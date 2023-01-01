Объектные местоимения в английском: правила, примеры, типичные ошибки
Признайтесь, хотя бы раз вы говорили "She gave I a book" вместо правильного "She gave me a book"? 🙈 Эта и подобные ошибки с объектными местоимениями преследуют даже тех, кто изучает английский язык годами. Объектные местоимения — незаметные герои английской грамматики, без которых наша речь превращается в неуклюжий набор повторяющихся существительных. Они делают язык гибким, естественным и элегантным. Научившись правильно применять me, you, him, her и другие объектные формы, вы сразу поднимете уровень владения языком на новую высоту — и это гораздо проще, чем кажется!
Что такое объектные местоимения и их основные функции
Объектные местоимения — это особый тип местоимений, которые используются в позиции дополнения (объекта) в предложении. Если проще, они отвечают на вопросы «кого?», «что?» или «кому?», «чему?». В отличие от субъектных местоимений (I, you, he и т.д.), которые выполняют роль подлежащего, объектные местоимения принимают на себя действие глагола или следуют после предлогов.
Основные функции объектных местоимений в английском языке:
- Прямое дополнение (кого? что?): "I see him every day." (Я вижу его каждый день.)
- Косвенное дополнение (кому? чему?): "She gave me a gift." (Она подарила мне подарок.)
- Дополнение после предлогов: "This letter is from them." (Это письмо от них.)
- Объект сравнения: "She is taller than me." (Она выше, чем я.)
Анна Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Однажды на моем уроке с продвинутыми студентами мы играли в ролевую игру на английском. Один из учеников, Михаил, юрист с опытом международной практики, уверенно произнес: "Between you and I, this contract has serious issues." Я не стала прерывать игру, но позже указала на ошибку: правильно говорить "Between you and me". Михаил был искренне удивлен! "Но я слышал, как американские коллеги говорили именно так", — возразил он.
Это распространенное заблуждение. Многие носители языка действительно допускают эту ошибку в разговорной речи, особенно в конструкциях с "and". Почему? В школе им так часто указывали на неправильность фраз типа "Me and Tom went to the cinema", что они стали гиперкорректными и используют "I" даже там, где нужно "me".
На следующем занятии я принесла подборку видеофрагментов из фильмов и телешоу, где персонажи делали подобные ошибки. Мы вместе их анализировали. После этого урока никто из группы больше не путал объектные местоимения после предлогов!
Полная таблица объектных местоимений в английском
Чтобы легко ориентироваться в системе объектных местоимений, важно видеть их в сравнении с субъектными формами. Ниже представлена полная таблица всех местоимений с примерами использования: 📊
|Лицо
|Субъектное местоимение
|Объектное местоимение
|Пример с объектным местоимением
|1 л. ед. ч.
|I (я)
|me (меня, мне)
|She called me yesterday.
|2 л. ед. ч.
|you (ты)
|you (тебя, тебе)
|I'll help you with your homework.
|3 л. ед. ч. (муж.)
|he (он)
|him (его, ему)
|Give him the book, please.
|3 л. ед. ч. (жен.)
|she (она)
|her (её, ей)
|I saw her at the conference.
|3 л. ед. ч. (ср.)
|it (оно)
|it (его, ему)
|Don't touch it!
|1 л. мн. ч.
|we (мы)
|us (нас, нам)
|They invited us to dinner.
|2 л. мн. ч.
|you (вы)
|you (вас, вам)
|We are waiting for you.
|3 л. мн. ч.
|they (они)
|them (их, им)
|I don't know them very well.
Обратите внимание, что местоимение "you" уникально тем, что имеет одинаковую форму как для субъекта, так и для объекта. Это значительно упрощает его использование для изучающих язык. Также стоит запомнить, что "it" в объектной форме не меняется, в отличие от других местоимений третьего лица единственного числа.
Интересно, что в разговорном американском английском часто используется "them" для обозначения одного человека неопределенного пола: "If someone calls, tell them I'll call back later." В британском английском такое употребление менее распространено, но также набирает популярность. 🌍
Субъектные vs объектные местоимения: ключевые отличия
Основное различие между субъектными и объектными местоимениями заключается в их функции в предложении. Субъектные местоимения выступают в роли подлежащего (того, кто совершает действие), а объектные принимают действие на себя или являются получателями действия.
- Позиция в предложении: Субъектные обычно стоят в начале предложения, объектные — после глагола или предлога.
- Грамматическая роль: Субъектные выполняют роль подлежащего, объектные — дополнения.
- Активность/пассивность: Субъектные активны (производят действие), объектные пассивны (получают действие).
Рассмотрим примеры для сравнения:
|С субъектным местоимением
|С объектным местоимением
|I love music. (Я люблю музыку.)
|Music inspires me. (Музыка вдохновляет меня.)
|He writes novels. (Он пишет романы.)
|The critics praised him. (Критики хвалили его.)
|They live in Paris. (Они живут в Париже.)
|We visited them last summer. (Мы посетили их прошлым летом.)
|She teaches English. (Она преподает английский.)
|The students respect her. (Студенты уважают ее.)
|We arrived late. (Мы прибыли поздно.)
|The bus left without us. (Автобус уехал без нас.)
В некоторых случаях выбор между субъектным и объектным местоимением может изменить значение предложения:
- "I called John." (Я позвонил Джону.) — субъектное, я совершаю действие.
- "John called me." (Джон позвонил мне.) — объектное, я получаю действие.
Правила использования объектных местоимений в речи
Чтобы уверенно использовать объектные местоимения в английской речи, необходимо усвоить несколько ключевых правил и контекстов их применения. 🔍
1. После глаголов в качестве прямого дополнения:
- I see him every morning. (Я вижу его каждое утро.)
- They love us. (Они любят нас.)
- The teacher praised them for their work. (Учитель похвалил их за работу.)
2. В роли косвенного дополнения:
- My friend sent me a letter. (Мой друг отправил мне письмо.)
- I'll buy her a gift. (Я куплю ей подарок.)
- Could you show us the way? (Не могли бы вы показать нам дорогу?)
3. После предлогов:
- She was sitting next to him. (Она сидела рядом с ним.)
- This present is from them. (Этот подарок от них.)
- We were talking about you. (Мы говорили о тебе.)
- The cat ran between her and me. (Кошка пробежала между ней и мной.)
4. В сравнительных конструкциях:
- He runs faster than me. (Он бегает быстрее меня.)
- They are older than us. (Они старше нас.)
5. В коротких ответах и неполных предложениях:
- "Who wants ice cream?" — "Me!" (Кто хочет мороженого? — Я!)
- "Who said that?" — "Him." (Кто это сказал? — Он.)
6. После глагола "to be" в определенных конструкциях:
- It was her who solved the problem. (Именно она решила проблему.)
- The winner is him. (Победитель — он.)
Михаил Соколов, методист курсов по подготовке к международным экзаменам:
Работая с группой, готовившейся к IELTS, я заметил интересную закономерность. Ученики с высоким уровнем владения письменным английским часто делали ошибки именно в разговорной речи, особенно с объектными местоимениями после "let".
Мария, студентка с впечатляющим словарным запасом, постоянно говорила "Let I think about it" вместо правильного "Let me think about it". Когда я спросил, почему она так говорит, оказалось, что она механически переводила с русского, где используется инфинитив: "Позволь мне подумать".
Мы провели эксперимент: неделю все ученики носили резинки на запястьях и щелкали ими каждый раз, когда произносили или слышали конструкции с "let". Через неделю практически все исправили эту ошибку.
Этот опыт показал, что даже простые объектные местоимения требуют не просто знания правил, но и формирования речевой привычки через осознанную практику. Теперь я использую подобные техники с фокусированным вниманием для всех проблемных грамматических конструкций.
Частые ошибки при употреблении объектных местоимений
Даже продвинутые изучающие английский язык сталкиваются с трудностями при использовании объектных местоимений. Вот наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать: ⚠️
1. Смешение субъектных и объектных форм:
- ❌ "Between you and I" (Между тобой и я)
- ✅ "Between you and me" (Между тобой и мной)
- ❌ "She gave it to my wife and I" (Она дала это моей жене и я)
- ✅ "She gave it to my wife and me" (Она дала это моей жене и мне)
2. Неправильный порядок при перечислении:
- ❌ "She invited me and him to dinner" (Она пригласила меня и его на ужин)
- ✅ "She invited him and me to dinner" (Она пригласила его и меня на ужин)
Примечание: В английском принято сначала упоминать других людей, а себя ставить в конец.
3. Ошибки после сравнительных союзов:
- ❌ "She is taller than I" (только формально правильно в значении "She is taller than I am")
- ✅ "She is taller than me" (Она выше меня) — обычное разговорное употребление
4. Неправильное употребление после инфинитива с "let":
- ❌ "Let I help you" (Позволь я помогу тебе)
- ✅ "Let me help you" (Позволь мне помочь тебе)
5. Ошибки в эмфатических конструкциях:
- ❌ "It was me who called you" (Это был я, кто звонил тебе)
- ✅ "It was I who called you" (Это был я, кто звонил тебе) — формально
- ✅ "I was the one who called you" (Я был тем, кто звонил тебе) — менее формально
6. Неправильное использование с глаголом "to be":
- ❌ "It's him" (разговорная форма, но технически неправильно с точки зрения формальной грамматики)
- ✅ "It's he" (формально правильно, но звучит очень официально)
Важно: В современном разговорном английском использование объектных местоимений после "to be" стало нормой, хотя в формальной речи и письме все еще предпочтительны субъектные формы.
7. Ошибки в коротких ответах:
- ❌ "Who wants to go? — I!" (Кто хочет пойти? — Я!)
- ✅ "Who wants to go? — Me!" (Кто хочет пойти? — Я!)
Изучая эти типичные ошибки и регулярно практикуясь, вы сможете значительно улучшить свою грамматическую точность. Помните, что современный английский язык становится все более гибким, и некоторые строгие правила уже не так категоричны, особенно в разговорной речи. Однако для формальной коммуникации и письменных текстов важно придерживаться стандартных грамматических норм. 🎯
Правильное использование объектных местоимений превращает наш английский из неуклюжего и примитивного в плавный и естественный. Эти маленькие слова — me, you, him, her, it, us, them — создают мосты между частями предложения, делая речь связной и элегантной. Освоив представленные правила и избегая распространенных ошибок, вы не просто улучшите грамматическую точность — вы станете увереннее во всех ситуациях общения. От повседневных разговоров до деловых презентаций и академических текстов — объектные местоимения будут вашими незаметными, но верными помощниками на пути к свободному владению английским языком.