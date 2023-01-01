Объектные местоимения в английском: правила, примеры, типичные ошибки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для студентов и учащихся, изучающих английский язык

Для преподавателей английского языка и методистов

Для людей, стремящихся улучшить уровень владения английским и уменьшить количество грамматических ошибок Признайтесь, хотя бы раз вы говорили "She gave I a book" вместо правильного "She gave me a book"? 🙈 Эта и подобные ошибки с объектными местоимениями преследуют даже тех, кто изучает английский язык годами. Объектные местоимения — незаметные герои английской грамматики, без которых наша речь превращается в неуклюжий набор повторяющихся существительных. Они делают язык гибким, естественным и элегантным. Научившись правильно применять me, you, him, her и другие объектные формы, вы сразу поднимете уровень владения языком на новую высоту — и это гораздо проще, чем кажется!

Что такое объектные местоимения и их основные функции

Объектные местоимения — это особый тип местоимений, которые используются в позиции дополнения (объекта) в предложении. Если проще, они отвечают на вопросы «кого?», «что?» или «кому?», «чему?». В отличие от субъектных местоимений (I, you, he и т.д.), которые выполняют роль подлежащего, объектные местоимения принимают на себя действие глагола или следуют после предлогов.

Основные функции объектных местоимений в английском языке:

Прямое дополнение (кого? что?): "I see him every day." (Я вижу его каждый день.)

(кого? что?): "I see every day." (Я вижу каждый день.) Косвенное дополнение (кому? чему?): "She gave me a gift." (Она подарила мне подарок.)

(кому? чему?): "She gave a gift." (Она подарила подарок.) Дополнение после предлогов : "This letter is from them ." (Это письмо от них .)

: "This letter is from ." (Это письмо от .) Объект сравнения: "She is taller than me." (Она выше, чем я.)

Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Однажды на моем уроке с продвинутыми студентами мы играли в ролевую игру на английском. Один из учеников, Михаил, юрист с опытом международной практики, уверенно произнес: "Between you and I, this contract has serious issues." Я не стала прерывать игру, но позже указала на ошибку: правильно говорить "Between you and me". Михаил был искренне удивлен! "Но я слышал, как американские коллеги говорили именно так", — возразил он. Это распространенное заблуждение. Многие носители языка действительно допускают эту ошибку в разговорной речи, особенно в конструкциях с "and". Почему? В школе им так часто указывали на неправильность фраз типа "Me and Tom went to the cinema", что они стали гиперкорректными и используют "I" даже там, где нужно "me". На следующем занятии я принесла подборку видеофрагментов из фильмов и телешоу, где персонажи делали подобные ошибки. Мы вместе их анализировали. После этого урока никто из группы больше не путал объектные местоимения после предлогов!

Полная таблица объектных местоимений в английском

Чтобы легко ориентироваться в системе объектных местоимений, важно видеть их в сравнении с субъектными формами. Ниже представлена полная таблица всех местоимений с примерами использования: 📊

Лицо Субъектное местоимение Объектное местоимение Пример с объектным местоимением 1 л. ед. ч. I (я) me (меня, мне) She called me yesterday. 2 л. ед. ч. you (ты) you (тебя, тебе) I'll help you with your homework. 3 л. ед. ч. (муж.) he (он) him (его, ему) Give him the book, please. 3 л. ед. ч. (жен.) she (она) her (её, ей) I saw her at the conference. 3 л. ед. ч. (ср.) it (оно) it (его, ему) Don't touch it! 1 л. мн. ч. we (мы) us (нас, нам) They invited us to dinner. 2 л. мн. ч. you (вы) you (вас, вам) We are waiting for you. 3 л. мн. ч. they (они) them (их, им) I don't know them very well.

Обратите внимание, что местоимение "you" уникально тем, что имеет одинаковую форму как для субъекта, так и для объекта. Это значительно упрощает его использование для изучающих язык. Также стоит запомнить, что "it" в объектной форме не меняется, в отличие от других местоимений третьего лица единственного числа.

Интересно, что в разговорном американском английском часто используется "them" для обозначения одного человека неопределенного пола: "If someone calls, tell them I'll call back later." В британском английском такое употребление менее распространено, но также набирает популярность. 🌍

Субъектные vs объектные местоимения: ключевые отличия

Основное различие между субъектными и объектными местоимениями заключается в их функции в предложении. Субъектные местоимения выступают в роли подлежащего (того, кто совершает действие), а объектные принимают действие на себя или являются получателями действия.

Позиция в предложении : Субъектные обычно стоят в начале предложения, объектные — после глагола или предлога.

: Субъектные обычно стоят в начале предложения, объектные — после глагола или предлога. Грамматическая роль : Субъектные выполняют роль подлежащего, объектные — дополнения.

: Субъектные выполняют роль подлежащего, объектные — дополнения. Активность/пассивность: Субъектные активны (производят действие), объектные пассивны (получают действие).

Рассмотрим примеры для сравнения:

С субъектным местоимением С объектным местоимением I love music. (Я люблю музыку.) Music inspires me. (Музыка вдохновляет меня.) He writes novels. (Он пишет романы.) The critics praised him. (Критики хвалили его.) They live in Paris. (Они живут в Париже.) We visited them last summer. (Мы посетили их прошлым летом.) She teaches English. (Она преподает английский.) The students respect her. (Студенты уважают ее.) We arrived late. (Мы прибыли поздно.) The bus left without us. (Автобус уехал без нас.)

В некоторых случаях выбор между субъектным и объектным местоимением может изменить значение предложения:

" I called John." (Я позвонил Джону.) — субъектное, я совершаю действие.

called John." (Я позвонил Джону.) — субъектное, я совершаю действие. "John called me." (Джон позвонил мне.) — объектное, я получаю действие.

Правила использования объектных местоимений в речи

Чтобы уверенно использовать объектные местоимения в английской речи, необходимо усвоить несколько ключевых правил и контекстов их применения. 🔍

1. После глаголов в качестве прямого дополнения:

I see him every morning. (Я вижу его каждое утро.)

every morning. (Я вижу его каждое утро.) They love us . (Они любят нас.)

. (Они любят нас.) The teacher praised them for their work. (Учитель похвалил их за работу.)

2. В роли косвенного дополнения:

My friend sent me a letter. (Мой друг отправил мне письмо.)

a letter. (Мой друг отправил мне письмо.) I'll buy her a gift. (Я куплю ей подарок.)

a gift. (Я куплю ей подарок.) Could you show us the way? (Не могли бы вы показать нам дорогу?)

3. После предлогов:

She was sitting next to him . (Она сидела рядом с ним.)

. (Она сидела рядом с ним.) This present is from them . (Этот подарок от них.)

. (Этот подарок от них.) We were talking about you . (Мы говорили о тебе.)

. (Мы говорили о тебе.) The cat ran between her and me. (Кошка пробежала между ней и мной.)

4. В сравнительных конструкциях:

He runs faster than me . (Он бегает быстрее меня.)

. (Он бегает быстрее меня.) They are older than us. (Они старше нас.)

5. В коротких ответах и неполных предложениях:

"Who wants ice cream?" — " Me !" (Кто хочет мороженого? — Я!)

!" (Кто хочет мороженого? — Я!) "Who said that?" — "Him." (Кто это сказал? — Он.)

6. После глагола "to be" в определенных конструкциях:

It was her who solved the problem. (Именно она решила проблему.)

who solved the problem. (Именно она решила проблему.) The winner is him. (Победитель — он.)

Михаил Соколов, методист курсов по подготовке к международным экзаменам: Работая с группой, готовившейся к IELTS, я заметил интересную закономерность. Ученики с высоким уровнем владения письменным английским часто делали ошибки именно в разговорной речи, особенно с объектными местоимениями после "let". Мария, студентка с впечатляющим словарным запасом, постоянно говорила "Let I think about it" вместо правильного "Let me think about it". Когда я спросил, почему она так говорит, оказалось, что она механически переводила с русского, где используется инфинитив: "Позволь мне подумать". Мы провели эксперимент: неделю все ученики носили резинки на запястьях и щелкали ими каждый раз, когда произносили или слышали конструкции с "let". Через неделю практически все исправили эту ошибку. Этот опыт показал, что даже простые объектные местоимения требуют не просто знания правил, но и формирования речевой привычки через осознанную практику. Теперь я использую подобные техники с фокусированным вниманием для всех проблемных грамматических конструкций.

Частые ошибки при употреблении объектных местоимений

Даже продвинутые изучающие английский язык сталкиваются с трудностями при использовании объектных местоимений. Вот наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать: ⚠️

1. Смешение субъектных и объектных форм:

❌ "Between you and I" (Между тобой и я)

✅ "Between you and me" (Между тобой и мной)

❌ "She gave it to my wife and I" (Она дала это моей жене и я)

✅ "She gave it to my wife and me" (Она дала это моей жене и мне)

2. Неправильный порядок при перечислении:

❌ "She invited me and him to dinner" (Она пригласила меня и его на ужин)

✅ "She invited him and me to dinner" (Она пригласила его и меня на ужин)

Примечание: В английском принято сначала упоминать других людей, а себя ставить в конец.

3. Ошибки после сравнительных союзов:

❌ "She is taller than I" (только формально правильно в значении "She is taller than I am")

✅ "She is taller than me" (Она выше меня) — обычное разговорное употребление

4. Неправильное употребление после инфинитива с "let":

❌ "Let I help you" (Позволь я помогу тебе)

✅ "Let me help you" (Позволь мне помочь тебе)

5. Ошибки в эмфатических конструкциях:

❌ "It was me who called you" (Это был я, кто звонил тебе)

✅ "It was I who called you" (Это был я, кто звонил тебе) — формально

✅ "I was the one who called you" (Я был тем, кто звонил тебе) — менее формально

6. Неправильное использование с глаголом "to be":

❌ "It's him" (разговорная форма, но технически неправильно с точки зрения формальной грамматики)

✅ "It's he" (формально правильно, но звучит очень официально)

Важно: В современном разговорном английском использование объектных местоимений после "to be" стало нормой, хотя в формальной речи и письме все еще предпочтительны субъектные формы.

7. Ошибки в коротких ответах:

❌ "Who wants to go? — I!" (Кто хочет пойти? — Я!)

✅ "Who wants to go? — Me!" (Кто хочет пойти? — Я!)

Изучая эти типичные ошибки и регулярно практикуясь, вы сможете значительно улучшить свою грамматическую точность. Помните, что современный английский язык становится все более гибким, и некоторые строгие правила уже не так категоричны, особенно в разговорной речи. Однако для формальной коммуникации и письменных текстов важно придерживаться стандартных грамматических норм. 🎯