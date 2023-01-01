Полное руководство по английским глаголам: правила и особенности

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои навыки разговорной речи на английском Глаголы английского языка — это мощный двигатель речи, без которого невозможно составить ни одно осмысленное предложение. Они рассказывают о действиях, состояниях, изменениях и процессах, буквально оживляя каждую мысль. От простых форм до сложных конструкций — глагольная система отражает всю многогранность языка Шекспира и Диккенса. 📚 Запутались в трёх формах неправильных глаголов? Не можете понять логику модальных конструкций? Или же хотите систематизировать имеющиеся знания? Эта статья станет вашим надёжным путеводителем в увлекательном мире английских глаголов.

Основные категории английских глаголов и их функции

Английские глаголы — это фундамент, на котором строится всё языковое здание. Они делятся на несколько чётких категорий, каждая из которых выполняет свою уникальную роль в предложении. 🔍

Прежде всего, все глаголы можно разделить на две обширные группы: правильные и неправильные. Различаются они способом образования прошедшего времени и причастия прошедшего времени. Правильные глаголы просто добавляют окончание -ed, в то время как неправильные меняются по-своему, зачастую непредсказуемым образом.

По функциональному признаку глаголы делятся на:

Смысловые глаголы (Main verbs) — несут основное лексическое значение: walk, eat, write;

(Main verbs) — несут основное лексическое значение: walk, eat, write; Вспомогательные глаголы (Auxiliary verbs) — помогают образовывать времена, залоги и наклонения: be, do, have;

(Auxiliary verbs) — помогают образовывать времена, залоги и наклонения: be, do, have; Модальные глаголы (Modal verbs) — выражают отношение к действию: can, must, should;

(Modal verbs) — выражают отношение к действию: can, must, should; Связочные глаголы (Linking verbs) — соединяют подлежащее со сказуемым: be, seem, appear.

Также глаголы различаются по типу действия:

Переходные (Transitive) — требуют прямого дополнения: She reads a book;

(Transitive) — требуют прямого дополнения: She a book; Непереходные (Intransitive) — не требуют дополнения: He sleeps ;

(Intransitive) — не требуют дополнения: He ; Статические (Stative) — описывают состояние: I know the answer;

(Stative) — описывают состояние: I the answer; Динамические (Dynamic) — описывают действие или процесс: They are playing football.

Александр Петров, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на курсы пришла студентка Мария, которая жаловалась на "языковой барьер". Она могла читать и писать, но разговорная речь давалась с трудом. Мы начали с базового упражнения: составление предложений с разными типами глаголов. Оказалось, что Мария путала переходные и непереходные глаголы, что сильно искажало смысл. Мы создали персональный глоссарий с цветовой маркировкой: зелёный для переходных, синий для непереходных, жёлтый для глаголов, которые могут быть обоими. Через месяц её речь стала намного увереннее — она больше не останавливалась посреди предложения в панике, не зная, нужно ли добавлять дополнение. Именно понимание категорий глаголов позволило снять этот психологический блок.

Важно также отметить, что английские глаголы имеют четыре основные формы:

Форма глагола Пример Использование Инфинитив (Base Form) to write Словарная форма, используется после модальных глаголов Настоящее время 3-го лица ед. числа (Present Simple 3rd Person Singular) writes He writes every day. Прошедшее время (Past Simple) wrote He wrote a letter yesterday. Причастие прошедшего времени (Past Participle) written He has written three books.

Правильные глаголы английского языка: полная таблица

Правильные глаголы — это своеобразная "элита порядка" в английском языке. Их формообразование подчиняется чётким правилам, что делает их относительно простыми для запоминания и использования. 📝

Основное правило для правильных глаголов: для образования Past Simple и Past Participle к базовой форме добавляется окончание -ed. Однако существуют небольшие орфографические нюансы, которые стоит учитывать:

Если глагол оканчивается на -e, добавляется только -d: like → liked

Если глагол оканчивается на согласную + y, то y меняется на i и добавляется -ed: study → studied

Если глагол оканчивается на гласную + y, просто добавляется -ed: play → played

В односложных глаголах, оканчивающихся на согласную с предшествующей краткой гласной, последняя согласная удваивается: stop → stopped

Вот таблица некоторых часто используемых правильных глаголов:

Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод work worked worked работать talk talked talked говорить play played played играть study studied studied изучать stop stopped stopped останавливать agree agreed agreed соглашаться plan planned planned планировать watch watched watched смотреть wash washed washed мыть try tried tried пытаться

Стоит отметить, что правильные глаголы составляют около 95% всех английских глаголов, что значительно упрощает изучение языка. Однако оставшиеся 5% — неправильные глаголы — зачастую являются наиболее часто употребляемыми, поэтому требуют особого внимания.

Правильные глаголы можно группировать также по семантическим категориям:

Глаголы движения: walk, move, climb, jump

walk, move, climb, jump Глаголы коммуникации: talk, chat, discuss, answer

talk, chat, discuss, answer Глаголы мышления: consider, believe, expect, suspect

consider, believe, expect, suspect Глаголы чувств: love, hate, fear, enjoy

love, hate, fear, enjoy Глаголы повседневных действий: wash, clean, cook, work

Произношение окончания -ed также следует определённым правилам:

[t] — после глухих согласных (кроме t): worked [wɜːkt], stopped [stɒpt]

[d] — после звонких согласных (кроме d) и гласных: played [pleɪd], opened [ˈəʊpənd]

[ɪd] — после t и d: wanted [ˈwɒntɪd], needed [ˈniːdɪd]

Неправильные глаголы: список с тремя основными формами

Неправильные глаголы — это настоящие "мятежники" английской грамматики, которые не подчиняются стандартным правилам формообразования. Их нужно заучивать индивидуально, со всеми формами. 🧠

Неправильные глаголы можно условно разделить на несколько групп в зависимости от характера изменения:

Глаголы, у которых все три формы совпадают: cut – cut – cut, put – put – put Глаголы, у которых совпадают первая и третья формы: come – came – come, run – ran – run Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы: bring – brought – brought, buy – bought – bought Глаголы, у которых все три формы различаются: begin – began – begun, write – wrote – written

Вот наиболее часто используемые неправильные глаголы:

be – was/were – been (быть)

begin – began – begun (начинать)

break – broke – broken (ломать)

bring – brought – brought (приносить)

buy – bought – bought (покупать)

come – came – come (приходить)

do – did – done (делать)

drink – drank – drunk (пить)

drive – drove – driven (водить)

eat – ate – eaten (есть)

feel – felt – felt (чувствовать)

find – found – found (находить)

get – got – got/gotten (получать)

give – gave – given (давать)

go – went – gone (идти)

have – had – had (иметь)

know – knew – known (знать)

leave – left – left (оставлять, уезжать)

make – made – made (делать, создавать)

read [riːd] – read [red] – read [red] (читать)

say – said – said (говорить)

see – saw – seen (видеть)

speak – spoke – spoken (говорить)

take – took – taken (брать)

teach – taught – taught (учить)

tell – told – told (рассказывать)

think – thought – thought (думать)

understand – understood – understood (понимать)

wear – wore – worn (носить)

write – wrote – written (писать)

Елена Соколова, методист языкового центра Когда мои студенты сталкиваются с неправильными глаголами, я всегда рассказываю им историю моего ученика Дмитрия. Он был ИТ-специалистом и подходил к изучению языка с инженерным мышлением: искал закономерности, алгоритмы, правила. Неправильные глаголы стали для него настоящим испытанием — он постоянно пытался вывести формулу их образования и терпел неудачу. Тогда я предложила ему смотреть на это как на "дефекты" в программном коде — исключения, которые нельзя исправить, но можно обойти. Мы создали набор флеш-карточек, где каждый неправильный глагол ассоциировался с конкретной жизненной ситуацией. Например, "break-broke-broken" он запомнил через ассоциацию с разбитым во время недавнего переезда монитором. Через месяц такой практики Дмитрий уже свободно оперировал формами большинства неправильных глаголов. Он перестал искать несуществующую закономерность и просто принял их такими, какие они есть — со всеми их историческими "багами". Это помогло ему не только в изучении языка, но и в работе — он стал спокойнее относиться к неожиданным сбоям в программах.

Некоторые неправильные глаголы сохраняют исторические формы из древнеанглийского языка, когда прошедшее время образовывалось путём изменения корневой гласной (аблаут). Например: sing – sang – sung, drink – drank – drunk. Эта особенность сохранилась только у неправильных глаголов, что делает их важными "реликтами" языковой эволюции.

Модальные глаголы и их специфические свойства

Модальные глаголы — это особая категория вспомогательных глаголов, которые выражают отношение говорящего к действию: возможность, необходимость, вероятность, разрешение и т.д. Они имеют ряд уникальных свойств, отличающих их от обычных глаголов. 🔑

Основные модальные глаголы в английском языке:

Can/Could — возможность, способность, разрешение

— возможность, способность, разрешение May/Might — разрешение, вероятность

— разрешение, вероятность Must — необходимость, уверенность

— необходимость, уверенность Should — совет, рекомендация, моральный долг

— совет, рекомендация, моральный долг Ought to — моральный долг, вероятность

— моральный долг, вероятность Will/Would — будущее время, вежливая просьба, привычное действие в прошлом

— будущее время, вежливая просьба, привычное действие в прошлом Shall — будущее время (с I, we), предложение помощи

— будущее время (с I, we), предложение помощи Need — необходимость (может использоваться и как обычный глагол)

— необходимость (может использоваться и как обычный глагол) Dare — сметь (может использоваться и как обычный глагол)

Особенности модальных глаголов:

Не используются с частицей "to" (кроме ought to). Не имеют окончания -s в 3-м лице единственного числа. Не имеют неличных форм (инфинитива, герундия, причастия). В вопросах и отрицаниях не требуют вспомогательных глаголов. После модальных глаголов всегда следует инфинитив без "to" (кроме ought to, have to, need to).

Вот как модальные глаголы используются в различных контекстах:

Модальный глагол Значение Пример Can Способность I can speak Spanish. Can Разрешение Can I use your phone? Could Прошлая способность I could swim when I was five. Could Вежливая просьба Could you help me, please? May Формальное разрешение May I come in? Might Вероятность It might rain later. Must Обязанность You must follow the rules. Must Логический вывод She must be at home now. Should Совет You should see a doctor. Will Будущее время I will call you tomorrow.

Модальные глаголы часто используются с перфектным инфинитивом (have + Past Participle), чтобы выразить отношение к прошедшему действию:

Could have done — мог сделать, но не сделал

— мог сделать, но не сделал Should have done — следовало сделать, но не сделал

— следовало сделать, но не сделал Must have done — должно быть, сделал (логический вывод)

— должно быть, сделал (логический вывод) Might have done — возможно, сделал

Существуют также модальные конструкции, которые выполняют функции модальных глаголов:

Have to — вынужденная необходимость: I have to work tomorrow.

— вынужденная необходимость: I have to work tomorrow. Be able to — способность: I will be able to help you next week.

— способность: I will be able to help you next week. Be allowed to — разрешение: We are allowed to use dictionaries during the test.

— разрешение: We are allowed to use dictionaries during the test. Be supposed to — ожидаемое действие: We are supposed to finish the project by Friday.

Фразовые глаголы: наиболее употребляемые комбинации

Фразовые глаголы — это комбинации глагола с предлогом или наречием, которые вместе образуют новое значение, часто отличное от значения исходного глагола. Они придают английскому языку идиоматичность и являются неотъемлемой частью повседневной речи. 💬

Фразовые глаголы можно разделить на несколько типов:

Интранзитивные (непереходные) — не требуют дополнения: She broke down after receiving bad news. Транзитивные разделяемые — могут быть разделены дополнением: He put his coat on. / He put on his coat. Транзитивные неразделяемые — не могут быть разделены дополнением: She looks after her grandmother. Фразовые глаголы с двумя частицами: He looks forward to meeting you.

Вот список наиболее часто используемых фразовых глаголов:

Break down — сломаться, расстроиться: My car broke down on the highway.

— сломаться, расстроиться: My car broke down on the highway. Bring up — воспитывать, поднимать (тему): She was brought up in a small town. Don't bring up that subject again.

— воспитывать, поднимать (тему): She was brought up in a small town. Don't bring up that subject again. Call off — отменять: The match was called off due to bad weather.

— отменять: The match was called off due to bad weather. Come across — натолкнуться, встретить случайно: I came across an old friend in the supermarket.

— натолкнуться, встретить случайно: I came across an old friend in the supermarket. Figure out — понять, разгадать: I can't figure out how to solve this problem.

— понять, разгадать: I can't figure out how to solve this problem. Fill in/out — заполнять (форму): Please fill in this application form.

— заполнять (форму): Please fill in this application form. Get along — ладить: I get along well with my colleagues.

— ладить: I get along well with my colleagues. Give up — сдаваться, бросать (привычку): Don't give up trying! He gave up smoking last year.

— сдаваться, бросать (привычку): Don't give up trying! He gave up smoking last year. Look after — заботиться, присматривать: Who's looking after the children?

— заботиться, присматривать: Who's looking after the children? Look for — искать: I'm looking for my keys.

— искать: I'm looking for my keys. Look up — искать информацию: Look up this word in the dictionary.

— искать информацию: Look up this word in the dictionary. Make up — помириться, придумывать: They had an argument but made up later. She made up an excuse for being late.

— помириться, придумывать: They had an argument but made up later. She made up an excuse for being late. Pick up — поднимать, заезжать за кем-то: Could you pick up the kids from school?

— поднимать, заезжать за кем-то: Could you pick up the kids from school? Put off — откладывать: Let's put off the meeting until next week.

— откладывать: Let's put off the meeting until next week. Run into — случайно встретить: I ran into my former teacher yesterday.

— случайно встретить: I ran into my former teacher yesterday. Set up — устанавливать, организовывать: We need to set up a meeting with the clients.

— устанавливать, организовывать: We need to set up a meeting with the clients. Take off — снимать (одежду), взлетать (о самолете): Take off your shoes before entering. The plane took off on time.

— снимать (одежду), взлетать (о самолете): Take off your shoes before entering. The plane took off on time. Turn down — отклонять, убавлять громкость: She turned down the job offer. Please turn down the volume.

— отклонять, убавлять громкость: She turned down the job offer. Please turn down the volume. Turn up — прибавлять громкость, появляться: Turn up the radio, I love this song! He turned up unexpectedly at the party.

— прибавлять громкость, появляться: Turn up the radio, I love this song! He turned up unexpectedly at the party. Work out — тренироваться, разрабатывать: I work out three times a week. We need to work out a solution.

Многие фразовые глаголы имеют несколько значений, что делает их особенно сложными для изучения. Например:

Get up — вставать с постели: I get up at 7 am.

— вставать с постели: I get up at 7 am. Get up — организовывать: He got up a surprise party for his wife.

Советы по изучению фразовых глаголов:

Группируйте их по основному глаголу: get up, get on, get off, get by. Группируйте их по общей тематике: фразовые глаголы о путешествиях, о работе и т.д. Учите их в контексте предложений или историй. Обращайте внимание на их использование в фильмах, сериалах, книгах. Используйте мнемонические приёмы для запоминания сложных комбинаций.

Фразовые глаголы часто используются в повседневной речи, деловой коммуникации и даже в формальных текстах, что делает их изучение необходимым для достижения беглости и естественности в английском языке.