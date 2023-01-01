Неправильные глаголы в английском языке: как запомнить и применять

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка

Лингвисты и методисты, работающие с языковыми исключениями Английская грамматика может оказаться настоящим полем для интеллектуальных сражений даже у опытных студентов. Особенно коварны неправильные глаголы — те языковые единицы, которые отказываются подчиняться стандартным правилам и формируют прошедшее время по собственной логике. Эти глаголы часто становятся камнем преткновения при изучении языка, однако именно они придают английской речи естественность и глубину. Давайте разберемся, как эффективно освоить эти грамматические исключения и превратить их из врагов в надежных союзников в вашем лингвистическом арсенале. 🔍

Что такое неправильные глаголы в английском языке

Неправильные глаголы (irregular verbs) — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не следуют стандартному правилу добавления окончания -ed. Вместо этого они меняют свою форму особым образом, часто изменяя корневую гласную или даже всю структуру слова.

В английском языке насчитывается около 200 неправильных глаголов. Для сравнения, правильных глаголов — тысячи. Однако статистика использования показывает, что неправильные глаголы входят в число наиболее часто употребляемых слов в английской речи. Так, среди 25 самых распространённых глаголов английского языка большинство являются неправильными: be, have, do, say, make, go, take, come, see, know.

Исторически, неправильные глаголы — это древние германские слова, которые сохранили свои особенности с периода древнеанглийского языка. Правильные же глаголы появились позже как результат стандартизации и упрощения языка.

Марина Соколова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем: Когда я только начинала преподавать, одна студентка постоянно жаловалась на неправильные глаголы. "Почему они вообще существуют?" — негодовала она. Я предложила ей эксперимент: неделю вести дневник на английском, используя только правильные глаголы. Через три дня она вернулась и сказала: "Это невозможно! Без 'went', 'saw' и 'made' я не могу описать даже свой поход в магазин". Этот опыт наглядно показал ей, насколько неправильные глаголы вплетены в ткань повседневной английской речи. С тех пор она перестала их избегать и начала целенаправленно изучать.

Основная проблема с неправильными глаголами заключается в необходимости запоминать их формы, поскольку здесь не работают универсальные правила. Несмотря на это, многие лингвисты выделяют определённые группы неправильных глаголов по схожим признакам изменения, что может облегчить процесс их изучения:

Глаголы, у которых все три формы одинаковые (cut — cut — cut)

Глаголы, у которых совпадают первая и третья формы (come — came — come)

Глаголы, у которых совпадают вторая и третья формы (bring — brought — brought)

Глаголы, у которых все три формы различаются (go — went — gone)

Понимание того, что неправильные глаголы — это не случайная аномалия, а важнейшая часть языка с глубокими историческими корнями, помогает изменить подход к их изучению от бессистемного заучивания к осознанному освоению. 📚

Три формы неправильных глаголов с переводом

Каждый неправильный глагол в английском языке имеет три основные формы, которые необходимо знать для правильного построения различных временных конструкций:

Infinitive (V₁) — исходная форма глагола (инфинитив) Past Simple (V₂) — форма прошедшего простого времени Past Participle (V₃) — причастие прошедшего времени

В таблице ниже представлены 20 наиболее часто используемых неправильных глаголов с их формами и переводом:

Infinitive (V₁) Past Simple (V₂) Past Participle (V₃) Перевод be was/were been быть begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить buy bought bought покупать come came come приходить do did done делать drink drank drunk пить eat ate eaten есть find found found находить get got got/gotten получать give gave given давать go went gone идти have had had иметь know knew known знать make made made делать, создавать see saw seen видеть speak spoke spoken говорить take took taken брать write wrote written писать

Для эффективного запоминания трёх форм неправильных глаголов можно использовать следующие техники:

Карточки со звуковыми ассоциациями — например, drink-drank-drunk можно связать с звуком падающих капель: дринк-дрэнк-дранк.

— например, drink-drank-drunk можно связать с звуком падающих капель: дринк-дрэнк-дранк. Группировка по типу изменения — объединение глаголов со схожими моделями спряжения (sing-sang-sung, ring-rang-rung).

— объединение глаголов со схожими моделями спряжения (sing-sang-sung, ring-rang-rung). Контекстные фразы — запоминание глагола в часто встречающихся выражениях и предложениях.

— запоминание глагола в часто встречающихся выражениях и предложениях. Метод интервальных повторений — систематическое повторение с увеличивающимися интервалами.

Важно понимать, что третья форма глагола (Past Participle) используется не только в Perfect Tenses, но и в пассивном залоге, а также в качестве прилагательного: "The broken window needs to be fixed" (Разбитое окно нужно починить).

Особенности употребления неправильных глаголов в предложениях

Неправильные глаголы используются в различных временных формах и грамматических конструкциях английского языка. Рассмотрим ключевые особенности их употребления в предложениях:

1. Past Simple (Прошедшее простое время) В Past Simple используется вторая форма глагола (V₂). Это время описывает действия, которые произошли в определенный момент в прошлом:

She went to Paris last summer. — Она поехала в Париж прошлым летом.

to Paris last summer. — Она поехала в Париж прошлым летом. I saw that movie twice. — Я видел этот фильм дважды.

2. Present Perfect (Настоящее совершенное время) Present Perfect образуется с помощью вспомогательного глагола have/has и третьей формы глагола (V₃):

They have gone to the cinema. — Они ушли в кино.

to the cinema. — Они ушли в кино. She has written three books so far. — Она написала три книги на данный момент.

3. Past Perfect (Прошедшее совершенное время) Past Perfect формируется с помощью had и третьей формы глагола (V₃):

By the time I arrived, the meeting had begun . — К моменту моего прибытия, встреча уже началась.

. — К моменту моего прибытия, встреча уже началась. She had known him for years before they got married. — Она знала его много лет до того, как они поженились.

4. Пассивный залог (Passive Voice) В пассивных конструкциях также используется третья форма глагола (V₃) с соответствующей формой глагола be:

The window was broken during the storm. — Окно было разбито во время шторма.

during the storm. — Окно было разбито во время шторма. This novel was written by Hemingway. — Этот роман был написан Хемингуэем.

5. Условные предложения (Conditionals) В условных предложениях третьего типа (нереальное условие в прошлом) используются формы had + V₃ и would have + V₃:

If I had known about the party, I would have come. — Если бы я знал о вечеринке, я бы пришел.

Одна из наиболее распространенных ошибок при использовании неправильных глаголов — это смешение второй и третьей форм. Например, говорят "I have saw" вместо правильного "I have seen".

Другая типичная ошибка — использование окончания -ed для образования прошедшего времени неправильных глаголов: "She goed" вместо "She went".

Чтобы избежать этих ошибок, рекомендуется регулярно практиковаться в использовании неправильных глаголов в различных контекстах и временных формах. 🔄

Алексей Петров, лингвист-методист: Работая со студентами продвинутого уровня, я заметил интересную закономерность. Многие из них отлично знали формы неправильных глаголов, но всё равно допускали ошибки в разговорной речи. Проблема была в автоматизации. Решение оказалось неожиданным — мы стали играть в "грамматический теннис". Я называл ситуацию в настоящем, а студент должен был моментально трансформировать её в прошедшее или совершенное время с правильной формой глагола. Например: "I go to work" — "I went to work" или "I have gone to work". Через месяц таких тренировок правильные формы стали "выскакивать" у студентов без задержки. Это подтверждает, что знание форм — только первый шаг; настоящее владение приходит через практику в условиях ограниченного времени на размышление.

Список часто используемых неправильных глаголов

Хотя в английском языке насчитывается около 200 неправильных глаголов, в повседневной речи наиболее часто встречаются примерно 50-60 из них. Ниже представлен расширенный список наиболее употребительных неправильных глаголов, систематизированный по группам в зависимости от типа изменения форм. 📊

Группа 1: Одинаковые формы во всех трёх позициях

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод cost cost cost стоить cut cut cut резать hit hit hit ударять hurt hurt hurt причинять боль put put put класть read read read читать

Группа 2: Одинаковые вторая и третья формы

bring — brought — brought (приносить)

buy — bought — bought (покупать)

catch — caught — caught (ловить)

feel — felt — felt (чувствовать)

find — found — found (находить)

have — had — had (иметь)

hear — heard — heard (слышать)

hold — held — held (держать)

keep — kept — kept (хранить)

leave — left — left (покидать)

lose — lost — lost (терять)

make — made — made (делать)

pay — paid — paid (платить)

say — said — said (говорить)

sell — sold — sold (продавать)

teach — taught — taught (обучать)

tell — told — told (рассказывать)

think — thought — thought (думать)

understand — understood — understood (понимать)

Группа 3: Одинаковые первая и третья формы

become — became — become (становиться)

come — came — come (приходить)

run — ran — run (бежать)

Группа 4: Изменение гласных в трёх формах (ablaut pattern)

begin — began — begun (начинать)

drink — drank — drunk (пить)

ring — rang — rung (звонить)

sing — sang — sung (петь)

sink — sank — sunk (тонуть)

swim — swam — swum (плавать)

Группа 5: Особые случаи с совершенно разными формами

be — was/were — been (быть)

do — did — done (делать)

go — went — gone (идти)

see — saw — seen (видеть)

eat — ate — eaten (есть)

take — took — taken (брать)

write — wrote — written (писать)

give — gave — given (давать)

know — knew — known (знать)

grow — grew — grown (расти)

Частота использования неправильных глаголов в английской речи распределяется неравномерно. Согласно исследованиям корпуса английского языка:

Глаголы be, have, do, say, make и go входят в десятку самых частотных слов английского языка.

Около 70% всех случаев употребления неправильных глаголов в повседневной речи приходится на 20 наиболее часто используемых глаголов.

Частотность использования неправильных глаголов значительно выше в разговорной речи по сравнению с письменной.

Этот список может служить основой для приоритетного изучения неправильных глаголов, начиная с наиболее употребительных форм и постепенно расширяя словарный запас. 🎯

Практические предложения с неправильными глаголами

Для лучшего усвоения неправильных глаголов необходимо видеть их применение в реальных контекстах. Ниже представлены примеры предложений с использованием неправильных глаголов в различных временных формах и грамматических конструкциях. 🖋️

Past Simple

She wrote a beautiful poem yesterday. — Вчера она написала красивое стихотворение.

a beautiful poem yesterday. — Вчера она написала красивое стихотворение. They went to the mountains last weekend. — Они ездили в горы в прошлые выходные.

to the mountains last weekend. — Они ездили в горы в прошлые выходные. I forgot to call you on your birthday. — Я забыл позвонить тебе в твой день рождения.

to call you on your birthday. — Я забыл позвонить тебе в твой день рождения. The children ate all the cookies before dinner. — Дети съели все печенье перед ужином.

all the cookies before dinner. — Дети съели все печенье перед ужином. We spoke about this issue several times. — Мы говорили об этой проблеме несколько раз.

Present Perfect

I have never seen such a beautiful sunset. — Я никогда не видел такого красивого заката.

such a beautiful sunset. — Я никогда не видел такого красивого заката. She has just gone to the store. — Она только что ушла в магазин.

to the store. — Она только что ушла в магазин. We have known each other since childhood. — Мы знаем друг друга с детства.

each other since childhood. — Мы знаем друг друга с детства. They have already taken all necessary measures. — Они уже приняли все необходимые меры.

all necessary measures. — Они уже приняли все необходимые меры. The company has become a market leader this year. — В этом году компания стала лидером рынка.

Past Perfect

By the time we arrived, the film had already begun . — К тому времени, когда мы прибыли, фильм уже начался.

. — К тому времени, когда мы прибыли, фильм уже начался. She had never been to Paris before that trip. — До той поездки она никогда не была в Париже.

to Paris before that trip. — До той поездки она никогда не была в Париже. When I reached the station, the train had left . — Когда я добрался до станции, поезд уже ушел.

. — Когда я добрался до станции, поезд уже ушел. He realized that he had forgotten his passport at home. — Он понял, что забыл паспорт дома.

his passport at home. — Он понял, что забыл паспорт дома. The storm had damaged several houses in the village. — Шторм повредил несколько домов в деревне.

Пассивный залог (Passive Voice)

This building was built in the 19th century. — Это здание было построено в 19 веке.

in the 19th century. — Это здание было построено в 19 веке. The mistake was made due to lack of information. — Ошибка была допущена из-за недостатка информации.

due to lack of information. — Ошибка была допущена из-за недостатка информации. All tickets have been sold out. — Все билеты распроданы.

out. — Все билеты распроданы. My wallet was stolen on the bus yesterday. — Вчера в автобусе у меня украли кошелек.

on the bus yesterday. — Вчера в автобусе у меня украли кошелек. These photos were taken during our trip to Spain. — Эти фотографии были сделаны во время нашей поездки в Испанию.

Условные предложения (Conditionals)

If I had known about the problem earlier, I would have helped you. — Если бы я знал о проблеме раньше, я бы помог тебе.

about the problem earlier, I you. — Если бы я знал о проблеме раньше, я бы помог тебе. She would have come to the party if you had invited her. — Она бы пришла на вечеринку, если бы ты её пригласил.

to the party if you her. — Она бы пришла на вечеринку, если бы ты её пригласил. If they had left earlier, they wouldn't have missed the flight. — Если бы они вышли раньше, они бы не опоздали на рейс.

Комбинированные времена и сложные предложения

After she had written the email, she sent it to all department members. — После того, как она написала письмо, она отправила его всем членам отдела.

the email, she it to all department members. — После того, как она написала письмо, она отправила его всем членам отдела. Although he had never met her before, he immediately felt that they would become good friends. — Хотя он никогда раньше не встречал её, он сразу почувствовал, что они станут хорошими друзьями.

her before, he immediately that they good friends. — Хотя он никогда раньше не встречал её, он сразу почувствовал, что они станут хорошими друзьями. By the time you wake up tomorrow, I will have gone to London. — К тому времени, как ты завтра проснёшься, я уже уеду в Лондон.

Для эффективной практики рекомендуется составлять собственные предложения с неправильными глаголами, основываясь на повседневных ситуациях. Также полезно вести дневник на английском языке, описывая прошедший день и используя различные временные формы. Ещё один эффективный метод — пересказ прочитанных текстов или просмотренных фильмов с акцентом на использование неправильных глаголов.

Регулярная практика в составлении и анализе предложений с неправильными глаголами постепенно формирует языковое чутьё и автоматизирует правильное употребление этих глаголов в различных контекстах. 🔄