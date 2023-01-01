30 лучших подкастов для изучения английского: от новичка до эксперта

Для кого эта статья:

Люди, начинающие изучение английского языка

Изучающие английский на среднем уровне

Продвинутые изучающие английский, стремящиеся улучшить языковые навыки Погружение в языковую среду — ключевой фактор успеха при изучении английского, и подкасты стали настоящим прорывом в этой области! 🎧 Они позволяют тренировать восприятие речи на слух в любое удобное время: во время пробежки, поездки в метро или приготовления ужина. Эффективность этого инструмента подтверждается исследованиями: регулярное прослушивание подкастов на изучаемом языке улучшает понимание речи на 40% быстрее, чем традиционные методы обучения. В этой статье я собрал 30 лучших англоязычных подкастов, которые подойдут слушателям любого уровня — от тех, кто только начал осваивать "Hello, how are you?" до продвинутых полиглотов.

Что такое подкасты и почему они эффективны для изучения английского

Подкасты — это аудиопрограммы, распространяемые через интернет по подписке. Они бывают разной тематики и формата: от коротких разговорных шоу до многочасовых исследований на серьезные темы. В контексте языкового обучения подкасты представляют собой уникальный инструмент, сочетающий развлечение и практику.

Преимущества подкастов для изучения английского многочисленны:

Погружение в естественную речь — вы слышите, как носители действительно говорят, со всеми нюансами произношения, интонациями и разговорными выражениями

— возможность учиться в любое время и любом месте Персонализация обучения — выбор тем, соответствующих личным интересам

— регулярное прослушивание тренирует мозг распознавать английскую речь автоматически Расширение словарного запаса — приобретение новых слов и выражений в контексте

Исследования показывают, что аудирование составляет около 45% нашей ежедневной языковой коммуникации, значительно превосходя говорение (30%), чтение (16%) и письмо (9%). Этот факт подчеркивает важность развития навыков восприятия речи на слух при изучении иностранного языка.

Аспект языкового развития Как подкасты помогают Эффективность Восприятие на слух Регулярное воздействие различных акцентов и стилей речи Высокая Словарный запас Знакомство с новыми словами в контексте Высокая Грамматика Неявное усвоение грамматических конструкций Средняя Произношение Имитация речи носителей языка Средняя-высокая Культурные знания Погружение в культурный контекст языка Очень высокая

Анна Петрова, преподаватель английского языка Моя ученица Марина пришла ко мне с типичной проблемой — она могла читать и писать на английском, но совершенно терялась, когда нужно было воспринимать речь на слух. Я порекомендовала ей начать с простых подкастов "English Learning for Curious Minds" по 15 минут в день. Через три месяца регулярной практики произошел настоящий прорыв — во время деловой поездки в Лондон Марина не только понимала речь коллег, но и смогла поддержать разговор за обедом. "Подкасты буквально настроили мой слух на английскую волну", — сказала она. Сейчас Марина слушает BBC подкасты и понимает около 80% содержания без субтитров.

10 подкастов для начинающих: первые шаги в английском аудиоконтенте

Для тех, кто только начинает знакомство с английским языком, идеально подходят подкасты с медленной четкой речью, простой лексикой и возможностью использования транскриптов. Вот 10 лучших вариантов для начинающих:

English Learning for Curious Minds — короткие эпизоды на разные темы с четким произношением и умеренным темпом речи. Идеально для начинающих благодаря доступности транскриптов. 6 Minute English (BBC) — шестиминутные диалоги на разные темы с объяснением ключевой лексики. Выпускается BBC, что гарантирует качество контента. Coffee Break English — структурированные уроки в формате беседы, разбитые на управляемые "порции". Slow News in English — новостные сводки, произносимые в замедленном темпе, идеально для расширения словарного запаса. English Made Simple — фокусируется на базовых разговорных фразах и ситуациях повседневного общения. Easy English — простые диалоги с объяснением часто используемых выражений. Daily Easy English Expression — ежедневные короткие уроки по использованию одного выражения или идиомы. Elementary Podcasts (British Council) — специально разработанные эпизоды для начинающих с акцентом на британский английский. ESL Pod — медленное и четкое произношение с повторением ключевых фраз. Voice of America Learning English — новости и истории, рассказанные специально для изучающих язык, с контролируемым словарным запасом.

Ключевое преимущество этих подкастов — они создают ощущение прогресса и мотивируют продолжать обучение. Многие из них также предлагают дополнительные материалы: транскрипты, упражнения и словари.

Для максимальной эффективности рекомендуется начинать с 5-10-минутных эпизодов, прослушивая их несколько раз: сначала с транскриптом, затем без него, постепенно увеличивая сложность материала.

10 подкастов среднего уровня: расширяем словарный запас и понимание

Когда базовое понимание английской речи уже не вызывает затруднений, пора переходить к подкастам среднего уровня. Они отличаются более естественным темпом речи, разнообразной лексикой и более глубоким погружением в различные темы. Вот 10 рекомендуемых подкастов для среднего уровня:

The English We Speak (BBC) — короткие эпизоды, посвященные современным выражениям и идиомам в английском языке. Luke's English Podcast — разговорный подкаст о различных аспектах жизни с акцентом на естественное использование языка. Culips English Podcast — фокусируется на разговорном английском, сленге и идиомах с подробными объяснениями. TED Talks Daily — выступления на разнообразные темы от ведущих мировых экспертов; большинство спикеров говорят четко и структурированно. This American Life — журналистский подкаст с историями обычных американцев, позволяющий погрузиться в культуру США. Freakonomics Radio — исследование неожиданных экономических и социальных явлений; увлекательный способ расширить словарный запас. The Moth — реальные истории, рассказанные людьми на сцене без подготовки; разнообразие акцентов и стилей речи. Planet Money — экономические темы, объясненные простым и доступным языком. How to Do Everything — практические советы на разные темы, представленные в увлекательном формате. Science Vs — научно-популярный подкаст, разбирающий распространенные мифы и заблуждения.

Название подкаста Тематика Средняя длительность эпизода Особенности The English We Speak Идиомы, выражения 3-5 минут Краткость, фокус на конкретных выражениях Luke's English Podcast Разнообразная 45-60 минут Естественная речь, разговорный стиль TED Talks Daily Наука, искусство, бизнес 10-20 минут Четкая артикуляция, разнообразие акцентов This American Life Истории из жизни 50-60 минут Культурное погружение, нарративный стиль Science Vs Наука, разоблачение мифов 30-40 минут Научная терминология в доступном изложении

На этом уровне важно развивать не только понимание речи, но и критическое мышление на английском языке. Попробуйте после прослушивания эпизода кратко пересказать его основные идеи вслух или письменно, используя новую лексику.

Михаил Соколов, лингвист-консультант Работая с группой инженеров, готовящихся к международному проекту, я столкнулся с интересной проблемой. Они хорошо знали техническую терминологию, но терялись в повседневном общении с иностранными коллегами. Мы внедрили систему ежедневного прослушивания подкастов среднего уровня — 20 минут утром и обсуждение в конце дня. Начали с "Planet Money" и "Science Vs". Через 8 недель участники отметили значительный прогресс. Особенно показателен случай Алексея, который изначально избегал звонков с партнерами из США. После двух месяцев практики с подкастами он не только свободно общался по телефону, но и успешно провел презентацию на английском для международной команды. "Я перестал переводить в голове и начал думать на английском", — поделился он своим открытием.

10 продвинутых подкастов на английском для свободного общения

Для слушателей продвинутого уровня подкасты становятся не просто инструментом изучения языка, но источником интеллектуального обогащения. Контент для этого уровня характеризуется естественным темпом речи, сложной лексикой, включая профессиональные термины, идиомы и культурные референции. Предлагаю 10 подкастов, которые помогут достичь уровня свободного владения английским:

Radiolab — глубокие исследования на стыке науки, философии и человеческого опыта с богатым звуковым оформлением. The Daily (The New York Times) — ежедневные 20-минутные погружения в актуальные новости с глубоким анализом. Hardcore History — многочасовые исследования ключевых исторических событий с богатым языком описания и анализа. 99% Invisible — истории о дизайне, архитектуре и "невидимых" силах, формирующих наш мир. Reply All — исследования влияния интернета и технологий на нашу жизнь через захватывающие человеческие истории. The Economist Radio — глубокий анализ мировой политики и экономики с типичным для The Economist изысканным стилем изложения. Intelligence Squared — дебаты и дискуссии на сложные темы с участием экспертов и учёных. Philosophy Bites — короткие интервью с ведущими философами о ключевых философских концепциях. Serial — журналистские расследования, рассказанные в форме захватывающих историй. Lexicon Valley — углубленное изучение английского языка, его истории, этимологии и нюансов использования.

Эти подкасты не просто тренируют языковые навыки, но и расширяют кругозор, знакомя с актуальными дискуссиями и идеями англоязычного мира. На продвинутом уровне особенно важно обращать внимание на:

Нюансы произношения и интонации в различных контекстах

Стилистические приемы и риторические фигуры

Культурные отсылки и аллюзии

Профессиональный жаргон и специализированную лексику

Способы структурирования и аргументации сложных идей

Для максимальной пользы от прослушивания рекомендую не просто воспринимать информацию, но активно взаимодействовать с ней: делать заметки, выписывать новые выражения, периодически останавливать запись и резюмировать услышанное своими словами. 🧠

Продвинутые слушатели также могут экспериментировать с увеличением скорости воспроизведения до 1.25x или 1.5x, что дополнительно тренирует навык быстрого восприятия речи — крайне полезный для участия в дискуссиях с носителями языка.

Как интегрировать подкасты в ежедневную практику языка

Регулярность — ключевой фактор успеха в изучении языка через подкасты. Разовое прослушивание даст минимальный эффект, в то время как систематическая практика обеспечит устойчивый прогресс. Вот стратегии, которые помогут сделать подкасты неотъемлемой частью вашей языковой практики:

Создайте расписание — определите конкретное время дня для прослушивания, например, утренняя поездка на работу или вечерняя прогулка

— определите конкретное время дня для прослушивания, например, утренняя поездка на работу или вечерняя прогулка Начните с малого — 10-15 минут ежедневно лучше, чем 2 часа раз в неделю

— 10-15 минут ежедневно лучше, чем 2 часа раз в неделю Используйте "мёртвое время" — превратите рутинные задачи (уборка, готовка, дорога) в возможности для языковой практики

— превратите рутинные задачи (уборка, готовка, дорога) в возможности для языковой практики Практикуйте активное слушание — не просто воспринимайте поток речи, но задавайтесь вопросами, предугадывайте, что будет сказано дальше

— не просто воспринимайте поток речи, но задавайтесь вопросами, предугадывайте, что будет сказано дальше Ведите журнал новых слов и выражений — фиксируйте и регулярно повторяйте новую лексику

Эффективные методы работы с подкастами для разных уровней:

Для начинающих:

Прослушивайте один и тот же эпизод несколько раз

Сначала используйте транскрипт, затем пробуйте слушать без него

Повторяйте короткие фразы вслух, имитируя произношение и интонацию

Делайте паузы и пробуйте угадать значение незнакомых слов из контекста

Для среднего уровня:

Прослушивайте без транскрипта, обращаясь к нему только при необходимости

Делайте краткие резюме услышанного (письменно или устно)

Выписывайте полезные фразы и используйте их в разговорной практике

Практикуйте "теневое повторение" (shadow listening) — повторяйте текст с небольшой задержкой

Для продвинутого уровня:

Анализируйте риторические приемы и аргументацию говорящих

Пробуйте "debunking" — выражение согласия или несогласия с позицией ведущих

Практикуйте пересказ эпизода третьим лицам (на английском)

Участвуйте в онлайн-дискуссиях по темам подкастов на английском языке

Особенно эффективно сочетание подкастов с другими видами языковой активности. Например, прослушав эпизод о климатических изменениях, найдите статью на эту же тему и сравните словарный запас и подходы к освещению проблемы. Или обсудите содержание подкаста с преподавателем или языковым партнером. 🗣️

И помните: постоянство важнее продолжительности. Лучше слушать по 15 минут каждый день, чем 3 часа раз в месяц. Со временем прослушивание подкастов станет привычкой, и вы сами заметите, как растет ваше понимание и уверенность в восприятии английской речи.