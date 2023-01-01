Неправильные глаголы в английском языке: как запомнить и применять#Изучение английского
Английская грамматика может оказаться настоящим полем для интеллектуальных сражений даже у опытных студентов. Особенно коварны неправильные глаголы — те языковые единицы, которые отказываются подчиняться стандартным правилам и формируют прошедшее время по собственной логике. Эти глаголы часто становятся камнем преткновения при изучении языка, однако именно они придают английской речи естественность и глубину. Давайте разберемся, как эффективно освоить эти грамматические исключения и превратить их из врагов в надежных союзников в вашем лингвистическом арсенале. 🔍
Что такое неправильные глаголы в английском языке
Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не следуют стандартному правилу добавления окончания -ed. Вместо этого они меняют свою форму особым образом, часто изменяя корневую гласную или даже всю структуру слова.
В английском языке насчитывается около 200 неправильных глаголов. Для сравнения, правильных глаголов — тысячи. Однако статистика использования показывает, что неправильные глаголы входят в число наиболее часто употребляемых слов в английской речи. Так, среди 25 самых распространённых глаголов английского языка большинство являются неправильными: be, have, do, say, make, go, take, come, see, know.
Исторически, неправильные глаголы — это древние германские слова, которые сохранили свои особенности с периода древнеанглийского языка. Правильные же глаголы появились позже как результат стандартизации и упрощения языка.
Марина Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:
Когда я только начинала преподавать, одна студентка постоянно жаловалась на неправильные глаголы. "Почему они вообще существуют?" — негодовала она. Я предложила ей эксперимент: неделю вести дневник на английском, используя только правильные глаголы. Через три дня она вернулась и сказала: "Это невозможно! Без 'went', 'saw' и 'made' я не могу описать даже свой поход в магазин". Этот опыт наглядно показал ей, насколько неправильные глаголы вплетены в ткань повседневной английской речи. С тех пор она перестала их избегать и начала целенаправленно изучать.
Основная проблема с неправильными глаголами заключается в необходимости запоминать их формы, поскольку здесь не работают универсальные правила. Несмотря на это, многие лингвисты выделяют определённые группы неправильных глаголов по схожим признакам изменения, что может облегчить процесс их изучения:
- Глаголы, у которых все три формы одинаковые (cut — cut — cut)
- Глаголы, у которых совпадают первая и третья формы (come — came — come)
- Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring — brought — brought)
- Глаголы, у которых все три формы различаются (go — went — gone)
Понимание того, что неправильные глаголы — это не случайная аномалия, а важнейшая часть языка с глубокими историческими корнями, помогает изменить подход к их изучению от бессистемного заучивания к осознанному освоению. 📚
Три формы неправильных глаголов с переводом
Каждый неправильный глагол в английском языке имеет три основные формы, которые необходимо знать для правильного построения различных временных конструкций:
- Infinitive (V₁) — исходная форма глагола (инфинитив)
- Past Simple (V₂) — форма прошедшего простого времени
- Past Participle (V₃) — причастие прошедшего времени
В таблице ниже представлены 20 наиболее часто используемых неправильных глаголов с их формами и переводом:
|Infinitive (V₁)
|Past Simple (V₂)
|Past Participle (V₃)
|Перевод
|be
|was/were
|been
|быть
|begin
|began
|begun
|начинать
|break
|broke
|broken
|ломать
|bring
|brought
|brought
|приносить
|buy
|bought
|bought
|покупать
|come
|came
|come
|приходить
|do
|did
|done
|делать
|drink
|drank
|drunk
|пить
|eat
|ate
|eaten
|есть
|find
|found
|found
|находить
|get
|got
|got/gotten
|получать
|give
|gave
|given
|давать
|go
|went
|gone
|идти
|have
|had
|had
|иметь
|know
|knew
|known
|знать
|make
|made
|made
|делать, создавать
|see
|saw
|seen
|видеть
|speak
|spoke
|spoken
|говорить
|take
|took
|taken
|брать
|write
|wrote
|written
|писать
Для эффективного запоминания трёх форм неправильных глаголов можно использовать следующие техники:
- Карточки со звуковыми ассоциациями — например, drink-drank-drunk можно связать с звуком падающих капель: дринк-дрэнк-дранк.
- Группировка по типу изменения — объединение глаголов со схожими моделями спряжения (sing-sang-sung, ring-rang-rung).
- Контекстные фразы — запоминание глагола в часто встречающихся выражениях и предложениях.
- Метод интервальных повторений — систематическое повторение с увеличивающимися интервалами.
Важно понимать, что третья форма глагола (Past Participle) используется не только в Perfect Tenses, но и в пассивном залоге, а также в качестве прилагательного: "The broken window needs to be fixed" (Разбитое окно нужно починить).
Особенности употребления неправильных глаголов в предложениях
Неправильные глаголы используются в различных временных формах и грамматических конструкциях английского языка. Рассмотрим ключевые особенности их употребления в предложениях:
1. Past Simple (Прошедшее простое время) В Past Simple используется вторая форма глагола (V₂). Это время описывает действия, которые произошли в определенный момент в прошлом:
- She went to Paris last summer. — Она поехала в Париж прошлым летом.
- I saw that movie twice. — Я видел этот фильм дважды.
2. Present Perfect (Настоящее совершенное время) Present Perfect образуется с помощью вспомогательного глагола have/has и третьей формы глагола (V₃):
- They have gone to the cinema. — Они ушли в кино.
- She has written three books so far. — Она написала три книги на данный момент.
3. Past Perfect (Прошедшее совершенное время) Past Perfect формируется с помощью had и третьей формы глагола (V₃):
- By the time I arrived, the meeting had begun. — К моменту моего прибытия, встреча уже началась.
- She had known him for years before they got married. — Она знала его много лет до того, как они поженились.
4. Пассивный залог (Passive Voice) В пассивных конструкциях также используется третья форма глагола (V₃) с соответствующей формой глагола be:
- The window was broken during the storm. — Окно было разбито во время шторма.
- This novel was written by Hemingway. — Этот роман был написан Хемингуэем.
5. Условные предложения (Conditionals) В условных предложениях третьего типа (нереальное условие в прошлом) используются формы had + V₃ и would have + V₃:
- If I had known about the party, I would have come. — Если бы я знал о вечеринке, я бы пришел.
Одна из наиболее распространенных ошибок при использовании неправильных глаголов — это смешение второй и третьей форм. Например, говорят "I have saw" вместо правильного "I have seen".
Другая типичная ошибка — использование окончания -ed для образования прошедшего времени неправильных глаголов: "She goed" вместо "She went".
Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется регулярно практиковаться в использовании неправильных глаголов в различных контекстах и временных формах. 🔄
Алексей Петров, лингвист-методист:
Работая со студентами продвинутого уровня, я заметил интересную закономерность. Многие из них отлично знали формы неправильных глаголов, но всё равно допускали ошибки в разговорной речи. Проблема была в автоматизации. Решение оказалось неожиданным — мы стали играть в "грамматический теннис". Я называл ситуацию в настоящем, а студент должен был моментально трансформировать её в прошедшее или совершенное время с правильной формой глагола. Например: "I go to work" — "I went to work" или "I have gone to work". Через месяц таких тренировок правильные формы стали "выскакивать" у студентов без задержки. Это подтверждает, что знание форм — только первый шаг; настоящее владение приходит через практику в условиях ограниченного времени на размышление.
Список часто используемых неправильных глаголов
Хотя в английском языке насчитывается около 200 неправильных глаголов, в повседневной речи наиболее часто встречаются примерно 50-60 из них. Ниже представлен расширенный список наиболее употребительных неправильных глаголов, систематизированный по группам в зависимости от типа изменения форм. 📊
Группа 1: Одинаковые формы во всех трёх позициях
|Infinitive
|Past Simple
|Past Participle
|Перевод
|cost
|cost
|cost
|стоить
|cut
|cut
|cut
|резать
|hit
|hit
|hit
|ударять
|hurt
|hurt
|hurt
|причинять боль
|put
|put
|put
|класть
|read
|read
|read
|читать
Группа 2: Одинаковые вторая и третья формы
- bring — brought — brought (приносить)
- buy — bought — bought (покупать)
- catch — caught — caught (ловить)
- feel — felt — felt (чувствовать)
- find — found — found (находить)
- have — had — had (иметь)
- hear — heard — heard (слышать)
- hold — held — held (держать)
- keep — kept — kept (хранить)
- leave — left — left (покидать)
- lose — lost — lost (терять)
- make — made — made (делать)
- pay — paid — paid (платить)
- say — said — said (говорить)
- sell — sold — sold (продавать)
- teach — taught — taught (обучать)
- tell — told — told (рассказывать)
- think — thought — thought (думать)
- understand — understood — understood (понимать)
Группа 3: Одинаковые первая и третья формы
- become — became — become (становиться)
- come — came — come (приходить)
- run — ran — run (бежать)
Группа 4: Изменение гласных в трёх формах (ablaut pattern)
- begin — began — begun (начинать)
- drink — drank — drunk (пить)
- ring — rang — rung (звонить)
- sing — sang — sung (петь)
- sink — sank — sunk (тонуть)
- swim — swam — swum (плавать)
Группа 5: Особые случаи с совершенно разными формами
- be — was/were — been (быть)
- do — did — done (делать)
- go — went — gone (идти)
- see — saw — seen (видеть)
- eat — ate — eaten (есть)
- take — took — taken (брать)
- write — wrote — written (писать)
- give — gave — given (давать)
- know — knew — known (знать)
- grow — grew — grown (расти)
Частота использования неправильных глаголов в английской речи распределяется неравномерно. Согласно исследованиям корпуса английского языка:
- Глаголы be, have, do, say, make и go входят в десятку самых частотных слов английского языка.
- Около 70% всех случаев употребления неправильных глаголов в повседневной речи приходится на 20 наиболее часто используемых глаголов.
- Частотность использования неправильных глаголов значительно выше в разговорной речи по сравнению с письменной.
Этот список может служить основой для приоритетного изучения неправильных глаголов, начиная с наиболее употребительных форм и постепенно расширяя словарный запас. 🎯
Практические предложения с неправильными глаголами
Для лучшего усвоения неправильных глаголов необходимо видеть их применение в реальных контекстах. Ниже представлены примеры предложений с использованием неправильных глаголов в различных временных формах и грамматических конструкциях. 🖋️
Past Simple
- She wrote a beautiful poem yesterday. — Вчера она написала красивое стихотворение.
- They went to the mountains last weekend. — Они ездили в горы в прошлые выходные.
- I forgot to call you on your birthday. — Я забыл позвонить тебе в твой день рождения.
- The children ate all the cookies before dinner. — Дети съели все печенье перед ужином.
- We spoke about this issue several times. — Мы говорили об этой проблеме несколько раз.
Present Perfect
- I have never seen such a beautiful sunset. — Я никогда не видел такого красивого заката.
- She has just gone to the store. — Она только что ушла в магазин.
- We have known each other since childhood. — Мы знаем друг друга с детства.
- They have already taken all necessary measures. — Они уже приняли все необходимые меры.
- The company has become a market leader this year. — В этом году компания стала лидером рынка.
Past Perfect
- By the time we arrived, the film had already begun. — К тому времени, когда мы прибыли, фильм уже начался.
- She had never been to Paris before that trip. — До той поездки она никогда не была в Париже.
- When I reached the station, the train had left. — Когда я добрался до станции, поезд уже ушел.
- He realized that he had forgotten his passport at home. — Он понял, что забыл паспорт дома.
- The storm had damaged several houses in the village. — Шторм повредил несколько домов в деревне.
Пассивный залог (Passive Voice)
- This building was built in the 19th century. — Это здание было построено в 19 веке.
- The mistake was made due to lack of information. — Ошибка была допущена из-за недостатка информации.
- All tickets have been sold out. — Все билеты распроданы.
- My wallet was stolen on the bus yesterday. — Вчера в автобусе у меня украли кошелек.
- These photos were taken during our trip to Spain. — Эти фотографии были сделаны во время нашей поездки в Испанию.
Условные предложения (Conditionals)
- If I had known about the problem earlier, I would have helped you. — Если бы я знал о проблеме раньше, я бы помог тебе.
- She would have come to the party if you had invited her. — Она бы пришла на вечеринку, если бы ты её пригласил.
- If they had left earlier, they wouldn't have missed the flight. — Если бы они вышли раньше, они бы не опоздали на рейс.
Комбинированные времена и сложные предложения
- After she had written the email, she sent it to all department members. — После того, как она написала письмо, она отправила его всем членам отдела.
- Although he had never met her before, he immediately felt that they would become good friends. — Хотя он никогда раньше не встречал её, он сразу почувствовал, что они станут хорошими друзьями.
- By the time you wake up tomorrow, I will have gone to London. — К тому времени, как ты завтра проснёшься, я уже уеду в Лондон.
Для эффективной практики рекомендуется составлять собственные предложения с неправильными глаголами, основываясь на повседневных ситуациях. Также полезно вести дневник на английском языке, описывая прошедший день и используя различные временные формы. Ещё один эффективный метод — пересказ прочитанных текстов или просмотренных фильмов с акцентом на использование неправильных глаголов.
Регулярная практика в составлении и анализе предложений с неправильными глаголами постепенно формирует языковое чутьё и автоматизирует правильное употребление этих глаголов в различных контекстах. 🔄
Владение неправильными глаголами — ключевой навык для свободного общения на английском языке. Эти глаголы, несмотря на кажущуюся сложность запоминания их форм, являются основой грамматической системы и обогащают речь, делая её более естественной и выразительной. Систематический подход к изучению, регулярная практика в различных контекстах и постепенное наращивание словарного запаса позволяют превратить неправильные глаголы из сложной грамматической темы в надёжный инструмент коммуникации. Помните: ошибки — естественная часть процесса обучения, а каждое правильно использованное слово — шаг к языковому мастерству.