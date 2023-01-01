Past Participle в английском: ключ к перфектным временам и залогам

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, на уровне от начального до продвинутого

Преподаватели английского языка, ищущие дополнительные материалы для обучения

Знание Past Participle — это как владение мастер-ключом, открывающим множество дверей английской грамматики. Без понимания этой формы невозможно правильно построить Perfect Tenses, пассивный залог или даже некоторые типы предложений. Более 70% ошибок при изучении английского связаны именно с неправильным использованием причастий! Давайте разберёмся с этим грамматическим явлением — от базового определения до тонкостей применения в различных контекстах. 🔍 Эта статья станет вашей надёжной опорой, помогая избежать распространённых ловушек и уверенно использовать Past Participle в речи и на письме.

Past Participle: определение и перевод на русский язык

Past Participle (причастие прошедшего времени) — это неличная форма глагола, которая выражает законченное действие и обычно имеет пассивное значение. В русском языке аналогом выступают страдательные причастия прошедшего времени с окончаниями -нный, -тый (прочитанный, взятый) и действительные причастия прошедшего времени с суффиксами -вш-, -ш- (прочитавший, пришедший).

Лингвистическое значение Past Participle заключается в его способности указывать на результат или состояние, которое наступило вследствие какого-либо действия. Это придаёт английскому языку гибкость при описании событий, произошедших до момента речи.

Английский термин Русский эквивалент Пример Past Participle Причастие прошедшего времени written (написанный/написавший) Past Participle в перфектных временах Глагол в прошедшем времени I have written — Я написал Past Participle в пассивном залоге Страдательное причастие The letter was written — Письмо было написано

Особенность Past Participle в том, что в отличие от русского языка, где есть чёткое разделение на действительные и страдательные причастия, в английском одна форма может выполнять обе функции в зависимости от контекста.

Мария Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды на уроке со студентами продвинутого уровня я провела эксперимент. Попросила их перевести фразу "the broken window". Большинство написали "разбитое окно", что верно. Затем попросила перевести "he has broken the window". Почти все написали что-то вроде "он разбил окно". Тут я спросила: "Почему вы переводите одну и ту же форму глагола 'broken' по-разному?" Наступила тишина. Это был момент озарения. Студенты поняли, что в английском Past Participle — универсальный инструмент, который меняет своё значение в зависимости от конструкции. После этого упражнения их понимание грамматики существенно углубилось, и они стали гораздо реже путаться в перфектных временах и пассивном залоге.

Формирование причастия прошедшего времени в английском

Образование Past Participle зависит от типа глагола. Для правильных глаголов механизм формирования прост, тогда как неправильные глаголы требуют запоминания их форм. Рассмотрим основные правила и исключения. 📚

Правильные глаголы — добавляем окончание -ed к базовой форме: work → worked (работал/работавший)

play → played (игравший/сыгранный)

talk → talked (говоривший/сказанный) Орфографические правила при добавлении -ed: Если глагол оканчивается на -e, добавляем только -d: like → liked

Если глагол оканчивается на согласную с предшествующей краткой гласной, удваиваем согласную: stop → stopped

Если глагол оканчивается на согласную + y, меняем y на i: study → studied Неправильные глаголы — требуют запоминания третьей формы: go → gone (ушедший/пойденный)

see → seen (увиденный/видевший)

take → taken (взятый/бравший)

Важно отметить, что среди неправильных глаголов существуют разные модели образования Past Participle. Некоторые глаголы имеют одинаковую форму для Past Simple и Past Participle (cut – cut – cut), другие меняют корневую гласную (begin – began – begun).

Тип изменения Инфинитив Past Simple Past Participle Перевод Past Participle Без изменений put put put положенный Изменение гласной sing sang sung спетый/певший Полное изменение go went gone ушедший С окончанием -en write wrote written написанный

Наиболее частотные неправильные глаголы с их формами Past Participle стоит заучить наизусть, так как они составляют основу многих грамматических конструкций. Составьте личную таблицу из 50 самых употребляемых неправильных глаголов и регулярно повторяйте их. 💡

Функции Past Participle в грамматике английского языка

Past Participle — это универсальный грамматический инструмент, который выполняет несколько ключевых функций в английском языке. Понимание этих функций позволяет правильно интерпретировать и создавать разнообразные грамматические конструкции.

Компонент перфектных времён Present Perfect: I have visited Paris. (Я посетил Париж.)

Past Perfect: She had completed the task before the deadline. (Она завершила задание до крайнего срока.)

Future Perfect: They will have graduated by next summer. (К следующему лету они уже закончат учёбу.) Элемент пассивного залога The window was broken by the storm. (Окно было разбито бурей.)

This book is written in Spanish. (Эта книга написана на испанском.)

The data will be analyzed tomorrow. (Данные будут проанализированы завтра.) Прилагательное (атрибутивная функция) The broken vase lay on the floor. (Разбитая ваза лежала на полу.)

She showed me a written confirmation. (Она показала мне письменное подтверждение.)

The abandoned house looked eerie. (Заброшенный дом выглядел жутко.) Часть сложных времён в пассивном залоге The letter has been sent. (Письмо было отправлено.)

The issue will have been resolved by Monday. (Проблема будет решена к понедельнику.)

При использовании Past Participle важно учитывать контекст, который определяет его конкретную функцию. Один и тот же причастный оборот может иметь разное значение в зависимости от структуры предложения.

Александр Петров, переводчик технической литературы Работая над переводом инженерного руководства, я столкнулся с предложением "The installed software requires additional configuration." Мой коллега перевёл его как "Установленное программное обеспечение требует дополнительной настройки." Однако в контексте всего абзаца стало ясно, что речь идёт о процессе: "После того, как программное обеспечение было установлено, оно требует дополнительной настройки." Это типичный случай, когда Past Participle может функционировать и как прилагательное, и как часть сокращённой пассивной конструкции. Чтобы избежать таких ошибок, я всегда анализирую весь контекст и задаюсь вопросом: описывает ли причастие состояние объекта или действие, которому он подвергся? Этот подход помогает точно передать смысл оригинала.

Употребление Past Participle в Perfect Tenses

Perfect Tenses — одна из основных областей применения Past Participle в английском языке. В этих временах причастие прошедшего времени выражает завершённость действия к определённому моменту. 🕰️

В Perfect Tenses Past Participle всегда употребляется в комбинации с вспомогательным глаголом have в соответствующей форме:

Present Perfect: have/has + Past Participle

have/has + Past Participle I have finished my homework. (Я закончил свою домашнюю работу.)

She has lived here for ten years. (Она живёт здесь десять лет.)

Past Perfect: had + Past Participle

had + Past Participle They had already left when I arrived. (Они уже ушли, когда я прибыл.)

I realized I had forgotten my keys. (Я понял, что забыл ключи.)

Future Perfect: will have + Past Participle

will have + Past Participle By next month, we will have completed the project. (К следующему месяцу мы завершим проект.)

She will have returned from her trip by then. (К тому времени она вернётся из поездки.)

Важно понимать смысловые различия, которые привносит Past Participle в Perfect Tenses:

Указывает на результат действия , а не просто на факт его совершения

, а не просто на факт его совершения Подчёркивает связь с настоящим моментом (в Present Perfect)

(в Present Perfect) Выражает предшествование одного действия другому (в Past и Future Perfect)

Типичные маркеры, которые сигнализируют о необходимости использовать Perfect Tenses с Past Participle:

for, since (для указания продолжительности): I have known him for five years.

five years. already, yet, just, ever, never: She has already seen this movie.

seen this movie. before + точка во времени: They had finished before noon.

noon. by + точка в будущем: We will have arrived by 6 o'clock.

Past Participle в пассивном залоге и атрибутивной функции

Past Participle играет центральную роль в формировании пассивного залога и может также функционировать как прилагательное, описывая объекты и людей. Давайте рассмотрим эти две важные функции. 🔄

Пассивный залог

В пассивных конструкциях Past Participle используется в сочетании с формами глагола be, чтобы показать, что подлежащее является не исполнителем, а объектом действия.

Формула пассивного залога: be (в соответствующей форме) + Past Participle

be (в соответствующей форме) + Past Participle Примеры по временам:

Present Simple: The house is cleaned every week. (Дом убирается каждую неделю.)

every week. (Дом убирается каждую неделю.) Past Simple: The letter was delivered yesterday. (Письмо было доставлено вчера.)

yesterday. (Письмо было доставлено вчера.) Present Perfect: The problem has been solved . (Проблема была решена.)

. (Проблема была решена.) Future Simple: The meeting will be postponed. (Встреча будет отложена.)

Пассивный залог особенно полезен, когда:

Исполнитель действия неизвестен или несущественен Внимание фокусируется на действии или его результате В научном или официальном стиле, где личные конструкции нежелательны

Атрибутивная функция (роль прилагательного)

Когда Past Participle выступает в роли прилагательного, оно описывает состояние объекта, являющееся результатом некоего действия.

Позиция в предложении:

Перед существительным: A broken window (разбитое окно)

window (разбитое окно) После глаголов-связок: The window looks broken . (Окно выглядит разбитым.)

. (Окно выглядит разбитым.) Распространённые причастные прилагательные:

interested/interesting (заинтересованный/интересный)

excited/exciting (взволнованный/волнующий)

bored/boring (скучающий/скучный)

tired/tiring (уставший/утомительный)

Важно отличать причастия, выражающие состояние объекта (Past Participle), от причастий, описывающих качество, вызывающее это состояние (Present Participle):

Past Participle (состояние) Present Participle (качество) Пример использования amazed amazing I am amazed by this amazing view. (Я поражён этим поразительным видом.) disappointed disappointing The disappointed fans left after the disappointing match. (Разочарованные фанаты ушли после разочаровывающего матча.) confused confusing The confused student found the instructions confusing. (Сбитый с толку студент нашёл инструкции запутанными.)

Past Participle в атрибутивной функции может также входить в состав причастных оборотов:

The man dressed in black is my teacher. (Человек, одетый в чёрное, — мой учитель.)

is my teacher. (Человек, одетый в чёрное, — мой учитель.) The novel, written in 1920, became a bestseller. (Роман, написанный в 1920 году, стал бестселлером.)