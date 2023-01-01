Объектный падеж в английском: правила употребления местоимений

Грамматика английского языка напоминает многоуровневую головоломку, где каждая деталь имеет значение. Объектный падеж — один из ключевых элементов, без понимания которого невозможно построить грамотную речь. В этой статье вы найдёте не просто сухие правила, а глубокое погружение в тему с практическими примерами, которые позволят уверенно использовать объектный падеж в любой ситуации — будь то деловая переписка или неформальное общение. Ошибки в употреблении падежей сразу выдают неопытного говорящего, поэтому ваше время, потраченное на освоение этого материала, окупится сторицей. 🔍

Сущность и значение объектного падежа в английском

Объектный падеж (Objective Case) — это грамматическая форма, указывающая на то, что слово в предложении выступает в роли объекта действия, а не его источника. В современном английском падежная система значительно упрощена по сравнению с русским языком, где существует шесть падежей. Англоговорящие обходятся всего двумя: субъектным (именительным) и объектным.

В английском языке объектный падеж применяется в следующих случаях:

Для обозначения прямого дополнения (того, на кого направлено действие): I saw *him yesterday* (Я видел его** вчера)

его** вчера) Для обозначения непрямого дополнения (получателя действия): She gave *me a book* (Она дала мне** книгу)

мне** книгу) После предлогов: She was talking about *them * (Она говорила о них**)

них**) В качестве объекта сравнения: She is taller than *him* (Она выше его**)

Значение объектного падежа невозможно переоценить — он влияет на ясность высказывания и точную передачу смысла. Представьте себе ситуацию, где фраза "He saw I" (вместо корректной "He saw me") может вызвать недоумение у собеседника, особенно если контекст не помогает понять, кто кого увидел. 🧩

Михаил Ковалёв, преподаватель английского языка с 15-летним стажем

Однажды ко мне на курсы пришла студентка Марина, которая жаловалась, что её собеседники-англичане часто не понимают, о чём она говорит. Прослушав её речь, я заметил систематическую ошибку: она использовала субъектный падеж местоимений там, где требовался объектный. "The manager invited I and they to the meeting" — говорила она вместо "The manager invited me and them to the meeting". Мы работали над этой проблемой три недели. Я создал для неё систему упражнений с визуализацией: стрелки на схемах показывали направление действия от субъекта к объекту. Через месяц Марина написала мне из Лондона, куда поехала на конференцию: "Михаил, теперь меня понимают с первого раза! Даже получила комплимент от коллеги за 'clearly structured speech'!"

Личные местоимения в объектном падеже: формы и правила

В английском языке личные местоимения имеют разные формы в зависимости от падежа. Знание этих форм — обязательное условие грамматически корректной речи.

Лицо Субъектный падеж Объектный падеж Пример использования 1 лицо ед. ч. I me They called me yesterday. 2 лицо ед. ч. you you I sent you an email. 3 лицо ед. ч. (м.р.) he him We invited him to dinner. 3 лицо ед. ч. (ж.р.) she her John talked to her about the project. 3 лицо ед. ч. (ср.р.) it it Take it away, please. 1 лицо мн. ч. we us The teacher gave us homework. 2 лицо мн. ч. you you They will meet you at the station. 3 лицо мн. ч. they them I don't know them very well.

Основные правила употребления личных местоимений в объектном падеже:

В качестве прямого дополнения (отвечает на вопрос "кого/что?"): She loves him . (Она любит его .)

. (Она любит .) They invited us. (Они пригласили нас.) В качестве косвенного дополнения (отвечает на вопрос "кому/чему?"): He told me the truth. (Он сказал мне правду.)

the truth. (Он сказал правду.) I gave her the book. (Я дал ей книгу.) После предлогов: She spoke about him . (Она говорила о нём .)

. (Она говорила о .) This letter is for them. (Это письмо для них.) В эмфатических конструкциях: It was her who did it! (Именно она сделала это!)

Важно помнить, что местоимение "you" имеет одинаковую форму в обоих падежах, что иногда вызывает путаницу у изучающих язык. Также обратите внимание, что "it" тоже не меняет форму, но используется преимущественно для неодушевлённых предметов. 📝

Объектный падеж после предлогов и глаголов

Одно из фундаментальных правил английской грамматики гласит: после предлогов всегда используются местоимения в объектном падеже. Это правило не имеет исключений и применяется ко всем предлогам без разбора.

This gift is from her . (Этот подарок от неё .)

. (Этот подарок от .) I'm thinking about them . (Я думаю о них .)

. (Я думаю о .) She sat between him and me . (Она села между ним и мной .)

and . (Она села между и .) They were arguing with us . (Они спорили с нами .)

. (Они спорили с .) The cat jumped onto it. (Кошка запрыгнула на него.)

Кроме предлогов, объектный падеж используется после транзитивных (переходных) глаголов, которые требуют дополнения для завершения своего значения. Эти глаголы обозначают действие, которое непосредственно переходит на объект.

Наиболее распространённые переходные глаголы, после которых используется объектный падеж:

Глагол Пример использования с местоимением в объектном падеже to see I saw her at the concert. (Я видел её на концерте.) to hear We couldn't hear them. (Мы не могли слышать их.) to meet They met us at the airport. (Они встретили нас в аэропорту.) to help Could you help me, please? (Не могли бы вы помочь мне, пожалуйста?) to like Everyone likes him. (Всем нравится он.) to tell She told us a story. (Она рассказала нам историю.) to ask I asked them for advice. (Я спросил у них совета.) to give He gave her a rose. (Он подарил ей розу.)

Особое внимание следует уделить глаголам, которые могут принимать два дополнения — прямое и косвенное. В таких случаях объектный падеж используется для обоих дополнений:

She gave me (косвенное) it (прямое). (Она дала мне его .)

(косвенное) (прямое). (Она дала .) They showed us (косвенное) them (прямое). (Они показали нам их.)

При трансформации таких предложений с использованием предлога "to" или "for" объектный падеж сохраняется:

She gave it to me . (Она дала его мне .)

to . (Она дала .) They showed them to us. (Они показали их нам.)

Усвоение этих правил помогает избежать распространённых ошибок и звучать естественно при общении на английском языке. 🎯

Сложные случаи употребления объектного падежа

Даже опытные пользователи английского языка иногда сталкиваются с трудностями при определении правильного падежа местоимений в некоторых конструкциях. Рассмотрим ряд сложных случаев, вызывающих затруднения.

Елена Соколова, переводчик-синхронист

Работая на международной конференции, я столкнулась с интересной ситуацией. Один из делегатов, свободно владеющий английским, во время своей презентации систематически допускал одну и ту же ошибку: "Between you and I" вместо грамматически правильного "Between you and me". Когда после выступления мы обсудили это с ним, оказалось, что он намеренно использовал неверную форму, поскольку слышал её от многих носителей языка, включая известных политиков. Я объяснила ему, что хотя эта ошибка действительно распространена среди носителей, она остаётся грамматически неверной. Этот случай хорошо иллюстрирует, как важно понимать правила грамматики и не полагаться слепо на то, что мы слышим, даже от носителей языка. После нашего разговора делегат внимательно отслеживал употребление объектного падежа в своей речи и через некоторое время поблагодарил меня за то, что помогла ему избавиться от "престижной ошибки".

Разберём наиболее сложные случаи употребления объектного падежа:

Составные подлежащие и дополнения Распространённая ошибка — использование субъектного падежа вместо объектного в составных конструкциях: ❌ Between you and I ✅ Between you and me Правило: если местоимение является частью объекта, оно должно быть в объектном падеже, независимо от его положения. После сравнительных конструкций ❌ She is taller than I ✅ She is taller than me (в разговорной речи) ✅ She is taller than I am (полная форма) Правило: в разговорной речи после "than" используется объектный падеж. В формальной речи можно использовать полное предложение с субъектным падежом. В инфинитивных конструкциях ❌ They wanted I to help ✅ They wanted me to help Правило: местоимение, стоящее перед инфинитивом, является объектом главного глагола и требует объектного падежа. С герундием (после предлога "of") ❌ I appreciate you taking the time ✅ I appreciate your taking the time (формальный стиль) ✅ I appreciate you taking the time (разговорный стиль) Правило: в формальном английском перед герундием используется притяжательное местоимение, в разговорном допустимо использование объектного падежа. В конструкциях "It is/was + местоимение" ❌ It was them who called ✅ It was they who called (формальный стиль) ✅ It was them who called (разговорный стиль) Правило: в формальном английском после "It is/was" используется субъектный падеж, если за местоимением следует определительное придаточное предложение. В разговорной речи допустим объектный падеж.

Помните, что знание этих нюансов поможет вам звучать более профессионально в формальных ситуациях, но в разговорной речи некоторые правила становятся менее строгими. Важно понимать разницу между формальным и разговорным использованием падежей. 🧠

Практикум: типичные ошибки и их исправление

Чтобы закрепить теоретические знания, предлагаю рассмотреть наиболее распространённые ошибки в использовании объектного падежа и способы их исправления. Анализ реальных примеров поможет вам развить "грамматическую интуицию".

Ошибка 1: Использование субъектного падежа после предлогов

❌ He was talking to she .

. ✅ He was talking to her.

Объяснение: После предлогов всегда используется объектный падеж местоимений.

Ошибка 2: Неправильный падеж в составных объектах

❌ The teacher asked John and I to come to the board.

to come to the board. ✅ The teacher asked John and me to come to the board.

Объяснение: Проверьте падеж, убрав другое лицо из предложения: "The teacher asked me to come to the board". Очевидно, здесь нужен объектный падеж.

Ошибка 3: Неверный падеж после сравнительных конструкций

❌ She runs faster than I . (в разговорной речи)

. (в разговорной речи) ✅ She runs faster than me . (разговорный вариант)

. (разговорный вариант) ✅ She runs faster than I do. (полный вариант)

Объяснение: В разговорной речи после "than" используется объектный падеж, в формальной — полное предложение с субъектным падежом.

Ошибка 4: Неправильный падеж с конструкциями let/make/help

❌ Let they go first.

go first. ✅ Let them go first.

Объяснение: После глаголов let, make, help, когда за ними следует инфинитив без "to", местоимение должно быть в объектном падеже.

Ошибка 5: Путаница в ответах на вопросы

"Who broke the window?" — ❌ " Me ." (неформально допустимо)

." (неформально допустимо) "Who broke the window?" — ✅ " I did."

did." "Who did they invite?" — ❌ " I ."

." "Who did they invite?" — ✅ "Me."

Объяснение: В кратких ответах падеж местоимения зависит от его функции в предложении. Если это подлежащее — субъектный падеж, если дополнение — объектный.

Для закрепления предлагаю упражнение. Выберите правильную форму местоимения:

They invited my partner and (I/me) to dinner. Between you and (I/me), I don't trust him. The manager gave (they/them) a promotion. She is taller than (he/him). It was (she/her) who suggested the idea.

Ответы: 1. me, 2. me, 3. them, 4. him (разговорный вариант) или he is (формальный вариант), 5. she (формальный вариант) или her (разговорный вариант).

Регулярная практика с сознательным анализом ошибок — ключ к усвоению правил использования объектного падежа. Читайте английскую литературу, слушайте подкасты и обращайте внимание на употребление местоимений в различных контекстах. 🎓