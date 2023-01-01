Пассивный залог в Present Simple: как и когда использовать в английском
Освоение пассивного залога часто становится тем камнем преткновения, о который спотыкаются даже уверенные в себе студенты. Но представьте: вы читаете новости, деловую переписку или научную статью — и везде встречаете конструкции вроде "Letters are delivered every morning" или "This book is published by Oxford Press". Это и есть Present Simple Passive — грамматическая конструкция, которая превращает объект действия в подлежащее и кардинально меняет фокус высказывания. Давайте разберёмся в этом важнейшем элементе английской грамматики раз и навсегда! 🔍
Что такое пассивный залог в Present Simple
Пассивный залог (Passive Voice) в Present Simple — это грамматическая конструкция, которая используется, когда объект действия важнее, чем его исполнитель. В обычном активном залоге подлежащее выполняет действие, а в пассивном — подлежащее принимает действие на себя.
Сравните:
|Активный залог (Active Voice)
|Пассивный залог (Passive Voice)
|The postman delivers letters every day.
|Letters are delivered every day.
|Scientists study this phenomenon.
|This phenomenon is studied by scientists.
|People speak English in many countries.
|English is spoken in many countries.
В активном залоге фокус внимания на том, кто выполняет действие (the postman, scientists, people), а в пассивном — на том, что подвергается действию (letters, this phenomenon, English).
Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем
Однажды на уроке с корпоративной группой менеджеров я заметила интересную закономерность. Когда мы обсуждали рабочие процессы, все говорили фразами типа "I send reports", "We organize meetings", "The team develops new strategies". Но когда я попросила их представить отчет о работе для высшего руководства, они автоматически переключились на пассивные конструкции: "Reports are sent weekly", "Meetings are organized monthly", "New strategies are developed continuously".
Это был момент озарения для всей группы: пассивный залог — это не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент коммуникации. В бизнес-контексте он позволяет сместить акцент с исполнителя на результат и процесс, что часто воспринимается как более объективный и профессиональный стиль общения.
Пассивный залог в Present Simple имеет четкую структуру и формируется по определенным правилам. Важно понимать, что не все глаголы могут использоваться в пассивном залоге — только переходные глаголы (те, которые могут иметь прямое дополнение).
Формула построения пассивного залога (am/is/are + V3)
Структура пассивного залога в Present Simple следует чёткой формуле: am/is/are + Past Participle (V3). Выбор вспомогательного глагола (am/is/are) зависит от подлежащего:
- Am используется с первым лицом единственного числа (I)
- Is используется с третьим лицом единственного числа (he/she/it) и единственными существительными
- Are используется с множественным числом (we/you/they) и множественными существительными
Past Participle (причастие прошедшего времени) — это третья форма глагола, которая для правильных глаголов образуется добавлением окончания -ed, а для неправильных имеет специальную форму, которую нужно запомнить.
|Подлежащее
|Вспомогательный глагол
|Past Participle
|Пример
|I
|am
|invited
|I am invited to the party.
|He/She/It
|is
|asked
|He is asked to help.
|We/You/They
|are
|told
|They are told the truth.
|The car
|is
|washed
|The car is washed every Sunday.
|The windows
|are
|cleaned
|The windows are cleaned twice a month.
Для образования отрицательной формы добавляем 'not' после вспомогательного глагола:
- I am not invited to the party.
- The report is not finished yet.
- These cars are not manufactured in Japan.
Для образования вопросительной формы ставим вспомогательный глагол перед подлежащим:
- Am I expected to finish this today?
- Is this movie shown in all theaters?
- Are these books sold in our shop?
Особое внимание стоит обратить на неправильные глаголы, которые имеют нестандартные формы Past Participle:
- do → done (The work is done perfectly.)
- see → seen (This landmark is seen from miles away.)
- write → written (The novel is written by a famous author.)
- break → broken (The window is broken during the storm.)
- speak → spoken (English is spoken worldwide.)
Когда используется пассивный залог в настоящем времени
Пассивный залог в Present Simple используется в нескольких ключевых ситуациях, каждая из которых имеет свои особенности и нюансы применения:
Когда исполнитель действия неизвестен или не важен
- My bike was stolen yesterday. (Неизвестно, кто украл)
- This newspaper is published weekly. (Не важно, кто конкретно издаёт)
Когда важнее действие или результат, чем исполнитель
- Organic food is grown without pesticides. (Важен способ выращивания)
- These computers are assembled in China. (Фокус на месте сборки)
В научных и технических текстах для объективного описания процессов
- Water is heated to 100°C to achieve sterilization.
- Samples are analyzed using specialized equipment.
В официальных документах и инструкциях
- Applications are processed within 5 working days.
- Payments are accepted in all major currencies.
Для описания регулярных действий и установленных порядков
- The office is cleaned every evening.
- Students are tested at the end of each semester.
Использование пассивного залога в Present Simple позволяет создать более формальный, объективный тон повествования. Это особенно ценится в академических, научных и деловых кругах, где личностный фактор часто должен отступать на второй план. 📚
Алексей Соколов, переводчик технической документации
Работая над переводом руководства по эксплуатации сложного медицинского оборудования, я столкнулся с интересной дилеммой. В оригинале на английском почти все инструкции были написаны в пассивном залоге: "The button is pressed", "The solution is mixed", "The sample is placed in the container".
Когда я начал переводить на русский, первым импульсом было использовать активные конструкции с "вы": "Нажмите кнопку", "Смешайте раствор". Но медицинский редактор вернул мне документ с замечанием: "В технических инструкциях мы избегаем прямых обращений. Используйте безличные или пассивные конструкции".
Только тогда я по-настоящему понял глубинную цель пассивного залога: он не просто меняет фокус предложения — он создает ощущение объективности и универсальности инструкции, исключая личностный фактор. Это не кто-то конкретный должен нажать кнопку — это действие, которое должно быть выполнено в определенном порядке, независимо от исполнителя.
Практические случаи применения пассивных конструкций
Пассивный залог в Present Simple — это не просто теоретическая грамматическая конструкция, а практический инструмент для различных коммуникативных ситуаций. Рассмотрим конкретные сферы, где он активно применяется:
- Новостные сообщения и СМИ 📰
- The president is elected for a four-year term.
- Thousands of people are affected by the new regulations.
Economic growth is predicted by leading analysts.
- Научные статьи и исследования 🔬
- The experiment is conducted under strict laboratory conditions.
- Results are analyzed using statistical methods.
Correlation coefficients are calculated for each variable.
- Юридические и официальные документы ⚖️
- Rights are granted to all citizens regardless of race or gender.
- Taxes are collected by the federal government.
Violations are punished according to the law.
- Технические инструкции и руководства 🔧
- The battery is charged for 8 hours before first use.
- Software updates are installed automatically.
Data is backed up every 24 hours.
- Описание процессов производства 🏭
- Coffee beans are harvested by hand in this region.
- The fabric is dyed using natural ingredients.
- Products are packed in recyclable materials.
Для эффективного использования пассивного залога важно соблюдать следующие принципы:
- Уместность — используйте пассивный залог, когда действительно важнее подчеркнуть объект или результат действия, а не его исполнителя.
- Ясность — убедитесь, что использование пассивной конструкции не делает предложение трудным для понимания.
- Баланс — чрезмерное использование пассивного залога может сделать текст тяжеловесным и бюрократичным.
- Контекст — учитывайте жанр и стиль текста: в научной статье пассивный залог уместен, в личном письме может выглядеть странно.
Интересно, что в разных профессиональных сферах частота использования пассивного залога значительно различается. По исследованиям корпусной лингвистики, в научных текстах пассивные конструкции встречаются в 2-3 раза чаще, чем в художественной литературе.
Типичные ошибки при использовании Present Simple Passive
Даже опытные изучающие английский язык регулярно совершают ошибки при использовании пассивного залога в Present Simple. Знание этих типичных ошибок поможет вам их избежать:
Неправильный выбор вспомогательного глагола
- ❌ The book is written by they.
- ✅ The book is written by them.
- ❌ She am asked to speak at the conference.
- ✅ She is asked to speak at the conference.
Неправильная форма Past Participle
- ❌ The letter is wrote every week.
- ✅ The letter is written every week.
- ❌ The window is broke during the storm.
- ✅ The window is broken during the storm.
Использование пассивного залога с непереходными глаголами
- ❌ The mountain is arrived by hikers. (arrive — непереходный глагол)
- ✅ Hikers arrive at the mountain.
- ❌ The concert is happened every year. (happen — непереходный глагол)
- ✅ The concert happens every year.
Неправильное использование предлогов в пассивных конструкциях
- ❌ This book is written from Shakespeare.
- ✅ This book is written by Shakespeare.
- ❌ English is spoken in many people.
- ✅ English is spoken by many people.
Смешение времён в пассивных конструкциях
- ❌ The letter is sending every Monday. (Present Continuous)
- ✅ The letter is sent every Monday. (Present Simple)
- ❌ The report was finishing yesterday. (Past Continuous)
- ✅ The report was finished yesterday. (Past Simple)
Особое внимание стоит обратить на проблему с непереходными глаголами. В английском языке некоторые глаголы не могут принимать прямое дополнение, а значит, не могут использоваться в пассивном залоге. К таким глаголам относятся:
- Глаголы состояния: belong, exist, seem, appear
- Глаголы движения: go, come, arrive, fall
- Глаголы, выражающие происшествие: happen, occur, take place
- Другие непереходные глаголы: die, sleep, sit, stand (когда используются без дополнения)
Важно помнить, что некоторые глаголы могут быть как переходными, так и непереходными в зависимости от контекста:
- Run a company (переходный) → The company is run by experienced managers. (пассивный залог возможен)
- Run in the park (непереходный) → ❌ The park is run by me. (пассивный залог невозможен)
Регулярная практика и внимание к этим типичным ошибкам помогут вам увереннее использовать пассивный залог и избегать распространенных грамматических ошибок. 💪
Пассивный залог в Present Simple — это не просто грамматическая конструкция, а стратегический инструмент коммуникации. Его главная сила — в способности смещать фокус с деятеля на действие или объект, что создаёт нейтральный, объективный тон. Освоив эту конструкцию, вы сможете точнее выражать свои мысли, соответствовать стилистическим требованиям различных жанров и ситуаций, а также глубже понимать структуру английского языка. Не бойтесь экспериментировать с пассивными конструкциями — но помните о балансе и уместности их использования.