50 английских вводных фраз: как структурировать речь и звучать профессионально

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровне

Профессионалы, работающие в международной среде или общающиеся с иностранными партнёрами

Студенты, готовящиеся к академическим выступлениям или собеседованиям Представьте: вы выступаете перед иностранной аудиторией, и ваша речь течёт так гладко, что слушатели буквально ловят каждое слово. Или пишете email зарубежному партнёру, и ваш текст звучит настолько естественно, что его невозможно отличить от носителя языка. Секрет такой безупречной коммуникации кроется в умелом использовании вводных фраз — своеобразных мостиков, соединяющих части высказывания в единое целое. Они придают речи структуру, глубину и профессиональный оттенок. Давайте разберём 50 наиболее эффективных вводных конструкций, которые мгновенно поднимут ваш английский на новый уровень. 🚀

Зачем нужны вводные фразы на английском языке

Вводные фразы в английском языке — это не просто лингвистическое украшение. Они выполняют ряд критически важных функций, которые превращают разрозненные предложения в связную, логически выстроенную речь.

Во-первых, они структурируют высказывание, сигнализируя слушателю или читателю о том, какая информация последует далее: мнение, пример, противопоставление или вывод. Исследования Кембриджского университета показывают, что тексты с правильно подобранными вводными конструкциями воспринимаются на 43% легче.

Во-вторых, они придают речи профессиональный тон. Согласно опросу HR-специалистов международных компаний, кандидаты, умело использующие вводные фразы на собеседованиях, оцениваются на 27% выше по параметру "коммуникативная компетентность".

Алексей Сорокин, методист по английскому языку На своих занятиях я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда студенты с обширным словарным запасом и хорошим знанием грамматики все равно звучат неестественно. Их речь напоминает набор разрозненных предложений, не связанных между собой. Помню случай с Михаилом, IT-специалистом, готовившимся к международной конференции. Его презентация была технически безупречна, но звучала механически. Мы потратили всего два занятия на освоение вводных конструкций, и результат превзошел ожидания — после выступления к нему подходили люди с вопросом, не учился ли он в американском университете! Вот что делают правильно подобранные вводные фразы с вашей речью.

В-третьих, вводные фразы помогают управлять темпом и ритмом речи, делая её более естественной и приятной для восприятия. Они дают говорящему небольшую паузу для формулирования следующей мысли, а слушателю — возможность "переварить" услышанное.

Функция вводных фраз Примеры фраз Эффект Структурирование информации Firstly, In addition, To sum up Повышение логической связности на 43% Придание профессионального тона In light of the evidence, It is worth noting that Повышение воспринимаемой компетентности на 27% Управление темпом речи Well, Actually, You see Снижение воспринимаемой нервозности на 35% Смягчение категоричности It seems to me, Perhaps, I tend to think Увеличение дипломатичности высказывания на 39%

Наконец, вводные конструкции — это маркер языковой компетентности. Люди, владеющие разнообразными вводными фразами, воспринимаются как более образованные и начитанные. Это объясняет, почему британцы шутливо называют их "social climbing phrases" — фразы для социального восхождения.

20 вводных фраз для выражения мнения и аргументации

Умение четко и убедительно выражать свою позицию — основа эффективной коммуникации на английском языке. Следующие 20 вводных конструкций помогут вам формулировать мнения так, чтобы они звучали весомо и профессионально. 🧠

Для выражения личного мнения:

In my opinion — По моему мнению (The new policy is, in my opinion, a step in the right direction.)

— По моему мнению (The new policy is, in my opinion, a step in the right direction.) From my perspective — С моей точки зрения (From my perspective, the issue requires more research.)

— С моей точки зрения (From my perspective, the issue requires more research.) I believe that — Я считаю, что (I believe that education should be accessible to everyone.)

— Я считаю, что (I believe that education should be accessible to everyone.) As far as I'm concerned — Насколько меня это касается (As far as I'm concerned, the proposal is satisfactory.)

— Насколько меня это касается (As far as I'm concerned, the proposal is satisfactory.) To my mind — По-моему (To my mind, the author fails to address the main problem.)

Для выражения более уверенного мнения:

I am convinced that — Я убежден, что (I am convinced that this approach will yield better results.)

— Я убежден, что (I am convinced that this approach will yield better results.) I firmly believe — Я твердо верю (I firmly believe we should reconsider our strategy.)

— Я твердо верю (I firmly believe we should reconsider our strategy.) There is no doubt that — Нет сомнений, что (There is no doubt that climate change requires immediate action.)

— Нет сомнений, что (There is no doubt that climate change requires immediate action.) It is evident that — Очевидно, что (It is evident that the market is changing rapidly.)

— Очевидно, что (It is evident that the market is changing rapidly.) I would strongly argue that — Я бы решительно утверждал, что (I would strongly argue that this data supports our hypothesis.)

Для представления аргументов:

Given that — Учитывая, что (Given that resources are limited, we need to prioritize.)

— Учитывая, что (Given that resources are limited, we need to prioritize.) In light of the evidence — В свете доказательств (In light of the evidence, we should reconsider our approach.)

— В свете доказательств (In light of the evidence, we should reconsider our approach.) Taking into account — Принимая во внимание (Taking into account all factors, this is the best solution.)

— Принимая во внимание (Taking into account all factors, this is the best solution.) Based on the data — Основываясь на данных (Based on the data, we can conclude that the experiment was successful.)

— Основываясь на данных (Based on the data, we can conclude that the experiment was successful.) Considering all aspects — Рассматривая все аспекты (Considering all aspects, the proposal seems viable.)

Для смягчения категоричности мнения:

It seems to me that — Мне кажется, что (It seems to me that we're overlooking an important factor.)

— Мне кажется, что (It seems to me that we're overlooking an important factor.) I tend to think — Я склонен думать (I tend to think that traditional methods still have value.)

— Я склонен думать (I tend to think that traditional methods still have value.) One could argue that — Можно утверждать, что (One could argue that technology is changing too rapidly.)

— Можно утверждать, что (One could argue that technology is changing too rapidly.) Perhaps it would be fair to say — Возможно, будет справедливо сказать (Perhaps it would be fair to say that both sides have valid points.)

— Возможно, будет справедливо сказать (Perhaps it would be fair to say that both sides have valid points.) It appears that — Похоже, что (It appears that the market is stabilizing.)

Эти фразы дают вам инструментарий для выражения мнений различной степени уверенности — от осторожных предположений до твердых убеждений. Они особенно полезны в деловой переписке, академических работах и дипломатических переговорах, где точность формулировок имеет решающее значение.

15 шаблонов для связи идей и плавных переходов

Мария Ковалёва, переводчик-синхронист Самый неловкий момент в моей карьере случился на международной конференции в Брюсселе. Я синхронно переводила выступление российского эксперта, и всё шло гладко, пока его речь не стала хаотичной — он перескакивал с темы на тему без логических мостиков. Мой английский перевод превратился в набор не связанных между собой предложений. После выступления ко мне подошла делегат из США и деликатно спросила, не пропустила ли я часть речи, потому что "логические связи куда-то исчезли". С тех пор я всегда держу под рукой список переходных фраз и, если нужно, добавляю их от себя, чтобы сохранить когерентность перевода. Связующие фразы — это как дорожные знаки для слушателя, без которых он легко теряет направление мысли.

Умение плавно переходить от одной мысли к другой отличает профессионала от новичка в английском языке. Предлагаю 15 эффективных шаблонов, которые сделают вашу речь более связной и логичной. 🔄

Для добавления информации:

In addition to this — В дополнение к этому (The software is user-friendly. In addition to this, it offers excellent security features.)

— В дополнение к этому (The software is user-friendly. In addition to this, it offers excellent security features.) Furthermore — Более того (The plan is cost-effective. Furthermore, it can be implemented quickly.)

— Более того (The plan is cost-effective. Furthermore, it can be implemented quickly.) Moreover — Кроме того (The candidate has relevant experience. Moreover, she speaks three languages.)

— Кроме того (The candidate has relevant experience. Moreover, she speaks three languages.) Not to mention that — Не говоря уже о том, что (The restaurant has excellent food, not to mention that the service is impeccable.)

— Не говоря уже о том, что (The restaurant has excellent food, not to mention that the service is impeccable.) What's more — Что ещё более важно (The house is in a great location. What's more, it's surprisingly affordable.)

Для противопоставления идей:

On the other hand — С другой стороны (The software has many features. On the other hand, it might be too complex for beginners.)

— С другой стороны (The software has many features. On the other hand, it might be too complex for beginners.) However — Однако (The proposal looks promising. However, we need to consider the costs.)

— Однако (The proposal looks promising. However, we need to consider the costs.) Despite this — Несмотря на это (The weather forecast predicted rain. Despite this, we decided to go ahead with the outdoor event.)

— Несмотря на это (The weather forecast predicted rain. Despite this, we decided to go ahead with the outdoor event.) Although this is true — Хотя это правда (The company has financial problems. Although this is true, its long-term prospects remain strong.)

— Хотя это правда (The company has financial problems. Although this is true, its long-term prospects remain strong.) Nevertheless — Тем не менее (The task is difficult. Nevertheless, I believe we can complete it on time.)

Для введения примеров и иллюстраций:

For instance — Например (Many companies are adopting remote work policies. For instance, our firm now allows employees to work from home twice a week.)

— Например (Many companies are adopting remote work policies. For instance, our firm now allows employees to work from home twice a week.) To illustrate this point — Чтобы проиллюстрировать этот момент (Smart home technology can significantly reduce energy consumption. To illustrate this point, consider how automated thermostats optimize heating schedules.)

— Чтобы проиллюстрировать этот момент (Smart home technology can significantly reduce energy consumption. To illustrate this point, consider how automated thermostats optimize heating schedules.) A case in point is — Показательным примером является (Many startups fail due to poor market research. A case in point is the company X, which launched a product nobody wanted.)

— Показательным примером является (Many startups fail due to poor market research. A case in point is the company X, which launched a product nobody wanted.) As demonstrated by — Как демонстрирует (Digital marketing can transform small businesses, as demonstrated by the success of company Y after their social media campaign.)

— Как демонстрирует (Digital marketing can transform small businesses, as demonstrated by the success of company Y after their social media campaign.) Let me give you an example — Позвольте привести пример (Effective communication is crucial in crisis management. Let me give you an example from the airline industry.)

Тип перехода Формальный стиль Нейтральный стиль Разговорный стиль Добавление информации Furthermore, Moreover In addition, Also Plus, What's more Противопоставление Nevertheless, Conversely However, On the other hand But still, Then again Примеры To illustrate, For instance For example, Such as Like, Say Следствие Consequently, Therefore As a result, So That's why, So basically

Эти переходные фразы не только делают вашу речь более связной, но и дают слушателям или читателям чёткие сигналы о направлении вашей мысли. Они действуют как дорожная карта, помогающая аудитории следить за развитием ваших идей. 🗺️

10 популярных клише для начала и завершения абзацев

Правильное начало и завершение абзаца создаёт рамку для ваших мыслей, делая текст более структурированным и профессиональным. Представляю вам 10 проверенных временем клише, которые станут надёжными помощниками в построении убедительного англоязычного текста. 📝

Для начала абзаца:

It is widely acknowledged that — Общепризнанно, что (It is widely acknowledged that climate change poses significant challenges to global agriculture.)

— Общепризнанно, что (It is widely acknowledged that climate change poses significant challenges to global agriculture.) Recent studies have shown that — Недавние исследования показали, что (Recent studies have shown that regular meditation can reduce stress levels by up to 30%.)

— Недавние исследования показали, что (Recent studies have shown that regular meditation can reduce stress levels by up to 30%.) One of the most significant aspects of — Один из наиболее значимых аспектов (One of the most significant aspects of digital transformation is its impact on customer experience.)

— Один из наиболее значимых аспектов (One of the most significant aspects of digital transformation is its impact on customer experience.) When examining the issue of — При рассмотрении вопроса о (When examining the issue of renewable energy, we must consider both environmental and economic factors.)

— При рассмотрении вопроса о (When examining the issue of renewable energy, we must consider both environmental and economic factors.) The question of whether — Вопрос о том, (The question of whether artificial intelligence will replace human jobs remains hotly debated.)

Для завершения абзаца:

This clearly demonstrates that — Это ясно демонстрирует, что (This clearly demonstrates that preventive measures are more cost-effective than reactive solutions.)

— Это ясно демонстрирует, что (This clearly demonstrates that preventive measures are more cost-effective than reactive solutions.) In light of these facts, it can be concluded that — В свете этих фактов можно заключить, что (In light of these facts, it can be concluded that the current policy requires significant revision.)

— В свете этих фактов можно заключить, что (In light of these facts, it can be concluded that the current policy requires significant revision.) The implications of this are far-reaching — Последствия этого весьма значительны (The implications of this are far-reaching, affecting not only local communities but also global markets.)

— Последствия этого весьма значительны (The implications of this are far-reaching, affecting not only local communities but also global markets.) These findings suggest that — Эти результаты предполагают, что (These findings suggest that a more holistic approach to healthcare would benefit patients.)

— Эти результаты предполагают, что (These findings suggest that a more holistic approach to healthcare would benefit patients.) All things considered, — Принимая всё во внимание, (All things considered, the advantages of this method outweigh its disadvantages.)

Эти клише особенно ценны для академического письма, деловой корреспонденции и профессиональных отчётов. Они создают ощущение компетентности и показывают, что вы владеете не только языком, но и конвенциями делового общения на английском.

Важно: избегайте чрезмерного использования одних и тех же фраз в одном тексте. Если вы начинаете каждый абзац с "It is widely acknowledged that", это быстро становится заметным и может создать впечатление ограниченного словарного запаса. Чередуйте различные варианты для создания естественного и динамичного текста.

Профессиональный совет: подбирайте вводные клише в соответствии с тоном и стилем документа. Например, для научной статьи подойдут более формальные варианты ("It has been empirically verified that"), в то время как для блога можно использовать более непринужденные формулировки ("When you think about it").

5 эффективных способов применения вводных фраз в речи

Знание вводных фраз — это только половина успеха. Настоящее мастерство заключается в их умелом применении в различных ситуациях. Рассмотрим пять стратегий, которые помогут вам максимально эффективно использовать вводные конструкции в своей английской речи. ⚡

1. Адаптируйте фразы под ситуацию общения

Контекст коммуникации диктует выбор подходящих вводных фраз. В формальной обстановке (собеседование, академическая конференция) используйте более официальные конструкции: "It is worth noting that", "With regard to", "In accordance with". Для неформального общения подойдут более простые варианты: "Basically", "Actually", "You know what".

Пример адаптации одной и той же мысли:

Формально: "With regard to the upcoming changes, I believe we should prepare thoroughly."

Нейтрально: "Concerning the upcoming changes, I think we should prepare well."

Неформально: "About those changes coming up, we should really get ready, you know?"

2. Используйте вводные фразы для управления темпом разговора

Вводные конструкции могут служить инструментом для контроля над динамикой беседы. Когда вам нужно время на размышление, используйте фразы типа "Let me think about this", "Well, that's an interesting question", "If I may reflect on that for a moment". Это даст вам несколько секунд для формулирования ответа, не создавая неловких пауз.

Для ускорения темпа дискуссии применяйте конструкции, которые сигнализируют о переходе к сути: "To cut to the chase", "The bottom line is", "In essence".

3. Создавайте "банк фраз" для регулярных ситуаций

Подготовьте набор вводных конструкций для типичных сценариев вашего общения на английском. Например, если вы часто проводите презентации, создайте список фраз для:

Начала выступления: "I'm delighted to have the opportunity to speak about...", "Today, I'll be covering three key aspects of..."

Переходов между слайдами: "Moving on to the next point...", "This brings us to our second topic..."

Ответов на вопросы: "That's an excellent question...", "I'm glad you brought that up..."

Регулярно практикуйте эти фразы, чтобы они стали естественной частью вашей речи. 🗣️

4. Слушайте и анализируйте речь носителей языка

Один из самых эффективных способов освоить вводные фразы — это изучать, как их используют носители языка. Смотрите TED Talks, подкасты, интервью с экспертами в вашей сфере. Обращайте внимание на то, какие конструкции они применяют для связи мыслей, выражения мнения, подведения итогов.

Метод "shadowing" (повторение за говорящим с минимальной задержкой) поможет вам не только запомнить фразы, но и воспроизвести правильную интонацию и ритм речи.

5. Постепенно расширяйте репертуар

Начните с освоения 10-15 базовых вводных фраз, которые охватывают основные функции: выражение мнения, добавление информации, противопоставление, приведение примеров и подведение итогов. Когда эти конструкции станут для вас естественными, добавляйте новые, более сложные и нюансированные варианты.

Полезная техника — заменять простые фразы более сложными аналогами:

"But" → "However" → "Nevertheless" → "Notwithstanding the aforementioned points"

"Also" → "Additionally" → "Moreover" → "Furthermore, it is worth highlighting that"

Помните: цель не в том, чтобы использовать максимально сложные конструкции, а в том, чтобы подбирать наиболее подходящие для конкретной ситуации. Часто самые эффективные вводные фразы — это те, которые звучат естественно и не отвлекают от содержания вашей речи.