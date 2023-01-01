logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Как освоить английскую грамматику с нуля: логичная система обучения
Перейти

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Новички, начинающие изучать английский язык
  • Люди, испытывающие трудности с пониманием английской грамматики

  • Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для обучения

    Английская грамматика часто кажется новичкам непреодолимой крепостью с запутанными правилами и исключениями. Многие бросают изучение языка, столкнувшись с первыми трудностями. Однако истина в том, что грамматический каркас английского логичен и последователен — нужно лишь правильно к нему подойти. В этой статье я раскрою перед вами систему, которая позволит за короткий срок освоить основы английской грамматики, избегая типичных ошибок и путаницы. Вы получите четкую дорожную карту для уверенного построения предложений и понимания любых грамматических конструкций с нуля. 🚀

Фундаментальные основы английской грамматики для новичков

Изучение английской грамматики похоже на строительство дома — без прочного фундамента всё рухнет при первом же испытании. Давайте заложим этот фундамент правильно.

Первое, что нужно понять — английский язык строится вокруг фиксированного порядка слов. В отличие от русского языка, где мы можем относительно свободно менять порядок слов в предложении, в английском существует строгая формула: Subject (подлежащее) → Verb (сказуемое) → Object (дополнение). Например: I (subject) read (verb) books (object) — Я читаю книги.

Второй ключевой принцип — отсутствие падежей у существительных. Вместо изменения окончаний в английском используются предлоги и порядок слов для выражения тех же отношений. Например, вместо "я дал книгу Маше" в английском будет "I gave a book to Masha" (дословно: "я дал книгу к Маше").

Третий принцип — артикли, которых нет в русском языке. Они указывают, говорим ли мы о конкретном предмете (определенный артикль the) или о любом представителе класса предметов (неопределенный артикль a/an).

Екатерина Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Помню своего первого взрослого ученика, Сергея. Он был топ-менеджером и привык к мгновенным результатам. После первого занятия по грамматике он сказал: "Я ничего не понимаю. У вас есть какая-то система?" Тогда я нарисовала ему схему предложения и объяснила: "Представьте, что английское предложение — это поезд. Паровоз (подлежащее) всегда впереди, за ним вагон с топливом (сказуемое), затем грузовые вагоны (дополнения)".

Через неделю он вернулся с улыбкой: "Эта аналогия изменила всё. Я теперь мысленно выстраиваю поезд, прежде чем говорить". Сергей освоил базовую грамматику за 3 месяца и успешно провел свою первую презентацию на английском.

Четвертый принцип — времена глаголов в английском более детализированы, чем в русском. Они не только указывают, когда происходит действие, но и как оно соотносится с другими событиями или моментом речи.

Наконец, пятый принцип — вспомогательные глаголы обязательны для образования вопросов и отрицаний. Вместо изменения интонации, как в русском "Ты идешь в магазин?" → "Ты идешь в магазин", в английском нужны специальные помощники: "You go to the shop" → "Do you go to the shop?"

Принцип В русском В английском Пример
Порядок слов Гибкий Фиксированный (SVO) I love music
Падежи 6 падежей Нет (используются предлоги) to John, from Mary
Артикли Отсутствуют a/an, the a book, the book
Вспомогательные глаголы Редко используются Обязательны для вопросов Do you know?

Понимание этих пяти базовых принципов даёт фундамент для дальнейшего изучения английской грамматики. Это компас, который поможет не заблудиться в лабиринте правил и исключений. 🧭

Части речи и построение базовых предложений с нуля

Части речи — это строительные блоки любого предложения. Давайте разберем основные из них и научимся собирать простые конструкции.

Существительные (Nouns) — это лица, предметы и абстрактные понятия. В английском у них есть два ключевых свойства: они могут быть исчисляемыми (book – books) или неисчисляемыми (water, knowledge), а также обладают категорией числа.

Формула образования множественного числа проста: добавьте -s к существительному (dog – dogs). Однако есть особые случаи:

  • После шипящих звуков добавляется -es: box – boxes
  • Если слово заканчивается на -y с согласной перед ней, -y меняется на -ies: city – cities
  • Некоторые существительные имеют неправильные формы: man – men, child – children

Прилагательные (Adjectives) описывают существительные и, в отличие от русского языка, не изменяются по родам, числам и падежам: a big house, big houses.

Глаголы (Verbs) — это действия или состояния. Они образуют сказуемое и являются энергетическим центром предложения. Базовые формы английского глагола:

  • Инфинитив (to work)
  • Настоящее время (work/works)
  • Прошедшее время (worked)
  • Причастие прошедшего времени (worked)
  • Причастие настоящего времени (working)

Местоимения (Pronouns) заменяют существительные, чтобы избежать повторений. Основные типы:

  • Личные: I, you, he, she, it, we, they
  • Притяжательные: my, your, his, her, its, our, their
  • Объектные: me, you, him, her, it, us, them

Наречия (Adverbs) уточняют глаголы, прилагательные и другие наречия: quickly, very, often.

Теперь соберем первые предложения. Начнем с самой простой модели SV (Subject + Verb):

  • She sleeps. (Она спит.)
  • Dogs bark. (Собаки лают.)

Расширим до модели SVO (Subject + Verb + Object):

  • I read books. (Я читаю книги.)
  • We watch movies. (Мы смотрим фильмы.)

Добавим прилагательные для описания объектов:

  • He drives a fast car. (Он водит быструю машину.)
  • They build beautiful houses. (Они строят красивые дома.)

Включим наречия для уточнения действий:

  • She sings beautifully. (Она поет красиво.)
  • The child sleeps peacefully. (Ребенок спит спокойно.)

Для создания вопросов в простом настоящем времени (Present Simple) используйте вспомогательные глаголы do/does:

  • Do you like coffee? (Ты любишь кофе?)
  • Does he work here? (Он работает здесь?)

Для отрицаний добавьте not после вспомогательного глагола:

  • I do not (don't) eat meat. (Я не ем мясо.)
  • She does not (doesn't) play tennis. (Она не играет в теннис.)

Чтобы задать специальный вопрос, начните с вопросительного слова:

  • Where do you live? (Где ты живешь?)
  • What does she study? (Что она изучает?)

Этот набор конструкций позволит вам создавать простые, но грамматически правильные предложения, выражающие основные мысли на английском языке. 🔨

Времена в английском: пошаговая система изучения

Система времен в английском языке — это не хаотичный набор правил, а логичная структура. Представьте её как трехмерную матрицу, где есть:

  • Временная ось: настоящее, прошедшее, будущее
  • Аспекты: простой, длительный, совершенный, совершенный длительный

Получается 12 основных времен. Звучит устрашающе? Не беспокойтесь — мы разберем их поэтапно, начиная с самых базовых. 📊

Этап 1: Простые времена (Simple Tenses)

Present Simple — настоящее простое время. Используется для:

  • Регулярных действий: I go to work every day.
  • Фактов и истин: The Earth rotates around the Sun.
  • Расписаний: The train leaves at 8 PM.

Формула: I/You/We/They + V1 или He/She/It + V1+s

Past Simple — прошедшее простое время. Используется для:

  • Завершенных действий в прошлом: I visited Paris last year.
  • Последовательности событий: I woke up, had breakfast and went to work.

Формула: Subject + V2 (правильные глаголы + ed, неправильные меняют форму)

Future Simple — будущее простое время. Используется для:

  • Предсказаний: It will rain tomorrow.
  • Спонтанных решений: I'll help you with that.
  • Обещаний: I will always love you.

Формула: Subject + will + V1

Этап 2: Времена группы Continuous (Progressive)

Present Continuous описывает действия, происходящие в момент речи или временный период:

  • I am working now. (Я работаю сейчас.)
  • She is studying English this month. (Она изучает английский в этом месяце.)

Формула: Subject + am/is/are + Ving

Past Continuous описывает действие, происходившее в определенный момент в прошлом:

  • I was reading when he called. (Я читал, когда он позвонил.)

Формула: Subject + was/were + Ving

Future Continuous описывает действие, которое будет происходить в определенный момент в будущем:

  • This time tomorrow, I will be flying to London. (Завтра в это время я буду лететь в Лондон.)

Формула: Subject + will be + Ving

Алексей Петров, руководитель языковых проектов

Работая с корпоративными клиентами, я часто сталкивался с проблемой "страха времён". Особенно запомнился случай с командой инженеров, которым требовался английский для международных проектов.

Мы начали с временной линии, буквально нарисованной на стене офиса — с прошлым слева, настоящим посередине и будущим справа. Каждое время получило свой цвет и простую ассоциацию. Present Simple стал "зеленым светофором повседневности", Past Simple — "фотоальбомом завершенных дел", а Present Perfect — "мостом между прошлым и настоящим".

Через месяц один из самых скептически настроенных инженеров подошел после собрания: "Вчера во время звонка с немецкими партнерами я впервые не переводил времена в голове — просто видел эту цветную линию и интуитивно выбирал правильное время". Визуализация и ассоциации помогли команде преодолеть один из самых сложных барьеров в освоении английского.

Этап 3: Совершенные времена (Perfect Tenses)

Present Perfect связывает прошлое с настоящим:

  • I have lived here for 5 years. (Я живу здесь 5 лет — и продолжаю жить.)
  • She has just arrived. (Она только что прибыла — результат в настоящем.)

Формула: Subject + have/has + V3

Past Perfect описывает действие, произошедшее до определенного момента в прошлом:

  • I had finished my homework before my parents came home. (Я закончил домашнюю работу до того, как родители пришли домой.)

Формула: Subject + had + V3

Future Perfect описывает действие, которое завершится к определенному моменту в будущем:

  • By next year, I will have graduated from university. (К следующему году я закончу университет.)

Формула: Subject + will have + V3

Группа времен Прошедшее Настоящее Будущее
Simple I worked I work I will work
Continuous I was working I am working I will be working
Perfect I had worked I have worked I will have worked
Perfect Continuous I had been working I have been working I will have been working

Для эффективного изучения времен:

  1. Начните с простых времен и только после их освоения переходите к сложным
  2. Изучайте времена в контексте, через истории и ситуации
  3. Практикуйтесь в преобразовании времен, меняя контекст одного и того же предложения
  4. Используйте маркеры времени (yesterday, now, tomorrow, since, for, already) как подсказки

Эта пошаговая система позволит вам последовательно освоить все времена английского языка без путаницы и перегрузки. 🕒

Практическая грамматика для общения и путешествий

Когда вы отправляетесь в путешествие или общаетесь с иностранцами, важно не идеальное знание всех грамматических тонкостей, а способность эффективно доносить свои мысли. Давайте сосредоточимся на грамматических конструкциях, которые будут наиболее полезны в реальных ситуациях. 🧳

1. Знакомство и базовая информация о себе

Используйте Present Simple для рассказа о себе:

  • I am from Russia. (Я из России.)
  • I work as an engineer. (Я работаю инженером.)
  • I speak Russian and a little English. (Я говорю на русском и немного на английском.)

Вопросы о собеседнике:

  • Where are you from? (Откуда вы?)
  • What do you do for a living? (Чем вы занимаетесь?)
  • How long have you been here? (Как давно вы здесь?)

2. В аэропорту и на транспорте

Модальные глаголы для просьб и вопросов:

  • Could you help me, please? (Не могли бы вы мне помочь?)
  • Can I have a window seat? (Могу я получить место у окна?)

Вопросы о времени и месте с предлогами:

  • When does the flight depart? (Когда вылетает самолет?)
  • How do I get to the city center? (Как добраться до центра города?)

3. В отеле

Present Perfect для описания ситуаций:

  • I have booked a room for three nights. (Я забронировал номер на три ночи.)
  • The air conditioner has stopped working. (Кондиционер перестал работать.)

Условные предложения для вежливых просьб:

  • If possible, I would like a quiet room. (Если возможно, я хотел бы тихий номер.)
  • Would it be a problem if I checked out later? (Будет ли проблемой, если я выпишусь позже?)

4. В ресторане и магазине

Структуры для заказа:

  • I would like... (Я бы хотел...)
  • Could I have... (Могу я получить...)
  • I'll take... (Я возьму...)

Вопросы о товарах и ценах:

  • How much does this cost? (Сколько это стоит?)
  • Do you have this in a larger size? (У вас есть это большего размера?)
  • Is there a discount? (Есть ли скидка?)

5. Спрашиваем дорогу и ориентируемся

Повелительное наклонение для указаний:

  • Turn left at the traffic light. (Поверните налево на светофоре.)
  • Go straight for two blocks. (Идите прямо два квартала.)

Вопросы о местоположении с предлогами места:

  • Is there a pharmacy near here? (Есть ли аптека поблизости?)
  • How far is the museum from here? (Как далеко отсюда до музея?)

6. Экстренные ситуации

Простые конструкции для срочной помощи:

  • I need help. (Мне нужна помощь.)
  • Call an ambulance, please. (Вызовите скорую, пожалуйста.)
  • I've lost my passport. (Я потерял свой паспорт.)

7. Светская беседа

Вопросы и ответы в Present Perfect для обсуждения опыта:

  • Have you ever visited Moscow? (Вы когда-нибудь были в Москве?)
  • Yes, I have been there twice. (Да, я был там дважды.)
  • No, I haven't had the chance yet. (Нет, у меня еще не было такой возможности.)

Ключевые фразы-спасатели для несовершенной грамматики:

  • "Could you speak more slowly, please?" (Не могли бы вы говорить помедленнее?)
  • "I'm sorry, I don't understand. Could you repeat that?" (Извините, я не понимаю. Не могли бы вы повторить?)
  • "How do you say ... in English?" (Как сказать ... по-английски?)
  • "I'm still learning English." (Я всё еще учу английский.)

Помните: в реальном общении понимание и донесение смысла важнее абсолютной грамматической точности. Носители языка ценят ваши усилия говорить на их языке и обычно игнорируют небольшие ошибки. Сосредоточьтесь на этих практических конструкциях, и вы сможете успешно общаться в большинстве ситуаций. 🗣️

От простого к сложному: грамматические конструкции

Освоив базовые времена и простые структуры предложений, пора переходить к более сложным грамматическим конструкциям. Эти элементы делают вашу речь более естественной, нюансированной и выразительной. Рассмотрим их от менее к более сложным. 📈

1. Сравнительные конструкции

Для односложных прилагательных добавьте -er:

  • This book is cheaper than that one. (Эта книга дешевле той.)
  • She runs faster than her brother. (Она бегает быстрее своего брата.)

Для многосложных прилагательных используйте more:

  • This problem is more complicated. (Эта проблема более сложная.)
  • The movie was more interesting than I expected. (Фильм был интереснее, чем я ожидал.)

Превосходная степень (-est или most):

  • This is the oldest building in the city. (Это самое старое здание в городе.)
  • She is the most talented student in class. (Она самая талантливая ученица в классе.)

2. Пассивный залог

В активном залоге субъект выполняет действие. В пассивном — субъект подвергается действию:

  • Active: The company builds houses. (Компания строит дома.)
  • Passive: Houses are built by the company. (Дома строятся компанией.)

Формула пассивного залога: be + past participle (V3)

  • Present Simple Passive: Coffee is grown in Brazil. (Кофе выращивают в Бразилии.)
  • Past Simple Passive: The letter was sent yesterday. (Письмо было отправлено вчера.)
  • Future Simple Passive: The issue will be resolved soon. (Проблема будет скоро решена.)

Пассивный залог особенно полезен, когда:

  • Исполнитель действия неизвестен или неважен: My car was stolen. (Мою машину украли.)
  • Действие важнее, чем исполнитель: Penicillin was discovered in 1928. (Пенициллин был открыт в 1928 году.)
  • В формальной или научной речи: The experiment was conducted under strict conditions. (Эксперимент проводился в строгих условиях.)

3. Условные предложения

Существует четыре основных типа условных предложений:

Zero Conditional — для общих истин и закономерностей:

  • If you heat water to 100°C, it boils. (Если нагреть воду до 100°C, она закипает.)

First Conditional — для реальных условий в будущем:

  • If it rains tomorrow, I will stay at home. (Если завтра пойдет дождь, я останусь дома.)

Second Conditional — для нереальных или маловероятных условий в настоящем:

  • If I had more money, I would buy a new car. (Если бы у меня было больше денег, я бы купил новую машину.)

Third Conditional — для нереальных условий в прошлом:

  • If I had studied harder, I would have passed the exam. (Если бы я учился усерднее, я бы сдал экзамен.)

4. Косвенная речь

Когда мы передаем чьи-то слова не дословно, а в пересказе, используется косвенная речь:

Прямая речь: She said, "I am working on a new project." (Она сказала: "Я работаю над новым проектом.") Косвенная речь: She said (that) she was working on a new project. (Она сказала, что работает над новым проектом.)

Основные изменения при переходе к косвенной речи:

  • Местоимения меняются в соответствии с новым контекстом
  • Времена обычно сдвигаются на шаг назад (Present → Past)
  • Указатели времени и места адаптируются (today → that day, here → there)

5. Герундий и инфинитив

Глагольные формы, которые могут использоваться как существительные:

Герундий (-ing форма):

  • I enjoy swimming. (Я люблю плавать.)
  • She's good at dancing. (Она хорошо танцует.)

Инфинитив (to + глагол):

  • I want to learn Spanish. (Я хочу выучить испанский.)
  • She decided to stay at home. (Она решила остаться дома.)

Некоторые глаголы требуют только герундия (enjoy, avoid, finish), другие — только инфинитива (want, decide, hope), а некоторые могут использоваться с обеими формами, иногда с изменением значения:

  • I remembered to lock the door. (Я вспомнил, что нужно запереть дверь. — действие после воспоминания)
  • I remember locking the door. (Я помню, как запирал дверь. — воспоминание о действии)

6. Модальные глаголы для выражения разных оттенков значения

Модальные глаголы добавляют оттенки значения к основному действию:

  • Can/Could — возможность, способность, разрешение: I can speak three languages. (Я могу говорить на трех языках.)
  • May/Might — вероятность, разрешение: It might rain later. (Позже может пойти дождь.)
  • Must — обязательство, высокая вероятность: You must follow the rules. (Вы должны следовать правилам.)
  • Should — совет, мягкое обязательство: You should eat more vegetables. (Вам следует есть больше овощей.)
  • Would — вежливые просьбы, гипотетические ситуации: Would you help me? (Не могли бы вы мне помочь?)

7. Фразовые глаголы

Комбинации глаголов с предлогами или наречиями, которые часто имеют значение, отличное от исходного глагола:

  • Look up — искать информацию: I looked up the word in a dictionary. (Я поискал слово в словаре.)
  • Give up — сдаваться: Don't give up on your dreams. (Не отказывайся от своих мечт.)
  • Turn down — отклонять: She turned down the job offer. (Она отклонила предложение о работе.)

Продвигаясь от простых к сложным конструкциям, стройте свою практику по принципу пирамиды: сначала укрепляйте фундамент (базовые времена и структуры), затем добавляйте новые элементы по мере готовности. Такой подход позволяет осваивать грамматику последовательно, избегая перегрузки. 🏆

Усвоение грамматики английского языка — это не одномоментный процесс, а постепенное строительство языковой компетенции. Начните с фундаментальных принципов, освойте основные структуры предложений и только затем переходите к более сложным конструкциям. Регулярная практика с фокусом на коммуникативные навыки поможет превратить теоретические знания в практические умения. Помните, что ошибки — неизбежная часть обучения, и даже носители языка допускают грамматические неточности. Главное — преодолеть языковой барьер и начать использовать язык, даже если ваша грамматика пока несовершенна. Со временем, через регулярное применение правил в речи и письме, грамматические структуры станут вашей второй натурой.

Загрузка...