Отрицания в английском: правила построения для всех времен

Для кого эта статья:

Учащиеся английского языка, особенно русскоговорящие

Преподаватели английского языка, ищущие материалы для учебных курсов

Люди, стремящиеся улучшить свои навыки разговорного английского и подготовиться к языковым тестам Превращение утвердительного предложения в отрицательное — один из базовых навыков владения английским языком, без которого невозможно полноценное общение. Однако именно здесь учащиеся часто сталкиваются с препятствиями: неправильное использование вспомогательных глаголов, путаница в отрицательных формах разных времён или неверное расположение отрицательных частиц. Владение точными правилами построения отрицаний не только избавит от неловких ситуаций в разговоре, но и значительно повысит ваши баллы на языковых тестах. Давайте раз и навсегда разберёмся с английскими отрицаниями! 🔍

Основные структуры отрицаний в английском языке

В английском языке отрицание строится принципиально иначе, чем в русском. Если в русском мы просто добавляем частицу "не" к глаголу, то в английском требуется использование вспомогательных глаголов и отрицательной частицы "not". Эта разница становится причиной многих ошибок у русскоговорящих студентов.

Базовая формула отрицания в английском: Подлежащее + вспомогательный глагол + not + основной глагол.

Например: She does not speak Chinese. (Она не говорит по-китайски).

Существует три основных способа выражения отрицания в английском языке:

Использование частицы "not" с вспомогательными глаголами (am not, is not, are not, do not, does not, will not и т.д.)

с вспомогательными глаголами (am not, is not, are not, do not, does not, will not и т.д.) Отрицательные слова (no, nobody, nothing, nowhere, never)

(no, nobody, nothing, nowhere, never) Отрицательные приставки (un-, in-, im-, il-, ir-, dis-, non-)

Важно помнить, что в стандартном английском предложении может быть только одно отрицание, в отличие от русского языка, где возможны двойные отрицания ("Я никогда никому ничего не говорил").

Тип отрицания Пример Перевод С частицей "not" I am not tired. Я не устал. Отрицательные слова Nobody called me. Никто мне не звонил. Отрицательные приставки This is impossible. Это невозможно. Сокращённые формы I don't know. Я не знаю.

Для разговорной речи особенно важно освоить сокращённые формы отрицаний: isn't, aren't, don't, doesn't, can't, won't и др. Они звучат естественнее и используются носителями языка гораздо чаще, чем полные формы.

Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на курсах для руководителей один из моих студентов, занимавший высокую должность в международной компании, жаловался на проблемы в коммуникации с зарубежными партнёрами. Анализируя его речь, я заметила, что он часто строил отрицания по русскому образцу: "I not understand", "Company not want". После нашего занятия по отрицательным структурам он записал на стикере основную формулу и прикрепил к монитору. Через месяц регулярной практики коллеги отметили, что его английская речь стала значительно понятнее, а сам он почувствовал больше уверенности на переговорах.

Правила построения отрицаний в разных временах

Построение отрицаний существенно различается в зависимости от времени глагола. Рассмотрим правила для каждой временной группы. 🕒

Present Simple В настоящем простом времени для образования отрицаний используются вспомогательные глаголы do/does + not:

I/You/We/They + do not (don't) + глагол

He/She/It + does not (doesn't) + глагол

Пример: She doesn't like classical music. (Она не любит классическую музыку.)

Past Simple В прошедшем простом времени для всех лиц используется вспомогательный глагол did + not:

Подлежащее + did not (didn't) + глагол в начальной форме

Пример: They didn't visit the museum last week. (Они не посещали музей на прошлой неделе.)

Future Simple В будущем простом времени отрицание образуется с помощью will not (won't):

Подлежащее + will not (won't) + глагол в начальной форме

Пример: He won't arrive until tomorrow. (Он не прибудет до завтрашнего дня.)

Present Continuous В настоящем продолженном времени отрицание формируется с использованием глагола to be в соответствующей форме + not:

I am not (I'm not) + глагол с -ing

He/She/It is not (isn't) + глагол с -ing

You/We/They are not (aren't) + глагол с -ing

Пример: We aren't working on this project now. (Мы не работаем над этим проектом сейчас.)

Perfect Tenses В совершенных временах используется have/has/had + not:

Present Perfect: I/You/We/They have not (haven't) + 3-я форма глагола

Present Perfect: He/She/It has not (hasn't) + 3-я форма глагола

Past Perfect: Подлежащее + had not (hadn't) + 3-я форма глагола

Пример: I haven't finished my homework yet. (Я еще не закончил свою домашнюю работу.)

Во всех временных формах важно помнить, что после отрицания основной глагол всегда используется в базовой форме без окончаний (кроме -ing и 3-й формы глагола в соответствующих временах).

Особые случаи отрицательных конструкций

Помимо стандартных структур отрицания в английском языке существуют особые случаи, которые часто вызывают затруднения у изучающих язык.

1. Отрицания с модальными глаголами Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would и др.) образуют отрицание непосредственно с частицей "not":

I cannot (can't) swim. (Я не умею плавать.)

You should not (shouldn't) eat so much sugar. (Тебе не следует есть столько сахара.)

We must not (mustn't) be late. (Мы не должны опаздывать.)

Обратите внимание на разницу в значении между некоторыми модальными глаголами в отрицательной форме:

"mustn't" = запрещено что-то делать

"don't have to" = не обязательно что-то делать

2. Конструкция "used to" в отрицании Для выражения привычек или состояний в прошлом используется конструкция "used to", которая в отрицании имеет две возможные формы:

I didn't use to like coffee. (Раньше я не любил кофе.)

I used not (usedn't) to like coffee. (Менее распространённая форма)

3. Отрицания с "there is/there are" В конструкциях "there is/there are" отрицание образуется добавлением "not":

There is not (isn't) any milk in the fridge. (В холодильнике нет молока.)

There were not (weren't) many people at the party. (На вечеринке было немного людей.)

4. Двойное отрицание В стандартном английском двойное отрицание считается грамматически неправильным. Вместо этого используются утвердительные формы с отрицательными местоимениями или наречиями:

Неправильно Правильно I don't have nothing. I don't have anything. / I have nothing. She doesn't go nowhere. She doesn't go anywhere. / She goes nowhere. We didn't see nobody. We didn't see anybody. / We saw nobody.

5. "Neither" и "nor" в отрицаниях Для усиления отрицания или выражения согласия с отрицательным утверждением используются слова "neither" и "nor":

She doesn't speak French, and neither/nor do I. (Она не говорит по-французски, и я тоже.)

Neither Tom nor Mary likes the new policy. (Ни Тому, ни Мэри не нравится новая политика.)

Практические ситуации использования отрицаний

Умение правильно строить отрицательные предложения — необходимый навык для эффективной коммуникации на английском языке. Рассмотрим несколько практических ситуаций, где важно корректное использование отрицаний. 💬

1. Отказ и несогласие Выражение отказа от предложения или несогласия с мнением часто требует использования отрицательных конструкций:

"I'm afraid I can't attend the meeting tomorrow." (Боюсь, я не смогу присутствовать на встрече завтра.)

"That doesn't sound like a good idea to me." (Мне это не кажется хорошей идеей.)

"I don't think so." (Я так не думаю.)

2. Опровержение информации Когда необходимо исправить неверную информацию или предположение:

"No, we haven't received your email yet." (Нет, мы еще не получили ваше письмо.)

"Actually, that's not what happened." (Вообще-то, всё произошло не так.)

"I'm not saying you're wrong, but you might want to reconsider." (Я не говорю, что вы неправы, но, возможно, стоит пересмотреть позицию.)

3. Выражение ограничений и запретов При объяснении правил, ограничений или запретов:

"Passengers are not allowed to smoke on board." (Пассажирам не разрешается курить на борту.)

"You mustn't share this information with anyone else." (Вы не должны делиться этой информацией ни с кем другим.)

"The restaurant doesn't serve alcohol." (В ресторане не подают алкоголь.)

4. Вежливый отказ или смягчение критики Англоязычная культура часто использует отрицания для более вежливого выражения мнения:

"I'm not entirely convinced by your argument." (Я не совсем убежден вашим аргументом.) — звучит мягче, чем "Ваш аргумент слабый"

"Wouldn't it be better to try a different approach?" (Не было бы лучше попробовать другой подход?) — вместо прямого указания на ошибку

Михаил Петров, методист по английскому языку На одном из корпоративных тренингов я работал с группой IT-специалистов, которым предстояло интервью в международную компанию. Многие из них допускали одну и ту же ошибку: чрезмерно прямое общение. Когда рекрутер спрашивал "Can you work under pressure?", они отвечали кратко "No" вместо более мягкого "I prefer not to work under constant pressure, but I can certainly handle challenging situations when necessary". После серии ролевых игр с акцентом на отрицательные конструкции и их смягчающий потенциал, более 70% участников тренинга успешно прошли собеседования. Они научились использовать отрицания не для категоричного отказа, а для тонкой дипломатии и демонстрации своих предпочтений.

Распространенные ошибки при построении отрицаний

Понимание типичных ошибок при построении отрицаний поможет избежать их в своей речи. Давайте рассмотрим самые распространённые проблемы и способы их решения. 🚫

1. Прямой перенос структуры из родного языка Одна из самых частых ошибок — попытка построить отрицание по модели родного языка, без использования вспомогательных глаголов:

I not like pizza. ❌ Правильно: I don't like pizza. ✅

2. Неверное использование отрицательных местоимений Многие учащиеся путаются с использованием nothing/anything, nobody/anybody и т.д.:

I don't have nothing. ❌ Правильно: I don't have anything. / I have nothing. ✅

3. Путаница с глаголом "to be" Иногда учащиеся добавляют do/does/did к глаголу "to be" в отрицаниях:

She doesn't be happy. ❌ Правильно: She isn't happy. ✅

4. Двойное отрицание В английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание считается ошибкой:

I don't know nothing about it. ❌ Правильно: I don't know anything about it. / I know nothing about it. ✅

5. Неверная форма глагола после вспомогательного глагола в отрицании После вспомогательного глагола в отрицании основной глагол должен стоять в базовой форме:

She doesn't goes there often. ❌ Правильно: She doesn't go there often. ✅

6. Проблемы с отрицаниями в Past Simple В Past Simple многие забывают, что после did глагол должен быть в начальной форме:

They didn't went to the party. ❌ Правильно: They didn't go to the party. ✅

7. Неправильное место отрицания в предложении Иногда учащиеся ставят отрицание в неправильную позицию, особенно с модальными глаголами:

You should to not worry. ❌ Правильно: You should not worry. / You shouldn't worry. ✅

8. Путаница с "no" и "not" "No" используется с существительными, а "not" — с глаголами:

I have not money. ❌ Правильно: I have no money. / I don't have any money. ✅

9. Проблемы с сокращёнными формами Неправильное написание сокращений или их использование в формальном письме:

Doesnt, dont, isnt (без апострофа) ❌ Правильно: Doesn't, don't, isn't ✅

Избежать этих ошибок поможет регулярная практика и внимание к структуре предложений. Полезно также анализировать свою речь и письмо, отмечая проблемные моменты для дальнейшей работы над ними.