие от русского языка, где почти всё читается как пишется, английский требует понимания особых правил. Но не переживайте! Существуют простые и эффективные методики, которые превращают изучение правил чтения в увлекательное приключение. 🚀 Давайте разберемся, как помочь второкласснику освоить английское чтение без стресса и разочарований.

Базовые правила чтения английского для детей 2 класса

Изучение английского чтения во 2 классе начинается с понимания основных принципов. Для начала необходимо объяснить детям, что в английском языке одна и та же буква может давать разные звуки в зависимости от её положения в слове и соседних букв. 📚

Начать стоит с гласных букв, так как именно они создают наибольшую сложность. В английском языке существуют открытый и закрытый слоги, которые определяют чтение гласных.

Тип слога Характеристика Пример Как читается гласная Открытый слог Слог заканчивается на гласную me, go, hi Как в алфавите Закрытый слог Слог заканчивается на согласную cat, pen, big Коротко

Для детей 2 класса важно сначала освоить простые правила:

Правило 1: Буква "a" в открытом слоге читается как [эй] (name), в закрытом — как [æ] (cat).

Буква "a" в открытом слоге читается как [эй] (name), в закрытом — как [æ] (cat). Правило 2: Буква "e" в открытом слоге — [и:] (he), в закрытом — [э] (pen).

Буква "e" в открытом слоге — [и:] (he), в закрытом — [э] (pen). Правило 3: Буква "i" в открытом слоге — [ай] (bike), в закрытом — [и] (big).

Буква "i" в открытом слоге — [ай] (bike), в закрытом — [и] (big). Правило 4: Буква "o" в открытом слоге — [оу] (go), в закрытом — [о] (dog).

Буква "o" в открытом слоге — [оу] (go), в закрытом — [о] (dog). Правило 5: Буква "u" в открытом слоге — [ю:] (cube), в закрытом — [а] (cup).

Важно не перегружать детей информацией. Во 2 классе достаточно освоить базовые правила и часто встречающиеся сочетания букв:

ch чаще всего читается как child, cheese

sh читается как fish, shop

читается как fish, shop th имеет два звука: [θ] (thin) и [ð] (this)

ee всегда читается как долгий see, bee

всегда читается как долгий see, bee oo может читаться как [у:] (moon) или [у] (book)

Елена Викторовна, учитель английского языка начальных классов Когда я начала работать с Мишей, второклассником с трудностями в чтении, его родители были в отчаянии. Мальчик категорически отказывался читать по-английски и плакал при виде учебника. Я решила начать с нуля, используя цветовое кодирование. Все открытые слоги мы выделяли зелёным, закрытые — красным. Каждое утро Миша открывал конверт с новым "секретным кодом" — карточкой, где нужно было правильно прочитать слова и разгадать загадку. Через три недели он уже сам просил новые задания и с гордостью читал простые слова маме. Главный секрет был в том, что мы никогда не называли наши занятия "уроками" — это всегда были "миссии шпиона" или "расследования детектива".

Как научить ребенка читать по-английски: игровой подход

Игра — естественная среда обучения для детей младшего школьного возраста. Через игровые активности дети не только легче усваивают правила чтения, но и развивают позитивное отношение к английскому языку. 🎮

Вот несколько проверенных игровых методик для обучения чтению во 2 классе:

"Буквенная охота" : спрячьте по дому карточки с буквами или буквосочетаниями. Ребёнок должен найти их и правильно произнести соответствующий звук.

"Звуковое домино" : создайте домино, где вместо точек — слова с одинаковыми звуками. Например, "cat" можно соединить с "bat".

: создайте домино, где вместо точек — слова с одинаковыми звуками. Например, "cat" можно соединить с "bat". "Магический мешочек" : положите в мешок объёмные буквы или предметы, названия которых начинаются на разные буквы. Ребёнок достаёт предмет и называет звук, на который начинается слово.

"Магический мешочек" : положите в мешок объёмные буквы или предметы, названия которых начинаются на разные буквы. Ребёнок достаёт предмет и называет звук, на который начинается слово.

: нарисуйте циферблат, но вместо цифр разместите буквы или буквосочетания. Поворачивая стрелку, ребёнок должен называть соответствующий звук. "Остров сокровищ": создайте карту с маршрутом к сокровищу. Чтобы продвинуться по карте, нужно правильно прочитать слово на каждом этапе пути.

Командные игры также эффективны, особенно если у вас несколько детей или вы работаете в классе:

"Звуковая эстафета" : дети делятся на команды и по очереди называют слова, содержащие определённый звук.

"Буквенное лото" : создайте карточки с картинками и карточки со словами. Дети должны соединить картинку с соответствующим словом и правильно его прочитать.

: создайте карточки с картинками и карточки со словами. Дети должны соединить картинку с соответствующим словом и правильно его прочитать. "Фонетический твистер": аналог обычного твистера, но с буквами и звуками. "Правая рука на букву, которая даёт звук [æ]".

Ирина Сергеевна, методист по раннему развитию Мой опыт с группой второклассников показал, что самые стойкие результаты дает метод "погружения в языковую среду через игру". Я помню случай с девочкой Алисой, которая путала буквы b и d, что очень типично для этого возраста. Вместо традиционных повторений мы придумали игру "Пчёлка и динозавр". Буква b представлялась как пчёлка с большим животиком впереди (b), а d — как динозавр с хвостом сзади. Мы разыгрывали сценки, где пчёлка всегда летела вперёд со словами, начинающимися на b (ball, boy, book), а динозавр всегда оглядывался назад и говорил слова на d (dog, door, desk). Через неделю Алиса не только перестала путать буквы, но и создала целую серию рисунков про приключения пчёлки и динозавра с подписанными словами. Иногда простая ассоциация, превращённая в игру, делает больше, чем часы тренировок.

Звуко-буквенные соответствия в английском для малышей

Освоение звуко-буквенных соответствий — ключевой этап в обучении чтению. Для детей 2 класса важно сделать этот процесс наглядным и запоминающимся. 🔤

Основной принцип работы со звуко-буквенными соответствиями — постепенность и систематичность. Начинайте с самых простых и регулярных соответствий, постепенно переходя к более сложным.

Группа букв Звуковое соответствие Примеры слов Подсказка для запоминания a в закрытом слоге [æ] как в слове "кэт" cat, bag, map Широко открыть рот, как при удивлении e в закрытом слоге [e] как в слове "эхо" bed, pen, leg Улыбнуться, но не сильно i в закрытом слоге [i] как в слове "ил" big, pig, sit Улыбнуться, зубы ближе друг к другу o в закрытом слоге [ɒ] как в слове "холл" dog, box, hot Губы округлить, как при удивлении u в закрытом слоге [ʌ] как в слове "ах" cup, bus, hut Рот слегка приоткрыт, как при вздохе

Для эффективного запоминания звуко-буквенных соответствий используйте мультисенсорный подход:

Визуальное запоминание: используйте цветовое кодирование для разных типов звуков. Например, долгие гласные — зелёным, короткие — красным.

Аудиальное запоминание: регулярно слушайте песенки и рифмовки, где встречаются изучаемые звуки.

регулярно слушайте песенки и рифмовки, где встречаются изучаемые звуки. Кинестетическое запоминание: придумайте движения для каждого звука. Например, для звука [æ] можно широко развести руки, для [i] — поднять указательный палец вверх.

Кинестетическое запоминание: придумайте движения для каждого звука. Например, для звука [æ] можно широко развести руки, для [i] — поднять указательный палец вверх.

Для второклассников особенно эффективны ассоциации и истории:

Буква "a" может быть представлена как "обезьянка, которая говорит [æ], когда её щекочут" (для звука в закрытом слоге) и "обезьянка, которая говорит [эй], когда ей дают банан" (для звука в открытом слоге).

может быть представлена как "обезьянка, которая говорит [æ], когда её щекочут" (для звука в закрытом слоге) и "обезьянка, которая говорит [эй], когда ей дают банан" (для звука в открытом слоге). Буквосочетание "sh" можно ассоциировать с "шипением змеи" — [ш].

Буквосочетание "ch" можно представить как "чихание" — [ч].

Важно помнить, что во 2 классе не стоит перегружать детей всеми исключениями из правил. Фокусируйтесь на наиболее распространённых и регулярных соответствиях, постепенно вводя новые элементы по мере усвоения базовых.

Упражнения для обучения чтению на английском без слез

Регулярная практика — залог успешного освоения английского чтения. Однако для второклассников упражнения должны быть увлекательными и не слишком продолжительными. 🎯

Вот набор эффективных упражнений, которые не вызовут у ребёнка отторжения:

"Звуковая мозаика": предложите ребёнку собрать картинку, соединяя части с правильно прочитанными словами.

"Лесенка слов": начните с очень простого слова (например, "cat") и постепенно меняйте по одной букве, создавая новые слова (cat → bat → bad → bid → big).

начните с очень простого слова (например, "cat") и постепенно меняйте по одной букве, создавая новые слова (cat → bat → bad → bid → big). "Скрытое слово": напишите на листе слово, но закройте некоторые буквы. Ребёнок должен догадаться, какое слово спрятано.

"Скрытое слово": напишите на листе слово, но закройте некоторые буквы. Ребёнок должен догадаться, какое слово спрятано.

в полутёмной комнате ребёнок читает слова, подсвечивая их фонариком. "Живые буквы": раздайте каждому участнику по букве. По сигналу они должны выстроиться в правильном порядке, чтобы получилось заданное слово.

Очень важно дозировать нагрузку. Для второклассника оптимальная продолжительность упражнения на чтение — 7-10 минут, после чего стоит сменить активность. Вот примерный план 30-минутного занятия:

Разминка с повторением знакомых звуков (2-3 минуты) Введение нового правила чтения или звука (5 минут) Игровое упражнение на закрепление (7-10 минут) Физическая активность с элементами английского (3-5 минут) Чтение простого текста или диалога с использованием изученного материала (7-10 минут)

Для поддержания мотивации используйте систему поощрений:

Создайте "карту достижений", где ребёнок отмечает свои успехи.

Придумайте символические награды за каждые 5-10 правильно прочитанных слов.

Используйте элементы соревнования, но только если ребёнок к этому готов.

Важно также работать с ошибками правильно:

Никогда не критикуйте ребёнка за ошибки, а представляйте их как часть процесса обучения.

Используйте приём "эхо" — если ребёнок ошибся, просто правильно повторите слово сами, не акцентируя внимание на ошибке.

Возвращайтесь к сложным словам позже, в другом контексте.

Создавайте "личный словарик" с словами, которые вызвали трудности, и регулярно их повторяйте.

Карточки для чтения английских слов: практический материал

Карточки — один из самых эффективных инструментов для обучения чтению. Они компактны, их легко использовать в любой обстановке, и они дают возможность многократного повторения. 🗂️

Для создания эффективных карточек для второклассников следуйте этим рекомендациям:

Размер карточки должен быть удобным для детских рук — примерно 10×7 см.

Шрифт выбирайте крупный и чёткий, без лишних украшений.

На одной стороне разместите слово, на другой — соответствующую картинку.

Для наглядности можно выделять изучаемую букву или буквосочетание цветом.

Группируйте карточки по правилам чтения или тематическим наборам.

Вот несколько наборов карточек, которые особенно полезны для второклассников:

Набор "Открытый и закрытый слог": пары слов, показывающие разницу чтения (pin-pine, cap-cape). Набор "Буквосочетания": слова с ch, sh, th, wh, ph и их произношение. Набор "Немые буквы": слова с буквами, которые не читаются (knife, write, comb). Набор "Часто встречающиеся слова": высокочастотные слова, которые нужно запомнить целиком (the, was, said). Набор "Рифмующиеся слова": группы слов с одинаковыми окончаниями (cat-bat-sat, pen-ten-hen).

Способы работы с карточками разнообразны:

"Молниеносное чтение": показывайте карточки быстро, ребёнок должен мгновенно их прочитать.

"Сортировка": предложите ребёнку разложить карточки по группам (например, по типу слога или по звуку).

предложите ребёнку разложить карточки по группам (например, по типу слога или по звуку). "Карточки на стене": разместите карточки со словами по стенам комнаты. Называйте слово, ребёнок должен найти соответствующую карточку.

"Карточки на стене": разместите карточки со словами по стенам комнаты. Называйте слово, ребёнок должен найти соответствующую карточку.

выкладывайте карточки в ряд, добавляя по одному слову. Ребёнок должен прочитать всю последовательность. "Найди пару": разложите карточки со словами и картинками отдельно, ребёнок должен соединить их.

Примеры карточек по правилам чтения для 2 класса:

Правило чтения Примеры слов для карточек Особенности оформления Открытый слог "a" name, cake, gate, lake Буква "a" выделена зелёным Закрытый слог "a" cat, bad, map, hand Буква "a" выделена красным Буквосочетание "ee" tree, see, feet, green Буквы "ee" выделены синим Буквосочетание "sh" ship, fish, shop, shell Буквы "sh" выделены фиолетовым Буквосочетание "ch" chair, child, chin, chicken Буквы "ch" выделены оранжевым

Обновляйте наборы карточек по мере освоения материала. Когда ребёнок уверенно читает все слова в наборе, добавляйте новые карточки с более сложными правилами или словами.