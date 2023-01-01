Пассивный залог в Present Simple: как и когда использовать в английском

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Профессионалы, работающие в научной или деловой сфере Освоение пассивного залога часто становится тем камнем преткновения, о который спотыкаются даже уверенные в себе студенты. Но представьте: вы читаете новости, деловую переписку или научную статью — и везде встречаете конструкции вроде "Letters are delivered every morning" или "This book is published by Oxford Press". Это и есть Present Simple Passive — грамматическая конструкция, которая превращает объект действия в подлежащее и кардинально меняет фокус высказывания. Давайте разберёмся в этом важнейшем элементе английской грамматики раз и навсегда! 🔍

Что такое пассивный залог в Present Simple

Пассивный залог (Passive Voice) в Present Simple — это грамматическая конструкция, которая используется, когда объект действия важнее, чем его исполнитель. В обычном активном залоге подлежащее выполняет действие, а в пассивном — подлежащее принимает действие на себя.

Сравните:

Активный залог (Active Voice) Пассивный залог (Passive Voice) The postman delivers letters every day. Letters are delivered every day. Scientists study this phenomenon. This phenomenon is studied by scientists. People speak English in many countries. English is spoken in many countries.

В активном залоге фокус внимания на том, кто выполняет действие (the postman, scientists, people), а в пассивном — на том, что подвергается действию (letters, this phenomenon, English).

Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды на уроке с корпоративной группой менеджеров я заметила интересную закономерность. Когда мы обсуждали рабочие процессы, все говорили фразами типа "I send reports", "We organize meetings", "The team develops new strategies". Но когда я попросила их представить отчет о работе для высшего руководства, они автоматически переключились на пассивные конструкции: "Reports are sent weekly", "Meetings are organized monthly", "New strategies are developed continuously".

Это был момент озарения для всей группы: пассивный залог — это не просто грамматическая конструкция, а мощный инструмент коммуникации. В бизнес-контексте он позволяет сместить акцент с исполнителя на результат и процесс, что часто воспринимается как более объективный и профессиональный стиль общения.

Пассивный залог в Present Simple имеет четкую структуру и формируется по определенным правилам. Важно понимать, что не все глаголы могут использоваться в пассивном залоге — только переходные глаголы (те, которые могут иметь прямое дополнение).

Формула построения пассивного залога (am/is/are + V3)

Структура пассивного залога в Present Simple следует чёткой формуле: am/is/are + Past Participle (V3). Выбор вспомогательного глагола (am/is/are) зависит от подлежащего:

Am используется с первым лицом единственного числа (I)

используется с первым лицом единственного числа (I) Is используется с третьим лицом единственного числа (he/she/it) и единственными существительными

используется с третьим лицом единственного числа (he/she/it) и единственными существительными Are используется с множественным числом (we/you/they) и множественными существительными

Past Participle (причастие прошедшего времени) — это третья форма глагола, которая для правильных глаголов образуется добавлением окончания -ed, а для неправильных имеет специальную форму, которую нужно запомнить.

Подлежащее Вспомогательный глагол Past Participle Пример I am invited I am invited to the party. He/She/It is asked He is asked to help. We/You/They are told They are told the truth. The car is washed The car is washed every Sunday. The windows are cleaned The windows are cleaned twice a month.

Для образования отрицательной формы добавляем 'not' после вспомогательного глагола:

I am not invited to the party.

invited to the party. The report is not finished yet.

finished yet. These cars are not manufactured in Japan.

Для образования вопросительной формы ставим вспомогательный глагол перед подлежащим:

Am I expected to finish this today?

I expected to finish this today? Is this movie shown in all theaters?

this movie shown in all theaters? Are these books sold in our shop?

Особое внимание стоит обратить на неправильные глаголы, которые имеют нестандартные формы Past Participle:

do → done (The work is done perfectly.)

see → seen (This landmark is seen from miles away.)

write → written (The novel is written by a famous author.)

break → broken (The window is broken during the storm.)

speak → spoken (English is spoken worldwide.)

Когда используется пассивный залог в настоящем времени

Пассивный залог в Present Simple используется в нескольких ключевых ситуациях, каждая из которых имеет свои особенности и нюансы применения:

Когда исполнитель действия неизвестен или не важен My bike was stolen yesterday. (Неизвестно, кто украл)

This newspaper is published weekly. (Не важно, кто конкретно издаёт) Когда важнее действие или результат, чем исполнитель Organic food is grown without pesticides. (Важен способ выращивания)

These computers are assembled in China. (Фокус на месте сборки) В научных и технических текстах для объективного описания процессов Water is heated to 100°C to achieve sterilization.

Samples are analyzed using specialized equipment. В официальных документах и инструкциях Applications are processed within 5 working days.

Payments are accepted in all major currencies. Для описания регулярных действий и установленных порядков The office is cleaned every evening.

Students are tested at the end of each semester.

Использование пассивного залога в Present Simple позволяет создать более формальный, объективный тон повествования. Это особенно ценится в академических, научных и деловых кругах, где личностный фактор часто должен отступать на второй план. 📚

Алексей Соколов, переводчик технической документации

Работая над переводом руководства по эксплуатации сложного медицинского оборудования, я столкнулся с интересной дилеммой. В оригинале на английском почти все инструкции были написаны в пассивном залоге: "The button is pressed", "The solution is mixed", "The sample is placed in the container".

Когда я начал переводить на русский, первым импульсом было использовать активные конструкции с "вы": "Нажмите кнопку", "Смешайте раствор". Но медицинский редактор вернул мне документ с замечанием: "В технических инструкциях мы избегаем прямых обращений. Используйте безличные или пассивные конструкции".

Только тогда я по-настоящему понял глубинную цель пассивного залога: он не просто меняет фокус предложения — он создает ощущение объективности и универсальности инструкции, исключая личностный фактор. Это не кто-то конкретный должен нажать кнопку — это действие, которое должно быть выполнено в определенном порядке, независимо от исполнителя.

Практические случаи применения пассивных конструкций

Пассивный залог в Present Simple — это не просто теоретическая грамматическая конструкция, а практический инструмент для различных коммуникативных ситуаций. Рассмотрим конкретные сферы, где он активно применяется:

Новостные сообщения и СМИ 📰

📰 The president is elected for a four-year term.

Thousands of people are affected by the new regulations.

Economic growth is predicted by leading analysts.

Научные статьи и исследования 🔬

🔬 The experiment is conducted under strict laboratory conditions.

Results are analyzed using statistical methods.

Correlation coefficients are calculated for each variable.

Юридические и официальные документы ⚖️

⚖️ Rights are granted to all citizens regardless of race or gender.

Taxes are collected by the federal government.

Violations are punished according to the law.

Технические инструкции и руководства 🔧

🔧 The battery is charged for 8 hours before first use.

Software updates are installed automatically.

Data is backed up every 24 hours.

Описание процессов производства 🏭

🏭 Coffee beans are harvested by hand in this region.

The fabric is dyed using natural ingredients.

Products are packed in recyclable materials.

Для эффективного использования пассивного залога важно соблюдать следующие принципы:

Уместность — используйте пассивный залог, когда действительно важнее подчеркнуть объект или результат действия, а не его исполнителя. Ясность — убедитесь, что использование пассивной конструкции не делает предложение трудным для понимания. Баланс — чрезмерное использование пассивного залога может сделать текст тяжеловесным и бюрократичным. Контекст — учитывайте жанр и стиль текста: в научной статье пассивный залог уместен, в личном письме может выглядеть странно.

Интересно, что в разных профессиональных сферах частота использования пассивного залога значительно различается. По исследованиям корпусной лингвистики, в научных текстах пассивные конструкции встречаются в 2-3 раза чаще, чем в художественной литературе.

Типичные ошибки при использовании Present Simple Passive

Даже опытные изучающие английский язык регулярно совершают ошибки при использовании пассивного залога в Present Simple. Знание этих типичных ошибок поможет вам их избежать:

Неправильный выбор вспомогательного глагола ❌ The book is written by they.

✅ The book is written by them.

❌ She am asked to speak at the conference.

✅ She is asked to speak at the conference. Неправильная форма Past Participle ❌ The letter is wrote every week.

✅ The letter is written every week.

❌ The window is broke during the storm.

✅ The window is broken during the storm. Использование пассивного залога с непереходными глаголами ❌ The mountain is arrived by hikers. (arrive — непереходный глагол)

✅ Hikers arrive at the mountain.

❌ The concert is happened every year. (happen — непереходный глагол)

✅ The concert happens every year. Неправильное использование предлогов в пассивных конструкциях ❌ This book is written from Shakespeare.

✅ This book is written by Shakespeare.

❌ English is spoken in many people.

✅ English is spoken by many people. Смешение времён в пассивных конструкциях ❌ The letter is sending every Monday. (Present Continuous)

✅ The letter is sent every Monday. (Present Simple)

❌ The report was finishing yesterday. (Past Continuous)

✅ The report was finished yesterday. (Past Simple)

Особое внимание стоит обратить на проблему с непереходными глаголами. В английском языке некоторые глаголы не могут принимать прямое дополнение, а значит, не могут использоваться в пассивном залоге. К таким глаголам относятся:

Глаголы состояния : belong, exist, seem, appear

: belong, exist, seem, appear Глаголы движения : go, come, arrive, fall

: go, come, arrive, fall Глаголы, выражающие происшествие : happen, occur, take place

: happen, occur, take place Другие непереходные глаголы: die, sleep, sit, stand (когда используются без дополнения)

Важно помнить, что некоторые глаголы могут быть как переходными, так и непереходными в зависимости от контекста:

Run a company (переходный) → The company is run by experienced managers. (пассивный залог возможен)

Run in the park (непереходный) → ❌ The park is run by me. (пассивный залог невозможен)

Регулярная практика и внимание к этим типичным ошибкам помогут вам увереннее использовать пассивный залог и избегать распространенных грамматических ошибок. 💪