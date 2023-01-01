Отрицания в английском: правила построения для всех времен#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Учащиеся английского языка, особенно русскоговорящие
- Преподаватели английского языка, ищущие материалы для учебных курсов
Люди, стремящиеся улучшить свои навыки разговорного английского и подготовиться к языковым тестам
Превращение утвердительного предложения в отрицательное — один из базовых навыков владения английским языком, без которого невозможно полноценное общение. Однако именно здесь учащиеся часто сталкиваются с препятствиями: неправильное использование вспомогательных глаголов, путаница в отрицательных формах разных времён или неверное расположение отрицательных частиц. Владение точными правилами построения отрицаний не только избавит от неловких ситуаций в разговоре, но и значительно повысит ваши баллы на языковых тестах. Давайте раз и навсегда разберёмся с английскими отрицаниями! 🔍
Основные структуры отрицаний в английском языке
В английском языке отрицание строится принципиально иначе, чем в русском. Если в русском мы просто добавляем частицу "не" к глаголу, то в английском требуется использование вспомогательных глаголов и отрицательной частицы "not". Эта разница становится причиной многих ошибок у русскоговорящих студентов.
Базовая формула отрицания в английском: Подлежащее + вспомогательный глагол + not + основной глагол.
Например: She does not speak Chinese. (Она не говорит по-китайски).
Существует три основных способа выражения отрицания в английском языке:
- Использование частицы "not" с вспомогательными глаголами (am not, is not, are not, do not, does not, will not и т.д.)
- Отрицательные слова (no, nobody, nothing, nowhere, never)
- Отрицательные приставки (un-, in-, im-, il-, ir-, dis-, non-)
Важно помнить, что в стандартном английском предложении может быть только одно отрицание, в отличие от русского языка, где возможны двойные отрицания ("Я никогда никому ничего не говорил").
|Тип отрицания
|Пример
|Перевод
|С частицей "not"
|I am not tired.
|Я не устал.
|Отрицательные слова
|Nobody called me.
|Никто мне не звонил.
|Отрицательные приставки
|This is impossible.
|Это невозможно.
|Сокращённые формы
|I don't know.
|Я не знаю.
Для разговорной речи особенно важно освоить сокращённые формы отрицаний: isn't, aren't, don't, doesn't, can't, won't и др. Они звучат естественнее и используются носителями языка гораздо чаще, чем полные формы.
Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на курсах для руководителей один из моих студентов, занимавший высокую должность в международной компании, жаловался на проблемы в коммуникации с зарубежными партнёрами. Анализируя его речь, я заметила, что он часто строил отрицания по русскому образцу: "I not understand", "Company not want". После нашего занятия по отрицательным структурам он записал на стикере основную формулу и прикрепил к монитору. Через месяц регулярной практики коллеги отметили, что его английская речь стала значительно понятнее, а сам он почувствовал больше уверенности на переговорах.
Правила построения отрицаний в разных временах
Построение отрицаний существенно различается в зависимости от времени глагола. Рассмотрим правила для каждой временной группы. 🕒
Present Simple В настоящем простом времени для образования отрицаний используются вспомогательные глаголы do/does + not:
- I/You/We/They + do not (don't) + глагол
- He/She/It + does not (doesn't) + глагол
Пример: She doesn't like classical music. (Она не любит классическую музыку.)
Past Simple В прошедшем простом времени для всех лиц используется вспомогательный глагол did + not:
- Подлежащее + did not (didn't) + глагол в начальной форме
Пример: They didn't visit the museum last week. (Они не посещали музей на прошлой неделе.)
Future Simple В будущем простом времени отрицание образуется с помощью will not (won't):
- Подлежащее + will not (won't) + глагол в начальной форме
Пример: He won't arrive until tomorrow. (Он не прибудет до завтрашнего дня.)
Present Continuous В настоящем продолженном времени отрицание формируется с использованием глагола to be в соответствующей форме + not:
- I am not (I'm not) + глагол с -ing
- He/She/It is not (isn't) + глагол с -ing
- You/We/They are not (aren't) + глагол с -ing
Пример: We aren't working on this project now. (Мы не работаем над этим проектом сейчас.)
Perfect Tenses В совершенных временах используется have/has/had + not:
- Present Perfect: I/You/We/They have not (haven't) + 3-я форма глагола
- Present Perfect: He/She/It has not (hasn't) + 3-я форма глагола
- Past Perfect: Подлежащее + had not (hadn't) + 3-я форма глагола
Пример: I haven't finished my homework yet. (Я еще не закончил свою домашнюю работу.)
Во всех временных формах важно помнить, что после отрицания основной глагол всегда используется в базовой форме без окончаний (кроме -ing и 3-й формы глагола в соответствующих временах).
Особые случаи отрицательных конструкций
Помимо стандартных структур отрицания в английском языке существуют особые случаи, которые часто вызывают затруднения у изучающих язык.
1. Отрицания с модальными глаголами Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would и др.) образуют отрицание непосредственно с частицей "not":
- I cannot (can't) swim. (Я не умею плавать.)
- You should not (shouldn't) eat so much sugar. (Тебе не следует есть столько сахара.)
- We must not (mustn't) be late. (Мы не должны опаздывать.)
Обратите внимание на разницу в значении между некоторыми модальными глаголами в отрицательной форме:
- "mustn't" = запрещено что-то делать
- "don't have to" = не обязательно что-то делать
2. Конструкция "used to" в отрицании Для выражения привычек или состояний в прошлом используется конструкция "used to", которая в отрицании имеет две возможные формы:
- I didn't use to like coffee. (Раньше я не любил кофе.)
- I used not (usedn't) to like coffee. (Менее распространённая форма)
3. Отрицания с "there is/there are" В конструкциях "there is/there are" отрицание образуется добавлением "not":
- There is not (isn't) any milk in the fridge. (В холодильнике нет молока.)
- There were not (weren't) many people at the party. (На вечеринке было немного людей.)
4. Двойное отрицание В стандартном английском двойное отрицание считается грамматически неправильным. Вместо этого используются утвердительные формы с отрицательными местоимениями или наречиями:
|Неправильно
|Правильно
|I don't have nothing.
|I don't have anything. / I have nothing.
|She doesn't go nowhere.
|She doesn't go anywhere. / She goes nowhere.
|We didn't see nobody.
|We didn't see anybody. / We saw nobody.
5. "Neither" и "nor" в отрицаниях Для усиления отрицания или выражения согласия с отрицательным утверждением используются слова "neither" и "nor":
- She doesn't speak French, and neither/nor do I. (Она не говорит по-французски, и я тоже.)
- Neither Tom nor Mary likes the new policy. (Ни Тому, ни Мэри не нравится новая политика.)
Практические ситуации использования отрицаний
Умение правильно строить отрицательные предложения — необходимый навык для эффективной коммуникации на английском языке. Рассмотрим несколько практических ситуаций, где важно корректное использование отрицаний. 💬
1. Отказ и несогласие Выражение отказа от предложения или несогласия с мнением часто требует использования отрицательных конструкций:
- "I'm afraid I can't attend the meeting tomorrow." (Боюсь, я не смогу присутствовать на встрече завтра.)
- "That doesn't sound like a good idea to me." (Мне это не кажется хорошей идеей.)
- "I don't think so." (Я так не думаю.)
2. Опровержение информации Когда необходимо исправить неверную информацию или предположение:
- "No, we haven't received your email yet." (Нет, мы еще не получили ваше письмо.)
- "Actually, that's not what happened." (Вообще-то, всё произошло не так.)
- "I'm not saying you're wrong, but you might want to reconsider." (Я не говорю, что вы неправы, но, возможно, стоит пересмотреть позицию.)
3. Выражение ограничений и запретов При объяснении правил, ограничений или запретов:
- "Passengers are not allowed to smoke on board." (Пассажирам не разрешается курить на борту.)
- "You mustn't share this information with anyone else." (Вы не должны делиться этой информацией ни с кем другим.)
- "The restaurant doesn't serve alcohol." (В ресторане не подают алкоголь.)
4. Вежливый отказ или смягчение критики Англоязычная культура часто использует отрицания для более вежливого выражения мнения:
- "I'm not entirely convinced by your argument." (Я не совсем убежден вашим аргументом.) — звучит мягче, чем "Ваш аргумент слабый"
- "Wouldn't it be better to try a different approach?" (Не было бы лучше попробовать другой подход?) — вместо прямого указания на ошибку
Михаил Петров, методист по английскому языку На одном из корпоративных тренингов я работал с группой IT-специалистов, которым предстояло интервью в международную компанию. Многие из них допускали одну и ту же ошибку: чрезмерно прямое общение. Когда рекрутер спрашивал "Can you work under pressure?", они отвечали кратко "No" вместо более мягкого "I prefer not to work under constant pressure, but I can certainly handle challenging situations when necessary". После серии ролевых игр с акцентом на отрицательные конструкции и их смягчающий потенциал, более 70% участников тренинга успешно прошли собеседования. Они научились использовать отрицания не для категоричного отказа, а для тонкой дипломатии и демонстрации своих предпочтений.
Распространенные ошибки при построении отрицаний
Понимание типичных ошибок при построении отрицаний поможет избежать их в своей речи. Давайте рассмотрим самые распространённые проблемы и способы их решения. 🚫
1. Прямой перенос структуры из родного языка Одна из самых частых ошибок — попытка построить отрицание по модели родного языка, без использования вспомогательных глаголов:
- Неправильно: I not like pizza. ❌
- Правильно: I don't like pizza. ✅
2. Неверное использование отрицательных местоимений Многие учащиеся путаются с использованием nothing/anything, nobody/anybody и т.д.:
- Неправильно: I don't have nothing. ❌
- Правильно: I don't have anything. / I have nothing. ✅
3. Путаница с глаголом "to be" Иногда учащиеся добавляют do/does/did к глаголу "to be" в отрицаниях:
- Неправильно: She doesn't be happy. ❌
- Правильно: She isn't happy. ✅
4. Двойное отрицание В английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание считается ошибкой:
- Неправильно: I don't know nothing about it. ❌
- Правильно: I don't know anything about it. / I know nothing about it. ✅
5. Неверная форма глагола после вспомогательного глагола в отрицании После вспомогательного глагола в отрицании основной глагол должен стоять в базовой форме:
- Неправильно: She doesn't goes there often. ❌
- Правильно: She doesn't go there often. ✅
6. Проблемы с отрицаниями в Past Simple В Past Simple многие забывают, что после did глагол должен быть в начальной форме:
- Неправильно: They didn't went to the party. ❌
- Правильно: They didn't go to the party. ✅
7. Неправильное место отрицания в предложении Иногда учащиеся ставят отрицание в неправильную позицию, особенно с модальными глаголами:
- Неправильно: You should to not worry. ❌
- Правильно: You should not worry. / You shouldn't worry. ✅
8. Путаница с "no" и "not" "No" используется с существительными, а "not" — с глаголами:
- Неправильно: I have not money. ❌
- Правильно: I have no money. / I don't have any money. ✅
9. Проблемы с сокращёнными формами Неправильное написание сокращений или их использование в формальном письме:
- Неправильно: Doesnt, dont, isnt (без апострофа) ❌
- Правильно: Doesn't, don't, isn't ✅
Избежать этих ошибок поможет регулярная практика и внимание к структуре предложений. Полезно также анализировать свою речь и письмо, отмечая проблемные моменты для дальнейшей работы над ними.
Правильное построение отрицаний в английском языке — фундаментальный навык, открывающий путь к беглой и грамотной речи. Овладев основными структурами, разобравшись с особенностями разных времён и избегая типичных ошибок, вы значительно повысите свой уровень владения языком. Помните, что практика — ключ к успеху: используйте отрицательные конструкции в разговоре, письме и при выполнении упражнений. Со временем правильные формы станут автоматическими, и вы сможете сосредоточиться на содержании высказывания, а не на его грамматической структуре. Применяйте эти знания систематически, и результат не заставит себя ждать!