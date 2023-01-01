Пассивный залог в Present Continuous: особенности и применение

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Профессионалы, работающие в международной среде или нуждающиеся в улучшении английского общения

Преподаватели английского языка, желающие расширить свои знания о грамматике Вы когда-нибудь задумывались, почему в новостях часто говорят "The building is being renovated" вместо "Someone is renovating the building"? Мастерское владение пассивным залогом в Present Continuous не только обогатит ваш английский, но и придаст ему профессиональный лоск. Эта грамматическая конструкция — один из ключевых элементов свободного владения языком, позволяющая описывать процессы, происходящие прямо сейчас, с акцентом на объект действия. Разберём, как безупречно использовать эту непростую, но чрезвычайно полезную структуру. 🔍

Что такое пассивный залог в Present Continuous

Пассивный залог в Present Continuous — это грамматическая конструкция английского языка, которая используется для описания действия, происходящего в настоящий момент, где акцент делается не на исполнителе действия, а на объекте, который подвергается воздействию.

В активном залоге мы фокусируемся на том, КТО выполняет действие, а в пассивном — на том, ЧТО подвергается действию. Сравните:

Активный залог: The chef is cooking dinner. (Шеф-повар готовит ужин.)

The chef is cooking dinner. (Шеф-повар готовит ужин.) Пассивный залог: Dinner is being cooked by the chef. (Ужин готовится шеф-поваром.)

В первом случае подлежащим является "chef" (шеф-повар), который выполняет действие. Во втором — "dinner" (ужин), который является объектом действия.

Основное отличие Present Continuous Passive от других пассивных конструкций заключается в том, что он подчёркивает процесс, происходящий в настоящий момент времени. Это придаёт высказываниям динамичность и актуальность.

Иван Петров, преподаватель английского языка с 15-летним опытом

Недавно на занятии с группой студентов IT-специалистов я столкнулся с типичной проблемой. Когда речь зашла о текущих процессах в компании, один из студентов постоянно говорил: "Our project checks now" или "The code tests at this moment". Звучало это крайне неестественно. Я объяснил, что правильно сказать: "Our project is being checked now" и "The code is being tested at this moment". После практики с реальными примерами из их профессиональной сферы — "The data is being processed", "The server is being updated", "New features are being implemented" — они быстро усвоили эту конструкцию. Через несколько недель на презентации своего проекта один из них безупречно использовал фразу: "While our presentation is being shown, the new version of the app is being uploaded to the store". Это был момент настоящего прорыва.

Формула образования пассивного залога в Present Continuous

Пассивный залог в Present Continuous образуется по следующей формуле:

subject + am/is/are + being + past participle (V3)

Где:

subject — подлежащее (объект, на который направлено действие)

— подлежащее (объект, на который направлено действие) am/is/are — вспомогательный глагол to be в Present Simple

— вспомогательный глагол to be в Present Simple being — -ing форма глагола to be

— -ing форма глагола to be past participle — третья форма глагола (обычно с окончанием -ed для правильных глаголов)

Рассмотрим несколько примеров:

Подлежащее Вспом. глагол Being Past Participle Остальная часть The house is being built right now. The documents are being prepared for tomorrow's meeting. I am being interviewed for a new position. The issue is being discussed by the board.

Обратите внимание на выбор вспомогательного глагола:

am — используется с местоимением I (я)

— используется с местоимением I (я) is — используется с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе

— используется с местоимениями he, she, it и существительными в единственном числе are — используется с местоимениями you, we, they и существительными во множественном числе

Для образования отрицательной формы добавляем частицу "not" после вспомогательного глагола am/is/are:

The report is not being written. (Отчёт не пишется в данный момент.)

(Отчёт не пишется в данный момент.) The children are not being taught properly. (Детей сейчас не учат должным образом.)

Для образования вопросительной формы переставляем вспомогательный глагол am/is/are в начало предложения:

Is the report being written? (Пишется ли отчёт?)

(Пишется ли отчёт?) Are the children being taught properly? (Учат ли детей должным образом?)

Когда используется пассивный залог в Present Continuous

Пассивный залог в Present Continuous имеет свои особенности применения и используется в определённых контекстах. Понимание этих ситуаций поможет вам грамотно применять данную конструкцию в речи. 🕒

Вот основные случаи использования пассивного залога в Present Continuous:

Когда действие происходит в момент речи, и важен объект действия, а не его исполнитель: "The floor is being cleaned right now." (Пол сейчас моют.)

Когда исполнитель действия неизвестен или не важен: "My car is being repaired." (Мою машину ремонтируют.) — Неважно, кто именно ремонтирует.

Когда необходимо сделать акцент на процессе или результате: "The painting is being restored carefully." (Картину тщательно реставрируют.)

В официальных сообщениях и новостях: "The situation is being monitored by authorities." (Ситуация отслеживается властями.)

При описании временных действий и изменений: "The bridge is being repainted this month." (Мост перекрашивают в этом месяце.)

В отличие от Present Simple Passive, который используется для описания регулярных или постоянных действий, Present Continuous Passive подчёркивает процесс, происходящий прямо сейчас или в текущий период времени.

Мария Соколова, переводчик-синхронист

Однажды я работала на международной конференции по архитектуре. Спикер показывал слайды с реконструкцией исторического здания и постоянно использовал пассивный залог в Present Continuous: "The foundation is being reinforced", "The original elements are being preserved", "The modern materials are being integrated with historical components". Когда я переводила эту речь, русскоязычные слушатели были впечатлены точностью описания процессов. После конференции один из архитекторов подошел и спросил меня, как правильно говорить о текущих процессах строительства на английском. Я объяснила, что пассивный залог в Present Continuous идеально подходит для описания работ, которые в процессе выполнения, особенно когда важен сам процесс и его объект, а не исполнители. Через месяц он написал мне, что успешно провел презентацию своего проекта для иностранных инвесторов, используя эту грамматическую конструкцию. "The glass dome is being constructed using innovative technology" звучало намного профессиональнее, чем "We are constructing the glass dome".

Особенности употребления в разных типах предложений

Использование пассивного залога в Present Continuous имеет свои нюансы в зависимости от типа предложения. Рассмотрим, как эта конструкция работает в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 📝

Тип предложения Формула Пример Утвердительное Subject + am/is/are + being + V3 The data is being analyzed. Отрицательное Subject + am/is/are + not + being + V3 The data is not being analyzed. Общий вопрос Am/Is/Are + subject + being + V3? Is the data being analyzed? Специальный вопрос Wh-word + am/is/are + subject + being + V3? Why is the data being analyzed?

Утвердительные предложения

В утвердительных предложениях пассивный залог в Present Continuous звучит естественно, когда мы описываем текущие процессы:

The project is being developed by our team. (Проект разрабатывается нашей командой.)

The children are being taught how to swim. (Детей учат плавать.)

I am being considered for a promotion. (Меня рассматривают на повышение.)

Отрицательные предложения

В отрицательных предложениях частица "not" ставится после вспомогательного глагола am/is/are и перед "being":

The tickets are not being sold online. (Билеты не продаются онлайн.)

The question is not being addressed properly. (Вопрос не решается должным образом.)

I am not being informed about the changes. (Меня не информируют об изменениях.)

Вопросительные предложения

В общих вопросах вспомогательный глагол выносится в начало предложения:

Is the house being painted? (Красят ли дом?)

Are the negotiations being conducted in English? (Переговоры ведутся на английском?)

Am I being recorded right now? (Меня сейчас записывают?)

В специальных вопросах вопросительное слово ставится перед вспомогательным глаголом:

What is being discussed at the meeting? (Что обсуждается на собрании?)

Why are the books being removed from the library? (Почему книги убирают из библиотеки?)

How is the problem being solved? (Как решается проблема?)

Употребление с модальными конструкциями

Интересная особенность: пассивный залог в Present Continuous редко используется с модальными глаголами. Вместо "The house must be being built" обычно говорят "The house must be under construction" или используют другие конструкции.

Распространенные ошибки при использовании пассива

Даже опытные пользователи английского языка иногда допускают ошибки при использовании пассивного залога в Present Continuous. Знание этих типичных ошибок поможет вам их избежать и говорить грамотнее. ⚠️

Вот наиболее распространенные ошибки:

Пропуск "being" в конструкции: ❌ The room is cleaned right now.

✅ The room is being cleaned right now.

Без "being" предложение приобретает значение Present Simple Passive или состояния, а не процесса.

Неправильный порядок слов в вопросительных предложениях: ❌ Is being the project finished on time?

✅ Is the project being finished on time?

"Being" должно стоять после подлежащего в вопросительных предложениях.

Неверное использование предлогов с указанием исполнителя действия: ❌ The report is being written from John.

✅ The report is being written by John.

В пассивном залоге исполнитель действия вводится предлогом "by", а не "from", "with" и т.д.

Смешение временных форм: ❌ The house is being built last month.

✅ The house was being built last month. (Past Continuous Passive)

✅ The house is being built this month. (Present Continuous Passive)

Present Continuous Passive не сочетается с указанием на прошедшее время.

Использование пассива с непереходными глаголами: ❌ The mountain is being arrived by tourists.

✅ Tourists are arriving at the mountain. (только активный залог)

Непереходные глаголы (arrive, happen, appear, exist и др.) не могут использоваться в пассивном залоге.

Неправильное использование с модальными глаголами: ❌ The project must be being finished by tomorrow.

✅ The project must be finished by tomorrow.

✅ They must be finishing the project by tomorrow.

Конструкция "modal + be being + V3" звучит неестественно и обычно заменяется на более простую форму.

Неверное образование формы Past Participle нерегулярных глаголов: ❌ The song is being writed now.

✅ The song is being written now.

Необходимо использовать правильную третью форму глагола (в данном случае "written", а не "writed").

Помните, что пассивный залог в Present Continuous в основном используется для описания процессов, происходящих в момент речи. Если вы хотите описать регулярное действие или состояние, лучше использовать Present Simple Passive:

Present Continuous Passive: The office is being renovated this week. (Временный процесс)

The office is being renovated this week. (Временный процесс) Present Simple Passive: The office is cleaned every day. (Регулярное действие)