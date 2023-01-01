logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Отрицания в английском: правила построения для всех времен
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Учащиеся английского языка, особенно русскоговорящие
  • Преподаватели английского языка, ищущие материалы для учебных курсов

  • Люди, стремящиеся улучшить свои навыки разговорного английского и подготовиться к языковым тестам

    Превращение утвердительного предложения в отрицательное — один из базовых навыков владения английским языком, без которого невозможно полноценное общение. Однако именно здесь учащиеся часто сталкиваются с препятствиями: неправильное использование вспомогательных глаголов, путаница в отрицательных формах разных времён или неверное расположение отрицательных частиц. Владение точными правилами построения отрицаний не только избавит от неловких ситуаций в разговоре, но и значительно повысит ваши баллы на языковых тестах. Давайте раз и навсегда разберёмся с английскими отрицаниями! 🔍

Основные структуры отрицаний в английском языке

В английском языке отрицание строится принципиально иначе, чем в русском. Если в русском мы просто добавляем частицу "не" к глаголу, то в английском требуется использование вспомогательных глаголов и отрицательной частицы "not". Эта разница становится причиной многих ошибок у русскоговорящих студентов.

Базовая формула отрицания в английском: Подлежащее + вспомогательный глагол + not + основной глагол.

Например: She does not speak Chinese. (Она не говорит по-китайски).

Существует три основных способа выражения отрицания в английском языке:

  • Использование частицы "not" с вспомогательными глаголами (am not, is not, are not, do not, does not, will not и т.д.)
  • Отрицательные слова (no, nobody, nothing, nowhere, never)
  • Отрицательные приставки (un-, in-, im-, il-, ir-, dis-, non-)

Важно помнить, что в стандартном английском предложении может быть только одно отрицание, в отличие от русского языка, где возможны двойные отрицания ("Я никогда никому ничего не говорил").

Тип отрицания Пример Перевод
С частицей "not" I am not tired. Я не устал.
Отрицательные слова Nobody called me. Никто мне не звонил.
Отрицательные приставки This is impossible. Это невозможно.
Сокращённые формы I don't know. Я не знаю.

Для разговорной речи особенно важно освоить сокращённые формы отрицаний: isn't, aren't, don't, doesn't, can't, won't и др. Они звучат естественнее и используются носителями языка гораздо чаще, чем полные формы.

Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на курсах для руководителей один из моих студентов, занимавший высокую должность в международной компании, жаловался на проблемы в коммуникации с зарубежными партнёрами. Анализируя его речь, я заметила, что он часто строил отрицания по русскому образцу: "I not understand", "Company not want". После нашего занятия по отрицательным структурам он записал на стикере основную формулу и прикрепил к монитору. Через месяц регулярной практики коллеги отметили, что его английская речь стала значительно понятнее, а сам он почувствовал больше уверенности на переговорах.

Пошаговый план для смены профессии

Правила построения отрицаний в разных временах

Построение отрицаний существенно различается в зависимости от времени глагола. Рассмотрим правила для каждой временной группы. 🕒

Present Simple В настоящем простом времени для образования отрицаний используются вспомогательные глаголы do/does + not:

  • I/You/We/They + do not (don't) + глагол
  • He/She/It + does not (doesn't) + глагол

Пример: She doesn't like classical music. (Она не любит классическую музыку.)

Past Simple В прошедшем простом времени для всех лиц используется вспомогательный глагол did + not:

  • Подлежащее + did not (didn't) + глагол в начальной форме

Пример: They didn't visit the museum last week. (Они не посещали музей на прошлой неделе.)

Future Simple В будущем простом времени отрицание образуется с помощью will not (won't):

  • Подлежащее + will not (won't) + глагол в начальной форме

Пример: He won't arrive until tomorrow. (Он не прибудет до завтрашнего дня.)

Present Continuous В настоящем продолженном времени отрицание формируется с использованием глагола to be в соответствующей форме + not:

  • I am not (I'm not) + глагол с -ing
  • He/She/It is not (isn't) + глагол с -ing
  • You/We/They are not (aren't) + глагол с -ing

Пример: We aren't working on this project now. (Мы не работаем над этим проектом сейчас.)

Perfect Tenses В совершенных временах используется have/has/had + not:

  • Present Perfect: I/You/We/They have not (haven't) + 3-я форма глагола
  • Present Perfect: He/She/It has not (hasn't) + 3-я форма глагола
  • Past Perfect: Подлежащее + had not (hadn't) + 3-я форма глагола

Пример: I haven't finished my homework yet. (Я еще не закончил свою домашнюю работу.)

Во всех временных формах важно помнить, что после отрицания основной глагол всегда используется в базовой форме без окончаний (кроме -ing и 3-й формы глагола в соответствующих временах).

Особые случаи отрицательных конструкций

Помимо стандартных структур отрицания в английском языке существуют особые случаи, которые часто вызывают затруднения у изучающих язык.

1. Отрицания с модальными глаголами Модальные глаголы (can, could, may, might, must, should, would и др.) образуют отрицание непосредственно с частицей "not":

  • I cannot (can't) swim. (Я не умею плавать.)
  • You should not (shouldn't) eat so much sugar. (Тебе не следует есть столько сахара.)
  • We must not (mustn't) be late. (Мы не должны опаздывать.)

Обратите внимание на разницу в значении между некоторыми модальными глаголами в отрицательной форме:

  • "mustn't" = запрещено что-то делать
  • "don't have to" = не обязательно что-то делать

2. Конструкция "used to" в отрицании Для выражения привычек или состояний в прошлом используется конструкция "used to", которая в отрицании имеет две возможные формы:

  • I didn't use to like coffee. (Раньше я не любил кофе.)
  • I used not (usedn't) to like coffee. (Менее распространённая форма)

3. Отрицания с "there is/there are" В конструкциях "there is/there are" отрицание образуется добавлением "not":

  • There is not (isn't) any milk in the fridge. (В холодильнике нет молока.)
  • There were not (weren't) many people at the party. (На вечеринке было немного людей.)

4. Двойное отрицание В стандартном английском двойное отрицание считается грамматически неправильным. Вместо этого используются утвердительные формы с отрицательными местоимениями или наречиями:

Неправильно Правильно
I don't have nothing. I don't have anything. / I have nothing.
She doesn't go nowhere. She doesn't go anywhere. / She goes nowhere.
We didn't see nobody. We didn't see anybody. / We saw nobody.

5. "Neither" и "nor" в отрицаниях Для усиления отрицания или выражения согласия с отрицательным утверждением используются слова "neither" и "nor":

  • She doesn't speak French, and neither/nor do I. (Она не говорит по-французски, и я тоже.)
  • Neither Tom nor Mary likes the new policy. (Ни Тому, ни Мэри не нравится новая политика.)

Практические ситуации использования отрицаний

Умение правильно строить отрицательные предложения — необходимый навык для эффективной коммуникации на английском языке. Рассмотрим несколько практических ситуаций, где важно корректное использование отрицаний. 💬

1. Отказ и несогласие Выражение отказа от предложения или несогласия с мнением часто требует использования отрицательных конструкций:

  • "I'm afraid I can't attend the meeting tomorrow." (Боюсь, я не смогу присутствовать на встрече завтра.)
  • "That doesn't sound like a good idea to me." (Мне это не кажется хорошей идеей.)
  • "I don't think so." (Я так не думаю.)

2. Опровержение информации Когда необходимо исправить неверную информацию или предположение:

  • "No, we haven't received your email yet." (Нет, мы еще не получили ваше письмо.)
  • "Actually, that's not what happened." (Вообще-то, всё произошло не так.)
  • "I'm not saying you're wrong, but you might want to reconsider." (Я не говорю, что вы неправы, но, возможно, стоит пересмотреть позицию.)

3. Выражение ограничений и запретов При объяснении правил, ограничений или запретов:

  • "Passengers are not allowed to smoke on board." (Пассажирам не разрешается курить на борту.)
  • "You mustn't share this information with anyone else." (Вы не должны делиться этой информацией ни с кем другим.)
  • "The restaurant doesn't serve alcohol." (В ресторане не подают алкоголь.)

4. Вежливый отказ или смягчение критики Англоязычная культура часто использует отрицания для более вежливого выражения мнения:

  • "I'm not entirely convinced by your argument." (Я не совсем убежден вашим аргументом.) — звучит мягче, чем "Ваш аргумент слабый"
  • "Wouldn't it be better to try a different approach?" (Не было бы лучше попробовать другой подход?) — вместо прямого указания на ошибку

Михаил Петров, методист по английскому языку На одном из корпоративных тренингов я работал с группой IT-специалистов, которым предстояло интервью в международную компанию. Многие из них допускали одну и ту же ошибку: чрезмерно прямое общение. Когда рекрутер спрашивал "Can you work under pressure?", они отвечали кратко "No" вместо более мягкого "I prefer not to work under constant pressure, but I can certainly handle challenging situations when necessary". После серии ролевых игр с акцентом на отрицательные конструкции и их смягчающий потенциал, более 70% участников тренинга успешно прошли собеседования. Они научились использовать отрицания не для категоричного отказа, а для тонкой дипломатии и демонстрации своих предпочтений.

Распространенные ошибки при построении отрицаний

Понимание типичных ошибок при построении отрицаний поможет избежать их в своей речи. Давайте рассмотрим самые распространённые проблемы и способы их решения. 🚫

1. Прямой перенос структуры из родного языка Одна из самых частых ошибок — попытка построить отрицание по модели родного языка, без использования вспомогательных глаголов:

  • Неправильно: I not like pizza. ❌
  • Правильно: I don't like pizza. ✅

2. Неверное использование отрицательных местоимений Многие учащиеся путаются с использованием nothing/anything, nobody/anybody и т.д.:

  • Неправильно: I don't have nothing. ❌
  • Правильно: I don't have anything. / I have nothing. ✅

3. Путаница с глаголом "to be" Иногда учащиеся добавляют do/does/did к глаголу "to be" в отрицаниях:

  • Неправильно: She doesn't be happy. ❌
  • Правильно: She isn't happy. ✅

4. Двойное отрицание В английском языке, в отличие от русского, двойное отрицание считается ошибкой:

  • Неправильно: I don't know nothing about it. ❌
  • Правильно: I don't know anything about it. / I know nothing about it. ✅

5. Неверная форма глагола после вспомогательного глагола в отрицании После вспомогательного глагола в отрицании основной глагол должен стоять в базовой форме:

  • Неправильно: She doesn't goes there often. ❌
  • Правильно: She doesn't go there often. ✅

6. Проблемы с отрицаниями в Past Simple В Past Simple многие забывают, что после did глагол должен быть в начальной форме:

  • Неправильно: They didn't went to the party. ❌
  • Правильно: They didn't go to the party. ✅

7. Неправильное место отрицания в предложении Иногда учащиеся ставят отрицание в неправильную позицию, особенно с модальными глаголами:

  • Неправильно: You should to not worry. ❌
  • Правильно: You should not worry. / You shouldn't worry. ✅

8. Путаница с "no" и "not" "No" используется с существительными, а "not" — с глаголами:

  • Неправильно: I have not money. ❌
  • Правильно: I have no money. / I don't have any money. ✅

9. Проблемы с сокращёнными формами Неправильное написание сокращений или их использование в формальном письме:

  • Неправильно: Doesnt, dont, isnt (без апострофа) ❌
  • Правильно: Doesn't, don't, isn't ✅

Избежать этих ошибок поможет регулярная практика и внимание к структуре предложений. Полезно также анализировать свою речь и письмо, отмечая проблемные моменты для дальнейшей работы над ними.

Правильное построение отрицаний в английском языке — фундаментальный навык, открывающий путь к беглой и грамотной речи. Овладев основными структурами, разобравшись с особенностями разных времён и избегая типичных ошибок, вы значительно повысите свой уровень владения языком. Помните, что практика — ключ к успеху: используйте отрицательные конструкции в разговоре, письме и при выполнении упражнений. Со временем правильные формы станут автоматическими, и вы сможете сосредоточиться на содержании высказывания, а не на его грамматической структуре. Применяйте эти знания систематически, и результат не заставит себя ждать!

Загрузка...