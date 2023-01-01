Как правильно написать дату рождения по-английски: основные форматы

Для кого эта статья:

Люди, заполняющие международные документы, такие как визовые анкеты или заявки на работу.

Студенты и участники международных программ обмена.

Все, кто хочет улучшить свои навыки написания даты на английском языке. Вопрос "Как написать дату рождения на английском?" часто вызывает замешательство даже у тех, кто уверенно владеет языком. Когда дело касается заполнения важных документов — визовых анкет, заявлений на работу или регистрационных форм в международных программах — правильное написание даты становится критически важным. Одна неверно записанная цифра или перепутанный порядок элементов может привести к серьезным проблемам. Однако процесс записи даты рождения на английском имеет четкие правила и форматы, освоив которые, вы больше никогда не будете сомневаться в правильности заполнения документов. 📝

Форматы записи даты рождения в английском языке

Запись даты рождения на английском языке может осуществляться несколькими способами, и выбор конкретного формата зависит от страны, требований документа и контекста использования. Понимание основных форматов поможет избежать путаницы и ошибок при заполнении важных бумаг.

В английском языке существует три основных формата записи даты:

Полный формат : 16th May, 1985 или May 16, 1985

: 16th May, 1985 или May 16, 1985 Числовой формат : 16/05/1985 или 05/16/1985

: 16/05/1985 или 05/16/1985 Цифровой формат ISO: 1985-05-16 (ГГГГ-ММ-ДД)

Каждый из этих форматов имеет свои особенности применения, и знание этих нюансов поможет вам правильно указать дату рождения в любой ситуации.

Формат Описание Применение Полный формат Месяц пишется словом, число может быть с окончанием Официальные документы, письма, резюме Числовой формат Использование цифр и разделителей (/, -) Анкеты, формы, повседневная коммуникация ISO формат Формат ГГГГ-ММ-ДД с дефисами Международные документы, технические системы

Важно понимать, что выбор формата часто определяется не вашими предпочтениями, а требованиями конкретного документа или организации. Например, при заполнении анкеты на визу необходимо строго следовать указанному в инструкции формату даты.

Олег Петров, руководитель отдела международных стажировок Однажды на моих глазах разыгралась настоящая драма с документами студента, подававшего заявление на участие в программе обмена с американским университетом. Он указал дату своего рождения как 05/08/2000, подразумевая 5 августа. Однако в США месяц пишется перед днем, поэтому американская сторона восприняла это как 8 мая. В итоге, когда проводилась проверка документов, возникло несоответствие с данными его паспорта. Процесс рассмотрения заявления застопорился на месяц, и студент чуть не потерял место в программе. С тех пор я всегда рекомендую писать месяц словом, когда это возможно, или использовать формат ISO, чтобы избежать подобных ситуаций.

Британский и американский стандарты: ключевые отличия

Основное отличие между британским и американским стандартами написания дат заключается в порядке указания дня и месяца. Это различие часто становится источником путаницы и ошибок, особенно когда числа месяца не превышают 12 (например, 05/06/2020 может быть интерпретировано и как 5 июня, и как 6 мая). 🔄

Британский формат (UK) : День/Месяц/Год (DD/MM/YYYY)

: День/Месяц/Год (DD/MM/YYYY) Американский формат (US): Месяц/День/Год (MM/DD/YYYY)

При использовании полного формата с названием месяца различия также сохраняются:

Британский стиль : 23rd April, 1990

: 23rd April, 1990 Американский стиль: April 23, 1990

Важно отметить, что в британском варианте после числа обычно ставится запятая, а в американском — нет.

Для международного делового общения все чаще используется формат ISO 8601 (YYYY-MM-DD), который устраняет двусмысленность и принят в качестве международного стандарта.

Мария Ковалева, специалист по визовой поддержке В моей практике был случай, когда клиент, подающий документы на визу в Великобританию, заполнил анкету, используя американский формат даты. Его дата рождения — 3 апреля 1978 года. Он указал 04/03/1978, подразумевая апрель (04) и день (03). Однако, поскольку в Великобритании день указывается перед месяцем, его данные были восприняты как 4 марта 1978 года. Этот факт был обнаружен только на собеседовании, когда сотрудник консульства заметил несоответствие с паспортом. К счастью, мы смогли исправить ситуацию, но это потребовало дополнительного времени и нервов. Теперь я всегда советую клиентам обращать внимание на то, для какой страны заполняется документ, и соответствующим образом адаптировать формат даты.

Правильное написание числительных и месяцев в дате

Правильное написание числительных и названий месяцев — важный аспект грамотного оформления дат на английском языке. Разберем основные правила.

В полном формате даты день месяца может быть записан двумя способами:

Числом с порядковым окончанием (1st, 2nd, 3rd, 4th...)

Просто числом без окончания (1, 2, 3, 4...)

Порядковые окончания для дней месяца:

-st используется для чисел, оканчивающихся на 1 (кроме 11): 1st, 21st, 31st

используется для чисел, оканчивающихся на 1 (кроме 11): 1st, 21st, 31st -nd используется для чисел, оканчивающихся на 2 (кроме 12): 2nd, 22nd

используется для чисел, оканчивающихся на 2 (кроме 12): 2nd, 22nd -rd используется для чисел, оканчивающихся на 3 (кроме 13): 3rd, 23rd

используется для чисел, оканчивающихся на 3 (кроме 13): 3rd, 23rd -th используется для всех остальных чисел: 4th, 5th, 11th, 12th, 13th...

Названия месяцев в английском языке всегда пишутся с заглавной буквы, независимо от их положения в предложении. Это важное правило, о котором нельзя забывать при оформлении документов.

Месяц Полное название Сокращение Январь January Jan. Февраль February Feb. Март March Mar. Апрель April Apr. Май May May Июнь June Jun. Июль July Jul. Август August Aug. Сентябрь September Sept. Октябрь October Oct. Ноябрь November Nov. Декабрь December Dec.

При записи года обычно используются все четыре цифры (1985, а не 85), особенно в официальных документах. В некоторых неформальных ситуациях допускается сокращение до двух последних цифр, но для даты рождения это не рекомендуется. 📅

Примеры правильного написания даты рождения в полном формате:

7th January, 1992 (британский стиль)

January 7, 1992 (американский стиль)

7 January 1992 (также допустимый международный вариант без окончаний и запятых)

Предлоги и сокращения в англоязычных датах

Использование правильных предлогов при указании даты рождения — еще один важный аспект, который нужно учитывать. Ошибки в предлогах могут создать впечатление недостаточного владения языком или вызвать непонимание.

Основные предлоги, используемые с датами:

on — используется с конкретными датами: I was born *on* May 15, 1988.

— используется с конкретными датами: I was born *on* May 15, 1988. in — используется с месяцами и годами: I was born *in May. I was born in* 1988.

— используется с месяцами и годами: I was born *in in* 1988. at — используется с временем: I was born *at* 3:45 PM.

Когда речь идет о написании даты рождения, часто приходится использовать сокращения. Это особенно актуально при заполнении форм с ограниченным пространством. Ниже приведены основные типы сокращений, используемых в англоязычных датах. 🔤

Сокращения названий месяцев обычно состоят из первых трех букв месяца с точкой в конце: Jan., Feb., Mar. и т.д. Исключение составляют сентябрь (Sept.), который сокращается до четырех букв, и май (May), который обычно не сокращается.

При цифровой записи даты можно использовать различные разделители:

Слеш: 15/05/1988

Дефис: 15-05-1988

Точка: 15.05.1988

Выбор разделителя часто зависит от требований конкретного документа или предпочтений организации.

В некоторых форматах года также могут быть сокращены до двух цифр, хотя в официальных документах рекомендуется использовать полный четырехзначный год для избежания путаницы: 88 vs 1988.

При заполнении документов важно обращать внимание на инструкции относительно формата даты. Многие формы содержат примеры или шаблоны (например, DD/MM/YYYY или MM/DD/YYYY), которые указывают на предпочтительный формат.

Оформление дат рождения в международных документах

При заполнении международных документов особенно важно правильно оформить дату рождения, поскольку ошибки могут привести к серьезным проблемам — от задержки в обработке документов до отказа в визе или даже проблем с идентификацией личности. 🛂

Для международных документов все чаще используется универсальный формат ISO 8601, который записывается как YYYY-MM-DD (год-месяц-день). Этот формат устраняет путаницу между американским и британским стилями и обеспечивает однозначное понимание даты во всем мире.

Примеры записи даты рождения в разных типах международных документов:

Визовые анкеты : Часто требуют формат DD/MM/YYYY или MM/DD/YYYY в зависимости от страны. Всегда внимательно читайте инструкции!

: Часто требуют формат DD/MM/YYYY или MM/DD/YYYY в зависимости от страны. Всегда внимательно читайте инструкции! Паспорта : Обычно используют формат DD MMM YYYY (например, 15 JAN 1990).

: Обычно используют формат DD MMM YYYY (например, 15 JAN 1990). Авиабилеты и бронирование : Часто используется формат DDMMM (например, 15MAR) или полная дата в формате ISO.

: Часто используется формат DDMMM (например, 15MAR) или полная дата в формате ISO. Медицинские документы: В международной практике преимущественно используется формат ISO или DD/MM/YYYY.

При заполнении международных документов следует придерживаться нескольких важных принципов:

Всегда следуйте инструкциям, указанным в форме или анкете

Если формат не указан явно, используйте наиболее однозначный вариант (например, пишите месяц словом)

При электронном заполнении обращайте внимание на формат даты, который может быть предзадан системой

Сверяйте указанную дату с вашими идентификационными документами

Многие международные организации и учреждения имеют свои предпочтения относительно формата даты. Например, ООН и большинство европейских организаций предпочитают формат DD/MM/YYYY, а американские учреждения — MM/DD/YYYY. Если вы не уверены, какой формат использовать, и нет явных указаний, рекомендуется написать дату полностью, с названием месяца, например: 15 January 1990 или January 15, 1990.