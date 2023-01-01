Полное руководство по английским глаголам: правила и особенности#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык
- Преподаватели английского языка
Люди, желающие улучшить свои навыки разговорной речи на английском
Глаголы английского языка — это мощный двигатель речи, без которого невозможно составить ни одно осмысленное предложение. Они рассказывают о действиях, состояниях, изменениях и процессах, буквально оживляя каждую мысль. От простых форм до сложных конструкций — глагольная система отражает всю многогранность языка Шекспира и Диккенса. 📚 Запутались в трёх формах неправильных глаголов? Не можете понять логику модальных конструкций? Или же хотите систематизировать имеющиеся знания? Эта статья станет вашим надёжным путеводителем в увлекательном мире английских глаголов.
Основные категории английских глаголов и их функции
Английские глаголы — это фундамент, на котором строится всё языковое здание. Они делятся на несколько чётких категорий, каждая из которых выполняет свою уникальную роль в предложении. 🔍
Прежде всего, все глаголы можно разделить на две обширные группы: правильные и неправильные. Различаются они способом образования прошедшего времени и причастия прошедшего времени. Правильные глаголы просто добавляют окончание -ed, в то время как неправильные меняются по-своему, зачастую непредсказуемым образом.
По функциональному признаку глаголы делятся на:
- Смысловые глаголы (Main verbs) — несут основное лексическое значение: walk, eat, write;
- Вспомогательные глаголы (Auxiliary verbs) — помогают образовывать времена, залоги и наклонения: be, do, have;
- Модальные глаголы (Modal verbs) — выражают отношение к действию: can, must, should;
- Связочные глаголы (Linking verbs) — соединяют подлежащее со сказуемым: be, seem, appear.
Также глаголы различаются по типу действия:
- Переходные (Transitive) — требуют прямого дополнения: She reads a book;
- Непереходные (Intransitive) — не требуют дополнения: He sleeps;
- Статические (Stative) — описывают состояние: I know the answer;
- Динамические (Dynamic) — описывают действие или процесс: They are playing football.
Александр Петров, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на курсы пришла студентка Мария, которая жаловалась на "языковой барьер". Она могла читать и писать, но разговорная речь давалась с трудом. Мы начали с базового упражнения: составление предложений с разными типами глаголов. Оказалось, что Мария путала переходные и непереходные глаголы, что сильно искажало смысл. Мы создали персональный глоссарий с цветовой маркировкой: зелёный для переходных, синий для непереходных, жёлтый для глаголов, которые могут быть обоими. Через месяц её речь стала намного увереннее — она больше не останавливалась посреди предложения в панике, не зная, нужно ли добавлять дополнение. Именно понимание категорий глаголов позволило снять этот психологический блок.
Важно также отметить, что английские глаголы имеют четыре основные формы:
|Форма глагола
|Пример
|Использование
|Инфинитив (Base Form)
|to write
|Словарная форма, используется после модальных глаголов
|Настоящее время 3-го лица ед. числа (Present Simple 3rd Person Singular)
|writes
|He writes every day.
|Прошедшее время (Past Simple)
|wrote
|He wrote a letter yesterday.
|Причастие прошедшего времени (Past Participle)
|written
|He has written three books.
Правильные глаголы английского языка: полная таблица
Правильные глаголы — это своеобразная "элита порядка" в английском языке. Их формообразование подчиняется чётким правилам, что делает их относительно простыми для запоминания и использования. 📝
Основное правило для правильных глаголов: для образования Past Simple и Past Participle к базовой форме добавляется окончание -ed. Однако существуют небольшие орфографические нюансы, которые стоит учитывать:
- Если глагол оканчивается на -e, добавляется только -d: like → liked
- Если глагол оканчивается на согласную + y, то y меняется на i и добавляется -ed: study → studied
- Если глагол оканчивается на гласную + y, просто добавляется -ed: play → played
- В односложных глаголах, оканчивающихся на согласную с предшествующей краткой гласной, последняя согласная удваивается: stop → stopped
Вот таблица некоторых часто используемых правильных глаголов:
|Инфинитив
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|work
|worked
|worked
|работать
|talk
|talked
|talked
|говорить
|play
|played
|played
|играть
|study
|studied
|studied
|изучать
|stop
|stopped
|stopped
|останавливать
|agree
|agreed
|agreed
|соглашаться
|plan
|planned
|planned
|планировать
|watch
|watched
|watched
|смотреть
|wash
|washed
|washed
|мыть
|try
|tried
|tried
|пытаться
Стоит отметить, что правильные глаголы составляют около 95% всех английских глаголов, что значительно упрощает изучение языка. Однако оставшиеся 5% — неправильные глаголы — зачастую являются наиболее часто употребляемыми, поэтому требуют особого внимания.
Правильные глаголы можно группировать также по семантическим категориям:
- Глаголы движения: walk, move, climb, jump
- Глаголы коммуникации: talk, chat, discuss, answer
- Глаголы мышления: consider, believe, expect, suspect
- Глаголы чувств: love, hate, fear, enjoy
- Глаголы повседневных действий: wash, clean, cook, work
Произношение окончания -ed также следует определённым правилам:
- [t] — после глухих согласных (кроме t): worked [wɜːkt], stopped [stɒpt]
- [d] — после звонких согласных (кроме d) и гласных: played [pleɪd], opened [ˈəʊpənd]
- [ɪd] — после t и d: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd]
Неправильные глаголы: список с тремя основными формами
Неправильные глаголы — это настоящие "мятежники" английской грамматики, которые не подчиняются стандартным правилам формообразования. Их нужно заучивать индивидуально, со всеми формами. 🧠
Неправильные глаголы можно условно разделить на несколько групп в зависимости от характера изменения:
- Глаголы, у которых все три формы совпадают: cut – cut – cut, put – put – put
- Глаголы, у которых совпадают первая и третья формы: come – came – come, run – ran – run
- Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы: bring – brought – brought, buy – bought – bought
- Глаголы, у которых все три формы различаются: begin – began – begun, write – wrote – written
Вот наиболее часто используемые неправильные глаголы:
- be – was/were – been (быть)
- begin – began – begun (начинать)
- break – broke – broken (ломать)
- bring – brought – brought (приносить)
- buy – bought – bought (покупать)
- come – came – come (приходить)
- do – did – done (делать)
- drink – drank – drunk (пить)
- drive – drove – driven (водить)
- eat – ate – eaten (есть)
- feel – felt – felt (чувствовать)
- find – found – found (находить)
- get – got – got/gotten (получать)
- give – gave – given (давать)
- go – went – gone (идти)
- have – had – had (иметь)
- know – knew – known (знать)
- leave – left – left (оставлять, уезжать)
- make – made – made (делать, создавать)
- read [riːd] – read [red] – read [red] (читать)
- say – said – said (говорить)
- see – saw – seen (видеть)
- speak – spoke – spoken (говорить)
- take – took – taken (брать)
- teach – taught – taught (учить)
- tell – told – told (рассказывать)
- think – thought – thought (думать)
- understand – understood – understood (понимать)
- wear – wore – worn (носить)
- write – wrote – written (писать)
Елена Соколова, методист языкового центра Когда мои студенты сталкиваются с неправильными глаголами, я всегда рассказываю им историю моего ученика Дмитрия. Он был ИТ-специалистом и подходил к изучению языка с инженерным мышлением: искал закономерности, алгоритмы, правила. Неправильные глаголы стали для него настоящим испытанием — он постоянно пытался вывести формулу их образования и терпел неудачу.
Тогда я предложила ему смотреть на это как на "дефекты" в программном коде — исключения, которые нельзя исправить, но можно обойти. Мы создали набор флеш-карточек, где каждый неправильный глагол ассоциировался с конкретной жизненной ситуацией. Например, "break-broke-broken" он запомнил через ассоциацию с разбитым во время недавнего переезда монитором.
Через месяц такой практики Дмитрий уже свободно оперировал формами большинства неправильных глаголов. Он перестал искать несуществующую закономерность и просто принял их такими, какие они есть — со всеми их историческими "багами". Это помогло ему не только в изучении языка, но и в работе — он стал спокойнее относиться к неожиданным сбоям в программах.
Некоторые неправильные глаголы сохраняют исторические формы из древнеанглийского языка, когда прошедшее время образовывалось путём изменения корневой гласной (аблаут). Например: sing – sang – sung, drink – drank – drunk. Эта особенность сохранилась только у неправильных глаголов, что делает их важными "реликтами" языковой эволюции.
Модальные глаголы и их специфические свойства
Модальные глаголы — это особая категория вспомогательных глаголов, которые выражают отношение говорящего к действию: возможность, необходимость, вероятность, разрешение и т.д. Они имеют ряд уникальных свойств, отличающих их от обычных глаголов. 🔑
Основные модальные глаголы в английском языке:
- Can/Could — возможность, способность, разрешение
- May/Might — разрешение, вероятность
- Must — необходимость, уверенность
- Should — совет, рекомендация, моральный долг
- Ought to — моральный долг, вероятность
- Will/Would — будущее время, вежливая просьба, привычное действие в прошлом
- Shall — будущее время (с I, we), предложение помощи
- Need — необходимость (может использоваться и как обычный глагол)
- Dare — сметь (может использоваться и как обычный глагол)
Особенности модальных глаголов:
- Не используются с частицей "to" (кроме ought to).
- Не имеют окончания -s в 3-м лице единственного числа.
- Не имеют неличных форм (инфинитива, герундия, причастия).
- В вопросах и отрицаниях не требуют вспомогательных глаголов.
- После модальных глаголов всегда следует инфинитив без "to" (кроме ought to, have to, need to).
Вот как модальные глаголы используются в различных контекстах:
|Модальный глагол
|Значение
|Пример
|Can
|Способность
|I can speak Spanish.
|Can
|Разрешение
|Can I use your phone?
|Could
|Прошлая способность
|I could swim when I was five.
|Could
|Вежливая просьба
|Could you help me, please?
|May
|Формальное разрешение
|May I come in?
|Might
|Вероятность
|It might rain later.
|Must
|Обязанность
|You must follow the rules.
|Must
|Логический вывод
|She must be at home now.
|Should
|Совет
|You should see a doctor.
|Will
|Будущее время
|I will call you tomorrow.
Модальные глаголы часто используются с перфектным инфинитивом (have + Past Participle), чтобы выразить отношение к прошедшему действию:
- Could have done — мог сделать, но не сделал
- Should have done — следовало сделать, но не сделал
- Must have done — должно быть, сделал (логический вывод)
- Might have done — возможно, сделал
Существуют также модальные конструкции, которые выполняют функции модальных глаголов:
- Have to — вынужденная необходимость: I have to work tomorrow.
- Be able to — способность: I will be able to help you next week.
- Be allowed to — разрешение: We are allowed to use dictionaries during the test.
- Be supposed to — ожидаемое действие: We are supposed to finish the project by Friday.
Фразовые глаголы: наиболее употребляемые комбинации
Фразовые глаголы — это комбинации глагола с предлогом или наречием, которые вместе образуют новое значение, часто отличное от значения исходного глагола. Они придают английскому языку идиоматичность и являются неотъемлемой частью повседневной речи. 💬
Фразовые глаголы можно разделить на несколько типов:
- Интранзитивные (непереходные) — не требуют дополнения: She broke down after receiving bad news.
- Транзитивные разделяемые — могут быть разделены дополнением: He put his coat on. / He put on his coat.
- Транзитивные неразделяемые — не могут быть разделены дополнением: She looks after her grandmother.
- Фразовые глаголы с двумя частицами: He looks forward to meeting you.
Вот список наиболее часто используемых фразовых глаголов:
- Break down — сломаться, расстроиться: My car broke down on the highway.
- Bring up — воспитывать, поднимать (тему): She was brought up in a small town. Don't bring up that subject again.
- Call off — отменять: The match was called off due to bad weather.
- Come across — натолкнуться, встретить случайно: I came across an old friend in the supermarket.
- Figure out — понять, разгадать: I can't figure out how to solve this problem.
- Fill in/out — заполнять (форму): Please fill in this application form.
- Get along — ладить: I get along well with my colleagues.
- Give up — сдаваться, бросать (привычку): Don't give up trying! He gave up smoking last year.
- Look after — заботиться, присматривать: Who's looking after the children?
- Look for — искать: I'm looking for my keys.
- Look up — искать информацию: Look up this word in the dictionary.
- Make up — помириться, придумывать: They had an argument but made up later. She made up an excuse for being late.
- Pick up — поднимать, заезжать за кем-то: Could you pick up the kids from school?
- Put off — откладывать: Let's put off the meeting until next week.
- Run into — случайно встретить: I ran into my former teacher yesterday.
- Set up — устанавливать, организовывать: We need to set up a meeting with the clients.
- Take off — снимать (одежду), взлетать (о самолете): Take off your shoes before entering. The plane took off on time.
- Turn down — отклонять, убавлять громкость: She turned down the job offer. Please turn down the volume.
- Turn up — прибавлять громкость, появляться: Turn up the radio, I love this song! He turned up unexpectedly at the party.
- Work out — тренироваться, разрабатывать: I work out three times a week. We need to work out a solution.
Многие фразовые глаголы имеют несколько значений, что делает их особенно сложными для изучения. Например:
- Get up — вставать с постели: I get up at 7 am.
- Get up — организовывать: He got up a surprise party for his wife.
Советы по изучению фразовых глаголов:
- Группируйте их по основному глаголу: get up, get on, get off, get by.
- Группируйте их по общей тематике: фразовые глаголы о путешествиях, о работе и т.д.
- Учите их в контексте предложений или историй.
- Обращайте внимание на их использование в фильмах, сериалах, книгах.
- Используйте мнемонические приёмы для запоминания сложных комбинаций.
Фразовые глаголы часто используются в повседневной речи, деловой коммуникации и даже в формальных текстах, что делает их изучение необходимым для достижения беглости и естественности в английском языке.
Глаголы английского языка представляют собой многогранную систему со своими правилами, исключениями и особенностями. От правильных глаголов с их предсказуемыми формами до неправильных "мятежников", от модальных глаголов с их специфическими функциями до идиоматичных фразовых глаголов — каждая категория требует особого внимания и подхода к изучению. Овладение этим разнообразием даёт ключ к точному и выразительному владению английским языком, позволяя не просто строить грамматически корректные предложения, но и передавать тонкие оттенки смысла, делая речь живой и естественной.