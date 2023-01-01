Как писать и произносить английские числа: подробный гид

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в изучении английского языка

Люди, делающие первые шаги в общении на английском

Студенты и работников, которым необходимо использовать английские числа в повседневной жизни Представьте ситуацию: вы в Лондоне, пытаетесь заказать такси по телефону, и вам нужно назвать номер дома — «двадцать три». Но в панике вы забываете, как это сказать по-английски! 🙈 Знакомо? Числа кажутся простой частью языка, но именно они часто вызывают затруднения у новичков. В этом практическом руководстве мы разберём, как правильно писать и произносить английские цифры — от простых единиц до огромных чисел, чтобы в следующий раз вы уверенно сказали "twenty-three" без запинки!

Основы записи и чтения чисел на английском языке

Английская система числительных логична и следует определённым правилам. В отличие от русского языка, где некоторые числа имеют уникальное звучание, в английском просматривается чёткая структура. Это значительно облегчает запоминание и использование цифр в речи. 🧮

Давайте начнём с базовых числительных, которые необходимо выучить наизусть:

Число По-английски Произношение 0 zero / oh зиро / оу 1 one уан 2 two ту 3 three сри 4 four фор 5 five файв 6 six сикс 7 seven севн 8 eight эйт 9 nine найн 10 ten тэн

Важно отметить несколько ключевых особенностей:

Ноль имеет два варианта произношения: "zero" в формальных ситуациях и "oh" при назывании последовательности цифр (например, в телефонных номерах).

имеет два варианта произношения: "zero" в формальных ситуациях и "oh" при назывании последовательности цифр (например, в телефонных номерах). Числа от 11 до 19 формируются особым образом и требуют отдельного запоминания: eleven (11), twelve (12), thirteen (13), fourteen (14), fifteen (15), sixteen (16), seventeen (17), eighteen (18), nineteen (19).

формируются особым образом и требуют отдельного запоминания: eleven (11), twelve (12), thirteen (13), fourteen (14), fifteen (15), sixteen (16), seventeen (17), eighteen (18), nineteen (19). Десятки имеют собственные названия: twenty (20), thirty (30), forty (40), fifty (50), sixty (60), seventy (70), eighty (80), ninety (90).

Марина, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Помню случай с моим учеником Алексеем, банковским аналитиком. На важной международной конференции ему нужно было представить финансовые показатели компании. Он тщательно подготовил презентацию, но когда дошёл до слайда с цифрами, внезапно забыл, как произносится число 1,675. Он начал запинаться: "One... thousand... шесть... э-э-э... seven hundred... пять десятов?". После этого казуса Алексей обратился ко мне за интенсивным курсом по числительным. Мы разработали систему, при которой он ежедневно читал вслух различные числа — от телефонных номеров до финансовых отчётов. Через месяц таких тренировок он мог свободно оперировать любыми числами, что существенно повысило его уверенность на международных встречах.

При изучении базовых числительных рекомендую использовать следующие приёмы:

Произносите числа вслух каждый день, например, читайте номера домов, когда идёте по улице.

Тренируйтесь считать в обратном порядке — это укрепляет навык.

Используйте приложения для запоминания чисел с аудиосопровождением.

Попробуйте решать простые математические задачи на английском языке.

Числа от 0 до 100: правила и особенности написания

Освоив базовые числительные, перейдём к формированию чисел от 0 до 100. Здесь действуют чёткие правила, которые значительно упрощают запоминание. 📊

В английском языке двузначные числа от 21 до 99 (кроме десятков) образуются по следующей формуле:

Десяток + дефис + единица

Например:

21 = twenty-one

45 = forty-five

83 = eighty-three

Обратите внимание на написание: между десятками и единицами обязательно ставится дефис. Это отличается от русского языка, где числительные пишутся раздельно.

Рассмотрим несколько особенностей написания и произношения:

Forty пишется без буквы "u", в отличие от слова "four" (четыре).

пишется без буквы "u", в отличие от слова "four" (четыре). В британском варианте английского числа от 21 до 99 часто произносятся с союзом "and" между десятками и единицами: twenty-two может звучать как "twenty and two", но записывается всё равно с дефисом.

При произношении ударение обычно падает на первый слог в десятках и на единицу: twenty-ONE, thirty-FOUR.

Для лучшего запоминания используйте систему группировки чисел:

Группа Числа Особенности Базовые числа 0-10 Требуют простого заучивания Исключения 11-19 Особые формы, заканчиваются на "-teen" Десятки 20, 30, 40... Заканчиваются на "-ty" Составные числа 21-99 (кроме десятков) Используется дефис

Потренируйтесь в написании и произношении следующих чисел:

13 (thirteen) — обратите внимание на произношение "thir-TEEN" с ударением на второй слог

30 (thirty) — ударение на первый слог "THIR-ty"

45 (forty-five) — с дефисом между частями

72 (seventy-two) — комбинация "seventy" и "two"

Хороший способ закрепления — регулярное использование чисел в речи. Например, называйте время по-английски, когда смотрите на часы, или проговаривайте цены товаров в магазинах.

Большие числа: сотни, тысячи и миллионы

Как только вы освоили числа до 100, переходим к более крупным величинам. Здесь также действуют логичные правила, которые позволяют выразить практически любое число. 🏦

Основные большие числительные в английском языке:

100 — a/one hundred

1,000 — a/one thousand

1,000,000 — a/one million

1,000,000,000 — a/one billion

Обратите внимание: перед словами hundred, thousand, million можно использовать как артикль "a", так и числительное "one".

При формировании трёхзначных чисел используется следующая структура:

[Количество сотен] + hundred + and + [остальное число]

Например:

356 = three hundred and fifty-six

702 = seven hundred and two

999 = nine hundred and ninety-nine

В американском английском союз "and" часто опускается: 356 = three hundred fifty-six. В британском английском "and" используется обязательно.

При формировании больших чисел сначала указывается количество тысяч, миллионов и т.д., затем оставшаяся часть:

5,432 = five thousand four hundred and thirty-two

78,256 = seventy-eight thousand two hundred and fifty-six

1,234,567 = one million two hundred and thirty-four thousand five hundred and sixty-seven

Важные особенности записи больших чисел:

В английском языке для разделения разрядов используется запятая, а не пробел как в русском: 1,000,000 (а не 1 000 000).

Десятичные дроби отделяются точкой, а не запятой: 5.75 (а не 5,75).

В британском английском слово "billion" традиционно означало 10¹² (триллион в американской системе), но сейчас в большинстве случаев используется американская система, где billion = 10⁹ (миллиард).

Александр, корпоративный тренер по деловому английскому: Работая с руководителями российских компаний, которые ведут международные переговоры, я столкнулся с интересным кейсом. Директор IT-компании Сергей вёл переговоры с американскими инвесторами о финансировании своего проекта в размере 2.7 миллиона долларов. Во время презентации Сергей уверенно оперировал небольшими цифрами, но когда дошло до основной суммы, он произнёс "two million and seven hundred thousands dollars", что вызвало лёгкое недоумение у инвесторов. Правильным вариантом было "two million seven hundred thousand dollars" (без "and" перед hundred и без "s" в конце thousand). После этого случая мы разработали тренировочную программу, где топ-менеджеры компании ежедневно проговаривали финансовые показатели на английском. Через три месяца Сергей безупречно провёл повторные переговоры и получил необходимое финансирование.

Чтобы безошибочно произносить большие числа, используйте следующие приёмы:

Разделяйте число на блоки по три цифры, начиная справа.

Для каждого блока определите соответствующее название (тысячи, миллионы и т.д.).

Прочитайте каждый блок по правилам чтения трёхзначных чисел.

Соедините все блоки в одно большое число.

Практикуйтесь, читая вслух номера банковских счетов, финансовые отчёты или статистические данные — это отличный способ закрепить правила работы с большими числами.

Порядковые числительные в английском языке

Порядковые числительные указывают на позицию предмета в последовательности и широко используются в повседневной речи — от обозначения дат до указания этажей здания. 🏆

Рассмотрим основные правила образования порядковых чисел:

Добавление окончания -th к количественному числительному: four → fourth (четвёртый), six → sixth (шестой), ten → tenth (десятый). Для чисел, заканчивающихся на 1, 2, 3, используются особые формы: one → first (первый)

two → second (второй)

three → third (третий) Числа, заканчивающиеся на -y, меняют окончание на -ieth: twenty → twentieth (двадцатый). Составные порядковые числительные: только последняя цифра становится порядковой: twenty-first (двадцать первый), thirty-third (тридцать третий).

Вот несколько важных порядковых чисел, которые стоит запомнить:

Количественное Порядковое Сокращение 1 first 1st 2 second 2nd 3 third 3rd 4 fourth 4th 5 fifth 5th 9 ninth 9th 12 twelfth 12th 20 twentieth 20th 21 twenty-first 21st 100 hundredth 100th

Обратите внимание на особенности сокращённой записи порядковых чисел:

-st используется для чисел, оканчивающихся на 1 (кроме 11): 1st, 21st, 31st.

-nd используется для чисел, оканчивающихся на 2 (кроме 12): 2nd, 22nd, 32nd.

-rd используется для чисел, оканчивающихся на 3 (кроме 13): 3rd, 23rd, 33rd.

-th используется для всех остальных чисел: 4th, 11th, 12th, 13th, 20th.

Порядковые числительные особенно важны при указании дат. В британском английском даты обычно записываются в формате "день месяц год":

25th December 2023 или 25 December 2023 — читается как "the twenty-fifth of December two thousand and twenty-three".

В американском английском даты чаще записываются в формате "месяц день, год":

December 25th, 2023 или December 25, 2023 — читается как "December twenty-fifth, two thousand and twenty-three".

Практические советы для запоминания порядковых чисел:

Произносите даты рождения членов семьи по-английски.

Называйте номера страниц при чтении книг на английском языке.

Практикуйтесь в назывании исторических дат (например, "July 4th is Independence Day in the USA").

Используйте мнемонические приёмы для запоминания исключений (first, second, third).

Практические ситуации использования английских цифр

Теперь, когда мы разобрались с правилами записи и произношения английских чисел, рассмотрим типичные ситуации, где эти знания пригодятся. Правильное использование чисел в повседневной жизни поможет вам чувствовать себя увереннее в англоязычной среде. 🌍

1. Называем цены

При назывании цен в английском языке есть несколько особенностей:

Суммы до доллара/фунта: $0.75 = "seventy-five cents".

Целые суммы: $5 = "five dollars".

Смешанные суммы: $12.50 = "twelve dollars (and) fifty cents" или более кратко "twelve fifty".

В Великобритании для обозначения фунтов используется сокращение £: £10.99 = "ten pounds (and) ninety-nine pence" или просто "ten ninety-nine".

2. Указываем время

Время в английском языке можно называть несколькими способами:

7:00 = "seven o'clock"

7:15 = "seven fifteen" или "quarter past seven"

7:30 = "seven thirty" или "half past seven"

7:45 = "seven forty-five" или "quarter to eight"

12:00 AM = "midnight", 12:00 PM = "noon"

Для обозначения AM/PM используются следующие фразы:

9:00 AM = "nine o'clock in the morning"

2:30 PM = "two thirty in the afternoon"

8:45 PM = "eight forty-five in the evening"

3. Указываем телефонные номера

Телефонные номера обычно произносятся по цифрам. Например, номер +7 (495) 123-4567 будет звучать как:

"Plus seven, four nine five, one two three, four five six seven".

В англоязычных странах часто группируют цифры иначе, например, британский номер 020 7946 0958 может произноситься так:

"Oh two oh, seven nine four six, oh nine five eight".

Американский номер (213) 555-0123:

"Two one three, five five five, oh one two three".

4. Оперируем с математическими выражениями

При произношении математических выражений используются специальные термины:

5 + 3 = 8: "Five plus three equals/is eight"

10 – 4 = 6: "Ten minus four equals six"

6 × 7 = 42: "Six times/multiplied by seven equals forty-two"

20 ÷ 5 = 4: "Twenty divided by five equals four"

2²: "Two squared"

3³: "Three cubed"

√16 = 4: "The square root of sixteen is four"

5. Указываем даты и годы

Для произношения годов существуют специальные правила:

До 2000 года: годы часто делят на пары цифр

1984 = "nineteen eighty-four"

1776 = "seventeen seventy-six"

После 2000 года: обычно называют как полное число или комбинируют

2001 = "two thousand (and) one"

2022 = "two thousand (and) twenty-two" или "twenty twenty-two".

Практические советы для ежедневной тренировки работы с числами:

Попробуйте считать на английском во время бытовых занятий (например, при подъёме по лестнице).

Называйте вслух цены в магазинах по-английски.

Переведите настройки телефона на английский язык и обращайте внимание на отображение дат и времени.

Записывайте важные номера и цифры по-английски.

Используйте приложения для изучения языка с разделами, посвящёнными числам.