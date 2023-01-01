Падежи в английском: упрощенная грамматика для русскоговорящих

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Лингвисты и филологи, интересующиеся грамматическими системами языков Если вы привыкли к сложной системе падежей в русском языке и ожидаете такой же головной боли от английской грамматики — у меня отличные новости! 👉 В английском языке падежная система настолько упрощена, что многие лингвисты даже спорят, можно ли вообще говорить о "настоящих падежах". Тем не менее, понимание того, как работают существующие падежные формы в английском, может стать ключом к правильной речи и избавит вас от типичных ошибок, которые выдают неносителя языка с первого предложения.

Падежи в английском языке: основные понятия

В отличие от русского языка с его шестью падежами, английский язык значительно проще в плане падежной системы. Фактически, в современном английском языке выделяют лишь 2-3 падежа, в зависимости от того, какой лингвистической школы придерживаться.

Основные падежи в английском языке:

Общий падеж (Common Case) — базовая форма существительного, используемая в большинстве случаев

— базовая форма существительного, используемая в большинстве случаев Притяжательный падеж (Possessive Case) — указывает на принадлежность

— указывает на принадлежность Объектный падеж (Objective Case) — некоторые лингвисты выделяют его отдельно, хотя формально он заметен только в системе личных местоимений

Важно понимать, что в английском языке грамматические отношения между словами выражаются преимущественно через порядок слов и предлоги, а не через изменение формы слова, как в русском.

Елена Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Помню, как одна моя студентка, филолог по образованию, пыталась найти соответствия всем русским падежам в английском языке. Она буквально билась головой о стену, пытаясь понять, где в английском дательный или творительный падеж. На одном из занятий я предложила ей простой эксперимент: взять любое существительное и попробовать "просклонять" его по-английски. Результат оказался откровением — слово практически не меняло форму, за исключением притяжательного падежа. "Так в чем же тогда смысл искать аналоги русских падежей?" — спросила она. Именно тогда я поняла, что многим русскоговорящим студентам нужно не столько изучать падежи в английском, сколько "разучивать" привычку искать падежные формы там, где их просто нет.

Исторически в древнеанглийском языке существовала более разветвленная падежная система, сходная с немецкой, но со временем она упростилась. Сегодня следы этой системы можно обнаружить преимущественно в местоимениях.

Тип падежа Функция Пример Общий Основная форма слова The book is on the table. Притяжательный Выражение принадлежности The book's cover is blue. Объектный (для местоимений) Объект действия She gave him the book.

Общий и притяжательный: два ключевых падежа

Общий падеж (Common Case) является базовым и используется для существительных в роли подлежащего, прямого дополнения, косвенного дополнения и после предлогов. По сути, это "нулевой" падеж — форма слова, не имеющая специальных окончаний.

Примеры использования общего падежа:

Подлежащее: The dog barks. (Собака лает.)

The dog barks. (Собака лает.) Прямое дополнение: I saw a dog. (Я увидел собаку.)

I saw a dog. (Я увидел собаку.) После предлога: He talked about the dog. (Он говорил о собаке.)

Притяжательный падеж (Possessive Case) используется для выражения принадлежности или связи между предметами. В английском языке существует два способа его образования:

Добавление апострофа и s ('s): Используется преимущественно с одушевленными существительными. The boy's toy (игрушка мальчика)

The teacher's book (книга учителя) Использование предлога "of": Чаще применяется с неодушевленными предметами. The leg of the table (ножка стола)

The roof of the house (крыша дома)

Особые случаи образования притяжательного падежа:

Для существительных во множественном числе, оканчивающихся на -s, добавляется только апостроф: the boys' toys (игрушки мальчиков)

Для неправильных форм множественного числа добавляется 's: children's books (книги детей)

Для составных существительных апостроф добавляется к последнему слову: my brother-in-law's car (машина моего зятя)

Существуют ситуации, когда выбор между двумя формами притяжательного падежа не так очевиден. Например, с названиями организаций, географическими названиями или временными выражениями:

The company's policy (политика компании) и the policy of the company — оба варианта возможны

Today's news (сегодняшние новости)

A month's salary (зарплата за месяц)

Объектный падеж в английском: особенности употребления

Объектный падеж в английском языке — это третий падеж, который отчетливо проявляется только в системе личных местоимений. В отличие от существительных, местоимения меняют свою форму в зависимости от роли в предложении.

Общий падеж (подлежащее) Объектный падеж (дополнение) Притяжательный падеж I me my/mine you you your/yours he him his she her her/hers it it its we us our/ours they them their/theirs

Объектный падеж местоимений используется в следующих случаях:

В роли прямого дополнения: She saw *him* yesterday. (Она видела его вчера.)

She saw *him* yesterday. (Она видела его вчера.) В роли косвенного дополнения: Give *me* that book. (Дай мне эту книгу.)

Give *me* that book. (Дай мне эту книгу.) После предлогов: I'm talking to *her*. (Я разговариваю с ней.)

I'm talking to *her*. (Я разговариваю с ней.) После сравнительных союзов: She's taller than *him*. (Она выше, чем он.)

Частые ошибки при использовании объектного падежа местоимений:

Неправильное использование в составном подлежащем: Неправильно: <s>Me and John went to the store.</s> Правильно: John and I went to the store. После связки "to be": Формально правильно: It is I. (Это я.) В разговорном английском: It's me. (Это я.) В ответах на вопросы: "Who did this?" — "Me." (разговорная форма) / "I did." (формальная форма)

Михаил Ковалев, переводчик и репетитор английского: Когда я начал работать переводчиком, меня поразил один случай с высокопоставленным бизнесменом. На важных международных переговорах он постоянно допускал одну и ту же ошибку в английском — использовал "I" вместо "me" после предлогов. "Between you and I" вместо "between you and me", "for my partner and I" вместо "for my partner and me". Интересно, что это была "обратная" ошибка — человек настолько боялся прослыть безграмотным, что "переправлял" себя даже там, где нужно было использовать объектный падеж. После переговоров я деликатно указал ему на эту особенность. Он был удивлен: "Но ведь 'I' звучит образованнее!" Этот случай показал мне, что иногда даже попытка говорить "слишком правильно" может привести к ошибкам. Правильное использование объектного падежа — это не вопрос формальности или неформальности, а вопрос грамматической точности.

Интересно, что в современном английском даже среди носителей языка нередко возникают ошибки с использованием объектного падежа, особенно в сложных конструкциях. Например, в разговорной речи часто можно услышать: "Between you and I" вместо грамматически правильного "Between you and me". 🤔

Практическое применение падежей в английской речи

Понимание падежей в английском языке может значительно улучшить ваши языковые навыки и помочь избежать распространенных ошибок. Рассмотрим практические аспекты применения падежей в различных контекстах.

1. Выражение принадлежности

В английском языке существует два основных способа выражения принадлежности:

С помощью притяжательного падежа ('s): John's car, the teacher's desk

С помощью предлога "of": the wheels of the car, the legs of the table

Общие правила выбора между этими формами:

Форма с 's обычно используется с одушевленными существительными: the woman's purse (сумочка женщины)

Конструкция с "of" чаще применяется к неодушевленным предметам: the cover of the book (обложка книги)

Для географических названий, организаций и временных выражений возможны оба варианта: America's policy = the policy of America

2. Порядок слов вместо падежных форм

В английском языке порядок слов выполняет ту же функцию, что и падежные окончания в русском. Сравните:

The dog chases the cat. (Собака преследует кошку.)

The cat chases the dog. (Кошка преследует собаку.)

Значение предложения полностью меняется из-за перестановки слов, хотя формы слов остаются неизменными. В русском языке, напротив, можно изменить порядок слов, сохранив значение, благодаря падежным окончаниям: "Собака преследует кошку" = "Кошку преследует собака".

3. Практические упражнения для закрепления

Упражнение 1: Замените конструкцию с "of" на форму с 's, где это уместно:

The toys of the children → The children's toys The pages of the book → The book's pages (хотя здесь предпочтительнее "the pages of the book") The car of my friend → My friend's car

Упражнение 2: Исправьте ошибки в использовании местоимений:

<s>Him and I went to the cinema</s> → He and I went to the cinema <s>She gave it to John and I</s> → She gave it to John and me <s>Between you and I, this is a secret</s> → Between you and me, this is a secret

Упражнение 3: Определите, какой падеж местоимения используется в предложении:

They invited us to dinner. (Объектный падеж) Their house is bigger than ours. (Притяжательный падеж) She knows him well. (Объектный падеж)

Сравнение падежей в английском и русском языках

Сравнение падежных систем английского и русского языков показывает фундаментальные различия в грамматическом строе этих языков. 🔍 Эти различия часто становятся источником трудностей для русскоговорящих при изучении английского и наоборот.

Количество и функции падежей

Русский язык: 6 падежей (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный)

6 падежей (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный) Английский язык: 2-3 падежа (общий, притяжательный, объектный — только для местоимений)

В русском языке падежи используются для выражения практически всех грамматических отношений между словами. В английском же большинство этих функций выполняют порядок слов и предлоги.

Русский падеж Пример Английский эквивалент Именительный Кот спит. Общий падеж (подлежащее): The cat sleeps. Родительный Хвост кота. Притяжательный падеж или "of": The cat's tail / The tail of the cat. Дательный Дать коту молоко. Общий падеж + предлог "to": To give milk to the cat. Винительный Я вижу кота. Общий падеж (прямое дополнение): I see the cat. Творительный Играть с котом. Общий падеж + предлог "with": To play with the cat. Предложный Думать о коте. Общий падеж + предлог "about": To think about the cat.

Ключевые различия в грамматическом подходе

Аналитический vs. синтетический строй: Русский язык — синтетический (грамматические отношения выражаются через изменение формы слова)

Английский язык — аналитический (грамматические отношения выражаются через служебные слова и порядок слов) Фиксированный порядок слов: В русском языке порядок слов относительно свободный из-за падежных окончаний

В английском языке порядок слов строго фиксированный и несёт грамматическую функцию Выражение грамматических отношений: Русский: преимущественно через окончания

Английский: преимущественно через предлоги и порядок слов

Типичные трудности для русскоговорящих

Привычка искать падежные формы там, где в английском их нет

Неправильный порядок слов из-за привычки к свободному построению предложений

Пропуск предлогов (в русском их функцию часто выполняют падежные окончания)

Неправильное использование местоимений в объектном падеже

Стратегии преодоления трудностей

Мыслить категориями порядка слов и предлогов, а не падежных форм Изучать устойчивые глагольные конструкции с предлогами как единое целое Практиковать правильное использование местоимений в различных контекстах Обращать внимание на правила образования притяжательного падежа в английском

Понимание фундаментальных различий между падежными системами русского и английского языков позволяет избежать многих типичных ошибок и более эффективно изучать язык. Вместо попыток найти прямые соответствия, полезнее понять, как по-разному работает грамматика этих языков. 🧠