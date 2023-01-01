Неправильные глаголы английского в 7 классе: полный список, формы

Для кого эта статья:

Ученики 7 класса, изучающие английский язык

Родители учеников, ищущие способы помочь своим детям

Учителя английского языка, нуждающиеся в методах преподавания и материалами для уроков Изучение английского языка в 7 классе выходит на новый уровень сложности, и одним из ключевых моментов становится освоение неправильных глаголов. Эти коварные лингвистические единицы способны поставить в тупик даже самых способных учеников! Между тем, без их знания невозможно грамотно строить предложения в прошедшем времени, понимать английскую литературу или общаться с носителями языка. Родители часто теряются, не зная, как помочь своему семикласснику справиться с этим языковым барьером. Учителя ищут эффективные методики для объяснения материала. А сами ученики нуждаются в структурированном и понятном списке, который можно было бы использовать для запоминания. Сегодня мы предлагаем исчерпывающий материал, который закроет все эти вопросы. 🔍

Что такое неправильные глаголы и зачем их учить в 7 классе

Неправильные глаголы (irregular verbs) в английском языке — это глаголы, которые при образовании форм прошедшего времени (Past Simple) и причастия прошедшего времени (Past Participle) не подчиняются стандартному правилу добавления окончания -ed. Вместо этого они имеют особые формы, которые необходимо запомнить.

В 7 классе изучение неправильных глаголов становится критически важным по нескольким причинам:

Расширение грамматической базы — программа 7 класса включает углубленное изучение времен группы Past, для корректного использования которых необходимо знание неправильных глаголов

Понимание и создание более сложных текстов — ученики начинают читать адаптированную литературу, где постоянно встречаются неправильные глаголы

Развитие навыков говорения — для свободного общения на английском языке необходимо уметь использовать различные временные формы

Подготовка к будущим экзаменам — знание неправильных глаголов является обязательным для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем:

Помню случай с моей ученицей Машей из 7 класса. Она была способной девочкой, но категорически не могла запомнить неправильные глаголы, что серьезно влияло на ее успеваемость. Однажды после контрольной работы, которую она провалила, Маша расплакалась: "Я никогда не смогу их выучить, их слишком много!" Тогда я разработала для нее систему карточек с группировкой глаголов по созвучию и схожести форм. Через месяц регулярных 10-минутных тренировок она не только выучила все необходимые глаголы, но и стала помогать одноклассникам. К концу года Маша получила твердую "пятерку" по английскому. Этот случай убедил меня, что проблема не в способностях ученика, а в методике подачи материала.

Согласно исследованиям языковых центров, примерно 70% всех глаголов, используемых в повседневной английской речи, относятся к неправильным. При этом в программе 7 класса обычно предлагается освоить около 50-70 наиболее распространенных неправильных глаголов.

Полный список неправильных глаголов английского для 7 класса

Ниже представлен полный список неправильных глаголов, которые обычно включены в программу 7 класса общеобразовательных школ. Список составлен на основе анализа наиболее популярных учебно-методических комплексов и требований ФГОС к изучению иностранного языка в средней школе. 📚

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод be was/were been быть become became become становиться begin began begun начинать break broke broken ломать bring brought brought приносить build built built строить buy bought bought покупать catch caught caught ловить choose chose chosen выбирать come came come приходить cost cost cost стоить cut cut cut резать do did done делать draw drew drawn рисовать drink drank drunk пить drive drove driven водить eat ate eaten есть fall fell fallen падать feel felt felt чувствовать find found found находить fly flew flown летать forget forgot forgotten забывать get got got/gotten получать give gave given давать go went gone идти

Это лишь часть полного списка. В программе 7 класса обычно требуется знание от 50 до 70 неправильных глаголов в зависимости от конкретного учебно-методического комплекса.

Важно отметить, что некоторые глаголы могут иметь как правильные, так и неправильные формы (например, learn – learned/learnt – learned/learnt). В таких случаях обе формы считаются корректными, хотя могут иметь региональные предпочтения (британский vs. американский английский).

Для более эффективного запоминания рекомендуется группировать глаголы по типу образования форм:

Глаголы с одинаковыми формами во всех трех колонках (put-put-put)

Глаголы с одинаковыми второй и третьей формами (bring-brought-brought)

Глаголы с полностью разными формами (go-went-gone)

Топ-30 важных неправильных глаголов с переводом и формами

Из всего многообразия неправильных глаголов можно выделить 30 наиболее употребительных, которые встречаются в учебных текстах, упражнениях и повседневной речи чаще других. Овладение именно этими глаголами даст ученику 7 класса солидную базу для дальнейшего изучения языка. 🌟

№ Infinitive Past Simple Past Participle Перевод Пример использования 1 be was/were been быть I was at school yesterday. 2 have had had иметь She had a dog when she was little. 3 do did done делать I did my homework last night. 4 say said said говорить, сказать He said he would help us. 5 go went gone идти They went to the cinema last week. 6 get got got/gotten получать I got a new bike for my birthday. 7 make made made делать, создавать She made a cake yesterday. 8 know knew known знать I knew the answer to that question. 9 think thought thought думать I thought about it carefully. 10 take took taken брать She took my pen without asking.

Остальные 20 глаголов из топ-30 включают:

see (saw, seen) – видеть: I saw a great movie last weekend.

– видеть: I saw a great movie last weekend. come (came, come) – приходить: She came to visit us yesterday.

– приходить: She came to visit us yesterday. give (gave, given) – давать: He gave me his old computer.

– давать: He gave me his old computer. find (found, found) – находить: I found my keys under the sofa.

– находить: I found my keys under the sofa. tell (told, told) – рассказывать: My grandmother told me many interesting stories.

– рассказывать: My grandmother told me many interesting stories. write (wrote, written) – писать: She wrote a letter to her friend.

– писать: She wrote a letter to her friend. become (became, become) – становиться: He became a doctor after years of study.

– становиться: He became a doctor after years of study. read (read, read) – читать: I read three books during my vacation.

– читать: I read three books during my vacation. begin (began, begun) – начинать: The concert began at 7 p.m.

– начинать: The concert began at 7 p.m. bring (brought, brought) – приносить: She brought cookies for everyone.

– приносить: She brought cookies for everyone. feel (felt, felt) – чувствовать: I felt sick after eating too much ice cream.

– чувствовать: I felt sick after eating too much ice cream. keep (kept, kept) – хранить: We kept all our old photos in this box.

– хранить: We kept all our old photos in this box. leave (left, left) – оставлять, покидать: They left the party early.

– оставлять, покидать: They left the party early. put (put, put) – класть: I put the book on the shelf.

– класть: I put the book on the shelf. mean (meant, meant) – значить: That meant a lot to me.

– значить: That meant a lot to me. meet (met, met) – встречать: I met my best friend in first grade.

– встречать: I met my best friend in first grade. run (ran, run) – бежать: She ran five kilometers yesterday.

– бежать: She ran five kilometers yesterday. speak (spoke, spoken) – говорить: He spoke to the manager about the problem.

– говорить: He spoke to the manager about the problem. understand (understood, understood) – понимать: I understood the task perfectly.

– понимать: I understood the task perfectly. win (won, won) – выигрывать: Our team won the championship last year.

Рекомендуется начать изучение именно с этих 30 глаголов, так как они составляют ядро лексического минимума и встречаются в большинстве учебных текстов для 7 класса.

Антон Сергеев, репетитор по английскому языку:

Когда ко мне обратились родители Димы, ученика 7 класса, они были в отчаянии. Мальчик категорически отказывался учить неправильные глаголы, считая это бессмысленной зубрежкой. На первом занятии я решил изменить подход. Вместо традиционных списков мы создали "карту приключений", где каждый неправильный глагол был представлен как преграда на пути героя. Для преодоления преграды нужно было запомнить три формы глагола. Мы придумывали истории, где эти формы логически связывались с действиями персонажа. Например, для "swim-swam-swum" мы создали историю про героя, который плыл (swim) через озеро, потом увидел акулу и быстро поплыл (swam) к берегу, а потом рассказывал друзьям, что проплыл (has swum) все озеро. Через месяц Дима не только выучил все необходимые глаголы, но и стал сам придумывать подобные истории для новых слов. Его оценки значительно улучшились, а интерес к языку возрос.

Эффективные способы запоминания неправильных глаголов

Запоминание неправильных глаголов может показаться сложной задачей, но существуют проверенные методики, которые значительно облегчают этот процесс. Предлагаем несколько стратегий, особенно эффективных для учеников 7 класса. 🧠

1. Группировка по созвучию

Объединение глаголов со схожим звучанием помогает создать звуковые ассоциации:

sing – sang – sung / ring – rang – rung / swim – swam – swum

grow – grew – grown / know – knew – known / throw – threw – thrown

break – broke – broken / speak – spoke – spoken / wake – woke – woken

2. Карточки и мобильные приложения

Создание бумажных карточек или использование специальных приложений для заучивания:

На лицевой стороне — инфинитив глагола, на обратной — две другие формы и перевод

Приложения с системой интервального повторения (Quizlet, Anki)

Регулярные тренировки по 10-15 минут ежедневно

3. Методика "Учим через контекст"

Вместо изолированного заучивания форм, создавайте мини-истории или предложения:

"Yesterday I went to school, where I met my friend. He has already done his homework."

Составление связных рассказов с использованием изучаемых глаголов в разных временах

Ведение дневника на английском, где нужно использовать прошедшее время

4. Мнемонические техники и ассоциации

Создание ярких образов и ассоциаций для связи трех форм глагола:

Визуализация: для "catch – caught – caught" представить, как вы ловите (catch) мяч, который ударил (caught) по стене и был пойман (caught)

Рифмы и стихотворения: "I begin, I began, I have begun to learn English and have fun"

Песни с неправильными глаголами (есть специальные обучающие песни для запоминания)

5. Ритмические и двигательные упражнения

Использование движений и ритма помогает задействовать моторную память:

Проговаривание форм глаголов в определенном ритме с хлопками или постукиванием

"Мячик" — подбрасывание мяча с проговариванием трех форм глагола

Физические действия, иллюстрирующие значение глагола (например, для "throw – threw – thrown" делать бросательное движение)

Исследования показывают, что наилучший результат достигается при комбинировании нескольких методик и регулярном повторении. По данным образовательных исследований, ученики, использующие комбинированные подходы, запоминают и удерживают в памяти на 40% больше информации, чем те, кто применяет только один метод.

Упражнения для закрепления неправильных глаголов в 7 классе

Для прочного усвоения неправильных глаголов одного запоминания недостаточно — необходима регулярная практика. Представляем комплекс упражнений, которые помогут семикласснику эффективно закрепить изученный материал. 📝

Упражнение 1: "Заполни пропуски"

Вставьте пропущенные формы глаголов:

be – _ – been

_ – went – gone

do – did – _

take – _ – taken

_ – saw – seen

Упражнение 2: "Правда или ложь"

Определите, верно ли указаны формы глаголов (True/False):

eat – ate – eaten (True)

fly – flied – flown (False)

drink – drank – drunk (True)

speak – spoke – speaken (False)

begin – began – begun (True)

Упражнение 3: "Перевод предложений"

Переведите предложения на английский язык, используя неправильные глаголы в Past Simple:

Вчера я видел интересный фильм. (Yesterday I saw an interesting movie.)

Она не пришла на вечеринку. (She didn't come to the party.)

Они купили новый дом в прошлом году. (They bought a new house last year.)

Ты написал письмо своей бабушке? (Did you write a letter to your grandmother?)

Мы нашли потерянные ключи. (We found the lost keys.)

Упражнение 4: "Грамматическая цепочка"

Учащийся должен продолжить цепочку, добавляя предложение с новым неправильным глаголом, но сохраняя контекст истории:

Начало: Yesterday I went to the park.

Продолжение 1: There I met my old friend.

Продолжение 2: He told me about his new job.

Продолжение 3: I understood why he was so happy.

И так далее...

Упражнение 5: "Неправильная викторина"

Организуйте соревнование на время: кто быстрее и правильнее назовет все три формы заданных глаголов. Можно проводить в виде командной игры.

Упражнение 6: "Найди ошибку"

Найдите и исправьте ошибки в использовании неправильных глаголов:

I goed to school yesterday. (Правильно: I went to school yesterday.)

She taked my pencil without asking. (Правильно: She took my pencil without asking.)

We buyed a new car last month. (Правильно: We bought a new car last month.)

They eated all the cookies. (Правильно: They ate all the cookies.)

He writed a beautiful poem. (Правильно: He wrote a beautiful poem.)

Упражнение 7: "Трансформация"

Преобразуйте предложения из Present Simple в Past Simple:

I go to school every day. → I went to school yesterday.

She takes the bus to work. → She took the bus to work yesterday.

They make dinner together. → They made dinner together last night.

We see a movie every weekend. → We saw a movie last weekend.

He gives me a present on my birthday. → He gave me a present on my last birthday.

Для достижения максимальной эффективности рекомендуется выполнять разнообразные упражнения регулярно, уделяя им 15-20 минут ежедневно. Педагогическая практика показывает, что комбинация письменных и устных заданий дает наилучшие результаты, так как задействует различные виды памяти.