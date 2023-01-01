Степени сравнения прилагательного nice в английском: все формы

Студенты, готовящиеся к экзаменам, требующим использования разнообразной лексики. Овладение прилагательным "nice" и его степенями сравнения открывает новые возможности для точного выражения мыслей в английском языке. Казалось бы, такое простое слово, а сколько нюансов в его использовании! От комплимента вкусному десерту до описания приятного человека — это прилагательное невероятно универсально. Давайте разберемся с его формами, правилами образования степеней сравнения и тонкостями употребления, чтобы ваша речь звучала естественно и уверенно 🌟

Прилагательное nice: значение и базовая форма

Прилагательное "nice" относится к базовым словам английского лексикона, которым владеют даже начинающие изучать язык. Однако его многогранность часто недооценивают. В своей положительной форме "nice" описывает что-то приятное, милое, хорошее или удовлетворительное.

Основные значения прилагательного "nice" включают:

Приятный, милый (a nice person — приятный человек)

Хороший, замечательный (a nice day — хороший день)

Вкусный (nice food — вкусная еда)

Аккуратный, точный (nice work — аккуратная работа)

Тонкий, деликатный (a nice distinction — тонкое различие)

Базовая форма "nice" используется в стандартных повествовательных предложениях без сравнения:

Контекст Пример предложения Перевод Описание человека She is a nice girl. Она милая девушка. Комментарий о погоде What a nice weather today! Какая сегодня хорошая погода! Оценка подарка This is a nice gift. Это хороший подарок. О месте It's a nice place to visit. Это приятное место для посещения.

Этимологически "nice" имеет интересную историю. Слово пришло в английский через старофранцузский из латинского "nescius" (незнающий). Изначально в среднеанглийском оно имело негативную коннотацию — "глупый" или "неразумный". Постепенно значение трансформировалось в "точный, деликатный", а затем приобрело современный положительный оттенок.

Анна, преподаватель английского языка Помню свою студентку Марину, которая постоянно злоупотребляла словом "nice" в разговоре. Все было "nice" — погода, фильмы, еда, люди. Однажды на уроке я принесла список из 30 синонимов "nice" и предложила игру: день без слова "nice". Марина была в шоке, осознав, насколько ограниченным был её словарный запас. Через месяц практики её речь преобразилась — вместо "nice restaurant" она говорила "cozy restaurant", вместо "nice view" — "breathtaking view". Этот случай показывает, что даже базовое понимание синонимов может радикально улучшить качество речи.

Образование сравнительной степени nicer в английском

Сравнительная степень прилагательного используется, когда мы сравниваем два предмета, качества или явления. Для прилагательного "nice" эта форма образуется по стандартному правилу для односложных и некоторых двусложных прилагательных: к базовой форме добавляется суффикс "-er".

Процесс образования сравнительной степени "nicer":

Базовая форма: nice

Добавляем суффикс -er: nice + er

Получаем: nicer

Важно отметить, что в случае с "nice" не требуется удвоение конечной согласной или других изменений в написании, что делает образование этой формы довольно простым.

Сравнительная степень "nicer" всегда подразумевает сравнение с чем-то другим. Для построения полного сравнения в английском языке обычно используется конструкция "nicer than" (приятнее, чем):

This hotel is nicer than the one we stayed at last year. (Этот отель приятнее того, в котором мы останавливались в прошлом году.)

Your new haircut is much nicer than your previous one. (Твоя новая стрижка гораздо лучше предыдущей.)

Today's weather is nicer than yesterday's. (Сегодняшняя погода лучше вчерашней.)

Также возможно использование "nicer" без явного сравнения с "than", когда объект сравнения понятен из контекста:

The new version of the app is nicer. (Новая версия приложения лучше.)

I'm feeling nicer today. (Сегодня я чувствую себя лучше.)

Для усиления сравнения можно использовать наречия степени:

a bit nicer (немного лучше)

slightly nicer (слегка лучше)

much nicer (гораздо лучше)

even nicer (ещё лучше)

far nicer (значительно лучше)

Превосходная степень nicest: правила формирования

Превосходная степень прилагательного "nice" — "nicest" — используется для выражения наивысшей степени качества среди трёх или более объектов. Эта форма показывает, что описываемый предмет или явление превосходит все остальные по данному качеству. 🏆

Образование превосходной степени "nicest" следует стандартному правилу для односложных прилагательных:

Берём исходную форму: nice

Добавляем суффикс -est: nice + est

Получаем: nicest

Для использования превосходной степени в предложении обычно требуется определённый артикль "the", указывающий на уникальность качества:

Структура предложения Пример Перевод the + nicest + существительное This is the nicest restaurant in town. Это самый приятный ресторан в городе. one of the + nicest + существительное во множественном числе She's one of the nicest people I've ever met. Она одна из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. the + nicest + that + придаточное предложение That was the nicest thing that anyone has ever done for me. Это самое приятное, что кто-либо когда-либо делал для меня. Указание на группу сравнения (in, of) He is the nicest of all my colleagues. Он самый приятный из всех моих коллег.

В неформальной речи иногда опускают "the", особенно в восклицательных предложениях:

"Nicest thing ever!" (Самая лучшая вещь на свете!)

"Nicest compliment I've received!" (Самый приятный комплимент, который я получал!)

Для усиления превосходной степени можно использовать такие слова и выражения:

by far the nicest (безусловно самый приятный)

absolutely the nicest (абсолютно самый приятный)

definitely the nicest (определенно самый приятный)

perhaps the nicest (возможно самый приятный)

Михаил, репетитор по английскому Работая с подготовкой к IELTS, я заметил интересную закономерность: учащиеся, получающие высокие баллы за говорение, умело варьируют степени сравнения. На одном из моих интенсивов был участник Алексей, который никак не мог преодолеть планку в 6.5 баллов. Мы проанализировали записи его ответов и обнаружили, что он практически не использовал сравнительные конструкции, что делало его речь плоской и неубедительной. Мы разработали специальные упражнения с акцентом на превосходные степени. Через месяц тренировок его баллы выросли до 7.0 — эксперты отметили "разнообразие грамматических структур" в оценочном листе. Превосходная степень — не просто грамматическая форма, это инструмент для придания речи убедительности и выразительности.

Использование всех форм nice в разговорной речи

В повседневной англоязычной коммуникации прилагательное "nice" и его формы встречаются невероятно часто. Это одно из тех слов, которые придают речи естественность и непринуждённость. Рассмотрим, как носители языка применяют разные формы этого прилагательного в различных коммуникативных ситуациях.

Базовая форма "nice" в разговорной речи:

Как быстрый комплимент : "Nice shirt!" (Классная рубашка!), "Nice job on the presentation!" (Отличная работа над презентацией!)

: "Nice shirt!" (Классная рубашка!), "Nice job on the presentation!" (Отличная работа над презентацией!) В качестве вежливого одобрения : "That sounds nice." (Звучит хорошо.)

: "That sounds nice." (Звучит хорошо.) Для выражения удовольствия : "It was nice meeting you." (Было приятно познакомиться.)

: "It was nice meeting you." (Было приятно познакомиться.) В сарказме : "Well, that's nice!" (с соответствующей интонацией означает противоположное)

: "Well, that's nice!" (с соответствующей интонацией означает противоположное) Как часть устойчивых выражений: "Have a nice day!" (Хорошего дня!), "Nice to see you!" (Приятно видеть тебя!)

Сравнительная степень "nicer" в диалогах:

В дискуссиях о предпочтениях : "The beach is nicer than the mountains for summer holidays." (Пляж лучше гор для летнего отдыха.)

: "The beach is nicer than the mountains for summer holidays." (Пляж лучше гор для летнего отдыха.) При оценке изменений : "Your attitude is much nicer today!" (Твоё настроение сегодня гораздо лучше!)

: "Your attitude is much nicer today!" (Твоё настроение сегодня гораздо лучше!) В вежливых советах : "It would be nicer if you could call before coming over." (Было бы лучше, если бы ты звонил перед приходом.)

: "It would be nicer if you could call before coming over." (Было бы лучше, если бы ты звонил перед приходом.) В торговле: "This model is a bit more expensive but nicer in terms of design." (Эта модель немного дороже, но лучше с точки зрения дизайна.)

Превосходная степень "nicest" в повседневном общении:

В рекомендациях : "This is the nicest cafe in the neighborhood." (Это самое приятное кафе в районе.)

: "This is the nicest cafe in the neighborhood." (Это самое приятное кафе в районе.) В благодарностях : "That's the nicest thing anyone has ever said to me." (Это самое приятное, что мне когда-либо говорили.)

: "That's the nicest thing anyone has ever said to me." (Это самое приятное, что мне когда-либо говорили.) В личных историях : "The nicest vacation I ever had was in Spain." (Самый лучший отпуск у меня был в Испании.)

: "The nicest vacation I ever had was in Spain." (Самый лучший отпуск у меня был в Испании.) В социальных медиа: "The nicest comment section I've seen!" (Самая приятная секция комментариев, которую я видел!)

Интересно, что формы "nice" часто используются в сочетании с наречиями степени для более точной передачи смысла:

Really nice / Really nicer / Really the nicest

Very nice (очень хороший) — стандартное усиление

Pretty nice (довольно хороший) — умеренное одобрение

Super nice / Incredibly nice — усиленное одобрение

В деловой коммуникации использование "nice" может считаться слишком неформальным и недостаточно конкретным. В таких ситуациях лучше использовать более специфичные прилагательные: "effective", "productive", "beneficial" вместо простого "nice".

Особые случаи и исключения при использовании nice

Несмотря на кажущуюся простоту, прилагательное "nice" имеет свои особенности употребления и нюансы, которые важно учитывать для грамотного использования в английской речи. Рассмотрим наиболее интересные случаи и возможные ошибки. 🧐

1. Альтернативные способы выражения сравнения

Помимо стандартного образования степеней сравнения с суффиксами -er и -est, существуют альтернативные конструкции:

more nice (вместо nicer) — технически неправильно, но иногда встречается в разговорной речи

as nice as — конструкция равного сравнения: "This hotel is as nice as the one we stayed in last year." (Этот отель так же хорош, как и тот, в котором мы останавливались в прошлом году.)

not as nice as — отрицательное сравнение: "The weather isn't as nice as yesterday." (Погода не так хороша, как вчера.)

2. Типичные ошибки при использовании форм "nice"

Двойное сравнение: ❌ "more nicer" — неправильно, следует использовать либо "nicer", либо "more nice" (хотя второй вариант тоже не рекомендуется)

Отсутствие артикля: ❌ "nicest place" — в контексте превосходной степени обычно требуется определённый артикль: "the nicest place"

Неправильный порядок слов: ❌ "the place nicest" — должно быть "the nicest place"

Некорректное использование с наречиями степени: ❌ "very nicest" — правильно: "the very nicest" или просто "the nicest"

3. Семантические нюансы и контекстуальные различия

Значение "nice" может существенно меняться в зависимости от контекста:

В британском английском "That's nice!" часто используется с иронией

"Nice work!" может быть как искренним комплиментом, так и саркастическим комментарием при ошибке

"Nice and [прилагательное]" образует устойчивую конструкцию: "nice and warm" (приятно тёплый), "nice and clean" (приятно чистый)

"Too nice" может иметь негативную коннотацию, обозначая чрезмерную уступчивость: "He's too nice for his own good." (Он слишком добр себе во вред.)

4. Устойчивые выражения с "nice"

В английском есть множество идиом и устойчивых выражений с прилагательным "nice":

Nice and easy (спокойно и легко) — "Take it nice and easy." (Не торопись.)

Nice going! (отлично сработано!) — часто используется саркастически

To play nice (играть по правилам, вести себя корректно) — "Everyone needs to play nice during the negotiations."

To be nice to (быть добрым к) — "It's important to be nice to people who help you."

Nice to know (приятно знать) — часто с оттенком иронии

5. Стилистические ограничения

В академической и деловой письменной речи рекомендуется заменять "nice" более точными и формальными прилагательными:

Вместо "nice" Более формальный вариант Контекст использования nice person amiable/courteous person Официальные характеристики, рекомендации nice idea valuable/insightful idea Деловая переписка, академические тексты nice results impressive/favorable results Научные статьи, отчеты nice improvement significant/substantial improvement Анализ данных, бизнес-документация

Следует помнить, что чрезмерное употребление прилагательного "nice" и его форм может обеднять речь. Стремитесь к разнообразию лексики, используя синонимы с более точными оттенками значений, соответствующими контексту.